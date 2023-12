Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores Molde Silicona Letras capaces: la mejor revisión sobre Molde Silicona Letras Encuadernación desconocida Los 30 mejores Molde Silicona Letras capaces: la mejor revisión sobre Molde Silicona Letras 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Molde de silicona alfabeto, números reutilizables con forma de corazón, joyas, forma de alfabeto, 36 x 19,5 x 1 cm € 8.99



Amazon.es Features Divertido bricolaje: puede insertar polvo de perlas, pigmento, polvo de purpurina, polvo de perlas, etc. en la forma de alfabeto de silicona para crear sus propios trabajos usted mismo

Alta calidad: el traje está hecho de silicona de alta calidad, que es muy suave y duradero. El molde de silicona se puede reutilizar varias veces, lo que es más ecológico que desechable

FÁCIL DE HACER - Solo tienes que poner todo tipo de cosas favoritas en el molde y después de endurecer el objeto cuidadosamente exprimir la parte inferior del molde y fácil de limpiar

Uso múltiple: el molde de resina se puede utilizar para llaveros, tobilleras, accesorios para la decoración del teléfono móvil, etc. El producto terminado es brillante, hermoso, seguro, no tóxico, insípido y fácil de usar

Regalo perfecto: este es un buen regalo para ti mismo, tu familia, amigos o cualquier persona que ama proyectos de manualidades de bricolaje. Serás muy feliz y feliz de obtener la artesanía única que harás

MCNory Moldes Resina Epoxi, Letras Molde de Silicona, diy resina epoxi kit con Número de Letras, Kit de Molde con 48 Polvo de Purpurina y Accesorios para Hacer Colgante, Joyería, Llavero, DIY € 14.99

€ 13.99



Amazon.es Features 【Kit completo】: obtendrás 1 gran modelo de letra, 1 pequeño modelo de letra, 5 agitador, 100 mini pines de tornillo, 100 anillos de salto abiertos, 1 herramienta de perforación (4 cabezales de perforación), 20 llaveros, 1 taza de medir, 48 lentejuelas de color, 20 borlas.

【Seguro y ecológico】: los moldes de silicona de moldeado están hechos de silicona segura, no tóxica, flexible, resistente al desgaste y duradera, se puede doblar en todas las formas y evitar cualquier daño de resina. Fácil de usar y limpiar, reutilizable y seguro.

Amplia aplicación: estos moldes de resina del alfabeto son compatibles con la mayoría de resinas u otros materiales de moldeo, como resina epoxi, resina, cera, jabón, vela y muchos otros. Letras 3D bricolaje, colgante collar, colgante llavero, pendientes, accesorios hechos a mano, número de casa, etc. Los mejores regalos para tu novia, madre, amigos, escuela.

【Fácil de usar】: una vez que el proyecto esté completamente endurecido, basta con girar el molde, la pieza se puede sacar fácilmente. La broca helicoidal puede perforar agujeros muy fácilmente.

【Garantía de satisfacción al 100% 】: tenga la seguridad de comprar y podemos garantizar que los kits de moldes y herramientas, que fabricamos son de excelente calidad y un excelente acabado. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le proporcionaremos el mejor servicio.

Molde Silicona de Resina Epoxi, con Número de Letras para Hacer Colgante, Joyería, Llavero, Manualidades Bricolaje. € 11.99



Amazon.es Features Juego de moldes de resina para letras de silicona para bricolaje: todo el juego de accesorios incluye 1 plantilla de letra grande, 1 plantilla de letra pequeña, 12 cajas pequeñas con lentejuelas, 12 uñas de flores secas de colores, 10 borlas, 8 cuerdas, 1 alicates, 2 brocas giratorias, 5 agitadores de plástico, 5 cucharas de plástico, 5 goteros de plástico,etc.

Diseño inverso y fácil de usar: solo la forma de la espalda puede hacer las letras frontales que necesita. Los colgantes de letras y números hechos de formas invertidas son más bonitos y suaves. Fácil de usar, solo necesitas poner la resina y tus elementos favoritos en el molde. Después de que la resina se haya endurecido, presione el otro lado del molde y la resina saldrá suavemente después del endurecimiento.

Molde de resina de silicona de calidad: el molde de resina está hecho de silicona de alta calidad utilizando técnicas que son suaves y duraderas, lisas y elásticas, fáciles de usar y limpiar, el taladro giratorio manual está hecho de acero inoxidable y es la combinación perfecta para realizar mejoras en el hogar.

Facilidad de uso: coloque la resina y el material de moldeo en el kit de moldeo manual. Una vez completado, todo lo que los artistas tienen que hacer es girar y deslizar los moldes de resina hechos de números y letras. Luego, coloque anillos de salto, llaveros, ganchos para pendientes y borlas encima de letras y números en 3D para decorar. Los kits de resina son fáciles de usar para principiantes.

Ideas de regalo perfectas: puede usar 26 formas alfabéticas y 10 números para dar rienda suelta a su imaginación, arreglos aleatorios y combinaciones. Ideal para que los entusiastas del bricolaje, los amigos, la familia y los amantes disfruten juntos de la diversión del bricolaje. También puedes hacer regalos para Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre y Día de San Valentín.

3 Pieza Molde de Silicona de Números de Letras, Moldes Alfabeto Chocolate Candy Decoración con 2 Cuentagotas y 1 Espátula, Moldes para Chocolate para Hacer Chocolate Caramelos Pastel Gelatina € 6.99



Amazon.es Features 【Material Seguro】Los Molde de Silicona de Números de Letras están hechos de silicona de grado alimentario, ecológica y segura. Han sido diseñados con cuidado para garantizar su seguridad en el uso en microondas, horno, congelador, refrigerador y lavavajillas. Este material no solo es duradero, sino que también es reutilizable, lo que le permite disfrutar de su diversión varias veces sin preocuparse por problemas de seguridad.

