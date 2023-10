Inicio » Top News Los 30 mejores Pinchos Para Palomas capaces: la mejor revisión sobre Pinchos Para Palomas Top News Los 30 mejores Pinchos Para Palomas capaces: la mejor revisión sobre Pinchos Para Palomas 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pinchos Para Palomas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pinchos Para Palomas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



NEWLIUXI- Pinchos antipájaros, 4 unidades, de acero inoxidable, para balcón, techo y ventanas, para espantar pájaros en el huerto € 12.99

€ 10.63 in stock 1 new from €10.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección de alta calidad: La construcción reforzada de las puntas antipájaros, la barra central especialmente desarrollada y la adaptabilidad de las puntas de acero inoxidable y el soporte permite una mejor protección contra aves, palomas, gaviotas, golondrinas, cuervos y otras plagas.

Amoldables: los pinchos de acero inoxidable del antipájaros son amoldables gracias a la barra central. Por lo tanto se pueden doblar las puntas exteriores del antipájaros en la posición deseada. El soporte se puede adaptar a casi cualquier superficie debido a su flexibilidad.

Inoxidable: el ahuyentador de palomas es de acero inoxidable, el soporte es de policarbonato transparente sumamente elástico y, por lo tanto, es resistente a los rayos UV. Por estos componentes recibirás un ahuyentador de pájaros de alta calidad, que resiste cualquier condición meteorológica.

Colocación sencilla: los pinchos se pueden fijar con clavos, tornillos o pegamento de montaje. Los elementos individuales se pueden conectar sin necesidad de herramientas gracias al encastre en los extremos.

Longitud total: 1 m El juego se compone de 4 elementos de 25 cm de largo cada uno.

Remi Hogar Pack de 5 Metros de Pinchos Antipalomas Púas para Palomas de Acero Inoxidable | Ahuyenta Palomas Efectivo | 30 Pinchos/Púas en Tiras de 50 cm Montadas | con Base Transparente € 25.95 in stock 2 new from €25.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinchos/Púas Anti palomas de Acero de Inoxidable con una base transparente de policarbonato cristalino contra los rayos ultravioleta.

30 Pinchos/Púas en cada tira de 50 cm de longitud. Base de 2.5 cm de ancho.

Fácil instalación ya que los Pinchos/Púas ya viene montadas. Adaptables a cualquier lugar gracias a su flexibilidad.

Pinchos/Púas con corte roma para evitar dañar al animal.

Fabricado con materiales reciclables y resistente a la intemperie. Tiene doble apertura para una mayor efectividad disuasoria y con certificado ISO.

Remi Hogar Pack de 10 Metros de Pinchos Antipalomas Púas para Palomas de Acero Inoxidable | Ahuyenta Palomas Efectivo | 20 Tiras de 50cm Montadas | con Base Transparente € 39.95 in stock 2 new from €39.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puas anti palomas de Acero inoxidable con base transparente de policarbonato cristalino contra los rayos ultravioleta

Fabricado con materiales reciclables y resistente a la intemperie y con doble apertura para una mayor efectividad disuasoria y con certificado ISO

El pack contiene 20 tiras (50 cm cada una) = 10 metros de zona a cubrir. Base de 2.5 cm de ancho

Fácil instalación en cualquier superficie tanto con tornillos o silicona

Púas para palomas fabricadas bajo patente y rigurosos controles de calidad con certificado ISO en EU

HOMENATUR Pinchos Antipalomas Acero Inoxidable - 3 Metros – 12 Hileras 25 cm – Puas Repelentes Aves – Ahuyentador Palomas – Espanta Pajaros Exterior Control Plagas € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [COBERTURA 3M] Incluye 12 tiras = 3 metros. Puedes utilizar varias filas para superficies más anchas. Detienen con eficacia a diferentes animales y evita que se posen en ventanas, vallas, techos, patios o cornisas

[FÁCIL INSTALACIÓN] Con agujeros perforados, está diseñado para una instalación rápida y sencilla. Limpie la zona y utilice bridas, tornillos o pegamento (No Incluidos). No necesita mantenimiento

[ECOLÓGICO] Los pinchos espantapajaros son respetuosos con las aves, ya que solo las ahuyentan sin causarles ningún tipo de daño. Hace que las palomas elijan otro lugar donde reposar.

[SOLUCIÓN EFECTIVA] Funciona contra pajaros, palomas, gaviotas, cuervos, gato, mirlos, gorriones, golondrinas, etc... Disuade a todas las plagas, en todos los niveles de infestación y en todo tipo de superficies.

[CALIDAD] Construidas en acero inoxidable 304, no se oxidan ni debilitan, ni dejan manchas antiestéticas de óxido. Los pinchos se insertan en una base muy resistente de policarbonato con tratamiento UV

XDQQ Pinchos Anti palomas de 5,7 Metros, Auyentador de gatos, Alféizar, Marta, Valla, Techo, Protección contra Pájaros - 20 Piezas (Marrón) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅✅SOLUCIÓN EFECTIVA: Pinchos antipalomas utiliza materiales ABS de alta resistencia; Impermeable, Resistente al cambio climático y a la radiación ultravioleta a largo plazo; Pinchos anti gatos se puede utilizar durante todo el año.

✅✅PROTECCION SOSTENIBLE: Usted puede prevenir eficazmente que las aves (como palomas y golondrinas) caigan y construyan nidos en alféizar de la ventana, barandilla, borde del techo, marco y aire acondicionado. Gracias a esto, la barandilla y el alféizar de la ventana se mantienen limpios y hermosos. ¡Despídete del estiércol de pájaro!

✅✅DEFENSA COMPLETA: Antipalomas no sólo funciona con palomas, sino que también repele a otras aves (golondrinas y gorriones) y otros animales (gatos, ardillas, mapaches) - todos ellos dentro de las leyes de protección animal existentes.

