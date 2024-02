Inicio » Comestibles Los 30 mejores polen de abeja capaces: la mejor revisión sobre polen de abeja Comestibles Los 30 mejores polen de abeja capaces: la mejor revisión sobre polen de abeja 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Apiterapia - Polen de Flores 100% Origen España - 500g € 12.00

€ 11.21 in stock 1 new from €11.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Polen de Flores es rico en proteínas, aminoácidos esenciales y una fuente de vitaminas y minerales

Puedes tomarlo con yogur o cereales, ensaladas, así como disuelto en agua o leche

100% Puro y Natural

100% Origen España

Es una fuente natural de ácido fólico, vitaminas del complejo B, D, E, K, A y minerales

Polen de abeja natural 200g de nuestras propias colmenas. Origen España 100%. Recolectado y envasado por nuestra familia, con 40 años de experiencia cuidando abejas de forma sostenible. € 9.39 in stock 1 new from €9.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El polen que comercializamos es de nuestras propias colmenas, con parámetros de producción ecológica, en el entorno del Espacio Natural de los Sabinares del Arlanza; libre de toda contaminación agrícola, ganadera o industrial. La recogida del polen se hace diariamente, se limpia y a continuación se procede al secado, de esta forma nuestro polen mantiene al máximo sus cualidades.

Nuestro polen es NATURAL y puro, no contiene conservantes, aromas, potenciadores del sabor, OMG, nitratos, ni ninguna otra sustancia extraña; es polen deshidratado de abeja al 100%. El punto de secado es fundamental para que el polen mantenga todas sus propiedades, y en esto, somos expertos, por la experiencia adquirida a lo largo de muchos años.

Nuestras abejas recolectan el polen, en las flores del Espacio Natural de los Sabinares del Arlanza, libre de toda contaminación. Nuestro polen proviene principalmente de las jaras o estepas (Cistus ladanifer), otras flores que visitan para producir polen son: tomillos, salvia, angélica, borraja, brezo, cardo, marrubio, menta, malva, zarza, trébol.

Los apicultores conocemos bien la importancia del polen en la vida de las abejas, observamos que las colmenas más vigorosas son aquellas que más polen recogen; es su única fuente de proteínas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales.

Polen de abeja 100% natural de España (500g). Polen natural puro seco y libre de residuos. Producto artesanal. Producción ecológica. € 17.40 in stock 1 new from €17.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polen de abeja completamente NATURAL, de parques naturales alejados de cualquier núcleo de población, recogido de forma artesanal por apicultores con más de 30 años de experiencia, de España.

El polen de abeja es un complemento alimenticio ideal en periodos con “baja energía”. Contiene proteínas e hidratos de carbono para el buen funcionamiento del organismo y un gran número de vitaminas (E, B1, B2, B9), minerales (fósforo, calcio, potasio, yodo, zinc, cobre, magnesio y selenio), y oligoelementos que ayudan a la función celular, muscular y esquelética. Además, ayuda a estimular el sistema inmunitario.

Ideal para complementar o enriquecer la dieta en situaciones de inapetencia, sobreesfuerzo, o fatiga. Se puede tomar solo o disuelto en infusiones, café, leche, zumo, o mezclado con yogur o mermelada. Se pueden moler los gránulos antes de tomarlo para favorecer su asimilación.

Polen recolectado, envasado y listo para enviar directamente a su casa. Porque lo sencillo a veces es mejor.

100% PURO. No contiene aditivos, conservantes ni potenciadores del sabor. READ Los 30 mejores Sirope De Agave capaces: la mejor revisión sobre Sirope De Agave

Propol-mel Polen 100% natural. 500 gramos - Polen de abeja libre de residuos. Polen fuente de proteinas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales. € 17.50 in stock 1 new from €17.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUENTE NATURAL DE BIENESTAR Polen de flores silvestres con excelentes propiedades energizantes y fortalecedor del sistema inmunológico. Fresco pero secado al aire para mejor conservación.

