Los 30 mejores Mochila Pequeña Mujer capaces: la mejor revisión sobre Mochila Pequeña Mujer

Estwell Bolso Mochila Impermeable Mini Mochila para Mujer Niñas Bolsa de Viaje Casual € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 30 * 10 * 21cm. NOTA: Esta es una mochila pequeña. Por favor, vea el tamaño cuidadosamente antes de ordenarlos.

Hecho de nylon impermeable de alta calidad, ligero y duradero.

Cremallera con hebilla magnética, protege tus cosas diarias mejor.

Estructura: 1 x bolsillo frontal; 2 x bolsillos laterales; 1 x bolsillo principal; 1 x compartimento del iPad.

De moda y con estilo, adecuado para la escuela, compras, viajes y muchas ocasiones casuales. Estilo:mochila, bolso, bandolera.

Bolso Mochilas Mujer Casual, JOSEKO Niña Lona Multifuncional Antirrobo Bolso de Cuero de Gran Capacidad Bolsas de Hombro Mochila € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Material: hecho de lienzo de alta calidad; Diseño clásico y simple, estilo elegante; Durable y de moda.

✔Dimensiones: 12.99 pulgadas (L) x 16.53 pulgadas (W) x 5.11 pulgadas (H); Correa para el hombro: 9.44 pulgadas; Podría llevar sus artículos esenciales diarios, como paraguas, libros, mini pad, etc.

✔ Estructura: cierre de cremallera; Hay un compartimento principal grande, 2 bolsillos abiertos pequeños interiores, 1 bolsillo exterior con cremallera y 1 bolsillo con cremallera en la parte posterior para guardar cosas móviles u otras cosas pequeñas y 1 bolsillo exterior con cremallera.

✔Strap: una bolsa viene con una correa de hombro larga ajustable. Puede usarlo como mochila, bandolera, bandolera y bolso.

✔ Ocasión múltiple: el diseño elegante y elegante va bien con cualquier atuendo en cualquier ocasión, como viajes, escuela, trabajo, viaje u otro uso diario.

NIKE Y Nk Brsla JDI Mini Bkpk Mochilla de Deporte, Unisex niños, Black/Black/(Glossy White), MISC € 20.00 in stock 22 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Padded and adjustable shoulder straps

Large main Compartiment

Durable fabric

Mochila Tous Kaos Piedra. 695810040 € 69.00 in stock 2 new from €69.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Piedra Is Adult Product Size Estandar

Pepe Jeans Molly - Mochila de Paseo, Poliéster, 7.7 l, Gris, 22 x 25 x 14 cm € 22.02 in stock 2 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila de 22 cm x 25 cm x 14 cm fabricada en Poliéster

Bolsillo frontal para acceder fácilmente a los efectos personales más pequeños

Tirantes ajustables

De Joumma Bags

Eono Essentials - Mochila Ultraligera Resistente al Agua, Ideal para Viajes y Actividades al Aire Libre, para Hombre, Mujer y niño (10 L) (Azul Niebla) € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila pequeña de 10 L para uso diario, para la escuela y para viajar ligero

Ligera, pero espaciosa; tiene un compartimento interior para el ordenador y dos bolsillos exteriores para bolígrafos, botellas de agua o paraguas

Cremalleras resistentes que no se atascan

Correas para el hombro acolchadas para una mayor comodidad

100 % poliéster

Bolso Mochila Mujer Casual Pequeña Mochilas Mujer Antirrobo, JOSEKO Señoras Bolsa de Viaje Bolsa de Escuela Bolsa Vintage Bolsa de Gran Capacidad Informal para Viajes Senderismo Regalo Mujer € 27.49 in stock 3 new from €27.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ Material: Esta mochila lona mujer informal está hecha de alta gama y lona, como regalo mujer, no es fácil de causar deformación y es cómoda de llevar.

❤ Seguro de Calidad: Algunos clientes se quejan de que están comprando la mochila de lona de los vendedores de fraude. Aquí, me gustaría recordarle a mi querido cliente que JOSEKO es el fabricante original y que la calidad de la mochila está garantizada. ¡No compres copias piratas! Gracias.

