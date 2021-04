Inicio » Deportes Los 30 mejores Xiaomi M365 Pro capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi M365 Pro Deportes Los 30 mejores Xiaomi M365 Pro capaces: la mejor revisión sobre Xiaomi M365 Pro 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Xiaomi M365 Pro?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Xiaomi M365 Pro del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Xiaomi Mi Electric Scooter PRO 2 (Black), Versión básica € 549.99

€ 418.99 in stock 52 new from €418.99

1 used from €485.45 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Elegante y elegante, portátil y seguro

Diseño minimalista, aluminio de grado

Diseño funcional

Se han seguido los más altos estándares durante el proceso de producción, con el fin de garantizar una excelente experiencia al cliente

[Potencia nominal

EWheel | Pack 2 pcs Cámara de Aire 8.5 Pulgadas Reforzada para Xiaomi M365, Pro, Pro2, Essential y 1S | Cámara Reforzada de 100 gr | para Patinete Eléctrico. € 10.95

€ 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PARA XIAOMI M365, PRO, PRO2, 1S , ESSENTIAL Y OTROS TIPOS DE PATINETES QUE USAN NEUMÁTICOS DE 8.5➡️ Reemplaza las cámaras estándares de tus ruedas 8.5" para darle una mayor calidad a tu patinete con las cámaras reforzadas y hacer que pinchar sea más difícil

RESISTENTE Y ESTABLE ➡️ Vete por zonas con baches sin preocuparte ya que estas cámaras aguantan mejor los golpes que las ruedas macizas y hacen que tu patinete sufra menos

SOSTENIBLE Y ECO-FRIENDLY ➡️ Hecho de caucho de alta calidad, con resistencia en el tiempo y a altas temperaturas, así como al desgaste. Material completamente amigable con el medio ambiente

PRODUCTOS EWHEEL ➡️ Especialistas en accesorios y recambios para MVP. Siempre a tu disposición por si tienes algún problema para poder brindarte el mejor servicio posventa.

ANSENI Cámaras de Aire 8.5 Pulgadas Reforzada Compatible para Patinete Xiaomi M365,Pro,1s, Pro2,Grosor Extra Forzado, Cámaras de Aire De Recambios, Accesorios de Respuesto, 2 Unidades € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 Esta camara de aire tiene un tamaño de 8 1 / 2x2 y son campatible para los patinente Xiaomi M365,Pro, 1S,Pro2. Patinete Cecotec.

【Grosor extra reforzado】Estas camaras de aire tiene un grosor extra reforzado en comparación con la camara original del patinete que trae del serie, por lo que mas resistente al pinchazos.

【Excelente Material】El material de caucho altamente elástico hace que los neumáticos se carguen de manera uniforme, lo que absorbe eficazmente el impacto.

【Resistente】 La superficie del neumático interno está recubierta con polvos de talco, lo que evita que el neumático se sobrecaliente y que los neumáticos internos y externos se peguen entre sí, lo que prolonga la vida útil del tubo interno.

【Servicio Postventa】Antes de instalar, verifique que las camara de aire estén completamente sellados colocándolos en agua. Si hay burbujas de aire, por favor contactenos.

Kit Neumáticos reforzados de 10" pulgadas con cámaras de aire y espaciador 3D para Scooter Xiaomi M365/PRO (KIT WANDA) € 30.50 in stock 2 new from €30.50

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔【Info】- Este kit le ayudará a actualizar su scooter Xiaomi M365 / M187 a neumáticos más grandes de 10 pulgadas / 25.4 cm.

✔【Actualización】- Puede aumentar su guardabarros y su pie de scooter, de modo que pueda usar su scooter de forma segura con ruedas grandes

✔【Material】- Todo el conjunto está hecho de plástico ABS duradero resistente a altas temperaturas.

✔【Garantía】- Nuestro producto es vendido solo por nuestra tienda HORO-ES, de lo contrario no podemos garantizar la calidad del producto.

