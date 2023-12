Inicio » Juguete Los 30 mejores star wars rebellion capaces: la mejor revisión sobre star wars rebellion Juguete Los 30 mejores star wars rebellion capaces: la mejor revisión sobre star wars rebellion 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Fantasy Flight Games FFGSW04 Star Wars Rebellion Rise of The Empire Expansion Game, Multicoloured € 46.80 in stock 7 new from €46.80

Amazon.es Features Rise of the Empire es una expansión de Star Wars:Rebellion inspirada en gran medida por Rogue One.

Rise of the Empire añade profundidad e historia a su experiencia de juego de Rebellion.

De 2 a 4 jugadores.

Tiempo de juego: de 3 a 4 horas.

A partir de 14 años.

Asmodee Star Wars Rebellion, 14 años a 99 años Italiano € 89.62 in stock 4 new from €89.62

Amazon.es Features En este épico juego de mesa revivirás el conflicto entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde.

Los jugadores pueden asumir el papel del Imperio en un intento de aniquilar la base de los rebeldes, o asumir el papel de los rebeldes comprometidos en la resistencia contra las fuerzas imperiales. RPA202320202. 3Para lograr la final victoria, el poder de las armas no será suficiente, necesitarás héroes. Los personajes más famosos pueden emprender misiones secretas para apoyar tu causa o para obstaculizar al oponente.

¿Logrará el Imperio exprimir la Rebelión con un solo golpe rápido Solo tú puedes decidir el destino de la galaxia.

Número de jugadores: 2-4 | Edad recomendada: 14+ | media: 180-240 min | Edición en inglés. Contenido: 153 miniaturas, 178 tarjetas, 86 marcadores de lealtad, 25 líderes con pedestales, 7 anillos de adición, 10 Dados personalizados, 2 Tarjetas de facción, 1 manual de juego, 1 compendio de reglas, 2 tableros de juego

Fantasy Flight Games - Star Wars: Rebellion - Juego de Mesa en Español € 109.99

Amazon.es Features Nos encontramos en un periodo de Guerra civil. Los últimos reductos de la Antigua República han sido ya barridos; la galaxia entera está sometida al reinado de terror del Imperio

Star Wars: Rebellion permite a los jugadores reproducir el conflicto épico entre el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde

Se necesitan héroes. Estos emblemáticos personajes pueden emprender misiones secretas para contribuir a su causa o perjudicar al enemigo

¡Envía a Luke Skywalker a Dagobah para entrenarse como jedi, o prepara una emboscada con Darth Vader para congelar a Han Solo en carbonita!

¿Logrará el Imperio aplastar a la Rebelión con una única y fulminante ofensiva? ¡El destino de la galaxia está en tus manos!

Star Wars Rebellion Asmodee Mesa, Estrategia, Juego de Figuras, Multicolor FFSWR01 € 117.62 in stock 3 new from €107.69

Amazon.es Features Star Wars Rebellion es un juego de estrategia y combate que te sumerge en el universo de Star Wars para batallas épicas

Más de 150 figuras y batallas a escala galáctica

Ya sea que dirijas el Imperio o la Alianza Rebelde, lleva a tus tropas y héroes legendarios a todos los sistemas planetarios de Star Wars. Revive o cambia los eventos famosos de la saga.

Rebeldes, ¿lograrás destruir la Estrella Negra y hacer que la galaxia se levante? Imperiales, ¿evitarás que Luke Skywalker se convierta en Jedi, antes de encontrar la base de la Alianza y aniquilarlo?

