Los 30 mejores Repara Pinchazos Bicicleta capaces: la mejor revisión sobre Repara Pinchazos Bicicleta

ZEFAL - Pack Repair Spray con Fijación - Bomba Antipinchazos Bicicleta y Reparación - 2 Botellas de 100 ml con Fijación para Montar en Bicicleta € 14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REPARA UN PINCHAZO SIN CAMBIAR LA CAMARA DE AIRE: Repair Spray repara y vuelve a inflar instantáneamente los pinchazos sin tener que cambiar la cámara de aire. Este tipo de reparación rápida y fácil te permite seguir montando sin tener que reparar.

⌛ REPARACIÓN RÁPIDA: Este producto de reparación de neumáticos de bicicleta repara pinchazos de hasta 2 mm con una espuma que sella los agujeros y vuelve a inflar el neumático inmediatamente.

NO NECESITA HERRAMIENTAS: No se necesitan herramientas para insertar el producto y no es necesario desmontar el neumático. Agite bien la botella y enrosque firmemente la boquilla antes de introducir el producto. Existen 2 puntas diferentes en función del tipo de válvula.

VÁLVULA PRESTA Y SCHRADER COMPATIBLE: Este spray antipinchazos para bicicletas es compatible con todo tipo de neumáticos tubeless o estándar con cámara de aire. También es compatible con diferentes válvulas (Presta o Shrader) y todo tipo de bicicletas, MTB, Gravel, bicicletas de carretera, enduro, etc.

✔️ RECOMENDACIÓN: Esta reparación no es duradera. El producto inyectado se seca en pocos días y es recomendable cambiar la cámara de aire o repararla.

MumdoYAL Kit de reparación de neumáticos para Bicicletas - 56 Piezas. Incluye Varios componentes Esenciales para Ciclistas, Motocicletas, vehículos Todoterreno y Otros neumáticos de Goma inflables. € 8.99
€ 7.49

€ 7.49 in stock 1 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solución completa para la reparación de neumáticos: Este completo kit de reparación para bicicletas contiene varios componentes indispensables para asegurarte de estar preparado para cualquier pinchazo. Olvídate de buscar accesorios adicionales.

Reparación profesional de neumáticos: 6 parches autoadhesivos (2 cm), 17 parches redondos con lado adhesivo (2 cm), 12 parches redondos con lado adhesivo (3 cm), 5 parches rectangulares con lado adhesivo (5 x 3 cm), 4 ralladores de metal, 4 hojas de papel de lija, 2 palancas de metal, 2 tapones de válvula, 1 caja de almacenamiento.

Reparación instantánea sin pegamento: Repara los pinchazos de bicicleta de manera rápida y sencilla sin necesidad de usar pegamento pegajoso. Los parches autoadhesivos se aplican fácilmente. Ten en cuenta que estos son solo para reparaciones temporales en caso de emergencia y no están diseñados para un uso a largo plazo. Compacto y ligero, perfecto para llevar en la bolsa del cuadro para estar listo en caso de pinchazo repentino.

Juego completo de accesorios para bicicletas: A diferencia de las palancas de plástico frágiles, nuestras palancas de acero inoxidable resistentes a la rotura son lo suficientemente fuertes como para manejar incluso los neumáticos más obstinados. Utiliza los ralladores de metal y el papel de lija para preparar la zona de intervención.

Compatibilidad universal con tubos de goma: Este conjunto es adecuado para todos los productos de goma inflables, lo que permite una reparación rápida de los tubos dañados. Los dos tipos de parches en el conjunto se adaptan a diferentes tipos de bicicletas. Un compañero confiable para los ciclistas, resolviendo problemas tanto en senderos forestales como en la ciudad.

Slime 10193-51 2-in-1 Sellante Verde apto para todos los Neumáticos y Cámaras fuera de carretera, Prevenir y Reparar Pinchazos, Premium, 473ml (16oz) € 12.90
€ 10.64

€ 10.64 in stock 1 new from €10.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features No permitas que un pinchazo arruine tu día. Deja que el sellante premium de neumáticos y cámaras 2 en 1 de Slime proteja tus neumáticos y cámaras durante un periodo de hasta dos años

El sellante premium de neumáticos y cámaras 2 en 1 de Slime detecta y sella al instante los pinchazos en la zona de apoyo de hasta 6 mm en neumáticos y de hasta 3 mm en cámaras. Utilízalo con una fuente de aire para prevenir y reparar los pinchazos

Cuando se produce un pinchazo, el sellante patentado de Slime se desplaza directamente al lugar exacto. La presión del aire saliente empuja las partículas hacia el agujero, donde se acumulan y entrelazan para formar un tapón flexible y duradero

Es perfecto para prevenir y reparar ruedas pinchadas de vehículos que no sean turismos, como bicicletas, motos de cross, todoterrenos, carritos de golf, cortacéspedes, pequeños remolques, tractores, scooters, etc.

Ecológico. No tóxico, no corrosivo, no peligroso, no inflamable, soluble en agua.

GARLEY Repara Pinchazos Bike 110cc -75 ml € 6.95

Amazon.es Features Repara e infla al instante los neumáticos de tu bicicleta.

Ideal en caso de emergencias.

Formato fácil de manejar por sus dimensiones más reducidas y de sencilla aplicación.

Para todo tipo de bicicletas.

