Joyería Los 30 mejores piercing nariz acero quirurgico capaces: la mejor revisión sobre piercing nariz acero quirurgico

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de piercing nariz acero quirurgico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ piercing nariz acero quirurgico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Briana Williams 20G 8 Unids Nose Screw Studs Anillo de Acero Inoxidable Zirconia Ball Heart Star Flat Top Nostril Retenedor Joyería Piercing € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 8 piezas en un conjunto, viniendo en 8 diseños diferentes: bola linda de 2 mm / redonda clara CZ / zirconia / tapa plana, corazón delicado de 4 mm y estrella brillante de 3.5 mm, corazón y flor de ciruela, más opciones para el uso diario.

Grosor del pasador de calibre 20 (0,8 mm), longitud de barra de 7 mm.

Diseño clásico, fácil de poner y quitar, extremos redondos bien pulidos de las publicaciones, asegúrese de la experiencia de uso cómodo.

Hecho de acero inoxidable sólido, resistente a la oxidación, acabado altamente pulido y estricta galvanoplastia de metal Crea superficie súper lisa y brillante.

Garantía Satisfecha: promesa de cambio de 90 días o garantía de devolución de dinero, si está insatisfecho con el artículo.

Dochais 120 Piezas Piercing Nariz Acero Inoxidable 316L, Forma de L, Piercing Hipoalergénico, Perno para Mujeres y Hombres 20G 1,5mm 2mm 2,5mm 3mm € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete económico de 120 unidades】 en un pedido obtendrás 120 anillos de nariz en forma de L con 4 tamaños y 2 colores: 30 piezas de 0.059 in (15 piezas transparentes+15 piezas de color), 30 piezas de 2 mm (15 piezas transparentes+15 piezas de color), 30 piezas de 2,5 mm (15 piezas transparentes+ 15 piezas de color), 30 piezas de 3 mm (15 piezas transparentes + 15 piezas de color) tachuelas de cristal. Longitud aproximada de 7 mm / 0,28 pulgadas, grosor del pasador: calibre 0,8 mm / 20.

【DISEÑO ESPECIAL EN FORMA DE L】 El diseño en forma de L se usa para evitar que las joyas perforantes de la nariz se caigan, permanezcan en su lugar, no se aflojen, se pongan y quiten fácilmente, los extremos redondos bien pulidos de los postes aseguran un uso cómodo experiencia.

【MATERIAL HIPOALERGÉNICO CONFIABLE】 Espárragos nasales, pasador de poste de acero inoxidable 316L, engastado con circonita cúbica de calidad AAAA +, sin níquel, sin plomo. Sin alergias, adecuado para pieles sensibles. El circón cúbico brilla como diamantes, lo que te permite llamar más la atención entre la multitud.

【REGALO PERFECTO】 Protección del paquete de la caja para evitar daños en la vida diaria, una opción de regalo ideal para el día de Navidad, el día del aniversario, el día de San Valentín y el cumpleaños de su amante. El estilo unisex se adapta a todas las personas a las que les gustan los piercings en la nariz y las joyas para el cuerpo.

【SERVICIO SINCERO LAS 24 HORAS】 Siempre hemos creído que la compra de productos es solo el comienzo, y es nuestra responsabilidad brindar el más alto nivel de servicio posventa. Si no está satisfecho con esta compra, asegúrese de contactarnos, resolveremos el problema dentro de las 24 horas.

Body CAC 2 Piezas-0.8mm × 8mm Mujeres Acero Quirúrgico Bisagras Nariz Anillos Oreja Acero Inoxidable Helix Piercing Cartílago Tragus Stud Pendientes € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Grosor del alambre 0,8mm, diámetro interior: 8mm. El paquete contiene 2 piezas. Fabricado en acero quirúrgico 316L grado implante. Sin níquel, sin plomo e hipoalergénico.

Uso: ① Fácil de abrir y cerrar para cambiar a mano, pero manténgalo bien cerrado mientras lo usa. Sin bordes ásperos, completamente liso cuando se aprieta. Nunca pierda si no abre el cierre con bisagras. ②6 mm para una nariz muy pequeña/trago/hélix/perforación ajustada. ③Gancho tipo durmiente, cómodo para dormir. No es necesario salir a nadar.

Ventaja: ①El material de acero quirúrgico tiene una excelente biocompatibilidad, ideal para pieles sensibles. Prácticamente no tenía irritación ni reacción alérgica. ②Envuelve tu nariz y en realidad no tiene costuras. Robusto, el clip se sujeta bien, no irrita la piel.

Ventaja: ① Es hermético después de un uso prolongado como estricta inspección previa al envío. ②3 aros de diferentes colores, mejor experiencia del cliente. Tenemos un anillo de 0,8mm/1,0mm/1,2mm de espesor con un diámetro interior de 5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm. Por favor revise nuestra opción de listado cuidadosamente.

Por favor revise nuestra imagen cuidadosamente, si es demasiado pequeña, gire a 9/10 mm de diámetro.

Briana Williams 18G 20G 22G Acero quirúrgico 316L Jewelled Clear Diamond CZ Nariz Stud Anillos Tornillo Piercing joyería 10-12PCS € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recibirás 10pcs anillos de nariz de plata CZ brillantes enjoyados.

Calibre: 22 g (0,6 mm); Longitud del pasador: 7 mm; Tamaño de zirconio cúbico: 2 mm

Material: acero quirúrgico 316L + Zirconia cúbica

Joyería corporal hipoalergénica y libre de níquel

El paquete incluye: paquete de 10 piezas para la nariz, vienen con una bolsa de regalo de terciopelo.

WillTen 20G Piercing Nariz Plata Acero Inoxidable Piercing Nariz Aro Diamante CZ Corazón Nariz Espiral Mujer 12Piezas Piercing Joyería € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: acero inoxidable de alta calidad, los artículos son hipoalergénicos y son su accesorio multifuncional.