✅✅INSTALACION RAPIDA: Pinchos para palomas - Conexión Inmediata. Sólo elija clavos, tornillos, clips o pegamento de montaje según sea necesario para asegurar. ¡Consejo: Use guantes durante la instalación para evitar lesiones!

✅✅EXCELENTE SERVICIO POSVENTA: Pinchos antipalomas consiste en 20 unidades (28,5 cm de largo 5,7 m), cada una con tres puntos de ruptura (28,5 x 3,5 x 4 cm). Si no está satisfecho con nuestros antipalomas pinchos, puede devolverlos en cualquier momento. ¡Incluso después de tres años de compra!

RUPECA Pack 10 Pinchos Antipaloma 3,3m - Ahuyentador Palomas - Material Acero Inoxidable Duradero € 18.99 in stock 1 new from €18.99

1 used from €18.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FUNCIÓN: Los pinchos antipalomas están diseñados apuntando directamente hacia arriba para dar una maxima protección contra todo tipo de aves que intenten posarse en su techo, ventanas, barandillas, etc.

-MATERIALES: Producto fabricado bajo estrictos controles de calidad. Al usar materiales de primera calidad, solo es necesario instalarlo una sola vez ya que no se tiene que preocupar del deterioro del producto bajo ninguna circunstancia.

-FACIL INSTALACION: Los pinchos antipaloma tienen orificios pretaladrados a lo largo de la base, fáciles de montar y desmontar. También puede usar pegamento, tornillos o clavos para fijarlo durante mucho tiempo, olvídese de lluvias y fuertes rachas de viento. Gracias a las bases flexibles son fáciles de doblar y colocar en superficies uniforme o curvas.

- INOFENSIVO PARA ANIMALES: Nuestro producto está focalizado en ofrecer una solución que no dañe a los animales, ahuyentar a las palomas antes de que se acerquen. Además cuenta con un diseño que es prácticamente imperceptible, sea donde sea que esté montado el producto.

-ATENCIÓN AL CLIENTE RUPECA: 100% garantía de satisfacción. Envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, le responderemos en un plazo de 24 horas. READ Premio internacional por 'Por país' Regresó de España con 2 premios

Remi Hogar Pinchos Anti Palomas con Base de Acero Inoxidable | Anti Gaviotas | Ahuyenta Palomas Efectivo (10 Metros) | Fácil instalación | Repelentes de Aves € 45.95 in stock 2 new from €45.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Púas anti palomas de acero inoxidable con base de acero inoxidable de alta resistencia

Packs de tiras de púas anti palomas de 50 cm fabricadas en acero inoxidable (10 metros = 20 tiras de pinchos)

Fácil instalación en cualquier superficie tanto con tornillos o silicona

Los pinchos anti palomas de base de metal de Remi son repelentes para todo tipos de aves (palomas, gaviotas, etc.). Método contra aves económico, permanente, fácil de instalar y con mantenimiento mínimo para evitar que las palomas se posen en superficies.

Diámetro de la varilla de 0,13cm de acero inoxidable Aisi 302. Máxima resistencia (2000New) Normas En10270 Producto con 10 años de garantía.

QWORK 4 Piezas x 25cm Pinchos Antipalomas de Acero Inoxidable para Valla Balcón Techo (Longitud Total de 1 m) € 9.85 in stock 1 new from €9.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Función: Mantenga a las palomas fuera del techo, fuera de las repisas y cagando por todas partes. Incluso asegure su cerca contra mapaches y gatos monteses. Los picos son fáciles de ver y no causan ningún daño grave a los animales.

Material: los picos para pájaros están hechos de alambre de acero inoxidable 304 de alta calidad, duradero, anticorrosión, antioxidante y tienen una vida útil muy larga al aire libre. Los picos para pájaros no se desvanecen fácilmente y los picos para pájaros son más estables cuando se insertan en la base.

Flexibilidad: la base para las picas para pájaros es flexible hasta cierto punto, por lo que no solo es adecuada para la instalación en una superficie plana, sino también para la instalación en una superficie curva y se adapta completamente a la forma de recintos exteriores, letreros de tiendas y otras estructuras. ajusta

FÁCIL INSTALACIÓN: La base de púas antipájaros de acero inoxidable tiene orificios para una fácil instalación. Al insertar la uña del pájaro en el agujero, las púas se pueden fijar perfectamente. Si desea un área o longitud más grande, puede colocarlos uno al lado del otro o conectar la cabeza con la cola.

Contenido del paquete: este traje de púas para valla de pájaros viene con 4 púas antipájaros y 12 tiras de púas en total.

NedeTec Pack 3 Metros de Pinchos Antipalomas de Acero Inoxidable, con Cinta Adhesiva de Doble Cara, Ahuyentador de Pájaros Eficaz, 12 Tiras Espanta Palomas de 25cm para Balcón, Terraza, Ventanas... € 24.95

€ 23.95 in stock 1 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁXIMA EFICACIA: Nuestro ahuyentador de palomas es efectivo para espantar todo tipo de aves de balcones, terrazas y ventanas.

RESISTENTE Y DURADERO: Los repelentes para palomas están fabricados con acero inoxidable y policarbonato resistente a los rayos ultravioleta, ambos de la mejor calidad, para resistir todo tipo de condiciones meteorológicas (lluvia, nieve, frío, calor…).

El kit incluye 12 tiras anti palomas de 25 cm, 3 metros en total. Se incluyen además 3 metros de cinta adhesiva de doble cara ultra resistente para que puedas instalar el producto en cualquier superficie.

GRAN APERTURA: Cada pincho para palomas tiene una apertura de 13 cm, para garantizar su eficacia a la hora de ahuyentar pájaros de todo tipo (palomas, gaviotas, golondrinas…).

FÁCIL INSTALACIÓN: Las púas de acero inoxidable se instalan con suma facilidad en la base de plástico, no necesitarás más de 2 minutos para instalar cada repelente para aves.

