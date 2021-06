Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Tarjeteros Para Tarjetas De Visita capaces: la mejor revisión sobre Tarjeteros Para Tarjetas De Visita Productos de oficina Los 30 mejores Tarjeteros Para Tarjetas De Visita capaces: la mejor revisión sobre Tarjeteros Para Tarjetas De Visita 9 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tarjeteros Para Tarjetas De Visita?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Tarjeteros Para Tarjetas De Visita del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Tarjetero para 240 Tarjetas de Vsita, Libro de Tarjetas de Visita, PU Organizador para Tarjetas, Color Negro € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features De moda: organizador de tarjetas de aspecto de cuero sintético negro con cierre de presión.

Gran capacidad: para 240 tarjetas de visita, tarjetas de crédito, tarjetas de identificación, tarjetas bancarias, boletos, tarjetas de clientes, tarjetas de plástico y otras tarjetas.

Práctico: adecuado para personal y trabajo, en el camino y en casa.

Dimensiones: 19 cm x 11 cm x 2 cm (largo x ancho x alto).

Atención: 1. hay un poco de olor, si obtienes esta carpeta, porque es nueva y no se usa. Abra el paquete y colóquelo en un lugar ventilado por unas horas, luego el olor desaparece. 2. No es adecuado para una tarjeta sin película protectora / laminación, no coloque el libro de tarjetas debajo de productos pesados.

flintronic Tarjetero para Tarjeta de Visita | Soporte de Tarjeta de Crédito de Cuero PU, Estuche de Identificación de Acero Inoxidable Ultrafino | Hebilla Magnética Doble Abierta - Negro € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features ‍♂️ 【CUERO DE PU DE ALTA CALIDAD】: El soporte de la tarjeta de visita está hecho de cuero de PU de alta calidad y acero inoxidable. Fácil de abrir y cerrar, bien protegido y organizado su tarjeta.

‍♂️ 【DOBLE SOPORTE MAGNéTICO】: El soporte de la tarjeta de visita puede abrirse y cerrarse magnéticamente. Abra y cierre fácilmente, y use un cierre magnético que no desmagnetice la tarjeta para permanecer cerrada.

‍♂️ 【GRAN CAPACIDAD】: De 10 a 25 tarjetas de visita o 7 tarjetas de crédito (según el grosor de la tarjeta). Adecuado para tarjetas de visita, tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, etc.

‍♂️ 【COMPACTO Y LIGERO】: Fácil de transportar, fácil de poner en el bolsillo, bolso o billetera, fácil de llevar a cualquier lugar. Tamaño aproximado (L * W * H) 9 * 6 * 1.5 cm. Peso: 60 gramos.

‍♂️ 【REGALO IDEAL】: Robusto y duradero, calidad garantizada. Regalo ideal para una madre, padre, hermano, hermana, colega o amiga, socia comercial.

Porta-tarjetas de Visita de Malla Metálicas Tarjeteros de Escritorio Práctico Titular de la Tarjeta de Negocios Soporte de Metal Adecuado para Tarjetas de Visita Teléfonos 6 Piezas (Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Material de malla de metal sin óxido: Hecho de malla de metal duradera, difícil de doblar, portátil y se puede limpiar, superficie lisa bien pintada, sin óxido, antiarañazos, el diseño humanizado de bordes de arco evita cortes, la construcción sólida lo promete puede usarse durante mucho tiempo y no deformarse por un apretón de la mano.

Diseño único y conveniente: este soporte para tarjetas de visita de malla metálica adopta un diseño abierto y hueco de malla que permite su uso con tarjetas de visita de casi cualquier tamaño y conveniente para sostener o elegir tarjetas de presentación. Puede ayudarlo a ahorrar espacio y ordenar sus tarjetas de visita, le da a su espacio de trabajo un encanto único.

Aplicación de amplio rango: se utiliza principalmente como portatarjetas de visita. También se puede usar como soporte para teléfono inteligente, soporte para iPad de tamaño pequeño, soporte para tableta pequeña, soporte para Kindle, soporte para pegatina y soporte para letrero pequeño. Es muy conveniente, especialmente para su teléfono inteligente. Simplemente coloque el teléfono en el soporte, luego podrá disfrutar del programa de la serie de televisión.