【Uso y Limpieza Fácil】​Los Moldes Alfabeto Chocolate Candy Decoración son muy fáciles de usar, simplemente llénelos con los ingredientes deseados. Tienen una superficie lisa, lo que significa que puede sacar fácilmente los dulces, chocolates, etc., preparados en su interior. Después de usarlos, también se pueden colocar rápidamente en la rejilla superior del lavavajillas para una limpieza fácil, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo.

【Rango de Tolerancia al Calor】​Los Moldes para Chocolate de silicona son resistentes al calor en un rango de temperatura de -40°C a 230°C, lo que garantiza la seguridad durante todo el proceso de preparación.

【Diseños Divertidos】​El juego de Molde de Silicona de Números de Letras incluye 3 moldes de goma, 2 pipetas y 1 espátula, con una variedad de diseños divertidos que incluyen números, letras, biberones, animales, huellas de manos y pies de bebé, entre otros. Puede crear al mismo tiempo muchas mini cifras y letras diferentes. Las dimensiones de cada conjunto son de 21,7x18,7 cm.

【Versatilidad】​Además de la decoración de pasteles, los Moldes para Chocolate de silicona también se pueden usar para crear una variedad de dulces, cubitos de hielo, productos de resina, jabón casero, crayones derretidos, etc. Satisfarán todas sus necesidades creativas, ya sea un pastelero profesional o un artesano creativo. Estos moldes de silicona se convertirán en herramientas indispensables para usted. READ Los 30 mejores Interruptores De Luz Pared capaces: la mejor revisión sobre Interruptores De Luz Pared

Jatidne Moldes Resina Epoxi Letras Molde de Silicona para Resina Llaveros Kit IniciacióN para Hacer BisuteríA, Diy, Manualidades € 11.99



Amazon.es Features 【Moldes letras resina】 Tantas posibilidades, sería mucho espacio para ser creativo.

【Tamaño perfecto】 Ideal para hacer letras para que un niño aprenda y hacer algunos llaveros como regalo.

【Fácil de soltar】 después de que su proyecto esté completamente curado, simplemente gire el molde, la pieza se puede sacar fácilmente.

【Las letras salen del lado derecho】 el molde de resina está al revés, significa que salen del lado derecho, gran molde para hacer llaveros

【Paquete incluido】 1 molde de resina grande + 2 moldes de llavero pequeño (aleatorio) + 10 llaveros + 50 tornillos

Molde Letras Silicona, Molde Silicona de Números 0-9, Molde Dulce Chocolate Símbolos Feliz Cumpleaños, 2 Piezas, Rosa, Gris € 8.49



Amazon.es Features Molde de silicona de grado alimenticio, sin olor y respetuoso con el medio ambiente, seguro, duradero.

Antiadherente, fácil de desmoldar y fácil de limpiar.

Molde de silicona, textura suave, resistente, plegable, fácil de almacenar.

Rango de temperatura: -40 °C a 240 °C. Apto para horno, microondas, frigorífico, lavavajillas.

Contiene mayúsculas de la A a la Z, números del 0 al 9, personajes de Happy Birthday, signos de puntuación.

Mocoosy 182pcs Kit moldes Alfabeto, Silicona para Artesanía moldes de fundición de Resina epoxi DIY Letras Colgante de Llavero Adornos € 17.99



Amazon.es Features Juego de moldes de fundición de resina: Viene con 1 molde de fundición de resina de letras, 30 llaveros de oro y plata, 100 pasadores de ojo de de oro y plata, 50 anillos abiertos de oro y plata, 1 taladro manual con 2 tamaños de brocas para elegir. Te ayuda a hacer libremente tus baratijas personalizadas y añadir color a tu vida.

Calidad premium: Nuestros moldes de resina epoxi están hechos de silicona duradera de alta calidad que hace que el molde de letras sea muy flexible, sin desgarros. Los llaveros y los pasadores de están hechos de aleación de metal. El taladro manual está hecho de acero inoxidable de alta calidad, resistente y duradero. Estas herramientas auxiliares te ayudan a hacer manualidades más fácilmente.

Fácil de desmoldear: El molde de silicona es grueso, flexible, con interiores suaves y brillantes, reduce la necesidad de cortar y pulir. Pon la resina y tus elementos decorativos favoritos en el molde de fundición, cuando la resina esté completamente curada, simplemente gira el molde de resina del llavero y libera fácilmente del molde, no es necesario rociarlo.

Kit de manualidades personalizado: Incluye 26 moldes de fundición personalizados del alfabeto y 10 moldes de silicona de resina para adornos colgantes, adornos colgantes únicos en varios diseños como estrella, flor, forma de corazón, hueso, ballena, llave, etc. Puedes añadir diferentes colores y material decorativo para hacer tu adorno especial de acuerdo a tus preferencias, dotar a tus propios diseños un significado único y desarrollar tu creatividad completa en este molde de silicona.

Múltiples propósitos: Este juego de moldes de silicona reutilizables del alfabeto es una buena opción para que compartas tu artesanía con tus amigos y familiares, disfrutes de tus momentos felices juntos. Ampliamente aplicado a diferentes manualidades y joyas, como dijes de llavero, colgante de collar, adornos colgantes, accesorios de joyería, letras 3D de bricolaje, regalos de manualidades y mucho más.

XCOZU 2 Piezas Moldes de números de Letras de Silicona para Formas de Corazón, Molde Silicona para Fondant Galleta Postre, Molde de Chocolate del Alfabeto de Símbolos de Feliz Cumpleaños € 6.59



Amazon.es Features ❤【Materiales de calidad alimentaria】 - Los moldes de silicona para letras están hechos de silicona de grado alimenticio, duraderos, anti-rotos, flexibles, plegables, aprobados por la FDA, sin BPA.

❤【Ámbito de aplicación】 - rangos de temperatura de -60 ℃ a +240 ℃. Seguro para horno, microondas y nevera.