✔【 Solo el KIT Contiene】- 2x Cámaras 10" + 2x Cubierta 10" + 2x Extensor Cable Luz Freno + 2x Pc 3D Guardabarro + 2x Pc 3D Pata de Cabra + Tornillería READ Los 30 mejores Amazfit Bip Lite capaces: la mejor revisión sobre Amazfit Bip Lite

EWheel | Kit de Ruedas de 10 Pulgadas Wanda para Xiaomi M365, 1S, Essential, Pro y Pro2 | Con soporte refuerzo para guardabarros (Con soporte para M365/Pro) € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con XIAOMI M365, 1S, Essential, Pro y Pro2. Con soporte de guardabarros diseñados para ruedas de 10 pulgadas.

INCLUYE ➡️ 2 cubiertas Wanda original reforzada (380 gramos cada cubierta) de 10 pulgadas. 2 cámaras de 10x2 anti pinchazos, Alzas para el guardabarros y el caballete, tornillería, soporte refuerzo de guardabarros y cable extensor luz trasera. ⚠️ IMPORTANTE: ⚠️ Cable prolongador de luz trasera: es necesario porque el original se queda corto al colocar las alzas.

ALZAS ➡️ Las alzas del guardabarros trasero se utilizan para que las nuevas ruedas de 10 pulgadas no rocen con el guardabarros. Al aumentar la altura del guardabarros con las alzas evita que roce. La alza para el caballete sirve para mantener el ángulo de inclinación del patinete con el caballete puesto.

TORNILLERÍA ➡️ 3x tornillos más largos para el guardabarros trasero. 2x tornillos mas largos para el caballete. 1x tornillo de cabeza plana para el guardabarros delantero (hay que sustituirlo por el original para que la rueda no roce con la cabeza del tornillo).

Este kit de ruedas mejora el comportamiento del patinete, ya que absorbe mejor los golpes, mejora su estabilidad y disminuye sustancialmente el riesgo de pinchazos. Este Kit es muy sencillo de instalar y NO REQUIERE DE EXPERIENCIA para su instalación.

Nova imboxs Pata de Cabra para Xiaomi M365 / M365 Pro Scooter,Accesorios De Repuesto para Scooter Eléctrico,Soporte de Aparcamiento para Xiaomi Mijia M365 con Tornillos Y Goma Regalo € 8.55 in stock 1 new from €8.55

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pies de patinete100% compatible para Xiaomi M365 Scooter.

El pie de apoyo este hecho de un material alta calidad de aleación de hierro y aluminio duradero, no se desforma rápida y es antioxidante.

El soporte para para pies de patinete eléctrico Xiaomi M365 se puede plegar y usar fácilmente, ayudara a estacionarlo en cualquier espacio sin desgastar el scooter.

El montaje es simplemente fijar el soporte de pie con los tornillos sin quitar ninguna parte del scooter.

La parte inferior del pie de estacionamiento esta diseñada con ranuras para que los pies de apoyo sean más estables. Y contiene un regalo hecho de silicona para protección a la punta de soporte de pies.

Amortiguador de Goma Flexible V2 Anti Holgura y Vibración Para Xiaomi Mijia M365 / Pro Scooter Eléctrico, Pieza Protección Led, M365 Accesorios, Patinete Electrico, Accesorios Mijia (Negro) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅Obtendrá 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm Amortiguadores de vibración, 1x Protector de cable de led trasero, 1x Tapón de goma para la patilla. Los mejores accesorios para tu scooter eléctrico.

✅Compatible con el eléctrico scooter Xiaomi Mijia M365 / M365 Pro / M187

✅Fabricado con material de caucho de la más alta calidad y con mayor dureza.

✅Ayuda a eliminar la flojedad y los chirridos, prolongando la vida útil del scooter. Protege su inversión en scooter y mejora la experiencia de conducción Ligero y duradero.

✅100% de garantía de devolución o reemplazo debido a defectos. Ponte en contacto con nosotros y te responderemos en un plazo de 24 horas. Si tienes alguna pregunta, aquí estamos. Nos tomamos muy en serio la satisfacción del cliente y siempre agradecemos cualquier comentario.

