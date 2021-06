Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Regalos Para Invitados De Boda capaces: la mejor revisión sobre Regalos Para Invitados De Boda Productos de oficina Los 30 mejores Regalos Para Invitados De Boda capaces: la mejor revisión sobre Regalos Para Invitados De Boda 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

GoMaihe Clave Abrebotellas 50Pcs, Llavero con 5 Estilos de Abrebotellas Retro, Bolsa Transparente, Etiqueta de Regalo, Decoración de Mesa de Boda Cumpleaños, Abrebotellas de Cerveza de Boda

Free shipping Consultar precio en Amazon

DETALLES DEL PRODUCTO: abrebotellas clave de 50 piezas, 5 estilos La longitud del abrebotellas vintage son: 6.7cm, 7.3cm, 7.4cm, 7.7cm, 8cm. 50 etiquetas de regalo hechas de papel kraft, cada una de 4,5 x 9 cm. 50 bolsas de regalo transparentes con cordón, cada una de 9 x 12 cm. 50 cordeles de yute natural, cada uno de 32 cm de largo.

DISEÑO RETRO - Abrebotellas de bronce vintage con etiqueta de regalo marrón y bolsa transparente. Es fácil de instalar y la etiqueta de regalo puede ser simplemente DIY. Puede expresar su información personal o escribir algunas felicitaciones y colgar el abrebotellas y el colgante en el regalo o el árbol.

USOS MÚLTIPLES: el abrebotellas clave se puede usar como regalo de bodas para bodas, graduaciones, cumpleaños, fiestas, proyectos de bricolaje, manualidades, álbumes de recortes, collares, llaveros, colgantes de bolsos, etiquetas de cadena de suéter y accesorios. Este abrebotellas es fácil de guardar o llevar en una bolsa, agradable y práctico.

MATERIAL DE CALIDAD: estos abrebotellas clave están hechos de una aleación resistente y están chapados. Sin plomo, brillante y ecológico. Cada llave está bien hecha, es resistente y duradera, única y hermosa.

50pcs Favor de la Boda Regalo de Recuerdo Set Almohada Caja de Dulces Esqueleto de la Vendimia Llave Abrebotellas Escort Gracias Etiqueta French Ribbon (Plata Antigua)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN CONJUNTO DEBE TENER: el conjunto de souvenir weddig Favor, una bonita decoración para su boda vintage / rústica

TODO EN UNO: caja de bombones creativa, útiles abridores de llaves, elegante cinta de seda y etiquetas de regalo blancas, no se lo puede perder

Tamaño: Almohada Candy Box: 5 x 3.5 pulgadas (tamaño plegado 3.54 x 2.6 x 1 pulgada); Cinta: 0,39 pulgadas x 25 yardas; Clave: 3 pulgadas, Etiquetas: 3.5 x 1.5 pulgadas

Los abridores de Key Bottle están hechos de aleación, latón bronce antiguo, sin plomo, robusto y útil, longitud: 3 pulgadas

El papel Kraft se puede usar con marcadores / sellos o tinta, perfecto para bodas, graduaciones, fiestas, etiquetas de tela, etiquetas de precios, etiquetas de regalo, etiquetas de marcadores, adornos de cupcake, árboles de deseos, notas de amor, reserva de chatarra, etc.

Lote de 100 Abanicos Madera Natural 20 cm Boda - Abanicos de Madera 100% Natural Kraft Sándalo. Abanicos Muy Baratos para Detalles de Bodas, Bautizos, Comuniones y Eventos

Lote de 100 Abanicos Madera Natural 20 cm Boda - Abanicos de Madera 100% Natural Kraft Sándalo. Abanicos Muy Baratos para Detalles de Bodas, Bautizos, Comuniones y Eventos

Originales Abanicos Hello Kitty presentados en Bolsa de Regalo!