PRODUCTO ARTESANAL RECOLECTADO (UE) ENVASADO EN ESPAÑA Polen de abeja procedente de apicultores que respetan la colmena y el medio ambiente.

¿CÓMO NOS FAVORECE? Fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés, trata las alergias.

MEJORA TU DIETA Fuente en proteínas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales que realza postres, cereales, ensaladas, batidos, y otros con su inigualable sabor natural.

ESPECIALISTAS EN PROPOLEO Propo-Mel tiene más de 30 años de historia trabajando para el bienestar del Ser Humano. ¡Estas en las mejores manos!

Polen de abeja 100% natural de España (900g). Polen natural puro seco y libre de residuos. Producto artesanal. (FORMATO AHORRO) € 27.90 in stock 1 new from €27.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polen de abeja completamente NATURAL, de parques naturales alejados de cualquier núcleo de población, recogido de forma artesanal por apicultores con más de 30 años de experiencia, de España.

El polen de abeja es un complemento alimenticio ideal en periodos con “baja energía”. Contiene proteínas e hidratos de carbono para el buen funcionamiento del organismo y un gran número de vitaminas (E, B1, B2, B9), minerales (fósforo, calcio, potasio, yodo, zinc, cobre, magnesio y selenio), y oligoelementos que ayudan a la función celular, muscular y esquelética. Además, ayuda a estimular el sistema inmunitario.

Ideal para complementar o enriquecer la dieta en situaciones de inapetencia, sobreesfuerzo, o fatiga. Se puede tomar solo o disuelto en infusiones, café, leche, zumo, o mezclado con yogur o mermelada. Se pueden moler los gránulos antes de tomarlo para favorecer su asimilación.

Polen recolectado, envasado y listo para enviar directamente a su casa. Porque lo sencillo a veces es mejor.

100% PURO. No contiene aditivos, conservantes ni potenciadores del sabor.

Biojoy Polen de Abeja Ecologico (500 gr), sin azufre y sin azúcar, puro y natural € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ POLEN DE ABEJA BIO | Producto natural puro de calidad orgánica probada y certificada - SIN OGM y sin azúcar, colorantes, aromas y conservantes añadidos.

➤ ¿POR QUÉ? | En un producto natural como el polen de abeja es importante controlar su calidad por la ausencia de sustancias y desechos dañinos. Con nuestro polen BIO, usted elige un producto BIO premium de la más alta calidad.

➤ ¿CÓMO? | El polen de abeja tiene un sabor muy delicioso cuando se le agrega a un yogur natural o cuajada que puede endulzar con un poco de miel.

➤ NUESTRO CONSEJO | Tenga en cuenta que el polen de abeja tiene un potencial alergénico. Así que Ud. debe abstenerse de este suplemento nutritivo, si es alérgico al polen. Si padece también de otras alergias, es necesario primero consultarse con un médico.

➤ SATISFACCIÓN | Nos gustaría pedirle que haga una breve evaluación de la calidad de nuestro polen de abeja BIO después de su compra. Su opinión es importante, tanto para nosotros como para otros clientes. ¡Cordialmente le agredecemos!

Propol-mel Polen (España) 100% natural. 1 kg - Polen de abeja libre de residuos. Polen fuente de proteinas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales. € 32.50 in stock 1 new from €32.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUENTE NATURAL DE BIENESTAR Polen de flores silvestres con excelentes propiedades energizantes y fortalecedor del sistema inmunológico. Fresco pero secado al aire para mejor conservación.

PRODUCTO ARTESANAL DE ESPAÑA Polen de abeja procedente de apicultores que respetan la colmena y el medio ambiente.

¿CÓMO NOS FAVORECE? Fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés, trata las alergias.

MEJORA TU DIETA Fuente en proteínas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales que realza postres, cereales, ensaladas, batidos, y otros con su inigualable sabor natural.

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS APÍCOLAS Propo-Mel tiene más de 30 años de historia trabajando para el bienestar del Ser Humano. ¡Estas en las mejores manos!

