Los 30 mejores Pestañas Pelo A Pelo capaces: la mejor revisión sobre Pestañas Pelo A Pelo

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pestañas Pelo A Pelo?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pestañas Pelo A Pelo del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Extensiones de Pestañas 1x1 Una por Una - 0,15mm Curva C 8-14mm Mixtas - Seda Naturales Pestañas Individuales de GEMERRY(0.15-c curl-mix 8-14mm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99

Amazon.es Features Detalles: Extensiones de pestañas 1x1, curva C, Espesor 0,15mm, Longitud 8-14mm Mixtas: 8mm*1, 9mm*1, 10mm*2, 11mm*2, 12mm*2, 13mm*2, 14mm*2, total 12 filas

Técnica Clásica 1x1(Una por Una): Se aplican individualmente a cada una de las pestañas, creando un efecto muy natural de pestañas más largas y rizadas

Curva C/D: C- medio rizo, una de las curvas más populares de mirada expresiva; D- la más grave de flexión, se utiliza para crear imágenes vivas, para expresión de la mirada dramática

Material de primera calidad: fibra de seda de calidad superior coreana. Rizo suave, natural, mate, ligero, impermeable y estable

Extensiones de pestañas en 3D Volumen del racimo ruso Pestañas individuales Volumen profesional C Extensiones de pestañas de rizo para la belleza (VLash-0005) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

€ 7.99

Amazon.es Features 1) Tiempo de tratamiento corto: puede aplicar el volumen permade usted mismo en casa. Mascara fácil de usar. Puede eliminarse con un desmaquillador de ojos.

2) Uso fácil y cómodo: sin nudos, fácil de usar incluso para principiantes. Ligero, suave, sedoso, saludable. Sugerir usar pinzas profesionales, como pinzas L.

3) Último más: 2 semanas si utiliza pegamento de extensión de pestañas de buena calidad. Técnica de Prem, hecha a mano por trabajadores de la profesión con material seleccionado 0.07-PBT respetuoso con el medio ambiente de Corea.

4) Detalle: curvatura en C, pestaña especial sin pérdida de curvatura, grosor: 0.07 mm, longitud: 8 mm + 9 mm + 10 mm + 11 mm + 12 mm, línea: 5 (misma longitud por línea), ventiladores opcionales: 2D 3D 4D 5D 6D 8D racimo.

5) Estilo: aspecto súper natural, pero si buscas un aspecto más notable, es posible que no sean adecuados para ti. Cualquier problema de calidad, contáctenos para obtener un reembolso o una nueva pestaña.

Extensiones de Pestañas 0.07 D Curl Mix(8-14) mm 3D 5D 10D Extensiones Pestañas Volumen Ruso Easy Fan Lash(0.07D-Mix(8-14) mm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99

Amazon.es Features ❤Detalles: Extensiones de pestañas 0.07mm D-Curl, longitud: mix 8-14mm: 8mm*1, 9mm*1, 10mm*2, 11mm*2, 12mm*2, 13mm*2, 14mm*2; total 12 filas.

❤Entorno de producción: Las pestañas de volumen de ventilación fáciles se fabricaron en Made en un ambiente estéril y libre de polvo. Es hipoalergénico y no irrita los ojos de su cliente.

❤Volumen Ruso: La raíz que adopta pegamento especial, puede recoger la cantidad deseada (de 3 a 7, o más) por una vez, y luego sacarla como pestañas de racimo, sin división

❤Ahorre tiempo y no necesite mucha experiencia: la raíz de las pestañas no se separará después de convertirse en pestañas agrupadas. En comparación con la pestaña tradicional, ahorra mucho tiempo al injertar.

❤Cómodo para los clientes y aspecto natural: la pestaña es suave y ligera. El ahorro de medio tiempo hará que los clientes se sientan cómodos. Estilo de aspecto natural, contáctenos primero si no está seguro.

Extensiones de Pestañas Volumen Ruso 2D 3D 5D 8D 10D -0.07 D curl Mix 8-14mm - Pestañas Postizas Individuales Volume Lash Extensions de GEMERRY (0.07-d curl-mix 8-14mm) € 12.55

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 12.55
€ 9.99

Amazon.es Features Detalles: Extensiones de pestañas 0.07mm D curl, longitud: mix 8-14mm: 8mm*1, 9mm*1, 10mm*2, 11mm*2, 12mm*2, 13mm*2, 14mm*2; total 12 filas

Volumen Ruso: La raíz que adopta pegamento especial, puede recoger la cantidad deseada (de 3 a 7, o más) por una vez, y luego sacarla como pestañas de racimo, sin división

Ahorre tiempo: simplemente tire de las extensiones de pestañas necesarias hacia la derecha y empuje hacia atrás, obtendrá pestañas de volumen. Ahorrando la mitad del tiempo de injerto

Material de primera calidad: fibra de seda de calidad superior coreana. Rizo suave, natural, mate, ligero, impermeable y estable