Kit Reparación Neumáticos Bicicleta, Herramientas de Reparación de Ruedas sin Cámara con 15pcs Tiras de Goma, Herramienta para Neumáticos para Bicicleta Ciclismo Carretera MTB, Kit Repara Pinchazos € 8.49
€ 7.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】1 Juego de reparación de neumáticos sin cámara para bicicleta, que incluye 1 horquilla de acero y 15 tiras de goma vulcanizada. Dimensiones de la cápsula (cuando está cerrada): 72 * 17 mm, Peso 28 g. Longitud de las tiras: 52 mm.

【Material de alta calidad】La herramienta de reparación de neumáticos de bicicleta de carretera mtb está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, resistente y duradero, ha sido diseñado con un cuerpo moleteado y una tapa acanalada para mayor agarre. Las tiras de goma están hechos de caucho butílico vulcanizado.

【Función】Si su neumático sin cámara tiene fugas mientras conduce por la carretera, la herramienta de reparación de neumáticos es perfecta para repararlo rápida y fácilmente. Es una herramienta de reparación muy fácil y de emergencia.

【Compacto y duradero】La herramineta de reparar pinchazos bici también funciona como asa cuando el kit está en uso. Con el diseño compacto, puede guardar de forma segura la aguja de inserción expuesta y los tapones para neumáticos en el recipiente completamente sellado.

【Amplia aplicación】 El kit de reparación de cámara de bicicleta es muy adecuado para bicicletas de montaña, de carretera, híbridas, E-Bike, Cyclocross, Gravel Bikes y ATV sin cámaras de aire. Es muy fácil realizar la reparación sin otro pegamento ni otras herramientas. READ Los 30 mejores Muletas Adulto Regulables capaces: la mejor revisión sobre Muletas Adulto Regulables

Liqui Moly Bike Reparapinchazos de neumáticos, 75 ml, Desgaste de neumáticos para bicicletas, SKU 21775 € 15.00
€ 10.24

€ 10.24 in stock 8 new from €7.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es posible la posterior reparación del neumático

Rápido arreglo de pinchazos sin desmontar el neumático

De fácil uso

Color: Weißlich

Estilo: Ajuste universal

VeloChampion - Kit de parches autoadhesivos para reparación de pinchazos de rueda de bicicleta, sin pegamento, Negro, pack con 10 unidades € 6.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅AHORA CON MÁS OPCIONES: elija entre un paquete de 10, un paquete de 40 parches o un paquete de 6 parches con un kit de reparación de 3 palancas de neumáticos.

✅Parches de reparación de pinchazos de alta calidad: el parche se estira, dobla y gira con la cámara del neumático.

✅Adecuado para todo tipo de cámaras: ideal para todo tipo de cámaras, ya sean cámaras de bicicleta de montaña o de carretera.

✅Kit liviano: embalaje liviano y no voluminoso que cabe fácilmente en la alforja o en el bolsillo trasero de la camiseta.

✅Cómo utilizar nuestros parches de reparación - 1. Encuentra el pinchazo y limpia la zona. 2. Utilice papel de lija para rayar ligeramente el tubo. 3. Aplique el parche de reparación sobre el área perforada del tubo. 3. Presione durante unos 30 segundos. 4. Deje que el adhesivo del parche se adhiera al tubo interior. 5. Infla el tubo de la rueda y listo.

Kit Repara Pinchazos para Bicicletas, incluye Kit Reparador, 15 Mechas y Topes para colocarlo en tu Manillar, Compacto, muy Ligero y Duradero. Apto para todo tipo de Cubiertas sin Cámara, Tubeless. € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Experimenta la versatilidad de nuestro Kit Repara Pinchazos, guárdalo en tu manillar, equipado con 15 mechas dos topes de manillar y el kit reparador. Con estas herramientas, estarás preparado para cualquier inconveniente en tu travesía en carretera

‍♂️ Descubre la compatibilidad excepcional de nuestro kit apto para la mayoría de manillares de bicicletas, motos de montaña y ATV. Diseñado para neumáticos tubeless y sin cámara, este kit es tu compañero confiable en cualquier terreno.

La combinación de calidad excepcional y un diseño ligero se traduce en un producto duradero sin añadir peso innecesario a tu equipo. Confía en lo mejor para tus rutas aventureras.

No dejes que un pinchazo arruine tu día. Con nuestro Kit Repara Pinchazos, la aplicación es rápida, sencilla y eficiente. Tu viaje merece estar libre de preocupaciones, y nuestro kit lo hace posible.

Zefal Pack Repair Spray – Bomba antipinchazos Bicicleta, reparación – 2 Botellas de 150 ml € 15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REPARA UN PINCHAZO SIN CAMBIAR LA CAMARA DE AIRE: Repair Spray repara y vuelve a inflar instantáneamente los pinchazos sin tener que cambiar la cámara de aire. Este tipo de reparación rápida y fácil te permite seguir montando sin tener que reparar.

⌛ REPARACIÓN RÁPIDA: Este producto de reparación de neumáticos de bicicleta repara pinchazos de hasta 2 mm con una espuma que sella los agujeros y vuelve a inflar el neumático inmediatamente.

NO NECESITA HERRAMIENTAS: No se necesitan herramientas para insertar el producto y no es necesario desmontar el neumático. Agite bien la botella y enrosque firmemente la boquilla antes de introducir el producto. Existen 2 puntas diferentes en función del tipo de válvula.

VÁLVULA PRESTA Y SCHRADER COMPATIBLE: Este spray antipinchazos para bicicletas es compatible con todo tipo de neumáticos tubeless o estándar con cámara de aire. También es compatible con diferentes válvulas (Presta o Shrader) y todo tipo de bicicletas, MTB, Gravel, bicicletas de carretera, enduro, etc.