❤【Símbolos alfanuméricos ricos】 - el molde de silicona del alfabeto está diseñado con diferentes patrones de alfabeto A-Z, números de 0 a 9, moldes y símbolos de feliz cumpleaños, puede satisfacer tus necesidades en varias ocasiones, perfecto para hacer gominola, gelatina, yogur congelado, fondant, chocolate, cupcakes, caramelos, galletas, magdalenas, jabón, etc.

❤【Fácil de limpiar】 - las propiedades antiadherentes del material garantizan que tu comida casera sea fácil de desmoldar después del enfriamiento y tiene una forma hermosa. Simplemente presiona la parte inferior del molde para sacar completamente el producto acabado del molde. Cada molde se puede lavar a mano o poner en el lavavajillas.

❤【Ampliamente utilizado】 – Feliz cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad y otras fiestas y celebraciones. Puedes hacerlo tú mismo según tus necesidades. Te ayudará a hacer un hermoso regalo hecho a mano para Navidad, cumpleaños, Año Nuevo. Puedes disfrutar de un maravilloso tiempo de bricolaje con tu familia.

Newk Moldes de silicona de chocolate con letras y números, 4 paquetes de moldes de silicona para decoración de tartas de cumpleaños símbolos € 9.99



Amazon.es Features Paquetes y tamaño: a granel con 4 paquetes de modo de silicona de chocolate, el tamaño es de alrededor de 8.66 x 4.13 x 0.3 pulgadas (22.5 x 10.5 x 0.6 cm).

Material seguro: silicona de grado alimenticio. Apto para lavavajillas y congelador. Rango de temperatura de -40 °C a 230 °C.

Antiadherente y fácil de liberar: flexible y fácil de limpiar, fácil de desmoldar, limpiar y durabilidad excepcional, sin preocupaciones de grietas.

Multiusos: estos moldes de silicona para hornear son perfectos para fiestas y festivales, como fiestas de cumpleaños, fiestas de amigos, fiestas infantiles, día de San Valentín y día de la madre, etc.

Jabón profesionales 48 letras Números carácter especial cubitos silicona Jabón molde color chocolate Forma (24 * 18 * 1,5 cm) € 6.71



Amazon.es Features Extra estable Forma. | verfo rmt no como otras formas de silicona.

Material: calidad alimentaria silicona libre de BPA

Microondas apto lavavajillas, congelador, horno

Temperatura de color: marrón: 40 hasta 220 °C.

Adecuado para la fabricación de pequeñas tartas, magdalenas, hielo, galletas, chocolate, jalea, pudding y mucho más

Molde Silicona Resina,Moldes de Resina,Moldes Silicona de Resina,Moldes de Resina Epoxicon NúMero de Letras,para Hacer Pulsera Creativo Joyerias Bricolaje Collar Llaveros € 13.89

€ 12.89



Amazon.es Features 【El kit de molde de resina para fundición contiene】 El juego completo de accesorios incluye 1 plantilla de letra grande,1 plantilla de letra pequeña,10 plantillas de una pieza,50 tapones de ojo de cordero de oro y plata,50 anillos abiertos de oro y plata,5 llaveros de oro y 5 llaveros de plata,10 de oro y 10 de plata cada uno,5 llaveros de oro y plata,5 goteros,24 cajitas con lentejuelas,8 cuerdas,1 pinza,2 brocas,20 borlas.

【Molde de silicona con número de letra de resina】Estos moldes de resina alfabética son compatibles con la mayoría de las resinas u otros materiales de moldeo como resina epoxi,resina UV,cera,jabón,velas y muchos más.Letras 3D de bricolaje,colgante de collar,dije de llavero,pendientes,accesorios hechos a mano,número de casa,etc.

【Material de primera calidad】 Hecho de material de silicona de alta calidad,altamente flexible,suave y reutilizable,fácil de usar,desmoldar y limpiar.

【Fácil de usar】Todo lo que necesita hacer es poner la resina y su pigmento de resina favorito en el molde.Una vez que la resina se haya endurecido,simplemente gire el molde.El producto terminado es fácil de deslizar.Herramientas y accesorios completos,muy adecuados para principiantes.

【Un regalo único】Nuestros productos son ideales para hacer llaveros epoxi personalizados,números de casa,cadenas de joyería,colgantes,pendientes,etc.;El juego de moldes de pegamento de cristal es ideal para regalos únicos para familiares,amigos,amantes o cualquier persona a la que le gusten las manualidades de bricolaje para cumpleaños,Navidad,Día de la Madre,Día del Padre y Día de San Valentín.

Purpledi 330 piezas Moldes Resina Epoxi,Letras de Silicona con Números Moldes Manualidades Pigmentos, Pan de Oro, Lentejuelas para Hacer Colgante,Joyería,Llavero,DIY € 13.99

€ 10.99



Amazon.es Features 【Abundantes accesorios】: clavos de cuerno * 100 + molde de patrón * 3 + herramienta de perforación * 5 + cuerda de cera * 5 + borla * 20 + gancho para la oreja * 20 + cuchara * 5 + palo para revolver * 5 + cuentagotas * 5 + llavero * 20 + Juego de polvos de brillo de 24 colores + molde de letras * 1 + lámina de oro de 4 colores * 12 botellas + molde pequeño * 5 + anillo de apertura * 100

【Alta Calidad】- El moldes de resina para joyería está hecho de silicona de alta calidad, que es muy flexible y no es fácil de romper. El molde de silicona se puede reutilizar varias veces. Los agitadores, mini tornillos etc están hechos de Materiales de alta calidad,seguro, no tóxico,insípido, fácil de limpiar y almacenar.

