Los 30 mejores Vga Macho Hembra capaces: la mejor revisión sobre Vga Macho Hembra

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Vga Macho Hembra?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Vga Macho Hembra del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



BENFEI Cable de extensión VGA, cable VGA macho a hembra, 1,8 metros € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features El cable de extensión de video VGA extiende la longitud de un cable VGA HD15 existente; conecta a un monitor a través de la habitación o conéctalo a un cable VGA macho a macho existente en un lugar de difícil acceso detrás de un escritorio con este extensor de cable de monitor VGA; extiende un cable de monitor VGA de interruptor KVM con este práctico cable de extensión de computadora para VGA

El cable de extensión de cable de monitor soporta resoluciones de video de hasta Full HD 1080p, incluyendo 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA) y 1920 x 1200 (WUXGA); conecta a un monitor LED y LCD HD con este cable de extensión SVGA

Las tuercas hexagonales en el cable de extensión VGA macho a hembra se acoplan con los tornillos de pulgar en el cable VGA existente para proporcionar una conexión segura; el cable extensor VGA flexible extiende un cable RGB de un monitor o proyector en cuestión de segundos

Construcción superior del cable de monitor VGA para extensión incluye conectores chapados en oro con alivio de tensión moldeado, bandas de rodadura de fácil agarre, tornillos apretados con los dedos en el extremo macho y tuercas hexagonales hembra en el extremo del cable del monitor VGA; conductores de cobre desnudo, blindaje de lámina y trenza, y núcleos de ferrita dobles integrados proporcionan una transmisión de señal fiable en este cable de video VGA

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional de 18 meses de BENFEI garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente. Comparar con artículos similares

AISENS A113-0079 - Cable SVGA con ferrita (HDB15/Macho-HDB15/Hembra, 3 m, para Monitor/televisor/proyector) Color Negro € 6.94 in stock 15 new from €3.81

Free shipping

Amazon.es Features Cable SVGA de alta calidad para monitor, proyector y PC

Conector tipo d-sub hdb15 macho en extremo y conector tipo d-sub hdb15 hembra en otro

Incorpora 3 hilos coaxiales para señales de alta frecuencia más 4 hilos adicionales para la sincronización, doble apantallado para todos los hilos para evitar interferencias electromagnéticas (emi)

Incluye ferrita en ambos extremos para evitar interferencias de alta frecuencia

Resolución máxima 2048 x 1536

BENFEI Cable de extensión VGA, cable VGA macho a hembra, cable VGA a VGA de 3 metros € 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features EL CABLE DE EXTENSIÓN DE VIDEO VGA extiende la longitud de un cable VGA HD15 existente; Conéctese a un monitor en la habitación o conéctelo a un cable VGA macho a macho existente en un lugar de difícil acceso detrás de un escritorio con este extensor de cable para monitor VGA; Extienda un cable de monitor VGA con conmutador KVM con este conveniente cable de extensión para computadora para VGA

El cable de EXTENSIÓN DEL CABLE DEL MONITOR admite resoluciones de video de hasta Full HD 1080p, incluyendo 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA) y 1920x1200 (WUXGA); Conéctese a un monitor HD LCD y con iluminación LED con este cable de extensión VGA

LAS TUERCAS HEXAGONALES del cable de extensión VGA macho a hembra se acoplan a los tornillos de mariposa del cable VGA existente para proporcionar una conexión segura; El cable extensor VGA flexible extiende un cable RGB desde un monitor o proyector en segundos

CONSTRUCCIÓN SUPERIOR del cable de monitor VGA para extensión incluye conectores enchapados en oro con alivio de tensión moldeado, bandas de rodadura de fácil agarre, tornillos apretados con los dedos en el extremo macho y tuercas hexagonales hembra en el extremo del cable del monitor VGA; Los conductores de cobre desnudo, el blindaje de lámina y trenza y los núcleos de ferrita duales integrados brindan una transmisión de señal confiable en este cable de video VGA

GARANTÍA DE 18 MESES: la exclusiva garantía incondicional de 18 meses de Benfei garantiza la satisfacción a largo plazo de su compra; Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo Compare con artículos similares READ Los 30 mejores Cuerda De Nylon capaces: la mejor revisión sobre Cuerda De Nylon