✔️ RECOMENDACIÓN: Esta reparación no es duradera. El producto inyectado se seca en pocos días y es recomendable cambiar la cámara de aire o repararla.

Ghguole Parches Bicicleta,57pcs Kit Repara Pinchazos Bicicleta,Kit Reparación Neumáticos Bicicletas,Kit Parche Bicicletas Autoadhesivo,Kit Antipinchazos Bicicleta para Bici de Carretera/Montaña/Motos € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ [Lo que Recibirá] -el Kit Reparación Pinchazos para Bicicletas tiene accesorios completos para satisfacer todas sus necesidades de reparación de neumáticos para bicicletas.20 parches de reparación de punción (3 tamaños:∅25 mm,∅30 mm,32x50 mm)、10*parches reparación autoadhesiva、4*molino meta、4*núcleo válvula、4*bandas goma para válvula、4*tapa válvula plástico、4*palancas neumático、2*Líquido de reparación de neumático、2*llave habló、1*4-in、1 núcleo de válvula、1*Rotulador、1*cuchara、1*Caja.

[Alta Calidad,Durabilidad]-el Parche Neumáticos del kit reparación neumáticos está hecho caucho natural alta calidad y se combina con Líquido reparación neumáticos súper fuerte para garantizar una adhesión perfecta entre el parche y la manguera del neumático y prolongar vida útil del neumático;La barra del neumático acero inoxidable es robusta y duradera,evitando romperse debido a una fuerza excesiva y facilitando el desmontaje la manguera;Pule y Pule el área parche con una rejilla metálica

‍♂️ [Viaje Conveniente y Rápido]-el Kit de Reparación de Neumáticos interiores de la bicicleta es ligero, pesa solo 200g y es pequeño.Es muy adecuado para viajes en bicicleta y se puede almacenar en el marco de la bicicleta.El método de uso es simple,rápido, fácil de usar.Si se produce un pinchazo de emergencia repentino,se puede retirar durante tres minutos en cualquier momento, repararlo rápidamente y regresar a la carretera.

‍♀ [Ampliamente Utilizado Como] - Kit Herramientas Bicicleta adecuado para cualquier producto de caucho inflable / tubo interior y cualquier tipo de bicicleta. ¡ reparar rápidamente las mangueras de caucho dañadas! Hay dos tipos de parches de neumáticos para su elección, para carreras, bicicletas de montaña, caucho inflable, bmx, motocicletas, carritos, tubos interiores para sillas de ruedas, kayaks de Goma y otras mangueras de goma.

[Excelente Servicio post - venta] Ghguole se adhiere al concepto de "cliente primero" y "calidad primero", proporcionando un servicio de alta calidad para garantizar la satisfacción de compra de cada cliente. Si tiene alguna insatisfacción, responderemos y manejaremos rápidamente todas sus preguntas hasta que esté satisfecho.

33278 - Spray antipinchazos 100 ml display € 13.37

Amazon.es Features Material de calidad profesional

Resistencia a las inclemencias meteorológicas

Montaje fácil

Model number: 00.6118.249.004

VeloChampion Glue Kit de reparación de pinchazos de neumáticos de bicicleta con solución de goma y estuche de almacenamiento para todas las bicicletas; Bicicletas de Carretera, Montaña, Cercanías. 11 parches de reparación. 3 palancas de neumáticos € 9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ LO QUE RECIBIRÁS: 11 parches de reparación de pinchazos disponibles en 3 tamaños para cubrir el tamaño de la cámara pinchada. 1 raspador de metal, 1 solución de cola de caucho para adherir el parche a la cámara de aire. 3 palancas de neumáticos para palanca de precisión al quitar el neumático. 1 caja de almacenamiento ordenada para contener todos sus artículos.

✅ KITS DE HERRAMIENTAS ESENCIALES PARA EL CICLISMO, si su bicicleta está pinchada, puede cambiar fácilmente su neumático pinchado en minutos con los kits de herramientas de reparación de bicicletas VeloChampion que se aplican comúnmente a todas las bicicletas.

✅ TAMAÑO DE VIAJE, los kits de herramientas de reparación de bicicletas VeloChampion son fáciles de transportar y se pueden guardar en su alforja, conveniente para su aplicación en cualquier momento y en cualquier lugar.

✅ PARCHES DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS DURADEROS: adecuados para cualquier cámara de aire y para cualquier tipo de bicicleta, ya sea una bicicleta de montaña, una bicicleta de carretera, una bicicleta de cercanías o una bicicleta para niños, nuestros parches de reparación pueden ayudar a reparar cualquier pinchazo.

✅ MODO DE USO - Desinflar el tubo después de localizar el pinchazo. Lije suavemente el tubo sobre el área perforada con la escofina de metal. Aplique con cuidado la solución de caucho sobre el área lijada. Retire el parche del respaldo de aluminio. Coloque el centro del parche sobre el pinchazo y presione firmemente desde el centro hacia los bordes exteriores. Deje pasar unos minutos para que el pegamento se adhiera al parche y la cámara de aire. Una vez seco, vuelva a inflar su cámara de aire.

