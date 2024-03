130 corredores abandonaron la carrera amateur española Interclubs Vinalobo

El sábado pasado, 130 ciclistas abandonaron la carrera cuando supieron que funcionarios antidopaje españoles estaban en el lugar. Los interclubes se abandonaron en la sexta etapa de la carrera por etapas de ocho días organizada por Viñalobo, que atravesó el municipio de Villena, en el sur de España, para una sesión de entrenamientos de 90 kilómetros. Sólo 52 jugadores completaron la etapa ganada por Andrés Ripoll López.

Álvaro Marza expresó su sentimiento de abandono en las redes sociales

El ex campeón español de contrarreloj Álvaro Marza, que terminó octavo en la carrera, recurrió a Instagram para expresar lo decepcionado que estaba por la cantidad de abandonos. «Control antidopaje en Villena = pinchazos y abandonos. No es una fórmula matemática compleja, pero es una dura realidad. Espero que se tomen medidas porque es una broma. Por cierto, me he hecho tres controles antidopaje. Tendré los resultados pronto y espero poder hacerlos públicos. .

Los organizadores del Interclubs Vinalobó expresaron su postura sobre las sustancias prohibidas Un informe sobre X. (anteriormente Twitter): “Queremos organizar un evento en torno al ciclismo limpio y justo. Estamos comprometidos con la lucha contra el dopaje y creemos que es esencial mantener la integridad del deporte y proteger la salud de los ciclistas.

«El incentivo es una forma de engaño que da a los ciclistas una ventaja injusta sobre aquellos que compiten de manera justa», continúa el informe. «Esto no sólo es una falta de respeto al deporte y sus valores, sino que también tendrá graves consecuencias para la salud de los ciclistas. Además, cumplimos con las estrictas normas antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Todos los participantes en el evento Estará sujeto a pruebas antidoping aleatorias antes y después de la competición.

