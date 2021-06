Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Smok X Priv capaces: la mejor revisión sobre Smok X Priv Salud y Belleza Los 30 mejores Smok X Priv capaces: la mejor revisión sobre Smok X Priv 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Smok X Priv?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Smok X Priv del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Smok X-priv 225W TC Mod Kit de pantalla completa con TFV12 Prince Tank Kit completo de cigarrillo electrónico de 8 ml - Sin tabaco ni nicotina (Pistola prisma) € 62.99

€ 60.99 in stock 1 new from €60.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aspecto vidrioso con brillo suave, superficie lisa y textura excelente

Pantalla colorida de alta definición de 2.0 pulgadas con nueva interfaz de usuario, más simple e intuitiva

Capacidad de la batería: 2 * 18650 (no incluida), 225 W máximo con tres modos, incluido el modo Temp, el modo Watt y el modo Memoria

La tecla de disparo grande y ergonómica está diseñada en el lado izquierdo, mucho más fácil de usar que antes.

Equipado con tanque Prince TFV12, las versiones estándar y europea están disponibles

Smok X-Priv X Priv - Vapeador 225 W TC TFV12, 8 ml, depósito Prince, kit completo, sin nicotina, con compartimento Unishow € 59.88 in stock 2 new from €59.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia de salida de 1 a 225 W, tres modos de salida de ajuste: duro, normal, suave.Firmware actualizable.

Salida de control de temperatura, pantalla HD colorida, resolución de pantalla dinámica, matriz de pantalla basada en los iconos, indicador de duración de vida de la batería, color de menú personalizable: azul, morado, naranja, rojo, blanco, verde.

Mecanismo de disparo innovador y ergonómico, operación de compresión en fuego, alta intensidad 18650 alimentado por batería, se vende por separado.Revestimiento de aleación de zinc y fibra de carbono, contactos internos de resorte, chasis de aleación de zinc, rosca 510 de acero inoxidable, bañado en oro 510.

El producto incluye: un vapeador mod X-Priv 225 W TC Box, un tanque Sub-Ohm Smok TFV12 Prínce, una cabeza de bobina V12 Prince Q4, un cabezal de bobina V12 Prince T10, un cable de carga USB, piezas de repuesto y cristal, manual de usuario (idioma español no garantizado).

Este producto no contiene nicotina ni productos de tabaco.

SMOK X PRIV Kit 225W TFV12 Prince 8mL Tank E Cigarette Starter Kit - sin nicotina - sin aceite (Prism Rainbow) € 65.00 in stock 2 new from €65.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TFV12 Prince Tank Material: Acero inoxidable; Tamaño: 28x63mm; Peso: 60 g; Capacidad: 8 ml X Mod Dimensiones: 88x46.5x30.4mm; peso; 172 g Rango de potencia: 1W-225W; Potencia en espera:

Salida de 225 vatios, VW, TC Control de temperatura Este es su kit de vapeo superpuesto que le permite configurar el vataje en modo VW entre 1 y 225 vatios y la temperatura en modo TC entre 100 y 315 ° C. Utiliza 2 pilas 18650

Mecanismo de disparo innovador y ergonómico, operación de compresión contra incendio, alto amperaje 18650 alimentado por batería (se vende por separado) Paneles de aleación de zinc y fibra de carbono, contactos internos con resorte, chasis de aleación de zinc, roscado de acero inoxidable 510, chapado en oro 510 contacto

Legal, Auténtico y de calidad superior, certificado por RoHS. Apoya el cheque de falsificación oficial.