Kit de reparación de Ruedas,Kit de Herramientas Tubeless, Kit de Herramientas de reparación de neumáticos Tubeless para Bicicleta de Carretera de montaña, para neumáticos de Bicicleta de Carretera de € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Alta calidad: La herramienta de reparación de neumáticos de bicicleta de carretera mtb está hecha de aleación de aluminio y las tiras están hechas de caucho vulcanizado, la caja de almacenamiento es duradera y compacta, y la aguja de inserción desnuda y el tapón del neumático se almacenan de forma segura.

Es una herramienta de reparación muy fácil y de emergencia si su llanta tiene una fuga de aire, coloque un tapón de goma en el orificio desde el exterior y luego vuelva a inflar la llanta con una bomba de bicicleta o un inflador.

Pequeño tamaño y peso ligero: Puede colocarse en un bolsillo, mochila o bolso de bicicleta. Se puede llevar con usted cuando está montando y los neumáticos se pueden reparar en cualquier momento.

Amplia aplicación: la herramienta de reparación de neumáticos es adecuada para bicicletas de montaña, carretera, híbridas, e-bike, ciclocross, gravel y ATV sin cámaras de aire.

El paquete incluye: 1 juego de reparación de llantas de bicicleta sin cámara de aleación de aluminio con 1 lima, 1 clavija, 1 ventilación y 5 tiras de goma vulcanizada.

MXTIMWAN Kit de Parches Bicicleta, 27pcs Kit de reparación de neumáticos para Bicicletas, Kit Repara Pinchazos Bicicleta, Kit Antipinchazos Bicicleta para Bici de Carretera, Montaña, Motos € 7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de Parches Bicicleta: El kit de reparación de neumáticos de bicicleta tiene parches redondos de 2,5 cm*6, parches redondos de 3 cm*6, parches cuadrados*3, palancas metálicas*2, cámaras de plástico*4, láminas metálicas*4, caja de almacenamiento*1. El kit es muy completo, por lo que te resultará más cómodo de usar

Tamaño pequeño, fácil de llevar: todo lo que necesitas está integrado en un organizador, peso ligero (113g), el tamaño del organizador es de 13*6,5*2,5cm, muy fácil de guardar sin ocupar espacio. También es perfecto para viajes en bicicleta y se puede colocar en alforjas, mochilas o riñoneras

Amplia aplicación: El kit reparación neumáticos bicicletas es adecuado para bicicletas, gomas inflables, bicicletas de montaña, scooters, motocicletas, carros, patinetes, etc.

Kit de reparación de neumáticos de Bicicleta mejorado: Las palancas de neumáticos de nuestro kit de reparación de neumáticos están hechas de palancas de metal, en comparación con el plástico, las palancas de metal son más sólidas y duras, no son fáciles de romper, puede usarlo tanto como desee con tranquilidad

Buen Servicio: Si el kit de reparación de bicicletas se daña durante el transporte, por favor no dude en contactar con nosotros a través de Amazon.

ZYKORT Herramientas de Reparación de Neumáticos Bicicleta Kit, Kit Repara Pinchazos Bicicleta con 20 PCS Bacon Strips Plus Insertion Tool Fork Reamer, Tiras de Goma para Bicicleta y Carretera MTB € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Producto Contenido】 ZYKORT kit herramientas bicicleta contiene 1 cápsula de horquilla de acero y 20 tiras de goma bicicleta.

【Excelente Calidad】El escariador de horquilla para reparación de neumáticos de bicicleta está hecho de acero inoxidable de alta calidad, resistente y duradero, y no es fácil de corroer; la tira de reparación de neumáticos para bicicleta está hecha de caucho de alta calidad y tiene altas propiedades de sellado.

【Fácil Transportar】La caja de cápsulas con horquilla de acero es un cilindro con un diámetro de 1.8 cm y una altura de 6.7 cm, ligero, pequeño y fácil de transportar.

【Método de Uso Simple】Primero encuentre el área pinchada del neumático, luego use un tenedor de acero para aplanarlo, luego use el tenedor de acero para quitar la tira de goma, inserte el pinchazo del neumático desde el medio y luego saque lentamente el herramienta y finalmente inflar el neumático.

【Amplia Aplicación】El kit repara pinchazos bicicleta se puede aplicar a una variedad de bicicletas, como bicicletas de carretera y de montaña, y es ideal para usar cuando se pincha accidentalmente un neumático de bicicleta. READ Los 30 mejores Lampara Camping Recargable capaces: la mejor revisión sobre Lampara Camping Recargable

Parches Bicicleta- Kit repara pinchazos Bicicleta - Parches con Pegamento bicis - Estuche antipinchazos Completo - Apto para Todo Tipo de bicis € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【KIT DE REPARACIÓN DE PINCHAZOS DE BICI】: incluye todo lo que necesitas para reparar los pinchazos de tu bicicleta. 11 parches, 1 escofina, 3 palancas de nylon y 2 núcleos de goma.

【CAJA REPARA PINCHAZOS】: llévala siempre en tu bici y que los pinchazos inoportunos no estropeen tu ruta.

【TODO TIPO DE BICICLETAS】: apto para bicis de montaña y de carretera, los pasos a seguir para utilizarlos son los mismos.

【CONSEJOS】: limpiar bien la zona del pinchazo y secar si está mojada para que el pegamento pueda hacer su trabajo. Raspar con la escofina metálica es muy eficaz para pulir bien la zona, adhiriéndose mejor el parche.

【GARANTÍA】: si no estás satisfecho con el producto puedes devolverlo y obtener un reembolso del 100%.

702473 - Kit de reparación de pinchazos tubeless € 9.11

Amazon.es Features El kit de reparación de neumáticos sin cámara es un conjunto de herramientas esenciales para reparar un pinchazo en un neumático de bicicleta de montaña sin cámara.

