Los 30 mejores plantas vs zombies ps4 capaces: la mejor revisión sobre plantas vs zombies ps4

PVZ Battle for Neighborville € 18.90

€ 17.99 in stock 6 new from €17.99

€ 17.99 in stock 6 new from €17.99

Amazon.es Features La tensión territorial ha aumentado: Sal ahí fuera y explora libremente las tres regiones ubicadas alrededor de Neighborville, llenas de zonas alocadas y más.

Descubre a los nuevos habitantes y héroes de Neighborville.

Vive emociones increíbles en seis modos multijugador online, entre los que se incluye la nueva Arena de batallas 4 contra 4.

Este juego sólo contiene contenido descargable. No incluye disco

Plants Vs Zombie Garden Warfare 2 - Hits - PlayStation 4 [Importación italiana] € 29.99 in stock 2 new from €21.62

€ 29.99 in stock 2 new from €21.62

Amazon.es Features Attacco delle piante - Attacca gli zombi per la prima volta in assoluto

Gioca a modo tuo - 9 modalità di gioco, gioca in folli battaglie online, in modalità cooperativa, da solo o in co-op a schermo condiviso

Un mondo ricco e vivo - Mappe piene di personalità e umorismo, zombi, spazi aerei affollati e segreti nascosti che attendono solo di essere svelati READ Los 30 mejores Rana Chocolate Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Rana Chocolate Harry Potter

Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville PS4 - PlayStation 4 [Importación italiana] € 22.62 in stock 3 new from €21.63

€ 22.62 in stock 3 new from €21.63

Amazon.es Features Standard

Plants Vs Zombies: Battle for Neighborville PS4 - PlayStation 4

Plants Vs Zombie: Garden Warfare [Importación Francesa] € 23.90 in stock 1 new from €23.90

1 used from €23.31

€ 23.90 in stock 1 new from €23.90

Amazon.es Features pegiRating : ages 7 and over

publisher : Electronic Arts

Édition : Standard

platform : PlayStation 4

releaseDate : 2014 08 04

Farmers vs Zombies /PS4 € 12.00 in stock 10 new from €12.00

€ 12.00 in stock 10 new from €12.00

Amazon.es Features Combining elements from farming, Tower defense and time-management genres

set up and Cultivate your farm with a lot of different fruits, vegetables and animals

build, manage and upgrade your own restaurant and provide the others with a wide variety of dishes

protect your farm by building mazes and towers. Our zombies are vicious vegetarians!

design your own character.get stuck in an unbloody, fruity survival-feeling.story mode provides 5-6 hours of gameplay.peaceful mode for dedicated farmers.original soundtrack

€ 33.01 in stock 4 new from €24.00

Amazon.es Features 24-player multiplayer action

Customisation

4-player online co-op

New plants and zombies Split-screen offline co-op

Boss mode: command the battlefield from Crazy Dave's RV or Zomboss' blimp - playable with controller, through PlayStation Vita, or the PlayStation App on Apple iOS.PlayStation Vita Remote Play.Requires PlayStation Plus, sold separately.

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 - PlayStation 4 by Electronic Arts € 29.47 in stock 1 new from €29.47

€ 29.47 in stock 1 new from €29.47
1 used from €12.62

Amazon.es Features Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 - PlayStation 4

HardwarePlatform: playstation_4

OperatingSystem: playstation_4

Plants vs Zombies : La bataille de Neighborville pour PS4 [Importación francesa] € 31.59 in stock 2 new from €26.17

€ 31.59 in stock 2 new from €26.17

Amazon.es Features Rejoignez les pousses dans cet éternel combat entre plantes et zombies avec 20 classes entièrement personnalisables dès le lancement du jeu, dont une classe Jeu d'équipe pour chaque faction

Les racines du conflit se sont étendues : découvrez de nouvelles régions à explorer bien au-delà des limites de Neighborville

Rejoignez d'autres joueurs et jouez à tous les modes en co-op local avec écran partagé

Associez-vous avec jusqu'à trois joueurs et combattez dans des régions à explorer librement ou plongez dans la mêlée avec jusqu'à 24 joueurs en ligne dans un affrontement banlieusard à grande échelle

Pflanzen Gegen Zombies: Garden Warfare [Importación Alemana] € 28.29

€ 26.40 in stock 2 new from €26.40

4 used from €10.75

€ 26.40 in stock 2 new from €26.40
4 used from €10.75

Amazon.es Features HINWEIS: Nur online spielbar! Zum Spielen ist eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich (kostenpflichtig, Mindestalter: 14 Jahre).

