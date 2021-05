Inicio » Deportes Los 30 mejores Pies De Gato capaces: la mejor revisión sobre Pies De Gato Deportes Los 30 mejores Pies De Gato capaces: la mejor revisión sobre Pies De Gato 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Pies de Gato Kame Combinan adherencia y Durabilidad. Zapatillas Escalada (Verde, 44) € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material externo: Piel de calidad

Material de la suela: Goma cocida

Ajuste: Velcros

Objetivo: Rocódromo / Clásica / Deportiva

La Sportiva Tarantula Pies de Gato, Unisex Adulto, Coral (Naranja), 40.5 € 79.99

€ 75.98 in stock 4 new from €69.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato para principiantes o escaladores

El sesgo del calzado y la asimetría son menos pronunciados

Sistema de cierre con los cierres de velcro escalonados

La suela proporciona un agarre óptimo y mucha fricción en patadas pequeñas

Pies de Gato Kime con Suela Vibram (Rojo, Numeric_42) € 74.99 in stock 1 new from €74.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material externo: Piel de calidad

Material de la suela: Vibram

Ajuste: Velcros

Objetivo: Rocódromo / Clásica / Deportiva

La Sportiva Tarantula - Pies de Gato Unisex, Color Verde/Gris, Talla 42 € 79.99

€ 77.99 in stock 7 new from €72.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato para principiantes o escaladores

El sesgo del calzado y la asimetría son menos pronunciados

Sistema de cierre con los cierres de velcro escalonados

La suela proporciona un agarre óptimo y mucha fricción en patadas pequeñas

La Sportiva Tarantula, Pies de Gato Unisex, Verde/Gris, 38.5 € 75.99 in stock 9 new from €69.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatos de escalada cómodos

Adecuados para escaladas deportivas o rutas alpinas

Son resistes a la abrasión

La parte de arriba esta hecha de cuero

La Sportiva Skwama Pies de Gato, Unisex Adulto, Negro/Amarillo, 43.5 € 106.62 in stock 7 new from €106.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Escalada > Pies de Gato > Deportiva > Hombre

La Sportiva Tarantula - Pies de Gato Unisex, Color Verde/Gris, Talla 39.5 € 69.88 in stock 9 new from €69.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato para principiantes o escaladores

El sesgo del calzado y la asimetría son menos pronunciados

Sistema de cierre con los cierres de velcro escalonados

La suela proporciona un agarre óptimo y mucha fricción en patadas pequeñas

Pies de Gato Sensei con Suela Vibram. Zapatilla de Escalada de Horma cómoda (Blanco, 41) € 67.99 in stock 1 new from €67.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material externo: Piel de calidad

Material de la suela: Goma Vibram

Ajuste: Velcros

Objetivo: Clásica / Deportiva / Boulder

MILLET LD Easy UP Zapatos de Escalada, Mujer, Azul (Pool Blue 000), 40 EU € 55.78 in stock 2 new from €55.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzado flexible para escaladores principiantes que buscan emociones en vertical, Especialmente diseñados para escalada en interiores, Compatibles con escalada en exteriores

Horma recta simétrica con talón generoso para una comodidad óptima al usar, Punta perfilada para mayor precisión para durante la escalada

Excelente ratio adherencia/durabilidad gracias a nuestra goma 4 Points Grip Durable, Cierre con velcro para un ajuste preciso y para poder (des)calzarlo de forma rápida y sencilla

Lengüeta envolvente con sujeción que ofrece un equilibrio ideal entre comodidad, durabilidad y rendimiento gracias al empeine en polialgodón forrado en cáñamo

Contenido: 1x Par de pies de gato Easy Up W para mujer, Número: 6,5 UK (40 EU), Color: Pool Blue (Azul)

Vibram FiveFingers Kso Evo, Zapatillas de Deporte Exterior, Hombre, Negro (Black), 41 EU € 95.00

€ 75.95 in stock 4 new from €75.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parte superior elástica de poliéster - hecha para proporcionar comodidad, durabilidad y transpirabilidad, manteniendo los pies frescos.

Cordones de atado fácil - ofrecen un ajuste seguro y cómodo.

Plantilla de EVA de 2 mm - para mayor amortiguación, protección y comodidad.

Suela Vibram XS - proporciona un gran rendimiento y flexibilidad.