❤ Dimensions: 27cm x 35cm x 16cm (LxAnXA); Espacios de almacenamiento generosos incluyen compartimiento principal, bolsillo de la tarjeta del teléfono, bolsillo con cremallera frontal, 1 bolsillo trasero antirrobo, 2 bolsillos laterales con cremallera, Esta desigual mochila de viaje podría llevar sus artículos de uso diario, como paraguas, libros, mini pad, billetera, y más.Desde pequeños hasta grandes, desechables o valiosos.

❤ Bolsillo Antidisciplina: El bolsillo antichoque extra grande ubicado en el panel posterior de difícil acceso salvaguardará sus objetos de valor como billetera, teléfono celular y pasaporte.

❤ Estilo Casual Y de Moda: esta mochila para mujer de moda tiene una apariencia simple y elegante, disponible en diferentes colores para adaptarse a su estilo personal, se aplica a todo tipo de ocasiones para uso diario informal. Las mujeres, niñas y adolescentes adorarán este lindo bolso de diseño. READ Los 30 mejores Salomon X Ultra capaces: la mejor revisión sobre Salomon X Ultra

XTI 86450, Bolso Sra. C. Camel para Mujer, Talla € 31.24 in stock 1 new from €31.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BOLSO SRA. C. CAMEL .

Aomiduo Mini Mochila Mujer, Bolso de Hombro Pequeño Monedero de Viaje Monedero, Amarillo € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mini monedero de mujer, pequeño y liviano, fácil de transportar en la vida diaria.

Mochila de cuero premium para mujer, impermeable, duradera e inodoro.

Linda mochila pequeña para niñas adolescentes, elegante y atractiva. Un regalo ideal para ella.

Monedero de mujer multiusos, con una correa de hombro larga, desmontable y ajustable, podemos usarlo como mochila, bandolera, bandolera, bolso de mano.

Mochila pequeña de gran capacidad para mujeres, con una bolsa con hebilla magnética en la parte delantera, una bolsa con cremallera grande en la parte posterior, un bolsillo con cremallera pequeño y un compartimento pequeño en el interior. Espacio amplio para guardar sus pertenencias personales, teléfono celular, banco de energía, billetera, espejo de maquillaje, lápiz labial, llaves, botella pequeña de agua, etc.

Kipling City Pack S, Mochila para Mujer, Rojo (True Red C), 27x33.5x19 cm € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Precio mínimo en los 30 días previos a la oferta: 58.69€

Material exterior: Sintético

Revestimiento: Sintético

Cierre: Cremallera

Composición: Sintético

AOTIAN Mujer Mini Nailon Mochilas 7 litros, Negro € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 7 Litros, 23.9x30.5x10cm, tamaño pequeño pero muy Roomy

Fabricada de tejido de nailon resistente al desgarros, forro es robusto de poliéster, la mochila proporciona una duración excepcional

Cliente primero, Que los clientes tengan una mejor experiencia de compra es la dirección en la que hemos estado trabajando arduamente, si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros

Ligero transpirable mochila compacta tiene un compartimento principal espacioso(incluye 1 bolsillo interno con cremallera, 1 Bolsa interno de inserción), 3 bolsillo frontal, 1 bolsillo trasero con cremallera, 2 bolsillos de laterales

Los puntos fuertes de la mochila son sus costuras de refuerzo y su cremallera resistente a la abrasión, correas de hombro ajustables, múltiples bolsillos con cremallera para un fácil almacenamiento, cómodo, desgaste, transpirable

G4Free 10L Mini Mochila de Senderismo Ligera Pequeño Mochila Multiusos para al Aire Libre Adultos Adolescentes Hombres Mujers € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENTE & DURADERO: esta mochila está hecha de tela de nailon resistente al desgarro y al agua (solo debe usarse brevemente durante la llovizna pero no impermeable en días lluviosos), cremalleras SBS de alta calidad con cordón que no se rompe, una combinación de suavidad y durabilidad.

LIGERA & COMPACTA: esta mochila pesa solo 0,17 kg, es muy ligera. Medidas: 23 x 10 x 40 cm (largo x ancho x alto) , con capacidad de 10L, compacto para guardar su iPad, teléfono, auriculares, billeteras, revista, guía, mapas, protección solar, gafas de sol, botellas de agua, etc.

