Los 30 mejores vino blanco verdejo capaces: la mejor revisión sobre vino blanco verdejo

Mayor de Castilla Verdejo - Vino Blanco D.O Rueda - Caja de 6 Botellas x 750 ml € 21.00

€ 15.99

Amazon.es Features Apariencia: Vino blanco color amarillo pálido y aspecto brillante con matices verdosos

El paquete puede variar

Gusto: En boca es sabroso y refrescante, abierto en boca, con un final persistente y un retrogusto afrutado

Aroma: Destacan los aromas varietales frescos con alta intensidad de piña, melón y maracuyá sobre un fondo de anís

Tipo de uva: Elaborado con la selección de uvas Verdejo, una de las uvas blancas más reconocidas y que más gusta en nuestro país; la fermentación se hace en depósitos de acero inoxidable con un estricto control de temperatura entre 13 y 15 grados READ Los 30 mejores Masilla Para Madera capaces: la mejor revisión sobre Masilla Para Madera

Protos Verdejo, Estuche Vino Blanco 2 botellas 75cl € 13.90

Amazon.es Features Variedad de uva: Verdejo 100 %

Color: Amarillo pajizo con reflejos verdosos, limpio y brillante.

Nariz: Potente, afrutado, con notas de manzana verde, cítricos y frutas tropicales, flores blancas, hierbas aromáticas y notas de hinojo.

Boca: Muy fresco, con buena acidez, sabor intenso, afrutado, equilibrado, complejo, con un final largo y ligeramente amargo.

Maridaje: Pescados blancos, atún, sushi, arroces con marisco, paella, pasta, comida asiática, pollo, quesos frescos o azules..

Peñascal Vino Blanco 100% Verdejo, La Parra Loca, Variedad Verdejo, Perfecto como acompañante de pescados, mariscos, quesos frescos y ensaladas, 750 ml, Caja de 6 botellas € 23.70
€ 22.73

€ 22.73 in stock 1 new from €22.73

Amazon.es Features Vino variedad Verdejo elaborado con uvas de Rueda y embotellado en las míticas bodegas Peñascal

CUATRO RAYAS Vino Blanco Verdejo Vendimia Nocturna D.O. Rueda (Botella x 750ml) € 4.56

Amazon.es Features Vino blanco D.O. Rueda

Variedad de uva: verdejo

Vino afrutado e intenso, con un paladar equilibrado y un delicado final a hinojo.

Maridaje: Pescado y marisco fresco, pastas y arroces, quesos y carnes blancas.

Servir frío, a una temperatura de 6-8ºC

Protos Verdejo, Vino Blanco D.O. Rueda x6 botellas 75cl € 45.90
€ 41.70

€ 41.70 in stock 4 new from €41.25

Amazon.es Features Elaborado 100% con uvas de la variedad Verdejo

De color amarillo pajizo con reflejos verdosos

Criado durante 3 meses sobre lías finas

Es un vino muy fresco

Ideal con platos de pescados blancos, atún, sushi, arroces con marisco, paella, pasta, comida asiática, pollo o quesos

CUATRO RAYAS Descomunal Verdejo - Vino Blanco DO Rueda (6 Botellas x 750ml) € 23.70

Amazon.es Features Denominación de Origen Rueda.

Apariencia: Amarillo pajizo con reflejos verdosos, brillante.

Aroma: en nariz es potente y fresco, con aromas a plátano y melocotón, así como heno fresco.

Gusto: en boca es redondo y persistente, con notas de frutas de hueso.

Maridaje: pescado, marisco fresco y ensaladas templadas.

El Coto Blanco | Vino Blanco DOC Rioja l Caja 6 botellas 750 ml | Variedad Viura, Verdejo y Sauvignon Blanc | Fresco, Fino y Afrutado | Perfecto para Mariscos y Pescados a la Plancha o al Horno € 24.90

Amazon.es Features Variedad: Viura, Verdejo y Sauvignon Blanc con graduación de 12.5°

⚜ Capacidad: 6 botellas de 750 ml

Nota de cata: En su cata, el vino se descubre muy fresco. Tanto en nariz como en boca. Los aromas de fruta blanca dan paso a una boca con carácter cítrico y fresco.

Maridaje: Muy fácil de tomar y apto para acompañar tanto mariscos como pescados a la plancha o al horno

️ Temperatura de servicio: 7 - 8°C.