A partir de 14 años

Edge, Star Wars Age of Rebellion RPG: Juego de Maestros, RPG, Edades 12 Plus, 2-4 Jugadores € 59.12 in stock 1 new from €59.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit GM incluye una pantalla GM que mantendrá toda la información que necesitas como Game Master al alcance de tu mano durante tus sesiones de Age of Rebellion

También encontrarás nuevas reglas para dirigir escuadrones y escuadrones militares

El kit GM también incluye una aventura completa, Dead in the Water, para que tú y tus jugadores puedan mantenerse fuertes contra el Imperio, incluso después de haber terminado la aventura que aparece en el libro de reglas básico

Versión en inglés, a partir de 12 años, 2-4 jugadores

Z-Man Games ZM7126ES Star Wars: Las Guerras Clon - Juego de Mesa en Español, de 1 a 5 jugadores € 59.99

€ 48.34 in stock 14 new from €45.00

Amazon.es Features Cambia las tornas de este devastador conflicto en Star Wars: Las Guerras Clon – Un juego de tablero basado en Pandemic.

Resiste junto a tus aliados como legendarios Jedi que se enfrentan a incontables legiones de droides de combate y sus viles líderes.

Usando tus capacidades únicas y el poder de la Fuerza, trabaja en equipo para completar misiones que pondrán fin a las Guerras Clon de una vez por todas.

Juega a través de cuatro distintos escenarios, cada uno protagonizado por un villano principal.

De 1 a 5 jugadores | A partir de 14 años | Partidas de 60'

Unbox Now - Star Wars Escape Game - Español, a partir de 10 años. € 34.99

€ 32.53 in stock 12 new from €30.00

Amazon.es Features Tres aventuras de 60 minutos en la galaxia de star wars

Un retraso imprevisto: estás encerrado en las celdas de un destructor imperial y debes encontrar una salida y evadir el imperio

Huida de hoth: las fuerzas del imperio están atacando la base rebelde de hoth; huye a través de las heladas estepas y escapa de este planeta condenado

Misión secreta en jedha: un criminal ha robado un valioso artefacto y se ha estrellado en el planeta desértico jedah; tráelo de vuelta y; sin desintegraciones, por favor

De 1 a 6 jugadores a partir de 10 años

Fantasy Flight Games Star Wars Juego de Mesa, Color (Edge Entertainment FFSW01) € 14.95

€ 10.50 in stock 3 new from €7.50

Amazon.es Features El Imperio Galáctico pugna por conservar su dominio frente la insurrección de la Alianza Rebelde

Las fuerzas de los contendientes pronto se enfrentarán en la batalla final para determinar el destino de la galaxia

En Star Wars: Imperio vs Rebelión los jugadores controlan los agentes y naves estelares de la Guerra Civil Galáctica

Nos encontramos en un periodo de guerra civil

Insert - For Star Wars: Rebellion and Expansion: Rise of the Empire € 40.02 in stock 2 new from €40.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 64096 Model FS-SWR Is Adult Product

Edge, Star Wars Age of Rebellion RPG: Libro de Reglas Central, RPG, Edades 12 más, 2-4 Jugadores € 124.80 in stock 1 new from €125.03

Amazon.es Features Enfréntate al siniestro Imperio Galáctico como miembro de la Alianza Rebelde

Libera la guerra de guerrilla a través de la galaxia de Star Wars como un sólido, o proporciona inteligencia crucial a los rebeldes como un espía astuto

No importa qué papel en la rebelión tomes, el destino de la galaxia descansa en tus manos

Versión en inglés, edades 12+, 2-4 jugadores

Ravensburger – Star Wars Villainous, Versión en Español, Juegos de Estrategia, Juegos de Mesa 2-4 Jugadores, 10+ Años € 63.45

€ 34.80 in stock 14 new from €34.80

Amazon.es Features Escoge tu villano entre: Darth Vader, General Grievious, Asajj Ventress, Moff Gideon y Kylo Ren.

Usa la Fuerza, dirige tu ejército o infíltrate furtivamente en los escondrijos de tus enemigos. Cada villano utiliza habilidades y estrategias únicas para hacerse con la victoria.

Controla tu Sector: explóralo para ganar Créditos, reclutar Aliados, desplegar Vehículos o poner obstáculos en el camino de tus oponentes.