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

DISOK Nuevo Álbum de Firmas Novios Bodas - Álbumes de Firmas Originales y Modernos para Bodas, Enlaces y Matrimonios. Álbumes de Firmas para Bodas Baratos, Retro, Vintage y Modernos

Nuevo Álbum de Firmas Novios Bodas - Álbumes de Firmas Originales y Modernos para Bodas, Enlaces y Matrimonios. Álbumes de Firmas para Bodas Baratos, Retro, Vintage y Modernos

Moderno álbum de firmas para novios - Medidas: 22,5 x 21,2 cm - 48 hojas.

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

WeddingTree 48 Pompas de Jabon Boda Colorido - Pomperos Boda - con Mango en Forma de Corazón para Bodas, Bautizos, Cumpleaños, San Valentín u Otras Celebraciones

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOVE IS IN THE AIR – Pompas de jabón originales de WeddingTree para pompas de jabón iridiscentes, brillantes y con una forma perfecta

ENCANTADOR – 48 Pompas de Agua vasos transparentes, recargables, listos para usar, con asas en forma de corazón. Tamaño de la ampolla individual: aprox. 10,5 x 1 cm con 5 ml de jabón líquido

LA FELICIDAD DE LA GENTE - Es una bella sorpresa regalos para dar en cumpleaños y entretiene a grandes y pequeños. Ideal también como decoración de mesa para sus fiestas

FOTO SUEÑO - Pompero Boda Puntales ideales para bodas, para un ambiente fabuloso durante el día más hermoso de tu vida

¡ARROJAR ARROZ ERA HOY EN DÍA (y está prohibido en muchos lugares)! - Nuestras Pomperos para Bodas no necesitan ser barridas y no se pierden en el pelo

50pcs Boda Bautizo Colgante Llavero,CGBOOM 25pcs Queta Collar Estilo ángel y 25pcs Llave Plateada Abridor Regalos y Recuerdos de Bodas, Bautizos, Partido, Navidad

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recuerdos de fiesta: Colgante de ángel y colgante de llave y hecho de aleación de zinc, nunca se oxida. Papel kraft resistente y duradero, bolsa de organza ligeramente brillante, pegatinas creativas y hermosas.

Decoraciones multiusos: El colgante de ángel se puede colgar en llaves, bolsos, embalajes especiales de regalo, tarjetas; El colgante de llave puede ser como decoración para el empaque de regalo, también se puede usar como abrebotellas.

Las mejores etiquetas creativas: Puedes escribir tu amor, tu agradecimiento o lo que quieras expresar e incluso puedes hacer algunos dibujos para modificar tus palabras. Tan diferente uno puede obtener sus propias bendiciones especiales y únicas. A esta etiqueta le gustará un pájaro que habla para expresar su emoción, calidez y tacto.

Adecuado para muchas ocasiones: Adecuado para regalos de regreso de invitados, despedida de soltera, regalos de boda, regalo de aniversario de fiesta, baby shower, regalos para maestros, regalo de graduación, regalo escolar.

El paquete incluye: 25 piezas de dijes de ángel con perlas, 25 piezas de llaveros plateados, 25 piezas de etiquetas de papel kraft, 25 bolsas de dulces, 2 rotuladores, 2 pegatinas, un rollo de cuerda de cáñamo.

GWHOLE 12 x Abanico Plegable de Mano Tela Regalo Recuerdo Detalle para Invitados de Boda Fiesta o Baile Arte Madera con Caja Papel para Guardar (Blanco)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: bambú y tela. Color blanco. ¡Cada ventilador se vende con una caja elegante!

Tamaño: 21 cm x 3.5 cm x 1 cm; 37cm de ancho (cuando está abierto).

Muchos usos: uso como accesorios de baile nupcial, obsequios de bodas para la iglesia, favores de fiestas, decoración de paredes de escritorio y de oficina, estantes, accesorios para espectáculos, etc.

Ligero y plegable: se adapta bien a su bolso cuando está cerrado, fácil de llevar en la vida cotidiana.