Más tamaños de pestañas de grosor 0.03/0.05/0.07/0.10mm con una longitud de 8-20mm(mix 8-14mm/mix 15-20mm/ talla única 9-20mm) que puede elegir entre GEMERRY

Beauty7 Extensión de Pestañas Postizas Pegamento Rápido Instantáneo FDA Certificado Lash Adhesivo Ultra Plus Profesional Resistente al Agua Fuerte Adhesivo Flexible Semipermanente, 5ml € 8.99 in stock 2 new from €8.99

€ 8.99

Amazon.es Features Certificado por SGS, CE y FDA lashes adhesivos para extensiones de pegamento pestañas semipermanente, Negro

Estado diluido, no irritante, casi inodoro, curado rápido, sólo 3-4 segundos. Pestañas postizas adhevisas se puede mantener 20-40 días

Pegamento rápidp instantáneo para extensión de pestañas, que ofrece adherencia duradera, seguridad, viscosidad fina y conectividad perfecta. Lo recomiendo a los principiantes.

Adhiera la extensión de pestañas a las pestañas naturales, no lo use sobre la piel, los ojos permanecen cerrados y sellados durante la duración de la cita hasta que el pegamento esté totalmente seco

Adhiera la extensión de pestañas a la Nuestro producto no es antialérgico, por lo que no podemos garantizar que no sea alérgico, pues al usarlo, deben estar a 1 mm de distancia de sus propias pestañas. Intente no tocar la piel. Embalaje nuevo y viejo enviado al azar. READ Los 30 mejores Bascula Baño Xiaomi capaces: la mejor revisión sobre Bascula Baño Xiaomi

EMEDA Removedor de gel para extensión de pestañas 15ml removedor de pegamento de pestañas profesional para pestañas individuales, Gel removedor de extensiones de pestañas lash extension remover € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99

Amazon.es Features ★ REMOVEDOR DE GEL SEGURO: Nuestra fórmula de gel patentada es fácil de controlar y evitará que se deslice hacia usted o el ojo de su cliente. Amigable para recién llegados y pieles sensibles.

★ SIN OLORES NI HUMOS DESAGRADABLES: el removedor de extensiones de pestañas en gel EMEDA viene con un aroma refrescante y no tiene vapores que causen dolores de cabeza.

★ MÁS ALTA CALIDAD: El material proviene de R.O Corea. Antes de vender en Amazon, hemos vendido el removedor de pestañas durante varios años en nuestro mercado local. Y exportamos muchos al mercado de GB y de la UE, no dude en probarlo.

★ APLIQUE ½ mm POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE LOS OJOS: Aplique nuestro gel removedor de extensión de pestañas ligeramente por encima de la línea de los ojos y asegúrese de que no le entre a usted ni a sus clientes. Si el gel removedor de pestañas entra en contacto con los ojos, debe enjuagarlos inmediatamente con agua tibia para eliminar el gel removedor de pestañas.

★ SERVICIO AL CLIENTE: Si se siente incómodo después de usar el removedor EMEDA, comuníquese con nosotros, lo cambiaremos o le reembolsaremos directamente.

Kit De Extensión De Pestañas mcwdoit, Entrenamiento De Cabeza De Maniquí Profesional Para Principiantes Extensiones De Pestañas Practique Cosmetología Estética € 37.99 in stock 1 new from €37.99

€ 37.99

Amazon.es Features EL CONJUNTO COMPLETO A LA MEDIDA DE USTED: Maquillaje de cabeza de maniquí para práctica o entrenamiento de aplicación de pestañas postizas. No solo se puede usar como conjunto de herramientas de extensión de pestañas, también se puede usar para área médica, área de peluquería, demostración del cuerpo humano, enseñanza de puntos de acupuntura, antroposcopia y área de arte. Adecuado para principiantes o profesional.

MAQUILLAJE MULTIFUNCIONAL DE MANNEQUIN HEAD: Este maniquí está hecho de silicona premium de calidad derma; cada detalle, desde el espaciado de la cara hasta la curvatura del párpado, ha sido diseñado para replicar un rostro humano real; ¡Darle la experiencia más cercana posible a un humano real, y permitirle practicar y producir los mismos resultados en sus clientes!

Lo mejor acaba de ser mejor; TODO LO QUE NECESITAS: Se incluye 1 cabeza de maniquí de grado profesional, varillas de mascara desechables de 100 piezas, anillos de pegamento de 100 piezas, pegamento de pestañas y removedor de pegamento de pestañas (solo para cabeza de maniquí), 4 pinzas de extensión de pestañas de precisión, pestañas individuales de .15 mm, cinta de pestañas de 3 piezas, 10 pestañas autoadhesivas de práctica, 1 soplador de aire, 10 parches debajo de los parches oculares, 1 adhe

UN GRAN REGALO Y DIVERSIÓN PARA TRABAJAR CON: Un gran regalo de muñecas para su hija, estudiantes de cosmetología, masajista y mujer para practicar el maquillaje o masaje facial. Diviértete mientras practicas técnicas de aplicación de pestañas que utilizarás para el resto de tu carrera. Este set te enamorará una y otra vez con la creación de hermosas pestañas.