【Facilidad de Uso】- coloque la resina y el material de moldeo en el kit de moldeo manual. Una vez completado, todo lo que los artistas tienen que hacer es girar y deslizar los moldes de resina hechos de números y letras. Luego, coloque anillos de salto, llaveros, ganchos para pendientes y borlas encima de letras y números en 3D para decorar. Los kits de resina son fáciles de usar para principiantes.

【Molde de Silicona con Número de Letra de Resina】- Estos moldes de resina alfabética son compatibles con la mayoría de las resinas u otros materiales de moldeo como resina epoxi,cera,jabón y muchos más.Letras 3D de bricolaje, colgante de collar,dije de llavero,pendientes,accesorios hechos a mano,número de casa,etc.

【Ideas de Regalo Perfectas】- puede usar 26 formas alfabéticas y 10 números para dar rienda suelta a su imaginación, arreglos aleatorios y combinaciones. Ideal para que los entusiastas del bricolaje, los amigos, la familia y los amantes disfruten juntos de la diversión del bricolaje. También puedes hacer regalos para Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre y Día de San Valentín.

QEEYON 4 Piezas Letra Número Moldes de Silicona, Moldes Alfabeto Chocolate Candy Decoración, Molde Silicona para Chocolate, Reposteria, Fondant, Horno, Gelatina, Galletas € 10.99



Amazon.es Features 【Silicona de alta calidad】Juego de 4 moldes de letras y números. El molde está hecho de material de silicona de alta calidad, respetuoso con el medio ambiente, no tóxico y fácil de limpiar, muy flexible y con una larga vida útil. Fabricado con material de silicona de grado alimenticio, seguro para usar en microondas, hornos, refrigeradores y lavavajillas, tolerancia de temperatura de -40 centígrados a +230 centígrados.

【Bueno para bricolaje】Los moldes de silicona son perfectos para hacer chocolate, dulces, gomitas, cubitos de hielo, galletas, gelatina, decoraciones para pasteles/magdalenas y otros refrigerios saludables para niños y adultos. Al usar estos moldes para hornear para desarrollar las habilidades prácticas y la imaginación de sus hijos, disfrute del tiempo de horneado con sus familias.

【Fácil de desmoldar】Este molde de silicona es antiadherente, fácil de desmoldar, el producto terminado es más suave y brillante. La propiedad de la silicona es fácil de desmoldar la torta, el jabón y cualquier otro de los moldes. Simplemente vierta sus ingredientes favoritos en el molde de números de letras y luego presione la parte inferior del molde con los dedos para liberarlo después de que se enfríe por completo.

【Diseño de alfabeto 3D】4 moldes de silicona que incluyen molde de letras mayúsculas, molde de letras minúsculas y 2 moldes de silicona con números. diferentes tamaños para satisfacer su uso diario, pasteles de letras fáciles de hacer para celebrar el cumpleaños, el aniversario o el día especial de los niños.

【Regalo perfecto】 Puede usar este molde de letras para hacer diferentes trabajos como regalo para sus amigos, amantes y familiares en cumpleaños, Navidad, día de San Valentín, bodas, vacaciones y otras ocasiones. Adecuado para chocolate hecho a mano, dulces, gomitas, barras energéticas de proteínas, etc. También se puede usar para hacer jabón, resina, cera, velas, arcilla, llaveros y otras artesanías.

Jabón profesionales 48 letras Números carácter especial cubitos silicona Jabón molde color chocolate Forma (24 * 18 * 1,5 cm) € 9.99



Amazon.es Features Extra estable Forma. | verfo rmt no como otras formas de silicona.

Material: calidad alimentaria silicona libre de BPA

Microondas apto lavavajillas, congelador, horno

Temperatura de color: marrón: 40 hasta 220 °C.

Adecuado para la fabricación de pequeñas tartas, magdalenas, hielo, galletas, chocolate, jalea, pudding y mucho más

BouGPeng 2 uds molde de silicona con alfabeto y números para Chocolate molde de silicona para cubitos de hielo moldes para hornear dulces para decoración de pasteles de Chocolate € 12.99



Amazon.es Features Material avanzado: los moldes de silicona de chocolate están hechos de silicona 100 % apta para alimentos, que es ecológica y no tóxica. Seguro y duradero.

Resistencia a altas temperaturas: rango de temperatura: -60 °C ~ 240 °C, apto para microondas, horno, congelador. Es un buen ayudante para hornear.

Fácil de usar: simplemente retira el chocolate del molde. Fácil de pelar y fácil de limpiar. Puedes quitar los cupcakes fácilmente y sin dejar residuos.

Amplia aplicación: silicona con forma de alfabeto de silicona y números de chocolate es adecuada para fondant, chocolate, azúcar blanco, caramelo, mantequilla, helado, gelatina, mazapán, masa de pan, crema de mantequilla, helado, glaseado real y más.

Necesidades de vacaciones: estos moldes de silicona son perfectos para fiestas y festivales como fiestas de cumpleaños, reuniones con amigos, fiestas infantiles, día de San Valentín, día de la madre, etc. READ Los 30 mejores la princesa mononoke capaces: la mejor revisión sobre la princesa mononoke

TIANTI 1 molde de silicona para letras, kit de moldeo para llaveros, 3 palos, kit de moldes de resina epoxi, para llaveros, joyas, colgante, herramientas educativas € 13.99

€ 12.99



Amazon.es Features Embalaje: Incluyendo moldes de silicona 1pcs con número de letra, hechos de silicona duradera segura y de calidad, flexible y resistente al desgarro. Las varillas de agitación de 3 piezas están hechas de metal, resistentes y duraderas.

Ampliamente utilizado: multifuncional, estos moldes de resina alfabeto son compatibles con la mayoría de resinas u otros materiales de moldeo como resina epoxi, resina UV, pasta polimérica, cera, jabón, vela y más.

Fácil de usar y limpiar: silicona flexible, simplemente gire el molde para sacar el colgante al solidificar el material; limpiar el moho con agua; almacenarlos lejos del sol y el polvo.