1 x X-Priv Mod 1 x TFV12 Prince Tank 1 x V12 Prince-Q4 0.4 Ohm de cuatro bobinas (preinstaladas) 1 x V12 Prince-T10 de 0.12 ohm Decuple Bobinas 1 x Tubo de vidrio de repuesto 1 x Cable de carga USB 1 x Manual de usuario Piezas de repuesto 1 x Contiene el llavero BTKSY - 1 x no contiene nicotina - no contiene aceite de humo READ Los 30 mejores Depiladora Corporal Hombre capaces: la mejor revisión sobre Depiladora Corporal Hombre

Smok X-Priv Kit TFV12 Prince Tank 8ML Atomizador 225W Box Mod 2000 mAh Batería Cigarrillo electrónico Kit - Sin Nicotina No E Liquid (Azul) € 77.00 in stock 1 new from €77.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Experiencia de cigarrillo electrónico extremadamente maravillosa】la función-Priv-Kit X SMOK con el material vítreo en la parte frontal, una mejor interfaz de usuario y el botón de disparo diseñada lado izquierdo, es de lujo y mucho más fácil de utilizar que antes.Aspecto vidrioso con brillo suave, superficie lisa y excelente textura

【PANTALLA OLED Dispaly】Cigarrillo Electrónico Smok TFV12 Príncipe tanque de 8 ml, Pantalla colorida de alta definición de 2.0 pulgadas con IU de nuevo diseño, más sencilla e intuitiva

【CAJA DE ALTA CALIDAD MOD】Vape mod salida 225W max con tres modos, incluyendo el modo temp, el modo de Watt y capacidad de memoria el modo de batería: 2 * 18650 (no incluido) y tamaño de la batería: 88 * 46.5 * 30.4 mm, rosca de conexión: 510

【Vape en cualquier lugar y en cualquier momento】La llave de fuego grande ergonómica está diseñada en el lado izquierdo, mucho más fácil de operar que antes

【Seguro y certificado y garantía】- para garantizar una experiencia de vapeo segura, este artículo tiene protecciones incorporadas para evitar el sobrecalentamiento, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito, cumple con TPD, CE, certificado de RoHS. (Sin líquido de nicotina y sin E), prometemos una garantía de devolución de dinero de 30 días y una garantía de producto limitada de 90 días

SMOK X PRIV Kit 225W TFV12 Prince 8mL Tank E Cigarette Starter Kit - sin nicotina - sin aceite (Auto Pink) € 66.99 in stock 1 new from €66.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TFV12 Prince Tank Material: Acero inoxidable; Tamaño: 28x63mm; Peso: 60 g; Capacidad: 8 ml X Mod Dimensiones: 88x46.5x30.4mm; peso; 172 g Rango de potencia: 1W-225W; Potencia en espera:

Salida de 225 vatios, VW, TC Control de temperatura Este es su kit de vapeo superpuesto que le permite configurar el vataje en modo VW entre 1 y 225 vatios y la temperatura en modo TC entre 100 y 315 ° C. Utiliza 2 pilas 18650

Mecanismo de disparo innovador y ergonómico, operación de compresión contra incendio, alto amperaje 18650 alimentado por batería (se vende por separado) Paneles de aleación de zinc y fibra de carbono, contactos internos con resorte, chasis de aleación de zinc, roscado de acero inoxidable 510, chapado en oro 510 contacto

Legal, Auténtico y de calidad superior, certificado por RoHS. Apoya el cheque de falsificación oficial.

1 x X-Priv Mod 1 x TFV12 Prince Tank 1 x V12 Prince-Q4 0.4 Ohm de cuatro bobinas (preinstaladas) 1 x V12 Prince-T10 de 0.12 ohm Decuple Bobinas 1 x Tubo de vidrio de repuesto 1 x Cable de carga USB 1 x Manual de usuario Piezas de repuesto 1 x Contiene el llavero BTKSY - 1 x no contiene nicotina - no contiene aceite de humo

Piezas de tubo de vidrio normal 2ml V12 Pyrex para SMOK TFV12 PRINCE Tanque (3 piezas), Este producto no contiene nicotina ni tabaco € 14.90

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2ml - Paquete de 3 - 24.5 * 24.05MM

Hecho de vidrio pyrex de alta calidad, estos elementos extenderán la vida de su tanque favorito y le darán una dimensión completamente nueva.