Poweka Guardabarros Trasero para Xiao-mi M365 / M365 Pro Scooter Soporte de Guardabarros Trasero y Luz Trasera € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ El guardabarros trasero y el soporte del guardabarros trasero reemplazan Xiao-mi M365/ M365 pro scooter

★ El guardabarros trasero puede proteger su scooter de la suciedad al conducirlo, evitando que el barro manche su ropa

★ El soporte del guardabarros trasero puede eliminar la posibilidad de que el cable LED toque la rueda y fije el guardabarros en su lugar

★ Las luces traseras LED son resistentes y livianas, duraderas para proporcionar un tiempo de servicio prolongado

★ Por cualquier motivo no está completamente satisfecho, puede solicitar un reemplazo o un reembolso completo

AGPTEK Guardabarros M365, Guardabarros Trasero para Xiaomi M365 Eléctrico Scooter con Soporte de Guardabarros Trasero Delantero, Negro € 17.99

€ 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Soportes de Guardabarros Premium - Accesorios Suficientes】: El soporte está hecho de un material de alta densidad que no se rompe fácilmente, es duradero. Después de instalar el soporte, el guardabarros es más estable, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil.

【Compatibilidad Perfecta】: Nuestros guardabarros y soportes de guardabarros equipados son perfectamente compatibles con Xiaomi M365 / M365 Pro, y su combinación le permite evitar eficazmente las salpicaduras de barro.

【Fácil de Instalar】: Solo quite los tornillos y las luces traseras y vuelva a instalar el nuevo guardabarros trasero (se incluye un destornillador en nuestro paquete).

【Materiales de Alta Calidad】: Los guardabarros traseros están hechos de materiales ABS y PC de alta resistencia, que son resistentes, estables y duraderos. La amortiguación está hecha de silicona de alta calidad (en lugar de goma dura), que es elástica y resistente al desgaste.

【Accesorios y Servicios】: Piezas y herramientas de repuesto Xiaomi M365 / Pro (excluidas las luces traseras), soportes de Guardabarros . Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos dentro de las 24 horas.

AGPTEK 2 Pcs Llanta Libre Reemplazo Neumático, Rueda Macizas para Scooter Eléctrico Xiaomi M365 con 2 Palo de Neumático, Neumáticos sin Inflación, Negro € 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ 【100% Compatible con Xiaomi M365】: Este neumático sólido es adecuado para reemplazar ruedas delanteras y traseras 8 1 1 / 2x2 (8.5 pulgadas) neumáticos de scooter. No es necesario inflarlo, no es fácil ser perforado por objetos afilados, lo que reduce el problema de los pinchazos y el reemplazo frecuente de neumáticos.

★ 【Caucho Blando de Alta Calidad - Alta Elasticidad】: Los neumáticos sólidos están hechos de caucho blando natural de alta calidad, y su elasticidad es mejor que el caucho duro. Un solo neumático puede soportar 154 libras de peso sin contaminación, alta temperatura y resistencia al frío.

★ 【Resistencia y Durabilidad】: El interior del neumático está diseñado con una ventilación de panal. Las piedras y otros desechos no ingresan a los respiraderos y no causan dos daños a los neumáticos, lo que prolonga enormemente la vida útil de los neumáticos.

★【Herramientas de Instalación Intimas】: Estamos equipados con dos palancas de neumáticos e instrucciones de uso. Dos palancas de neumáticos facilitan el cambio de neumáticos. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

★ 【Experiencia de Conducción Cómoda】: En comparación con otros neumáticos, nuestros neumáticos sólidos tienen una superficie redondeada que reduce la resistencia del volante. Incluso en climas lluviosos o nevados, es más fácil controlar el scooter para un viaje cómodo.

myBESTscooter - Pastillas de Freno para Scooter eléctrico Xiaomi M365 Pro 1S Essential € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Repuesto no original pero es apto y se ajusta bien