Veliterra Verdejo - 6 Botellas de 0.75 L - Total: 4500 ml € 21.00

Amazon.es Features Cosecha puede variar

Vino ligero y delicado, con color limón con reflejos acerados. Elaboración: Fermentación en depósito de acero inoxidable. Temperatura de fermentación: 15ºC. Duración de la fermentación 21 días. Vendimia mecánica nocturna.

Vino ligero y delicado, con color limón con reflejos acerados.

Aromático, afrutado y suave en nariz.

Con buena estructura y complejidad en boca.

Bag in Box 15L vino blanco verdejo 15 Litros afrutado seco caja de vino blanco con grifo Verdejo Paz VI € 36.99

Amazon.es Features ➡️ BAG IN BOX VINO BLANCO VERDEJO 15 LITROS: Bag in box vino blanco Verdejo con grifo para poder servirte la cantidad deseada desde el grifo de forma cómoda, gracias a este formato el vino no esta en contacto con la luz y el aire para mantener mejor su conservación.

➡️ CAJA DE VINO BLANCO CON GRIFO: Vino blanco Verdejo con una nota de cata: Seco afrutado, color pajizo con reflejos verdosos, buena intensidad en nariz, con aromas frutales con tones de heno y recuerdos anisados. Frescor y sabroso en boca con una graduación del 12% y una variedad del 100%.

➡️ VINOS OFERTAS BLANCO VERDEJO: Vino blanco Verdejo barato y de calidad no encontraras nada mejor relación calidad-precio. Vino blanco ideal para aperitivos mariscos y pescados su sabor afrutado lo hacen un vino muy facil de beber.

➡️ VINO BLANCO CALIDAD SUPREMA: Vino blanco Verdejo de calidad suprema esta contenido en un Bag in box recipiente muy cómodo de manejar para un vino de consumo diario ya que gracias al recipiente mantiene el vino en perfecto estado de conservación.

CUATRO RAYAS Nave Sur - Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda (6 Botellas x 750ml) € 23.70
€ 18.90

€ 18.90 in stock 1 new from €18.90

Amazon.es Features Vino blanco D.O. Rueda

Variedad de uva: Verdejo

Vino aromático, afrutado y suave. Buena estructura y complejidad en boca.

Maridaje: carnes blancas, ensaladas y atún.

Servir frío, a una temperatura de 6-8ºC.

Legaris Verdejo - Vino blanco DO Rueda, 100% Verdejo - 75cl € 6.95
€ 5.64

€ 5.64 in stock 2 new from €5.64

Amazon.es Features Varietales: Verdejo 100%

Maridaje: Legaris Verdejo es un vino blanco que armoniza perfectamente con tapas, arroces, ensaladas, pescados y pastas.

Nota de cata (boca): Amplio y sabroso, con el final amargo característico de la variedad Verdejo.

Nota de cata (nariz): Vino muy intenso en nariz, con notas cítricas y de fruta blanca y leves matices herbáceos (hinojo).

La temperatura de consumo aconsejada para este vino es entre 8 y 10ºC. No recomendamos servirlo demasiado frío, pues no se apreciarían correctamente sus características sensoriales.

Vino Blanco Bag in Box de 15L € 32.85

Amazon.es Features VINO BLANCO DE MESA

Formato BAG IN BOX de capacidad: 15 litros (equivale a 20 botellas de 750ml)

Variedad de uva: VERDEJO de Castilla y León

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz es afrutado con aromas de hinojo.

Maridaje: pescado, marisco fresco y ensaladas templadas. READ Los 30 mejores Arnes De Perro capaces: la mejor revisión sobre Arnes De Perro

Ramón Bilbao Verdejo - 75 cl € 9.05
€ 8.05

€ 8.05 in stock 5 new from €7.57

Amazon.es Features Elaborado con uvas 100% Verdejo

De color amarillo pálido con reflejos verdosos

Ideal con platos de verduras al vapor, ensaladas, quesos y carnes blancas

Aromas a jazmín, anís, frutas blancas y cítricos

Conservar en un lugar fresco y seco

CUATRO RAYAS Cantarranas Verdejo - Vino Blanco DO Rueda (6 Botellas x 750ml) € 26.82

Amazon.es Features Verdejo D.O. Rueda

Color amarillo pajizo con reflejos verdosos, brillante.