PROMESA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: Maquillaje conjunto de cabeza de maniquí, o decir conjunto de práctica extensiones de pestañas. Estamos todos aquí en 24 horas para su servicio, cualquier problema de uso o de calidad del producto, contáctenos directamente.

Beauty7 Mix Extensiones de Pestañas Postizas Natural Blando Suave Negra Individuales C Curl 0.12 mm de espesor de 8-14mm € 8.99 in stock 2 new from €8.99

€ 8.99

Amazon.es Features 0.12 C Curl mixto longuitud de 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm extensiones de pesta?as individuales para el uso de salón profesional.

Cantidad: 16 filas/caja. Material: PBT de alta calidad.

Pestaña Individual, C Curl 0.12mm. La longitud se mezcla: 8mmx2, 9mmx2, 10mmx3, 11mmx2, 12mmx3,13mmx2, 14mmx2.

Características: pestañas gruesas, negras, encantadoras, suave, efecto natural.

Las pestañas semipermanentes hacen que sus pestañas sean gruesas, largas y perfectamente curvadas con un aspecto natural.

TwoWin 100Pcs Parches Extensiones de Pestañas Almohadillas de Gel, 100Pcs Cepillos para Pestañas para los Ojos, 100Pcs Anillos para Extensiones de Ojos, 100pcs Pinceles Micro Aplicadores, 4pcs Cinta € 24.99 in stock 1 new from €24.99

€ 24.99

Amazon.es Features 【All In One】: una combinación que satisface todas tus necesidades. Nuestro conjunto de extensiones de pestañas se puede utilizar para extensiones de pestañas, faciales, tintado de pestañas y permanente de pestañas. Un gran regalo para que su hija, estudiantes de cosmetología, masajista y mujer practiquen el maquillaje.

【Diseño liso del lado frontal】: Las almohadillas para ojos sin pelusa están especialmente diseñadas con el frente liso sin pelusa, puede evitar que las pestañas se adhieran a las almohadillas.

【Fácil de usar y quitar】: puede pegar debajo de las pestañas por sí mismas, no necesita agua adicional para humedecerlo. Solo necesito rellenar debajo de tus pestañas. Se puede adherir bien a la piel. Además, es fácil salir.

【Amplia aplicación】: extensión de pestañas, tratamientos faciales, permanente de pestañas, tinte de pestañas o simplemente utilícelo para reducir el círculo oscuro, eliminar arrugas, humedad y tensar la piel, hinchazón de los ojos.

【Ahorre tiempo y dinero】: solo un pedido satisface la necesidad de técnicos de pestañas profesionales. Este paquete combinado de herramienta de belleza de pestañas le permite ahorrar más dinero que un solo embalaje.

Profesional Negro Pestañas Falsas Extensión Injerto Pegamento Adhesivo Pestañas Herramienta de Maquillaje(schwarz Flasche (kein Geruch, keine Stimulation)) € 20.19 in stock 3 new from €20.19

€ 20.19

Amazon.es Features Se seca rápidamente y se adhiere firmemente, las pestañas postizas no se caen fácilmente; más naturales y encantadoras.

Extensión de Pestañas Individuale Procesamiento Láser Larga Duración Natural Blando Suave Eyelash Extensions Pestañas Postizas Pelo a Pelo(Espesor 0.20 mm C Curl Longitud 10mm) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

€ 7.99

Amazon.es Features Especificaciones: Extensiones de pestañas , naturales y ligeras.12 filas; Espesor 0,20 mm; Curvatura C; Longitud 10 mm; Color: negro mate

Tecnología láser: hay huecos en la parte de extensiones de pestañas, aumenta la adsorción de pegamento y prolonga el efecto de las extensiones de pestañas, los huecos de colmena láser extienden la extensión de pestañas mantienen el tiempo, no se preocupe por el corte de la raíz mientras levanta la pestaña

Alta calidad: las pestañas individuales están hechas con material PBT negro de alta calidad de Alemania, 100% hecho a mano. Extensiones de pestañas autorizadas por MSDS, SDS, sin pruebas en animales. Nuestras pestañas individuales son suaves, naturales y livianas, adecuadas para artistas de salón profesionales y bricolaje en casa

Rizo estable: nuestras extensiones de pestañas se han calentado dos veces durante la fabricación para mantener su rizo perfecto, no es fácil de deformar con el cuidado adecuado. Retención prolongada (más de un año) e impermeable

Fácil de usar: las pestañas de visón clásicas se quitan fácilmente de la tira sin hojas de pegamento. El papel tapiz de alta calidad también se puede recoger fácilmente de la bandeja. Puede evitar cualquier residuo en el soporte de pestañas, el adhesivo fuerte hace que el reciclaje, no se pegue, no se doble

Extensión de Pestañas Individual 0.15mm L+ Curl Mix 8-14mm Pestañas Pelo a Pelo Extensión de Pestañas Clásica Extensiones de Pestañas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99

Amazon.es Features 2.Opción Múltiple:La extensión de pestañas clásica tiene opciones múltiples, para que satisfaga todas las solicitudes de sus clientes. Mezcla de longitud 8-14 mm, grosor 0,15, rizo L+.