Pinchos Antipalomas Plástico, Pinchos Anti Gatos, 5.7 Metros Ahuyentador de Pajaros, Ahuyentador Palomas, Repelente Palomas Repelente Gatos Anti Palomas Pájaros Control - 20 Pcs Marrón € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinchos Antipalomas Para Balcón: Compare con otros pinchos Antipalomas plástico, nuestros ahuyentador de pajaros agregan pequeñas espinas entre ellos. ¡Evite de manera efectiva que pájaros como palomas y gorriones se posen en vigas, toldos o alféizares de ventanas y aniden allí y dejen excrementos de pájaros repugnantes!

Repelente para Gatos: 3 filas pinchos anti gatos plástico no solo son efectivos contra palomas, sino que también pueden ahuyentar a gatos como cuervos, cuervos y gatos, pero no les causan ningún daño grave. PRECAUCIÓN: Debido a que las pinchos antipalomas son muy afiladas, utilícelas con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar lesiones.

Ahuyentador Palomas Duradero: Los pinchos antipalomas están hechos de plástico de alta resistencia, resistente a los rayos UV y a las heladas, impermeables, no se oxidan fácilmente como el metal y no se deforman bajo la luz solar intensa. Se puede utilizar durante mucho tiempo. Para disuasión de pájaros carpinteros, disuasión de gatos, disuasión de pájaros y protección de canaletas.

Fácil de Instalar: Hay tres formas de instalar las pinchos para palomas. Simplemente fije el ahuyentador de pajaros en una superficie plana con clavos, o ate el ahuyentador de palomas del balcón a la superficie con un cable fuerte, o pegue las púas para pájaros con cinta adhesiva de doble cara.

100% GARANTÍA DE SATISFACCIÓN: Si no está completamente satisfecho con nuestros repelente palomas, no dude en contactarnos. Te daremos una solución satisfactoria.

Pinchos Antipalomas 5.7 Metros, Repelente Palomas Plástico, Anti Gatos, Ahuyentador Pájaros Control para Balcon Terraza Ventana Cercas - 20 Pcs Marrón € 22.99

€ 18.39 in stock 1 new from €18.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección Humanizada: Pinchos antipalomas plastico al aire libre pueden evitar eficazmente que los animales vivan en ventanas, vallas, techos, patios o aleros. Puede asustar a los animales pequeños sin causar daños. El sistema de defensa de palomas cumple con los requisitos de la Ley de bienestar animal.

Defensas Seguras y Efectivas: Los auyentador de palomas pueden prevenir eficazmente que aves, gorriones y gatos, mapaches pequeños y otros animales aterricen y anidan en balcones, jardines, vigas de techo y aire acondicionado. ¡¡ evite eficazmente las heces de paloma y mantenga la limpieza y la belleza!

Instalación Rápida: Solo hay que seleccionar clavos, tornillos, accesorios o pegamento de montaje (no incluido) según sea necesario. El pinchos para palomas se puede ensamblar rápidamente sin perforación. Consejo cálido: debido a que pinchos para pájaros son muy afiladas, deben manejarse con cuidado durante la instalación para evitar lesiones.

Materiales de Alta Calidad: El repelente gatos del balcón está hecho de plástico acrílico de alta calidad, es resistente y duradero, y puede soportar el mal tiempo y la radiación ultravioleta a largo plazo. Es muy adecuado para su uso en patios, terrazas, techos, vigas, fosos o vallas.

Garantía de Calidad: El ahuyentador de pinchos exterior consta de 20 unidades (longitud total de 5,7 m), cada una con tres puntos de precontacción (28,5x3,5x4cm) para una instalación flexible en función de la longitud. ¡Si no está satisfecho, regrese incondicionalmente, ¡ siempre le serviremos!

Remi Hogar Pinchos Anti Palomas de 3 Metros | 6 Hileras Puas Anti Aves de 50 cm | Ahuyenta Pajaros de Acero Inoxidable | CE € 16.95 in stock 2 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puas anti palomas de acero inoxidable con base transparente de policarbonato cristalino contra los rayos UV. Pinchos anti palomas repelentes para todo tipos de aves como palomas, gaviotas etc. Ideal para utilizar en cornisas, repisas de ventanas, zonas ornamentales de fachadas, etc. Creados con acero inoxidable de alta calidad.

Fabricado con materiales reciclables y resistente a la intemperie y con doble apertura para una mayor efectividad disuasoria.

El pack contiene 6 tiras (50 cm cada una) = 3 metros de zona a cubrir. Base de 2.5 cm de ancho.

Cumple las normas de fabricación y homologación europea EN-DIN-ISO 4892 certificada por APPLUS en España con File nº 12/5996-364.

Longitud base 50 cm en plástico inyectado en policarbonato cristalino protegida contra los rayos ultravioletas Púas por pieza: 20.

OFFO Pinchos para pájaros con Base de Acero Inoxidable,Pinchos para Palomas para tejados y Ventanas,Set de Pinchos disuasorios para pájaros,Anti Cuervos,Gaviotas y pájaros pequeños,Cubierta 78cm € 9.53 in stock 1 new from €9.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Picos de aves eficientes y humanos] Las espigas de acero inoxidable para pájaros tienen un elemento disuasorio visual y físico para las aves. Puede disuadir a las palomas u otras aves de aterrizar en su casa para anidar o producir excrementos. No hay necesidad de dañar a estas aves, y lograr la coexistencia pacífica entre las personas y la naturaleza. Soluciones efectivas a sus problemas.

[Duradero] Las espigas de pájaro hechas de acero inoxidable de grado 304 premium, fuertes y duraderas. En comparación con las bases de plástico, nuestras púas para pájaros son más duraderas y resistentes, y no requieren mantenimiento, incluso si se usan hasta por 15 años. Pueden soportar cualquier clima y mantenerse intactos a través de ventiscas y tormentas de viento que nunca se aflojarán ni se oxidarán.