Alta calidad: fabricación de moldes de joyería de silicona de alta calidad, nuestros moldes de silicona transparente más duraderos, resistentes al desgarro, reutilizables y duraderos.

Regalo perfecto: gran regalo para ti, tu familia, amigos o cualquier persona que ama el proyecto de manualidades. O puede hacer su Navidad única, regalos de cumpleaños para sus amigos y familiares.

221 Piezas Molde Silicona Resina Letras Números Silicona Resina Moldes Alfabeto Moldes de Resina Epoxi para Hacer Colgante Llavero Número de Casa Manualidades Bricolaje € 12.99



Amazon.es Features ◆Kits de Manualidades de Resina para Principiantes: Los moldes de resina epoxi del alfabeto están hechos de silicona transparente de alta calidad, con excelente elasticidad, no se deforman fácilmente, resistentes al desgaste y reutilizables, el juego contiene 20 llaveros, 100 anillos de salto, 100 pasadores para tornillos.

◆Simple y Práctico: La superficie de los moldes de fundición de letras de silicona es suave, coloque el molde de fundición y sus decoraciones favoritas en el molde, cuando la resina esté completamente curada, simplemente gire el molde de bricolaje para sacarlo fácilmente.

◆Disfrute de la Artesanía de Bricolaje: El molde para hacer colgantes de joyería viene en muchas formas, también puede agregar algunas lentejuelas brillantes, flores secas, polvo de mica, metal, borlas de piedra, etc. para hacer que sus aretes o llaveros sean más atractivos y disfrute del tiempo de bricolaje con su familia

◆Elección Ideal: Número de plantillas para manualidades, que se pueden organizar en varias combinaciones por creatividad. El kit para hacer llaveros es perfecto para un cumpleaños único, el día de la madre, el día del padre y el día de San Valentín, Navidad.

◆Varios Usos: Las plantillas artesanales de resina para bricolaje son perfectas para sus collares, colgantes, llaveros, aretes, accesorios, regalos, números de casas y más. Puedes usar este molde para hacer maravillosos regalos para tu familia y amigos. Un regalo de bricolaje es muy sincero.

Moldes de silicona para chocolate, alfabetos de letras FineGood, 26 letras, bandejas para hornear dulces y chocolate € 14.99



Amazon.es Features 4 PCS A PACK: El paquete tiene 4 moldes de silicona. Los moldes del alfabeto incluyen todas las letras de la A a la Z, y el molde de números contiene números del 0 al 9. Puede combinar aleatoriamente el patrón según su imaginación.

MATERIAL: Estos moldes de silicona están hechos de material 100% de grado alimenticio, no se desvanecerán incluso a altas temperaturas de hasta 230 ℃ / 446 F, o hasta -40 ℃ / -40 F.

ALTA FLEXIBILIDAD: este tipo de silicona es de gran elasticidad, no se distorsionará incluso si las dobla y puede volver a enrollarse de inmediato.

APLICACIÓN AMPLIA: estos moldes de silicona se pueden usar en diversos utensilios de cocina, como microondas, horno, congelador, lavavajillas, etc.

APTO PARA MUCHOS TIPOS DE ALIMENTOS: decoración de chocolate, dulces, muffins, bizcochos, mantequilla, magdalenas o pasteles.

Tailcas 314 Piezas Moldes Silicona de Resina Epoxi con Número de Letras, Kit con 48 Polvo de Purpurina y Accesorios para Hacer Colgante, Joyería, Llavero, DIY, Manualidades € 16.99



Amazon.es Features Materiales de Alta Calidad: El moldes de resina letra están hechos de material de silicona duradero y se pueden reutilizar, no son tóxicos y elásticos, flexibles y durable, resistente al desgarro, fácil de limpiar y almacenar.

Fácil de Usar: La superficie del molde de resina de letras y números es lisa y fácil de moldear,por lo que no necesita pulir. Fácil desmoldeo, Puede sacar fácilmente el producto terminado girando ligeramente el molde,los principiantes no tienen que preocuparse por eso. Adecuado para principiantes y amantes de la artesanía.

Amplia Aplicación: Los moldes de resina de silicona epoxi no solo pueden usar resina para hacer modelos de letras, sino también otros materiales, como resina UV, cera, jabón, vela, arcilla, etc. El modelo de letra 3D producido se puede usar para hacer llaveros, colgantes, decoraciones , números de casa, regalos hechos a mano, etc.

Ideas de Bricolaje: El molde de letras está equipado con lentejuelas en 48 colores, que pueden hacer que sus números y letras de bricolaje sean más brillantes y coloridos. Puede usar libremente sus habilidades prácticas para crear un modelo de letra 3D único para regalar a familiares y amigos, puede disfrutar de la diversión del bricolaje con su familia.

Limpieza y Mantenimiento: El molde de silicona del alfabeto es fácil de limpiar y se puede limpiar directamente con agua jabonosa. Cuando guarde el molde de resina, evite la luz solar directa, que puede prolongar la vida útil del molde.

Molde grande de resina epoxi con alfabeto, molde de silicona con letras en inglés, moldes de fundición de letras del alfabeto 3D, molde de la A a la Z, molde de decoración para fiesta de cumpleaños € 8.99

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 Nuestro molde de letras y números está hecho de material de silicona de alta calidad, que es suave y flexible, liso, muy transparente, no se pega y es fácil de separar de la resina.

【Varias formas】 Nuestros moldes están hechos de letras de la A a la Z, así como modelos de amor. Después de completar su trabajo personalizado, simplemente lave el molde con agua jabonosa y luego seque el molde al aire.