500 g Polen de Abeja Orgánico Recolectado de las Flores y Hierbas Silvestres del Bosque, la flora virgen búlgara más variada € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gránulos de polen de abeja orgánicas

El polen orgánico de abeja búlgara se recolecta de más de 600 hierbas silvestres de la flora forestal búlgara.

Empaquetado en una bolsa resellable conveniente con un cierre de cremallera.

SIN pesticidas, SIN aditivos, SIN OGM, SIN nitratos - Sólo polen de abeja

L’abella Mel – Polen de flores – Polen recolectado en España (1kg) € 37.98 in stock 2 new from €37.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polen de flores. Sabor dulce con notas ácidas.

Polen de flores natural sin aditivos. Es recolectado de forma artesana en colmenares de distintas partes del territorio español.

Zona de Producción: España. Recolectado en la zona este de España durante la primavera.

Tomar una cucharada diaria o diluir en leche o infusiones. Conservar en un lugar fresco y seco.

Sevenhills Wholefoods Polen De Abeja Orgánico 250g € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Variedad polifloral, de la más alta calidad disponible, fuente de muchos nutrientes e ingrediente versátil para usar

Procedente de España, conocida por ser una de las mejores regiones, si no la mejor para el polen de abeja debido a su color dorado y sabor dulce.

Crudo, las temperaturas de procesamiento se mantienen por debajo de los 45°C para ayudar a retener las vitaminas y los minerales.

100% puro, certificado como orgánico por la Soil Association de Reino Unido, registrado en la Vegan Society, sin alérgenos, sin gluten

Se suministra en bolsas de LDPE reciclables y resellables que se pueden reciclar en el supermercado. *Nota: el empaque puede variar, pero el contenido sigue siendo el mismo*

Polen de Abeja Natural 60ml | 10x Veces Más Concentrado y Biodisponible que el Convencional | El Único Abierto y Desespecificado - SIN ALÉRGENOS | Apicol Tongil € 11.55 in stock 12 new from €11.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TRADICIÓN E INNOVACIÓN: El polen utilizado es “abierto” por una avanzada técnica que elimina la pared microcelular para mejorar la absorción y disponibilidad del polen, hasta 10 veces mayor que el convencional

AUMENTA TU VITALIDAD Y ENERGÍA: Según la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), el polen contribuye a incrementar el vigor, la vitalidad y el estado de alerta, a sentirse con más energía en caso de fatiga y a estimular la respuesta inmune. Además, puede ayudar a aumentar el apetito

NO PRODUCE ALERGIA: Al eliminar la capa externa del polen se eliminan las posibles alergias relacionadas con las proteínas de la pared externa del polen

LISTO PARA TOMAR: Apicol se presenta en un frasco de cristal de 60 ml. Puedes tomar 60 gotas al día en una sola toma en ayunas, o bien repartidas en 3 tomas de 20 gotas antes de las comidas. Los niños hasta 12 años pueden tomar 30 gotas/ día

MÁXIMA CALIDAD Y PUREZA: La Línea Apicol de TONGIL pone a su disposición toda la experiencia, conocimiento y máxima calidad en cada uno de los nutrientes que la naturaleza nos brinda. Fórmulas que combinan los ingredientes de la colmena, seleccionados por los más estrictos criterios de pureza y calidad

Polen de abeja | Polen de abeja 1 kg de Polonia. | PREMIUM | Natural, crudo, sin aditivos | Hecho por abejas € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La calidad PREMIUM: polen cuidadosamente limpiado a mano.

La calidad PREMIUM: polen cuidadosamente limpiado a mano.

⚡ El polen de abeja es un producto obtenido por las abejas. Como la miel, tiene propiedades curativas.

⚡ Peso neto: 1 kg

⚡ El polen de abeja es un producto obtenido por las abejas. Como la miel, tiene propiedades curativas.

FAMILYCOM Polen de Abeja Natural De nuestras Propias Colmenas. 250gr. Recolectado y Envasado. 100% Puro y Natural. € 15.50

€ 14.95 in stock 2 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polen 100% Natural y Puro. Recolectada directamente de nuestras colmenas.

