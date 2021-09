Programa de telerrealidad nominado para los premios Emmy internacionales ‘I-Land’ – Manila Bulletin

El drama coreano de 2020 “Está bien no estar bien” y el reality show “I-Land” recibieron nominaciones en los Premios Emmy Internacionales 2021.

Un total de 44 nominados en 11 categorías de 24 países fueron anunciados el 23 de septiembre por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

Kim Soo-hyun y Xiao Ye-ji “Está bien no estar bien” (arriba) e Introducción a Enhyban (TVN, Lift Lab)

Nominada para la miniserie / película para televisión “Okay, Okay”, protagonizada por Kim Soo-hyun y Xiao Ye-ji. Otras nominadas son “Atlantic Crossing” (Noruega), “Des” (Reino Unido) y “Dodos as Mulhers Mundo (Todas las mujeres del mundo)” (Brasil).

El reality show “I-Land”, que trajo a la banda K-Pop Boy a NHiben, recibió una nominación por entretenimiento sin guión. Recomendado por otros “Do’s Lifetime! [That’s Love!]”(Bélgica),” ¿Quién es la máscara? [The Masked Singer] – Temporada 2 “(México) y” The Muscat Singer “(Reino Unido).

Bruce Bisner, presidente y director ejecutivo de la Academia Internacional, dijo: “Estamos muy orgullosos de la cantidad de nuestros nombramientos y la cantidad de países que han logrado esta hazaña”.

Los nominados de este año son Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, Francia, India, Israel, Japón, Líbano, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Corea del Sur, España, Tailandia, Estados Unidos y Estados Unidos.

El sitio web de la Academia Internacional www.iemmys.tv Todos los avances de los programas nominados y las entrevistas de nominación exclusivas se presentarán en línea durante el Festival Internacional de Televisión Emmy Mundial del 12 al 22 de noviembre.

Nov. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el día 22.

Las nominaciones para los Premios Emmy Internacionales 2021 están aquí:

Programación de arte

Emicida – Amarillo: Y todo lo de ayer [Emicida – Amarelo: It’s All For Yesterday] – (Brasil)

Kubrick (Francia) por Kubrick

¡Familia Nagamura-Ya 2020 Mathemashita! [Kabuki Actors’ Anguish – Is Entertainment Nonessential?] (Japón)

Romeo y Julieta: más allá de las palabras (Reino Unido)

Excelente actuación de un actor.

Roy Nick en Normal (Israel)

Nawazuddin Siddiqui (India) entre los radicales

Christian Toppen (El gran atraco) en El Robo del Chiclow – (Colombia)

David Tennant des (Reino Unido)

Mejor actuación de una actriz

Valeria Petuccelli (Argentina) en El Guardino de Tomi

Ani Karabine en Patria (España)

Todas las semanas Menna Sholabi Friday (Egipto)

Holy Squares in Adult Material (Reino Unido)

Comedia

Call My Agent – Temporada 4 (Francia)

Homeland: Christmas Special (Reino Unido)

Promesas de campaña [Campaign Promises] – (Colombia)

Veer Das: para India (India)

Documental

Rodeado [Sieged] (Brasil)

Esperanza congelada: una búsqueda para vivir dos veces (Tailandia)

Me llaman Babu (Holanda)

Belleza tóxica (Canadá)

Serie teatral

Arya (India)

L Presidente (Chile)

Teherán (Israel)

There She Goes – Temporada 2 (Reino Unido)

Programa de horario estelar estadounidense en idiomas distintos del inglés

21a edición de los premios Latin Latin Grammy (EE. UU.)

Una pequeña audiencia (EE. UU.)

Adaptación del gobierno 19 o muerte (EE. UU.)

Premio Low Nuestro 2020 (USA)

Entretenimiento no escrito

¡Eso es amor! [That’s Love!] (Bélgica)

I-Land (Corea del Sur)

¿Quién es la máscara? [The Masked Singer] – Temporada 2 (México)

Cantante enmascarada (Reino Unido)

Serie de corta duración

Beirut 6:07 (Líbano)

Diario de persona limitada (Brasil)

La gente esta hablando [People Talking] – Temporada 2 (España)

INSIDE (Nueva Zelanda)

Telenovela

Amor de madre [A Mother’s Love] (Brasil)

Apuntar [Destiny] (Portugal)

Canción de la fama (RP China)

Wo T Nw Xia Luo Ming Yi [A Quest To Heal] (Singapur)

Película de televisión / miniserie

Cruce del Atlántico (Noruega)

Tess (Reino Unido)

Está bien, está bien (Corea del Sur)

Daltas Mulhers Mundo (Todas las mujeres del mundo) – (Brasil)