AJUSTABLE & CÓMODO: esta mochila viene con correas de hombro ajustables y acolchadas. Puede ajustar la correa para el hombro según sus necesidades. Su espalda acolchada es muy cómoda.

DISEÑO ESPECIAL: 1 llavero en el bolsillo frontal, que se puede separar de la mochila, lo que es conveniente para sacar la llave. 1 bolsillo trasero para guardar su teléfono o billetera de manera segura, también puede guardar su batería.

VERSÁTIL: perfecto para caminatas de vacaciones, parques temáticos, turismo, natación, playa, gimnasio, escuela, etc.

LaRechor Bolso Bandolera Pequeño con 3 Cremallera - Mini Mochila Mujer Bolso de Viaje Boda Noche - Bolsa de Hojas de Colores Elegante Ligero, 2 Correa € 18.90 in stock 1 new from €18.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TAMAÑO - 20 x 20 x 10 cm. Bolso femenino compacto para cuando no necesitas llevar mucho. Útil para recorridos diarios, reuniones, veladas, citas, vacaciones, paseos de perros, viajes, fiestas, carnavales, visitas a bares y restaurantes

MATERIAL SUAVE - Hecho de nylon liso de alta calidad, a prueba de salpicaduras, lavable. Una bolsa pequeña con cremallera metálica plateada y accesorios, la bolsa es liviana, solo 300 g. Práctico para muchos usos

INSTRUCTURA - Diseño de 4 compartimentos con cremalleras. Lo suficientemente grande como para caber en un teléfono celular de pantalla grande, cargador, pasaporte de viaje, algo de maquillaje, cambio suelto y todos los demás elementos esenciales comunes

2 CORREAS Y MANGO SUPERIOR - este bolso pequeño tiene 2 correas largas (cuando se usa como mochila) + 1 asa de mano, correa para el hombro: 73 ~ 133 cm (28 ~ 52 pulgadas). Ambas correas son extraíbles y duraderas. Esta bolsa informal de nylon podría ser una bolsa cruzada, una bandolera, una bolsa de mano, una bolsa de muñeca, una mini mochila

CARACTERÍSTICAS - estampado de hojas de colores vivos, maravilloso para los fanáticos de los patrones. Todas las cremalleras son plateadas, sin impedimentos. Excelente orificio para auriculares en la parte posterior para escuchar música. Forro de tela duradera para un uso prolongado. Hermoso regalo para ti, madre, esposa, tía, abuela, amigas

Mochilas Mujer de Cuero PU,Mochila Casual de Moda,Bolso Mochila Monedero de Sintético,Bolsa de Hombro Escuela Viaje Compras Señoras,Moda Regalo para para Mujer,Gran Capacidad € 27.99 in stock 2 new from €27.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CUTE & ROOMY】 - Este mochila casual para mujer mide 11,8 "L x 5,1" x 11,4"H (30*13*29CM) y pesa 1,54 libras. La mochila puede albergar cómodamente un 12 inch Ipad. Los bolsillos exteriores pueden sostener sus revistas A4, teléfono inteligente, cosmético, banda para el cabello, paraguas, botella de agua, llaves y otros artículos pequeños.

【MULTIPLE POCKETS】: Interior: 1 compartimento principal grande con cremallera contiene 2 bolsillos internos con cremallera y 3 bolsillos abiertos. Exterior: 2 bolsillos delanteros con cremallera, 2 bolsillos laterales abiertos y 1 bolsillo privado oculto en la parte posterior.

【PRACTICAL en USO】 - El bolso de mochila 3 en 1 se puede utilizar como bolso de hombro, bolso bandolera y bolso de mano. Tiene 1 asa superior, 1 correa de hombro extraíble y 2 correas traseras ajustables, que pueden satisfacer las necesidades con diferentes estilos y ocasiones. Puedes usarlo cuando salgas, compres, viajes o vayas a fiestas.

【ALTA CALIDAD y AGUA】- La mochila de cuero Soft PU está terminada con costuras de doble aerodinámica. Está muy bien hecho con grandes cremalleras de servicio pesado que se mueven fácilmente y se cosen bien. La pequeña mochila de niña linda está hecha de cuero de PU impermeable de calidad. Simplemente puede limpiar el agua cuando la mochila se moja. No más preocupaciones en los días de lluvia.

