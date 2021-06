Inicio » Terraza y Jardín Los 30 mejores Parches Piscina Intex capaces: la mejor revisión sobre Parches Piscina Intex Terraza y Jardín Los 30 mejores Parches Piscina Intex capaces: la mejor revisión sobre Parches Piscina Intex 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Parches Piscina Intex?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Parches Piscina Intex del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Intex 59631NP - Set de reparación parches autoadhesivos, 7 x 7 cm € 4.95

€ 1.05 in stock 8 new from €0.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de reparación de pinchazos Intex

Incluye 6 parches autoadhesivos de 7x7 cm

Repara pinchazos en el vinilo de artículos hinchables y piscinas desmontables

De fácil aplicación, se recomienda seguir el manual de instrucciones

Uso recomendado para mayores de 14 años

Bestway 62091 - Kit de Reparación Parche Adhesivo Bajo el Agua 10 Unidades € 6.78 in stock 20 new from €2.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para reparar pinchazos en piscinas, spas, camas hinchables, colchonetas, etc

Fácil de usar, despega la parte trasera y coloca el parche sobre el pinchazo, deja que pegue unos minutos

Puedes utilizarlo para superficies que están en cotacto con el agua o bajo este

Incluye 10 parches autoadhesivos de 6,35x635 cm

Incluye 10 parches autoadhesivos de 6,35x635 cm

Intex – Juego de Mojado plástico reparación Parche € 22.86 in stock 2 new from €22.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desarrollado para productos INTEX

Ideal para tener extras para reparaciones rápidas

Simplemente retira el papel posterior para exponer el adhesivo

Te da la flexibilidad para reparar cualquier agujero que ocurra en tu ger hinchable

Incluye 12 parches de de vinilo

GWHOLE 20 Piezas Reparación Parches Autoadhesivos Kit para Piscinas inflables, Camas de Agua, Juguetes € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parches de reparación de vinilo de alta calidad, muy fuertes, transparentes, 20 piezas.

Tamaño: 5,5 x 6,5 cm. Puedes cortarlas de acuerdo a tus necesidades.

Reparación de grietas y daños a las bolas de agua, piscinas, piscina o juguetes inflables, colchón inflable, etc.

Los parches son autoadhesivos, fáciles de usar.

Viene con instrucciones en la parte posterior del parche.

Bestway 62068 - Kit de Parches de Reparación Extra Fuertes 10 Unidades € 9.95
€ 7.00 in stock 13 new from €1.99

€ 7.00 in stock 13 new from €1.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para reparar pinchazos en piscinas, spas, camas hinchables, colchonetas, etc

Fácil de usar, despega la parte trasera y coloca el parche sobre el pinchazo, deja que pegue unos minutos

Puedes utilizarlo para superficies que están en cotacto con el agua o bajo este

Incluye 10 parches autoadhesivos de 6,35x635 cm

Incluye 10 parches autoadhesivos de 6,35x635 cm READ Los 30 mejores Macetas Grandes Exterior capaces: la mejor revisión sobre Macetas Grandes Exterior

2pcs Cinta Impermeable, PVC Reparación de Fugas Cinta Autoadhesiva 152x10CM, Herramienta de Fijación para Emergencia Pipa Plumbing y Tubo de Agua Fugas, Cables Eléctricos € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Detenga las fugas al instante】 La cinta impermeable sella las fugas o grietas, la cinta impermeable sella alrededor de las fugas o grietas creando una barrera hermética y puede detener las fugas de inmediato, ya sea una tubería de agua rota o un cubo con agujeros.

【Amplia gama de usos】 Cinta de reparación aplicada para automóviles, embarcaciones, aire acondicionado, cables, conectores, reparación de escapes, líneas de aceite, mangueras y tuberías de agua, jardín, etc. Manténgalo a bordo de vehículos y equipos para la reparación de mangueras de emergencia.

【Alta calidad】 Hecho de material de PVC y adhesivo de fusión en caliente, a prueba de humedad, a prueba de moho, a prueba de aceite, resistente y duradero. Respetuoso con el medio ambiente y no tóxico, resistente al moho e impermeable, buen aislamiento.

【Fácil de usar】 Nuestro producto es autoadhesivo, pele y presione la cinta sobre la superficie a sellar. No se requiere fuerza externa. Solo pégalo directamente. Debido a que es muy suave, puede doblarlo o presionarlo para que se ajuste al plano, como la esquina. Si siente que la fuga no se ha detenido, puede publicarla varias veces más.