Recolectado en ESPAÑA, en nuestras colmenas de Valencia. Ecologicas y libre de toda contaminación agrícola, ganadera o industrial.

Los apicultores conocemos bien la importancia del polen en la vida de las abejas, observamos que las colmenas más vigorosas son aquellas que más polen recogen; es su única fuente de proteínas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales.

DIRECTA DE LA COLMENA A TU CASA

Polen de abeja (250g), natural puro, seco, sin aditivos de polenil, de la producción de la UE € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% NATURAL: Nuestro polen de abeja proviene de una apicultura ecológicamente pura y sostenible.

✅ CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN: Nuestro producto proviene de compañías apícolas búlgaras cuidadosamente seleccionadas, que están sujetas a constantes controles de calidad de la producción.

100% PURO: El polen de abeja está perfectamente seco para el consumo y no contiene aditivos, conservantes ni potenciadores del sabor.

PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS: Nuestros apicultores trabajan cerca de la naturaleza y protegen los hábitats de las abejas.

LA COMIDA IDEAL: Con cereales o yogures, directamente con la cuchara, disuelto en leche o agua, el polen es ideal para muchas comidas o bebidas. READ Los 30 mejores semillas de cañamo capaces: la mejor revisión sobre semillas de cañamo

Polen de Abeja natural. Polen seco para consumo humano. Polen de abejas origen España 100% en envase de 230 grs. Polen fresco abeja natural. Constituye un estimulante y compensador vitamínico-mineral. € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features // POLEN DE ABEJA: El Polen es el polvillo fecundante de las flores, recogido y aglutinado en gránulos por las abejas, y que el apicultor recolecta en el Cazapolen, a la entrada de la colmena. Uso Gastronómico: Se puede comer directamente del bote con una cuchara o acompañando yogures, infusiones o batidos, en tostadas o en ensaladas. Presenta un gusto un poco amargo con textura suave que se disuelve fácilmente en la boca.

// BENEFICIOS: El Polen tiene un valor dietético excepcional, ya que contiene 20 de los 22 aminoácidos esenciales, difíciles de encontrar en la dieta alimenticia ordinaria. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Estimula las funciones cerebrales. Es un excelente complemento nutricional.

// CALIDAD: Hemos cumplido más de 20 años y, contamos por el sello de calidad “Tierra de Sabor” y la certificación de garantía “Calicer” y “Halal”. Continuamos con la expansión a nivel nacional e internacional, en el cual ya somos un referente en la exportación. Desde ahora nuestros amigos de Amazon Europa podrán disfrutar de nuestros productos.

// INSTALACIONES: En nuestras instalaciones, ubicadas en San Miguel de Valero, contamos con las tecnologías más avanzadas de envasado y selección de los productos, además de un laboratorio formado por profesionales con experiencia en análisis apícolas.En la actualidad, Reina Kilama Sociedad Cooperativa está formada por 160 apicultores profesionales que obtienen los productos apícolas que serán envasados en nuestras instalaciones tras pasar los controles de garantía de calidad y trazabilidad.

// REINA KILAMA: Reina Kilama surge en 1997 tras la agrupación de 25 apicultores de la provincia de Salamanca, que decidieron unirse para comercializar sus productos apícolas de calidad bajo el nombre de Reina Kilama, en referencia a la reina Quilama que vivió en el castillo de Valero. A lo largo de todos estos años, la cooperativa ha ido creciendo gracias al esfuerzo y dedicación de todos los integrantes, desde los apicultores hasta los profesionales de los diferentes departamentos.

Fairvital | Polen de Abeja con Jalea Real y Propóleos - Dosis elevada - 90 Comprimidos - Calidad Alemana € 26.95 in stock 1 new from €26.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ FAIRVITAL CALIDAD ALEMANA: 2 comprimidos al día contienen 300mg de extracto de propóleos de los mismos galangin 9mg, 334mg de extracto de jalea real de los mismos 13,4mg 10 HDA y el extracto de polen de abeja 500mg ¡Alta dosificación! Excelente relación calidad-precio! Rico en polifenoles

✔ Biodisponible y SIN: Gluten, fructosa, estearato de magnesio, conservantes, levadura, soja, pesticidas, fungicidas, fertilizantes, colorantes, estabilizadores, lactosa ni ingredientes modificados genéticamente (Non-GMO)

✔ SUMINISTRO PARA 45 DÍAS: larga vida útil en lata hermética. 90 pastillas de polen de abeja: ¡más efectivas que el polvo y el líquido! ¡Con práctica tapa dosificadora!

