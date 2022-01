Inicio » Zapatos Los 30 mejores Sandalias Negras Mujer capaces: la mejor revisión sobre Sandalias Negras Mujer Zapatos Los 30 mejores Sandalias Negras Mujer capaces: la mejor revisión sobre Sandalias Negras Mujer 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

DZQQ Promoción 2021 Nuevas Sandalias de Verano de Piel de Vaca con Boca de pez, cuñas Inferiores Gruesas, Sandalias de Cuero Genuino, Sandalias de Mujer, Zapatos Negros € 44.85

Amazon.es Features Detalles: texturas atractivas y decoraciones cortadas con láser dan a estas sandalias de cuña para mujer un toque de estilo.

Soporte mejorado: la plantilla diseñada por el podólogo envuelve su arco, lo que le permite caminar y estar de pie cómodamente durante todo el día

Suela de agarre flexible

Resistente y duradero: hecho de materiales de alta calidad, cosido con precisión, puntadas internas fuertes y resistentes, suelas fuertes y elásticas.

Sandalias de cuña para mujer: Son versátiles y elegantes, lo que las convierte en el calzado perfecto para cualquier ocasión y cada ocasión.

Merrell Terran Lattice Ii Tira de tobillo para Mujer, Negro, 38 EU € 85.00
€ 38.00

€ 38.00 in stock 11 new from €38.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: Cuero

Revestimiento: Tela

Crocs Serena Mujer Sandalias, Negro (Black/Black 060), 38/39 EU € 29.99
€ 18.00

€ 18.00 in stock 1 new from €18.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: Caucho

Revestimiento: Sin forro

Material de la suela: EVA

Cierre: Sin cordones

Tipo de tacón: Plano

Geox D Kolleen A, Sandalias deslizantes. Mujer, Negro, 38 EU € 89.90
€ 36.32

€ 36.32 in stock 1 new from €36.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma anatómica que se adapta a tus pies

Diseño ligero y flexible que ofrece comodidad

Superga 2790-suew, Sandalias con Plataforma Mujer, Negro (Grey Stone F28), 37 EU € 46.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Exterior: piel

Forro: piel

Material de la suela: goma

PUMA Purecat, Sandalias, para Unisex adulto, Negro (black-white), 43 EU € 15.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EVA Suela exterior

Suave Correa

suave, acolchada Plantilla

Arena Athena Woman Hook Zapatos de Playa y Piscina, Mujer, Negro (Black/Deep Grey 055), 38 EU € 23.95
€ 17.50

€ 17.50 in stock 7 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatos de baño para mujer con suela ultra suave

Forma ergonómica adaptada a los pies femeninos

Ultra luz

Sistema de drenaje para mantener los pies secos y evitar las rozaduras

Slip soles para la estabilidad incluso en superficies mojadas

FILA Morro Bay Slipper 2.0 wmn Sandalia Mujer, negro (Black), 37 EU € 22.00
€ 13.00

€ 13.00 in stock 17 new from €13.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material interior: sintético

Material exterior: sintético

Suela: goma

Cierre: Pull On

Tommy Hilfiger Tommy Loves NY Beach Sandal, Chanclas Mujer, Negro (Black 990), 42 EU € 29.90
€ 23.95

€ 23.95 in stock 3 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number FW0FW02370_990 Model FW0FW02370 Color Negro Black 990 Is Adult Product Size 42 EU

Arena Watergrip W Sandalias Deportivas, Mujer, Negro (Black/Dark Grey 559), 39 EU (6 UK) € 23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Chanclas cómodas para mujer, antideslizantes e hipoalergénicas

Tecnología Arena Grip+ para una óptima estabilidad en mojado

Plantilla ligera, sin PVC, suave y antideslizante

Para piscina y ocio

MerrellTerran Cross Ii - Sandalias para mujer, color negro, talla 41 (8 UK) € 95.00
€ 45.00

€ 45.00 in stock 4 new from €45.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pala de nobuk

Sistema de cierre de velcro para un ajuste rápido

Forro de malla transpirable

Plantilla suave de microfibra

La plantilla de espuma con memoria remember mefoam envuelve el pie en confort durante todo el día; peso 374 g

Skechers Skechers On The Go 600 15316-bbk 15316, Sandalias deportivas Mujer, Negro (Black 15316/Bbk), 38 EU € 55.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parte superior de malla con suave textura de piqué liso

Tiras de tejido con sutil motivo perforado de rayas

Cierres deslizantes dobles en el frontal con trabilla lateral unida

Cierre de velcro ajustable en el empeine

Cierre de talón acolchado

Clarks Un Rio Strap Zapatillas Mujer, Negro (Black Leather Black Leather), 39 EU € 110.00
€ 63.86

€ 63.86 in stock 6 new from €63.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuero

incarpo Unisex Chanclas y Sandalias de Piscina Para Mujer Zapatillas Casa Hombre Verano Pantuflas de baño,Negro,42/43 € 18.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las chanclas están hechas de EVA de alta calidad, respetuosa con el medio ambiente, no tienen olores especiales, no hacen ruido, no absorben agua y son fáciles de limpiar.