Este kit de reparación Tubeless contiene 6 mechas (3 mechas de 2mm y 3 mechas de 4mm) y la herramienta necesaria para instalarlas. El kit de reparación Tubeless proporciona a los ciclistas de montaña que montan neumáticos sin cámara una solución de reparación rápida cuando el líquido preventivo no es suficiente para tapar la fuga.

Repara permanentemente los pinchazos de entre 1 y 5 mm. Fácil de usar, este kit de reparación de pinchazos no requiere el desmontaje del neumático. Permite reparar el neumático rápidamente desde el exterior gracias a las mechas.

La herramienta se puede precargar con una broca para limitar la pérdida de presión.

Hecho en Francia: Este producto está hecho en Francia, en nuestra fábrica del Loiret. ZEFAL es una marca reconocida internacionalmente por la calidad de sus productos, fruto de su larga experiencia (desde 1880).

Krafft Repara Pinchazos Coche, Spray Sellador de Emergencia para Reparar Rueda Pinchada 300ml € 10.68
€ 10.05

€ 10.05 in stock 14 new from €8.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Cómo funciona? El kit repara pinchazos coche permite, en la mayoría de casos, realizar una reparación de emergencia. El sellador elastómero sella el agujero mientras que el gas propulsor infla la rueda hasta su reparación

El kit antipinchazos coche Krafft repara todo tipo de pinchazos, excepto desgarros fuertes de la cámara o agujeros de gran diámetro. Extraer el objeto causante del pinchazo antes de usar

El Kit repara pinchazos coche para emergencias es una solución provisional. Una vez reparado el neumático, desinflar la rueda y volverla a inflar con aire comprimido en la gasolinera y posteriormente acudir al taller para su reparación convencional

Instrucciones: desinflar el neumático por completo, agitar el kit repara pinchazos, enroscar el aplicador del envase a la válvula de inflado del neumático y presionar hasta vaciar el contenido, conducir 4-5 km a velocidad moderada para dejar actuar

Pensado para reparaciones temporales de neumáticos de coche y continuar la marcha de manera instantánea

Kit Repara Pinchazos Bicicleta, Kit de Parches Bicicleta Autoadhesivo de Reparación de punción sin Pegamento con Herramienta de Escofina, Kit Ruedas de Parches Bici para Bicicleta de Montaña/Carretera € 8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lo que obtienes: kit completo de reparación de pinchazos de bicicleta: 12 parches redondos sin pegamento, 12 parches oblongos, 4 escofinas de metal, 1 caja de polipropileno, cantidades suficientes y peso ligero que lo hacen portátil para usar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Material de alta calidad: los parches de tubo de neumáticos de bicicleta están hechos de goma de calidad, los parches de reparación de pinchazos sin pegamento son impermeables y duraderos, nunca te preocupes por los neumáticos planos; escofina de metal con diseño de chip ampliado para usar fácilmente.

Parches prepegados: los parches de reparación de pinchazos autoadhesivos pueden reparar el agujero de pinchazos en el tubo interior de la bicicleta, mejor que los parches tradicionales, fáciles de manejar sin ningún pegamento adicional, todos están prepegados para una fácil aplicación.

Escofina de metal: estas escofinas de metal se aplican para limpiar la superficie del tubo interior, haciendo que los parches de reparación de neumáticos sin pegamento puedan funcionar de forma más eficaz, de modo que los parches de reparación del tubo se adhieran al tubo interior más fácilmente.

Amplias aplicaciones: kits de reparación de pinchazos de bicicleta con buenos estiramientos y fuerte adherencia, adecuado para todos los tubos interiores de bicicleta/neumáticos- bicicleta de montaña (MTB), bicicleta de carretera u otros; también para otros artículos inflables: barcos de goma, cama de aire, etc.

Kit Repara Pinchazos Bicicleta,Herramientas Bicicleta con 25pcs Tiras de Goma Bacon Strips Plus Insertion Tool Fork Reamer Reparación de Neumáticos de Tubeless para de Carretera Montaña Neumáticos € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Universalmente aplicable】Compatibilidad extendida - MTB, bicicleta de grava, bicicleta todoterreno, bicicleta de carretera, bicicleta urbana, bicicleta eléctrica, bicicleta plegable, bicicleta de carreras. Nuestras herramientas de reparación de bicicletas son una bendición para todos los amantes de la bicicleta.

【Indispensable para los amantes de la bicicleta】Nuestras herramientas de reparación de bicicletas son el compañero indispensable para los entusiastas del ciclismo, ya sea para la competencia del Tour de Francia o para los viajes diarios. Al igual que los ciclistas del Tour de Francia confían en sus herramientas para mantener sus bicicletas en perfecto estado, ustedes pueden confiar en nuestras herramientas para asegurar que su bicicleta esté siempre en el máximo de su rendimiento.

【Excepcional Durabilidad】Al reparar varios neumáticos de bicicleta sin cámara con nuestro kit de 25 tiras de goma impermeables y antipolvo, adaptadas a la banda de rodadura, puede prolongar eficazmente la vida útil del neumático y soportar todas las condiciones de la carretera.Selle permanentemente sus neumáticos de bicicleta pinchados y prolongue su vida útil!

【Compacto y ligero】Este kit es notablemente portátil gracias a su formato compacto y ligero. Se puede almacenar fácilmente en una bolsa de bicicleta, alforja o mochila, por lo que es indispensable para todas sus aventuras en bicicleta, de los desplazamientos diarios a los viajes largos.