【Nota】 La cinta no está diseñada para reparar fugas donde no puede envolverse sobre sí misma y crear tensión para lograr el efecto de sellado. Si se encuentra en una manguera, tubería o fuga con alta presión, una vez que esté configurado, abra el agua y déjela correr durante aproximadamente un minuto. Luego espere de 1 a 2 horas para que la cinta se seque y genere presión estática. Vuelva a abrir el agua después del período de espera y aplique capas adicionales si es necesario.

Parche para reparar lonas de Flickly, disponible en muchos colores, 30 cm x 20 cm, autoadhesivo € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para usos diferentes: los parches desarrollados originalmente para lonas de camiones son ideales para una amplia gama de reparaciones.

Materiales con marcado CE: son autoadhesivos y resistentes y de materiales con certificación CE.

Muchos colores y tamaños: disponible en diferentes tamaños, formas y colores RAL.

Adecuado para: piscinas o equipos de exterior, como tiendas de campaña, carpas de jardín, pabellones, piscinas hinchables, colchones hinchables, carteles publicitarios, cajas portaequipajes, superficies de acero, madera, etc.

Se pueden usar inmediatamente: nuestros parches se pueden usar inmediatamente. Limpiar la superficie a reparar solo con alcohol, secar, y ya se puede pegar el parche sin arrugas. Presionar y listo.

Wupsi Cinta de Reparación de PVC - para Lonas, Cubierta de Remolque, Invernadero, Toldo, Carpa, Tienda Campaña y Persianas - Azul, 5 Cm X 5 M € 16.40 in stock 2 new from €16.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ REPARACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL - Remienda esa lona rasgada en segundos con esta cinta adhesiva. Sólo hay que despegar la cinta, cortarla al tamaño deseado y pegarla en la sección rasgada de la lona.

✅ HECHA PARA DURAR - Extiende la vida útil de la lona de tu camión, tienda o invernadero con esta cinta. Está hecha de materiales resistentes que soportan la exposición a la humedad y los rayos UV.

✅ FUERTE CONTRA ROTURAS - Esta cinta para reparar lona está diseñada para soportar el desgaste diario. Su tejido tiene una fuerza de tensión y adhesión superior, y no se puede rasgar con la mano.

✅ USO VERSÁTIL - Cubre tus necesidades de reparación de lonas y láminas con esta cinta. Úsala para reparar agujeros, pancartas publicitarias, remolques, asiento de coche y más.

✅ SIEMPRE CONTIGO - Prepárate para actuar en cualquier emergencia. Con su tamaño compacto, es fácil tenerla en el interior del compartimento del coche, caja de herramientas o cobertizo de jardín.

10 Piezas Parches de Reparación de Carpa Piscina Parche Autoadhesivo Transparente Tela Adhesivas Cinta de Reparación Impermeables para Inflables Juguetes Toldos Paraguas Chaquetas € 6.96 in stock 1 new from €6.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguridad del material】 Los parches de reparación están hechos de material de TPU de alta viscosidad y elasticidad, fuerte y duradero, seguro y confiable de usar. Una vez aplicados, es difícil caerse y romperse

【Portátil e impermeable】 La cinta de reparación es resistente al agua y portátil, y no se caerá durante el proceso de limpieza. Puede transportarlo fácilmente sin importar cuando trabaje, viaje o esté al aire libre

【Operación simple】 Después de limpiar el área reparada, simplemente pele y pegue el parche, y luego presione con fuerza para reparar rasgaduras y perforaciones fácilmente

【Tamaño razonable】 Puede cortarlos en varios tamaños para reparar la parte dañada según sus necesidades. No solo proporciona comodidad para el proceso de reparación, sino que también mejora la calidad de la reparación

【Ampliamente utilizado】 La pegatina de reparación se puede adherir a casi cualquier superficie, adecuada para todo tipo de productos inflables y diversos materiales. Piscina inflable, aro salvavidas, carpa, toldo, impermeable, mochila, pipa de agua, etc

DPOOL Kit reparación Piscina: Pegamento Adhesivo Especial para Piscinas de PVC y Vinilo. Funciona bajo el Agua. Envase de 29,6 ml. € 9.30 in stock 3 new from €9.30

Amazon.es Features Pegamento especial para piscinas de PVC y Vinilo.

