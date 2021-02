Los 30 mejores Revistas Punto De Cruz capaces: la mejor revisión sobre Revistas Punto De Cruz

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Revistas Punto De Cruz?

Proumhang DIY Kit de Punto de cruz Puntada Cruzada Contada de 60 * 45cm: Hermosa Casa € 8.96 in stock 1 new from €8.96 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material de alambre: algodón

Dimensión: 60cm x 45cm

El diseño se imprime en un velo blanco. Instrucciones fáciles de seguir.

Cantidad: 1 pc bordado tela + 1 pc gráficos de alta definición + 2 pcs puntos+ hijo de algodón

Nota: La imagen es el producto final, lo que necesita para bordar a sí mismo.

GUÍA COMPLETA DEL BORDADO: 500 combinaciones de puntos de bordado € 22.00

€ 20.90 in stock 1 new from €20.90

Free shipping

Amazon.es Features Release Date 2018-11-05T00:00:01Z Edition 1 Language Español Number Of Pages 144 Publication Date 2018-11-05T00:00:01Z

Disney en punto de cruz (Hachette Heroes - Disney - Especializados) € 5.95

€ 5.65 in stock 5 new from €5.65

Free shipping

Amazon.es Features Release Date 2017-05-11T00:00:01Z Edition edición Language Español Number Of Pages 80 Publication Date 2017-05-11T00:00:01Z

Cath Kidston. ­bordar!: 30 proyectos de punto de cruz y encaje de aguja, con diseños exclusivos € 5.90

€ 5.60 in stock 3 new from €2.89

Free shipping

Amazon.es Features Part Number illustrations Edition 1 Language Español Number Of Pages 160 Publication Date 2014-04-09T00:00:01Z Format Ilustrado

Proumhang Kit de Punto de cruz DIY Puntada Cruzada Contada de 55 * 40cm: BESO € 7.95 in stock 1 new from €7.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material de alambre: algodón

Dimensión: 55cm x 40cm

El diseño se imprime en un velo blanco. Instrucciones fáciles de seguir.

Cantidad: 1 pc bordado tela + 1 pc gráficos de alta definición + 2 pcs puntos+ hijo de algodón

Nota: La imagen es el producto final, lo que necesita para bordar a sí mismo.

Guía completa del punto a dos agujas (Manos artesanas) € 9.95

€ 9.44 in stock 1 new from €9.44

1 used from €19.78

Free shipping

Amazon.es Features Edition 1 Language Español Number Of Pages 248 Publication Date 2012-11-12T00:00:01Z

BABY Nº 113 - Revista de punto de Cruz € 4.15 in stock 1 new from €4.15 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Language Castellano Publication Date 2017T

DIMENSIONS A Row of Love - Kit para Cuadro de Punto de Cruz € 38.70 in stock 1 new from €38.70

Free shipping

Amazon.es Features Para hacer punto de cruz.

Medidas: 46 x 23 cm.

Tela: blanca Aida 14.

De algodón.

REVISTA ALBUM COLECCIÓN LABORES DE ANA Nº 71 - PUNTO DE CRUZ € 6.00 in stock 1 new from €6.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Publication Date 2017T

200 Labores De Punto (Ilustrados / Labores) € 15.90

€ 11.64 in stock 4 new from €9.41 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Release Date 2013-06-01T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 128 Publication Date 2013-06-01T00:00:01Z

revista punto de cruz -Rey lobo de dibujos animados de ensueño anime- cuadros punto de cruz diamante esquemas punto de cruz punto de cruz diamante para niños punto de cruz esquemas € 27.00 in stock 2 new from €27.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño del producto: 15.7x19.6in (40x50cm).

No es necesario dibujar cuadrículas.

Los hilos de algodón son suaves, de color brillante, no se desvanecen, no se vuelven borrosos o se rompen fácilmente.

Menos tiempo para terminar la bella imagen, más fácil que el bordado ordinario.

Después de terminar de coser, ponga el paño en agua durante media hora, luego séquelo.

Douce Méditerranée (POINT DE CROIX ET COMPAGNIE) € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping

Amazon.es Features Part Number - Model - Is Adult Product Language Francés Number Of Pages 72 Publication Date 2014-05-22T00:00:01Z

Mi jardín bordado: Flores de las cuatro estaciones € 15.00

€ 14.25 in stock 8 new from €14.24

Free shipping

Amazon.es Features Color Unico Release Date 2018-03-12T00:00:01Z Size Unic Edition 1 Language Español Number Of Pages 88 Publication Date 2018-03-12T00:00:01Z

6 Piezas Tela Punto Cruz, Tela de Punto de Cruz Blanco, Tela Classic Reserve Aida, Tejido Punto Cruz 11 Pines Para Bordado, Artesanía de Tela, Decoración de Pared de Bricolaje (Blanco) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features ★Materiales Alta Calidad: Hecho de poliéster de alta calidad, algodón, spandex, suave y fácil de limpiar, resistente y resistente al desgaste.