Auténticas piezas SMOK TUBO NORMAL DE VIDRIO PYREX para el nuevo TFV12 PRINCE Tanque

No contiene nicotina ni tabaco

Cabezales de bobina de repuesto SMOK V12 Prince originales (3 piezas) para MAG/Stick Prince/X-PRIV/G-Priv 2 / T-Priv 3 / TFV12 Prince Tank Atomizer Kit, sin nicotina € 12.90 in stock 3 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ▶ Bobina Smok V12 Prince X6 0.15Ω

▶ Potencia: 50-120W (80-100W mejor)

▶ Compatible con: SMOK TFV12 Prince / TFV12 Prince Cobra Edition / Resa Prince Tank

▶ Compatible con: SMOK Mag / Stick Prince / X-Priv / G-Priv 2 Luxe Edition Kit

Este producto contiene nicotina, que es una sustancia altamente adictiva. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Cigarrillo electrónico, Authentic Smok 225W X Priv Kit, Vapes Starter Kit con 2ml TFV12 Prince Tank y pantalla a color, sin nicotina, sin líquido (prisma de oro) € 79.00 in stock 1 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤❤ Contiene: 2 x batería efest + 1 * punta de goteo 810 1 x módulo X-Priv 1 x tanque TFV12 Prince (2 ml) 1 x bobina cuádruple V12 Prince-Q4 0.4Ω (preinstalada) 1 x V12 Prince- bobinas T10 0.2Ω Dupup 1 x cable USB 1 x manual de usuario 2x repuestos de baterías Efest.

❤❤ Vaporizador de alta calidad: el Smok X Priv Mod tiene una forma moderna y una pantalla OLED. El kit de vaporizador es un conveniente diseño de carga micro USB que hace que su vapeo sea fácil y simple en cualquier momento.

❤❤ 2.0 pulgadas de colores: X-Priv tiene una pantalla de 2.0 pulgadas, que es más grande que otros productos y tiene una interfaz de usuario más clara.

❤❤ SALIDA 225W: X-Priv max es 225W y tiene tres modos para elegir. El modo Temp puede mejorar la consistencia y el sabor de cada bocanada, y el modo Watt es ideal para perseguir nubes. El modo de respaldo se puede ajustar según sus preferencias personales.

❤❤ Diseño ergonómico: todo el mod tiene un diseño ergonómico, sus contornos suaves le brindan una sensación de mano más cómoda. Los botones arriba y abajo están en la esquina inferior derecha, el botón lateral Big Fire está ubicado creativamente en el lado izquierdo del mod. Ambos son más convenientes para presionar.

Cigarrillo electrónico, Authentic Smok 225W X Priv Kit, Vapes Starter Kit con 2ml TFV12 Prince Tank y pantalla a color, sin nicotina, sin líquido (prisma arcoiris) € 79.00 in stock 1 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤❤ Contiene: 2 x batería efest + 1 * punta de goteo 810 1 x módulo X-Priv 1 x tanque TFV12 Prince (2 ml) 1 x bobina cuádruple V12 Prince-Q4 0.4Ω (preinstalada) 1 x V12 Prince- bobinas T10 0.2Ω Dupup 1 x cable USB 1 x manual de usuario 2x repuestos de baterías Efest.

❤❤ Vaporizador de alta calidad: el Smok X Priv Mod tiene una forma moderna y una pantalla OLED. El kit de vaporizador es un conveniente diseño de carga micro USB que hace que su vapeo sea fácil y simple en cualquier momento.

❤❤ 2.0 pulgadas de colores: X-Priv tiene una pantalla de 2.0 pulgadas, que es más grande que otros productos y tiene una interfaz de usuario más clara.