【Diseño innovador y robusto】Este kit de reparación de neumáticos de bicicleta sin cámara cuenta con aleación de aluminio y construcción de acero inoxidable, que ofrece una resistencia y durabilidad excepcionales. Está diseñado para soportar las condiciones más duras, garantizando un uso fiable a lo largo del tiempo.

Oumers Kit de Herramientas de reparación de neumáticos de Bicicleta tubeless,Perforaciones de neumáticos para Bicicletas con 5PCS Bacon Strips Plus Insertion Tool Fork Reamer € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de orificio de bicicleta de reparación práctica: diseño para bicicleta tubeless, si su neumático de bicicleta está empalado por espinas y vidrios rotos se puede utilizar esta herramienta enchufa el agujero en cuestión de minutos, y luego volver a inflar el neumático con una bomba de bicicleta o un inflador de CO2.

Una herramienta imprescindible para los ciclistas de montaña: si usted tiene una bicicleta tubeless que merece tener este kit de reparación de enchufe de neumáticos de bicicleta! Esta herramienta no toma tiempo para reparar el agujero de los neumáticos y ayudarle a volver a la pista rápidamente.

Práctico y compacto: tamaño: 1x1x7cm (0.39x0.39x2.75inch) tamaño muy pequeño que fácil de encajar en manillares de bicicleta, fácil de llevar y spacce ahorro.

Fácil de usar: 1.encontrar la punción para sacar la espina y luego marcador 2.Thread la tira a través de la horquilla reamer 3. inserte el enchufe en un ángulo recto en el pinchazo del neumático 4. tire de la herramienta lentamente, y deje el enchufe en el neumático. 5. Vuelva a inflar el neumático con un inflador de neumáticos de co2

Servicio 100% satisfactorio: si ha recibido algún artículo defectuoso o insatisfecho, póngase en contacto con nosotros directamente, siempre proporcionamos ninguna devolución de molestias para el cliente. Más artículos deportivos al aire libre son suministro por la tienda Oumers. Si lo necesitas por favor no dudes en añadirlo al carrito!

BLUB Sellante Tubeless MTB 120ml | Liquido Antipinchazos Bicicleta | Sellador Repara Pinchazos Bicicleta | Kit Reparacion Neumaticos, Parches Bici | Gel Antipinchazos para Jeringa Tubeless € 8.20
€ 7.90

€ 7.90 in stock 3 new from €7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Líquido antipinchazos bicicleta para reparar instantáneamente los pinchazos que se generan en el neumático. Crea resistentes parches bicicleta con el gel antipinchazos de BLUB. Disfruta de una salida sin paradas gracias al mejor líquido tubeless sellador del mercado.

Reparador pinchazos bicicleta para rueda tubeless carretera, btt y mtb, tubular y cubierta estándares, esencial en el kit reparacion neumaticos bici. Perfecto pegamento parches bicicleta para bici carretera, mountain bike, enduro, ciclocross, entre muchos otros tipos de bicicleta.

Excelente liquido sellante tubeless mtb para agujeros hasta 6mm y fugas lentas de aire, imprescindible para reparación ruedas bicicleta. El líquido repara pinchazos y el parche neumático permanece en la cubierta entre 2 y 7 meses, dependiendo del clima.

Liquido antipinchazos cámara tubeless con fórmula selladora especializada para reparar neumáticos modernos, estándar y tubulares. Reparaciones instantáneas y permanentes. No daña la cubierta, cámara ni llanta, perfecto para kit herramientas bicicleta.

Después de aplicar este sellante ruedas bicicleta, debes girar la rueda y hacer un paseo corto. Asegúrate de que el líquido arregla pinchazos bicicleta está bien expandido. Ver contenido inferior para instrucciones de uso.

Youery Kit Autoadhesivo de Parches de reparación de punción sin Pegamento para neumáticos de Bicicleta, Paquete de 18,Herramienta de escofina de palancas de Parche para neumáticos de Bicicleta € 7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Contenido del paquete:】 El kit de reparación de llantas de bicicleta incluye 10 piezas redondas sin pegamento y 5 piezas oblongas, 2 escofinas de metal, 3 cortadores de llantas, un total de 20 piezas de herramientas para llantas para usted. Cantidad suficiente para que puedas usarla en cualquier momento sin ningún problema.

【Parches prepegados】 2 estilos diferentes de parches autoadhesivos, incluidos oblongos y redondos, todos prepegados para una fácil aplicación, se pueden pegar fácilmente en el tubo interior sin pegamento, mucho más fácil y rápido. Los parches sin pegamento están hechos de caucho de alta calidad, material duradero e impermeable con buena elongación, aplicable a giros y vueltas de tuberías.

【Escofina de metal y palanca para llantas:】 La escofina de metal limpia y pule eficazmente el área alrededor de la llanta pinchada para que el parche se adhiera firmemente a la cámara. Puede usarlo para pulir el área un poco más grande que el parche que está usando, luego será más fácil aplicar el parche. El asesor de llantas puede ayudarlo a quitar las llantas.

【Uso amplio:】Nuestros parches de reparación de pinchazos son flexibles y elásticos con buena adherencia, funcionan bien en la mayoría de las cámaras de aire de bicicletas y otros artículos inflables, herramientas prácticas para neumáticos, cámaras de aire, colchones de aire, botes, piscinas para niños, etc.