2.Suave y Cómodo: Nuestros productos están hechos de extensiones de pestañas hechas con materiales PBT negro mate de primera calidad de Corea. Suave, suave, pegajoso para los ojos muy natural sin molestias, le brinda la mejor experiencia.

3.Excelente Material: Extensiones de pestañas individuales hechas con material PBT de Corea y hechas a mano, tan suaves y ligeras. Color mate, aspecto natural.

4.Profesional: Rizo estable y fácil de aplicar. Cómodo de usar, sin sensación de irritación en las pestañas y no daña tus pestañas reales.

5. Servicio Posventa: Si tiene algún problema durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo y resolveremos el problema en un plazo de 8 horas.

FERYES Pinzas de Punta Recta y Punta Curvada Pinza Para Extensiones de Pestañas Y Aislamiento de visor 3D 6D Volumen Falso Volumen Clásico Lash Pinzas de Precisión de Acero Inoxidabl € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 12.99
€ 9.99

Amazon.es Features FERYES Pinzas Extensiones Pestañas : Perfectamente alineado y calibrado, para que sea fácil de apretar y manipular, y fácil de recoger las pestañas.

Excelente Mano De Obra : Diseño ergonómico, líneas suaves, procesamiento fino, peso ligero, mango cómodo no causa fatiga en las manos; (Aplicable: Extensiones de pestañas 3D 6D Volume Mink)

Pinzas De Extensión De Pestañas : Hecho de acero inoxidable de alta calidad, superficie pulida, antiestática, antioxidante, duradera, la punta no es fácil de doblar y deformar después de un uso continuo.

Juego de 2 Pinzas Pestañas De Acero Inoxidable : La herramienta de pinzas de pestañas es ideal para separar y levantar pestañas y es la herramienta perfecta para la extensión de pestañas individuales. Pinza recta: adecuada para elegir una sola pestaña o separar tus pestañas naturales. Pinzas curvas: las pinzas puntiagudas de alta precisión untan las pestañas naturales.

Seguro De Calidad : FERYES ofrece pinzas pestañas pelo a pelo de alta calidad que exceden los más altos estándares de la industria y ofrece un servicio al cliente impecable para garantizar la garantía de calidad de por vida.

Parches para Pestañas, Aikvigss 50 Pares Parches Extensiones de Pestañas Almohadillas de Gel para Ojos Under Eye Gel Pads Parches Ojos Pestañas para Pro Salon Extensión Individual de Pestañas € 18.14 in stock 1 new from €18.14

€ 18.14

Amazon.es Features Eye Gel Pads kit - cada bolsa contiene 2 piezas debajo del parche en el ojo, fácil de almacenar y usar. Incluye 50 Pares almohadillas extensiones de pestañas,50pcs pinceles para pestañas,100pcs Micro aplicadores pinceles,2pcs cinta médica para extensión de pestañas. 100% nuevo con buena calidad, producto funcional!Ayuda a trabajar más rápido y más limpio.

Parches profesionales Pro - Profesionales para salón y uso individual. Las almohadillas de gel sin pelusa para ojos están diseñadas para aplicación de extensión de pestañas, tintado de pestañas, permanente de pestañas, etc.

Almohadillas sin pelusa - Las almohadillas sin pelusa están especialmente diseñadas con una pelusa suave sin costuras en el lado frontal. Puede evitar que las pestañas se adhieran a las almohadillas y más conveniente para las pestañas de injerto.

Parte posterior del colágeno hidrogel suave - nuestros almohadillas pestañas están recubiertos con hidrogel en la parte posterior. El diseño del lado del gel puede evitar que las almohadillas se muevan durante la aplicación de extensión de pestañas y también puede humectar las pieles de su ministerio de ojos.

Cómodas y protectoras - Las parches para extensiones de pestañas protegerán las pestañas inferiores y también le brindarán al cliente un tratamiento ocular cómodo durante el proceso de aplicación de extensión de pestañas. Especialmente adecuado para salón de belleza. READ Los 30 mejores Corrector De Ojeras capaces: la mejor revisión sobre Corrector De Ojeras

Extensión de Pestaña Postiza Pelo a Pelo Seda NEGRO MATE 0,05, 8mm-12mm Curl B/C, individual pestañas Profesional. (0.05 12 C) € 6.98 in stock 1 new from €6.98

€ 6.98

Amazon.es Features El precio mucho más económico para mayorista y profesionales de extensión de pestañas y belleza en VERFER https://vivazhonglin.wixsite.com/verfereyelashes!!Entren a la tienda de VERFER para encontrar más productos de extensión pestañas y belleza

Este producto fabrica con material de seda de buena calidad, son muy suaves los pelos

Cada bandeja vienen 12 filas de seda de misma medida Color: Negro MATE,Curl: B/C,Lon: 8mm-12mm,Espesor: 0.05

Este producto sirve para extensión de pestañas profesionales, puede quedar muy natural.