Funciona bajo el agua

Contiene Adhesivo 29.60 ml, aplicador y 2 parches 152x92 mm

Válido para reparación de Piscinas de Liner, Vinilo hinchables, colchonetas hinchables

Annhao Reparación Parches 25 Piezas, Transparentes Autoadhesivos Impermeable Reparación Parches para Piscinas Inflables Camas de Agua Juguetes Hinchables, Tienda de Campaña, 7 x 7 cm € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Descripción del producto]: 25 Piezas Impermeable Reparación Parches, Tamaño: 7 x 7 cm, Puede cortarlo de acuerdo con su necesidad.

[Material de Alta Calidad TPU]: Parche de reparación hecho de material TPU, con alta viscosidad y elasticidad, Son impermeables, resistentes al calor, resistentes al desgarro, flexibles y suaves. Después de aplicarlo a la superficie de reparación, se pegará duradero.

[Multifunció]: Adecuado para todo tipo de productos inflables de alta calidad. perfectos para reparación de grietas y daños de toldos, tienda de campaña, canoa inflable, juguetes inflables, colchón inflable, anillos de natación, etc. Sujeción perfecta. Totalmente impermeable, muy duradero.

[Diseño transparente e Impermeable]: el kit de reparación inflable no se despega durante un lavado,Debido a que es transparente, también puede mantener la belleza del artículo.

[Fácil de Usar]: Se adhiere a casi cualquier superficie; Solo pele y pegue Repare rasgaduras y pinchazos.

BETOY Reparación Parches, 20 Piezas Parche Reparacion Piscina Parche Inflable Transparente PVC Autoadhesivos Kit para Piscinas Inflables Camas de Agua Juguetes, 7 x 7 cm € 9.65 in stock 1 new from €9.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 7 x 7 cm. Puede cortar la reparación de la cinta de la tienda según sus necesidades.

Material: Parche de reparación hecho de material TPU, con alta viscosidad y elasticidad

Ultra fuerte: la Cinta de tienda inflable con adhesivo agresivo repara grietas, agujeros y rasgaduras en su equipo de exterior

Duradero e impermeable: el kit de reparación inflable no se despega durante un lavado

Fácil de usar: se adhiere a casi cualquier superficie; Solo pele y pegue Repare rasgaduras y pinchazos, use en toldos, ropa impermeable, carpas, muebles de vinilo y más

Gre 40080 - Kit de Reparación para Liner de Piscina € 4.94 in stock 6 new from €4.94

Amazon.es Features Kit de reparación para pegar o reparar con o sin parche artículos hinchables y otros artículos de PVC soplado

Ideales para reparar pinchazos o roturas del liner (bolsa contenedora del agua de la piscina)

Incluye tubo de pegamento, parches y bastoncillo aplicador

Los parches están fabricados en PVC transparente para que su aplicación no rompa con la estética de la piscina

Es recomendable aplicar en seco

Everfix EVERTAPE Cinta Adhesiva Reparadora - Cinta Resistente al Agua - Cinta para Reparar y Sellar - Cinta Impermeable Usable Bajo el Agua y Superficies Húmedas - Cinta Transparente (10 cm x 1,5 m) € 24.90 in stock 2 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rápido - Fácil - Impermeable - La cinta de reparación se adhiere y sella superficies húmedas incluso bajo el agua - Cinta autoadhesiva fácil de usar - Cinta versátil multiusos

Ideal para sellar y reparar - La cinta de sellado es 100% resistente a los rayos UV al calor y al agua en casi todas las superficies - Metal Madera Plástico incluso PP y PE PVC Piedra Gres Vidrio Caucho Cerámica etc

Perfecta para todo tipo de reparación Piscina Estanques Acuarios Piscinas Infantiles Cubiertas Porches Tuberías de Desagüe Tuberías de Calefacción y Agua Mangueras Lonas de Camión e incluso como ayuda de emergencia para coches y motocicletas - Cinta reparadora - La herramienta multiusos perfecta para operarios y manitas

Excelente para reparaciones de embarcaciones tipo Kayaks Canoas Balsas etc en deportes acuáticos tablas de SUP colchones hinchables piscinas mangueras de jardín tuberías de PVC y cobre de baja presión lonas puertas ventanas Canalones etc - Cinta reparadora de fugas de agua

Contenido del set de reparación - EVERTAPE 100 mm de ancho x 1.5 m de largo – Cúter - Instrucciones de uso READ Los 30 mejores Cargador Solar Usb capaces: la mejor revisión sobre Cargador Solar Usb

Parche para reparar lonas de Flickly, disponible en muchos colores, 10 cm x 10 cm, autoadhesivo € 13.90 in stock 2 new from €13.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para usos diferentes: los parches desarrollados originalmente para lonas de camiones son ideales para una amplia gama de reparaciones.