【 Gran idea de regalo】: Este lindo bolso de mochila está diseñado para las niñas mujeres, utilizado para el día a día, compras, excursiones de un día y viajes cortos. También puede servir como una bolsa de pañales. Regalo ideal para niñas, cumpleaños de mujer o Navidad. YoursTech-EU es la única tienda autorizada de productos UBAYMAX. Le ofreceremos un reemplazo / reembolso si hay algún problema de calidad con nuestra mochila.

Lacoste NF3186, Mochila para Mujer, Noir, Taille Unique € 265.00

€ 185.00 in stock 3 new from €185.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nueva colección AH20

BESIDE STAR Moda Mochila pequeña Monedero para mujeres niñas adolescentes Mini mochilas impermeables Bolso hombro informal Mini pu Mochila cuero niñas Satchel € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ DISEÑO CON ESTILO: ir con las manos libres nunca se había visto tan elegante. El monedero mini mochila presenta un elegante exterior de cuero y herrajes de diseñador pulidos. Linda mochila pequeña para mujeres / niñas adolescentes / regalo de hija.

√ ESPECIFICACIONES: 11.8 "de alto x 9.8" de ancho x 4.7 "de profundidad, es perfecto para usar como bolso de pañales de mamá / bolso de escuela de niña pequeña / bolso / mochila de viaje, NO es lo suficientemente grande para contener una carpeta o carpetas, pero se adapta a una tableta de 9.4 '

√ ESPACIO DE HABITACIÓN: El gran compartimento principal tiene 1 ranura interior para tableta, 2 ranuras interiores para tarjetas, 1 bolsillo interno para guardar tarjetas bancarias, billetera, almohadilla mini, lentes de sol, teléfono celular y maquillajes; 1 bolsillo frontal con cremallera, 2 bolsillos laterales para llaves / monedas / bolígrafos de uso directo; también obtienes un bolso adjunto como se describe en la imagen

√ RESISTENTE AL AGUA: el pequeño bolso de mochila tiene un buen rendimiento resistente al agua probado, mantiene sus cosas bien bajo salpicaduras de agua y en lluvia, pero no lluvia; Fácil de limpiar, solo límpielo con una toalla de papel húmeda, estará limpio como el nuevo

√ SERVICIO: 100% garantía de buena calidad, 2 años al menos de uso prolongado,se atreve a garantizar que le reembolse su dinero y le presente uno nuevo, si el cliente recibió un producto de mala calidad READ Los 30 mejores Calcetines Antideslizantes Mujer capaces: la mejor revisión sobre Calcetines Antideslizantes Mujer

VASCHY Mochila Hombre,Mochilas Escolares Juveniles Adolescentes Mochila Negra Casual Clásica Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Impermeable Mochila Universidad Viaje Trabaja € 34.89 in stock 1 new from €34.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.DURABLE Y CLÁSICO:La mochila clásica unisex VASCHY está hecha de poliéster duradero resistente al agua que podría garantizar que la mochila dure mucho tiempo.El diseño vintage presenta una silueta clásica con forma de diamante en la parte delantera y parte inferior acolchada similar a la gamuza.Tenga en cuenta que Vaschy no autoriza a ningún otro vendedor a vender el producto Vaschy, solicite el producto solo en la tienda VASCHY.

2.FÁCIL DE ORGANIZAR:Compartimento principal con cierre de doble cremallera;Un bolsillo exterior con cremallera;Bolsillos para botella de agua en ambos lados,bolsillo acolchado para Ipad/Laptop con capacidad para laptop de hasta 15 pulgadas,4 bolsillos interiores con cremallera,tirador de cremallera de cuero,acolchado ajustable Correa reforzada,bolsillo trasero antirrobo.

3 GRAN CAPACIDAD: Dimensiones externas: 18.5 "x 12.9" x 5.5 "(HxLxW); Capacidad: 23 litros Longitud de la correa de hombro ajustable: 20-39 pulgadas / 50-99cm; Funda para computadora portátil: 11.4x11.4 pulgadas / 29x29cm.