Ocasiones adecuadas: este exclusivo soporte para tarjetas de visita ampliamente utilizado en su oficina, que muestra la sala, la sala de reuniones o donde las tarjetas deben colocarse frente a personas como el escritorio de la oficina, ferias comerciales, exhibidores, tiendas, etc., mantenga su escritorio ordenado y pulcramente. También es un regalo creativo para sus amigos o familiares en cualquier ocasión de obsequio.

Ahorro de espacio y gran capacidad: la pantalla de tarjetas de visita de malla tiene un perfil muy delgado y ocupa un espacio mínimo en su escritorio, es adecuado para el tamaño normal de las tarjetas de visita. Cada soporte de tarjeta de visita de malla puede contener 30-50 tarjetas de visita. Nunca debe preocuparse porque no puede encontrar sus tarjetas de presentación a tiempo. READ Los 30 mejores Hilo De Coser capaces: la mejor revisión sobre Hilo De Coser

Soporte para Tarjetas de Visita, Profesional de Cuero PU y Acero Inoxidable Estuche Cartera, para múltiples Tarjetas de crédito Mantenga limpias Sus Tarjetas de Visita para Hombres y Mujeres (Azul) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features NUEVO ESTILO: diseño elegante y construcción robusta. Mano de obra exquisita, la superficie de cuero PU hace que el estuche se vea muy elegante, con un aspecto y sensación de negocios absolutamente profesional, impresione a su cliente y asociados u otros empresarios.

ALTA CALIDAD: hecho de acero inoxidable y cubierto con cuero PU de alta calidad, le permite sentirse bien en la mano.

GRAN CAPACIDAD: 3.8 * 2.5 * 0.5 pulgadas, con forro flocado, almacena aproximadamente hasta 25 tarjetas de identificación estándar u 8 tarjetas de crédito, protegiendo perfectamente sus tarjetas.

DOBLE CIERRE MAGNÉTICO: el soporte para tarjetas de visita se puede abrir y cerrar magnéticamente. Se abre y se cierra fácilmente y permanece cerrado con un broche magnético que no desmagnetiza sus tarjetas.

REGALO IDEAL: es resistente y duradero, con calidad garantizada. Regalo ideal para madre, padre, hermano, hermana, colegas o amigos, socio comercial.

Vicloon Tarjetero para Tarjetas de Crédita/Visita/Monedero, Delgado Portatarjetas Metálico con RFID Bloqueo y 6 Ranuras de PVC, para Hombre y Mujer - Negro € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Amazon.es Features 【CALIDAD PREMIUM】- La elegante cubierta exterior de acero inoxidable le proporciona un producto de calidad y, sin riesgo de dañar su ropa gracias a su diseño antideslizante

【BUEN ALMACENAMIENTO】- Nuestra tarjeta de crédito / billetera tiene capacidad para 6 tarjetas en formato bancario, un accesorio útil para almacenar todas sus tarjetas de crédito / lealtad / y todas las demás tarjetas

【BUENA PROTECCIÓN】- Gracias a la carcasa exterior de acero inoxidable, ya no tendrá que preocuparse por sus tarjetas dañadas en el fondo de las bolsas

【SEGURIDAD FUERTE】- Su ranura de PVC de plástico combate el escaneo RFID de sus tarjetas de crédito por ladrones

【WITH PRODUCTO CON SABOR】- Nuestro titular de la tarjeta está hecho de material de acero inoxidable, su diseño con estilo permite que se convierta en un regalo ideal para nuestros seres queridos

Ögon Smart Wallets - Tarjetero de Visita de Aluminio One Touch - Capacidad 15 Tarjetas - Azul € 9.00 in stock 5 new from €9.00

Amazon.es Features Tarjetero de aluminio

Protege y distribuye sus tarjetas en un solo gesto

Compacto, minimalista y resistente.