【Fácil de usar y limpiar】 Simplemente vierta resina en los moldes para formar los personajes, también puede agregar cuentas, pedrería, lentejuelas, flores secas o cualquier objeto decorativo que le guste, y luego espere a que se seque por completo, puede obtener los números coloridos o cartas

【Ampliamente utilizado】 Nuestro molde es lo suficientemente grande como para agregar varios elementos, como agregar luces de cadena de hadas para hacer encantadoras luces de letras, adecuado para decoración de oficina, lámpara de noche, habitación de niños, decoración de vacaciones, decoración de fiestas, bodas, regalos de cumpleaños.

【GARANTÍA 100%】 Ofrecemos servicio postventa para satisfacer a nuestro cliente. Si tiene algún problema con nuestro producto, comuníquese con nosotros primero, lo resolveremos dentro de las 24 horas.

Dokpav 93PCS Alfabeto Números Molde Silicona Resina para Hacer Joyerias, Moldes de Resina para Collar Pendiente Fabricación de Colgante Diamante Pulsera Creativo Bricolaje € 11.99

€ 10.99



Amazon.es Features ❤Moldes de resina de silicona: fabricación de moldes de joyería de silicona de alta calidad, nuestros moldes de silicona transparente son más duraderos, resistentes al desgarro, reutilizables y duraderos.

❤Kit de inicio: la combinación perfecta para hacer joyas de resina. Estos moldes de resina tienen una variedad de formas y diseños, adecuados para aretes, colgantes, collares, pulseras, etc.

❤Kit de joyería de resina: viene con 93 kits de resina PCS, 26 piezas de moldes de letras, 10 piezas de moldes adormecidos, 7 piezas de moldes de diamantes, 25 piezas de mini pasadores de tornillo de oro, 25 piezas de mini pasadores de tornillo de plata.

❤Fácil de liberar: después de que su proyecto esté completamente curado, solo gire el molde, la pieza se puede sacar fácilmente.

❤Amplia aplicación: estos moldes de fundición de resina son compatibles con la mayoría de las resinas u otros materiales de fundición, como resina epoxi, resina UV, resinas de poliéster, etc. Puede agregar algunos pigmentos, tintes de resina e incrustar diferentes tipos de adornos o rellenos, perfectos para hacer joyas, encantos, aretes, colgante, pulsera, etc.

ZWOOS Moldes Resina 273 Piezas DIY Transparente Silicona Epoxi Moldes Resina con Número de Letras, Molde de Fundición para Creativo Joyerias Bricolaje Collar Colgante llaveros Manualidades € 15.89



Amazon.es Features 【¿Por Qué Elegir ZWOOS?】Todos nuestros productos fueron entregados por Amazon. Servicio al cliente fácil de tocar. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, siempre estaremos aquí para ayudarlo con cualquier problema.

【Material】Fabricación de moldes de joyería hechos de silicona de alta calidad, los pasadores de ojo de tornillo están hechos de aleación de metal, el taladro giratorio de mano está hecho de acero inoxidable, resistente al desgarro, reutilizable y duradero.

【Kit de Joyería de Resina】Moldes de resina con letras hacia atrás x 2, ganchos para pendientes x 100, lentejuelas brillantes x 12, tornillo de banco con 2 brocas x 1, junta tórica x 100, llaveros x 40, varillas para revolver x 5, goteros de plástico x 5, flores secas x 1, cucharas de plástico x 5

【Fácil de usar】Coloque la resina y sus elementos decorativos favoritos en los moldes de resina de silicona. Solo espera a que la resina se cure y gira suavemente el molde y empújalo con ambas manos; los principiantes no tienen que preocuparse por eso.

【Aplicación】Los moldes de silicona se pueden aplicar para aretes, colgantes, brazaletes, collares, llaveros, números de casa, adornos decorativos y otras manualidades de bricolaje, con muchas herramientas operativas que lo ayudan a hacerlos más fácilmente.

tangger 4STK Números Letras Moldes de Silicona Estrellas Emoticones Redondos,Molde de Silicona para Hacer Galletas Chocolate Dulces Gelatina Cubitos de Hielo Pasteles Happy Birthday,Molde de Jabón € 6.99



Amazon.es Features El paquete incluye:4 piezas de moldes de silicona digital y alfabeto,estrellas,moldes de silicona con una expresión redonda,2 rosas,2 azules

Puedes hacer todo tipo de decoraciones para pasteles en tu cumpleaños,hazlo a tu manera,será muy gratificante

SEGURO Y SALUDABLE:Hecho de silicona segura para alimentos,aprobado por la FDA,libre de BPA,reutilizable y duradero

SEGURO DE USAR:estas formas son seguras para usar en el horno,microondas,congelador y lavavajillas.Resistente a temperaturas de -40 a +230 grados Celsius.

MOLDES PARA PASTEL VERSÁTIL:Se han utilizado moldes creativos de silicona y gelatina para hornear galletas,dulces,chocolate,cubitos de hielo y helados,etc.

182 piezas Letras Molde de Silicona, Moldes Resina Epoxi, Kit de Molde con Accesorios, Molde de Silicona para Resina Llaveros Kit, para Hacer Colgante, Llavero, DIY Collar de Aretes, Manualidades € 10.99



Amazon.es Features 【Envases incluidos】: 1 molde de silicona con alfabeto y patrones, 50 doradas tachuelas de ojo de cordero, 50 plateadas tachuelas de ojo de cordero, 25 oro anillos abiertos, 25 plata anillos abiertos, 15 llaveros dorados, 15 llaveros plateados, 1 taladro de mano con 2 brocas.

【Materiales de Alta Calidad】: Nuestros moldes de resina epoxi están hechos de silicona duradera de alta calidad que hace, seguridad no tóxica, resistente al desgarro, no fácil de deformar y se pueden reutilizar.

【Fácil de usar】: La superficie de los moldes de fundición de letras de silicona es suave, fácil de moldear, Fácil desmoldeo, cuando la resina esté completamente curada, simplemente gire el molde de bricolaje para sacarlo fácilmente. El molde de silicona del alfabeto es fácil de limpiar y se puede limpiar directamente con agua jabonosa.