Garantía: garantía de devolución de dinero por 90 días y garantía de 1 año sin preocupaciones.

UBERMing 20 Piezas Regalos de Ángel de Guarda + Bolsa de Organza + Etiqueta Papel de Estraza Ángel de la Guarda con Llavero para Navidad Boda Fiesta Comunión Confirmación Regalo para Invitados

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El colgante está hecho de materiales de alta calidad, el elegante azul real es elegante y bonito. Está equipado con mosquetón, puedes colgar en el árbol o donde quieras decorar.

La calidad de la bolsa de organza es muy buena, usted puede montar su propia combinación de regalo DIY en ella, por ejemplo, algunas pequeñas galletas, pequeños dulces, bombones, etc.

Puede escribir cualquier bendición que desee expresar, en el papel, y cada invitado recibe un regalo único con su propio nombre, para que el invitado tenga su sincero agradecimiento.

El ángel colgante regalo puede ser utilizado como contraregalo para invitados en fiestas de Navidad, bodas, Comunión y muchas otras ocasiones bonitas.

El juego de colgante de ángel vintage es un signo de romanticismo. El paquete contiene 20 regalos de boda bautizo colgante, 20 bolsas de organza y 20 colgantes de papel de estraza.

Vasara Lote de 30 Bolí­grafos con Forma de Pintalabios Rojo, Rosa Y Negros - Detalles Originales Invitados de Bodas, Regalos Comuniones y Recuerdos para Cumpleaños Infantiles

Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.
Articulo: Boligrafo pintalabios en bolsita transparente. Medidas: 10 x 1 cm

Articulo: Boligrafo pintalabios en bolsita transparente. Medidas: 10 x 1 cm

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

Visita nuestro escaparate Vasara en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

Lote de 20 Llaveros de Madera con Frases"SUERTE LA NUESTRA" - Llaveros con Frases Originales Bodas, Bautizos, Comuniones y Cumpleaños

Lote de 20 Llaveros de Madera con Frases"SUERTE LA NUESTRA" - Llaveros con Frases Originales Bodas, Bautizos, Comuniones y Cumpleaños

Original llavero de madera con frase "Que suerte la nuestra compartir este día contigo" Un detalles único y práctico. Medidas madera: 5 x 3cm Medidas anilla: 3,5cm diámetro. Presentado en bolsa de celofán transparente.

❤ Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

❤ En Stock Entrega en 24-48 Horas!

❤ Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

Juego de 20 Colgante de ángel para boda,llavero de regalo para invitados, ángel de la guarda de bautismo de niña de boda Regalo llavero,bolsa de organza + etiqueta de papel kraft

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: 20 juegos en total, incluidos 20 llaveros de ángeles (colores mezclados, colores aleatorios), 20 etiquetas de papel kraft y 20 bolsas de organza.

Estructura del material: el llavero está hecho de metal de alta calidad, es resistente al óxido, duradero, seguro y respetuoso con el medio ambiente, y no es fácil de desvanecer.

Dimensiones: llavero largo 6,5, bolsa de gasa 12 x 9 cm, etiqueta de papel kraft 9,5 x 4 cm;

Estilo de decoración: la etiqueta en blanco le permite escribir deseos. Estilo exquisito y elegante, el nuevo diseño de ala hueca es hermoso, práctico, único y delicado.

Estilo de decoración: la etiqueta en blanco le permite escribir deseos. Estilo exquisito y elegante, el nuevo diseño de ala hueca es hermoso, práctico, único y delicado.

Vicloon Tarjetas de Felicitación, Tarjeta de San Valentín con Sobre, Tarjeta de Felicitación Pop Up 3D, Tarjeta de Felicitación de Boda e Invitación, Rosa Sakura Romántica Tarjeta Cumpleaños

€ 5.09 in stock 1 new from €5.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diseño Especial] - Abra suavemente esta invitación de boda, sorprendentemente aparecerá una llamativa flor de cerezo rosa en 3D y una silueta de pareja. En comparación con la tarjeta normal, esta tarjeta de aniversario será más estereoscópica y animada.