❤❤ SALIDA 225W: X-Priv max es 225W y tiene tres modos para elegir. El modo Temp puede mejorar la consistencia y el sabor de cada bocanada, y el modo Watt es ideal para perseguir nubes. El modo de respaldo se puede ajustar según sus preferencias personales.

❤❤ Diseño ergonómico: todo el mod tiene un diseño ergonómico, sus contornos suaves le brindan una sensación de mano más cómoda. Los botones arriba y abajo están en la esquina inferior derecha, el botón lateral Big Fire está ubicado creativamente en el lado izquierdo del mod. Ambos son más convenientes para presionar.

SMOK X-Priv Starter Kits ecigarette 225W Dual 18650 Batería Vape Mods con TFV12 Prince Tank 100% auténtico Smoktech X Priv Kit-Negro rojo € 59.00 in stock 2 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Auténtica Bobina Cuádruple SMOK TFV12 Prince-Q4 para TFV12 Prince Tangue 0,4 Ohm con la Extra banda Vape Sin Tabaco y Sin Nicotina € 9.99

€ 9.35 in stock 9 new from €9.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin Tabaco y Sin Nicotina

Auténtico y genuino con la etiqueta de verificación de código QR ubicada en la caja del paquete

CE y ROHS Verificados, solo para TFV12 PRINCE Tank

SMOK TFV12 PRINCE bobina de repuesto 3pcs

Bobinas cuádruples V12 Prince-Q4 de 0.4ohm (40-100W / BEST 60-80W)

Auténtico SMOK X PRIV Kit 225W TFV12 Prince 8mL Tank E Cigarette Starter Kit ne contient ni tabac ni nicotine(Prism Gun Metal) € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TFV12 Prince Tank Material: Acero inoxidable; Tamaño: 28x63 mm; Peso: 60 g; Capacidad: 8ml

Dimensiones de X Priv Mod: 88x46.5x30.4mm; peso; 172 g;

Rango de potencia: 1W-225W; Energía de reserva:

El paquete incluye: 1 x X-Priv Mod 1 x TFV12 Prince Tank 1 x V12 Prince-Q4 0.4 Ohm Quadruples (preinstalado) 1 x V12 Prince-T10 0.12ohm Decuple Coils 1 x Reemplazo de tubo de vidrio 1 x USB Charging Cable 1 x Manual de instrucciones repuestos

Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten 。ne contient ni tabac ni nicotine

savvies Protector Pantalla Compatible con Smok X-Priv (6 Unidades) Pelicula Ultra Transparente € 2.49 in stock READ Los 30 mejores Coenzima Q10 100Mg capaces: la mejor revisión sobre Coenzima Q10 100Mg 1 new from €2.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOTA: El Protector es a propósito más pequeño que la pantalla debido a la curvatura de sus bordes.

[Calidad-Precio]: Con este protector de pantalla tendrás una excelente protección, compatible con Smok X-Priv a un precio imbatible (6 Unidades)

[Protección Anti-Rayado]: Tu dispositivo estará protegido contra arañazos y rayas y tu pantalla se mantendrá limpia - compatible con Smok X-Priv

[Instalación fácil]: El montaje sin burbujas es muy fácil y la adherencia está garantizada por su capa adhesiva especial de silicona

[Satisfacción asegurada]: Fabricación de calidad en Alemania y un servicio al cliente que resolverá tus cuestiones en 24 horas

ORIN Funda para Smok X Priv Funda de Silicona Smok X-Priv Case Antideslizante Cover Shield Sleeve Wrap Decal Skin (Negro) € 9.49 in stock 2 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta funda para Smok X-Priv está hecha de silicona de alta calidad y evita que su dispositivo se raye.

El diseño con textura le ofrece una sujeción cómoda.

Todos los puertos de carga y orificios de ventilación están reservados para el flujo de aire.

Múltiples colores para su selección.

Sólo la funda de silicona Smok X Priv, dispositivo NO incluido.