Apto para todos los modelos Xiaomi Pro, Pro 2, 1S, Essential

Solo es apto para los últimos modelos M365, pero asegúrese de que las pastillas originales vienen con lengüeta y no son completamente redondas

18 mm de ancho y 23 mm total de alto incluyendo lengüeta

Contenido del paquete: par de pastillas de freno

HORO.ES Kit Pinza hidráulica XTECH Zoom + Disco 120mm + Soporte + Tornillos Xiaomi Scooter M365/PRO € 29.90 in stock 1 new from €29.90 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【CONTIENE】- 1x Pinza de freno hidráulico ROJO + 1x Adaptador de freno M365/PRO con tornillos + 1x Disco de freno (120mm)

【MATERIALES】 - Alta calidad, a prueba de golpes y resistentes al calor.

【COMPATIBLE】- Scooter Eléctrico Xiaomi M365/PRO

【ATENCIÓN】- Nuestro producto esta disponible en PRIME y es vendida solo por nuestra tienda HORO-ES, de lo contrario no podemos garantizar la calidad del producto.

EWheel | Maneta de Freno para Patinete eléctrico Xiaomi M365, 1S, Essential, Pro y Pro2 | con embellecedor Gratis de Regalo. € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con todos los modelos de marca Xiaomi: M365, 1S, Essential, Pro y Pro2.

Incluye un embellecedor de maneta de regalo (color negro).

Material de alta calidad, fabricado por el mismo fabricante que suministra a Xiaomi.

PRODUCTOS EWHEEL | Especialistas en accesorios y recambios para VMP.

Guardabarros xiaomi m365 Trasero para Scooter Soporte de Trasero y Luz Trasera deTrasera para Xiaomi M365/ M365 Pro Accesorio de Repuesto de Scooter con Tornillos y Tapones de Rosca (Negro) € 19.58 in stock 1 new from €19.58

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features El guardabarros trasero tiene la función de evitar salpicaduras de barro y agua, la necesidad en los días de lluvia evita que el barro ensucie la ropa al conducir el scooter, puede evitar salpicaduras y proteger sus neumáticos durante el uso.

Luz trasera trasera hecha de material plástico de alta calidad con las características de fuerte, liviano y duradero.Con función impermeable y a prueba de polvo, alto brillo que aumenta la visibilidad y la seguridad, funciona bien cuando se conduce de noche o incluso en la lluvia.

Marco de soporte: Soporte rígido para el guardabarros trasero. Elimina la posibilidad de que el cable LED toque la rueda y también elimina el libre movimiento del guardabarros quedándose fijo. Es necesario desmontar el guardabarros de forma sencilla quitando los 3 tornillos que están disponibles para instalar la pieza.

El soporte del guardabarros trasero y el guardabarros trasero están hechos de material ABS y PC de alta resistencia, solidez, peso ligero y rendimiento estable duradero.Fácil de instalar, solo hay que quitar unos pocos tornillos.

Nuestro guardabarros de guardabarros trasero, soporte de guardabarros trasero, luz de freno trasero son adecuados para el scooter Xiaomi M365 / M365 pro, es un accesorio necesario para scooter. READ Los 30 mejores Collar Antiladridos Descarga Electrica capaces: la mejor revisión sobre Collar Antiladridos Descarga Electrica

EWheel | Acelerador para Patinete Xiaomi M365, 1S, Essential, Pro y Pro2 € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con todos los modelos de marca Xiaomi: M365, 1S, Essential, Pro y Pro2

Corrige el fallo E14 de tu patinete.

Material de alta calidad, fabricado por el mismo fabricante que suministra a Xiaomi.

EWheel | Pack 2 pcs Cámara de Aire 10 Pulgadas Reforzada para Xiaomi M365 y Pro | Cámara Engrosada | para Patinete Eléctrico o Scooter | Cámara Reforzada 10x2 € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Apto para cualquier neumático de 10 pulgadas, ideal para la modificación de neumáticos de 8,5 a 10 pulgadas en Xiaomi M365/ M365PRO/ S1/ ESSENTIAL/ PRO2.