[Materiales de Alta Calidad] - Las tarjetas emergentes están hechas de cartón duro; Y sus páginas interiores están hechas de papel de buena calidad, puede ahorrar durante mucho tiempo. Cada tarjeta de felicitación viene con un sobre, protege mejor tu tarjeta de felicitación.

[Exquisita Artesanía] - Las tarjetas de felicitación emergentes están talladas por una máquina de corte láser automática para asegurarse de que cada incisión sea absolutamente suave y sin fallas, cada incisión tallada hueca es meticulosa y hermosa. Montado a mano para garantizar un modelo emergente 3D perfecto.

[Regalo Ideal] - Esta es una tarjeta emergente 3D para toda ocasión. Es una hermosa tarjeta de felicitación emergente para la familia de tus amigos o para alguien que amas o para alguien a quien respetas. Hermosa tarjeta de cumpleaños emergente 3d para ella, tarjeta de aniversario, invitaciones de boda.

[Mis Mejores Deseos] - Tarjeta de cumpleaños de novia, tamaño de flor de cerezo 6 X 8.2 pulgadas, se puede expandir automáticamente cuando se abre la tarjeta y aparece un árbol completo, increíble. También te deja espacio suficiente para escribir un mensaje de saludo único, cálido con los mejores deseos y un amor sincero. READ Los 30 mejores Compas Dibujo Tecnico capaces: la mejor revisión sobre Compas Dibujo Tecnico

Detalles para invitadas de Boda. 30 monederos metalizados + 30 Abanicos de plástico y tela.Regalo para Bautizo, Comunión y eventos.

Amazon.es Features Medida Monederos: 12 x 8,5 x 0,5 cm. Material: Polipiel. En colores Oro, Plata y Bronce.

Medida Abanicos: 43 x 23 cm. Varillas de plástico y Tela en poliéster.

Precio para el lote de 30 Monederos + 30 Abanicos. Se sirven en colores variados según existencias.. Si desea una cantidad especifica de algún color, escriba o llame a Cosas43 una vez realizado el pedido.

Visita nuestro escaparate Cosas43 en Amazon para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Comunión Baratos, económicos y prácticos

Yinuo Mirror Velas Perfumadas Juego de 9 Piezas Vela Aromática Regalo de Velas de Aromaterapia Cera de Soja Natural Vela de Viaje Adecuado para Yoga Baño Dormitorio

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 9 Fragancias Premium. Paquete de 4 velas perfumadas con nuevos aromas: toffe inglés, clavo de arándano, lavanda, hierba luisa y cítricos, teca y tabaco, azafrán y sándalo, higo y abeto, caoba musgo de invierno, helado de vainilla. Perfecto para yoga, baño, dormitorio y juegos de regalo para mujeres.

Increíble Tiempo de Combustión. Cada vela alrededor de 12-15 horas de tiempo de combustión, proporciona aromas naturales de flores, gran alivio y relajación para usted y sus invitados.

Uso en Interiores y Exteriores. Ideal para el uso diario, bodas, aromaterapia, spa, meditación, baño, masaje, cena a la luz de las velas, Día de San Valentín.Una vela portátil de estaño, que puede ser sellada y llevada donde quiera que vaya.

Portátil y Reutilizable. Cada vela viene en una lata con un hermoso diseño artístico, después de que su vela se haya usado por completo, use jabón y agua tibia para limpiar fácilmente los rastros de cera derramada, estas hermosas latas se pueden reutilizar como un contenedor de almacenamiento decorativo.

Perfecto para Regalo. Paquete de actualización, aspecto hermoso. El juego de velas perfumadas es un regalo de vela ideal, adecuado para la decoración de restaurantes, bodas, masajes, Navidad, Día de la Madre, cumpleaños, Día de San Valentín. Es una elegante bolsa de regalo que gusta a cualquier chica.