4.DISEÑO NEAT:La mochila escolar cuelga agradable y cómodamente en la espalda y los hombros.Puede organizar sus herramientas con los bolsillos de diferentes tamaños.Hay mucho espacio para sus llaves,teléfono celular, billetera,etc.El cuero tira de la cremallera y las cremalleras SBS permiten que se deslice fácil y suavemente.El compartimento acolchado para portátil se adapta perfectamente a su dispositivo,mientras que el compartimento principal es el mejor para guardar libros de texto pesados.

5.RESISTENTE AL AGUA: la mochila de moda es una mochila resistente al agua para trabajos pesados adecuada para aquellos a los que les gusta lo informal.Se recomienda su material duradero para estudiantes que a menudo traen sus cuadernos y libros de texto universitarios.Los compradores también se sentirán cómodos con el uso de esta mochila para sus compras habituales.

Ryaco Mochila de Cuerda Unisex, Saco de Gimnasia para Deporte Gimnasio Yoga Nadar (Negro) € 14.15 in stock 1 new from €14.15

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BOLSILLOS MÚLTIPLES Y GRAN CAPACIDAD】: Cuenta con un gran compartimento principal, un compartimiento de plástico transparente, 3 bolsillos interiores, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo secreto con cremallera en la parte posterior y 1 compartimento inferior con cremallera; Tamaño: 13 * 7.5 * 16.9 pulgadas (33 * 19 * 43 cm), lo suficientemente grande para un cambio de ropa, Zapatillas, botellas, algunos libros y muchas otras cosas.

【W LIGERO Y PORTATIL】: Pesa sólo 370 g; El compartimento con cremallera inferior sirve para dos propósitos: 1) para guardar los Zapatillas solo y mantenerlos alejados de otras cosas; 2) Cuando no esté en uso, toda la bolsa se puede comprimir en el compartimiento inferior y empacarse a solo 13 * 7.5 * 3.1 (33 * 19 * 8 cm), muy conveniente para el almacenamiento y transporte.

【SE SEPARACIÓN LIMPIA Y SUCIA】: La bolsa con cordón de Ryaco es una bolsa maravillosa que cuenta con un compartimiento de plástico transparente en el compartimiento principal, que le permite llevar sus artículos limpios y sucios (secos y húmedos) en una misma bolsa pero con un compartimento diferente, ideal para trajes de baño, cambio de ropa u otros Artículos húmedos que no goteen agua.

【RESISTENTE AL AGUA Y DURADERO】: Esta bolsa multifuncional de deportes para el gimnasio es más resistente que la mayoría de las otras bolsas con cordón, ideal para cualquier deporte interior o al aire libre y actividades de ocio, como gimnasio, deporte. , yoga, baile, viajes, equipaje, camping, senderismo, trabajo en equipo, entrenamiento, etc.

【WAR GARANTÍA ASEGURADA】: Durante los 18 meses posteriores a la fecha de compra, nos ocupamos de todos los problemas relacionados con la calidad con un REEMPLAZO O REEMBOLSO COMPLETO. ¡Respaldamos nuestros productos y respaldamos a nuestros clientes!

Salomon Trailblazer 10 Mochilla 10L Unisexo Trail Running Senderismo € 50.00

€ 36.70 in stock 1 new from €36.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mochila ligera y cómoda para caminatas cortas, pequeñas excursiones o paseos por la ciudad, Correa elástica ajustable para el pecho, 1 compartimento principal de 10 litros con cremallera

Dos bolsillos laterales extensibles, Compatible con la bolsa de hidratación, Una variedad de ganchos y correas para llevar accesorios adicionales

Funda interior con gancho para la petaca, Cinturón de tela extraíble para mejorar la capacidad y dar un aspecto más limpio, Bolsillo exterior para guardar pequeños objetos

Afronta el reto con las mochilas Salomon: mucho espacio, opciones de hidratación accesibles, ajuste seguro, máxima comodidad y libertad de movimiento

Contenido: 1x Salomon m¡Mochila, Trailblazer, Materiales: Poliéster/Poliamida/Polietileno/Elastano, 10 L, Peso: 370 g, Color: Rojo (Red Chili), LC1520100

FANDARE Luminoso Mochila Mochilas Tipo Casual Bolsas Escolares Niña Bolsa de Viaje Bolsos de Mujer Adolescente Backpack School Bag Outdoor Viaje Infantiles Daypack Poliéster Negro(M) € 33.99 in stock 1 new from €33.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luminosa Liviana Mochila - Diseñada para ser cómoda y fácil de transportar, esta mochila de viaje funciona bien como una mochila universitaria, una bolsa de gimnasio o una bolsa de uso diario. Con Bow-knot, puerto de carga USB, orificio para auriculares, tira luminosa hacen que la mochila sea más práctica, interesante, elegante y romántica. Nueva tendencia, hace que la chica sea más brillante.