Material caucho butílico de alta calidad resistente al desgaste, a temperaturas extremas (-60 °C a 180 °C) y respetuoso con el medio ambiente.

Cámara reforzada con doble de grosor, con mejor resistencia a los golpes y estabilidad. Absuelve mejor los impactos para no dañar el patinete.

El paquete incluye: 2 cámaras de 10 pulgadas, ambas con válvula recta de 2 cm.

Fácil instalar y desmontar. No es necesario usar palanca de montaje.

Yungeln Disco de Freno Rotor Pad para Xiaomi Pro Electric Scooter Piezas de Repuesto 120 mm / 4.7 Pulgadas de diámetro con 5 Agujeros de Montaje Inoxidable € 9.89 in stock 1 new from €9.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diámetro: aproximadamente 120 mm / 4.7 ", espesor: 2 mm / 0.07", 5 agujeros cada distancia de agujeros 25 mm.

Material: el disco de freno adopta material de aleación de aluminio de alta calidad, la bruja posee características livianas y duraderas. El disco de freno de aleación de aluminio no es fácil de deformar, antioxidante y no se desvanecerá, es más duradero y estable de usar.

Con un sistema de freno de disco ventilado para un frenado eficiente y una respuesta rápida, la distancia de frenado es tan corta como 4 metros, y la seguridad de conducción es más libre de preocupaciones. También reduzca el peso de las pastillas de freno, mejore la apariencia y reduzca la transferencia de calor.

Fácil de instalar, pertenece a los productos de accesorios de la serie de consumibles Xiaomi Pro, se abrasará por el uso durante mucho tiempo, para ofrece la máxima seguridad para usted y su scooter eléctrico, aconseja revisar y cambiar regularmente la pastilla de freno.

Paquete incluido: 1x disco de freno de scooter para Xiaomi M365, 5x tornillo de montaje, 2x forro de freno.

ANSENI Ruedas Macizas para Patinete Electrico Rueda de 8.5Pulgadas,Neumáticos de Reemplazo, Rueda de Repuesto Antipinchazo Compatible con Xiaomi Scooter Electrico M365/M365 Pro, Xiaomi 1S, Cecotec € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Amplia Aplicación】Debido a que el tamaño de la rueda es de 8.5 pulgadas,podras usarla en las mayorias patinete electrico del mercado.

【Rueda Maciza 】Lo que significa para ti que no es necesario inflar ni mantenimiento, esto genial para ti porque no vas quedar tirada por una rueda pinchada.

【Rueda Duradera】 El interior del neumatico está diseñado en forma de panal de abeja que ayuda a disipar mejor el calor para una vida útil más larga.

【Antideslizante】 La capa exterior del neumatico lleva un diseño diseño especial contra deslizamiento que proporciona la seguridad máxima para usted.

【Garantía 100% Satisfacción】 Devolución en 30 días sin preguntas, cualquier pregunta será respondida rápidamente, nos tomamos muy en serio las satisfacción de los clientes.

M365 Pro 2 Guardabarros trasero para scooter eléctrico, Guardabarros Con matrícula y luces, Soporte Guardabarros Trasero Guardabarros Trasero y Soporte para Xiaomi M365/M365 Pro/M365 1S Accesorio € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❤️【Excelente diseño】El guardabarros trasero está especialmente diseñado para el monopatín eléctrico inteligente Xiaomi. El guardabarros compacto y liviano puede mantener su rendimiento en condiciones climáticas adversas. Puede prevenir eficazmente las salpicaduras de barro y evitar ensuciarse al pisar el scooter

❤️【Marco de matrícula + luz trasera】El guardabarros trasero del nuevo M365 Pro 2 está equipado con un marco de matrícula y luces traseras. Puede instalar fácilmente la matrícula del scooter eléctrico. Fácil de usar, no se caerá. Las luces traseras brillantes pueden hacer que esté más seguro al conducir su patineta