Somos VERFER, fabricante de todos los tipos de pestañas postzias y tambien fabricamos los productos de extensión de pestañas para los profesionales con la mejor calidad y la mayor variedad. Ustedes pueden entrar a tienda VERFER para encontrar otras medidas de extensión de pestañas que necesiten ustedes.

Pegamento para extensiones de pestañas Dlux Professional SUPREME, 5 ml negro, secado muy rápido (1 seg), muy larga vida (6-7 semanas) € 22.90 in stock 1 new from €22.90

€ 22.90

Amazon.es Features ❤️ Tiene una buena CONSISTENCIA, ni muy líquida ni muy densa.

❤️ Secado rápido (1 segundos)

❤️ El pegamento Supreme es resistente al agua.

Pestañas Postizas 20 pares de Pelo Artificial 3D Mixtas Multipack, Tiras Completas, Natural Pestañas Falsa Largas Adecuado para Trabajar Citas Fiesta(4 estilos) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99

Amazon.es Features ♥ 【HECHO A MANO】: Cada una de nuestras pestañas postizas 3D está hecha a mano y de fibras sintéticas ultraligeras, tan suaves como tus pestañas naturales. Un artículo diario necesario para los amantes de las pestañas de visón, que hace que sus ojos sean más encantadores y atractivos.

♥ 【MATERIAL SUAVE】: El cabello completamente grueso y la línea delgada hacen que las pestañas se vean naturales y esponjosas. Estas pestañas postizas son suaves y cómodas de usar, tan ligeras como las plumas y no se sienten pesadas cuando se usan.

♥ 【PAQUETE】: Cada caja contiene 4 estilos diferentes de pestañas. No importa qué estilo de maquillaje desee, como dulce, sexy, ahumado, divertido y hermoso, satisface sus necesidades. Serás el centro de atención de la multitud.

♥ 【FÁCIL DE USAR】: Fácil de aplicar y quitar. Se puede reutilizar de 3 a 10 veces. ~ Uso: aplique adhesivo para pestañas en la raíz de las pestañas postizas, luego instale la pestaña en el párpado. (Puedes cortar o rizar las pestañas postizas según tu preferencia).

♥ 【MEJOR REGALO ESPECIAL】: Dale un regalo al especial. Nuestros últimos 20 pares de pestañas de visón vienen en un paquete bellamente diseñado, que puede ser un regalo significativo para mamá, abuela, esposa, hija, hermana, novia.

PestañAs Postizas MagnéTicas,3D Magnetic Eyelashes Naturales Magnéticas Reutilizables,Sin Pegamento 5 Pares Diferentes TamañOs Ligero Artificial PestañAs Magneticas € 8.99 in stock 1 new from €8.99

€ 8.99

Amazon.es Features [5 Pares de Pestañas Postizas Magnéticas Reutilizables, Ahorra Su Dinero] - Hemos seleccionado 5 pestañas postizas de diferentes estilos entre 100 tipos diferentes de pestañas postizas magnéticas, puede mostrar su encanto tanto como quiera, úselas ya sea para trabajo, fiestas de cumpleaños, actividad de boda o compra. Las pestañas postizas magnéticas le dejan ser la chica más bella en la fiesta.

[Pestañas Magnéticas Delineador, sin Necesidad de Pegamento] – Nuestro delineador magnético pestañas ha logrado certificado de seguridad, que no daña sus ojos. El pegamento ha sido la molestia de los aficionados de maquillaje, delineador magnético pestañas y kit pestañas magnéticas resuelven su molestia. Son resistente al agua y al sudor, fácil de aplicar, sin necesidad de pegamento, evitando los daños a pestañas y ahorrando el dinero de pegamento para pestaña y delineador.

[Pestañas Postizas Naturales que Se Ven Naturales, Efecto de Maquillaje 3D] Nuestras pestañas postizas magnéticas utilizan el pelo de visón artificial de alta gama, que es más fino y rizado que las fibras tradicionales, se pueden ajustar eficazmente a la piel humana, mostrando mejor el efecto encantador de pestañas 3D. Imán ultra delgado de 0,3 mm, lo que le hace que no pueda sentir el uso de las pestañas postizas, no hay nada incomodidad en los ojos.

[Uso y Limpieza Fácil] – Sacuda ligeramente la botella antes de usar, aplique delineador líquido magnético sobre el párpado superior. Espere 1 minuto para que se seque, pegue las pestañas postizas magnéticas en la línea visual, ajústelo a la posición apropiada, luego usted se vuelve muy bella. Al desmaquillarlo, limpie suavemente con el desmaquillador ocular.