★Dos Tamaños: Disponibles en tamaños de 30 x 30 cm / 12 x 12 pulgadas y 30 x 45 cm / 12 x 18 pulgadas para cumplir con los requisitos de diseño de punto de cruz.

★Color Blanco Puro: El blanco es fácil de mostrar cualquier otro color, puede bordar hermosos patrones en tela blanca.

★Costuras Estándar: Estas telas de punto de cruz son telas de aida de 11 cuentas, regulares y estándar, fáciles de usar, Adecuado para principiantes, también adecuado para maestros de punto de cruz.

★Amplia Aplicación: Adecuado para hacer bordados colgantes, bordados con aguja y bordados a máquina, y se puede aplicar para varios artículos, como cortinas, sofás, cojines, almohadones, almohadas, manteles, paños decorativos, etc.

Tourwin - Juego de bordado de punto de cruz, diseño de árboles de las 4 estaciones (4 piezas), 3D Cotton Material 120*57cm 1piece € 13.99 in stock 3 new from €13.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hogar y cocina ›

Punto de cruz

Costura

manualidades

imagen

Punto para bebes y niños: 50 patrones sencillos € 6.95

€ 6.60 in stock 2 new from €6.60

Free shipping

Amazon.es Features Release Date 2014-08-27T00:00:01Z Edition 1 Language Español Number Of Pages 256 Publication Date 2014-08-27T00:00:01Z

REVISTA ALBUM COLECCIÓN LABORES DE ANA Nº 72 - PUNTO DE CRUZ € 6.00 in stock 1 new from €6.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Publication Date 2017T

Bordar Es fácil. GUÍA De Técnicas de bordado Paso A Paso (GG DIY) € 24.90

€ 23.65 in stock 9 new from €23.65

Free shipping

Amazon.es Features Bordar Es fácil. GUÍA De Técnicas de bordado Paso A Paso (GG DIY)

Tapa de calidad

Idioma Español

Óptimo para leer

LOS PUNTOS DEL BORDADO DE LA A A LA Z. MANUAL COMPLETO PARA TODOS LOS NIVELES (El Libro De..) € 19.95

€ 18.95 in stock 8 new from €18.94

1 used from €27.78

Free shipping

Amazon.es Features Color multicolor Edition 1 Language Español Number Of Pages 144 Publication Date 2006-08-18T00:00:01Z

ÁLBUM COLECCIÓN LABORES DE ANA nº 66 - Revista de Punto de cruz € 6.00 in stock 1 new from €6.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Language Castellano Publication Date 2017T

revista punto de cruz Delfines oceánicos Delfines ballena cuadros en punto de cruz graficos punto de cruz gráficos, kits de punto de cruz. gráficos y kits de kits punto de cruz dimensions € 29.00 in stock 2 new from €29.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño del producto dibujo corazón 40x50cm (15.7x19.6in)

El algodón está hecho de materiales ecológicos naturales para garantizar una costura de alta calidad.

El hilo de algodón suave es de color brillante, no se desvanece y no es fácil de esponjar o romper.

El regalo perfecto, disfruta del bordado de bricolaje y sirve como regalo para familiares o amigos

El patrón se ha preimpreso en la tela con tinta soluble en agua y se puede lavar fácilmente. La tela no debe tocar el agua hasta que se complete la costura; de lo contrario, la parte impresa desaparecerá.

Kits de pintura de diamantes 5D DIY, kit de arte con cristales de estrás, bordado de Navidad, punto de cruz manualidades lienzo arte de diamante calavera para casa cocina hotel salón pared 30 x 40 cm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Pintura de diamante 5D: esta pintura de diamante por números es un producto semiacabado, y es totalmente artesanal. Si es tu primera vez que lo haces, por favor, sé más paciente. Disfruta del proceso de esta pintura de estilo nuevo. El kit de pintura de diamantes 5D también es un regalo perfecto para amigos, también ayuda a aliviar el estrés

Diamantes superbrillantes: los diamantes mágicos tienen una parte inferior redonda con 18 secciones facetadas para que atrapen la luz y el brillo, brillante, brillante y fuerte tercera dimensión y nunca se desvanecerán. Obtendrás más del 20% de los diamantes de imitación.

Fácil de pintar con diamantes: el proceso puede parecer intimidante, pero en realidad es bastante simple. También pueden hacer las pinturas de diamantes jóvenes y mayores. Pintar con diamantes puede mejorar tu capacidad práctica y ser una buena experiencia de unión para la familia. Divertidos regalos para tus padres, niños, amigos y compañeros de trabajo, también el lienzo de pared para niños ayuda a aliviar el estrés.