SPRACHE: Deutsch

GENRE:Third-Person-Shooter

Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville for PlayStation 4 € 30.91

€ 26.30 in stock 6 new from €25.51

Amazon.es Features 1216066

Electronic Arts Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 PS4 Básico PlayStation 4 Alemán, Francés, Italiano vídeo - Juego (PlayStation 4, TPS (tercera persona tiradora), Modo multijugador, RP (Clasificación pendiente)) € 7.06 in stock

1 used from €7.06

Amazon.es Features Part Number 5030946116379 Model 103849 Language Alemán

Plants VS Zombies: Garden Warfare 2 [Importación Inglesa] € 24.14 in stock 8 new from €24.14

4 used from €9.44

€ 24.14 in stock 8 new from €24.14
4 used from €9.44

Amazon.es Features Plants Attack — Bring the fight to the zombies for the first time in franchise history. Go on the offensive as the plants in all-new 24-player Herbal Assault mode, or defend Zomburbia in 4-player zombie co-op in Graveyard Ops.

Characters From All Ages — Bring even more strategic depth to this all-out botanical battle with 14 total character classes, and over 100 playable plants and zombies from the past, present, and future.

Play Your Way — With over 7 lawn-inspiring game modes, play in crazy 24-player online battles in Herbal Assault or Gardens & Graveyards, choose the plant or zombie side in 4-player co-op, or go solo playing against AI opponents or locally in split-screen co-op across any mode in the game (no Xbox Live Gold or PS Plus required).

A Living PvZ World — The struggle for Suburbia has come into full bloom, with 12 maps bursting with personality and humor, Zombossified cityscapes, and crowded airspaces, all layered with hidden secrets waiting to be discovered.

Plants Vs Zombies: Battle For Neighborville - PlayStation 4 [Importación inglesa] € 38.83 in stock 2 new from €38.83

€ 38.83 in stock 2 new from €38.83

Amazon.es Features Les racines du conflit se sont étendues: découvrez de nouvelles régions à explorer bien au-delà des limites de neighborville

Rejoignez d’autres joueurs et jouez à tous les modes en co-op local avec écran partagé

Rejoignez les pousses dans cet éternel combat entre plantes et zombies avec 20 classes entièrement personnalisables dès le lancement du jeu, dont une classe jeu d'équipe pour chaque faction

NONAME Plants vs Zombies Battle for Neighborville - Complete Edition € 25.20 in stock 1 new from €25.20

€ 25.20 in stock 1 new from €25.20

Amazon.es Features 195623

Muy conveniente

Producto de calidad

Material duradero

Plants Vs Zombies: Garden Warfare € 18.95 in stock 1 new from €39.99

€ 18.95 in stock 1 new from €39.99
4 used from €9.99

Amazon.es Features Experiencia de acción explosiva

Shooter online tradicional

Modo multijugador en línea

LEGO: Jurassic World € 19.95

€ 9.99 in stock 10 new from €9.99

3 used from €15.96

€ 9.99 in stock 10 new from €9.99
3 used from €15.96

Amazon.es Features Descubre las maravillas de las películas de Jurassic World: Una aventura que ha estado esperando 65 millones de años, ahora en la clásica y divertida forma del ladrillo de LEGO

Causa el caos con los dinosaurios de LEGO: Por primera vez en la saga de videojuegos LEGO, juega con dinosaurios; escoge entre 20 especies, como el amistoso Triceratops, el letal Raptor, el cruel Compy o incluso el poderoso Tyrannosaurus rex

Personaliza tu propia colección de dinosaurios: Recoge ámbar LEGO y experimenta con ADN para crear dinosaurios completamente originales, como el Dilophosaurus Rex; con el Dino Customiser, los jugadores podrán mezclar colores, partes del cuerpo y habilidades, o meterse en la piel de los gigantescos dinosaurios de LEGO y jugar con las propias bestias

Da vida y explora Isla Nublar e Isla Sorna: Pon los dinosaurios únicos que has creado en prados y completa misiones especiales de juego libre

Juega con amigos y en familia en un modo cooperativo en el que entrar y salir es de lo más sencillo READ Los 30 mejores Maquina Corta Barba capaces: la mejor revisión sobre Maquina Corta Barba

Playstation Marvel’s Spider-Man (PS4) € 19.99 in stock 12 new from €19.99

2 used from €29.95

€ 19.99 in stock 12 new from €19.99
2 used from €29.95

Amazon.es Features Marvel y Insomniac Games se han unido para crear una novedosa y auténtica historia de Spider-Man

Este no es el Spider-Man que has conocido antes, o visto en una película

Este es un experto Peter Parker que es más magistral en la lucha contra el crimen grande en la ciudad de Nueva York

Al mismo tiempo él está luchando para equilibrar su caótica vida personal y su carrera

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition (Nintendo Switch) € 25.20 in stock 12 new from €25.20

€ 25.20 in stock 12 new from €25.20

Amazon.es Features Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition (Nintendo Switch)