Lote de 20 Abrebotellas"Bon Voyage" en Caja de Regalo - Detalles Bodas Abridores Abrebotellas

Lote de 20 Abrebotellas "Bon Voyage" en Caja de Regalo - Detalles Bodas Abridores Abrebotellas
Medidas abridor: 9,8cm - Abrebotellas Bon Voyage

Medidas abridor: 9,8cm - Abrebotellas Bon Voyage

Añade la Cantidad de Lotes que necesitas al hacer tú pedido Ahora! Disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

LOTE DE 20 BRÚJULA VINTAGE + TARJETA KRAFT - Detalles y regalos prácticos para Invitados de Bodas Hombres, Mujeres, Comuniones

Amazon.es Features ❤ LOTE DE 20 BRÚJULA VINTAGE + TARJETA KRAFT

❤ TODO EN UNO: Brújula + Tarjeta de regalo en papel kraft para escribir fácilmente más hilo de yute para colgar, no te lo puedes perder!

❤ Medidas brújula: 4,3 x 0,9 cm

❤ ETIQUETAS DE PAPEL KRAFT PARA DO IT YOUR SELF SCRAPBOOKING!: Escriba los nombres y números de mesa de sus amigos para guiarlos a encontrar sus asientos. Escribe deseos o también puede colgarlos en un árbol para que sus invitados los recojan.

❤ OCASIONES: Perfecto para decoraciones de fiesta temáticas de viajes o náuticas, como bodas, Navidad, cumpleaños, despedidas de soltera, baby shower, aniversario, graduación, celebración, etc.

Emotiset lote de 30 toallas perro detalle de boda en caja regalo. Detalle, recuerdo, económico . Toallas originales para bautizos comuniones cumpleaños bodas fiestas eventos

Amazon.es Features REGALO ORIGINAL Y ECONÓMICO PARA TUS INVITADOS: sorprende a tus invitados con un original detalle, estas divertidas toallas con forma de perrito les encantarán.

PACK INDIVIDUALES: cada toalla de perrito viene presentada en un bonito estuche individual de PVC transparente de diseño . Plegado 6 x 8 x 6 cm.

AÑADE LOS LOTES QUE NECESITES A TU PEDIDO :disponenos de stock suficiente para que ningún invitado se quede sin su detalle.

MEJORAMOS TU EXPERIENCIA DE COMPRA: añadiendo al lote de 30 tallas de perrito una vela perfumada con aroma de vainilla en caja de metal.

DEVOLUCIÓN GARANTIZADA: si nuestro producto no cumple tus expectativas se devolverá el dinero en el plazo de 30 días.

25pcs Blanco Abanico Plegable de Mano Tela Regalo Recuerdo Detalle para Invitados de Boda Fiesta o Baile Arte Madera

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de abanico: bambú, tela. Paquete incluido: 25 piezas de verano abanicos de tela de bambú

Tamaño: abanico: 37 x 21 cm; Ligero y plegable

Muchos usos: uso como accesorios de baile nupcial, obsequios de bodas para la iglesia, favores de fiestas, decoración de paredes de escritorio y de oficina, estantes, accesorios para espectáculos, etc.

Bricolaje: Es de color puro, puedes pintar cualquier color o diseño a su favor, será un recuerdo perfecto para sus familiares y amigos.

Perfecto como los regalos, recuerdos, detalles de Boda, Fiesta,

Anyasen 30 piezas ángeles de la guarda boda bautizo colgante navidad comunión konfirmation regalo con etiquetas y bolsas de organza para invitados recuerdos para boda

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este paquete incluye 30 colgantes de ángel con 30 colgantes de papel kraft blanco y 30 bolsas de organza blancas. Nota: Debido a la luz y la pantalla, el color real del producto puede diferir del color de la imagen. Asegúrese de saber esto antes de realizar un pedido. Si le importa, no haga un pedido.