NanoCable 10.16.0001 - Adaptador SVGA, HDB15/H-HDB15/H, Hembra-Hembra, Negro € 5.06 in stock 9 new from €1.74

Amazon.es Features Adaptador VGA tipo D-sub HDB15 hembra en ambos extremos

Ideal para unir dos cables SVGA o para convertir un conector D-sub HDB15 macho a hembra

El producto está 100% testado

Cumple la normativa RoHS

InLine 17737 - Cable alargador VGA (conector macho HD de 15 pines a conector hembra, 1 m) € 8.07

€ 7.54 in stock 4 new from €4.16

Free shipping

Amazon.es Features InLine 17737. Longitud del cable: 1m

Conector 2: VGA (D-Sub).

Conector 1: VGA (D-Sub).

UGREEN Cable VGA Macho Hembra 1080P, Cable VGA Alargador Coaxial de Vídeo VGA SVGA HD15 con Conectores Dorados para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, Monitores, Tarjetas Gráficas y Otros, 2M € 13.99 in stock 1 new from €13.99

3 used from €12.59

Free shipping

Amazon.es Features Cable VGA Macho a Hembra: Cable Alargador VGA alargar la conexión de proyectores, monitores, televisores y pantallas con interfaz VGA con respecto a cualquier portátil u ordenador para disfrutar de fotos y vídeos en alta calidad.Tenga en cuenta que este cable es un cable de extensión VGA macho a hembra. Asegúrese de que su dispositivo venga con un puerto VGA de 15 pines antes de comprarlo.

Soporta Alta Resolución de hasta 1080P: Este cable VGA admite resoluciones a 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA), 1080p (Full HD), 1920x1200 (WUXGA) y hasta para monitores LCD y LED de alta resolución.

Protegen contra las Interferencias: El blindaje de aluminio y trenzado y los núcleos de ferrita dobles integrados en el cable VGA minimizan la diafonía, suprimen el ruido y protegen contra la interferencia electromagnética (EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (RFI).

Rendimiento Sobresaliente: Los conectores enchapados en oro y los conductores de cobre OFC puro 28AWG proporcionan a este cable de monitor un rendimiento de cable superior.

Universal Compatible: El cable VGA de alto rendimiento conecta una computadora equipada con VGA (Video Graphic Array) a un monitor o proyector con puerto VGA de 15 pines (también conocido como RGB, DB-15, DE-15, HD-15, HDB-15 o D-sub 15) para edición de video, juegos o proyección de video. Ideal para aulas, salas de conferencias, salas de reuniones, lugares de culto y muchos más.

Cerrxian Cable de extensión de monitor de vídeo VGA SVGA de 15 pines HD15 macho a hembra para PC portátil TV Porjector(mf) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Cable de monitor: los cables VGA son ideales para aplicaciones VGA de alta resolución. Este cable de monitor VGA de alta resolución está diseñado para proporcionar la más alta calidad de video posible a través de VGA. Longitud (contiene dos conectores): 1 pie

Cable de extensión de video VGA: el cable de extensión de video VGA extiende la longitud del cable VGA HD15 existente. Conecta PC o portátil al proyector, monitor LCD y otros sistemas de visualización de video a través de conexiones VGA.

Transmisión estable: el cable blindado puede minimizar la diafonía, suprimir el ruido y proteger contra interferencias electromagnéticas (EMI) e interferencias de radiofrecuencia (RFI).

Altas resoluciones: soporta UXGA (1600 x 1200), WXGA (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080) y más.

Conexión resistente: el cable VGA está diseñado con conectores moldeados de alivio de tensión para mayor durabilidad, bandas de agarre para una fácil conexión y desconexión, y tornillos apretados con los dedos para una conexión segura.