Capacidad hasta 15 tarjetas

Hamosky Portatarjetas De Visita Profesional De Cuero De Pu, Organizador De Tarjeta De Visita De Diario, Portatarjetas De Nombre, Portatarjetas De Visita De Oficina - 180PCS € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features LOOK DE CUERO GENUINO PROFESIONAL - El libro de tarjetas de visita en color negro está hecho de cuero genuino de primera calidad, suave y liso; 100% nuevo - Dimensiones: 7.6 "x 4.6" x 0.6 "pulgadas.

FÁCIL DE ENCONTRAR Y LEER: coloque de forma segura tarjetas de negocios o de crédito en 90 ranuras individuales distribuidas en 30 páginas de plástico que permiten una legibilidad clara de la tarjeta; capacidad de la tarjeta: 180 tarjetas.

ORGANIZADOR DE MÚLTIPLES TARJETAS: este portatarjetas de estilo libro, diseñado de forma inteligente como una combinación de funcionalidad y conveniencia, puede contener hasta 180 tarjetas de nombre o tarjetas de regalo, tarjetas de crédito, identificaciones personales, mini fotos y más.

TAMAÑO DE COMPACTO PARA VIAJAR: el perfil delgado y el diseño liviano hacen que llevarlo sea muy fácil: llévelo en su mano, maletín o bolso de mano cuando viaja.

GARANTÍA DEL VENDEDOR: garantía de producto sin preocupaciones durante 365 días por cada compra de Hamosky. Bienvenido a contactarnos si tiene alguna pregunta sobre la compra.

Herlitz 5505011 - Tarjetero para 128 tarjetas € 16.57 in stock 2 new from €7.99

Amazon.es Features Tarjetero para 128 tarjetas

Diseñado con bolsillos interiores de doble cara sin reflejo

Tiene una cubierta de cuero artificial

Dimensión del producto de 12 x 27.4 cm

homEdge Tarjetero profesional delgado de piel sintética y acero inoxidable, 2 paquetes de tarjetas de visita para viajes y negocios, color negro y azul € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features El soporte para tarjetas de visita está hecho de acero inoxidable de alta calidad y piel sintética de alta calidad, muy duradero.

Delgado con gran capacidad, puede contener hasta 15-20 tarjetas de visita, dependiendo del grosor de la tarjeta.

Ofrece una gran protección y organización a tus tarjetas.

Tamaño: 3.7 pulgadas de largo x 2.4 pulgadas de ancho x 0.6 pulgadas de alto.

Contenido del paquete: 1 soporte para tarjetas de visita de poliuretano negro, 1 soporte para tarjetas de visita de poliuretano azul.

Deflect-o 19200 - Tarjetero de escritorio (hasta 50 tarjetas), color transparente € 8.24 in stock 5 new from €2.18

Amazon.es Features Mantiene un espesor de 17 mm de tarjetas de visita (típicamente 50)

Gran base de soporte estable

Tarjetas de visita perfectamente mantenidos en su sitio

No requiere soporte de montaje y solo estará listo para su uso inmediato

2 Pack Soporte de Tarjetas de Visita Transparente Organizador de Tarjetas de Plástico de 2 Niveles Tarjeteros para Hogar Oficina, 120 Tarjetas de Capacidad € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Amazon.es Features Práctico de usar: cada titular de la tarjeta de visita tiene un diseño abierto en ángulo para acceder fácilmente, conveniente para poner o sacar tarjetas, y el color claro hace que vea las tarjetas dentro de manera fácil y conveniente para el horario de trabajo

Diseño de gran capacidad: cada compartimento del titular de la tarjeta puede contener aprox. 50 tarjetas de 60 unidades, cada titular de tarjeta de visita tiene 2 niveles, que pueden contener aproximadamente 120 tarjetas en total (la cantidad detallada depende del grosor de la tarjeta)

Material duradero: fabricado en plástico de calidad, resistente y no fácil de romper, puede usarlo y conservarlo durante mucho tiempo

Uso amplio: el titular de la tarjeta se puede colocar en oficinas comerciales, el hogar, la escuela, los departamentos individuales, las agencias de viajes y la mayoría del espacio de oficinas, hacer que sus escritorios y mesas estén ordenados

Contenido del paquete: 2 tarjeteros (2 niveles), suficientes para el uso y reemplazo de su oficina y uso familiar; Cada tamaño del portatarjetas: aprox. 9.5 x 4.5 x 5.5 cm/ 3.74 x 1.8 x 2.2 pulgadas

SENHAI - 2 unidades de soportes para tarjetas de visita profesional, color Stainless steel cover € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features JUEGO DE 2 PAQUETES: cada estuche puede contener aproximadamente 10-12 tarjetas, adecuado para tarjetas de visita, tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, etc.