Materiales con marcado CE: Son autoadhesivos y resistentes y de materiales con certificación CE.

Muchos colores y tamaños: Disponible en diferentes tamaños, formas y colores RAL.

Adecuados para: Piscinas, equipos de exterior, por ejemplo, tiendas de campaña, carpas de jardín, pabellones, piscinas hinchables, colchones hinchables, carteles publicitarios, cajas portaequipajes, superficies de acero, madera, etc.

Se pueden usar inmediatamente: nuestros parches se pueden usar inmediatamente. Limpiar la superficie a reparar solo con alcohol, secar, y ya se puede pegar el parche sin arrugas. Presionar y listo.

Reparación Parches, 20 Piezas Kit de Reparación Parche Adhesivo Bajo el Agua Parche Reparacion Piscina Parche Inflable Transparente PVC para Piscinas Inflables Camas de Agua Juguetes, 6.35 x 6.35 cm € 12.99
€ 8.92 in stock 4 new from €4.88

€ 8.92 in stock 4 new from €4.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Parche de reparación hecho de material TPU, con alta viscosidad y elasticidad

Diseño transparente e Impermeable: el kit de reparación inflable no se despega durante un lavado,Debido a que es transparente, también puede mantener la belleza del artículo.

Tamaño: 6.35 x 6.35 cm. Puede cortar la reparación de la cinta de la tienda según sus necesidades.

Duradero e impermeable: Para reparar pinchazos en piscinas, spas, camas hinchables, colchonetas, etc

Fácil de usar: se adhiere a casi cualquier superficie; Solo pele y pegue Repare rasgaduras y pinchazos, use en toldos, ropa impermeable, carpas, muebles de vinilo y más

Gre V12 - Kit de Reparación de PVC para Liner de Piscina € 6.15 in stock 3 new from €6.15

Amazon.es Features Kit de reparación para pegar o reparar con o sin parche artículos hinchables y otros artículos de PVC soplado

Ideales para reparar pinchazos o roturas del liner (bolsa contenedora del agua de la piscina)

Incluye dos parches circulares, dos parches rectangulares y un tubo de pegamento especial para PVC

Los parches están fabricados en PVC transparente para que su aplicación no rompa con la estética de la piscina

Es recomendable aplicar en seco

Gre AR202 Film reparador de PVC, Transparente € 4.09 in stock 6 new from €4.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Film reparador de PVC, apropiado para reparar pequeños pinchazos u orificios en artículos hinchables.

Ideales para reparar pinchazos o roturas del liner (bolsa contenedora del agua de la piscina)

Incluye 5 parches rectangulares autoadhesivos

Los parches están fabricados en PVC transparente para que su aplicación no rompa con la estética de la piscina

Se pueden aplicar bajo el agua

Intex 57190NP - Piscina hinchable con sillón 229 x 218 x 79 cm, 590 litros € 59.95 in stock 14 new from €59.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas piscina: 229 x 218 x 79 cm, capacidad: 590 litros, uso recomendado para mayores de 3 años

Estructura formada por tres aros hinchables, fabricada en vinilo resistente de 0,32 m de grosor en color blanco y azul

La piscina cuenta con respaldo y sillón hinchable, el borde tiene dos porta bebidas, uno a cada lado

Piscina con 2 cámaras de aire y tapón de drenaje para vaciarla de forma fácil y rápida

Incluye kit con parche para reparar pequeños poros y pinchazos en la lona

BUZIFU 10pcs Reparación Parches Autoadhesivos 7*7 cm Parches Transparentes Parches Adhesivo Reparación con Pegamento Fuerte para Arreglar Cualquier Fuga de Aire o Pincha, Piscinas e Hinchables, Carpas € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad y Seguro】-- Los parches de son de TPU transparentes como los forros de los libros con un pegamento potente. Son impermeables, resistentes al calor, resistentes al desgarro, flexibles y suaves. Después de aplicarlo a la superficie de reparación, se pegará duradero.

【Fácil de Instalar y Usar】-- Son indicados solo para superficies lisas y de plástico. Limpiar la superficie con alcohol antes de poner el parche. Una vez puesto, dejar medio día con peso encima del parche (con unos libros es suficiente). Necesitas expulsar las burbujas de parches. Espere 12 horas después de pegar el parche.