Phoenix Technologies 5m VGA Cable VGA VGA (D-Sub) Negro - Cables VGA (5 m, VGA (D-Sub), VGA (D-Sub), Negro, 1680 x 1050 Pixeles, Male Connector/Female Connector) € 8.29 in stock 5 new from €4.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PHOENIX Technologies – Cable VGA Phoenix macho hembra 5 m negro

CABLEPELADO Adaptador de VGA Hembra a Macho | Acoplador SVGA | Adaptador de Cambiador de Género | HDB15 | 15 Pines | Hembra a Macho € 4.99 in stock 2 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [USO] Extiende la longitud de dos cables cortos SVGA con conector D-sub HDB15 sin perder calidad gracias a este acoplador hembra a Macho

[CARACTERÍSTICAS] Fácil de instalar, enchufar y jugar. El cambiador de género VGA admite resoluciones de 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA), 1080p (Full HD), 1920x1200 (WUXGA) y superiores para monitores LCD y LED de alta resolución

[NORMATIVA] El producto está 100% testado cumpliendo la normativa RoHS

Cable divisor VGA, cable VGA Y 1 macho a 2 hembra, HD15 VGA a doble HD15 VGA hembra convertidor cable de video para duplicación de pantalla, 0.5 pies (azul) € 12.02 in stock 1 new from €12.02

Free shipping

Amazon.es Features Cable divisor VGA Y: cable adaptador VGA 1 macho a 2 hembra, utilizado para copia de pantalla, pantalla de espejo, puede enviar la misma señal VGA a dos monitores separados, dos monitores pueden mostrar la misma imagen al mismo tiempo.

El cable divisor de pantalla VGA es fácil de usar, soporta pantallas LCD y LED de alta resolución, adecuado para múltiples pantallas en hogares y oficinas, sin controladores externos o fuentes de alimentación, simplemente enchufar y usar.

El cable de espejo VGA es estable y claro: cable VGA de una a dos pantallas, el cuerpo principal del cable adopta un diseño de doble anillo magnético, el núcleo está hecho de red tejida de alta densidad, y el cuerpo principal del cable adopta material antiinterferencias de blindaje multicapa. Tiene una fuerte capacidad antiinterferencias y una transmisión de señal estable. Obtenga una imagen más clara.

Plug and Play: el cable divisor VGA adopta una interfaz niquelada, antioxidante, para garantizar una transmisión de datos estable, diseño de textura de ranura, mejora la durabilidad, aumenta la fricción entre los dedos, fácil de insertar y sacar, los tornillos apretados con los dedos pueden garantizar una conexión firme.

Nota: 1-VGA es una señal analógica, y el audio debe ser emitido por separado. 2 - Si se combina la pantalla con diferentes resoluciones, la pantalla se mostrará de acuerdo con la pantalla de baja resolución. 3 - cuando dos dispositivos de salida están conectados a un dispositivo de visualización, uno de los dos dispositivos de salida debe estar apagado, de lo contrario las dos salidas de potencia causarán interferencias de señal

Cable/PROLONGADOR/ALARGADOR VGA Phoenix Macho Hembra 1.8M Negro € 7.46

€ 6.76 in stock 8 new from €3.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cable/ prolongador / alargador vga phoenix macho hembra 1.8m negro

ADWITS HD15 VGA SVGA Hembra a Hembra, Macho a Macho Mini Adaptador de Acoplamiento del Cambiador de Género, Convertidor de 15 Pines para PC Video Ordenador Proyector de TV € 6.13 in stock 1 new from €6.13

1 used from €7.51

Free shipping

Amazon.es Features El acoplador VGA hembra a hembra, macho a macho extiende la longitud de dos cables cortos VGA

Convierta un conector VGA hembra/macho en un puerto VGA macho/hembra con este acoplador VGA macho/hembra a macho/hembra

Rompa el adaptador de soldadura de rutina, sin atenuación de señal, para garantizar la transmisión de señal de pantalla de alta definición

El diseño pequeño y simple proporciona comodidad para el transporte y almacenamiento, fácil de usar e instalar

Contenido del paquete: 15Pin 1 x VGA macho a macho acoplador + 1 x VGA hembra a hembra acoplador

Phoenix Technologies - Cable Prolongador, Alargador VGA, Macho Hembra 15 Metros, Negro € 12.26

€ 10.82 in stock 8 new from €6.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Phoenix Technologies 15 m VGA. Longitud de cable: 15 m

Conector 1: VGA (D-Sub)

Conector 2: VGA (D-Sub)

GALDOEP HD15 VGA SVGA Macho a Hembra Adaptador de género, Conector de Serie,15 Pines Conector Serie Adaptador acoplador para impresoras,TV ,PC Video,proyector,etc.(12 Piezas) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features ★100% nuevo y de alta calidad.