[Cobertura de ancho completo] La longitud de cada pico es de 100 mm (4 pulgadas) y el ancho es de 76 mm (3 pulgadas). A diferencia de los productos con solo 2 o 3 picos, nuestros picos de control de aves tienen un total de 6 agujas en cada grupo de agujas en las direcciones horizontal y vertical, que pueden cubrir mejor todo el rango de 360 °.

[Amplio uso] Las palomas se pueden instalar en cualquier área, muy adecuadas para alféizares de ventanas, balaustradas, bordes de techos, cornisas, unidades de aire acondicionado o techos pequeños o cualquier área contaminada por excrementos de aves y nidos.

[Servicio postventa] Si encuentra algún problema durante la instalación o el uso, no dude en contactarnos, le responderemos y lo resolveremos dentro de las 24 horas.

QIMEI-SHOP Pinchos Antipalomas de Acero Inoxidable 3 Metros Anti Pájaros Pinchos para Palomas para Balcon Terraza Ventana Canalón 12 Hileras 25cm € 19.59

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cobertura de 12 paquetes: el paquete incluye 12 pares de púas para pájaros, 12 tiras: longitud 250 mm, ancho 25 mm, 12 púas de paquete: longitud 115 mm, 12 piezas por paquete en total en 144 piezas, le brindan una cobertura de 300 cm.

Robusto y duradero: púas para pájaros hechas de material de acero inoxidable 304 de primera calidad, excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas, y permanecen intactas durante una exposición prolongada al sol, el viento y la lluvia. No es necesario un reemplazo frecuente.

Flexible y versátil: las bases flexibles tienen una fuerte ductilidad, fáciles de doblar en la forma que necesita, encajando bien en superficies no planas o curvas. Puede integrarse con cualquier edificio, rótulo o estructura sin afectar el aspecto.

Fácil de instalar: los picos de paloma tienen orificios pretaladrados a lo largo de la base, fáciles de montar y desmontar. También puede usar pegamento, ataduras, tornillos o clavos para fijarlo durante mucho tiempo. Puede reciclarse y reutilizarse, lo que ahorra costes de mantenimiento.

Amplia aplicación: adecuado para techos, chimeneas, ventanas, canalones, cercas, buzones de correo, vigas, balcones, graneros, patios, etc. Funciona para muchos tipos de aves, como palomas, gorriones, gaviotas, murciélagos y otros animales trepadores.

IVIO CONTROL Pinchos Antipalomas con Cinta de Doble Cara (3 Metros) Ahuyentador de Palomas - También Sirve como Espanta Pájaros y Ahuyenta Gatos € 24.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANTÉN TU ESPACIO LIMPIO - Gracias a las púas podrás mantener tu espacio limpio y libre de aves. Consigue resultados desde el primer momento y para siempre. Además, gracias a su diseño y materiales, también le ayudará a ahuyentar de la zona a otros animales conflictivos como pueden ser gatos.

FÁCIL INSTALACIÓN | MONTAJE SIMPLE - Siguiendo nuestras instrucciones, ten el producto instalado en menos de 5 minutos. El paquete contiene 12 tiras que juntas abarcan 3 metros. Cada tira mide 25 cm, siendo posible disminuir la longitud de las mismas a nuestro gusto dividiéndolas en partes más pequeñas sin complicaciones.

TODO INCLUÍDO - La cinta de doble cara incorporada te permite instalar el producto en cualquier tipo de superficie de la manera más rápida y sencilla posible, y sin tener que buscar productos complementarios. La cinta de doble cara extra fuerte te permite no tener que preocuparte de las fuertes rachas de viento o de la lluvia.

RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO Y CALIDAD ASEGURADA - Producto fabricado bajo estrictos controles de calidad. Al usar materiales de primera calidad, solo es necesario instalarlo una sola vez ya que no se tiene que preocupar del deterioro del producto bajo ninguna circunstancia.

SISTEMA INOFENSIVO Y DISCRETO - Nuestro producto está focalizado en ofrecer una solución que no dañe a los animales, disuadiendolos antes de que se acerquen. Además cuenta con un diseño que es prácticamente imperceptible, sea donde sea que esté montado el producto.

Pinchos Antipalomas Acero Inoxidable, 3,6 Metros, Anti Gatos Disuasorio para Pájaros - 12 Piezas Marrón € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PINCHOS DE PALOMA HUMANOS EFECTIVOS: El diseño de base de doble pico de paloma puede evitar eficazmente que las aves aniden en el medio. El diseño redondo humanizado del kit de púas para palomas puede evitar que las aves aterricen de manera efectiva.

PUEDE EXPANDIR LA COBERTURA: el juego de clavos para pájaros de acero inoxidable incluye 12 bases para clavos para pájaros. Cada base se utiliza con 15 clavos de espina de pájaro de 12,5 cm para formar una densa red anti-escalada de espina de pájaro. Puede usar varios picos para pájaros en combinación para obtener un área de protección segura más grande.

DURADERO Y ESTABLE: los picos disuasivos para palomas están hechos de acero inoxidable de alta resistencia y la base está hecha de plástico flexible que es resistente a la corrosión, a los rayos UV y a la intemperie. Las picas para palomas no se oxidarán ni agrietarán debido a la exposición al medio ambiente, ni dejarán antiestéticas manchas de óxido en la superficie de su propiedad.

FÁCIL DE ENSAMBLAR: cada riel viene con 15 puntas de acero inoxidable; solo necesita unos minutos para terminar. Luego, simplemente elija tornillos, bridas para cables, cinta de doble cara o montaje adhesivo; Puede conectar fácilmente rieles individuales entre sí. Nota: los accesorios anteriores (tornillos, cables, cintas de doble cara o componentes adhesivos) no están incluidos en el embalaje. Asegúrese de saberlo antes de decidir.