❤️ 【Alta calidad】Está hecho de ABS de alta calidad y materiales de PC de alta resistencia, fuerte, resistente, duradero, no fácil de romper y duradero. Los orificios de montaje reforzados con aluminio pueden mejorar la estabilidad del punto de conexión

❤️【Fácil de instalar】La cubierta del guardabarros trasero es fácil de usar, solo se necesitan unos pocos tornillos para quitar y desconectar la luz trasera; simplemente instálela con un destornillador

❤️【Compatibilidad】Nuestro guardabarros trasero solo es adecuado para el scooter eléctrico Xiaomi M365. No es compatible con bicicletas, bicicletas de montaña u otros patinetes eléctricos. Para las piezas originales Mi PRO2 que se pueden reemplazar con M365 / S1 / PRO, deben usarse con luces traseras PRO2

Neumático Xiaomi m365, Xiaomi m365 accesorios, ruedas macizas xiaomi m365. 2 neumáticos repuestos patinete Xiaomi m365. Rueda Xiaomi m365 Rojo € 29.95 in stock 1 new from €29.95

1 used from €28.18

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [SOLUCION DEFINITIVA]: te olvidaras de pinchazos y no tendrásque inflar más tus neumáticos, obtendrás dos neumáticos sólidos de granelasticidad.

[FACIL INSTALACION]: El único que incluye dos barras de montaje,que facilita enormemente la instalación de las ruedas macizas de tu XiaomiM365.

[ALTA DURABILIDAD]: Su diseño interior ayuda a disipar elcalor, con lo que prolonga la vida útil del neumático macizo para el Xiaomim365 patinete eléctrico.

[NUEVO DISEÑO]: Da un nuevo aire a tu Xiaomi m365 ,XiaomiMijia m365 o Xiaomi m365 Pro con colores divertidos y modernos. Si quieresañadir nuevos accesorios a tu Xiaomi Mijia m365, este es tu complemento ideal.

[GARANTIA] 100% de satisfacciónn.Sustitución o devolución por defectos. Cualquier pregunta será respondida rápidamente,la atención de nuestros usuarios es muy importante para nosotros.

Zamelux Horquilla de Suspensión Delantera para Patinete eléctrico Xiaomi M365, Pro, Amortiguador Delantero para Patinet Eléctrico € 70.00 in stock 1 new from €70.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con patinete eléctrico Xiaomi Xiaomi M365, 1S, Essential, Pro, Pro 2

Aumenta la comodida y seguridad durante la circulación

Dimensión aproximada: 385*155*50mm. Peso:1500g

smallrun Cargador de batería Patinete Compatible Xiaomi M365 eléctrico 42V-2000mA reemplazo para Scooter Xiaomi Bicicleta eléctrico (365xiaomi) € 18.85 in stock 1 new from €18.85

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features La salida 42V-2000MA 50/60Hz es alta puede cargarse rápidamente como original. Cable de carga rápido y seguro con nuestro adaptador.

Cargador de batería es compatible para Xiaomi M365 patinete Ninebot M365 ES1 / ES2 / 2S3 / ES4.

La luz roja está encendida cuando se está cargando y la luz verde está encendida cuando la batería está llena.

NO se perciben ruidos ni distorsiones notables en el transformador cuando el adaptador del transformador funciona, y no demasiado caliente.

Ideal para tener un nuevo/segundo cargador en su oficina, vivienda,etc.

Nova imboxs Guardabarros Xiaomi M365 Soporte de Guardabarros Trasero Accesorios de Reemplazo Trasero para Xiaomi M365/Pro, Regalo Pata de Cabra para Patinete xiaomi (Negro) € 13.35 in stock 1 new from €13.35

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Guardabarros Trasero】: El Guardabarros está hecho de un material de alta calidad que es liviano, con la instalación del soporte de guardabarros, puede evitar que el guardabarros choque en el camino, mantener el guardabarros en la posición estable, funciona bien con durabilidad, no se desvanecerá y deformará para un uso a largo plazo

【Compatibilidad】: Nuestros guardabarros traseros y soportes de guardabarros son compatibles para con Xiaomi M365 / M365 Pro, el uso de soporte de guardabarros trasero ayuda a prolongar la vida útil del guardabarros y reducir desgaste por uso diario. Y su combinación evitar eficazmente las salpicaduras de barro y agua.