【Ampliamente utilizado】: Estos moldes de resina con alfabeto y patrones son compatibles con la mayoría de las resinas u otros materiales de fundición como la resina epox, resina UV, vela, cera, jabón, arcilla, etc. también puedes añadir flores secas, polvo de mica, pigmentos de perlas, purpurina y lentejuelas en los moldes de resina para obtener una exquisita artesanía. Ampliamente aplicado a diferentes manualidades y joyas, como dijes de llavero, accesorios de joyería y mucho más.

【Elección Ideal】: Este molde de silicona con letras y dibujos es la herramienta didáctica perfecta para despertar el entusiasmo de su hijo por aprender y el regalo perfecto para cumpleaños, San Valentín, Navidad y Acción de Gracias. Comparte tu trabajo con tus amigos y familiares,el proceso de creación está lleno de diversión.

Yzswdox 4 Pieza Molde de Resina Moldes Bisuteria para Joyeria, Moldes de Silicona para Resina Epoxi para Bricolaje, Molde Resina Epoxi Transparente Letras Números, para Decoración de Colgantes € 13.99

€ 13.59



Amazon.es Features Materiales de alta calidad: Molde de letras de silicona, hecho de silicona duradera de alta calidad, flexible y resistente al desgarro. La varilla de agitación está hecha de metal, que es reutilizable y duradero.

Múltiples posibilidades: Con tantas posibilidades que se pueden organizar en varias combinaciones creativas, habrá mucho espacio para la creatividad, y también es la herramienta de enseñanza perfecta para que los niños estimulen el entusiasmo por el aprendizaje y la diversión en el proceso creativo.

Fácil de desmoldar: Después de que el artículo esté completamente curado, simplemente presione la parte inferior del molde para empujarlo fácilmente, fácil de usar, fácil de usar, lave el molde con agua después de usarlo y guárdelo lejos de la luz solar y el polvo.

Regalo perfecto: Los moldes de letras de silicona son un regalo para familiares, amigos o cualquier persona que ama los proyectos de manualidades de bricolaje, será único, también puede compartir sus creaciones hechas a mano con sus amigos y familiares para expresar su amor sincero con ellos.

Múltiples herramientas: Recibirás 1 molde de letras de silicona y 3 varillas de agitación. Diferentes tipos de varillas para revolver pueden ayudarlo a hacer un mejor uso de los moldes de silicona y hacer pequeñas cosas hermosas. READ Los 30 mejores lenceria sexy hombre capaces: la mejor revisión sobre lenceria sexy hombre

TWBEST 3 Molde de Silicona con Alfabeto y Numeros, Resina Epoxi con Letras,para Hacer Colgante,Llavero,DIY Collar de Aretes,Manualidades etc € 16.89



Amazon.es Features 【Kit completo de moldes de resina】 Todo el conjunto incluye 300+ accesorios: 1 plantilla de letras grandes,2 molde de silicona con alfabeto y números,50 tachuelas de ojo de cordero doradas y plateadas,50 doradas y plateadas Anillos de salto abiertos,5 llaveros dorados y 5 llaveros plateados,10 de cada uno de aretes dorados y plateados,5 llaveros dorados y plateados,5 goteros,24 cajas pequeñas de lentejuelas,10 cuerdas,1*alicates,4 brocas helicoidales,20 borlas.

【Material de alta calidad】 Hecho de material de silicona de alta calidad,altamente flexible y no fácil de deformar,seguridad no tóxica,suave y reutilizable,fácil de usar,desmoldar y limpiar,con apariencia transparente,puede verificar el progreso en cualquier momento Artesanía en resina para cubrir las necesidades de tu proceso de bricolaje.

✅ 【Fácil de usar】 Solo necesita poner la resina y su pigmento de resina favorito en el molde.Después de que la resina se haya curado,simplemente gire el molde.El producto terminado se desliza fácilmente.Luego colóquese los anillos,llaveros,pendientes.Ganchos y borlas Letras y números 3D para decoración Herramientas y accesorios completos,muy adecuados para principiantes.

【Aplicación amplia】 Estos moldes de resina con alfabeto son compatibles con la mayoría de las resinas u otros materiales de fundición como la resina epoxi,no solo pueden usar resina para moldear modelos,sino también otros materiales como resina UV,cera,vela,jabón,arcilla,etc.Con el modelo 3D made -Letter,se pueden hacer llaveros,colgantes,adornos,números de casas,regalos hechos a mano,etc.

【Un regalo único】 26 letras grandes y pequeñas,diferentes formas geométricas y 10 números,que se pueden organizar en una variedad de combinaciones de personas creativas.Comparte tu trabajo con tus amigos y familiares,el proceso de creación está lleno de diversión.Es ideal para regalos únicos para familiares,amigos,amantes o cualquier persona a la que le gusten las manualidades en cumpleaños,Navidad,Día de la Madre,Día del Padre y Día de San Valentín.

48 rejillas moldes para hornear letras, molde de silicona 3D para hornear pasteles, chocolate, pudín de caramelo, galletas, cubitos de hielo, jabón, morado 9.4x7.2 pulgadas € 16.93



Amazon.es Features [MATERIAL DE SILICONA] Los moldes de silicona del alfabeto están hechos de silicona de calidad, elástica, reutilizable, de buena tenacidad, diseño de superficie antiadherente, fácil de desmoldar.

[DISEÑO 3D] Los moldes de resina para hornear letras se caracterizan por 26 letras, su apariencia delicada y exquisita son capaces de decorar el interior de su cocina, agregando un cálido ambiente familiar.

[RESISTENCIA AL CALOR] Suave e impermeable, puede soportar temperaturas que oscilan entre menos 40 y 446 grados Fahrenheit, por lo que pueden colocarse en microondas, horno y lavavajillas para hacer alimentos.