PAQUETE INCLUYE: el juego incluye 12 puntas de pantalla para palomas con 180 puntas de acero inoxidable (15 piezas SS/base) (hasta 12,5 cm de ancho y 10,5 cm de altura). Cada clavo de paloma tiene 5 puntos de ruptura predeterminados para un montaje flexible. Se pueden ajustar de forma variable en longitud según sus necesidades. Puede construir hasta 360 cm de área de protección para la baranda de su balcón para mantener su hogar limpio y hermoso. READ Cómo celebrar la Navidad en Europa durante el aislamiento: detalles

OnlyBP® Pinchos Antipalomas Irregulares para Ahuyentar o Repeler Pájaros y Gatos - Ahuyentador de Palomas de Plástico para Balcón, Techo y Ventanas € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MANTÉN A LAS PALOMAS ALEJADAS - Gracias a nuestro diseño con pinchos para palomas irregulares de 3 alturas, puede evitar fácilmente que las aves aniden o se posen sobre la superficie sin hacerles ningún tipo de daño.

RESISTENTE A CUALQUIER SITUACIÓN METEOROLÓGICA - Estos pinchos disuasorios para pájaros o anti palomas tienen una gran resistencia y durabilidad, ya que están fabricados con plástico de polipropileno impermeable y flexible de alta calidad. No se decolora ni oxida como otros productos.

✅ SE ADAPTA A CUALQUIER SUPERFICIE - Podrá colocar estos pinchos antipájaros en cualquier lugar gracias a su base flexible doblando las partes en la posición deseada.

CONSIGUE LA LONGITUD PERFECTA - En el kit se incluyen 10 piezas de 40 cm cada una, lo que hace un total de 4 metros. Puede juntar cada pieza hasta conseguir la longitud deseada.

INSTALACIÓN EN UN MINUTO Y SIN COMPLICACIONES - Puede instalarlo fácilmente y en un minuto. Hay tres maneras: fijando la base a una superficie plana con clavos, atando fuertemente la base con bridas (incluidas) o pegando la base con pegamento o cinta adhesiva de doble cara. Olvídate de instalaciones tediosas como en otros productos

Kodya Pinchos antipalomas, 10 Piezas 3,10 Metros + Cinta Doble Cara + Bridas, Brid Spikes, Ahuyentador de pajaros, Repelente Palomas, Pinchos antipajaros, Pinchos Palomas, Espanta Gatos € 21.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Pinchos de pájaro mejorados: en comparación con otros picos de pájaros, nuestro pico de pájaro es la primera combinación de placa base de plástico y espina de acero inoxidable, con fuerte rendimiento y larga vida útil.

✅Buen efecto de protección: las diferentes longitudes de picos de pájaros pueden evitar eficazmente que los pájaros hagan nidos, y las espinas cónicas en la placa inferior pueden evitar que los animales se mantengan de pie durante mucho tiempo

✅Eficiente y humanizado: los picos disuasorios de pájaros imitan la estructura de las plantas, evitando eficazmente pájaros, ardillas u otros animales sin dañar a los pájaros.

✅Fácil de instalar: se monta en minutos sin herramientas. Simplemente utiliza bridas para cables, cinta adhesiva de doble cara, tornillos, etc. para sujetar los picos de pájaros a una superficie plana para un uso permanente

✅ Amplio uso: estos picos de pájaros proporcionan seguridad adicional a tu hogar, como techos, pabellones, aleros, vallas, balcones, alféizares de ventanas, vigas y otras áreas. También se pueden utilizar para evitar pájaros, ardillas, palomas en repisas de ventanas, canalones y otras fauna silvestre dentro y alrededor del jardín

CaiTang Pinchos Antipalomas 5.4 Metros, Anti Palomas Pinchos,Repelente Palomas Plástico,Pinchos Anti Gatos Auyentador para Palomas de Plástico para Balcón, Techo y Ventanas € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los picos antiaves pueden disuadir a las aves de manera efectiva y proteger cualquier área de palomas, gaviotas u otros animales.

A diferencia de otras picas antipájaros, nuestras picas antipájaros constan de 3 filas paralelas de púas grandes y 2 filas de púas pequeñas. La altura de los clavos grandes es de 3,5 cm y la altura de los clavos pequeños es de 1 cm, lo que puede evitar que las aves se caigan de las ranuras de los clavos.

Los clavos para palomas pueden evitar que las palomas o las ardillas se sienten en los alféizares de las ventanas, las barandillas, los bordes de los techos o los techos con aire acondicionado. Evite que los excrementos de pájaros aniden directamente en los alféizares o techos.

Cada clavo antipájaros está hecho de plástico de alta calidad, que puede resistir las condiciones climáticas cambiantes y la radiación UV a largo plazo, y se puede usar durante todo el año.

El tamaño de las uñas antipájaros es de 30*4,5*3,5 cm, un total de 18 piezas, con una longitud total de 5.4 metros. Este producto es fácil de ensamblar con pegamento, tacos o bridas. Se puede montar sobre superficies de hormigón, metal o madera.

QINERSAW 20 PCS Pinchos Antipalomas Plástico 8.6 Metros Pinchos Anti Gatos Repelentes de Palomas de Plástico Picos de Pájaros de Jardín de Plástico Picos de Pájaros, Ancho 4CM (Marrón) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅✅【Pinchos Antipalomas Plástico】Protege tus espacios al aire libre con nuestras 20 uñas repelentes de pájaros. Cada clavo mide 43 cm de largo y 4 cm de ancho, perfecto para patios, balcones, barandales, vigas o cercas. Puede prevenir eficazmente que pájaros, gorriones, gatos, mapaches y otros animales entren en sus espacios al aire libre.

✅✅【Plástico acrílico de alta calidad】 Nuestras uñas repelentes de pájaros están hechas de plástico acrílico de alta calidad, que es liviano, impermeable, antioxidante y duradero. Estas uñas pueden soportar todo tipo de condiciones climáticas y rayos UV a largo plazo sin decolorarse, deformarse ni agrietarse.