En nariz es potente y fresco, con aromas a plátano y melocotón, así como heno fresco.

En boca es redondo y persistente, con notas de fruta de hueso.

MARIDAJE: pescado, marisco fresco y ensaladas templadas

Marques De Riscal Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda, 2 Botellas x 750 ml € 17.80
€ 16.58

€ 16.58 in stock 1 new from €16.58

Amazon.es Features Caja estuche de 2 Botellas x 750 ml de Marqués de Riscal Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda. Su original estilo y acabado, hacen de este estuche el regalo perfecto en ocasiones especiales

Se trata de un tipo de vino fresco y equilibrado con un color amarillo pajizo

Tal como corresponde a la variedad de Verdejo, en nariz presenta una intensidad aromática alta, con aromas de hinojo, flores blancas y notas anisadas y hierba fresca

En boca tiene una sensación untuosa y fresca, con un final persistente típico de la variedad resultando de trago largo y agradable

Este vino marida bien con pescados, mariscos, jamón, pastas, pollo y carnes frías

Blume Verdejo Selección D.O. Rueda Vino - Paquete de 6 x 750 ml - Total: 4500 ml € 34.46
€ 31.50

€ 31.50 in stock 1 new from €31.50

Amazon.es Features Alcohol: 13%

Mejor servido entre 8-10 °C

Por su frescura armoniza con todo tipo de arroces, pastas, ensaladas tibias, cremas y parrilladas de verduras

CUATRO RAYAS Hombre Pez Verdejo - Vino Blanco DO Rueda (6 Botellas x 750ml) € 29.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Elaborado con uvas de la variedad Verdejo

En nariz es potente y fresco, con aromas a plátano y melocotón.

En boca es redondo y persistente, con notas de fruta de hueso.

Ideal para acompañar pescado o marisco fresco, ensaladas, pastas y arroces

El Coto Verdejo blanco | Vino blanco DOC Rioja | Variedad Verdejo | Fino e Intenso | Caja 6 botellas 750 ml € 37.50
€ 28.95

€ 28.95 in stock 1 new from €28.95

Amazon.es Features Variedad: Verdejo con graduación de 12,5°

Capacidad: 6 botellas de 750 ml

Nota de cata: Muestra aromas finos e intensos de fruta tropical, hinojo y anisados. En boca se muestra untuoso, vivo y elegante con un persistente frescor.

Maridaje: Ideal para acompañar pescados, mariscos, arroces y platos de pasta.

Temperatura de servicio: 7°C - 8°C

CUATRO RAYAS Circense Verdejo - Vino Blanco DO Rueda (6 Botellas x 750ml) € 24.30

Amazon.es Features Denominación de Origen Rueda.

Apariencia: Color amarillo pajizo con reflejos verdosos, brillante.

Aroma: En nariz es potente y fresco, con aromas a plátano y melocotón, así como heno fresco.

Gusto: En boca es redondo y persistente, con notas de fruta de hueso.

Maridaje: Pescado, marisco fresco y ensaladas templadas.

Vino blanco José Pariente Verdejo - 6 botellas 75cl - D.O. Rueda € 70.60

Amazon.es Features VINO BLANCO 100% VERDEJO - D.O. RUEDA

NARIZ: El aroma, de gran intensidad, es elegante, fresco y complejo. Muestra un marcado tono afrutado, que abarca la gama de frutas blancas (pera, melocotón), los cítricos y la fruta de la pasión. Se aprecian aromas de hinojo, de monte bajo y un fondo anisado, balsámico.

BOCA: Intenso en boca, sabroso, muy frutal, con un paso untuoso y aromático, envolvente y largo final de boca varietal con agradable toque amargoso.

MARIDAJE: Aperitivos, platos a base de pescado, marisco, pastas, arroces y carnes blancas. Marida con todo tipo de ahumados, quesos suaves y jamón serrano.

TEMPERATURA: Se recomienda servir entre 7 y 10ºC.