【Instalación Fácil】: Está equipado con los tornillos de montaje, no se necesitan más tornillos, solo es desenroscar los tornillos y las luces advertencias traseras e instalar el guardabarros trasero nuevo en su scooter eléctrico.

【Material de Alta Calidad】: Los guardabarros traseros están hechos de materiales ABS y PC de alta densidad, que son resistentes al desgaste, funciona bien con durabilidad y estables que mejora la experiencia de conducción.

【Compatibilidad】: este guardabarros se ha desarrollado solo para el scooter eléctrico Xiaomi M365. No es compatible para el ciclismo, ciclismo de montaña u otros scooters eléctricos.

aibiku Luz Trasera y Cable de la Batería para Xiaomi Mijia M365 Eléctrico Scooter Piezas de Repuesto de Accesorios € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye: 1 pieza Luz Trasera, 1 pieza Cable de la Batería, 2 pieza tornillos

Longitud del cable de luz trasera: 31cm. Longitud del conector de cable de luz y batería: 17cm.

Fácil de instalar, y es apto y se ajusta bien.

Adecuado para Xiaomi M365, Pro.

KKmoon Scooter Eléctrico Placa Base Controlador ESC Placa de Circuito compatible para Xiaomi Mijia M365 Pro € 36.99 in stock 2 new from €36.99

1 used from €36.25

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fácil de instalar: la instalación y el desmontaje son muy convenientes, rápidos y lentos, una larga vida útil y práctica.

Unidad central: es la unidad central, que controla prácticamente todo.

La placa base del scooter eléctrico ahorra espacio, energía y economía.

Aplicable al scooter eléctrico Xiaomi M365 y otros scooters eléctricos. Placa base mejorada de alta calidad, Placa de Circuito reemplazo perfecta para su scooter, como original. READ Los 30 mejores Raquetas Ping Pong capaces: la mejor revisión sobre Raquetas Ping Pong

EWheel | Uña/pestaña de Cierre Reforzada para Patinete Xiaomi M365, 1S, Essential, Pro y Pro2 | Bisagra Reforzada | Gancho de Plegado | 3 Colores: Rojo, Negro y Plata | Incluye Pasador. (Rojo) € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Para Xiaomi M365, 1S, Essential, Pro y Pro2.

Añade más seguridad y disminuye la holgura de tu patinete.

Material de alta calidad hecho de aleación de aluminio resistente al desgaste.

Diseño mejorado y reforzado, encaja mejor que la pieza original de Xiaomi. Incluye pasador de cierre.

PRODUCTOS EWHEEL | Especialistas en accesorios y recambios para VMP

DES 184 4PC Rueda Patinete Eléctrico de Goma Durable neumático y Tubo Interior de Repuesto neumático Antideslizante Exterior Compatible con Xiaomi M365 y Pro Scooter (KIT-4PC) € 28.85 in stock 1 new from €28.85

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Alta calida] Una cubierta rueda+ una cámara patinete están hecho de material de goma que es resistente a la abrasión y antideslizante, de alta calidad y duradero.

[Fácil de instalar ] Las ruedas son fácil de disinstallare e instalar, sin dañar el scooter patinete electronica.

[Flexible] Las ruedas son fácil de usar y reemplazar, se ajusta de manera flexible y se fija firmemente.

[AntiI-Skidding] El patrón antideslizante hace que se pueda usar en días nevados y lluviosos, seguro para tocar el scooter.