Espesor: 20G (0,8mm); Longitud: 7mm. Diámetro interior: 8 mm.

Tipo de gancho: en forma de L, sacacorchos. Piedra: engarce en garra con zirconia cúbica de 3 mm. Modelos especiales de anillos y pendientes para la nariz.

El embalaje incluye: 12 piezas por paquete, acompañadas de una bolsa de terciopelo de regalo.

Regalo perfecto: nuestros artículos son regalos perfectos para cumpleaños, Navidad, San Valentín, bodas y mucho más, representan sus mejores deseos.

Rajnard Piercing Nariz Acero Quirúrgico Plata 41pcs Cristal de Colores L Forma Anillo Nariz Espiral 20G Mujeres y Niñas € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calibre de la barra: Calibre 20 (0.8 mm), Longitud de la barra: 7 mm, Diámetro del anillo interior: 6/8/10 mm. Tamaño de la cabeza: 2 / 3,5 mm.

El paquete incluye: 41 piezas de piercing en la nariz 7 estilos diferentes, conjunto exquisito, varios diseños le brindan suficientes opciones para adaptarse a sus diferentes atuendos diarios.

Fabricado en acero quirúrgico. Sin níquel ni plomo. La mano de obra de alta calidad y la artesanía única finalmente protegen su piel con cuidado.

Se puede usar como piercing en la nariz, el mejor regalo para cumpleaños, Navidad, día de San Valentín, etc.

Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros para resolverlo. Resolveremos su problema en 24 horas. READ Los 30 mejores Pendientes Aro Pequeños capaces: la mejor revisión sobre Pendientes Aro Pequeños

Fullsexy 8Pcs Piercing Nariz Anillo Septum Nariz Piercing Anilli Clicker Quirurgico de Acero Inoxidable para Hombre y Mujer - 8 mm € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ SEGURO - Esta Piercing Nariz esta hecha de 316L de acero inoxidable es Seguro y sin plomo y níquel, no causa alergias a su piel, también son sólidos y le proporcionan un servicio prolongado.

✔ COMODO - La superficie de nuestro septum es pulida y lisa, cómoda de llevar. Estricto proceso galvánico para ser bien chapado sobre la pintura.

✔ MATERIAL DURADERO - Estos septum de nariz de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable quirúrgico de 316L, no es fácil de doblarse y deformarse para que te los lleves fácilimente a su nariz y a su oído siempre

✔ VARIOS COLORES - Los septum son hecho de Acero quirúrgico de alta calidad 316L y opcionalmente con un recubrimiento de PVD de color le ofremos 4 coroles de septum nariz aro según tu favorito

✔ GARANTIA - Si no esta satisfecho completamente con nuestro piercing nariz falso ,comuníquenos inmediatamente le ayudaremos con el mejor esfuerzo

CUHZA Anillo hipoalergénico de segmento plegable para la nariz 316L, aro de septum de 8 mm hecho de acero inoxidable para hombres y mujeres € 6.59 in stock 1 new from €6.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫ El paquete incluye: recibirás 4 pares de pendientes de aro en cuatro colores: plata, negro, oro y oro rosa, 2 pares para cada color. El color y la cantidad de los aros nasales se adaptan a la mayoría de tus atuendos y satisfacen tus diferentes necesidades.

♫ Material de seguridad: estos anillos para nariz están hechos de acero quirúrgico 316L, son duraderos e hipoalergénicos. El anillo de nariz con buena flexibilidad y flexibilidad y superficie lisa que no se oxida ni empaña y ofrece una larga vida útil.

♫ Tamaño del anillo de nariz: estos piercings de nariz tienen un grosor de 8 mm, puedes usarlos para diferentes propósitos. Los aros nasales no dañan tu piel, la moda y la buena textura son fáciles de llevar.

♫ Fácil de usar: los piercings son muy fáciles de abrir y cerrar a mano. Perfecto para anillo de nariz, anillo de labios, pendientes de cartílago, pendientes de trago, pendientes giratorios, etc.

♫ Garantía posventa: este juego de joyas para el cuerpo es unisex, bonito y moderno. Si tienes alguna duda sobre los pendientes de aro para mujer, no dudes en contactarnos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

Liuxn 10 Piezas Piercing de Nariz Curvado Pendiente de Nariz de Acero Quirúrgico Barra Curvada de Zirconia Cúbica Joyería de Piercing de Nariz de L, 20 Gauge € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NIVEL CURVADO MEDIDA DEL PERNOSO: el grosor del espárrago de la nariz es de 20 guage/ 0,8 mm, la circonia cúbica tiene 2 mm de diámetro, la longitud del pasador es de 7 mm, la barra curvada en 5 mm de largo, el tama?o adecuado para la perforación de la nariz

MATERIAL HYPOALERGéNICO: fabricado en acero inoxidable quirúrgico y zirconia cúbico, hipoalergénico, de alta resistencia a la oxidación, corrosión y deslustre, buena elección para la vida diaria y fiesta

FORMA ESPECIAL L: anillos de nariz de acero en forma de curvado en forma de L, fáciles de retorcer en la nariz y sacar, de moda y hermosos; Zircon es muy brillante y especial, te hace atractivo

OCASIONES APLICABLES: conveniente para la boda, la fiesta de graduación, la vida diaria que lleva y más, también se puede enviar a sus amigos, parientes, novia como regalos

CANTIDAD: 10 pedazos del perno curvado de la nariz en total, cantidad suficiente para el reemplazo, superficie pulida y lisa electrochapada es cómodo usar

PIERCINGLINE piercing quirúrgico de acero en la nariz con disco de cristal en color plata/cristal transparente € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Fabricado en acero quirúrgico 316L, conforme a las normas EU-DIN para una compatibilidad óptima con la piel, incluso en zonas sensibles del cuerpo.