✔ ALTA PUREZA Fabricado en Alemania: Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad e higiene HACCP - Utilizamos materias primas procedentes de la UE y otros países

Polen de Abejas € 6.60 in stock 2 new from €6.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mieles modelo Polen de Abejas

Polen de Abejas de la marca La chinata

La chinata. Los productos de esta marca están fabricados con los materiales de la mejor calidad.

Bioself Polen de abeja ecológico, natural (1 kg) € 32.49 in stock 1 new from €32.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro polen de abeja aromático (polen de flores) es un producto natural puro de Bioself: pequeñas perlas energéticas de la naturaleza.

Producto vegetal con fuerza natural procedente de la apicultura ecológica BIO.

Añadir una pequeña cantidad del polen de flores BIO al muesli, yogur y smoothies todos los días. También puede añadir las perlas como topping a las ensaladas de frutas, ¡o simplemente dejar que se derritan en su boca!

En Bulgaria y España, los países de origen del polen de abeja, la superheroína Biona ha conseguido aprender sobre apicultura y flores silvestres. Por esto ella garantiza: ¡es un producto BIO puro!

¿Le ha convencido el producto natural de las abejas con su sabor y calidad? La superheroína Biona espera haber completado su misión para su satisfacción y espera sus comentarios de retroalimentación con impaciencia.

Polen de Abeja 200 grs - Polen de origen España € 7.90 in stock 1 new from €7.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features >Ingredientes: Polen de abejas. Origen: España.

>Características organolépticas: El polen es de carácter granilloso, se compone de diversas bolitas de polen, que varían en tamaño y color (tradicionalmente amarillas, anaranjadas y negras, dependiendo de la floración de la que procedan). Presenta un olor suave característico del polen y en boca es medianamente solido y con sabor intenso.

>Presenta alto contenido de fibra, magnesio, cobre y fósforo. Y es fuente de proteínas, hierro, zinc y potasio.

>Recolección: El polen de abejas es el recolectado de las flores, por las abejas, para su propio alimento, y es recogido por el apicultor en determinadas épocas cuando la abeja va a entrar en la colmena.

>Modo de empleo: Tomar a diario una cucharada sopera o diluirla en leche, infusiones o zumos.

Polen de abeja cruda, 2 kg, absolutamente puro, natural, fresco, producto de Polonia, fabricado por Bees € 39.79 in stock 1 new from €39.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Size 2 kg (Paquete de 1)

Polen de abeja orgánico (250g), polen de abeja natural, seco, sin aditivos de polen multicolor € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100% ORGÁNICO, NATURAL Y PURO: Nuestro polen de abeja proviene de una apicultura ecológicamente pura y certificada orgánicamente, orientada de manera sostenible. Son perfectos para consumir secos y no contienen aditivos, conservantes ni potenciadores del sabor.

✅ CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS: Nuestro producto consiste en polen 100% multicolor de alta calidad de nuestro socio apícola, el cual está sujeto a constantes controles de calidad durante la producción. Trabaja cerca de la naturaleza y protege los hábitats de las abejas.

VALIOSO EN LA VIDA DIARIA: El polen de abeja es un producto natural especial; no es sin razón que el polen de abeja ha sido un superalimento durante siglos. Sus cualidades son conocidas y valoradas en todo el mundo.

LA ADICIÓN IDEAL: El polen de abeja es perfecto para consumirse seco y no contiene aditivos, conservantes ni potenciadores del sabor.