¡Lleva a cabo tu Objetivo antes que los demás villanos para derrotarles y ganar la partida!

Las mecánicas del juego son la selección de acciones y la gestión de las cartas de la mano y el mazo de cartas, que debes pasar rápido para poder efectuar las acciones clave y trazar tu camino a la victoria.

Atomic Mass Games - Fantasy Flight Games Star Wars Legión: Las Guerras Clon, Color (SWL44ES), De 14 años en adelante € 99.95

€ 89.96 in stock 9 new from €89.96

Amazon.es Features En el senado galáctico reina la inquietud. La abrumadora superioridad numérica del ejército droide empleado por la alianza separatista constituye una amenaza para la paz en la galaxia; a fin de hacerles frente, la república galáctica dispone de soldados clónicos adiestrados desde su creación para ser ferozmente leales a su causa

La guerra entre ambas facciones es un conflicto de proporciones épicas, y cada batalla librada podría invertir las tornas y cambiar para siempre el destino de toda la galaxia

Vive las legendarias batallas terrestres de Star Wars. Lidera tus tropas en épicos enfrentamientos con el juego de miniaturas STAR WARS: LEGIÓN; cada miniatura está esculpida con todo lujo de detalles para representar a los héroes, villanos, soldados y vehículos del universo de Star Wars

Esta caja básica introduce dos nuevas facciones, la alianza separatista y la república galáctica, en star wars: legión; contiene todo lo necesario para que dos jugadores puedan recrear una batalla entre las tropas droides de los separatistas y los soldados clon de la república

Constituye un punto de partida ideal para empezar tu colección de miniaturas de star wars: legión y construir tu propio ejército para luchar por la república o la causa separatista

Star Wars Juego de Mesa de Asalto Imperial», 2 a 5 jugadores € 132.99 in stock 1 new from €132.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Juega como un héroe de la Rebelión o capitanea infinitos escuadrones de tropas de asalto, soldados del Imperio y enormes caminantes AT-ST.

Un emocionante campaña está compuesta por 30 misiones, para que nunca se repita.

Dirige a un equipo de soldados y característicos personajes en la modalidad escaramuza o batalla para asaltar los objetivos clave.

Incluye el paquete extra Aliados de Luke Skywalker y Malos de Darth Vader.

Fantasy Flight Games , Star Wars Armada: Corellian Conflict Campaign Exp, Miniature Game, 2 Players, Ages 14+ Years, 45+ Minutes Playtime € 24.90 in stock 5 new from €24.90

Amazon.es Features Campaña de conflictos de Corellian Exp: Star Wars Armada

Paqueteage Dimensiones: 3.4 L x 20.6 H x 20.4 W (centimeters)

Producto de calidad

Material duradero READ Los 30 mejores ahora caigo junior capaces: la mejor revisión sobre ahora caigo junior

Star Wars Destiny: Spirit of Rebellion Booster Box (36 Packs) [Importación inglesa] € 80.00 in stock 1 new from €80.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 paquete de refuerzo de convergencia de Star Wars Destiny

Cada paquete contiene 5 tarjetas y 1 troquel

Los personajes pueden incluir: Emperador Palpatine, Jabba the Hutt, Capitán Phasma y más

Asmodee - Fantasy Flight Games- Twilight Imperium Cuarta Edición - de 14 a 99 años - Español, Color (FFTI07) € 164.99

€ 127.38 in stock 11 new from €127.38

1 used from €99.90

Amazon.es Features En los días posteriores a las Guerras del Crepúsculo, las Grandes Razas del antiguo Imperio Lazax se retiraron a sus respectivos mundos de origen, durante un periodo de frágil tranquilidad

Ahora la galaxia se agita de nuevo, y las grandes razas están de nuevo lanzándose más allá de sus fronteras hacia las regiones más recónditas del espacio

Mecatol Rex, la joya de la civilización galáctica, espera al osado capaz de ceñirse el manto de Emperador.

