Una madre que se fue a su casa en Nueva Zelanda mató a 3 hijas

Se dice que el médico deprimido mató a sus tres hijas en su casa en Nueva Zelanda, solo unas semanas después de que la familia se mudó allí desde Sudáfrica, según un nuevo informe impactante.

Lauren Dickason, de 40 años, cirujana ortopédica, mató a sus gemelas de 2 años, Maya y Carla, y a su hermana mayor, Lyon, de 6, el jueves en Parkside, un suburbio de Timaru. Stuff.co.nz informó.

Dickason fue acusado de asesinato el viernes por la tarde, hora local, y será procesado en el Tribunal de Distrito de Timaru el sábado por la mañana, según el informe de la tienda.

El esposo de Lauren, el cirujano ortopédico Graham Dickason, encontró los cuerpos cuando regresó a casa poco antes de las 10 de la noche del jueves.

“¿Esto realmente está sucediendo?”

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero no pudieron rescatar a las niñas, según el informe.

La policía está registrando el camino de entrada de una casa donde tres niños fueron encontrados muertos en la ciudad de Timaru, en el sur de Nueva Zelanda. A.P.

Su madre fue llevada al cercano Hospital Thimaru para recibir tratamiento, donde figuraba como estable el viernes, dijo la tienda.

La familia llegó a Nueva Zelanda a fines de agosto y estaba a solo una semana de manejar el aislamiento y el aislamiento, ya que el país necesitaba viajeros en medio de la epidemia.

En un comunicado, el detective de la policía local Scott Anderson aseguró a la comunidad que los asesinatos “provienen de un trágico incidente aislado y no estamos buscando a nadie más”. No se dio más información sobre los horribles asesinatos.

Ambos padres trabajaron en Pretoria East Hospital en Sudáfrica antes de venir a Nueva Zelanda, según su perfil de Facebook. Stuff dijo que también celebraron recientemente su 15º aniversario de bodas.

Maria Mandy Siponyoni, quien trabajó como niñera durante tres años, dijo que estaba “abrumada” por lo sucedido. A través de George Heard / New Zealand Herald AB

En un comunicado, Wendy y Malcolm Fox, padres de Lauren Dickason, de Sudáfrica, dijeron que estaban “devastados” por la tragedia.

“Las familias extensas están en estado de shock mientras tratamos de entender lo que sucedió. Les pedimos sus oraciones y apoyo durante este momento difícil”, dijeron.

“Mientras luchamos por entender lo que sucedió, también exigimos privacidad. Nos gustaría agradecer al personal del Hospital Timaru por su apoyo durante este momento difícil ya la Policía de Nueva Zelanda por enfocarse en este asunto.

La familia llegó a Nueva Zelanda a fines de agosto y solo había estado en Timaru durante una semana, dejando un aislamiento y un aislamiento controlados. Facebook

Maria Mandy Siponyoni trabajó como niñera durante tres años en su casa de Pretoria. Le dijo al Sunday Times Ella “se estrelló” por lo que había sucedido.

“Nunca he visto a esa familia ni a ninguna otra pelea”, dijo. “Nos tratábamos como una familia. Yo también era una familia. No había nada malo”.

Dijo que habló por última vez con Lauren en junio, cuando la familia se estaba preparando para mudarse a Nueva Zelanda.

Se le dijo a la tienda que Lauren Dickason comparecería en el Tribunal de Distrito de Timaru el sábado por la mañana. Facebook

“La última vez que la vi, todo estaba bien y ella estaba feliz de ir”, dijo Siponyoni. “Íbamos mucho con Lauren. Siempre estaba con ella y le decía que no se preocupara por los niños, especialmente por un bebé. [who underwent several surgeries for a problem with her lip]Y confiando en el Señor. Me incliné sobre su hombro. “

“He compartido muchas cosas con Lauren. Ahora estoy rota. No puedo hacer frente”.