[Embalaje Exquisito] – El kit pestañas magnéticas está empaquetado en una caja cuidadosamente diseñada, es regalo perfecto para mujeres, por ejemplo, como regalo de San Valentía, Día de la Madre, Navidad, Aniversario y Cumpleaños. Atención: Si tiene cualquier duda sobre nuestras pestañas postizas magnéticas, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, esperamos que el cliente pueda estar satisfecho tanto con el producto como el servicio posventa.

NAGARAKU Extensiones de Pestañas Individuales Volumen Lahses Pelo a Pelo Natural Blando Suave Negro Eyelash Extension Pestañas Postizas 16 Filas(Espesor 0.15mm Curva C Longitud Mixta 7-15mm) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

€ 8.99

Amazon.es Features Material: utilizamos PBT NAGARAKU premium negro, es muy suave, ligero, natural y cómodo de utilizar. Es la mejor opción en extensiones de pestañas.

Calidad: La calidad de nuestras pestañas fue certificada por SGS, MSDS. Las pestañas son esterilizadas por altas temperaturas y son asépticas.

Curva: El particular proceso para lograr nuestras curvaturas permite que el estilo de las curvas se mantenga por 1 año. Tenemos curvaturas C D, con estas variaciones de curva se consiguen diferentes estilos. Haz que tus ojos luzcan encantadores.

Tiras con reverso de aluminio: Estas tiras son fáciles de extraer y no dejan residuos en la bandeja.

PROMESA DE CALIDAD: Verificamos cada pestaña cuidadosamente antes de enviar para asegurarnos que tu experiencia sea perfecta. Si no te agrada nuestro producto, no dudes en contactarnos para solicitar un reemplazo de producto o una devolución. ¡Gracias!

Kits de extensión de pestañas de injerto, 19 Pcs práctica profesional de maquillaje de pegamento de pestañas postizas Cabeza de maniquí de injerto de pestañas, kit de inicio de extensión de pestañas € 32.99 in stock 1 new from €32.99

€ 32.99

Amazon.es Features 【JUEGO DE HERRAMIENTAS DE PRÁCTICA DE EXTENSIÓN DE PESTAÑAS】La cabeza del maniquí es lisa, textura de superficie realista y simuladora de la piel humana, lo que será más conveniente para practicar, el orificio de la cabeza del maniquí en la parte posterior se puede fijar fácilmente en el sujetador de maniquí o la abrazadera, puede también se puede usar con cualquier soporte para uso vertical

【CONVENIENTE PARA LA PRÁCTICA】Disponible en 2 piezas de diferentes pinzas, diferentes situaciones con diferentes pinzas, muy fácil de aplicar las pestañas, el número suficiente de dos pestañas postizas diferentes es suficiente para su práctica diaria.

【SU KIT PERFECTO】El uso del papel de aislamiento de práctica de cinco puntos puede aprender el aislamiento de las pestañas de forma rápida y fácil, limpiar hisopos de algodón, peine de pestañas, anillo de injerto, junta y cinta para la práctica de extensión de pestañas, la bolsa de admisión gratuita puede almacenar sus herramientas de extensiones de pestañas así como para evitar perder

【APLICACIÓN】Puede usarse para el área médica, el área de peluquería, la demostración del cuerpo humano, la enseñanza del masaje en el punto de acupuntura, la antroposcopia y el arte.

【GRAN REGALO】Un gran regalo de muñeca para que su hija, estudiantes de cosmetología, masajista y mujer practique maquillaje o extensión de pestañas, masaje facial.

Extensiones de Pestañas 0.07 D Curl Mix 8-14mm 3D 5D 10D Extensiones Pestañas Pelo a Pelo Volumen Ruso Easy Fan Lash € 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 9.99

Amazon.es Features 1.Detalles: Extensiones de pestañas, grosor: 0.07 mm, D-Curl,longitud: mix 8-14mm, 8mmx1, 9mmx2, 10mmx2, 11mmx2, 12mmx2, 13mmx2, 14mmx1,12 filas;

2.ventajas: Hay pegamento apropiado en la raíz de las pestañas. Sin raíces gruesas, sin raíces sueltas, sin ventilador de encogimiento, lo que dará a los clientes una experiencia de extensión de pestañas de rodillos más cómoda.

3.Cómodo para los clientes y aspecto natural: la pestaña es suave y ligera. El ahorro de medio tiempo hará que los clientes se sientan cómodos. Estilo de aspecto natural, contáctenos primero si no está seguro.

4.Entorno de producción: Las pestañas de volumen de ventilación fáciles se fabricaron en Made en un ambiente estéril y libre de polvo. Es hipoalergénico y no irrita los ojos de su cliente.

5.Garantizamos: ¡Prometemos proporcionar una garantía de reembolso de por vida por cada compra! Si usted no está satisfecho con las pestañas, por favor póngase en contacto conmigo primero, lo resolveremos 100% para usted, por favor tenga la seguridad de comprar.