¿Quién podrá reclamar el trono? Ya sea mediante la pura dominación militar o la inteligente manipulación del Consejo Galáctico, las Grandes Razas se preparan para el amanecer de una nueva era.

De 3 a 6 Jugadores a partir de 14 años

Mattel Games Scrabble Star Wars, juego de mesa para niños y niñas de +10 años, incluye cartas (Mattel HDX15) € 20.73 in stock 10 new from €19.89

Amazon.es Features Gracias a esta edición especial del juego Scrabble, los fans de Star Wars pueden disfrutar de su saga favorita junto con el juego de palabras cruzadas más popular de la galaxia.

La auténtica temática de Star Wars une fuerzas con el juego de Scrabble. Disfruta de todos los aspectos de la aventura galáctica, desde el tablero de juego hasta las fichas de naves espaciales, las cartas galácticas y el glosario de Star Wars.

¡Incluso las fichas de letras son especiales! Incluyen caracteres de Aurebesh, el alfabeto de la galaxia de Star Wars.

Hay dos formas de jugar: con el juego clásico de Scrabble y el vocabulario de Star Wars, o con el modo Galáctico, que te permite mover fichas de naves espaciales por el tablero para recopilar cartas galácticas.

El Millennium Falcon nunca te deja en la estacada: en este juego, es una de las fichas de naves espaciales que marcan el progreso del jugador por el tablero en el modo Galáctico. Salta a la velocidad de la luz y echa un vistazo a todas las fichas de naves espaciales.

Asmodee Star Wars: Legion-Especialistas Imperiales, Juego de Mesa, Color Multicoloured, Colourful (Fantasy Flight Games 10225) € 29.02

€ 28.28 in stock 2 new from €28.28

Amazon.es Features Edad mínima recomendada: 14 años

Duración media: 120 minutos

Número de jugadores: 2

NO ES UN JUEGO COMPLETO. SE REQUIERE EL SET BASE DE STAR WARS: LEGION PARA JUGAR

ESTA CAJA CONTIENE MINIATURAS NO PINTADAS PARA MONTAR

USAopoly USODC129000 Star Wars: Dark Side Rising, Mixed Colours € 50.89 in stock 1 new from €50.89

1 used from €43.84

Amazon.es Features Star Wars Dark Side Rising es un juego cooperativo de cartas y dados para 2-4 jugadores que toman el mando de las fuerzas rebeldes en la batalla contra el Imperio Galáctico

Hay una gran perturbación en la fuerza Darth Vader y el Imperio Galáctico son una amenaza creciente para el destino de la galaxia y restauran los llamados de paz para que los miembros de la Alianza Rebelde reúnan su poder colectivo

En este juego cooperativo, los jugadores deben reclutar a rebeldes para luchar con los imperiales interrumpir la finalización de la Estrella de la Muerte y derrocar el mal imperio

Cuenta con una pieza central detallada de Darth Vader

De 2 a 4 jugadores | 45 minutos de tiempo de juego | A partir de 10 años

Asmodee- Star Wars: Legion Cavalcatori di Dewback expansión Juego de Mesa con espléndidas miniaturas, Color, 10238 € 34.27 in stock 2 new from €34.27

Amazon.es Features Número de jugadores: 2.

Duración media: 120 minutos.

Edad recomendada: a partir de 8 años.

Edición totalmente italiana.

CMON- Rising Sun (EECMRS01) € 105.84 in stock 2 new from €105.84

Amazon.es Features Ambientado en el Japón feudal

Juego de mesa

Material de calidad

Ofrece tiempo de diversión y entretenimiento

Fantasy Flight Games Star Wars Outer Rim: Expansión de Negocios sin terminar | Juego de Mesa | A Partir de 13 años | 1-4 Jugadores | 120-180 Minutos de Tiempo de Juego € 51.85 in stock 2 new from €51.85

Amazon.es Features Esta es una expansión al borde exterior de Star Wars: esta no es una experiencia independiente. Necesitarás una copia del juego base de Star Wars Outer Rim para jugar con esta expansión.