Las sandalias unisex Incarpo están hechas de EVA antideslizante y duradera. La suela engrosada asegura elasticidad y comodidad y no se deforma después de un uso prolongado.

Las zapatillas están diseñadas ergonómicamente para adaptarse mejor a la curvatura de la planta del pie y hacer que las zapatillas sean más cómodas. Los zapatos no se caen al caminar.

Las chanclas unisex Incarpo tienen un tacón de 4 cm y son tan cómodas como caminar sobre un sofá.

Las chanclas son muy ligeras (aproximadamente 150 g cada una) y no se sienten restringidas cuando se usan.

Geox D ABYES A, Sandalias Deportivas. Mujer, Azul Marino y Negro, 36 EU € 69.90
€ 38.00

€ 38.00 in stock 1 new from €38.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Forma anatómica que se adapta a tus pies

Diseño ligero y flexible que ofrece comodidad

Clarks Deva Mae, Zapatos con Tacon y Correa de Tobillo Mujer, Negro (Black Leather-), 39 EU € 69.95
€ 47.00

€ 47.00 in stock 1 new from €47.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parte superior: ante

Forro: ante

Suela: goma

Fijación: hebilla

Altura del talón: 7 cm

Geox D ABYES C, Sandalias Deportivas. Mujer, Beige Negro, 39 EU € 69.90
€ 22.38

€ 22.38 in stock 4 new from €22.38

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: sintético

Material interior: sintético

Suela: goma

Cierre: 3 correas

MARCO TOZZI 2-2-29606-24, Sandalias con Correa de Tobillo Mujer, Negro Black 001, 38 EU € 59.95
€ 13.31

€ 13.31 in stock 1 new from €13.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: textil

Material interior: textil

Suela sintética

Hebilla

Clarks Orianna Cross, Sandalia Mujer, Piel combinada de Color Negro, 37 EU € 99.95
€ 25.46

€ 25.46 in stock 1 new from €25.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Clarks Cushion Soft – una capa de espuma oculta con Ortholite proporciona una sensación de uso ideal y amortigua cada paso. Espuma duradera que no pierde volumen incluso bajo presión, proporciona comodidad duradera.

Birkenstock Milano Birko-Flor - Sandalias de Dedo con Correa en el Tobillo Unisex, Color Negro, Talla 36 € 65.00
€ 48.75

€ 48.75 in stock 6 new from €48.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo: Sandalia con correa de talón

Material: cuero liso

Color: negro

Más información: Core

SANDALIAS DE CUÑA NEGRA CON DETALLE DE PIEDRAS PARA MUJER DOTY € 31.95

Amazon.es Features Duraderas

Mäxima calidad

ESPRIT 041EK1W338, Sandalia Mujer, 001 Negro, 36 EU € 13.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Número de modelo: 051EK1W302.

FitFlop iqushion Ergonomic Flip-Flops, Sneaker Mujer, 36 EU € 27.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatos de cordones para mujer

Panama Jack Julia Basics, Sandalia con Pulsera Mujer, Negro (Negro B1), 41 EU € 99.00
€ 59.00

€ 59.00 in stock 10 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de tela: 100% piel

Gioseppo NAVASSA, Sandalia Mujer, Negro, 40 EU € 23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sandalia de mujer confortable

Nike Victori One Shower Slide, Sandal Mujer, Black/White-Black, 39 EU € 24.99
€ 17.45

€ 17.45 in stock 8 new from €17.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Entresuela de espuma de doble densidad para la amortiguación y la estabilidad.

Correas de cuero de material suave y cómodo.

Suela de caucho con patrón de tracción circular para el agarre y la durabilidad. READ Los 30 mejores Zapatillas Rosas Mujer capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas Rosas Mujer

Vero Moda Vmtrino Leather Sandal, Sandalia Mujer, Negro, 38 EU € 24.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sandalias de mujer monocolor con dos correas anchas y remaches decorativos

Sandalias de verano con cierre de hebilla

Marco Tozzi 2-2-28163-36, Sandalia Mujer, Color Negro, 40 EU € 18.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sandalias

Gioseppo AMNICO, Sandalias con cuña Mujer, Negro, 36 EU € 15.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Primavera - Verano 4119

Calzado Gioseppo

Sandalias Cómodas y a la moda