Millet Rock UP, Zapatos de Escalada Unisex Adulto, Multicolor (Flash Green 000), 36 EU € 82.79 in stock 1 new from €82.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MIG1255_000 Model MIG1255 Color Multicolor Flash Green 000 Is Adult Product Size 36 EU

Millet Easy Up 5c W, Zapato de Escalada Unisex Adulto, Jasper Green, 37.5 EU € 79.95

€ 50.99 in stock 2 new from €50.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pies de gato para mujer concebidos para escaladores de nivel principiante-intermedio, Versión más técnica y cómoda de nuestro popular modelo

Horma recta simétrica con inserto de espuma bajo el talón para una comodidad óptima al usar, Punta perfilada y precisa para mayor precisión para durante la escalada

Excelente ratio adherencia/durabilidad gracias a nuestra goma 4 Points Grip Durable, Cierre con 2 velcros para un ajuste preciso y para poder (des)calzarlos de forma rápida y sencilla

Lengüeta envolvente con sujeción que ofrece un equilibrio ideal entre comodidad, durabilidad y rendimiento gracias al empeine en microfibra suave y transpirable

Contenido: 1x Par de pies de gato Easy Up 5C W para mujer, Número: 37,5 EU, Color: Jasper Green (Turquesa) READ Los 30 mejores Kit Supervivencia Montaña capaces: la mejor revisión sobre Kit Supervivencia Montaña

Millet MIG1827 Unisex Adulto Zapato de Escalada, Chile, 42 EU € 63.72 in stock 2 new from €63.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pies de gato para hombre concebido para escaladores de nivel principiante-intermedio, Versión más técnica y cómoda de nuestro popular modelo

Horma recta simétrica con inserto de espuma bajo el talón para una comodidad óptima al usar, Punta perfilada y precisa para mayor precisión para durante la escalada

Excelente ratio adherencia/durabilidad gracias a nuestra goma 4 Points Grip Durable, Cierre con 2 velcros para un ajuste preciso y para poder (des)calzarlos de forma rápida y sencilla

Lengüeta envolvente con sujeción que ofrece un equilibrio ideal entre comodidad, durabilidad y rendimiento gracias al empeine en microfibra suave y transpirable

Contenido: 1x Par de pies de gato Easy Up 5C M para hombre, Número: 42 EU, Color: Chili (Naranja)

Boreal Fire Dragon Zapatos de montaña, Unisex Adulto, Multicolor, 42 € 59.95 in stock 1 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: Piel de serraje

Sistema de atado: doble velcro

Lengüeta acolchada integrada

Palmilla: Media entresuela rígida

MILLET Easy UP Zapatos de Escalada, Unisex Adulto, Multicolor Grey Red 000, 41 1/3 EU € 55.78 in stock 3 new from €55.78

1 used from €33.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calzado flexible para escaladores principiantes que buscan emociones en vertical, Especialmente diseñados para escalada en interiores, Compatibles con escalada en exteriores

Horma recta simétrica con talón generoso para una comodidad óptima al usar, Punta perfilada para mayor precisión para durante la escalada

Excelente ratio adherencia/durabilidad gracias a nuestra goma 4 Points Grip Durable, Cierre con velcro para un ajuste preciso y para poder (des)calzarlo de forma rápida y sencilla

Lengüeta envolvente con sujeción que ofrece un equilibrio ideal entre comodidad, durabilidad y rendimiento gracias al empeine en polialgodón forrado en cáñamo

Contenido: 1x Par de Pies de Gato Unisex para Adultos Easy Up de Millet, Talla: UK 7,5 / EUR 41 1/3, Peso: 210 g, Color: Gris/Rojo

adidas Terrex Swift Solo, Zapatillas de Hiking Unisex Adulto, GRISEI/NEGBÁS/Escarl, 41 1/3 EU € 99.95

€ 68.99 in stock 8 new from €68.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapatillas de hiking ideales para Montañismo, alpinismo y trekking de Unisex Adulto.

Calzado deportivo de la marca Adidas

Zapatillas de hiking TERREX SWIFT SOLO (FX9323)

Las Zapatillas de hiking de la marca Adidas están diseñadas con la última tecnología y la mejor calidad para que se adapten perfectamente a tu pie sin dejar de lado el estilo.

Practica tu deporte favorito gracias a las Zapatillas de hiking de Adidas. Comodidad y ligereza para que sólo tengas que preocuparte de rendir al máximo.