★Fácil de instalar, enchufar y usar.

★El puerto VGA puede ser acoplador en línea para monitor de oficina, puerto de proyector, etc.

★ El conector vga macho a hembra VGA de 15 pines permite la transferencia de archivos entre dos computadoras u otros dispositivos, no es necesario instalar ningún controlador; conexión muy fácil y rápida

★Contenido del paquete: 12 xconectores VGA macho a hembra.

LogiLink - Cable de extensión de Monitor VGA Macho/Hembra (10 m) Color Negro € 17.98 in stock 7 new from €13.06

Free shipping

Amazon.es Features Cable de extensión para señales VGA

Con protección contra interferencias electromagnéticas

Cuenta con un conector macho e uno hembra

Tiene una longitud de 10 m READ Los 30 mejores Condrovet Force Ha capaces: la mejor revisión sobre Condrovet Force Ha

RIIEYOCA Cable VGA de 90 grados, ángulo descendente VGA macho a VGA hembra Cable 1080P Full HD Monitor de computadora Cable 0.5M (D) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Alta resolución: cable VGA de 90 grados, compatible con resoluciones de 800 x 600, 1024 x 768, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (1080P), transmisión de alta velocidad de imágenes de ultra alta definición, lo que te ofrece un rico disfrute visual.

Ángulo recto de 90 grados: este cable de señal VGA de alta definición adopta un diseño de ángulo recto de 90 grados, que es mejor para su uso en espacios más pequeños, como televisores montados en la pared, bordes de esquina y carcasas de computadora, que son más cómodos de usar.

Núcleo de ferrita doble antiinterferencia: este cable VGA adopta un diseño de núcleo de ferrita doble, que puede minimizar la diafonía y evitar interferencias electrónicas (EMI) e interferencias de radiofrecuencia (REI) para una mejor experiencia.

Material de alta calidad: está hecho de material de PVC respetuoso con el medio ambiente, moldeado por inyección de una sola pieza, conector de interfaz niquelado, antioxidante y antioxidante, prolonga la vida útil, la capa de blindaje de aluminio garantiza una transmisión de señal estable.

Modo espejo y extendido: los dos modos son fáciles de jugar, no se utilizan para cambiar de nuevo a la ventana. En el modo espejo, puedes ver la pantalla de la computadora o computadora de escritorio en el monitor o TV para garantizar una mejor experiencia para ti; en el modo extendido, puedes conectar el segundo monitor o TV a la computadora, para resolver diferentes necesidades al mismo tiempo, el trabajo y el entretenimiento son correctos.

Equip 118802 cable VGA 5 m VGA (D-Sub) Negro - Cables VGA (5 m, VGA (D-Sub), VGA (D-Sub), Macho, Hembra, Negro) € 10.89 in stock 6 new from €7.95

Free shipping

Amazon.es Features HDB15 3+7 Cable macho a hembra, conector macho a hembra, integrado con conectores knurled y soportes de ferrita y paquete de envío: juego de Polybag

0

Negro

0

baolongking Conector adaptador VGA macho a hembra de 15 pines SVGA en ángulo recto para monitor LCD, conector de TV, 2 unidades € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador de ángulo recto VGA SVGA macho a hembra de 90 grados de 15 pines que permite conectar cables VGA/SCGA detrás de televisores de pantalla plana, televisores de proyección trasera, proyectores o monitores.

Elimina la tensión de cables resistentes, enchufes y puertos de conector. Ideal para cableado limpio de TV, instalación y soportes de pared

Te permite conectar el cable a un puerto VGA hembra, incluso si el espacio alrededor del puerto VGA es limitado.