IDEAS DE CONSUMO: Con tu cereal de desayuno o ensalada, disuelto directamente con una cuchara, en leche o agua, el polen sabe excelente con cada comida o bebida.

Propol-mel Polen BIO (España) 100% natural. 1 kg - Polen de abeja libre de residuos. Polen fuente de proteinas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales. € 39.00 in stock 1 new from €39.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Natural

España

Food

Beneficio

Propolmel

Polen de Abeja natural. Polen en envase de 220grs. Polen de abejas origen España 100%. Pequeño tesoro alimenticio que las abejas extraen de diversas flores. Miel de Leon. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [POLEN DE ABEJA]: Polen Natural, envase 220gr. Es un pequeño tesoro alimenticio que las abejas extraen de diversas flores, y por este motivo, tiene variedad de colores. Es un complemento muy rico en proteínas, aminoácidos, minerales y vitaminas, aunque sobre todo destaca por su gran aporte energético ideal para deportistas y estudiantes ya que aumenta el rendimiento físico e intelectual.

[PRODUCTO GOURMET] Polen de Abejas. Pequeño tesoro alimenticio que las abejas extraen de diversas flores, y por este motivo, tiene variedad de colores. Te ofrecemos nuestro polen recolectado en las montañas de León. Te ofrecemos nuestras variedades de Polen natural y miel con polen y jalea real. Complemento que destaca por su gran aporte energético ideal para deportistas y estudiantes ya que aumenta el rendimiento físico e intelectual.

[ECOLÓGICA] Nuestras mieles, polen y propóleos son productos apícolas de cosecha propia y totalmente naturales. Todos nuestros productos son fruto del trabajo de nuestras abejas a las que tratamos con el máximo cuidado y respeto, favoreciendo la polinización de las plantas y contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad y el medio ambiente. Nuestras colmenas se encuentra en terrenos alejados de la contaminación y en un entorno con diversidad de flora y plantas aromáticas.

[BENEFICIOS SALUDABLES] Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Estimula las funciones cerebrales. Es un excelente complemento nutricional. Se puede tomar en cualquier momento del día, acompañado de otros alimentos o sólo.

[MIEL DE LEÓN] Miel 100% española cuyo proceso de producción se realiza en la provincia de Leon. Empresa familiar con producción propia de miel ecológica, envasado y comercialización. Más de 20 años de experiencia en el sector recolectando de manera artesanal la miel de nuestras colmenas, usando los mejores equipos para la extracción, recolección y envasado, con el fin de garantizar productos naturales de máxima calidad. Diferentes certificados de y sellos calidad que avalan nuestro trabajo. READ Los 30 mejores Cafe Bonka Natural capaces: la mejor revisión sobre Cafe Bonka Natural

L'Abella Mel - Polen de abeja Artesanal | Polen Natural seco - Fuente de proteinas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales - Apiterapia - Bote de 200g € 17.98 in stock 2 new from €17.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El polen de abeja es un complemento alimenticio ideal en periodos con “baja energía”. Contiene proteínas e hidratos de carbono ue ayudan a la función celular, muscular y esquelética para el buen funcionamiento del organismo.

Ayuda a estimular el sistema inmunitario con las vitaminas E, B1, B2, B9 y los minerales fósforo, calcio, potasio, yodo, zinc, cobre, magnesio y selenio.

Ideal para complementar o enriquecer la dieta en situaciones de inapetencia, sobreesfuerzo, o fatiga. Se puede tomar solo o disuelto en infusiones, café, leche, zumo, o mezclado con yogur o mermelada.

Para favorecer la asimilación de proteinas, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales, se pueden moler los gránulos antes de tomarlo.

Contiene 200g de Polen, presentado en tarro de cristal.

Polen de abejas natural de flores 225gr € 6.90 in stock 1 new from €6.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un producto muy recomendado, ya que ayuda a recuperarnos en los periodos de debilidad, convalecencia, aumenta nuestra resistencia y las defensas de las enferemedades. Ayuda a regular el trasto intestinal. Es un complemeto muy completo y nutritivo, y se recomienda tomar una cucharada en el desayuno. Se recomieda bastante a las mujeres embarazadas y durante el periodo de lactancia.