Tamaño: el colgante de ángel de perlas mide aproximadamente 5.5 x 2 cm, la etiqueta del colgante de papel kraft blanco mide aproximadamente 9.5 x 4.5 cm, la bolsa de organza transparente mide aproximadamente 12 x 9 cm. Color: color perla.

Colgantes de ángel duraderos: la superficie de los colgantes de perlas se procesa, y la artesanía es excelente, brillante y hermosa, no es fácil de desvanecer.

Diseño con mosquetón: los colgantes de ángel están diseñados con un mosquetón, fácil y conveniente para colgar. Es una combinación de regalo muy elegante y única para colgar colgantes de ángel en bolsas de organza y etiquetas colgantes de papel kraft.

Ampliamente utilizado: los ángeles se pueden utilizar como una buena opción para bodas, recuerdos de baby shower. O cuélguelos en un árbol o distribúyalos en una mesa, también como decoración de llavero.

BENECREAT 30 PCS 6 Colores Bolsas de Arpillera Bolsas de Regalo con Cordón Bolsa de Tela para Fiesta de Bodas y Artesanía de Bricolaje

1 used from €12.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆【CANTIDAD】: El paquete incluye 30 pcs bolsas de arpilleras con cordón, 6 colores diferentes, 5 pcs por cada color.

◆【TAMAÑOS】: 13,5 x 9,5 cm, 11,5cm de longitud de almacenamiento, no es demasiado grande ni demasiado pequeño.

◆【MULTIUSO】: Puede usarse para almacenar llaves, especias, pétalos secos, monedas, cosméticos, piezas metálicas pequeñas, pequeños regalos, etc.

◆【CALIDADA】: Hecho de lino de alta calidad y respetuosa con el medio ambiente y puede ser utilizada por mucho tiempo. La arpillera tiene buena absorción de humedad y transpirabilidad y es muy ligera.

◆【OCASIÓN】: Adecuado para empaques de regalos de cumpleaños y de bodas, tiendas minoristas, decoración festiva para banquetes.

Lote de 20 Petacas Metal Frases Happy - Detalles Bodas Hombres y Mujeres

Amazon.es Features Lote de 20 Petacas Metal Frases Happy - Detalles Bodas Hombres y Mujeres

100% Diseños Originales y Divertidas! - Precio Unitario - Medidas: 9 x 7 x 2cm

Añade las Cantidad de Lotes que necesites al hacer tú pedido ahora! Disponemos de Stock!

En Stock Entrega Inmediata en 24-48 Horas!

Visita nuestro escaparate DetallesBBC en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

Lote de 50 Monederos Gracias por Venir - Monedero Frases para Detalles y Regalos de Bodas, Comuniones y Celebraciones

Amazon.es Features Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.

Un monedero práctico y muy original que seruro encantará a tus invitadas. Diseño impreso a dos caras. Precio Unitario - Se sirve surtido en 3 frases. Medidas: 11 x 8,2 cm

Añade la Cantidad de Lotes o Unidades que necesites al confirmar tú pedido, disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas

Visita nuestro escaparate Vasara en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos READ Los 30 mejores Anillas Para Encuadernar capaces: la mejor revisión sobre Anillas Para Encuadernar

Recuerdo de comunión con vino Señorío de los Llanos y dos monodosis de patés en bolsa de organza (Pack 24 ud)

Amazon.es Features 24 x Miniaturas de vino Señorío de los Llanos (18.7 cl, plástico)

48 x Monodosis de patés 25 gr (24 x Jamón Curado, 24 x Paté Ibérico)

24 x Bolsas de organza blanca (12 x 27 cm)

24 x Tarjetas personalizadas para bodas, bautizos y comuniones.