Multifunciones: los kits de punto de cruz pueden funcionar como decoración para el hogar, proyectos de bricolaje y manualidades, también, esta es una buena manera de ayudarte a reducir el estrés y regular el estado de ánimo para mejorar la confianza en ti mismo y cultivar la paciencia, apto tanto para niños como para adultos

Lo que obtienes: juego de pinturas de diamantes 5D en diseños coloridos, cada juego contiene 1 lienzo transparente impermeable, 1 bolígrafo adhesivo de diamante, 1 arcilla adhesiva y 1 placa de diamante, herramientas adecuadas y conveniente para tus proyectos de manualidades

Costura creativa (Singulares (anaya)) € 18.95

€ 18.00 in stock 6 new from €18.00

1 used from €17.29

Free shipping

Amazon.es Features Release Date 2015-09-09T00:00:01Z Edition edición Language Español Number Of Pages 168 Publication Date 2015-09-10T00:00:01Z

BABY Nº 129 - Revista de punto de Cruz € 3.95 in stock 1 new from €3.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Language Castellano Publication Date 2016T

BABY Nº 103 - Revista de punto de Cruz € 4.15 in stock 1 new from €4.15 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Language Castellano Publication Date 2015T

BangShou Punto de Cruz Kit 50 Hilos de Color, Bastidores,Telas de Punto de Cruz, Agujas y Accesorios Herramienta de Coser Manualidades Kit (Conjunto de bordado con 50 Hilos de Color) € 17.89 in stock 1 new from €17.89

Free shipping

Amazon.es Features Gama completa de kit de inicio: 50 hilos de colores en colores aleatorios; 5 bastidores de bordado (diámetro: 13 cm + 18 cm + 20 cm + 23 cm + 26 cm); 2 piezas de tejidos de punto de cruz blancos de 30 * 30 cm; 1 par de tijeras; 10 tableros de alambre en colores aleatorios; Desgarrador de 1 costura; 2 enhebradores; 1 x dedal; 30 piezas agujas de bordar en 3 tamaños; 2 enhebradores de placa.

OPERACIÓN FÁCIL: El kit de bordado BangShou es perfecto para principiantes y más allá. ¡Simplemente ponga la tela preimpresa 100% algodón en el aro y comience a coser! Contiene todas las herramientas que necesitas para bordar, puedes crear fácilmente bellas artes con telas e hilos.

REGALO PRECIOSO: Un paquete agradable y un regalo apropiado para que los niños les ayuden a desarrollar su imaginación, también es un kit perfecto para adultos para hacer bordados de bricolaje, completar el trabajo con amor y regalarlo a su familia o amigo.

VARIOS COLORES VIBRANTES: 50 colores diferentes por paquete de hilo de bordar, alta calidad, 100% algodón suave, agradable para la piel y duradero, suficiente para cualquier proyecto y proporciona varios colores vivos para su elección.

GARANTÍA DE POR VIDA: Ofrecemos garantía de por vida para nuestro kit de bordado de alta calidad, y ofreceremos incondicionalmente el reemplazo o reembolso por productos que presenten defectos en materiales y mano de obra para asegurarnos de que siempre esté satisfecho con nuestro producto.

Hilos de punto de cruz de hilo bordado de 374 piezas, cadena de pulsera de amistad de 100 colores con caja de almacenamiento de organizador, bobinas de hilo, cuentas y cintas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping

Amazon.es Features Su elección de hilo de bordar: Todo lo que necesita para su arte y manualidades está en una caja. Envuelva los hilos alrededor de las bobinas para evitar los nudos desordenados. Almacene su hilo dental como quiera, use sus herramientas para diseñar exquisitas artesanías, agregue cuentas y cintas para decoraciones. Lleve su caja al parque o a la casa de un amigo para hacer pulseras de amistad, bordados a mano, joyas o cualquier otro proyecto artesanal divertido.

Nuestro juego de hilo de bordado viene con 100 paquetes de DMC Rainbow Color surtidos de alta calidad, los hilos son mercerizados, duraderos, muy suaves con un aspecto metálico sedoso y el color no se desvanece.

Las adiciones ideales: las 130 piezas de Perlas Abigarradas y Cristal como Abalorios con Cintas y un conjunto de herramientas de costura son una buena adición a la caja de almacenamiento. Le encantará este juego de bordado con los hilos retorcidos alrededor de las bobinas de plástico que tienen impreso el número de color correspondiente. Los números se basan en la carta de colores DMC.

Multiuso y más divertido: este juego de hilo de bordar le brinda los suministros completos para las actividades de artesanía. Ideal para niños. Trabajos de bricolaje, artesanía creativa, punto de cruz, brazaletes de amistad, artesanía con agujas, bordado a mano, bordado a mano, costura, tejido, borlas y proyectos de ganchillo. Puede ser un excelente kit de inicio para principiantes y adultos, así como para niños.

COMPROMISO DE CALIDAD: Respaldamos la calidad de nuestros productos. Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, contáctenos. Ofrecemos 30 días de devolución de dinero y 12 meses de garantía. ¡100% de garantía de satisfacción para compras sin riesgos! READ Los 30 mejores Juego De Tronos Funko Pop capaces: la mejor revisión sobre Juego De Tronos Funko Pop

Feng Shui Urgente: Ordenar y limpiar el espacio. Rituales de limpieza. € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 366 Publication Date 2020-01-12T00:00:01Z