ALTA CALIDAD: Hecho de acero inoxidable de alta calidad y con acabado satinado, este portatarjetas es liviano pero a prueba de golpes y duradero.

BORDES SUAVES: El acabado es excelente y no tiene bordes afilados en ninguna parte. Los bordes lisos del estuche ayudan a evitar daños en los bolsillos, bolsos o maletines.

DISEÑO PRÁCTICO: es fácil colocar las tarjetas y sacarlas, y el cierre es agradable y seguro. El diseño no demasiado grande y liviano hace que sea fácil de poner en el bolsillo o en las bolsas, conveniente para llevarlo a cualquier parte.

DURADERO: el uso de bisagras y herrajes de alta calidad lo hace lo suficientemente bueno como para resistir golpes y caídas.

Sigel VA140 - Estuche de plástico para tarjetas de visita, hasta 25 tarjetas € 6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas del producto: 70 x 100 x 10 mm

Para 25 tarjetas

Medida máxima de tarjeta: 89 x 57 mm

Material: plástico

Diseño: transparente, mate

Cuero Tarjetero para Tarjeta de crédito y Tarjeta de Visita 13 Bolsillos con Bloqueo RFID y NFC (Negro) € 16.50 in stock 1 new from €16.50

Amazon.es Features Cuero tarjetero para tarjeta de crédito y tarjeta de visita con bloqueo RFID y NFC

13 compartimentos para tarjeta de crédito y tarjeta de visita etc.

Este tarjetero para tarjeta de crédito ha sido probado por TÜV Saarland. El 100% de protección de blindaje el rango de frecuencia de 13,56 MHz para tarjetas de débito, tarjetas de crédito, etc. ha sido confirmado y certificado

Dimensiones: Longitud/anchura/altura - 7cm/1,5cm/11cm

APLI 12114 - Tarjetero polipropileno negro, capacidad 160 tarjetas € 4.99 in stock 5 new from €4.99

Amazon.es Features Tarjetero de polipropileno negro

Formato compacto: 275 x 120 mm

Gran capacidad: 160 tarjetas

Rapesco BA0080B1 - Tarjetero, Capacidad de 80 Tarjetas de Visita, Negro € 6.42 in stock 1 new from €6.42

Amazon.es Features Álbum de PVC y con una estructura delgada

Bolsillos interiores de doble cara sin reflejo

Cubierta de PVC exterior con grano y interior lisa

40 bolsillos con capacidad para 80 tarjetas

Pack: 1 Álbum negro READ Los 30 mejores Cartucho Tinta Impresora capaces: la mejor revisión sobre Cartucho Tinta Impresora

kwmobile Tarjetero de Cuero sintético - Estuche de Cuero Artificial Compatible con Tarjetas de Visita - Carpeta en Negro € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features FUNDA ESTILO LIBRO: Con el organizador de piel sintética, podrás almacenar cuidadosamente todo tipo de tarjetas, ya sean tarjetas de visita, de débito o de crédito. ¡Todas tus tarjetas estarán protegidas ante las arrugas y la suciedad!

PRÁCTICA: El tarjetero con tapa cuenta con tres ranuras transparentes en cada lado y ofrece espacio para hasta 120 tarjetas. Llévalo a tu oficina, a citas o ferias.

DETALLES: El robusto tarjetero plegable mide 19.5 x 11 x 2CM e incluye 20 páginas con 6 espacios transparentes (3x frontales / 3x posteriores).

ALMACENAMIENTO SEGURO: La cartera tarjetera es adecuada para tarjetas de visita estándar, tarjetas de crédito y débito. Todas las tarjetas permanecen fácilmente accesibles en la cubierta protectora.