Lleva a las estrellas y conviértete en una leyenda viva: te has hecho un nombre en el borde exterior, pero todavía hay negocios sin terminar. Hyperlanes a través de Core Worlds mantienen la promesa de oportunidades sin aprovechar. El mercado está al ras de nuevas mercancías, desde valiosas cargas hasta herramientas del comercio. Simplemente mira tu paso; la última cosecha de recompensas es aún más mortal, y tus rivales están buscando derribarte

Juego de estrategia: el objetivo de Outer Rim es ser el primer jugador en alcanzar diez famas, pero el camino hacia la notoriedad puede ser diferente para cada sinvergüenza. Cruza caminos con las diversas facciones que patrullan el borde exterior, trae personajes icónicos de Star Wars muertos o vivos para recompensas, o haz una fortuna ofreciendo carga ilegal, esquivando patrullas y encuentros en toda la galaxia.

Empresa sin acabar: esta expansión tan esperada está llena de más de todo lo que el juego tiene para ofrecer: personajes, barcos, equipo, recompensas, trabajos, encuentros, dados y mucho más. Dos nuevos azulejos permiten a los jugadores cruzar la galaxia pasando por los mundos centrales, y los nuevos "favores" y "ambiciones" cambian la forma en que se juega el juego. Enciende tus motores, es hora de ponerse a la obra.

Versión en inglés | A partir de 13 años | 1-4 jugadores | 120-180 minutos de tiempo de juego

Asmodee Star Wars X-Wing : Bombardier Tie Juego de Mesa - Juego de Figuras € 32.92 in stock 1 new from €32.92

Amazon.es Features Dale una nueva dimensión a tus piezas de X-Wing.

Tome el control de estos vasos

que han hecho la leyenda de las sagas Star Wars.

Fantasy Flight Games Star Wars: Outer Rim € 84.62 in stock 2 new from €84.62

Amazon.es Features En Outer Rim, los jugadores asumen los roles de forajidos en los márgenes de la sociedad y se disponen a dejar su marca en la galaxia.

viajarás por el Borde Exterior en tu barco personal, contratarás personajes legendarios de Star Wars para unirse a tu tripulación y competirás por cimentar tu lugar en las leyendas de la galaxia de Star Wars. RPA20232020202. 3¿Tienes lo que ¿Se necesita para sobrevivir a los peligros del borde exterior mientras construye tu propio legado

El objetivo de Outer Rim es ser el primer jugador en diez famas, pero el camino a la notoriedad puede ser diferente para cada sinvergüenza.

2 - 3 horas de tiempo de juego/1 - 4 jugadores/a partir de 14 años

Fantasy Flight Games Star Wars Legion Leia Organa - English € 27.41

€ 26.68 in stock 1 new from €26.68

Amazon.es Features Desde la diplomática alderaana hasta la líder de la Alianza Rebelde, el legado de Leia Organa ha sido uno de inspiración, heroísmo, autosacrificio y liderazgo

Junto con Han Solo y Luke Skywalker, sus acciones llevaron directamente a la última caída del Imperio Galáctico, por lo que es apropiado que tome su lugar en Star Wars. Legion de la Legion de la El segundo comandante de la Rebellion, luchando junto a Luke Skywalker

Dentro de la expansión Leia Organa Commander, encontrarás todo lo que necesitas para añadir Leia Organa a tu ejército como comandante

Este es un juego de expansión y requiere el juego de núcleo de Star Wars: Legion para jugar RPA20232020Versión inglesversión ingles|Versión ingles|A partir de 14 años | 2 jugadores | 120-180 minutos de tiempo de juego READ Los 30 mejores La Fallera Calavera capaces: la mejor revisión sobre La Fallera Calavera

