¿Quién se beneficia de la Embajada de Japón? Embajada de Japón en Afganistán (1/4) | JBpress

Tras la toma de Afganistán por los talibanes, países de todo el mundo han evacuado a sus propios pueblos y partidos afiliados (24 de agosto de 2021, foto: AB / Aflo) Ir a la página de la galería

(Koji Seko: crítico, columnista)

El 15 de agosto, los talibanes capturaron la capital afgana, Kabul, a velocidades inesperadas. Dos días después, se informó que 12 empleados de la embajada japonesa habían huido a Dubai. Lo primero que pensé cuando vi la noticia fue que estaba bien correr tan rápido como el burro se incendiara. ¿O es Japón algo malo que enfureció a los talibanes? No importa qué tan delgados fueran con los talibanes (no eran grupos criminales a diferencia del EI), me preguntaba si no estaban tratando de conectar las tuberías, o tal vez podrían hacer ese trabajo. .





Después de eso, cuando Japón pensó que un avión defensivo se había dirigido a Kabul, se informó que solo una mujer japonesa había sido rescatada. En Sangeet Simbun.

“Sangee Shimbun” fue escrito después de dibujar el disco de “Sangee Sukihara”. “Tan pronto como se derrumbó la capital afgana, el personal de la embajada japonesa huyó rápidamente del área y la operación de rescate fracasó. El embajador británico permaneció en Kabul y continuó emitiendo visas a los colaboradores afganos”.

Personas que han huido a mi en el pasado

Luego, el 14 de septiembre, Sangeet Shimbun, editor en jefe, escribió en un artículo enojado que Link-j, 12 diplomáticos japoneses habían “escapado en un avión militar británico” y que “primero, el embajador Takashi Okada no estaba en Kabul. ” En un momento crítico, el embajador Okada parece haber regresado a Japón casualmente, pero hizo un intento urgente de regresar a Afganistán en Estambul.https://www.sankei.com/article/20210914-YZY7SEGLMFO4DMOFXCHUPQ333M/.





Después de leer esto, dejé a los pioneros japoneses en Manchuria y alenté al ejército “fuerte” de Guantánamo que se me escapó, y luego a las unidades especiales de ataque cuando fui, y cuando llegó el ejército estadounidense, fui el primero en volar. Recordé al comandante de la Cuarta Fuerza Aérea en Filipinas que había huido a Taiwán. Más bien, recordé a la persona que cumplió con su deber. Por supuesto, recuerdo a Sean Sukihara y Damon Yamaguchi, el comandante de la Segunda División de Portaaviones, que se hundieron con el portaaviones Hiru durante la Guerra de Midway (creo que no era necesario morir con el barco, pero era una época diferente). …

Describiré brevemente el proceso de retirada real de cada país del anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses a Afganistán. En comparación con los productos bien hechos de Corea del Sur, se puede ver la incompetencia de la embajada japonesa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno japonés al no pensar, y la frustración que conlleva una emergencia.