【Lo más importante: 】El orificio debe limpiarse después del pulido y no debe haber agua, manchas ni polvo. Alinee el centro del parche con el orificio y presione firmemente, presionando hacia afuera desde el centro sin burbujas ni arrugas. De lo contrario, no se volverá pegajoso y causará fallas en la reparación de neumáticos.

IBRIQO 10 Mechas de Recambio para Kit Herramienta Reparación Pinchazos MTB | Recambio Mechas MTB 1,5 x 50 MM | Mechas Reparación Tubeless MTB y Road | Recambios Antipinchazos Bicicleta € 5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ FÁCIL INSTALACIÓN: Este Kit de Mechas Pinchazos MTB Incluye 10 Mechas de 1.5mm de Grosor y 50mm de Largo, Diseñadas para una Reparación Rápida y Eficaz. Compatible con el Kit Samurai MTB y Otras Marcas Líderes.

DURABILIDAD SUPERIOR: Cada Mecha del Kit Mechas MTB, Está Fabricada con Materiales de Alta Calidad, Asegurando una Solución Duradera para los Pinchazos. Ideal para Nuestros Entrenamientos y Carreras.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL: Nuestro Kit Mechas MTB Es Perfecto para Todo Tipo de Bicicletas MTB. Desde los Modelos de 26 Pulgadas Tubeless Hasta las Ruedas de 29 Pulgadas. Además Es Compatible con la Mayoría de Herramientas de Reparación de Pinchazos.

PORTABILIDAD Y ACCESIBILIDAD: El Diseño Compacto del Kit Pinchazos Bici Hace que Sea Fácil de Llevar en Todas Tus Aventuras. Inclúyelo en Tu Bicicleta y Olvídate de Quedarte Tirado por Los Pinchazos.

SOLUCIÓN ECONÓMICA: Con Este Kit de Recambios de Mechas MTB, Ahorras Tiempo y Dinero. Las Mechas de Recambio Ofrecen una Solución Asequible sin Necesidad de Reemplazar Toda la Rueda y Evita que Te Quedes Tirado en Medio de Un Entrenamiento o Carrera. READ Los 30 mejores Transformador 220V A 24V capaces: la mejor revisión sobre Transformador 220V A 24V

Adiwo Clavos de Reparación de Neumáticos de Goma, 16 PCS Tubeless Tire Repair Stud Kit, 2 Tamaños Tire Repair Studs with Screwdriver, Car, Motorcycle, Truck, Bike Tire Repair Kit (8S+ 8L) € 5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚙️ 【Alta Calidad】 El kit de reparación de pinchazos para automóviles está hecho de clavos de acero roscados envueltos en caucho de alta calidad, resistencia a altas temperaturas, dureza fuerte y buena resistencia al desgaste. Una vez apretado se ajusta perfectamente, no daña el neumático y sella bien. Máxima protección de sus neumáticos contra daños.

⚙️【Reparación Eficiente】Los tacos de goma para neumáticos no dañarán el neumático, no habrá fugas de aire después de la instalación, alta adherencia y buen rendimiento de sellado. No es necesario desmontar la llanta, simplemente inserte el clavo en la herida de la llanta para reparar la llanta de manera fácil y eficiente, ahorrando tiempo y eficiencia.

⚙️【Conveniente y Portátil】 El kit de clavos para reparación de neumáticos al vacío está empacado en una caja de plástico transparente, y los clavos para reparación de neumáticos de automóviles y motocicletas están empacados en una cápsula separada, lo cual es conveniente y rápido cuando no se usa. Vienes al taller, lo metes en una caja de plástico, y te lo llevas por si lo necesitas. Para ahorrar tiempo.

⚙️ 【Lista de Paquetes】16 clavos para reparación de neumáticos. 8 cápsulas, 2 tamaños y un destornillador cada una, las cápsulas pequeñas son blancas, las cápsulas grandes son amarillas. El tamaño grande puede arreglar el espacio de 3-5 mm, y el tamaño pequeño puede arreglar el espacio de 0,1-3 mm.

⚙️ 【Uso Amplio】 El kit de reparación profesional de neumáticos para automóviles y motocicletas es versátil, adecuado para automóviles, bicicletas de montaña, bicicletas eléctricas, motocicletas, camiones y otros vehículos sin cámara. Puedes regalarlos como regalos prácticos a tus amigos, familiares, vecinos, etc.

Slime 10016 Sellante de Reparación de Pinchazos, Kit de Emergencia, Motos, Scooters, Tráileres, No Tóxico, Ecológico, Botella de 237 ml € 11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sellante de neumáticos Slime sella pinchazos de hasta 6 mm al instante con la tecnología de sellado con fibras

Usa el sellante de neumáticos Slime con una fuente de aire para reparaciones de pinchazos de neumáticos pequeños de vehículos de carretera, como motos y scooters

Se puede usar con sistemas de control de presión de neumáticos (TPMS por sus siglas en inglés)

Ecológico, no tóxico, no corrosivo, no peligroso, no inflamable, soluble en agua

Sellante de reparación de emergencia seguro y fácil de usar; utilizar durante 3 días o hasta 160 km en vehículos de carretera antes de llevarlo al taller

Newpop Parches Bicicleta Autoadhesivo, Kit Pinchazos Bici con Caja de Accesorios, Kit Repara Pinchazos Bicicleta Sin Pegamento, para Bicicletas de Carretera, Montaña, Reparación de Neumáticos € 6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pegatina de reparación de llantas súper fuerte】 La calcomanía de reparación de llantas en el kit de reparación de llantas de bicicleta está hecha de caucho natural de alta calidad, combinada con un adhesivo súper fuerte, se puede unir perfecta y rápidamente a la llanta de la bicicleta para extender la vida útil de la llanta.