Ajuste seguro: Fácil inserción, cierre y sujeción segura del piercing, gracias a la forma en espiral de la barra.

Diseño: Con un disco de cristal de 2,5 mm en cristal transparente, un verdadero captador de atención que hará que todas las miradas se vuelvan hacia ti.

Resistentes y duraderos: Nuestros piercings son resistentes a la corrosión y fáciles de cuidar, con una superficie extremadamente lisa para evitar inflamaciones y garantizar un uso cómodo y duradero.

Volumen de suministro: 1 pendiente con disco de cristal en color: plateado / transparente - tamaño: grosor de la barra 1 mm - longitud de la barra: 6 mm

WARRIOR Piercing para la nariz Espárrago para la nariz Pin curvo con bola de cristal checo Acero quirúrgico 316L estéril 22G (0,8 mm) Longitud 6,5 mm x 2,5 mm PBS-002 (ZIRCÓN AZUL) € 6.90 in stock 1 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MATERIAL]: Acero quirúrgico 316L estéril

[TAMAÑO]: 0.8X6.5

Ancho de la cristallo: 2.5 mm

Empaquetado y vendido individualmente

8PCS Anillos de Nariz Pendientes de Aro, 316L Acero Quirúrgico Sleeper Septum Clickers, Piercing de Lóbulo de Caracol negro+plata € 8.69 in stock 1 new from €8.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño y cantidad de material El anillo de la nariz está hecho de acero inoxidable 316L de alta calidad, que no se oxida ni se oxida. Resistente e hipoalergénico. Seguro y conveniente para pieles sensibles, diámetro interior de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm. El paquete incluye 8 narigueras en dos colores diferentes: negro y plateado, suficiente para su uso diario

Fácil de usar Los piercings serán muy fáciles de abrir y cerrar a mano. No necesitas herramientas y ahorras tiempo. La superficie es suave y cómoda de llevar sin bordes afilados. Es perfecto para el uso diario de todos.

Adecuado para la mayoría de las ocasiones Combina el atuendo adecuado para liberar tu ambiente glamoroso en cualquier ocasión, perfecto para fiestas, compromisos, aniversarios, graduaciones, espectáculos de rock, bailes de graduación y más.

Uso Perfecto para el aro de la nariz, el aro del labio, el clicker del diafragma, el aro del cartílago, el tragus, el espiral, etc., nuestro piercing, el labio, la ceja, el diafragma, la torre, el cartílago, el tragus y la espiral. .

Regalo perfecto Este juego de joyas para el cuerpo es unisex, bonito y a la moda. El mejor regalo para cumpleaños, Navidad, aniversario, San Valentín, boda, etc.

MILACOLATO 3PCS 16G Piercing Nariz Acero Quirurgico Anillos De Nariz Pendientes para Nariz Aro para Mujeres Septum Clicker CZ Segmento Articulado Tabique Labio Helix Cartílago Daith Tragus € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✦ANILLOS DE ARO DE NARIZ SET ✦ Una orden puede obtener 3pcs diferentes anillos de aro de nariz, incluyendo anillo de nariz cz, anillo de nariz doble. Diseño sin costuras, fácil de abrir, poner y cerrar a presión, más seguro de usar, no tiene que preocuparse por el piercing de caracol que engancha su cabello o rasca su piel

✦MATERIAL HIPOALERGÉNICO✦ Este juego de perforación de aro clicker con bisagras está hecho de acero inoxidable 316L de alta calidad, alta resistencia al óxido, 100% hipoalergénico, seguro y duradero. Superficie lisa de alto pulido, brillante y cómoda de llevar, no se preocupe por rascarse su delicada piel. Incrustación de zirconia cúbica brillante, cortada y delicada, atrapa más ojos en ti

✦COLOR & SIZE✦ 2 colores para su elección: tono plateado / tono dorado; Calibre: 16G (1.2mm), diámetro interior 8/10/12mm.

✦MULTI-FUNCIÓN ✦ Este conjunto de aros de anillo es perfecto para la perforación de la nariz, pendientes de cartílago, aros, perforación del tabique, perforación de caracol, perforación daith, pendiente de hélice, perforaciones del lóbulo de la oreja, etc.

✦SERVICIO CONFIABLE✦ ¡Su satisfacción es nuestra búsqueda incansable! Ofrecemos 90 días de servicio postventa (reemplazo o reembolso completo). Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo, resolveremos su problema a tiempo. Simplemente consulte a continuación para obtener más detalles y cómo contactarnos. Por favor, compruebe el tamaño de las imágenes de referencia antes de ordenar

JeweBella 28/30 Piezas Piercing Nariz Acero Quirúrgico para Mujer Hombre Cartílago Piercing Oreja Anillos de Nariz Aro Septum Piercing Helix Conch Tragus Plata 20G € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Piercing Nariz --- Un pedido contiene 28/30 piercings para la nariz. Incluye 12/16 aros para la nariz y 18/12 espárragos para la nariz. Longitud de la barra 7-8 mm, diámetro interior de los anillos de la nariz: 8 mm.

Piercing Nariz Acero Quirúrgico --- Estos anillos y tachuelas para la nariz para mujer están hechos de acero inoxidable 316L de alta calidad, pueden evitar la inflamación de manera segura. Sin níquel y sin plomo, resiste la oxidación y la corrosión, se puede usar durante mucho tiempo.

Piercing de nariz a la moda --- Los diseños especiales de tachuelas y anillos para la nariz, como las formas curvas redondas, rectas y en forma de L, son fáciles de insertar y extraer, sin ningún daño. El aro nasal es firme y cómodo de usar y también se puede fijar en su lugar. Se puede combinar con ropa adecuada y un anillo en la nariz en diferentes ocasiones, lo que te hará más encantador y elegante.