La Sportiva Otaki, Zapatos de Escalada Hombre, Multicolor (Blue/Flame 000), 39 EU € 127.70 in stock 10 new from €127.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Escalada > Pies de Gato > Deportiva > Hombre

La Sportiva Skwama Pies de Gato, Unisex Adulto, Negro/Amarillo, 42 € 146.00 in stock 6 new from €134.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Escalada > Pies de Gato > Deportiva > Hombre

SAGUARO Minimalistas Zapatillas de Barefoot Trail Running para Mujer Antideslizante Five Fingers Calzado Minimalista Portland Orange 38 EU € 32.99 in stock 2 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La parte superior de las zapatillas minimalistas está hecha de material de lycra resistente a la sal, elástico y ultraligero, que puede drenar rápidamente y ventilarse de forma cruzada, y tiene una excelente flexibilidad y comodidad.

Los cordones de los minimalistas zapatillas utilizan un diseño de cordones rápidos, y el ancho de los zapatos se puede ajustar libremente. 3. El diseño de cuello suave evita los arañazos cuando se usa.

Las plantillas de los barefoot zapatillas son absorbentes de olores, antibacterianas, estables, no se deslizan y son removibles.

La goma espesa antideslizante de alta calidad protege sus pies de la arena caliente, los erizos de mar, las piedras, el suelo áspero y los objetos punzantes y evita que se caiga y se lesione en un suelo liso.

Ocasiones: gimnasio, trotar, ciclismo, caminatas, pesca, césped, conducción, voleibol de playa, navegación, bote, kayak, parque acuático, surf, windsurf, etc.

Boreal Mutant - Zapatos Deportivos Unisex, Multicolor, Talla 8 € 80.98 in stock 3 new from €80.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piel en serraje

Cierre por medio de elástico y velcro en la parte superior

Goma estra fina en toda la pala como protección y agarre extra

La Sportiva Finale - Pie de Gato para Hombres, Color Azul, Talla 42.5 € 91.61 in stock 4 new from €91.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La parte superior está elaborada en piel

Media suela de 1.1 mm Laspoflex

Suela de Vibram XS Edge 5mm

Peso aproximado de 480 g

La Sportiva Miura VS - Pies de Gato para Hombre, Color Amarillo/Negro, Talla 42.5 € 120.99 in stock 5 new from €120.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para escaladores

Máxima adherencia

Material de alta calidad

Five Ten Anasazi Pro Climbing Zapatillas - AW20-46.7 € 134.54 in stock 1 new from €134.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste - cómodo.

Cierre - de velcro.

Parte superior - sintética ligeramente elástica.

Forro - textil.

Suela de goma Stealth C4 - para una adherencia excepcional.

La Sportiva Tarantula Pies de Gato, Unisex Adulto, Blue (Azul), 42.5 € 77.99 in stock READ Los 30 mejores Soporte Bicicleta Pared capaces: la mejor revisión sobre Soporte Bicicleta Pared 5 new from €72.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato para principiantes o escaladores

El sesgo del calzado y la asimetría son menos pronunciados

Sistema de cierre con los cierres de velcro escalonados

La suela proporciona un agarre óptimo y mucha fricción en patadas pequeñas

Tenaya Tanta 6 UK Pies de Gato Climbing Shoes Zapato de Escalada € 67.50 in stock 1 new from €67.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de corte: microfibra

Cierre: velcro

Suela: goma cocida, 4mm

Ancho: 5 sobre 5

Rigidez: 3,5 sobre 5

Pies de Gato Kokoro con Suela Vibram. Zapatillas para Escalada Deportiva (Rojo, 47) € 78.99 in stock 1 new from €78.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material externo: Piel de calidad

Material de la suela: Goma Vibram

Ajuste: Cordones

Objetivo: Deportiva / Dificultad / Boulder

La Sportiva Mythos, Zapatos de Escalada Hombre, Marrón, 46 EU € 69.44 in stock 3 new from €69.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Escalada > Pies de Gato > Cl?sica > Hombre

La Sportiva Kataki, Zapatos de Escalada Hombre, Multicolor (Ocean/Sulphur 000), 43 EU € 149.99

€ 136.49 in stock 7 new from €134.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de Escalada > Pies de Gato > Cl?sica > Hombre

Pies de Gato niño Garra Kamae Kids Zapatillas de Escalada (Verde, Numeric_28) € 59.00 in stock 1 new from €59.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Zapato de escalada muy cómodo

Cierre con dos velcros

Piel de calidad.

Muy duradero