Nintendo Switch

PEGI

Marvel’s Guardians of the Galaxy + Star-Lord: Space Rider (cómic digital) - Playstation 4 - Limited Edition € 24.95 in stock 3 new from €24.95

€ 24.95 in stock 3 new from €24.95

Amazon.es Features Copia digital de Star-Lord: Space Rider, el cómic precuela del juego

Lego Star Wars. La Saga Skywalker (Ps4) Exclusiva Amazon € 17.97

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features La galaxia es tuya en LEGO Star Wars: La Saga Skywalker; En este nuevo videojuego, los jugadores vivirán momentos memorables y una acción constante procedente de las nueve películas de la saga Skywalker, todo narrado con el humor característico de LEGO

Explora la saga en cualquier orden: los jugadores pueden adentrarse en la saga Skywalker y acceder a cualquiera de las nueve películas desde el principio, en el orden que prefieran; pueden dirigir cómo y dónde jugar

Ríete a carcajadas con el humor de LEGO: todos los momentos inolvidables de toda la saga vuelven a narrarse con el hilarante humor de LEGO

Juega con icónicos héroes y villanos: hay cientos de personajes jugables de toda la galaxia y de todas las eras de la saga. Los jugadores pueden jugar como Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn y BB-8 entre otros, o unirse al lado oscuro con Darth Vader, el Emperador Palpatine, Kylo Ren y muchos más

Descubre lugares legendarios: los jugadores pueden visitar lugares de sus películas de Star Wars favoritas, como el desierto de Geonosis, los pantanos de Dagobah y los campos nevados de la base Starkiller; podrán viajar a través del espacio y volver a visitar cualquier planeta en cualquier momento; enormes zonas centrales basadas en ubicaciones memorables de las películas ofrecerán divertidas misiones y mucho más para explorar

Plants VS Zombies: Garden Warfare 2 [Importación Francesa] € 15.00 in stock

1 used from €15.00

Amazon.es Features Le Front du jardin vous permet de modifier et personnaliser vos personnages, de choisir des quêtes, d'accéder aux modes Coop ou multijoueur

14 classes et plus de 100 personnages jouables

Nouveaux modes de jeu : Jeu Solo et Écran partagé

Super Crazy Rhythm Castle - PS4 € 39.99

€ 32.93 in stock 4 new from €32.93

€ 32.93 in stock 4 new from €32.93

Amazon.es Features Súper banda Sonora: Con más de 30 pistas, además de algunos extras ocultos, disfruta de rock, hip hop, dubstep y mucho más.

Cooperativa de locos: Juego cooperativo caótico, divertido y accesible. ¿No eres un profesional de los juegos rítmicos? Cada jugador puede tocar su música en el modo de tres o cuatro botones, ¡o salir para centrarse en los puzles mientras tu amigo se encarga de la música! Tanto si juegas solo como si te sincronizas con tus amigos, prepárate para abrazar la locura y enfrentarte a los desafíos de Rhythm Castle.

Caos multitarea: De escape room musical a arcade de ascensores, tendrás que pensar fuera del ritmo para adelantarte a las travesuras del rey. Combina la música con tareas complicadas y acción trepidante para resolver cada nivel.

Revive el ritmo: ¿Quieres una medalla de oro? Desbloquea y toca todas las canciones de Music Lab. Sin tonterías, ¡puro ritmo!

Marvel Vs. Capcom Infinite - Exclusive Content € 25.54 in stock 3 new from €21.74

€ 25.54 in stock 3 new from €21.74
2 used from €16.00

Amazon.es Features PS4

software

UBI Soft Mario + Rabbids Kingdom Battle € 29.99

€ 21.21 in stock 8 new from €21.21

1 used from €29.99

€ 21.21 in stock 8 new from €21.21
1 used from €29.99

Amazon.es Features Part Number MR3HLHNCM Edition + Rabbids Language Español

Fortnite Transformers Pack - ( Código de descarga del juego en la caja) - PS4 € 24.99

€ 21.99 in stock 6 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

€ 21.99 in stock 6 new from €21.99

Avanza, álzate o toca el claxon con el pack de Transformers; incluye 3 trajes, 3 accesorios mochileros, 3 picos, 2 gestos, y 1000 paVos

El traje de Megatron: El accesorio mochilero Emblema Decepticon, El pico Maza de energon, El gesto Cañón de fusión

El traje de Bumblebee: El accesorio mochilero Alas de Bumblebee, El pico Sable de Stinger, El gesto Listo para el combate

El traje de Autobús de batalla: El accesorio mochilero Roboglobo, El pico Pico de Axle