V12 Prince M4,V12 Prince Q4,V12 Prince X6 Smok V12 Prince 0,17 0,4 0,15-No Nicotina No Tabaco (V12 Prince M4 0.17ohm) € 10.00 in stock 2 new from €10.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. V12 prince m4: Aplicable a las modificaciones mecánicas. Los arenosos pueden ser sedosos y ricos. 0.17Ω bobinas cuádruples.30-70w / best 40-60w.

2. Príncipe V12 q4: Te trae vapor profundo y rico. 0.4Ω bobinas cuádruples.40-100w / mejor 60-80w

3. V12 prince x6: te brinda un sabor sedoso y un vapor masivo. 0.15Ω bobinas de sextuple.50-120w / mejor 80-100w

4. Compatible con tfv12 prince tank, tfv12 prince cobra edition tank y resa prince tank.

5. Lista de embalaje: 1x3PCS / Pack

SMOK G PRIV 3 MOD Vape 230W G-PRIV3 Box Mod g priv 3 Vaporizador IQ-G chipset compatible con chipset cigarrillo electrónico(solo mod) - (rojo púrpura) € 79.00 in stock 1 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤❤ (Contiene 2 * 18650 baterías efest) ¡Solo el original de la marca SMOK hace lo que dice en la lata! 100% de fiabilidad, excelente mano de obra y la mejor calidad

❤❤ Como sabemos por SMOK, SMOK mejora los mods, vaporizadores y bobinas existentes hasta que están realmente completamente adaptados a las necesidades de los vapers. G-PRIV 3 es el último mod de caja modificado de la serie G-PRIV de SMOK, con una importante actualización de software y hardware. El Box Mod, impulsado por el nuevo chipset IQ-G, puede disparar hasta 230 vatios de potencia y, por lo tanto, realmente cumple con todos los requisitos.

❤❤ El chipset extrae su energía de las dos celdas de la batería 18650. Estas están ubicadas detrás de una tapa del compartimiento de la batería sellada magnéticamente, lo que garantiza que las baterías se puedan reemplazar en segundos. La pantalla táctil de 2,4 pulgadas ofrece 6 colores de tema diferentes y una reacción ultrarrápida, por lo que puede acceder a toda la información que necesita con un solo clic.

❤❤ Prueba esta nueva versión y sigue disfrutando del agradable vapeo de la serie G-PRIV. ¡La innovación está cambiando constantemente la experiencia de vapear!

❤❤ Kit SMOK con todos los certificados seguros: compatible con TPD (00507-17-00333), CE, certificado RoHS. Sin e-líquido, sin tabaco, sin nicotina.

RUIYITECH Modshield para SMOK X-PRIV Kit Funda protectora de silicona Funda Funda Funda para Smok X Priv Mod (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta carcasa trasera es resistente a los impactos, específicamente diseñada para adaptarse a tu kit Smok Xpriv

Protege tu nuevo mod de golpes, polvo, arañazos y golpes

Recortes precisos para un fácil acceso a todos los botones y funciones

Fácil instalación a presión, no requiere herramientas adicionales

Cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el equipo de soporte RUIYITECH

Cigarrillo electrónico, Authentic Smok 225W X Priv Kit, Vapes Starter Kit con 2ml TFV12 Prince Tank y pantalla a color, sin nicotina, sin líquido (Negro rojo) € 79.00 in stock 1 new from €79.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤❤ Contiene: 2 x batería efest + 1 * punta de goteo 810 1 x módulo X-Priv 1 x tanque TFV12 Prince (2 ml) 1 x bobina cuádruple V12 Prince-Q4 0.4Ω (preinstalada) 1 x V12 Prince- bobinas T10 0.2Ω Dupup 1 x cable USB 1 x manual de usuario 2x repuestos de baterías Efest.

❤❤ Vaporizador de alta calidad: el Smok X Priv Mod tiene una forma moderna y una pantalla OLED. El kit de vaporizador es un conveniente diseño de carga micro USB que hace que su vapeo sea fácil y simple en cualquier momento.