【Compatible para Xiaomi M365 y Pro】Sea cual sea la inflación y la instalación son muy convenientes. El tamaño de la válvula y el neumático interno son perfectos para el patinete electrico Xiaomi M365

Konesky Neumáticos Interiores de Patinete, 2 Paquetes Reemplazar Tubos Gruesos y Duraderos Neumático de la Rueda Antideslizante Antipinchazos Compatible con el Scooter Eléctrico Xiaomi M365/Pro € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✿✿✿ 【Seguridad y protección del medio ambiente】: El neumático adopta material de caucho puro, que tiene características no tóxicas, insípidas, saludables y ecológicas. La cual es ultra resistente al desgarro, resistente a los rasguños y duradera en uso, presenta una válvula de alta calidad que preserva más presión.

✿✿✿ 【 Tubo interno grueso 】: Elija el mejor tubo interior para su scooter. Elija su tubo acogedor de 8 1/2 * 2 tubo interno. El tubo interior se puede usar para modificar un scooter de 8,5 pulgadas.

✿✿✿ 【A prueba de golpes y amortiguación 】: El material de goma altamente elástico hace que los neumáticos se carguen de manera uniforme, lo que absorbe eficazmente el impacto. El neumático adopta materiales saturados, que evitan el ozono, la lluvia ácida y la luz ultravioleta. Puede soportar todo tipo de golpes e impactos en la carretera.

✿✿✿ 【Fácil de usar】: El neumático interno de repuesto es extremadamente conveniente y fácil de instalar y desmontar. Verifique la posición de la válvula y asegúrese de instalarla en la dirección correcta.

✿✿✿ 【 Amplia compatibilidad 】: Es más fuerte y más cómodo, un reemplazo perfecto para el neumático viejo o roto del scooter M365.

Viitech Luz de Cola Trasera Luz de Freno - Luz de Freno Luz de Guardabarros Guardabarros Compatible con Scooter eléctrico Compatible con Scooter eléctrico Bird Xiaomi Mijia M365 / M365 Pro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mantente seguro cuando conduces El juego de luces traseras para bicicleta te brinda luces para montar en la parte trasera de tu bicicleta, para que los autos puedan verte en dirección.

Resistente al agua y al polvo, muy brillante y duradero, que aumenta la visibilidad y la seguridad, funciona bien cuando se conduce de noche o incluso cuando llueve.

La longitud es de 31 cm / 12 pulgadas. Fácil de instalar, inserte el enchufe en la posición de la luz trasera para usar, seguro y estable.

Con enchufe original, perfectamente compatible con su scooter como el original.

Aplicable al scooter eléctrico M365 y otros vehículos eléctricos, accesorios de mijo, garantía de calidad.

FreeLeben Xiaomi Scooter Eléctrico Disco de Freno Disco de Freno Pieza de Repuesto Accesorio para Xiaomi M365 Scooter Eléctrico (120mm (for Xiaomi M365 Pro)) € 10.99 in stock 2 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ​☀ Material de aleación de aluminio: El disco de freno adopta material de aleación de aluminio de alta calidad, que posee características livianas y duraderas. El disco de freno de aleación de aluminio no es fácil de deformar, no se oxida y no se desvanece, es más duradero y estable de usar.

☀ Eficaz: Con un sistema de frenos de disco ventilado para un frenado eficiente y una respuesta rápida, y la seguridad en la conducción es más libre de preocupaciones. El disco de freno es un buen accesorio para su scooter, protege su inversión y mejora la experiencia de manejo.

☀ Reemplazo: El disco de freno pertenece a los productos de accesorios de la serie de consumibles Xiaomi. Con 5 tornillos, el disco de freno es fácil de instalar. Ofrece la máxima seguridad para usted y su scooter eléctrico. Asesoramiento regular y cambio de pastillas de freno.

☀ Ámbito de aplicación: El kit de disco de freno con 5 tornillos está diseñado para el scooter eléctrico Xiaomi M365. Los frenos de 2 piezas adjuntos en el paquete tienen una excelente capacidad de frenado y un rendimiento estable en condiciones húmedas o secas, con frenos suaves y buen agarre.

☀ Diseño hueco: El disco de freno tiene muchos orificios de formas diferentes en su cuerpo. Este diseño hueco puede reducir reducir el peso de las pastillas de freno, mejorar el aspecto y reducir la transferencia de calor.