【Cortar Libremente】-- Este paquete trae un total de 10 parches de 7 * 7 cm. Te aconsejamos que recortes un trozo pequeño redondeado adecuado al tamaño del agujero, y despues sobre ese le pones otro más grande también con las esquinas redondeadas Ver menos.(No despega ni tiene fugas)

【Amplia Aplicación】-- Esta es una solución ideal y efectiva. Ideal para reparar carpas, mochilas impermeables, sombrillas, trajes de esquí, chaquetas, piezas de vinilo, flotadores o colchonetas, piscinas AGP, colchones, centros de juegos, traje de plumón, paraguas, impermeables, puertas y ventanas, tuberías de agua y otros productos de plástico, etc...

【Nota】-- La zona a reparar debe estar totalmente seca. Por tanto, la piscina debes vaciarla según donde esté el roto. Si vacia y secar bien la zona. Respecto del producto si sigues unas simples pautas para aplicarlo correctamente, se fija perfectamente a las paredes de la piscina y te olvidas de gastar mas dinero en complejas soluciones o en sustituir la piscina por una nueva.

WEKON 12 Piezas Cinta de Reparación TPU para Tienda de Campaña, Reparación Parches Autoadhesivos Kit para Piscinas inflables, Camas de Agua, Juguetes € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【7x7cm】: parches pvc para piscina 7x7cm. 0.2mm de espesor. Puede cortarlo de acuerdo con su necesidad. 12 piezas en total. ¡Reembolso completo por 30 días si recibe artículo roto o no funciona bien!

❤【para todo tipo de superficie】: parches reparación PVC,se adhieren fuertemente a todas las superficies, ultra fuertes con adhesivo agresivo que fija rasgaduras, agujeros y desgarros en tu equipo exterior.

❤【múltiples usos】: parches plásticos de múltiples usos, perfectos para reparación de grietas y daños de toldos, tienda de campaña, canoa inflable, juguetes inflables, colchón inflable, anillos de natación, etc. Sujeción perfecta. Totalmente impermeable, muy duradero.

❤【material de calidad】: parches plástico hecho de material TPU con alta viscosidad y elasticidad. Resistente desgaste y fricción, ideal para uso de largo tiempo. Color transparente.

❤【fácil de aplicar】: nuestros parches de picina se adhiere a casi cualquier superficie adhesiva; simplemente despega y pegue. No hace falta el pegamento. Atención: 1. Inflar después de 30 minutos de pegar esta cinta. 2. Mantenga la superficie donde va a pegar esta cinta limpia y seca.

Intex 28270NP Small Frame - Piscina desmontable, 220 x 150 x 60 cm, 1.662 litros € 176.90 in stock 6 new from €156.90

Amazon.es Features Piscina rectancular desmontable tubular Intex línea Small Frame, estructura metálica, mide: 220x150x60 cm, capacidad: 1.662 litros de agua, para 2 personas

Estructura tubular compuesta por piezas independientes de acero con epoxy antióxido, de fácil montaje, lista en aproximadamente 30 minutos

Lona tricapa con tecnología Super-Tough, no incluye depuradora pero sí las conexiones para poder adaptársela (de 32 mm de diámetro)

Ideal para pequeños espacios gracias a su diseño rectangular, cuenta con tapón de vaciado conectable a una manguera de jardín para facilitar el vaciado

Para una óptima utilización y durabilidad de la piscina desmontable y tubular Intex se recomienda seguir las indicaciones marcadas en el manual

Flickly Tiritas para reparación de lonas, disponible en muchos colores, 40 cm x 10 cm, autoadhesivos (azul claro) € 17.90 in stock 1 new from €17.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para usos diferentes: los parches desarrollados originalmente para lonas de camiones son ideales para una amplia gama de reparaciones

Materiales con certificación CE: son autoadhesivos y resistentes y de materiales con certificación CE

Muchos colores y tamaños – Disponible en diferentes tamaños, formas y colores RAL

Adecuado para: piscinas, equipos de exterior, por ejemplo, tiendas de campaña, carpas, pabellones, piscinas infantiles, colchones de aire, carteles publicitarios, cajas portaequipajes, superficies de acero, madera, etc.

Uso inmediato: nuestros parches se pueden utilizar inmediatamente. Limpiar la superficie a reparar solo con alcohol, luego secar y ya se puede pegar el parche sin arrugas. Presionar y listo READ Los 30 mejores Sillas Terraza Exterior capaces: la mejor revisión sobre Sillas Terraza Exterior

Ohomr PVC reparación Parches Impermeable Autoadhesivo Kit de reparación de Parches de reparación inflables para la Piscina 20pcs € 10.29 in stock 1 new from €10.29

Amazon.es Features Los parches de reparación de PVC son de tamaño pequeño y es fácil de almacenar.

parches de reparación autoadhesivas no son fáciles de desgaste, rotura, no tóxico, sin olor, que garantiza el uso a largo plazo.