GRAN ASPECTO: El cuero artificial le da un aspecto elegante y sobrio al protector de tarjetas. Además es muy ligero por lo que podrás llevarlo contigo a tu próximo viaje de negocios.

TONGXU 2PCS Tarjetero de Escritorio Titulares de Tarjetas de Visita Acero Inoxidable Organizador Soporte de Presentación de Tarjetas de Visita para Escritorio Oficina Negocios (Negro) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Acero inoxidable de alta calidad, duradero y resistente. Color: Negro / Oro Rosa / Plata

Con un diseño abierto, puede acomodar hasta docenas de tarjetas de presentación de varios tamaños. Dimensiones (largo * ancho * alto): aprox.9 x 5 x 4.5 cm / 3.5 x 2 x 1.8 pulgadas

El estilo exterior es clásico, y el color del oro rosa es elegante. Un diseño limpio y ordenado con una superficie pulida de alta calidad es esencial para su escritorio.

Ayuda eficazmente a organizar sus tarjetas de visita, y son muy sólidas, no fáciles de volcar o derramar, para evitar confusiones.

Los elementos esenciales de oficina pueden ayudarlo a colocar fácilmente tarjetas de citas, tarjetas de visita y otros artículos, lo que lo ayudará a mostrar las tarjetas de visita a los visitantes, haciéndolo más profesional y confiable.

2 piezas Soporte Para Tarjeta De Visita,Pantalla de tarjeta de visita de acrílico transparente,Tarjetero(Tarjetero de 1 nivel) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Amazon.es Features 【Multifunción】 No solo puede usarlo para sostener sus tarjetas de visita, sino que también puede usarlo como soporte organizador de maquillaje, puede usarlo para sostener el lápiz labial u otras botellas de vidrio muy delgadas.

【Material】 Material acrílico de alta transparencia, resistente y no fácil de romper, puede usarlos y conservarlos durante mucho tiempo. No tóxico con fuerte resistencia a la corrosión, alta dureza y sin deformación, buen efecto visual de transparencia.

【Amplias aplicaciones】 Los titulares de tarjetas pueden organizar sus escritorios o mesas de forma ordenada y ordenada, adecuados tanto para uso familiar como de oficina. Se puede colocar en oficinas comerciales, hogares, escuelas, departamentos individuales, agencias de viajes y la mayoría de los espacios de oficinas.

【Gran capacidad】 Cada compartimento del portatarjetas puede contener aproximadamente 50-60 piezas de tarjetas (la cantidad detallada depende del grosor de cada tarjeta).

【Diseño ergonómico】 Conveniente para sostener o recoger las tarjetas de visita con diseño abierto, que es adecuado para la mayoría de tamaños de tarjetas de visita.

Sigel- Estuche para tarjetas de visita, Color negro (VZ270) € 10.42 in stock 3 new from €10.42

Amazon.es Features Elegantes accesorios de piel natural El tarjetero TORINO, un diseño elegante e intemporal, está recubierto de una dina cpa de piel de napa de color azúl

Una elegante alternativa para guardar sus tarjetas de visita, tarjetas de crédito o tarjetas bancarias

Medidas del producto: 65 x 102 x 15 mm / Medida máxima de tarjeta: 95 x 60 mm

Material: napa / Para 25 tarjetas

Con cierre magnético oculto

Belle Vous Porta Tarjetas de Visita Acero Inoxidable (Pack de 2) Puede Contener hasta 30 Tarjetas - Tarjetero Metalico Plateado - Tarjetero para Tarjetas Organizador Oficina, Escritorio o Encimera € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.es Features PORTA TARJETAS DE VISITA: Este set incluye 2 portatarjetas de visita. Están hechos de acero inoxidable de alta calidad y miden 9 cm x 5,2 x 4,4 cm. Los porta tarjetas son de color plateado y tienen una superficie brillante. Tienen un diseño abierto y una repisa grande y pueden contener hasta 30 tarjetas de visitas de tamaño normal. Todos los bordes y esquinas han sido redondeados para evitar las esquinas afiladas y lesiones en las manos.