Bolso Escolar Grande - 30x13x40 (largo x ancho x alto). El bolsillo principal puede contener una computadora portátil, tableta, ropa, libro, etc. de 14 pulgadas, bolsillos frontales y traseros con cremallera, está diseñado para su teléfono, billetera y otros artículos pequeños. De vuelta con el cinturón fijo de equipaje, permita que su viaje sea más conveniente. Capacidad superior, duradera, resistente al agua, elegante.

Alta Calidad - La mochila de viaje está hecha de material de poliéster impermeable que mantiene todo el contenido de la bolsa seguro en cualquier clima, suave y cómodo. Mano de obra fina, cremallera exquisita, característica de moda. Nuestro diseñador selecciona el color hermoso y elegante, el uso magistral de las costuras de color, solo quiere proporcionar un bolso elegante y práctico en su vida diaria.

Bolso Versátil - Perfecto para mujeres de todas las edades en cualquier ocasión, incluidas la escuela, las compras, los viajes, el trabajo y las reuniones. Este bolso puede seguirte cuando y donde sea que estés y hacerte el foco con su diseño elegante y moderno. También como un gran regalo para niñas, novias, mujeres, niñas, niños y adolescentes en cumpleaños, día de San Valentín, festival.

Servicio - Si tiene alguna pregunta, resolveremos su problema a la primera. FANDARE está comprometido con el servicio incondicional de cada cliente para lograr la mayor satisfacción del cliente. Nuestro objetivo es crear y proporcionar constantemente el mejor bolso, más práctico y versátil para todos.

UTO - Bolso Mochila de Mujer Cuero Sintético Bolso Bandolera Bolso Escolar con Bolsillos Laterales con Borlas Marrón A € 36.99

€ 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD - Suave cuero sintético lavado con hardware de cremallera resistente. 1 asa superior, 1 correa para el hombro y 2 correas traseras ajustables.

BUEN DISEÑO - El diseño con doble cremallera es conveniente para abrir en dos direcciones. Doble Puntada detallada streamlined. Forro completo poliéster café. Diseño de Borla Colgante ha destacado la mochila.

Interior: 1 compartimento grande con cremallera principal contiene 2 bolsillos interiores con cremallera y 3 bolsillos abiertos. Exterior: 2 bolsillos delanteros con cremallera, 2 bolsillos laterales abiertos y 1 bolsillo oculto con cremallera en la parte posterior.

EXTREMADAMENTE PRÁCTICO - Confortablemente sostiene un 13.3" Macbook Pro, tableta o una COMPUTADORA PORTÁTIL de 14" y menos. Los bolsillos exteriores pueden contener sus A4 revistas, móvil, cosmético, banda para el pelo, paraguas, estuche de gafas, botella de agua, llaves de la casa y otros artículos pequeños.

DIMENSIONES - 30,8cm L x 14cm W x 34cm H. Peso: 1020g. Correas traseras ajustables: 110,6cm(el tamaño más largo). Manija: 6cm. Correa del Hombro: 30cm.

Vans Realm Backpack, Mochila Unisex Adulto, Chalk Violet, Talla única € 38.00

€ 34.49 in stock 5 new from €33.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Capacidad: 22 litros

Tamaño: 42,5 x 32 x 12 cm

Un gran compartimento principal

Bolsillo frontal con organizador

Funda para portátil que se adapta a la mayoría de portátiles de 15 pulgadas

Travistar Bolso Mochila Mujer Pequeñas Mochilas Escolares Antirrobo Impermeable de Nylon Bolsos Hombro Bolsa de Viaje Bolsos Mochila Escolares para Escuela Excursiones Camping, Negro € 25.99

€ 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Diseño de gran capacidad Estructura:❤ 2 compartimento principal con cremallera con 1 bolsillo interior con cremallera, 1 bolsillo para iPad y 2 bolsillos abiertos, 2 bolsillos laterales abiertos y 1 bolsillo trasero con cremallera.