Lote 20 Unidades. Bolsa Mochila animalitos para Colorear con 5 Ceras de Colores. Regalos cumpleaños, colegios, ampas, Detalles para Eventos Infantiles

Amazon.es Features Medida: 25 x 30 cm

Material: Non Woven

Precio para el lote de 20 unidades, cada mochila incluye 5 ceras en colores variados

Visita nuestro escaparate Cosas43 en Amazon para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Comunión Baratos, económicos y prácticos

AONER 20pcs Abanico Blanco de Boda Plegable de Mano Tela Regalo Recuerdo Detalle para Invitados de Boda Fiesta o Baile Arte Madera con Caja Papel para Guardar (Abanico Blanco + Caja Beige)

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 20pcs abanicos, 20pcs cajas para guardar con etiquetas y cintas

Material de abanico: bambú, tela. Material de caja: papel.

Tamaño: abanico: 37 x 21 cm; caja : 22 x 3,8 x 1,3 cm

Perfecto como los regalos, recuerdos, detalles de Boda, Fiesta, Comunion o Bautizo para su invitados o para ocasiones de verano

Ideal para las actividades creativas, perfecto para hacer diy o bricolaje en los abanicos.

Lote 10 Sacacorchos magnéticos con Forma de Botella de Vino en Color Negro. Regalos para los Invitados a un Evento, Boda, comunión o Bautizo.

Amazon.es Features Precio para 20 unidades de Imán sacacorchos.

Medida: 11.5 cm x 2.5 cm de diámetro

Perfectos para entregar a los invitados en Bodas y eventos.

Visita nuestro escaparate Cosas43 en Amazon para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Comunión Baratos, económicos y prácticos

Toalla Perrito, Lote 30 Toallas. con Pegatina Personalizada con Nombre y Fecha del Evento. Regalos Originales para entregar a los Invitados en una Boda, comunión o Bautizo.

Amazon.es Features Medida Plegado: 6 x 8 x 6 cm. Medida Abierta: 20 x 20 cm

Material: Microfibra 310 g/ m2

Precio para el lote de 30 toallas, se sirven colores surtidos-variado. Incluye tarjetita adhesiva personalizada, igual a la de la foto, con el nombre y la fecha del evento con la imagen en la pegatina de unas alianzas si es una Boda, un Cáliz si es una Comunión una tarta si es un cumpleaños y un chupete para un bautizo.

Una vez realice el pedido, envíe un mensaje a Cosas43 (en contactar con el vendedor)indicando el texto de la pegatina.

RECUERDE: Sólo el vendedor COSAS43 le garantiza la calidad, personalización correcta y envío a tiempo de los productos de la marca COSAS43.

50pcs Cajas de Caramelos Dulces Bombones de Papel Detalles Bautizo Comunión Boda Fiesta Regalo Recuerdos de Invitados Decoración Forma Ángel

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50 Unidades de cajas de papel en forma de ángel.

Material: papel. Tamaño de las cajas: 10.5 x 6 x 5 cm, espacio disponible: 6 x 6 x 5cm.

Cajitas de caramelos son resistentes, hermosas y en diseño especial.

Muy elegante y bonita, es fácil de montar. Necesita montarla usted mismo.

Perfectas para dulces bombones, galletas pequeñas o chocolates o las cosas especiales que usted quiera en Boda, Fiesta, Comunion o Bautizo para su invitados.

L

Amazon.es Features Detalles para bodas, recuerdos y regalos originales y baratos para invitados de comuniones, bautizos y fiestas de cumpleaños infantiles.

Vasara Alfiler de Boda Perla con Capuchón

Añade la Cantidad de Lotes o Unidades que necesites al confirmar tú pedido, disponemos de Stock

En Stock Entrega en 24-48 Horas

Visita nuestro escaparate Vasara en Amazón para ver toda nuestra oferta en Detalles y Regalos Originales para invitados mujeres, hombres, niños, niñas de Bodas, Comuniones, Bautizos, Eventos y Fiestas. Detalles de Bodas Baratos, económicos y prácticos

60 fans Pai Pai para el matrimonio € 18.39 in stock 5 new from €13.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 60 abanicos Pai pai colores surtidos

