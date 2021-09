Pep Cardiola puede ocupar su lugar. El técnico lo eligió como sucesor del fútbol

– Me gusta esta idea, sería la combinación perfecta. No podía haber mejor seleccionador en España. Me encantaría ver cómo funciona el equipo de Pep Cardiola, dijo Luis Enrique en una conferencia de prensa el jueves. El técnico del Manchester City está considerando trabajar con la selección nacional. ¿Qué? Aún no lo ha dicho, pero habrá que esperar mucho hasta que llegue.

Ver el vídeo

“Los críticos de Louisa Enrique vuelven a esconderse en cueva”

¿Pep Cardiola como entrenador de la selección española? Dijo que quería trabajar, pero ¿y Enrique?

Pep Cardiola es entrenador del Manchester City desde hace 5 años. Spinard asumió el cargo el 1 de julio de 2016, poco después de completar su aventura con el Bayern de Múnich. La temporada pasada, el técnico firmó un nuevo contrato que lo convirtió en el técnico mejor pagado del mundo.

El acuerdo expira en 2023. Sin embargo, el español admitió que quería retirarse después de “resumir algunas cosas e inspirarse”. Cuando regresó, reveló dónde quería trabajar. – El siguiente paso es servir en una de las selecciones nacionales. Me gustaría ponerme a prueba durante la Euro, la Copa América o el Mundial -declaró 50 años. Sin embargo, aseguró que no será la selección brasileña porque “el técnico siempre será el brasileño”.

La película es un “símbolo del sufrimiento” de Ronaldo en la Juventus. El desplazamiento puede ser un contratiempo

Puede que este no sea el momento adecuado para que expire el contrato actual de Louis Enrique, ya que su contrato con la RFEF vence a finales de diciembre de 2022. Sin embargo, el sindicato decidirá extender la cooperación y luego entregar al personal de Enrique Cardiola. Luis Enrique aún tiene que ganar un trofeo con la selección española, la próxima oportunidad es la UEFA Nations League, luego el Mundial de 2022. Su equipo se clasificó para la Euro 2020, donde alcanzó las semifinales. Sin embargo, los campeones actuales, el equipo italiano, resultaron mejores. Los españoles han llegado a las semifinales de la UEFA Nations League, y los italianos estarán esperando a los jugadores de Enrique allí de nuevo.