✅✅【Longitud ajustable】 Gracias al diseño de punto de ruptura, puede ajustar la longitud de nuestras uñas repelentes de pájaros para adaptarse a diferentes posiciones. Hay puntos de interrupción preestablecidos cada 14 cm, lo que garantiza una instalación flexible.

✅✅【Instalación rápida】Nuestros clavos repelentes de pájaros tienen un diseño de orificio redondo, por lo que son fáciles de fijar en madera, metal u hormigón con clavos, tornillos, pegamento o bridas. La instalación rápida y conveniente le permite proteger sus espacios al aire libre en poco tiempo.

✅✅【Defensa humanizada】 Nuestras uñas repelentes de pájaros consisten en tres filas de uñas de plástico paralelas. Las puntas de las uñas están ligeramente redondeadas, lo que garantiza una defensa eficaz sin dañar a los animales. Estos clavos pueden evitar la entrada de ardillas, palomas, gaviotas u otras aves grandes y mantener su espacio exterior limpio y hermoso. (Nota: Mantener alejado de mascotas y niños)

GLB Green Level Berlin | Pinchos para Gatos y Palomas | Púas Anti posamiento | Barandillas | Muros | Jardines | Color Blanco € 19.90 in stock 2 new from €19.90

2 used from €19.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5,70 metros de pinchos

EFECTO DISUASORIO: para palomas, gaviotas, gatos, ardillas etc. No causan daños a los animales.

USO: válido para usar en ventanas, terrazas, balcones, alféizares, muros, muretes, sofás, vallas, muros, puertas, tuberías, molduras, fachadas, condensadores de aire acondicionado, toldos, cornisas, barandillas, bajantes, claraboyas, embarcaciones, grúas de construcción o portuarias.

INSTALACIÓN: Hay 3 maneras de colocar el producto: en una superficie plana con clavos, con silicona o cinta de doble cara. También puede atarse con bridas. El producto tiene agujeros para facilitar la instalación.

MATERIAL: fabricado en plástico de polipropileno, resistente al agua, rayos UV, al óxido, anticongelante, flexible y robusto, fácilmente recortable para ajustar a la medidas necesarias.

Pinchos Antipalomas 12 Piezas 25cm Kit de 3M Repelente de Pájaros con 24 bridas de plástico Púas de Acero Inoxidable para pájaros Pinchos antipájaros para Balcón Terraza Ventana de Techo € 18.94

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Protección eficaz: ¿palomas molestas en el balcón? ¿Cuervos en el dosel? ¿Pájaros en el alféizar de la ventana? Ya sean techos, vigas, canaletas o barandillas, nuestros repelentes de pájaros ofrecen una protección eficaz contra las aves y cumplen con las leyes de protección animal.

Robusto y duradero: el clavo disuasorio para palomas está hecho de acero inoxidable altamente duradero y la base está hecha de plástico flexible que es resistente a la corrosión, a los rayos UV y a la intemperie. Las uñas de paloma no se oxidarán ni astillarán, ni dejarán un óxido antiestético en la superficie de su propiedad.

Ajuste flexible: la base suave se puede doblar 360 grados para que la malla para pájaros se ajuste perfectamente a superficies curvas o irregulares, como techos, chimeneas, repisas, canaletas, cercas, buzones, vigas, balcones, graneros y patios.

Fácil de instalar: el paquete viene con 12 piezas individuales de 25 cm (10 pulgadas) de largo. Simplemente conecte los pasadores de acero inoxidable a la base y ajuste la longitud dependiendo de dónde lo use. Según sus necesidades, elija entre clavos, tornillos, bridas para cables o adhesivo de montaje.

Multifuncional: El repelente de pájaros es un disuasivo físico para mantener alejadas a palomas, cuervos, gaviotas, golondrinas, estorninos, mirlos y otras aves grandes y pequeñas. Los picos defensivos también disuaden a animales como mapaches, gatos, ardillas, serpientes, ratones, etc., pero no les hacen daño.

Veddelholzer Premium Universal 3 Metros de Acero Inoxidable Pinchos antipalomas y espanta Palomas para balcón, ahuyentador Palomas antipalomas con Puntos de Rotura y Sistema de Clic € 23.95 in stock 1 new from €23.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Protección contra pájaros gracias a las puntas redondeadas: los picos de repelencia de palomas especialmente redondeados garantizan un manejo seguro para los seres humanos y los animales. No hay riesgo de lesiones para las aves y todos los demás animales. Puedes colocar el repelente de aves en cualquier lugar sin preocupaciones y no tendrás que preocuparte por los animales heridos.

✅Flexible y universal: ya sea para alféizar de ventana, techo, barandilla, canalones, vallas, buzones, barandillas de balcón y caja de flores, terrazas, etc. El repelente de pájaros se puede utilizar en casi cualquier lugar y se puede montar en cualquier superficie. Se puede colocar tanto en superficies planas como redondeadas gracias a su flexible riel de policarbonato.

✅Acero inoxidable inoxidable: los picos hechos de acero inoxidable son adecuados para cualquier uso duradero en condiciones de viento y clima y no se oxidan. También el riel base de policarbonato soporta tanto la radiación UV intensa y las fuertes diferencias de temperatura y se puede montar en todas las diferentes superficies.

✅Sistema de click y puntos de refracción: con la ayuda del sistema de clic y los puntos de rotura se pueden ajustar fácilmente y rápidamente, individualmente. Puede acortar el repelente de aves de cualquier manera, extenderlo y, por lo tanto, montarlo en los lugares más exigentes.

✅EXTRA MEDIA: los picos adicionales en la serie central garantizan que las aves y otros animales no construyan nidos entre los picos de defensa. Además, los picos adicionales evitan la aproximación de las aves más pequeñas que se encuentran entre los picos.