EXPOSITOR TARJETAS DE ACERO INOXIDABLE: El acero inoxidable es resistente y duradero y está diseñado para durar mucho tiempo sin perder el color y con uso regular. El color plateado se mezcla para combinar con la decoración de cualquier habitación u oficina. El diseño tiene una base larga y ancha, para que no se caigan fácilmente. Todos los lados son suaves y no arañan o dejan marcas en su escritorio. Si las huellas o manchas llegan al organizador tarjetas, simplemente lávelas con un paño.

EXHIBIDOR PROFESIONAL: El diseño del tarjetero para tarjetas de visita de acero inoxidable luce profesional cuando se compara a uno de acrílico. El soporte para tarjetas ayuda a mantener sus escritorios y superficies organizadas. El diseño simple le permite colocar o retirar fácilmente las tarjetas del soporte. El diseño abierto le permite colocar tarjetas de distintos tamaños y puede usarlo como soporte para el móvil.

ORGANIZADOR MULTIUSOS: Este set de expositor para tarjetas de visita se puede usar en el trabajo y en el hogar. Coloque el expositor de tarjetas de visita en una sala de juntas, recepción, sala de espera u oficina, clínica, agencia de viajes, tienda, cabina en un evento o encimeras. Puede exhibir y organizar artículos como tarjetas de visitas, sobres, panfletos, volantes, menú, tabletas y tarjetas de citas. Estos soportes son un regalo excelente para cualquier familiar, amigo o jefe.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de soporte tarjetas visita se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Effilife Porta-Tarjetas da Visita/Tarjeteros para Tarjetas de Credito/Cartera Delgada/Billetera Rigida Hombre, L'indémodable, Negro. € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features FINO PERO ESPACIOSO: ¡Con sus 94mm de largo, 65mm de ancho y 12mm de grosor, este tarjetero es ideal para sus tarjetas de visita y las de crédito! Le cabrá cómodamente en cualquier bolsillo y dependiendo de su uso, podrá guardar hasta 18 tarjetas de visita o 6 tarjetas de crédito.

CIERRE MEDIANTE BLOQUEO POR IMÁN: Su tarjetero siempre se mantendrá cerrado para proteger sus tarjetas de crédito o de visita gracias al pequeño imán que le permite asegurarla en posición cerrada.

ANTIPIRATERÍA RFID : ¡Guardando sus tarjetas de crédito sin contacto (NFCs) en su nuevo porta-tarjetas de crédito, evitará ataques a distancia y robos de datos mediante piratería informática! El cuerpo metálico de nuestro artículo protege contra los temibles ataques RFID.

DE DISEÑO Y RÍGIDO: Su sobrio diseño que mezcla aluminio y piel artificial de alta calidad hace de este tarjetero un accesorio elegante y muy rígido.

100% GARANTÍA Effilife: ¡En nuestra condición de empresa francesa, su satisfacción es importante para nosotros! Hacemos todo lo posible para asegurar la calidad de nuestros productos y si usted no queda completamente satisfecho, cualquiera que sea la razón, por favor póngase en contacto con nosotros para un reembolso o intercambio.

Hamosky Caja De Tarjeta De Visita Caja De Tarjeta De Visita Caja De Tarjeta De Visita Archivo De Tarjeta De Visita Organizador, 500 Tarjetas, 4 Tableros Divisores Y Guías A-z, Gris € 12.39 in stock 1 new from €12.39

Amazon.es Features Gran capacidad: el organizador de tarjetas de visita puede albergar hasta 500 tarjetas de visita, se ajusta al tamaño de la tarjeta: 2.2 "x 3.6". La dimensión de la caja de la tarjeta de presentación es de 9.5 x 4.8 x 3 pulgadas.

Diseño cuidadoso: la tapa transparente de la caja de almacenamiento de la tarjeta de visita se puede abrir fácilmente para que pueda acceder a sus tarjetas de visita en cualquier momento. Y la tapa mantendrá el polvo lejos para proteger sus tarjetas de visita.