Interfaz: VGA macho a VGA hembra Ángulo: 90 grados/ángulo recto. Tamaño: 31 x 30 x 30 mm (largo x ancho x alto)

El paquete incluye: 2 unidades

LANBERG CABLE VGA MACHO HEMBRA FERRITA NEGRO 3 M € 9.10 in stock 13 new from €5.32

Free shipping

Amazon.es Features CABLE LANBERG VGA MACHO HEMBRA FERRITA NEGRO 3 M

Greluma 10 Piezas 15 Pines VGA SVGA acoplador HD15 Macho a Macho/Hembra a Hembra Mini Cambiador de género Conector de Cable Vga acoplador Adaptador € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features El acoplador VGA extiende la longitud de dos cables VGA cortos

Convierta un conector VGA macho (hembra) en un puerto VGA hembra (macho) con este acoplador VGA hembra (macho) a hembra (macho)

Convenientes acopladores en línea VGA para usar en casa y llevarlos de viaje para conexiones de monitores o proyectores de oficina

Fácil de instalar, enchufar y jugar. El cambiador de género VGA admite resoluciones de 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA), 1080p (Full HD), 1920x1200 (WUXGA) y superiores para monitores LCD y LED de alta resolución

Contenido del paquete: 15Pin 5 PCS x VGA macho a acoplador macho + 5 PCS x VGA hembra a acoplador hembra

OcioDual Adaptador de DP Macho a VGA Hembra Negro Entrada DisplayPort Salida SVGA Conversor Video Full HD 1080p para PC Monitor € 7.49 in stock 2 new from €7.49

Free shipping

Amazon.es Features Conecte un DisplayPort (DP, DP ++, DisplayPort ++) de un ordenador portátil o de escritorio a un monitor o proyector con entrada VGA equipada

Su chipset integrado permite separar la señal digital y convierte el video en analógico, para poder utilizar monitores con entrada VGA

Plug and Play

Conector de entrada: DP, digital, macho

Conector de salida: VGA, analógico, hembra

Conector de cuadro de terminales CERRXIAN D-SUB DB15 macho VGA 3+9 de tres filas + hembra de 15 pines (1 par) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Las etiquetas digitales corresponden a la clasificación de la interfaz. Correspondencia uno a uno. Sin soldadura. Uso práctico y fácil.

La carcasa exterior está firmemente unida, el cable del cabezal no queda suelto y el cable de conexión está firmemente fijado para evitar que se desconecte durante el uso.

Conector chapado en oro blanco, contacto fiable, excelente rendimiento de transmisión, estabilidad de señal incrementada en un 40 %.

Bloque de terminales de cobre respetuoso con el medio ambiente. El cableado es firme y los cables gruesos y delgados pueden conectarse, con lo que se reduce el problema del cableado repetido.

Cada placa adaptadora incluye una carcasa especial y un circuito de protección integral. Ya no deberás preocuparte por los cables expuestos.

TIMLand Adaptador HDMI a VGA 1080P, HDMI VGA macho a hembra chapado en oro para ordenador, escritorio, portátil, PC, monitor, proyector, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi y más € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA: el adaptador HDMI a VGA admite resoluciones de hasta 1920x1080 (1080p Full HD), incluyendo 480p, 720p y 1600x1200 para monitores o proyectores. Este adaptador HDMI a VGA se puede utilizar para demostraciones comerciales en la oficina, para la enseñanza en la escuela o para el entretenimiento en casa.

Plug & Play, Fácil de usar: Fácil de usar, Plug and Play, no requiere controladores, simplemente conecte este cable HDMI VGA a su ordenador con un segundo monitor o proyector. Los puertos HDMI y VGA son resistentes a la corrosión y al desgaste. 18 meses de garantía, si tiene alguna pregunta sobre este hdmi vga por favor contáctenos.

Rendimiento estable: gracias al avanzado chip IC integrado, el conversor HDMI VGA convierte de forma estable la señal digital HDMI en una señal VGA analógica, lo que permite una transmisión de señal más rápida y fluida. Así se puede transferir la señal de imagen a la segunda pantalla en poco tiempo.

Compatibilidad: el adaptador HDMI VGA es compatible con ordenadores portátiles, proyectores, monitores de PC, televisores, Ultrabooks, Rasberry Pi, Chromebooks, cajas de TV y otros dispositivos con puerto HDMI (entrada) o VGA (salida). Tenga en cuenta que este adaptador HDMI a VGA (de macho-a-hembra) solo permite la transmisión de señales HDMI a VGA y no al revés.