❤Material y tamaño: ❤el uso del nano-nilón impermeable y fácil de limpiar de la alta calidad; (L* B * H) 27 cm x 15 cm x35 cm. Los múltiples bolsillos pueden contener su iPad Pro, 12 Pulgada laptop, teléfono celular, papel A4, botella de agua, llaves de la casa y otros artículos pequeños.

❤Seguro y conveniente:❤Cierre de cremallera posterior, diseño antirrobo efectivo. El bolsillo delantero con cremallera proporciona un acceso rápido a artículos pequeños.

❤Multifunción:❤ mochila práctica, se puede usar como un bolso de mano / bolso / bolsos deportivos mujer/bolsos mujer/bolso niña/ mochila, bolso multiusos para niñas, ideal para el uso diario.

❤Apta para cualquier ocasión:❤ El diseño elegante y ligero va bien con cualquier atuendo en cualquier ocasión, como trabajo, negocios, citas, diario, viajes, escuelas u otras actividades al aire libre en interiores.

QIMEI-SHOP Mochila impermeable de borla étnica bohemia vintage para compras, citas, fiestas y vacaciones Pequeña Marrón € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bohemia - estilo: Siga el estilo libre romántico y bohemio; Minirucksackart, bellas borlas, colores clásicos, es un paisaje hermoso, buena opción para las citas, ir de compras.

opciones de transporte múltiples: se puede utilizar como una bolsa de hombro, bolso de hombro, bolso, mochila. Diferente estilo vistiendo trae un estado de ánimo diferente.

buen tamaño: 21 15 5 22 cm / 8, 27 6, 1, 8, 7 pulgadas compactas, pero se puede mantener sus llaves, cartera, teléfono móvil, iPad Mini y otros necesarios para la vida buena, dame las manos libres.

Regalo de Amor: La buena mochila es el don del amor absoluto para sus amigos, novia, la madre, el cumpleaños de la hija, Navidad, San Valentín, Día de Gracias o festival.

Lo que se obtiene: productos de alta calidad y un servicio amable, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. Le responderemos dentro de un día hábil. READ Los 30 mejores Tommy Hilfiger Camiseta Hombre capaces: la mejor revisión sobre Tommy Hilfiger Camiseta Hombre

Desigual PU Backpack Medium, Gorilla Sports-Mochila de Poliuretano (tamaño Mediano) para Mujer, Azul € 69.95

€ 59.90 in stock 7 new from €57.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Relieves del logo invertido de Desigual

100% POLYURETHANE

No lavar

HALOVIE Bolso Mochila Mujer Casual Pequeña Antirrobo Bandolera Señoras Monedero Tela Oxford Bolsa de Hombro Escuela Viaje Compras Escuela Bolsos de Mano Escolares Gran Capacidad Ligero Moda Regalo € 21.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño antirrobo】 Último estilo!!! Esta mochila para mujer está hecha de material de Tela Oxford duradera y suave, diseño de cremallera trasera con función antirrobo para proteger sus pertenencias.

【Gran capacidad】Tamaño: 27 x 27 x 28cm. Interior: 1 bolsillo principal, 1 bolsillo con cremallera. Exterior: 1 bolsillo antirrobo trasero con cremallera y 1 bolsillo delantero con cremallera . Suficientemente amplio para guardar sus libros A4, iPad, teléfono, billetera, estuche de gafas, cosméticos, paraguas, etc.

【Correas de uso múltiple】 Dos correas de hombro largas ajustables, una correa de un solo hombro, cómoda y desmontable. Puede llevarlo como bandolera o mochila y bolso, ya que tiene una correa de hombro y extraíble. ¡Lleve las manos libres mientras aún se ve elegante y a la moda! Las mujeres, las damas, las niñas y las adolescentes adorarán este lindo bolso de diseñador.

【BIEN DISEÑO】 Diseño de orificio para auriculares en la parte posterior de la bolsa, ¡ Escucha música cuando camina es tan libre y fácil ahora! Diseño de moda, el cuero suave, la textura clara de la moda, con un estilo sencillo. No importa si eres un estudiante universitario o una dama de oficina, es una buena opción que reveles tu noble temperamento. Nunca salgas de estilo.