Uso amplio --- Los anillos nasales de acero inoxidable son adecuados para el uso diario, fiestas, bodas, aniversarios, graduados, cumpleaños, etc., como anillos nasales, aretes, aretes perforados de cartílago, anillos labiales, etc. El juego de tornillos nasales permite te destacas, y también se pueden usar como regalos para amigos y familiares.

Servicio posventa de JeweBella --- Jewelbella ofrece tranquilidad los 365 días del año. Si tiene alguna pregunta sobre este perno nasal, contáctenos por correo electrónico. Lo resolveremos lo antes posible y esperamos que tenga una excelente experiencia de compra.

MILACOLATO 15 Piezas 20G Anillos Nariz de Acero Inoxidable Anillo Nariz Pernos Prisioneros Tornillo Anillos de Circonio Cúbico Anillo Nariz Labret Piercing de la Nariz Joyería para Mujer Hombre S € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨ 【Lo que obtienes】: Viene con 15 piezas de aros nasales en 3 estilos diferentes, aros nasales redondos de CZ, aros nasales de ópalo y aros nasales cuadrados CZ, la moda y los populares tachuelas nasales en forma de tornillo pueden satisfacer tus necesidades de belleza y moda.

✨ 【Calidad premium】: los tacos de los anillos de la nariz están hechos de acero de grado médico 316L, no son fáciles de doblar y deformar, no se empañan ni se oxidan, buenos para pieles sensibles. La superficie de los tacos de la nariz está pulida suavemente, muy cómoda de llevar

✨ 【Especificaciones】: Tamaño del calibre del perno del anillo de la nariz: 20 g = 0,8 mm, la longitud del pasador es de aproximadamente 7 mm / 0,28 pulgadas, tamaño de la CZ: 2 mm y 2,5 mm, tamaño de la piedra de ópalo: 2 mm. Diferentes tamaños delicados satisfacen sus diferentes necesidades de moda.

✨ 【Uso versátil】: los tacos para la nariz se pueden usar como anillos para los labios, anillos para el tabique, anillos para las fosas nasales, tachuelas para la nariz, etc., perfectas para el uso diario. Es un hermoso regalo para ustedes, amantes, amigos en cumpleaños, fiestas, día de aniversario, día de San Valentín y más.

✨ 【¿Todavía dudas?】: Ofrecemos [POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE POR VIDA] -100% de satisfacción y garantía de devolución de dinero. Si tiene algún problema con los espárragos del anillo de la nariz, no dude en contactarnos, resolveremos su problema lo antes posible

JeweBella 12 Piezas Piercing Septum Acero Quirúrgico 16G Piercing Nariz Aro para Mujer Niña Anillo Clicker Septum Piercing Pendientes Helix Tragus Daith Piercing Nostril Labio 8/10mm € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features piercing Septum Acero Quirurgico: en un pedido recibirás el piercing septum anillos de 12 piezas en diferentes estilos, incluido el anillo con bisagras, el anillo de herradura, el eptum anillos, etc. Las delicadas joyas para piercing de nariz acero quirúrgico satisfacen diferentes necesidades y le brindan un encanto diferente cada día

Material de Seguridad: las piercing daith están hechas de material de alta calidad con circonita brillante 5A+, superficie altamente pulida, duradera y lisa, no rayan la piel, son inofensivas para la salud y son cómodas de llevar

Tamaño del Piercing Septum Plata: calibre: 16 G = 1,2 mm, diámetro interior de los anillos para la nariz: 8/10 mm. Estas joyas de piercing nariz aro se pueden utilizar como anillo de septum, anillo de nariz, aro Datih, anillo de labio, piercing helix, aro de tragus, anillo conch, piercing de nostril, adecuado para mujeres y niñas

Regalo de Joyería Perfecto: el piercing septum es simple pero moderno, nunca pasa de moda. Grandes regalos para usted, amante, esposa, madre, hija, amigos en cumpleaños, Halloween, boda, día de San Valentín, aniversario, día de la madre, Navidad, Año Nuevo, etc

Servicio de Promesa: Brindamos un servicio postventa de 365 días para joyería para piercing nariz anillos. Respuesta por correo electrónico las 24 horas. ¡Esperamos que tenga una buena experiencia de compra!

JeryWe 30Pcs 20G Piercing Nariz Acero Quirurgico Mujer Hombre en Forma de L Anillo de Nariz de Doble Aro para Piercing Simple Nariz Studs Tornillo de Plata CZ Piercing Joyería out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia variedad de anillos de la nariz--Un pedido contiene 30pcs diferentes anillos de la nariz de diseño, 6pcs espárragos de la nariz, 6pcs l en forma de espárragos de la nariz, 6pcs tornillo anillos de la nariz, 6pcs anillos de la nariz, 6pcs doble anillo de la nariz para una sola perforación, 30 estilo diferente va a satisfacer sus diferentes necesidades y nunca pasan de moda. ¡Estos diseños son tan únicos y un conjunto debe tener para los amantes de piercings en la nariz!

Material hipoalergénico--Estos anillos de la nariz conjunto están hechos de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, ligero y duradero, hipoalergénico. Alta superficie lisa pulida, cómodo de llevar sin borde afilado. Fácil de poner o quitar, se puede usar durante mucho tiempo.

Tamaño--Todos los anillos de la nariz en calibre 20G (0,8 mm), la longitud de la barra de la nariz espárrago es de 7 mm, el tamaño interior de la forma de aro es de 8 mm, varias formas de diámetro superior alrededor de 2-5 mm. Tamaño estándar, adecuado para la mayoría de la gente.

Regalo perfecto--Estos clavos de la nariz son grandes opciones para la novia, señoras, esposa, hija, madre, compañeros de clase o amigos en el día de San Valentín, Navidad, día de la madre, cumpleaños, acción de gracias, aniversario, celebración de la boda, graduación. También son muy adecuados para el trabajo diario y la vida.