❤❤ 2.0 pulgadas de colores: X-Priv tiene una pantalla de 2.0 pulgadas, que es más grande que otros productos y tiene una interfaz de usuario más clara.

❤❤ SALIDA 225W: X-Priv max es 225W y tiene tres modos para elegir. El modo Temp puede mejorar la consistencia y el sabor de cada bocanada, y el modo Watt es ideal para perseguir nubes. El modo de respaldo se puede ajustar según sus preferencias personales.

❤❤ Diseño ergonómico: todo el mod tiene un diseño ergonómico, sus contornos suaves le brindan una sensación de mano más cómoda. Los botones arriba y abajo están en la esquina inferior derecha, el botón lateral Big Fire está ubicado creativamente en el lado izquierdo del mod. Ambos son más convenientes para presionar.

SMOK TFV8 X-Baby Bobinas de Cabeza de Atomizador - Paquete de 3 (M2 (30-50w)), Este producto no contiene nicotina ni tabaco € 13.75 in stock 8 new from €11.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de resistencias para el nuevo tanque de Smok TFV8-X., M2 0.25ohm Dual Coil (compatible con 3.7V mechanical MOD como Stick V8)

0,25 Ω

Auténtico SMOK X PRIV Kit 225W TFV12 Prince 8mL Tank E Cigarette Starter Kit ne contient ni tabac ni nicotine(Prism Chrome) € 59.00 in stock 1 new from €59.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TFV12 Prince Tank Material: Acero inoxidable; Tamaño: 28x63 mm; Peso: 60 g; Capacidad: 8ml

Dimensiones de X Priv Mod: 88x46.5x30.4mm; peso; 172 g;

Rango de potencia: 1W-225W; Energía de reserva:

El paquete incluye: 1 x X-Priv Mod 1 x TFV12 Prince Tank 1 x V12 Prince-Q4 0.4 Ohm Quadruples (preinstalado) 1 x V12 Prince-T10 0.12ohm Decuple Coils 1 x Reemplazo de tubo de vidrio 1 x USB Charging Cable 1 x Manual de instrucciones repuestos

Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten,ne contient ni tabac ni nicotine

SMOK R-Kiss 200W Kit and TFV-Mini V2 2mL Tank Cigarrillo electrónico (Azul) con 2 X EFEST 3000 mAh Batería Sin Tabaco - Sin Nicotina € 79.90 in stock 1 new from €79.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin Tabaco - Sin Nicotina

Auténtico y genuino con la etiqueta de verificación de código QR ubicada en la caja del paquete

Batería 2X Efest 3000 mAh incluida

Pequeño y ligero

Diseño de relleno superior

SMOK TFV8 X-Baby atomizador cabezas de bobina - paquete de 3 (Q2 (40-70w)), Este producto no contiene nicotina o tabaco € 9.95 in stock 8 new from €7.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features V8 X-Baby Q2 Core 0.4ohm Cabeza del atomizador de la bobina dual para el vatiaje variable: Diseñado para: 40 - 70W / fabricante Velocidad del vatio recomendada: 55 - 65W paquete de 3 no contiene nicotina o tabaco

Authentic New SMOK G-PRIV 3 230W Kit with TFV16 Lite Tank EU 2ML Starter Kit - NO Nicotine (Prism Gold) € 94.99 in stock 1 new from €94.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤❤ (Contiene 2 * 18650 efest baterías)¡Solo el original de la marca Smok hace lo que dice en la lata! 100% de fiabilidad, mano de obra superior y la mejor calidad

❤❤ Como lo conocemos por Smok, Smok mejora los mods, vaporizadores y bobinas existentes hasta que realmente se adaptan completamente a las necesidades de los vapers. G-PRIV 3 es el último mod de caja modificado de la serie G-PRIV de Smok, con una actualización integral de software y hardware. El Box Mod, que funciona con el nuevo conjunto de chips IQ-G, puede disparar hasta 230 vatios de potencia y, por lo tanto, realmente cumple con todos los requisitos.