Ederra - Vino blanco 100% Verdejo, DO Rueda - Caja de 6 botellas 75cl € 35.70
€ 29.95

€ 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features Varietales: 90% Verdejo y 10% Viura

Un blanco para disfrutar con arroces, mariscos, carpaccios, verduras en menestra, wok o témpura

Un vino de gran frescura, que se muestra agradable y expresivo en boca

Vino intenso donde predominan los aromas varietales del Verdejo (hierbabuena, hinojo), con un fondo de cítricos y frutas tropicales (mango)

Temperatura óptima de servicio: 8-10 C

Nueva Añada Flor Innata Caja de 6, Vino Blanco Verdejo Rueda Valdecuevas, x6, 750 ml, Coupage Verdejo y Sauvignon Blanc 6 botellas € 36.60
€ 33.63

€ 33.63 in stock 1 new from €33.63

Amazon.es Features Un vino elaborado a partir del coupage de uvas Verdejo 90% y Sauvignon Blanc 10%

Amarillo pajizo con una fina capa de matices alimonados

Intensidad aromática alta, fruta tropical con profundidad herbácea

Un volumen significativo, suave y muy agradable

Combina perfectamente con mariscos y pescados frescos, pastas, arroces y carnes blancas

Cuatro Rayas PELELE. Vino Blanco Verdejo D.O. Rueda (6 Botellas x 750ml) € 24.50
€ 23.77

€ 23.77 in stock 1 new from €23.77

Amazon.es Features Verdejo D.O. Rueda

Vino ligero y delicado, con color limón con reflejos acerados.

Aromático, afrutado y suave en nariz.

Con buena estructura y complejidad en boca.

Maridaje: Carnes blancas, ensaladas y atún.

Pago del Cielo Celeste Verdejo, Vino Blanco - 750 ml € 7.50

Amazon.es Features De color dorado pálido

En boca es sedoso

Con una fina acidez

Ideal con platos de pescado

Tiene notas varietales a hinojo y a almendra verde

VIÑA ALBALI Frizzante 5.5 Blanco Verdejo - 6 botellas x 750ml - Total:4500ml € 29.94

Amazon.es Features Vino blanco espumoso

La bebida chispeante de moda

Se trata de bebida aromática, dulce y ligera gracias a sus divertidas y refrescantes burbujas y su baja graduación alcohólica

Idoneo acompañamiento para cualquier aperitivo o cena ligera

Servirse frio READ Los 30 mejores estación meteorológica inalámbrica capaces: la mejor revisión sobre estación meteorológica inalámbrica

Ramón Bilbao, Vino Blanco Verdejo, Vino Orgánico D.O. Rueda, Botella Individual 750 ml € 9.60

Amazon.es Features Verdejo: un Verdejo ecológico nacido de un manejo sostenible y respetuoso del viñedo, fresco y floral; añada 2020 en el que predominó un invierno con temperaturas moderadas, primavera suave y verano cálido; 100% verdejo

Elaboración y crianza: maceración prefermentativa en frío, generando así una optima liberación de aromas varietales; durante todo el proceso se trabaja con gases inertes lo que permite preservar los vinos, evitar el contacto con el oxígeno y lograr una mayor longevidad; el 20% se cría en depósitos de hormigón sobre sus lías

Graduación: 13% volumen alcohol

Nota de cata: color amarillo verdoso; intensidad media, limpio, brillante y con presencia de lágrimas; optima intensidad de cítricos, con notas herbáceas de hinojo y balsámicos; presencia de aromas tropicales y florales; fresco, con acidez equilibrada; con cuerpo y untuoso; en retronasal vuelven los balsámicos y herbáceos

Maridaje: optimo en el aperitivo y acompañando platos fríos como cremas, verduras al vapor, ensaladas, quesos cremosos y carnes blancas

Viña Albali Viña Albali Verdejo Sauvignon Blanc-DO Valdepeñas - 750ml € 2.59
€ 2.46

Amazon.es Features Tiene un color dorado pálido

Sabore fresco y afrutado

Con aromas cítricos

En boca es elegante con un final muy agradable

Ideal con platos de pescados, mariscos y calamares

Cuatro Rayas Verdejo. Formato Bag in Box Octogonal (6 BIB x 2L) € 47.50

Amazon.es Features Envase octogonal fácil de transportar y almacenar. Ideal para su conservación en frigoríficos.

Eco-Friendly Packaging: empaque elaborado con materiales que facilitan su reciclaje

Verdejo vendimia nocturna mecánica

Maridaje: pastas, arroces, pescados y mariscos

Temperatura de servicio: 6-8ºC