2 Piezas Pinzas de Punta Recta y Curvada para Extensiones de Pestaña, Herramientas de Aplicación de Pestaña Falsa de Acero Inoxidable Rosa € 7.49 in stock 2 new from €7.49

€ 7.49

Amazon.es Features Paquete: 1 pinza de punta recta y 1 pinza de punta curva, puedes elegir una para usar de acuerdo a tu necesidad; viene con una bonita bolsa de tela para un fácil transporte y almacenamiento

Pinzas de extensión de pestañas: especialmente diseñadas para tareas de precisión profesional en injerto de pestañas, diseñadas para satisfacer las necesidades del trabajo de extensión de pestañas

Pinzas de acero inoxidable: antimagnéticas y antiácidos, resistentes a la oxidación; adecuadas para salón de maquillaje, estudio de cosméticos, artista de maquillaje, uso profesional o uso personal

Función: bueno para seleccionar, aislar y recoger pestañas; las puntas finas hacen que sean más fáciles de maniobrar en cualquier dirección o ángulo

Con tapa segura en la cabeza: pinzas de punta fina cónicas, así que por favor úsalas con precaución y pon las tapas en la cabeza cuando no las uses para evitar arañazos

Costory Extensiones de Pestañas Pelo a Pelo Pestañas Postizas Individuales Profesional Natural Blando Suave Negra Eyelash Extensions Clásico(Grosor 0.15 Curva C Longitud 17mm) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

€ 6.99

Amazon.es Features Especificaciones: Extensiones de pestañas de luz natural suave individual. 12 filas; Espesor 0.15mm; Curvatura C; Longitud 17mm; Color: negro mate

Alta calidad: las pestañas individuales están hechas con material PBT negro de alta calidad de Alemania, 100% hecho a mano. Extensiones de pestañas autorizadas por MSDS, SDS, sin pruebas con animales. Nuestras pestañas individuales son suaves, naturales y livianas, adecuadas para artistas de salón profesionales y bricolaje en casa.

Rizo estable: nuestras extensiones de pestañas se han calentado dos veces durante la fabricación para mantener su rizo perfecto, no es fácil de deformar con el cuidado adecuado. Retención prolongada (más de un año) e impermeable.

Fácil de usar: las extensiones de pestañas clásicas se quitan fácilmente de la tira sin hojas de pegamento. El papel tapiz de alta calidad también se puede recoger fácilmente de la bandeja. Puede evitar cualquier residuo en el soporte de pestañas, el adhesivo fuerte hace que el reciclaje, no se pegue, no se doble.

OEM y ODM: somos fabricantes profesionales de productos para pestañas, podemos hacer su etiqueta privada y su propio logotipo. Si tiene algún problema con las extensiones de pestañas, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo a solucionarlo. READ Los 30 mejores Lentes De Contacto De Colores capaces: la mejor revisión sobre Lentes De Contacto De Colores

3x 0,07mm Extensiones de Pestañas Volumen Ruso 2D 3D 5D 8D 10D -C curl, longitud 12mm 13mm 14mm-3 Bandejas/Pack-Pestañas Postizas Individuales Naturales Profesional GEMERRY (0.07-C12+C13+C14) € 25.87

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

€ 25.87
€ 9.99

Amazon.es Features Detalles: 3x Bandejas, C curl, grosor: 0.07mm, extensiones de pestañas rusas, 12mm x12 filas + 13mm x12 filas+ 14mm x12 filas

Combinado de "Método 1: 1" y "Método de volumen", puede usarlo como pestañas clásicas. La extensión de 1 pestañas está pegada a 1 pestaña natural, y también como pestañas de volumen. Las pestañas múltiples se aplican a una sola pestaña natural

Ahorre tiempo: solo tire de las extensiones de pestañas necesarias hacia la derecha y empuje hacia atrás, obtendrá pestañas de volumen. Ahorrando la mitad del tiempo de injerto

Material de primera calidad: Hecho de visón sintético coreano. Rizo suave, natural, mate, ligero, impermeable y estable

Posventa: en caso de que no esté satisfecho con nuestras pestañas y necesite ayuda, no dude en contactarnos.

Kissral Kit De Extensión De Pestañas Pinzas Cinta de Injerto Parche Ojo Entrenamiento De Cabeza Profesional Para Principiantes Extensiones De Pestañas Practique Cosmetología Estétic € 6.99 in stock 1 new from €6.99

€ 6.99

Amazon.es Features El paquete incluye - 10 parches de extensión de pestañas, 1 cinta adhesiva, 1 clip para pestañas injertado en forma de T, 10 copas de anillo, 1 pinzas curvas, 1 pinzas rectas, 1 pieza de almohadilla de silicona.

Pinzas de acero inoxidable: ideales para seleccionar, separar y recoger pestañas; Las puntas finas y puntiagudas hacen que sea más fácil maniobrar en cualquier dirección o ángulo.

Anillo de pestañas: la copa está hecha de plástico y puede usarse no solo para trasplantar pestañas, sino también para pigmentos de tatuajes.