Múltiples usos: el adaptador HDMI a VGA ofrece una solución portátil para conectar tu ordenador a una segunda pantalla. Si desea mostrar presentaciones en una pantalla grande desde su computadora portátil o le gusta ver películas, este adaptador le ofrece una mejor experiencia de visualización.

Thsucords Cable adaptador HDMI a VGA 0,3M, nailon trenzado HDMI Hembra a VGA Macho, extensor de extensión compatible con PC, computadora, escritorio, laptop, monitor, proyector HDTV € 9.79 in stock 1 new from €9.79

Free shipping

Amazon.es Features Alta resolución: el adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1080 @ 60 Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600x1200 y 1280x1024 para monitores HD o proyectores VGA. (Nota: es un adaptador unidireccional, solo convierte la fuente HDMI hembra a VGA).

Amplia compatibilidad: el extensor de extensión HDMI a VGA es compatible con computadoras, PC, escritorios, portátiles, ultrabooks, portátiles, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, SetTop Box, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

【Plug and Play】 Fácil de usar, no requiere controlador ni software El adaptador HDMI a VGA conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con un puerto HDMI hembra a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con un puerto VGA.

Diseño de calidad: cable adaptador HDMI hembra a VGA macho, conectores chapados en oro que garantizan durabilidad y resistencia a la corrosión, asegurando una transmisión de señal perfecta. Viene con carcasa resistente para la protección de conectores y cada carcasa viene con ojal de cable de alivio de tensión para proteger contra daños de cable por doblarse.

Política de garantía: ofrecemos 12 meses de garantía para estos cables HDMI hembra a VGA macho, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para un reemplazo si tiene algún problema de calidad dentro de la garantía.

NanoCable 10.15.0704 - Adaptador DVI a SVGA, Macho-Hembra, 24+5/M-HDB15/H, Negro € 2.61

€ 2.40 in stock 10 new from €1.49

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador DVI a VGA con conector DVI tipo 24+5 macho en un extremo y VGA HDB15 hembra en el otro

Utilizarlo para convertir un puerto DVI a puerto SVGA hembra para poder conectar un cable SVGA con conector macho

Ideal para la transmisión de datos de audio y de vídeo

Fácil de instalar, no requiere controladores

Cable Matters Cable alargador VGA (Cable de extensión VGA, Cable VGA Macho a Hembra) con 1080p - 1,8 Metros € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping

Amazon.es Features EL CABLE ALARGADOR DE VIDEO VGA alarga un cable VGA HD15 existente; conecta un monitor al otro lado de la habitación o acopla un cable VGA macho-macho en un lugar de difícil acceso detrás de un escritorio con este alargador para cable de monitor VGA; prolonga un cable de monitor VGA de conmutador KVM con este práctico alargador de ordenador para VGA

EL ALARGADOR PARA CABLE DE MONITOR admite resoluciones de vídeo de hasta Full HD 1080p, incluidas 800x600 (SVGA), 1024x768 (XGA), 1600x1200 (UXGA) y 1920x1200 (WUXGA); con este cable alargador SVGA, puedes conectar a un monitor HD LCD o LED

LOS NÚCLEOS DE FERRITA INTEGRADOS en este cable VGA macho-hembra minimizan los cruces de conversaciones, suprimen el ruido y protegen contra las interferencias de radiofrecuencia (RFI) y electromagnéticas (EMI).

LAS TUERCAS HEXAGONALES del cable de extensión VGA macho-hembra se acoplan a los tornillos de apriete manual del cable VGA existente para ofrecer una conexión segura; el cable alargador VGA flexible prolonga el cable RGB de un monitor o proyector en segundos

LA CONSTRUCCIÓN SUPERIOR del cable de monitor VGA alargador incluye conectores chapados en oro con liberador de tensión moldeado, clavijas de fácil agarre, tornillos de apriete manual en el extremo macho y tuercas hexagonales hembra en el extremo que se conecta al monitor VGA; los conductores de cobre desnudo, el blindaje de lámina y trenza y los dos núcleos de ferrita integrados proporcionan una transmisión de señal fiable con este cable de vídeo VGA READ Los 30 mejores Escaleras Telescopicas Aluminio capaces: la mejor revisión sobre Escaleras Telescopicas Aluminio

BENFEI Cable DisplayPort a VGA 3m DP a VGA Adaptador macho a hembra cable para Lenovo, Dell, HP, ASUS € 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping

Amazon.es Features Cómodo cable que conecta directamente un DisplayPort (DP, DP++, DisplayPort++) equipado con ordenador a un monitor o proyector con entrada VGA.