Hasbro Gaming - Clasico Risk Versión Española, para 2 jugadores € 46.99

€ 37.76 in stock 47 new from €34.95

Amazon.es Features Domina el mundo en este juego de conquista estratégica

Presenta figuras actualizadas —incluye 300 figuras

Las cartas de misión mejoras aumentan la velocidad del juego; incluye 12 misiones secretas

El fantástico diseño del tablero atrae a los jugadores al juego de dominación mundial

Incluye 5 baúles de guerra para guardar las piezas fácilmente

Ravensburger - Labyrinth Star Wars 9 (26137) , color/modelo surtido € 39.95

Amazon.es Features Labyrinth, el divertido juego de astucia en la versiòn 3d

Kylo ren, chewbacca, rey y, r2-d2 y los demás personajes famosos de la saga de star wars 9 están escondidos en el laberinto galáctico

Moved con astucia las piezas del laberinto y abrid nuevos caminos para buscar tus personajes favoritos

A partir de 7 años

De 2 a 4 jugadores

Juego de mesa Star Wars Escape de la Estrella de la Muerte con figura exclusiva de Tarkin a partir de 8 años € 37.28 in stock 3 new from €37.29

Amazon.es Features Basado en el juego Star Wars Escape from Death Star de Kenner: este juego de mesa retro se basa en el juego Star Wars Escape From Death Star de Kenner, lanzado en 1977

Exclusiva figura de TARKIN GRAND MOFF: ¡atención a los coleccionistas! El juego de mesa Star Wars Escape From Death Star también viene con una exclusiva figura de acción Grand Moff Tarkin de la colección retro

MOVERS DE PERSONAJES: Cada jugador elige su color y luego corre alrededor de la Estrella de la Muerte con dos motores de cartón. Luke y Leia aparecen en uno y Han y Chewbacca en el otro

R2-D2 representado en spinner: el juego Star Wars Escape From Death Star incluye un spinner con una imagen de R2-D2

Gran regalo para los fans de Star Wars: el juego retro de Star Wars es un gran regalo para los fans de Star Wars y coleccionistas de recuerdos de Star Wars; el juego es para edades de 8 años en adelante; de 2 a 4 jugadores

Asmodee Heat - Juego de mesa de 1 a 6 jugadores, 10 años y más € 74.99

Amazon.es Features Idioma(s) francés

Edad 10+

Número de jugadores 1-6

Tiempo de partida 30-60

Sexo: estrategia

Monopoly: Disney Star Wars - Juego de Mesa para familias, Juego para niños, Regalo de Star Wars (versión Inglesa) € 43.14 in stock 5 new from €43.14

Amazon.es Features Juego de Monopoly: Star Wars Edición Lado Oscuro: Los fans de Star Wars pueden disfrutar de esta edición del juego de mesa Monopoly para familias y niños con un tema de Star Wars, obras de arte y componentes del juego

Incluye 6 fichas de monopolio de zinc: juega como un personaje de Star Wars que se volvió hacia el lado oscuro: Darth Vader, Kylo Ren, Asaj Ventress, el emperador, Darth Maul o el Gran Inquisidor

Poderes inspirados en los personajes: cada token Sith tiene un poder único. Passing Go permite a los jugadores robar el anillo Force Lighting, colocarlo en su ficha y utilizar la potencia indicada en su tarjeta de personaje

Juego para los fanáticos de Star Wars: recluta villanos de Star Wars de toda la galaxia, compra TIE Fighters y recoge Créditos Imperiales de los enemigos. El jugador con Créditos Imperiales cuando todos los demás están en quiebra gana

Las tarjetas cuentan con citas de películas: "Ahora experimentarás todo el poder del lado oscuro". Esquema contra oponentes con cartas del lado oscuro como elegir un jugador para perder un turno o a otros a la cárcel