❤❤ El chipset obtiene su energía de las dos celdas de la batería 18650. Estos se encuentran detrás de una tapa de batería sujeta magnéticamente, lo que garantiza que las baterías se puedan cambiar en cuestión de segundos. Además de los 6 colores de tema diferentes, la pantalla táctil de 2,4 pulgadas también ofrece una respuesta ultrarrápida, por lo que puede acceder a toda la información que necesita con un solo clic.

❤❤ Prueba esta nueva versión y sigue disfrutando del agradable vapeo de la serie G-PRIV. ¡La innovación está cambiando constantemente la experiencia de vapeo!

❤❤ EL KIT INCLUYE 1 x G-PRIV 3 Mod 1 x TFV16 Lite Tank (2ml) 1 x TFV16 Lite Conical Mesh 0.2Ω Coil 1 x TFV16 Lite Dual Mesh 0.15Ω Coil 1 x Reemplazo de tubo de vidrio 1 x Cable USB 1 x Manual de usuario de repuesto Partes Este producto está prohibido para personas menores de 18 años.

GENUINO SMOK MICRO TFV8 BABY TANQUE - THE BABY BESTIA TURBO Bobinas de 0.4 OHM 5 Bestia CABEZAS (V8 - Q2 bobinas de) by Vaporcombo € 14.89 in stock 6 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sin Tabaco y Sin Nicotina

ESTO ES para los tanques TFV8 Baby Beast y Big Baby Beast

Potencia recomendada (0.4 Ohm): 40W - 80W / Mejor 55W - 65W

Resistencia 5pcs SMOK V8 Baby Q2

Nuevo sistema de verificación de código QR READ Los 30 mejores Fructis Hidra Rizos capaces: la mejor revisión sobre Fructis Hidra Rizos

SMOK X-Priv Starter Kits ecigarette 225W Dual 18650 Batería Vape Mods con TFV12 Prince Tank 100% auténtico Smoktech X Priv Kit-Prisma arcoiris € 74.79 in stock 1 new from €74.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Auténtico y genuino con la etiqueta de verificación de código QR ubicada en la caja del paquete

Sin nicotina, sin nicotina

Alimentado por baterías 18650 duales con una potencia máxima de 225 vatios (no incluidas)

Pantalla HD masiva y colorida de 2.0 pulgadas con interfaz de usuario actualizada

El SMOKTech X-Priv Starter Kit presenta el llamativo X-Priv junto con un potente TFV12 Prince para igualarlo.

SMOK TFV8 Big Baby EU CORE Q2 0.4ohm For smok tfv8 big baby 2ml tank,smok t-priv kit in a Pack (Q2) Bobina de repuesto para cigarrillo, Este producto no contiene nicotina ni tabaco € 13.90 in stock 3 new from €12.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTO ES PARA T PRIV 2mL TFV8 pare BIG BABY TANQUE SOLAMENTE

0.4ohm (40 - 80W / Mejor 55 - 65W)

3pcs SMOK V8 Baby-Q2 EU Core

Sin nicotina

¡LAS BOBINAS SON SOLAMENTE COMPATIBLES CON LA VERSIÓN COMPLETA DE LA UE TPD DEL TANQUE SMOK BIG BABY BEAST!