Transmite vídeo de alta definición desde un ordenador a un televisor HD, para transmisión de vídeo o juegos; conecta y configura tu monitor para un tener un escritorio expandido o pantallas de espejo.

Soporta 1080p a 60 Hz y resoluciones de gráficos de PC de hasta 2048 x 1152 a 60 Hz.

Conectores chapados en oro; conductores de cobre sin revestimiento, y blindaje de aluminio y trenzado, combinados para proporcionar un rendimiento de cable superior y conectividad fiable.

Conector DisplayPort con cierres, que proporciona una conexión segura con un botón de liberación que se debe presionar antes de desenchufar.

J&D Adaptador DB15 VGA 15 Pin 90 Grados, 2 Paquetes D-Sub 15 Ángulo Recto Conector Recubierto de Níquel Convertidor de Acoplador Adaptador de 15 Pines VGA Macho a Hembra € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping

Amazon.es Features Este adaptador VGA macho a hembra de 90 pines y 15 clavijas presenta un cuerpo corto, lo que ayuda a conectar fácilmente dispositivos o cables VGA para un asentamiento óptimo

Ampliamente compatible con la mayoría de los dispositivos con puerto VGA de 15 pines, como monitores, proyectores

Proporcione protección confiable contra el ruido EMI / RFI para una experiencia superior de imagen vibrante y sonido claro

2 paquetes. El cuerpo de PVC y los contactos recubiertos de níquel ayudan a resistir la corrosión y promueven una transferencia de señal eficiente y segura

Garantía de J&D: devolución sin problemas de 1 mes y garantía limitada de 12 meses (reemplazo gratuito y tarifa de envío no incluida)

OcioDual Cable Adaptador HDTV Macho a VGA Hembra con Salida de Audio Mini Jack 3,5mm Negro Convertidor Conversor HDTV 1080p € 5.49 in stock 2 new from €5.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Convierta su señal HDTV digital en una señal analógica VGA. Nota: NO COMPATIBLE con HDTV ARC

Utilice sus periféricos con salida digital HDTV en televisores, proyectores, monitores,... con entrada VGA

Sin necesidad de convertidores, este cable incluye el conversor de imagen de digital a analógico por lo que no tendrá que buscar un conversor para convertir la señal

Resolución máxima soportada: HDTV (1080p)

Conector de entrada: HDTV, macho

Jsdoin Adaptador HDMI a VGA 1080P, HDTV, Macho a Hembra, para PC, Monitor, proyector, HDTV, Xbox, Color Negro, 1 Unidad € 4.98 in stock 3 new from €4.98

Free shipping

Amazon.es Features Convertidor HDMI a VGA: el adaptador HDMI a VGA (macho a hembra) puede conectar un ordenador, ordenador de escritorio, ordenador portátil u otros dispositivos con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV, u otros dispositivos con puerto VGA; guarda este cable HDMI a VGA en tu bolso o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu portátil y proyector, o duplica la pantalla de tu escritorio en un monitor o TV; se requiere un cable VGA (no incluido).

hembra admite resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector HDMI chapado en oro es resistente a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable.

Excelente durabilidad y estabilidad: conector HDMI chapado en oro, resistente al desgaste y a la corrosión lo que garantiza una larga vida útil y una transmisión de señal estable. El chip IC avanzado convierte de manera estable la señal digital HDMI en señal analógica VGA; no es un convertidor bidireccional, no puede convertir señales VGA a señales HDMI.

Amplia compatibilidad: el adaptador es compatible con ordenador, ordenador de escritorio, portátil, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, receptor de televisión, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI; Nota: No es compatible con reproductores Blu-ray y dispositivos con puertos HDMI de bajo consumo, como SONY PS4, Apple MacBook Pro con pantalla Retina, Mac mini y Apple TV.