Ayuda a las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia, ya que tiene un gran poder remineralizante.

Contiene muchos beneficios, vitaminas, proteínas, minerales, oléicos naturales.

Aumenta las defensas de nuestro organismo para poder luchar y lidiar contra las enfermedades.

Zentrum Polen - 230 gr € 8.84 in stock 11 new from €7.42 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features "Originario de España"

"Envasado al vacío"

En tarro de cristal

Polen 1Kg bote Muria € 45.45 in stock 4 new from €45.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aperitivos dietéticos modelo Polen 1Kg bote Muria

Polen 1Kg bote Muria de la marca Muria

Muria. Los productos de esta marca están fabricados con los materiales de la mejor calidad.

500 gr. Polen de Abeja Recolectado de Flores y Hierbas del Bosque Salvaje € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gránulos de polen de abeja natural

El polen de abeja búlgaro se recolecta en árboles como la acacia de miel, el tilo de miel y la langosta de miel junto con más de 600 hierbas silvestres de la flora wold búlgara.

Empaquetado en una conveniente bolsa con cierre hermético con cierre de cremallera.

SIN pesticidas, sin aditivos, sin OMG, sin nitratos, solo polen de abeja

NULTHY - Polen de Abeja - Frutos Secos y Semillas - Superalimento - Vegano (500G) € 15.95 in stock 1 new from €15.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SUPERALIMENTO. El polen de abeja es un producto natural conocido mundialmente. Pero, ¿sabes lo qué es exactamente?. Se trata de una conjunto de granos de colores que las abejas extraen del polen de las de los estambres de las flores y que posteriormente, mezclan con su saliva, el néctar y la propia miel regurgitada hasta conseguir un producto con un elevado contenido en nutrientes esenciales con un formato granulado que normalmente suele ser de color amarillo-dorado

100% NATURAL. El polen de abeja cuenta con numerosos beneficios para el organismo ya que es un suplemento nutricional muy reconstituyente y con un gran número de nutrientes, lo cual hace que sea considerado como un superalimento. Aumenta los niveles de energía, reduce la fatiga, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a restablecer la flora bacteriana

FORMA DE CONSUMIRLO. La forma idónea de consumirlo es trituralo hasta conseguir una especie de polvo para así aprovechar todos los nutrientes. Se puede añadir a la leche, yogur, ensaladas, etc. La dosis recomendada para personas adultas son 15 gramos diarios

PRODUCTO VEGANO. Alimento ideal para las dietas vegetarianas y veganas

POTENCIA NATURAL. Una fuente rica en vitaminas, minerales y antioxidantes para impulsar tu vitalidad. Refuerza tu sistema inmunológico con su riqueza nutricional. Promueve la salud del sistema digestivo y la absorción de nutrientes.

La Abeja Madre Pan de Abeja - 100% Natural Puro de Abeja, Compuesto de Miel Polen Propóleos, Superalimento, 100g Tarro de cristal - Origen España € 23.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PUREZA INIGUALABLE: Producida de forma ética y sostenible, nuestro pan de abeja no contiene aditivos ni conservantes, garantizando su autenticidad y frescura.

ORIGEN NATURAL: Recolectada de floraciones silvestres, este pan encierra la esencia misma de la naturaleza, ofreciendo un sabor único y aromas frescos.

BENEFICIOS NUTRICIONALES: Rico en antioxidantes, enzimas y vitaminas (B1,B2, B6, VITAMINA C, VITAMINA B3,VITAMINAB12),aminoácidos y proteínas.

POTENCIADOR DE ENERGÍA con múltiples propiedades-Aumenta la resistencia fisica-Regula el sistema nervioso-Reduce el estrés-Regula el colesterol-Bueno contra la anemia-Ayuda a fijar la atención-Atenúa el desgaste fisico y mental-Incrementa el vigor, la resistencia fisica y el bienestar general.

REGULADOR: Regula triglicéridos y colesterol y así previene enfermedades del corazón.