PLANETA CASA Pinchos Antipalomas Kit Espanta Palomas de Acero Inoxidable - 3,96 Metros [12 Unidades de 33 cm] - Ahuyentador Palomas - Antipalomas - Pinchos para Palomas (Bridas) € 24.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACERO INOXIDABLE: Versión mejorada de pinchos anti-palomas. Hecho de acero inoxidable y con los pinchos distribuidos tanto vertical como horizontalmente, ninguna paloma o ave podrá anidar en medio

RESISTENTE: El kit completo de pinchos anti palomas con 24 bridas incluidas te permiten instalar las piezas de una forma fácil y con gran fijación lo cual lo hace resistente al viento, a la lluvia y al sol.

KIT COMPLETO: Cada Kit contiene 12 piezas de 33 cm. En cada pieza consta de 40 pinchos de 11 cm cada pua y 24 bridas para poder fijar la base donde quieras de una forma segura y fuerte.

MULTIUSO: Los pinchos anti paloma están diseñados para mantener cualquier tipo de ave lejos del techo, repisa e incluso vallas. Los pinchos anti-palomas actúan como disuasorio visual y físico, hacen que las palomas elijan otro lugar donde reposar.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con pincho antipalomas le devolveremos el 100% del dinero. Solamente válido si la compra se ha efectuado por éste mismo canal.

Grevosea Paquete de 2 Pinchos para pájaros, Pinchos disuasorios para pájaros Pinchos antipájaros Pinchos para Palomas, disuadir a los pájaros pequeños Cuervos y pájaros carpinteros € 7.83 in stock 1 new from €7.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirás 2 picos de pájaro para exteriores, cada uno contiene 20 picos de pájaro y 2 bases de plástico. La longitud de los picos disuasorios de pájaros es de 25 cm, y la altura es de 11 cm, lo que puede disuadir a los pájaros y otros animales de aterrizar y posar

Materiales duraderos: los picos antipájaros están hechos de acero inoxidable de alta calidad, que es resistente y duradero, resistente a la intemperie y puede durar mucho tiempo. Los picos de pájaros para pájaros pequeños resisten tanto altas como bajas temperaturas y no se debilitarán incluso si están expuestos a climas extremadamente malos

Diseño humanizado: los picos defensivos evitan eficazmente que los pájaros se posen de una manera humana, sin dañarlos. Abanico de acero inoxidable con picos de pájaros en diferentes ángulos, lo que hace que sea imposible que los pájaros aterricen sin importar de qué dirección intenten acercarse

Amplias aplicaciones: los picos repelentes de pájaros pueden evitar que cualquier tipo de pájaros permanezcan en los alféizares de las ventanas o techos donde dejan excrementos o anidan. Los picos de valla se pueden instalar a lo largo de cualquier lugar alto, como chimeneas de techos. Adecuado para palomas, gorriones, cuervos y otros animales

Fácil de usar: la punta de paloma que recibes está desmontada, pero es muy fácil de instalar, solo tarda unos minutos en fijar todos los pinchos, no se necesitan herramientas. Nota: limpia los desechos de la superficie de instalación de antemano para no afectar la instalación READ Los 30 mejores Rode Wireless Go capaces: la mejor revisión sobre Rode Wireless Go

AOKKR Pinchos Antipalomas Acero Inoxidable, Pinchos para Palomas 6,6 Metros, Ahuyentador de Pajaros con Bridas para Cables, Sistema Anti Pájaros Anti Gatos para Balcon Canalón Ventana Terraza € 43.80

€ 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【SOLUCIÓN PARA EL CONTROL DE AVES】: Los picos AOKKR pinchos antipalomas están diseñados apuntando directamente hacia arriba para brindar protección contra todo tipo de aves que se posan. Proteja el techo, ventanas, barandillas contra palomas, etc. en una amplia variedad de situaciones. Los pinchos anti palomas no dañarán las aves.

【DURABLE Y DURADERO】: La punta de los pinchos antipalomas y la base del ahuyentador de pájaros e incluso los tornillos del repelente de pájaros están hechos de acero inoxidable SUS304 de alta calidad, no se ven afectados por climas extremos como la lluvia, la nieve y el sol abrasador. 3 veces más duradera que las espinas de plástico para pájaros.

【MANTENER ALEJADOS A LOS PÁJAROS DE DIFERENTES TAMAÑOS】: El alcance de pico de los pinchos para palomas es ajustable (de punta a punta), el alcance de pico de pájaro se puede ajustar de acuerdo con el tamaño del pájaro para evitar que los pájaros se posen o aniden. Mantienen alejadas a las palomas, gaviotas, buitres que midan más de 20 cm o gorriones con un tamaño corporal de solo 10 cm.

【LOS KITS DE AHUYENTADORES ANTI PALOMAS INCLUYEN】: Pinchos antipalomas con 20 elementos, 6.6 metros en total. Equipado con bridas para cables e instrucciones de uso. Viene con 5 picos pinchos de repuesto.

【FÁCIL DE INSTALAR】: Material de acero inoxidable, fáciles de cortar o doblar, luego simplemente coloque la fila de picos anti-pájaros en la longitud deseada en cualquier forma de superficie.