Nuestro parche inflables de reparación puede reparar fácilmente sus productos inflables en la vida.

Estos parches de reparación están hechos de PVC adhesivo, resistente al agua y pueden adherirse con firmeza.

parches de reparación son adecuados para la reparación de camas inflables, botes inflables, cojines inflables, sofás inflables, natación anillos, ect.

Kleiber - Parches de reparación de Nailon, Impermeables, autoadhesivos, Estilo Lona, Color Azul Vivo € 8.14
€ 4.44 in stock 3 new from €4.44

€ 4.44 in stock 3 new from €4.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso para tiendas de campaña, impermeables, abrigos, equipos de al aire libre, paraguas, etc.

2 x parches, de 10 cm x 12 cm cada uno

Autoadhesivo, efecto lona

Para cortar a la medida requerida

Impermeables y duraderos

Intex 57403NP - Piscina hinchable rectangular 166 x 100 x 25 cm, 90 litros € 12.95 in stock 16 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex rectangular de la línea SmallPools, medidas: 166 x 100 x 25 cm y capacidad para 90 litros/agua

Piscina desmontable de forma rectangular fabricada con vinilo resistente, de color azul y blanca

La base de la piscina es acolchada para mayor comodidad, óptima para instalarla en terrazas o en patios

La piscina hinchable y rectangular está diseñada para ser utilizada por 2 niños a partir de 2 años de edad (bajo supervisión)

Incluye kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

QWEPU 20pcs Reparación Parches, Reparación PVC,Parche Reparacion Piscina Parche Inflable Autoadhesivos Kit para Piscinas Inflables, 7 cm € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones: 7 x 7 cm. Contiene parches claros, reparaciones casi invisibles, puede cortar parches de reparación según sus deseos.

Material: el parche está hecho de material de TPU, con alta viscosidad y elasticidad, y una adhesión muy fuerte.

Extremadamente fuerte: el parche autoadhesivo con adhesivo fuerte puede reparar grietas, agujeros y grietas en equipos al aire libre, reparaciones casi invisibles.

Duradero e impermeable: la película de limpieza no se caerá durante el proceso de limpieza, la película de reparación de la pelota de playa, la piscina o el revestimiento del estanque es duradera e impermeable, y no se caerá durante el proceso de limpieza.

Fácil de usar: el kit de reparación de piscinas se puede usar en casi todos los modelos de superficie; solo el pelado y la unión pueden reparar grietas y agujeros.

ceys CE505017 Adhesivo reparador lona-caucho, Azul, 0 € 9.85

€ 5.79 in stock 11 new from €4.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Calidad Profesional

Para telas de goma, manguera, caucho, etc…

Incluye parches

Intex 57471NP - Piscina hinchable acuario, 159 x 159 x 50 cm, 340 litros € 29.97 in stock 5 new from €29.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piscina hinchable Intex de la línea Sea Aquarium, tiene una capacidad para 340 litros de agua

Las medidas de la piscina con temática de Acuario son 159 x 50 cm

Las ilustraciones de la piscina son animales y plantas marinas grabadas en toda la lona exterior de la piscina Intex, el interior es de color blanco

La piscina hinchable y cuadrada con terminación redondeada está fabricada con vinilo resistente

La piscina tiene tapón de drenaje para un fácil llenado y vaciado, incluye un kit de parches para reparar pequeños poros o pinchazos

Bestway 56405 - Piscina Desmontable Tubular Infantil Family Splash Frame Pool 400x211x81 cm € 249.95 in stock 4 new from €249.95

Amazon.es Features Fácil montaje – Para refrescarse en el jardín, la piscina portátil se instala fácil y rápidamente

Muy estable – La piscina rectangular con resistente marco de acero no requiere herramientas para su montaje

Vaciado sencillo – La válvula de drenaje integrada permite vaciar sin complicaciones la piscina desmontable

Protección – Para prolongar su duración, la piscina tubular cuenta con un revestimiento anticorrosión

Incluye – Piscina desmontable rectangular para niños Steel Pro de Bestway y parche de reparación autoadhesivo, material: TriTech, medidas: 400x211x81 cm, azul