Fichas alfabéticas: titular de la tarjeta de visita con divisores fijos y fichas de índice alfabético A-Z para organización y búsqueda rápida.

Práctico y ahorro de tiempo: este estuche para tarjetas de visita grandes es perfecto para almacenar y organizar tarjetas de visita. Una gran herramienta de oficina para las élites empresariales.

Compre sin riesgos: 12 meses de servicio postventa, 100% de garantía de devolución de dinero. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Sin nada de qué preocuparse, ¡pruébalo hoy!

HomEdge - Soporte para tarjetas de visita de aluminio súper ligero, fino y profesional, 3 paquetes de funda para tarjetas de viaje y negocios, color negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features El soporte para tarjetas de visita está hecho de aluminio de alta calidad.

Compacto con gran capacidad, puede contener hasta 13 – 18 tarjetas de visita, depende del grosor de la tarjeta.

Te ofrece una gran protección y organización a tus tarjetas.

Tamaño: 3,7 x 2,3 x 0,3 pulgadas.

El paquete incluye: 3 soportes para tarjetas de visita, color negro.

Carpeta para Tarjetas de Visita, hasta 300 Tarjetas, marrón, compacta y Clara € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Amazon.es Features 100% PEDIDO: Carpeta de tarjetas de visita de alta calidad / organizador en marrón para 300 tarjetas de visita, tarjetas de crédito, billetes. Dimensiones compactas: aprox. 19,7x12x2cm cabe en cada bolsillo, maletín, bolso.

CALIDAD DE ALTO VALOR: Noble procesamiento con un diseño pensado que proporciona en cada escritorio para la sensación. Carpeta de anillos de imitación de cuero con cierre múltiple que puede ser usada dependiendo del relleno.

ÚTIL UNIVERSAL: El bolsillo de la tarjeta de visita es ideal para tarjetas EC, carnets de conducir, tarjetas de cliente. La carpeta de tarjetas tiene un compartimento extra grande para los billetes, puede ser usada como una cartera / bolso.

PERFECTAMENTE ORGANIZADO: Carpeta de tarjetas de visita para trabajar de forma flexible si necesita tener sus contactos de negocios con usted a menudo, por ejemplo, en ferias, conferencias, eventos, seminarios, reuniones y cursos de formación.

MEJORES REGALOS: Pranku tarjeta de visita / carpeta de tarjetas viene en caja de regalo. Regalo perfecto para Navidad / Cumpleaños (Jefe, jefe, empresario, médico, secretario) READ Los 30 mejores Papel Burbujas Embalaje capaces: la mejor revisión sobre Papel Burbujas Embalaje

Amazon Basics - Soporte de malla para tarjetas de visita, negro, 3 unidades € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El soporte para tarjetas de visita (3 unidades) ofrece una forma elegante y profesional de mostrar tarjetas de visita

Hecho de acero laminado resistente con un diseño de malla entrecruzada para un aspecto industrial elegante

Ideal para usar en un escritorio, en un vestíbulo o área de recepción, o en el mostrador de una tienda o boutique

Diseño abierto para colocar tarjetas de visita estándar de manera fácil; el elegante color negro combina bien con otros accesorios

Mide 9,9 x 8,6 x 5,3 cm

2 Piezas de Portatarjetas Soportes para Tarjetas de Vista Profesional Titulares de Tarjetas de Negocios Tarjetero de Acrílico Transparente Capacidad de 240 Tarjetas 4 Compartimentos € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Diseño Simple de 4 compartimentos, puede mostrar 4 partes separadas de presentación. Conveniente para sostener o guardar las tarjetas de visita con diseño abierto, que es adecuado para la mayoría de soportes de tarjetas de visita. Guarda hasta aproximadamente 30 tarjetas de negocios por cada compartimento. Utilícelo para mostrar sus tarjetas de visita.

Paquete Incluido: 2 Piezas de titulares de tarjetas de negocios con 4 compartimentos. Total de 8 compartimentos.

Dimensión: Total de 10cm x 9,4cm x 8,9cm, compartimento interior de 9.4cm x 1.7cm, la longitud de la tarjeta debe estar dentro de 7,5 cm. Puede satisfacer sus demandas.