Servicio y Garantía--Proporcionar 365 días de intercambio de productos o devolución de dinero. Apenas no dude en entrarnos en contacto con si usted tiene cualquier problema, solucionaremos para usted en el plazo de 24 horas. READ Los 30 mejores Medalla De San Benito capaces: la mejor revisión sobre Medalla De San Benito

LOLIAS 60-240Pcs Piercing Nariz Anillo para Mujeres Hombres Acero Inoxidable CZ Piercings de Nariz Forma de L Pendiente de Nariz Piercing Joyería 20G-22G 1.5mm 2mm 2.5mm 3 mm € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PAQUETE DE VALOR DE 120PCSUn pedido obtendrá 120 piezas de anillos de nariz en forma de L con 4 tamaños 2 colores: 30 piezas de 1,5 mm (15 piezas transparentes + 15 piezas de color), 30 piezas de 2 mm (15 piezas transparentes + 15 piezas de color), 30 piezas de 2,5 mm (15 piezas transparentes + 15 piezas color), 30 piezas de 3 mm (15 piezas transparentes + 15 piezas de color) tachuelas de cristal. Aproximadamente 7 mm / 0,28 pulgadas de longitud, grosor del pasador: 0,8 mm / calibre 20.

DISEÑO FIJO ESPECIAL El diseño en forma de L se utiliza para evitar que las joyas perforadoras de la nariz se caigan, permanezcan en su lugar, no se suelten, se pongan y quiten fácilmente, los extremos redondos bien pulidos de los postes garantizan una experiencia de uso cómoda.

MATERIAL HIPOALERGÉNICO FIABLEPasador de poste de acero inoxidable 316L, engastado con circona cúbica de calidad AAAA +, sin níquel, sin plomo, sin alergias, adecuado para pieles sensibles. Las circonitas cúbicas brillan como diamantes, lo que te hace más llamativo entre la multitud.

REGALO PERFECTO Protección del paquete de caja para evitar daños en la vida diaria, una opción de regalo ideal para el día de Navidad, el día de aniversario, el día de San Valentín y el cumpleaños de su amante. El estilo unisex se adapta a todas las personas a las que les gustan los piercings en la nariz, las joyas para el cuerpo.

SERVICIO SINCERO 24 HORAS Siempre hemos creído que la compra de bienes es solo el comienzo, y es nuestra responsabilidad brindar el más alto nivel de servicio postventa. Si no está satisfecho con esta compra, asegúrese de contactarnos, resolveremos el problema por usted dentro de las 24 horas.

Dochais 44 Piezas Set Piercing Nariz Acero Inoxidable, Piercing Nariz Forma de L, Piercing Nariz Hipoalergénico, Perno Nariz para Mujeres y Hombres 20G € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】 Estos pequeños aros de anillo de nariz están hechos de acero inoxidable 316L, seguro y duradero, libre de alergias y antioxidante, peso ligero, fácil de limpiar, muy cómodo de llevar, y proteger su piel de la irritación y el daño. Brillante AAA + CZ incrustaciones de forma segura y no perderá fácilmente, llamar la atención de otros en la multitud.

【20G Anillos de Nariz】 Usted recibirá 44 piezas de estilo mixto aro de la nariz y la nariz espárragos conjunto, que contiene 20 piezas aro anillo de la nariz, 8 piezas recta nariz espárragos, 8 piezas en forma de L nariz anillos espárragos y 8 piezas tornillo nariz espárragos. La joyería de perforación de la nariz más populares son adecuados para todo tipo de ropa.

【Nose Rings Hoops' Size】 Tamaño de calibre: 20G (0,8 mm). El tamaño interior de la forma de aro: 6mm,8mm,10mm,12mm. La longitud del perno prisionero del hueso, forma curvada y forma de L: 7mm, CZ o tamaño de la bola: 2mm, tamaño de la estrella: 3mm. Se adapta al tamaño de la mayoría de las personas. Estos anillos de la nariz también se puede utilizar como aros pendientes, anillos de labios, pendientes de cartílago, anillos de tabique y otras joyas del cuerpo.

【Joyería de Piercing de Nariz】 Los aros de anillo de nariz y los pernos prisioneros de nariz son su opción ideal para dar regalos a los demás. Como regalo sorpresa para su madre, padre, esposo, esposa, hija, hijo o mejores amigos en días especiales como Cumpleaños, Aniversario, Halloween, Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, Día de San Valentín.

【Servicio Post-Venta】 Estamos comprometidos a proporcionar a los clientes el mejor servicio y joyas de calidad. Si tiene algún problema de calidad del producto, no dude en contactarnos, haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver su problema en 24 horas.

NewkeepsR 3 piezas-0.8mm Espesor 316L Acero Quirúrgico con Bisagras Segmento Clicker Anillos Sin Costura, Cartílago de Lóbulo Sin Costuras Tragus Pendiente Nariz Hoop-5/6/7mm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espesor del alambre 0.8mm, 3 diámetros internos diferentes: 5mm/6mm/7mm. Hecho de material de acero quirúrgico 316L de grado de implante. Sin níquel, sin plomo e hipoalergénico. (Se vende como 3 piezas).

Uso: ① Se abre y se cierra fácilmente para cambiarlo con la mano, pero permanece cerrado de forma segura mientras se usa. Sin borde rugoso, completamente liso una vez abrochado. No pierda nunca si no abre el cierre con bisagras. ② 3 anillos de tamaño se ajustan a diferentes partes del cuerpo. ③ Aro de pendiente tipo durmiente, cómodo para dormir.No es necesario sacarlo al bañarse.

Ventaja: ① El material de acero quirúrgico tiene una excelente biocompatibilidad, ideal para pieles sensibles. Casi no presenta irritación ni reacción alérgica. ② Se ajusta a tu nariz/oreja y es realmente transparente. ③ Es ajustado después de un uso prolongado como una inspección estricta antes del envío. ④ 3 anillos de diferentes tamaños que evitan problemas de tamaño innecesarios (demasiado pequeños/grandes), ahorran tiempo y mejoran la experiencia del cliente.