[DISFRUTE DE BRICOLAJE] Puede utilizar esta práctica herramienta para hacer cosas con los miembros de su familia para aumentar la diversión en la vida.

[SERVICIO DE CUATOMER] Si tiene alguna pregunta sobre los productos pur, no dude en contactarnos, le ofreceremos soluciones satisfactorias. Esperamos sus comentarios!

Moldes de silicona con alfabeto 3D moldes epoxi de letras grandes para resina de moldes de letras de fundición moldes de chocolate para cumpleaños, bodas, fiestas, Navidad, manualidades, adornos € 14.99



Amazon.es Features Materiales seguros y de alta calidad: el molde de letras 3D utiliza materiales de silicona de alta calidad, que son seguros, respetuosos con el medio ambiente, ligeros, inodoros, flexibles de usar, fáciles de caer y antiadhesivos. Es la mejor opción para hacer manualidades.

Letra de la A a la Z: proporcionaremos una variedad de modelos de letras de resina epoxi para que elijas. Puedes combinar las letras a voluntad para hacer el cartel que desees. El molde se puede utilizar varias veces. El producto acabado será una decoración atractiva.

Amplia aplicación: los moldes de resina de letras 3D se pueden utilizar para resina epoxi, jabón, velas, yeso, aromaterapia, además de moldes para hornear, se pueden utilizar para hacer pasteles, chocolates, etc. Es muy adecuado para la fabricación de decoraciones navideñas, creación artística y producción artesanal.

Regalo perfecto: también es una buena opción para dar moldes de letras como regalo a familiares, amigos y niños. Probará tu capacidad práctica personal. Al mismo tiempo, los productos hechos también son muy adecuados para regalar y decorar. Se pueden añadir flores secas, lentejuelas y otros elementos bonitos a la resina para que se vea más exquisita.

Mirando hacia adelante a tu compartir: los moldes de letras 3D no están limitados en el uso, esperamos que disfrutes del proceso de fabricación y esperamos compartir tus manualidades con nosotros.

AOLLEN Moldes Resina Epoxi Transparente, 186 Pcs Kit con Letras Números Silicona Manualidades, Lentejuelas, Pigmento, Borlas, Hoja de Oro, para hacer Llavero, Joyas € 30.99



Amazon.es Features 【Kit Resina Epoxi Manualidades】200 ml de resina y 200 ml de endurecedor, 1 x molde silicona alfabeto y números inverso, 8 x pigmentos de color, 11 x lentejuelas, 1 x lentejuelas estrellas, 20 x llaveros, 50 x anillos de salto, 50 x ganchos de tornillos, 10 x borlas, 1 taladro manual y 2 brocas, 10 x taza dispensadora, 6 x palo de madera, 4 x pipeta, 2 x (cucharas, taza medidora, guantes, chincheta), 1 x (pinzas, pan de oro, manual).

【Molde Silicona Letras Números Inverso】El molde de silicona está hecho de material de silicona de alta calidad y se pueden reutilizar, no son tóxicos y elásticos, suave y duradero, resistentes a los desgarros e incluye 26 letras y 10 números. El molde de letra inverso asegura que el frente de la letra permanezca suave después del desmoldeo. Lavar a tiempo después de su uso para evitar la luz solar directa y el polvo.

【Epoxy Resina Transparente】La fórmula de esta resina es autonivelante y resistente, de alto brillo, autodesgasificante e poco olor, antiarañazos y antiamarilleo. Para eliminar las burbujas de aire, use una pistola de calor, palillos de dientes o pajitas. La mejor temperatura de curado de la resina es de alrededor de 25 °. Nuestro epoxy resin adopta materiales ecológicos y no tóxicos. Puedes usar quitaesmalte o alcohol para limpiar los residuos de epoxi resina.

【Fácil de Usar】Hay que mezclar a partes iguales (1:1) la resina y el endurecedor. Para prevenir burbujas, revuelva lentamente en la misma dirección durante unos 5 minutos, hasta que la mezcla esté totalmente transparente. Luego agregaremos colorante o purpurina y la vertiremos lentamente en el moldes silicona resina epoxi. Tiempo de trabajo de 40 minutos. El tiempo de curado es de 24 horas, aunque depende del grosor y las condiciones ambientales.

✨【Ampliamente Utilizado】Kit resina epoxi muy completo, con el abecedario, números y una serie de extras que permiten explorar la creatividad de los crios y crearse sus. Puede hacer llaveros, collares, pendientes, etc. Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo. Prepare la superficie de trabajo antes de comenzar. Lo mejor es poner un periódico o un tapete sobre la mesa para evitar ensuciar la mesa.

Hoshisea Molde de Resina con Número de Letra, con Agitador de 3 Piezas, Molde de Resina de Silicona con Letras, Moldes de Resina para Fundición, Utilizado para Hacer Joyas y Llaveros (Blanco) € 12.99



Amazon.es Features MATERIAL DE ALTA CALIDAD: Este molde está hecho principalmente de material de silicona ecológico con un acabado brillante; El juego de mezcla de tres piezas está hecho de acero inoxidable de alta calidad, que no es fácil de oxidar, es seguro, respetuoso con el medio ambiente y duradero.

Juego de formularios: Este juego consta de un formulario alfanumérico y un juego de mezcla de tres partes: una para el palillo, la cuchara sepulcral y la aguja. Especialmente indicado para que los principiantes aprendan y utilicen.

Diseño del formulario: el formulario alfanumérico consta principalmente de 26 alfabetos en inglés y números del 0 al 9. El diseño empotrado es característico.

Fácil de desmoldar: nuestra resina tiene una superficie lisa, coloca la resina y tus elementos favoritos en nuestro molde, espera a que se endurezca, luego es fácil de desmoldar.

Diseño de bricolaje: puede llenar el molde con algunas flores secas, perlas, etc., como desee, y hacer sus propios colgantes, pendientes, collares, cristales, joyas, etc.