Back 4 Blood - Edición Estándar PS4 € 14.99 in stock 6 new from €14.99

2 used from €27.90

€ 14.99 in stock 6 new from €14.99
2 used from €27.90

Amazon.es Features La historia de Back 4 Blood tiene lugar tras una epidemia catastrófica donde gran parte de la población mundial está muerta o infectada por un demoníaco gusano parásito; Un grupo de veteranos del apocalipsis llamados Exterminadores, curtidos por inenarrables sucesos y cuya ambición es luchar por lo que queda de la humanidad, se han aliado para erradicar a los monstruos infectados conocidos como Infectados y recuperar así nuestro planeta

Back 4 Blood es un shooter cooperativo en primera persona contra zombis de los creadores de la franquicia galardonada por la crítica Left 4 Dead; Ofrece una jugabilidad emocionante y dinámica a cada segundo, además de una acción muy variable y personalizable para que los jugadores siempre vuelvan a por más

Back 4 Blood le saca partido a una IA adaptable que recibe el nombre de Director del Juego y cuya función consiste en monitorizar en segundo plano las acciones, la salud y las decisiones de los jugadores. Según corresponda, cambia las condiciones ambientales, añade obstáculos y libera mutaciones de Infectados especiales a través de modificadores del sistema de cartas llamados «cartas de corrupción»

Los jugadores pueden utilizar cartas específicas para crear estrategias contra el Director del Juego, desde aumentar el equipo hasta recargar armas, mientras se enfrentan a las hordas de enemigos que se encuentran a su paso y así cambiar las tornas del juego

Back 4 Blood estará disponible para Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, y PC el 12 de octubre de 2021; Las reservas recibirán el pack de skins para armas Élite de Fort Hope

Have a Nice Death (Nintendo Switch) € 39.99 in stock 6 new from €39.80

€ 39.99 in stock 6 new from €39.80

Amazon.es Features ¡LA MUERTE TE SIENTA TAN BIEN! Desarrollado por Magic Design Studios (Unruly Heroes), Have a Nice Death es uno de los videojuegos independientes más populares de este año (Metascore: 81/100). Con su impresionante dirección artística, sus bellas animaciones y su rica jugabilidad, Have a Nice Death se ha convertido en una referencia instantánea.

En este roguelike en 2D, encarnas a la agobiada Muerte, cuyos empleados han montado en cólera, alterando por completo el equilibrio de las almas... y tus planes de vacaciones. Para restablecer el orden, tendrás que coger tu fiel guadaña y demostrarles a tus empleados quién manda.

Descubre y explora los oscuros y encantadores departamentos generados proceduralmente de Death Inc., donde conocerás a un montón de personajes memorables, incluida tu afable ayudante con cabeza de calabaza, Pump Quinn, siempre dispuesta a compartir los últimos cotilleos de la oficina.

Como la Muerte no puede morir, utiliza lo que has aprendido y ganado para derrotar a los numerosos secuaces y jefes de cada departamento de Death Incorporated... una y otra vez. Una evaluación de tu rendimiento después de cada partida te garantiza el desbloqueo de interesantes objetos y mejoras que te ayudarán a progresar en tu viaje.

Afila tus habilidades (y tu guadaña) en trepidantes combates hack n' slash. Utiliza más de 70 armas y hechizos únicos que podrás encontrar y mejorar para crear combinaciones devastadoras . Un desafío épico con numerosos niveles, enemigos y jefes. READ Los 30 mejores Nuovo Contatto B1 capaces: la mejor revisión sobre Nuovo Contatto B1

Minecraft Legends - Deluxe Edition - PS4 € 49.99

€ 36.99 in stock 6 new from €36.99

€ 36.99 in stock 6 new from €36.99

Amazon.es Features Experimenta una leyenda épica del universo Minecraft y la Superficie como nunca antes lo habías visto.

Forma alianzas con nuevos amigos y mafias conocidas, y luego lidera la carga en batallas épicas contra los feroces piglins para defender la Superficie.

Atraviesa un mundo exuberante y dinámico, rico en recursos y diferente en cada partida.

Desafía a tus amigos o forma equipos en intensas batallas mientras defiendes tu aldea mientras lideras tus unidades para destruir los asentamientos de tus oponentes.

Incluye el juego base Minecraft Legends y el Pack de aspectos Deluxe, con seis aspectos adicionales en el juego: un héroe, cuatro monturas y un aspecto de montura adicional cuando esté disponible.

Plants vs Zombies garden Warfare 2 HITS € 17.30 in stock

1 used from €17.30

1 used from €17.30

Amazon.es Features Release Date 2018-11-30T00:00:01Z

Plants Vs Zombies Gw2 € 49.42

€ 24.99 in stock

1 used from €24.99

Amazon.es Features Al tratarse de un producto importado de Reino Unido, este producto se puede encontrar en inglés.