Consejos: ① Calibre más grande, menor en tamaño de grosor, por ejemplo: 20ga→0,8mm, 18g→1,0mm, 16g→1,2mm, 14g→1,6mm ② Por favor, revise nuestra imagen con cuidado, si la encuentra demasiado pequeña, gire a un diámetro de 7/8/9mm.③ El orificio de perforación debe estar completamente curado antes de usarlo.④ Los anillos deben esterilizarse antes de usarlos.

Servicio: ① Imagen similar, pero la nuestra es cómoda de usar sin bordes afilados, segura y cómoda. ② Inspeccionamos cada anillo antes del envío para garantizar una buena experiencia del cliente y creación de marca. Cualquier pregunta/problema, envíenos un mensaje libremente, responda dentro de un día.

Wendalern Turquesa Anillos De La Nariz Aro De Acero Quirúrgico Tabique Aro De La Nariz De Oro De Cuentas Cautivas Anillo De La Nariz Hélice Cartílago Pendientes De Joyería De Perforación Del Cuerpo € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Turquesa con anillos dorados en la nariz, adorna la punta de tu nariz, delicada, compacta y hermosa, agrega un toque de color al verano.

Los anillos de acero quirúrgico hipoalergénico para la nariz son de calibre 22 (grosor: 0,6 mm), con un diámetro interior de 0,4 pulgadas (10 mm), por favor, decida el calibre en primer lugar (mida el anillo que tenía o pregunte a la tienda de piercing para usted), a continuación, elija un diámetro interior adecuado para su nariz o piercings de la oreja.

Los pernos prisioneros de los labios de la nariz del cartílago de la hélice acabaron altamente pulido y el arte electrochapado terminante del metal creado, la superficie es pulido suavemente, especialmente cómodo llevar.

Piercings de nariz de aros de tabique de oro, se pueden utilizar como anillos de labios, pendientes de cartílago, anillos de nariz, anillos de tabique. El mejor regalo para cumpleaños, día de San Valentín, día de la madre, aniversario, año nuevo o cualquier otro día festivo, muy popular entre mujeres y jóvenes.

Anillos de nariz de piercing de cuerpo turquesa. Estamos muy contentos de que pueda elegir nuestras joyas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico. Responderemos y proporcionaremos servicios relevantes dentro de las 24 horas. Esperamos sus comentarios.

JeweBella 16G/18G Piercing Nariz para Mujer Hombre Acero Quirúrgico Cartílago Helix Piercing Oreja 8MM/10MM Clicker Hinged Segment Septum Anillo Unisex Pendientes Aro Conch Tragus Piercing Joyería € 13.59

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piercing Nariz para Mujer Hombre: un pedido obtendrá los 3 piercing nariz aro , incluido el aro para la nariz de zirconia cúbica, el anillo para el tabique de ópalo, la joyería clásica para perforar la nariz. El piercing nariz acero quirúrgico: 16G / 18G, diámetro interior: 8 mm / 10 mm, Este anillo para la nariz se puede usar para el cosplay de los personajes de World of Warcraft Tribes Great Chief y Little Roar Great Chief

Material Hipoalergénico: este juego de piercings nariz está hecho de acero quirúrgico 316L, hipoalergénico, sin níquel, no daña la piel sensible, no pone la piel verde, el aro no se deformará, superficie lisa sin bordes afilados, muy seguro y cómodo de llevar ¡Puedes usarlo 24/7!

Diseño sin Costuras: el diseño del segmento de bisagra del piercing nariz aro es fácil de abrir, poner y cerrar a presión, el diseño sin costuras es más seguro de usar, no tiene que preocuparse por la piercing conch enganchando su cabello o rascándose la piel, usted puede usarlo con confianza

Uso Multifuncional: estilo minimalista, diseño elegante, esta joyería de perforación se puede usar como piercing nariz anillo, aro de labio, aro de tabique, aro de cartílago, piercing helix, piercing conch, piercing tragus, pendientes cartílago, piercing lóbulo oreja, etc., gran opción. para uso diario y regalo

Servicio de Promesa: Brindamos un servicio posventa de 365 días para piercing nariz. Entrega rápida de Logística de Amazon. 24 horas de respuesta por correo electrónico. ¡Espero que tengas una buena experiencia de compra!

incaton 0.8mm Piercing Nariz 20G Acero Quirúrgico Piercing en la Nariz Aro Nariz Stud Anillo Twister Tornillos Piercing Conjunto de Joyas, Oro,Oro Rosa,Plata € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features tachuelas de la nariz que incluyen: tachuela de la nariz 8pcs (cz / crystal / flat / ball / heart / hollow heart / flower / rose en forma de tapa, cada estilo de una pieza), viene con una bolsa de terciopelo de regalo

Material de los tacos nasales: acero inoxidable quirúrgico 316L + zirconia cúbica de alta calidad, hipoalergénico y sin níquel, con tapa AAA + con incrustaciones

tamaño de los tacos de la nariz cz: calibre 20 (0,8 mm); Longitud del pin: 7 mm; Cubic Zirconia / Crystal / Flat / Ball Tamaño de la parte superior: 2 mm; Forma del corazón / flor / corazón hueco Tamaño superior: 3.5mm; Flor rosa talla superior: 5mm

Uso de la perforación de la nariz: perfecto para el uso diario, muestra tu personalidad. También es un buen regalo para Navidad, día de aniversario, día de San Valentín.

Garantía de joyería para el cuerpo: 90 días de garantía de devolución o cambio, cualquier pregunta en cualquier momento, por favor contáctenos cuando se sienta libre.