Material: Hecho de acrílico transparente (plástico), sin tóxico, fuerte resistencia a la corrosión con alta dureza y sin deformación. En la superficie, tiene buena transparencia con el mejor efecto visual que mantiene esquinas lustres y aristas redondeadas.

Utilizado ampliamente en su oficina y hogar. Hace que su escritorio se vea limpio y ordenado. Un escritorio limpio hará una gran diferencia en la rapidez con la que puede realizar la tarea en cuestión. También puede contener otro objeto pequeño. Usted puede examinar el soporte de tarjeta rápidamente tan práctico puede ser.

Soporte para Tarjetas de Visita,Guador 5 Piezas Soporte para Tarjetas Visita Aluminio Súper Ligero Funda para Tarjetas Viaje y Negocios Tarjetero Ejecutivo (Cinco Colores) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features [Material de alta calidad] El tarjetero está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, que es liviano y hermoso, y se siente cómodo en la mano. Es adecuado para sostenerlo en la mano o guardarlo en el bolsillo. La tarjeta de presentación El soporte es fácil de almacenar y ya no tendrá que preocuparse de que la tarjeta de visita se caiga.

[Combinación asequible] Hemos combinado cinco tarjeteros de diferentes colores para usted, y puede clasificar sus tarjetas.

[Diseño portátil] Fácil de abrir y cerrar, ligero y conveniente, se puede guardar fácilmente en un bolsillo, bolso o bolso, fácil de llevar. Proteja y organice bien su tarjeta.

[Moderno y práctico] Diseño de moda y estructura robusta, el bolsillo interno puede contener tarjetas de notas, tarjetas personales y comerciales, o tarjetas de identificación y tarjetas de crédito, lo que puede garantizar la limpieza de las tarjetas.

[El mejor regalo] Es duradero y la calidad está garantizada, al igual que estar allí todo el tiempo. Regalo ideal para madres, padres, hermanos, hermanas, colegas o amigos, socios comerciales. El regalo de Navidad perfecto

SENHAI - Juego de 2 fundas profesionales para tarjetas de visita de acero inoxidable y piel sintética con bolsillo magnético para nombre y tarjeta de identificación para hombres y mujeres € 9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features *Gran capacidad: almacenar hasta 20 tarjetas (depende del grosor). Apto para tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo y mucho más.

* Fuerza magnética duradera: tarjetero de piel con cierre magnético fuerte, conveniente para abrir y cerrar.

*Material: funda de acero inoxidable con superficie de piel. Tamaño: 9,4 cm de largo x 6,3 cm de ancho x 1,2 cm de alto.

* Diseño delgado: el soporte para tarjetas de visita de bolsillo se puede meter en tu bolsillo, conveniente para llevar sobre la marcha. Apariencia y sensación de negocios profesionales de moda.

*Bordes lisos: el acabado es genial y no tiene bordes afilados en cualquier lugar. Los bordes lisos de la funda ayudan a evitar daños en bolsillos, bolsas o maletines.

tarjetero Zoomsky para guardar 240pcs tarjetas de visita o coleccionar cartas magic de tarjetero plastico de doble cara, color azul y verde (tarjetero) € 8.57 in stock 1 new from €8.57

Amazon.es Features organizar para bucar rápido: tarjetero con 240 bolsillo guarda todas las tarjetas que su colaborador o los clientes importantes en un hotel o restaurante.

colección de cartas magic: tarjetas de visita no solo pone varia tarjetas de proveedores, sino también colecciona los abonos de la UD Almería,

PVC resistente y transparente: tarjetero doble cara de plástico suave puede a prueba de agua, tarjetero página de color transparente para tocar su carta lo que salta a la vista.

llevar fácil: no como trajetero tradicional, nuestro tarjetero tarjeta de cáscara exterior lleva conveniente cualquier lugar en su bolso.

moda de modelo: dos trajetero(cada trajetero hay 120 bolsillos), un tarjeteros compartimento es azul(exterior), violáceo(interior), además verde(exterior), amarillo(interior).