BROTECT Protector Pantalla Completa Mate Compatible con Smok X-Priv (2 Unidades) 3D Curvo Película Protectora € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Corte preciso] El protector de pantalla BROTECT 3D Full Cover tiene un corte preciso (2 Unidades) - compatible con Smok X-Priv

[Auto-Reparador] La superficie de este protector curvado tiene una capa especial que hará desaparecer los arañazos con el tiempo

[Antirreflejos] Este exclusivo protector BROTECT Flex Matte minimizará los incómodos reflejos de la luz y el sol en la pantalla, compatible con Smok X-Priv

[Anti-Huellas] Este protector tiene una capa oleofóbica anti-fingerprint resistente a las huellas y la grasa facilitando que la pantalla esté siempre limpia

[Ayuda en la instalación] El producto incluye un kit de instalación completo con paño de microfibra, toallita, pegatinas anti-polvo, tarjeta alisadora, 3 pegatinas guía, instrucciones

810 Drip Tip For SMOK TFV12 Prince X priv G priv 2 Voopoo Uforce T2 Horizon Falcon King FreeMax Twister Fireluke 2 Kylin V2 Geekvape Zeus X Cerberus Dead Rabbit RTA Mag 3 Kit de verre Occain (8psc) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 puntas de goteo (color al azar)

Compatible con SMOK TF Tank, TFV12 Prince, V12 prince cobra, TFV8 nube beast, TFV8 big baby, Voopoo Drag 2 Uforce T2 T1, Horizon Tech Falcon King, Vandyvape Kylin M, Geekvape Zeus Cerberus Alpha Aero Mesh, Freemax Mesh Pro 2 Twister er, Hellvape drop dead rda, Wismec gnome, Wotofo perfil unity, Snowwolf feng, Stick P25 Kit, Mag Kit, X Priv Kit

Drip Tip 810, epoxy mouth tip with double sealing rings on the bottom for a perfect fit. Si usted es unsure whether it fits your tank, please pay atention to the size of the drip hole: outside diameter with sealing ring 12.7mm, outside diameter without sealing ring 12.5mm (please allow little differences due to manual measurement.)

Sin nicotina. Not for Sal for Minors

Si hay algún problema con el producto, por favor siéntete libre de contactarnos y te resolveremos sin 12 horas.

Auténtico SMOK X PRIV Kit 225W TFV12 Prince 8mL Tank E Cigarette Starter Kit ne contient ni tabac ni nicotine(Prism Blue) € 66.86 in stock 1 new from €66.86 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TFV12 Prince Tank Material: Acero inoxidable; Tamaño: 28x63 mm; Peso: 60 g; Capacidad: 8ml

Dimensiones de X Priv Mod: 88x46.5x30.4mm; peso; 172 g;

Rango de potencia: 1W-225W; Energía de reserva:

El paquete incluye: 1 x X-Priv Mod 1 x TFV12 Prince Tank 1 x V12 Prince-Q4 0.4 Ohm Quadruples (preinstalado) 1 x V12 Prince-T10 0.12ohm Decuple Coils 1 x Reemplazo de tubo de vidrio 1 x USB Charging Cable 1 x Manual de instrucciones repuestos

Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten,ne contient ni tabac ni nicotine

savvies Protector Pantalla Compatible con Smok X-Priv Baby (6 Unidades) Pelicula Ultra Transparente € 2.49 in stock 1 new from €2.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOTA: El Protector es a propósito más pequeño que la pantalla debido a la curvatura de sus bordes.

[Calidad-Precio]: Con este protector de pantalla tendrás una excelente protección, compatible con Smok X-Priv Baby a un precio imbatible (6 Unidades)

[Protección Anti-Rayado]: Tu dispositivo estará protegido contra arañazos y rayas y tu pantalla se mantendrá limpia - compatible con Smok X-Priv Baby

[Instalación fácil]: El montaje sin burbujas es muy fácil y la adherencia está garantizada por su capa adhesiva especial de silicona

[Satisfacción asegurada]: Fabricación de calidad en Alemania y un servicio al cliente que resolverá tus cuestiones en 24 horas

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Smok X Priv disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Smok X Priv en el mercado. Puede obtener fácilmente Smok X Priv por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Smok X Priv que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Smok X Priv confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Smok X Priv y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Smok X Priv haya facilitado mucho la compra final de

Smok X Priv ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.