MILACOLATO 8Pcs 16G De Acero Quirúrgico Con Bisagras Clicker Segmento Septum Anillos De La Nariz Hoop Helix Cartílago Daith Ohr Tragus Sleeper Pendientes Body Piercing Oro € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DE ALTA CALIDAD - Hecho de acero inoxidable. Material de seguridad para joyería de cuerpo, libre de níquel y plomo. No irritante, seguro para pieles sensibles. Bisagra flexible, crea una superficie súper suave y brillante, cómoda de usar.

PRECIO ASEQUIBLE - 4pairs Clicker Sleeper Aretes vienen como un conjunto, calibre: 1,2 mm = 16G, diámetro interior: 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm. Tiene diferentes opciones para combinar con el atuendo de todos los días. Los tamaños básicos pueden adaptarse a casi todos Gente.

DISEÑO CLÁSICO: diseño de aro redondo con bisagras sin costura clásico. Simple pero elegante. Perfecto como joyería diaria, moderno y fácil de combinar con su guardarropa, cierre de clic flexible, conveniente para abrir o cerrar, adecuado para hombres, mujeres de cualquier edad.

MULTIFUNCIÓN: Adecuado para la mayoría de los piercings en el cuerpo, se puede usar como hélices, hendiduras en el tabique, piercing en el caracol de Daith, piercing en el cartílago, anillo en el labio y piercing en el trago. CALIDAD

ASEGURADO: proporcionamos 365 días de devolución de dinero o garantía de cambio, sin discusión. Si no está satisfecho con nuestros productos, contáctenos en cualquier momento. Le devolveremos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Cruz De Borgoña capaces: la mejor revisión sobre Cruz De Borgoña

JeweBella 20 Piezas 20G Piercing Nariz Acero Quirurgico Hipoalergénicos Piercing Nariz Studs CZ Piercing Nariz Aro Piercing Septum Nariz Piercing Joyería para Mujer Hombre Plata/Oro/Oro Rosa/Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de Piercing Nariz Acero Quirurgico--Recibirá 20 piezas de diferentes estilos de joyería para perforar la nariz por un pedido. La brillante incrustación de zirconia cúbica AAA+ te hace más atractivo. Diferentes diseños y colores pueden satisfacer sus diferentes necesidades de uso.

Piercing de Nariz de Acero Quirúrgico Hipoalergénico--Hecho de acero quirúrgico 316L, hipoalergénico y no daña la piel sensible. Duradero y resistente, a prueba de óxido y antidesvanecimiento. La superficie del aro nasal y del aro nasal es suave y no raya la piel, lo que lo hace muy cómodo de llevar. Zircon está firmemente incrustado y no se separa fácilmente.

Tamaño de Piercing Nariz Aro--Especificación del perno nasal: 20 g = 0,8 mm, especificación del piercing del tabique nasal: 16 G = 1,2 mm, especificación del anillo fino de la nariz: 20 g = 0,8 mm. Anillos, pendientes de cartílago de tragus, aro de perforación de hélice, anillos de tabique nasal.

Regalo Ideal--Diseño clásico y de moda, formas diversas y colores intensos, estos anillos nasales de acero quirúrgico lo hacen único y brillante, lleno de personalidad, perfecto para compartir con sus seres queridos, amigos y familiares. Es un regalo ideal para días festivos como cumpleaños, Navidad, aniversarios y el Día de San Valentín.

Servicio Postventa--Ofrecemos un servicio gratuito de devolución y cambio de 365 días. Si tiene alguna pregunta sobre este juego de piercings para la nariz, contáctenos por correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas. Espero que tengas una experiencia de compra agradable.

MILACOLATO 50Pcs 20G Piercing de Nariz Glitter Piercing de Nariz Anillo Quirúrgico Labios de Piercing de Acero Cartílago Helix Tragus Piercing Anillos Joyas para Mujeres Hombres € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [TOTAL 50PCS PIERCINGS DE NARIZ [] - 50Pcs Set de anillos de nariz y tachuelas de nariz vienen en un orden, con tantos tipos de diferentes colores con incrustaciones de piedra CZ. Tus necesidades diarias y decora tu vida.

[MATERIAL SEGURO] - Nuestros piercings de nariz están hechos de material de acero inoxidable seguro, con incrustaciones de AAA brillante + color diferente CZ. Gran superficie galvanizada y altamente pulida. Sin óxido, sin corrosión. Fácil de poner o quitar. Cómodo de usar.

[REFERENCIA DE TAMAÑO] - Anillos de nariz Aro: 20G (0.8 mm), los diámetros interiores son 1/3 "(8 mm). Puede usar una o varias piezas juntas. Pernos prisioneros: 20G (0.8 mm), la longitud de la barra usable es de 7 mm , El colorido tamaño de la CZ es de 2 mm, otros tacos varían de 2 mm a 4 mm. Tacos en forma de hueso, fáciles de usar.

[USO MULTIFUNCIONAL]: nuestras perforaciones se pueden usar como anillos de labios, anillo de nariz, anillo de cejas, anillo de tabique, pendientes de hélice, pendientes de cartílago, pendientes de trago u otras perforaciones. Diseño unisex, perfecto para mujeres u hombres, también una buena opción Para enviar como regalos para cualquier persona que le interese. Comparta estas perforaciones de nariz con sus amigos, entretenga a todos en lugar de a usted mismo.

[SERVICIO POST-VENTA] - Empacado en una bolsa de terciopelo negro, ideal para enviar y almacenar. 90 días de garantía o cambio de devolución de dinero; Estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia de compra.