【OCASIÓN】uso múltiple convertible. Tres formas diferentes de llevar para diversas ocasiones. Simplemente puede usarlo como una mochila informal, una elegante bolsa con asa superior o una bandolera especial sin necesidad de quitar la correa, perfecto para la bolsa de fin de semana, bolso de la universidad, muy elegante para ir de compras o hacer actividades al aire libre. El negro clásico. Que sea fácil para que coincida con los trajes.

Fitgriff® Mochila Deportiva - Mujer & Hombre - con Zapato y Compartimento Húmedo - Portatil, Gimnasio, Escolar, Senderismo, Trabajo, Sport - Backpack (Black, M) € 34.95 in stock 1 new from €34.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOCHILA PARA TODO: la mochila FITGRIFF fue diseñada de tal manera que se puede usar para casi cualquier propósito. Adecuado para: trabajo, deporte, ocio, vida cotidiana, fitness, natación, senderismo, ciclismo, escuela, estudio.

CON COMPARTIMENTO HÚMEDO Y COMPARTIMENTO PARA ZAPATOS / SUCIEDAD: el compartimento húmedo impermeable se puede usar para utensilios de baño, toallas mojadas y equipo de entrenamiento sudoroso. Los zapatos, pantuflas o sandalias de playa se pueden guardar cómodamente en el compartimento para zapatos de fácil cuidado.

COMPARTIMENTO ACOLCHADO PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL: en la parte trasera hay un compartimento acolchado completo para portátiles de un tamaño máximo de 27 x 40 cm. También hay pequeños compartimentos para bolígrafos, cables de carga y otros accesorios.

DISEÑO BIEN PENSADO: material interior brillante para una buena vista del interior, base reforzada, dos bolsillos grandes de malla para botellas, correa de carro, compartimento antirrobo, compartimento suave para joyas en la parte delantera, cremalleras de marca, material exterior sólido y repelente al agua .

TAMAÑO MEDIO: Ancho: 32cm / Alto: 48cm / Fondo: de 14-26cm dependiendo del relleno. La capacidad es de aprox. 30 litros.

HASAGEI Mochila Unisex de Lona Mochila del Ordenador Portátil Mochila Escolar Vuelta al Cole € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: 85% algodón Oxford + 10% + 5% PU, no pilling, mercerizado forro.

Diseño ligero y duradero correas acolchadas ajustables para comodidad de transporte.

Perfecto para guardar tu 15.6 Laptop, iPad, A4 libros, revistas, paraguas, cartera, gafas de sol y así sucesivamente.

Estilo: Vintage Mochila de lona, se aplican a la escuela, dar un paseo, senderismo, calle de compras y uso diario.

NIKE Nk Elmntl Bkpk-2.0 Mochilla de Deporte, Unisex Adulto, Black/Black/(White), MISC € 36.19 in stock 14 new from €28.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Padded and adjustable shoulder straps

Large main Compartiment

Dimensions: 48, 5 cm x 30, 5 cm x 15

Naturehike Ultraligera Mochila Plegable 18L Pequeña Mochila de Senderismo para Mujeres Hombres Impermeable Mochila para Escalar Camping Ciclismo Bicicleta de Viaje de Negocios (Negro) € 17.90 in stock 2 new from €15.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: lona de nylon 30D. Tamaño: 23 * 17 * 42 cm. Tamaño de almacenamiento: 12 * 7 * 5 cm. Capacidad: 18L. Peso: aprox. 120 g

pequeño, de gran capacidad. En el interior viene con una bolsa de buggy, después de plegarlo, solo ocupa el tamaño de la palma. Fácil de doblar, un peso pluma, que puede ignorar.

Es compacto, después de plegar, portátil y ligero. A prueba de agua, resistente, de secado rápido, y plegable

Uso de lonas de nylon 30D, resistencia al desgarro y al desgaste, efecto resistente al agua es bueno. Cremallera y cinta adhesive, impermeables,protege la bolsa de la lluvia.

Mini hebillas ajustables: hebilla de correa de hombro ajustable y flexible, libre de ajustar la longitud de la correa para el hombro. Bolsillo de gasa bilateral puede llevar tazas, servilleta y otros artículos, buena ventilación.