Remi Hogar Pack de 5 Metros de Pinchos Antipalomas 50 Púas para Palomas de Acero Inoxidable | Ahuyenta Palomas Efectivo | 10 Tiras de 50cm Montadas | con Base Transparente € 34.45 in stock 2 new from €34.45 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puas anti palomas de Acero inoxidable con base transparente de policarbonato cristalino contra los rayos ultravioleta

Fabricado con materiales reciclables y resistente a la intemperie y con doble apertura para una mayor efectividad disuasoria y con certificado ISO

El pack contiene 10 tiras (50 cm cada una) con 50 púas por tira = 10 metros de zona a cubrir. Base de 2.5 cm de ancho

Fácil instalación en cualquier superficie tanto con tornillos o silicona

Púas para palomas fabricadas bajo patente y rigurosos controles de calidad con certificado ISO en EU

Hywean Hsafe Pinchos Antipalomas de Acero Inoxidable, 10 Piezas 25cm Pinchos para Palomas Espanta Palomas, 2,5 Metros Ahuyentador de Palomas Pajaros - Sistema Anti Pájaros para Balcón Terraza Ventanas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficaz y Humanizado - El pinchos antipalomas de acero inoxidable es eficaz y humanizado. Las espinas afiladas en las pinchos para palomas pueden hacer que las aves se sientan incómodas al aterrizar, evitando así que las aves y otros animales aterricen y vivan. Es solo una expulsión física que no les hace daño.

Diseño Eficaz y Seguro - Los espanta palomas pueden integrarse en la mayoría de los estilos arquitectónicos, y las aves pueden notar y lograr fácilmente la evitación. Además, las pinchos antipalomas son en forma de abanico de 4,33 pulgadas, por lo que las aves no pueden aterrizar en ninguna dirección cerca. La base del pinchos para palomas puede doblar moderadamente. Los ahuyentador pajaros no solo se pueden instalar en superficies planas, sino también en áreas dobladas.

Fácil de Instalar - El tiempo de instalación de los sistema anti pájaros es de solo unos minutos. Basta con insertar los pinchos antipalomas en la base y luego sujetar losahuyentador de palomas de pared al balcón del alféizar de la ventana y a la barandilla con clavos, tornillos, cables o pegamento de instalación.

Materiales Duraderos - Nuestros pinchos antipalomas están hechos principalmente de acero inoxidable, duraderos y no son fáciles de romper o oxidarse. Incluso si pinchos para palomas están expuestas al clima extremo, este sistema anti pájaros no se oxidará ni debilitará, ni dejará manchas de óxido feas en su propiedad.

Amplia Gama de Usos - Los pinchos antipalomas se pueden instalar en cualquier área y son muy adecuados para alféizares de ventanas, barandillas, bordes de techos, etc. Los espanta palomas pueden detener aves y animales como palomas, cuervos, gorriones, ardillas, mapaches, etc.

NativoDex Pinchos Antipalomas de 5,2 Metros - Incluye 24 Bridas y 3 Metros de Cinta Adhesiva de Doble Cara - Kit Espanta Palomas y Gatos € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅SOLUCIÓN EFECTIVA ANTIPALOMAS: Los Pinchos Antipalomas Nativodex utilizan materiales ABS de alta resistencia; Impermeable, Resistente al calor y a la radiación ultravioleta. Se puede utilizar durante todo el año.

✅PROTECCION SOSTENIBLE: Puede prevenir eficazmente que las aves (como palomas y golondrinas) hagan sus necesidades o construyan nidos en el alféizar de la ventana, barandillas, bordes del techo ó aire acondicionado sin causar mucho ruido visual y con material sostenible.

✅AHUYENTA TANTO PALOMAS COMO GATOS: Los Pinchos Antipalomas Nativodex no sólo funcionaN con palomas, también repelen a otras aves (golondrinas y gorriones) y otros animales (gatos, ardillas, mapaches) - todo ello dentro de las leyes de protección animal existentes.

✅BRIDAS Y CINTA ADHESIVA INCLUIDAS: Para facilitar su instalación, se incluyen 24 bridas y 3 metros de cinta adhesiva doble cara, que garantizan una sujeción perfecta sea cual sea el método utilizado.

✅MEDIDAS ESTÁNDAR GARANTIZADAS: Los Pinchos Antipalomas Nativodex consisten en 12 unidades (43 cm de largo 5,2 m), cada una con tres puntos de ruptura (28,5 x 3,5 x 4 cm) para ponerlos a la medida que sea.

IKADONE-Pinchos Antipalomas Inoxidable Duradero, Ahuyenta Palomas, Gaviotas- EspantaPájaros Efectivo con Bridas Tornillos Guantes. 3 Metros: 12tiras de 25cm € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features . 1.- SOLUCION A TUS PROBLEMAS CON LAS AVES SIN HACERLES DAÑO. Pinchos disuasorios eficaces para proteger tu ventana, terraza, balcón, barandilla, antena tv, chimenea. Ahuyenta las palomas, gaviotas, y todo tipo de pájaros, que buscarán otro asiento más cómodo para ellos. Mantén limpia tu propiedad.

. 2.-DESCRIPCIÓN. Cada caja contiene 12 bases de policarbonato con protección UV, de 25 cm cada una, que se van acoplando hasta los 3 metros. Los pinchos son de acero inoxidable 304, de 11 cm de alto. Este material es anticorrosión y resistente a la intemperie, no se oxida y por lo tanto no te dejará manchas de óxido antiestéticas en tu propiedad.

. 3. MONTAGE SENCILLO. Se entrega desmontado, pero siquiendo nuestra hoja impresa de instrucciones, tendrás las varillas inox insertadas en la base de policarbonato en 10-15 minutos. Utiliza nuestros guantes (incluidos en el set). Al venir sin montar, ocupa un 80% menos espacio, siendo más sostenible y beneficioso para el transporte y almacenamiento.

.4. INSTALACIÓN. Dependiendo de la superficie donde lo necesites instalar, el pack incluye bridas (para barandillas, antena tv, etc.) y tornillos (para soportes de madera o similares). Si necesitas sujetarlo con pegamento, te recomendamos una silicona extrafuerte para exteriores (No incluída en el pack).

. 5. DURADERO SIN MANTENIMIENTO. Diseñado para que dure años y años. Si por cualquier razón no estás satisfecho, te llega con algún defecto, o no es lo que te esparabas, ponte en contacto con nosotros, y resolveremos el problema rápidamente de manera eficaz, y si así lo deseas, con la devolución del dinero. Estamos aquí cada día para ofrecerte el mejor servicio.