Yolev 32 Piezas Septum Piercing Nariz Aro Acero Quirurgico Anillos de Herradura 16G Varios Tamaños Nasal Septum Herradura Aro Aretes Cejas Aretes Aros Labio Herradura Piercing Mujeres Hombres € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Paquete Incluido】Piercing septum Anillos de diafragma Un pedido incluye 32 piezas de joyería de perforación de barra de herradura redonda en muchos tamaños diferentes con 2 estilos (cierre de bola y cierre de punta) perforación de diafragma

【Tamaño Adecuado】 Especificaciones de la joyería del tabique: 16 G (1,2 mm); diámetro interior: 6 mm (1/4 pulgadas), 8 mm (5/16 pulgadas), 10 mm (3/8 pulgadas), 12 mm (1/2 pulgadas); tamaño superior de bola/clavo : 3 mm Color: Plata, Negro

【Material Premium】El espaciador de herradura Spacer 16g está hecho de acero inoxidable 316L, material seguro, sin níquel, inofensivo para la piel, resistente a la decoloración y fácil de limpiar. El excelente diseño de hilo es firme, por lo que el lindo espaciador no se caerá ni desaparecerá mientras disfruta

【Múltiples Aplicaciones】Joyería de perforación sonriente Esta joyería de perforación se puede usar como anillo de tabique nasal, aro de labio, perforación de oreja, aretes Dais, aro de cartílago, aro de tragus, aro en espiral, aro cómodo, barra de automóvil, joyería de perforación sonriente, soporte de tabique, Joyería de herradura para tabique y otras joyas para perforaciones corporales Anillo de tabique de 16 g

【Servicio Perfecto】Las buenas joyas con anillos provienen de una producción meticulosa. La experiencia de compra agradable proviene de productos de calidad y una respuesta eficiente del servicio al cliente. Si no está satisfecho con nuestras joyas para perforar el tabique, le brindaremos una solución 100% satisfecha

36 Piezas Anillos para la Nariz,Kucheed 20G Anillos de Nariz de Acero Quirúrgico Aro en Forma de L Tornillos de Nariz Tornillo de Nariz,Cartílago Helix Pendientes Labio Nariz Piercing Joyas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Juego de Aros para la Nariz】El paquete de aros para la nariz viene con 12 aros para la nariz y 24 espárragos para la nariz en forma de L (colores: oro rosa, plata, arcoíris, negro). Todo el anillo de la nariz en 20G (Grosor del alambre: 0,8 mm). Anillos de nariz diámetro del aro: 8 mm. Los postes de los tacos nasales tienen 7 mm de largo y la dimensión superior es de 2-3 mm. Usar estos aretes en la nariz te dará más encanto y personalidad.

❤【Material de Alta Calidad】Hecho de excelente acero quirúrgico 316L, sin plomo, sin níquel y sin cadmio. Con incrustaciones de zirconia cúbica brillante para una apariencia sofisticada. Superficie altamente pulida, hipoalergénica, lisa, fácil de poner y quitar, y cómoda de usar durante largos períodos. Son geniales como joyas diarias y accesorios para fiestas.

❤【Clásico y Elegante】Los tacos nasales están disponibles en cz, pin, cuadrado, bola, estrellas, corazón y todos los estilos básicos que necesitas para el uso diario. Los aros nasales tienen un diseño clásico redondo, puedes apilarlos sobre tus orejas, nariz o labios. Elegantes y con estilo, estos aretes y aros para la nariz se pueden combinar fácilmente con una variedad de atuendos.

❤ 【Múltiples Usos】Los aros de nariz se pueden usar como aros de nariz y anillos de tabique, y puede usarlos como aretes de cartílago, aros de hélice, aretes de trago, anillos de tabique, aretes de daith, anillos de labios; Anillos de nariz en forma de L que se utilizan como joyería para perforar la nariz para mujeres y hombres. Puedes usar esta joyería para perforar las fosas nasales en diferentes ocasiones.

❤【Regalo Perfecto】Este juego de joyas para perforaciones corporales es adorable y genial para mujeres y hombres. Puede compartirlos como regalos para sus hermanas, hija, hijo, esposa, madre, abuela, tía o amigos en cumpleaños, Navidad, aniversario, día de San Valentín y más. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle en cualquier momento.

WARRIOR Piercing estéril para nariz tornillo forma de L acero doblado joyería corporal quirúrgica 20G(0.8mm) de largo 2.5mm con bola de 6.5mm(Silver) € 6.90 in stock 1 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piercing Nose Stud, material: acero quirúrgico 316L con circonita, resistente a la oxidación, se puede usar durante mucho tiempo.

Esterilización con el proceso de gas EO,Piercing envuelto individualmente.

Tamaño: calibre 20G (0,8 mm) longitud es de 6,5 mm, el diámetro de la bola es de 2,5 mm.

Nuestras joyas estériles están esterilizadas con óxido de etileno, un método de esterilización de alta calidad eficaz para matar bacterias. Piercing preesterilizado perfecto para los profesionales de la perforación y para uso personal.

9-12PCS 20g Piercing Nariz Acero Quirurgico Rosa CZ Pendientes Nariz en Forma de L Tornillos Nariz Conjunto Joyas Mujer/Hombre € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❀Material: Hecho de acero inoxidable 316L y circonita cúbica, material sano y seguro, acero quirúrgico duradero, tiempo de servicio prolongado.

❀Gauge: 20g(0.8mm), Longitud: 7mm. Tamaño de piedra CZ: 3 mm. Variedad de estilo, siempre hay un gusto para ti.

❀Una orden viene con 9-12PCS en diferentes estilos Espárragos de nariz, Consisten en 4 colores (como se muestra), incluyendo Blanco, AB Blanco, Azul, Rosa. Precio asequible, conjunto económico.

❀StudLos tapones de nariz son simples pero elegantes, con una curva en forma de L, I, S, una superficie lisa y que es más fácil de usar y quitar. Adecuado para Septum, Noes, Daith, Lip, Monroe, Ear Cartilage, Tragus y Helix.

❀Paquete incluido: 9-12 piezas Espárragos de nariz. Busque la tienda de ZeSen Jewelry para comprar.