Buen ayudante para la extensión de pestañas: una combinación de 7 productos para satisfacer todas sus necesidades diarias de trasplante de pestañas o maquillaje de ojos.

Gran regalo: un gran regalo para que su hija, sus estudiantes de cosmetología y su esposa practiquen el maquillaje.

Costory Extensiones de Pestañas Pelo a Pelo Pestañas Postizas Individuales Profesional Natural Blando Suave Negra Eyelash Extensions Clásico(Grosor 0.15 Curva D Longitud 8-15mm Mixta) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

€ 6.99

Amazon.es Features Especificaciones: Extensiones de pestañas de luz natural suave individual. Espesor 0.15mm; Curvatura D; Longitud 8-15 mm mezclada, 12 filas con 8 mm * 1 | 9 mm * 1 | 10 mm * 2 | 11 mm * 2 | 12 mm * 2 | 13 mm * 2 | 14 mm * 1 | 15 mm * 1; Color: negro mate

Alta calidad: las pestañas individuales están hechas con material PBT negro de alta calidad de Alemania, 100% hecho a mano. Extensiones de pestañas autorizadas por MSDS, SDS, sin pruebas con animales. Nuestras pestañas individuales son suaves, naturales y livianas, adecuadas para artistas de salón profesionales y bricolaje en casa.

Rizo estable: nuestras extensiones de pestañas se han calentado dos veces durante la fabricación para mantener su rizo perfecto, no es fácil de deformar con el cuidado adecuado. Retención prolongada (más de un año) e impermeable.

Fácil de usar: las extensiones de pestañas clásicas se quitan fácilmente de la tira sin hojas de pegamento. El papel tapiz de alta calidad también se puede recoger fácilmente de la bandeja. Puede evitar cualquier residuo en el soporte de pestañas, el adhesivo fuerte hace que el reciclaje, no se pegue, no se doble.

OEM y ODM: somos fabricantes profesionales de productos para pestañas, podemos hacer su etiqueta privada y su propio logotipo. Si tiene algún problema con las extensiones de pestañas, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para ayudarlo a solucionarlo.

Beuaty7 Crema Removedor de Pegamento de Pestañas Postizas Adhesivas Profesional 5g € 9.59 in stock 2 new from €9.59

€ 9.59

Amazon.es Features Extracto de semilla de uva (alto efecto antioxidante) Crema Removedora de extensión de pestañas postizas

No irritante, casi inodoro, no daña sus pestañas naturales

Con un hisopo de algodón aplicado sobre las pestañas postizas, espere durante 2 a 3 minutos, con el hisopo frota unas pestañas eliminadas ligeramente

Esta crema removedora aumenta concentración para evitar entrar en sus ojos, proteger sus ojos

Cubre la tapa completemente, evite poner en lugar caliente y húmedo

Ardell, Tratamiento para pestañas (Adhesive Dark) - 25 gr. Transparente (130430) € 7.95 in stock 4 new from €7.95

€ 7.95

Amazon.es Features Mente Diseñado Para Pestañas Individuales De Grupo

Impermeable, seguro y duradero

Proporciona hasta dos semanas de uso

Se aplica oscuro y se seca negro

Tamaño: 21 gramos

TUPARKA Paquete de 18 Cinta de pestañas Cinta de tela de papel blanco para suministro de extensión de pestañas, 0.5 pulgadas x 10 yardas cada rollo,blanco € 10.99 in stock 1 new from €10.99

€ 10.99

Amazon.es Features Material: hecho de telas no tejidas, transpirable, que le brinda una sensación cómoda, la cinta es suave y no dañará la piel

Cantidad: 18 rollos, 1,2 cm de ancho, cada rollo de aproximadamente 9 m de largo, suficiente para usar durante mucho tiempo

La cinta tiene un buen adhesivo y es fácil de rasgar, se puede cortar en cualquier longitud o forma que necesite, aplique estas cintas en las pestañas inferiores antes de la aplicación de extensión de pestañas

La cinta de pestañas es un buen accesorio para extensiones de pestañas, sanitaria, segura, no tóxica, también se puede regalar a amigos y familiares.

Aplicación: salón de maquillaje, estudio de cosméticos, maquillador y uso personal, extensión de pestañas

Eliminar las pestañas, 5g anti-irritación enrojecimiento removedor de la extensión de las pestañas pegamento gel adhesivo eliminación de la crema € 15.59 in stock 2 new from €15.59

€ 15.59

Amazon.es Features Los ingredientes naturales de las extracciones de plantas son seguros, leves e inofensivos sin irritación

Puede ser eficaz para disolver el pegamento de la extensión de la pestaña para quitar el pegamento fácilmente y rápidamente, requiere solamente una cantidad pequeña

Densa crema no es fácil de salpicar en los ojos, muy seguro y fácil de usar

El olor de la no-irritación no le hará incómodo y también extremadamente apacible en los ojos

Tamaño portable es conveniente. Tamaño: Aprox. 3.2 * 3.2 * 2.6cm / 1.26 * 1.26 * 1.02 pulgadas