【Limas de metal y palancas de neumáticos】 La lima está hecha de material metálico, que es resistente y duradero. Se utiliza para limpiar la superficie de la cámara de aire, lo que facilita que el parche se adhiera a la cámara de aire. La palanca de neumáticos está hecha de plástico de alta calidad, que no es fácil de rayar el tubo interior. Y adopta un diseño de punzonado de cabeza plana, que puede sacar el tubo interior sin esfuerzo.

【Fácil transportar】 El kit de reparación de bicicletas está equipado con una caja de almacenamiento, que es liviana y pequeña, lo cual es muy conveniente para transportar al aire libre y puede resolver problemas de reparación de neumáticos en cualquier momento y en cualquier lugar.

【Ampliamente aplicable】Ya sea que se trate de bicicletas, motocicletas, camas inflables, anillos de natación inflables, botes inflables y la mayoría de los artículos inflables, las herramientas de reparación de neumáticos se pueden usar para resolver el problema de las cámaras de aire con fugas.

【Paquete incluye】: los kits de reparación de neumáticos de bicicleta vienen con 6 neumáticos redondos sin goma, 3 neumáticos rectangulares sin goma, 6 parches redondos, 3 parches rectangulares, 3 escofinas de metal, 3 palancas de plástico para neumáticos, 2 boquillas de aire, 2 bandas de goma, 2 soluciones vulcanizadas, 1 caja de almacenaje.

Romon Neumáticos Kits, Unisex Adulto, Parches de Reparación de Bicicletas, Kit Pinchazos Bici,Kit Repara Pinchazos Bicicleta,Parches Bicicleta Autoadhesivo Kit, Kit de Parches Bicicleta € 9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Profesional Kit Pinchazos Bici】¡ diferentes tamaños satisfacen diferentes necesidades! parches de neumáticos de bicicleta contiene 20 suplementos circulares(2.5 cm), 12 suplementos circulares(3 cm), 8 suplementos rectangulares(5*3 cm), 2 tiras rotas de neumáticos, 3 líquido de mantenimiento de neumáticos, 4 molinos metálicos, 4 tubos de aire de goma, 2 núcleos de válvulas y una caja de almacenamiento.

【Mantenimiento Rápido】kit de reparación de neumáticos de bicicleta es un kit de herramientas indispensable en el viaje para el mantenimiento temporal de neumáticos en situaciones de emergencia. los pasos de mantenimiento son simples y rápidos, y se pueden completar en solo tres minutos.

【Material de alta Calidad】los suplementos en parches bicicleta autoadhesivo están hechos de caucho de alta calidad y tienen suficiente tracción para hacer frente a diversas fugas de neumáticos. la lima de malla metálica permite limpiar y pulir eficazmente el neumático, que se combina con un súper pegamento para conectar perfectamente el complemento al tubo interior de la bicicleta.

【Pequeño y Portátil】kit de parche para ciclistas es ligero, solo 110 gramos, sin presión. todos los accesorios están en una caja de almacenamiento de 14.8*7.8 cm, que es pequeña y se puede colocar en una mochila deportiva portátil o en el marco de una bicicleta. este parches kit es muy adecuado para montar en bicicleta.

【Amplia Aplicación】kit pinchazos bici en el go se puede utilizar en la mayoría de las mangueras para bicicletas y otros artículos inflables. parches de reparación de bicicletas para bicicletas, caucho inflable, bmx, motocicletas, carritos, mangueras y colchones de aire para sillas de ruedas, botes de goma, etc. herramienta de bicicleta puede ayudar a los ciclistas a salir fácilmente de las dificultades en la carretera.

CHUMXINY Kit de Reparación de Bicicletas, Kit Pinchazos Bici, Adecuado para Su Uso En Situaciones de Emergencia Durante Viajes de Larga Distancia. € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.【Kit bicicleta】contiene bolsa negra para bicicleta, 16 en 1 de alta dureza, juego de llaves de bicicleta mini de aluminio, bomba de aire, manguera alargadora, 12 parches de neumáticos, 2 desmontadores de neumáticos de metal, 2 desmontadores de neumáticos de plástico, 2 tornillos, 2 válvulas de expansión, válvula de aguja, válvulas adaptadores.

2.【 Bomba portátil para bicicleta】Talla 21CM. La bomba es muy compacta y puede fijarse a los pernos del bidón de agua en el cuadro de la mayoría de las bicicletas.

3.【Herramienta multifunción resistente】Tiene casi todo lo que necesita para reparaciones y trabajos de mantenimiento básicos. Incluye una llave Allen, un destornillador, una llave de vaso y una llave inglesa que se encuentran dentro de la carcasa.

4.【Bolsa para sillín de gran capacidad】Todos estos componentes caben en una bolsa de bicicleta, que se puede guardar fácilmente debajo del asiento de la bicicleta. Además, hay espacio adicional para tubos, carteras, etc.

5.【Regalo】El kit antipinchazos bicicleta CHUMXINY es el regalo ideal para los ciclistas.

REMA TIP TOP IBERICA 5060100 Caja Parches, Unisex, Multicolor € 10.45
€ 4.27

€ 4.27 in stock 13 new from €2.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rema Tip Top Ibérica 5060100

