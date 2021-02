Los 30 mejores Mochila Para Portátil capaces: la mejor revisión sobre Mochila Para Portátil

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mochila Para Portátil?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mochila Para Portátil del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Mochila antirrobo Impermeable, WAWJ Mochila para portátil Multiusos Daypacks con Puerto de Carga USB (Negro) € 26.57

Amazon.es Features Respirable Material: El material externo de los hombres de la mochila es tela de Oxford y lado interno usando poliéster, El uso de telas impermeables, el agua no penetra, las gotas de agua caen automáticamente, los días lluviosos no temen a la humedad. Parte posterior del hombro con tejido de malla de panal, transpirable, transpiración, descompresión.

Fácil de usar: Gran diseño con puerto USB externo y conector para auriculares,conveniente para cargar sus dispositivos eléctricos y puede escuchar su música favorita mientras viaja manos libres con toma de auriculares. Cremallera de calidad superior para garantizar la eficiencia y brindar una buena experiencia de uso, efectivamente puede aliviar la presión del hombro, por lo que llevas cómodo, el viaje de larga distancia no estará cansado.

Large Capacity & Multi-compartment: Gran capacidad & Multi-compartimiento:20 x11 x 7 pulgadas, gran capacidad ofrece suficiente espacio y gran comodidad,3 bolsillos principales y 9 bolsillos interiores pequeños y 2 bolsillos laterales sellados para tablet PC de 9 pulgadas e incluso portátil de 15.6 pulgadas, bolígrafo, llaves, billetera, libros, ropa, botella y más, manteniendo todo tu material organizado y nunca te preocupes por tus cosas estará abarrotado dentro.

Suitable Occasion: Adecuado Ocasión: Multifunción para cada ocasión, Perfecto para viajes de negocios, escapadas de fin de semana, ir a la universidad, ir de compras y otras actividades al aire libre en la vida diaria.

Gran regalo:Los mochilas escolares juveniles grandes es un gran artículo como obsequio de negocios. Mochila para portátil mujer también es adecuado para viajes y compras. Ideal para el servicio como mochila, mochila, mochila escolar y mochila informal para la escuela, trabajo, escapada de fin de semana, viajes ocasionales, gimnasios, senderismo, etc

Mochila para Portátil, REYLEO Mochila Negocio Impermeable con Puerto de USB para Hombre Mujer Estudiante - Negro € 29.99
€ 24.64

€ 24.64 in stock 1 new from €24.64

Amazon.es Features 【Multifuncional】Dos compartimentos principales: Uno está en el frente, para los papeles importantes; otro está en el detrás, para los libros, también tienen compartimentos para portátiles (hasta 15.6 pulgadas) e ipad en el dentro. Y otros bolsitos pequeños son mejores para sus documentos, móviles u otras cosas importantes pequeñas.

【Protección especial】 Los compartimentos para el ordenador portátil e ipad están hechados con materiales acolchados para amortiguar cualquier golpe. Y en el compartimento para portátiles también tiene una cinta pequeña para proteger su ordenador portátil e ipad

【Dibujo especial & USB】La espalda y las correas utilizan un material transpirable, tiene una asa está entre las correas, y las cintas tiene costuras reforzadas y son muy durables. Tiene un puerto de USB en lateral, es conveniente para usar movil cuando cargar.

【Material transpirable superior】 Esta mochila profesional para computadora portátil está hecha de tela de nylon resistente al agua; El cómodo diseño de malla de esponja de la espalda y las correas le proporciona una mayor comodidad al caminar y cargar sus cosas; El mango acolchado grueso te permite llevarlo fácilmente sin presión

【Situaciones】Dos compartimentos grandes y otros bolsitos pequeños son aptos para sus ordenadores, libros, papeles, documentos, etc. Es idóneo para su trabajo y estudio. También sería muy conveniente para llevar cuando hace un viaje de negocios.

MATEIN Mochila Portatil Mochila Hombre Impermeable Mochila Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Portatil con Puerto USB Mochila Antirrobo del Negocio Trabajo Diario Viaje Escolares - Negro € 23.99
€ 19.19

€ 19.19 in stock 1 new from €19.19

Amazon.es Features ✈ BOLSILLOS MÚLTIPLES CAPACIDAD GRANDE : Esta mochila ordenador portatil tiene una 3 compartimentos principales y 12 bolsillos pequeños y 2 bolsillos laterales, ofrece un espacio separado para su portátil, tablet PC, bolígrafo, llaves, billetera, libros, neceser pequeño, ropa, botella y más. Fácil de encontrar lo que quieras.

✈ DIMENSIONES : 45 x 19,8 x 30 cm (18 x 7.8 x 12 Pulgadas). La mochila para computadora portátil de viaje se aplica a computadoras de hasta 15,6 pulgadas, 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas + tableta de hasta 12,9 pulgadas, 9,7 pulgadas y 7,9 pulgadas.

✈ DISEÑO DEL PUERTO DE CARGA USB Y BOLSILLO ANTIRROBO : Un bolsillo antirrobo oculto detrás protege elementos importantes como billetera, pasaporte, tarjeta de crédito, auriculares. Con el cargador USB externo y el cable de carga incorporado, esta mochila usb hombre le ofrece un accesorio más conveniente manera de cargar tu teléfono mientras caminas.

✈ EL MOCHILA REFORZADA PARA VIDA COTIDIANA : Cómodo diseño poroso de flujo de aire detrás, acolchado grueso y suave de paneles múltiples, ranspiración. Correa de hombro con tejido de malla de panal, descompresión, NO Acumulará Sudor, haga que su uso diario sea más relajada y conveniente. Asa superior acolchada de espuma, llevar por mucho tiempo. La correa de la mochila permite que la maleta se deslice sobre el tubo del asa vertical del equipaje para facilitar el transporte.

✈ MATERIAL SÓLIDO Y RESISTENTE : El exterior de la mochila impermeable portatil está hecho de material oxford y el interior está hecho de poliéster, evita la agua penetración y los arañazos. Las cremalleras de alta calidad no son fáciles de romper. Asegure un uso seguro y duradero todos los días & fines de semana. Sirvo bien como mochila viaje hombre impermeable, mochilas escolares juveniles grandes, mochila usb hombre trabajo,mochila ordenador portatil de negocios, mochila de gimnasio etc.

Mochila para Portátil,Besttravel Mochila Unisex Impermeable para Ordenador Portátil de hasta 15.6 Pulgadas,Con Anillo de bloqueo antirrobo y Puerto USB,para los Estudios,Trabajo o Viajes - Negro € 26.89

Amazon.es Features Seguridad:Nuestra mochila para portátil tiene una doble cremallera con un anillo de bloqueo antirrobo y costuras reforzadas.Además para almacenar de manera segura los artículos importantes y evitar que los ladrones abran la mochila cuando viajan

Gran capacidad y Multi-compartimiento:La mochila tiene una capacidad de hasta 25L.El interior de la mochila tiene un compartimento específico para la tablet / portátil de hasta 15.6 pulgadas,con sujecciones elásticas acolchadas y antideslizantes para evitar golpes.El compartimento principal es muy amplio,y también dispone de un Gran bolsillo donde puede colocar su libros, cuadernos o cartera

PUERTO USB:Incorpora un puerto USB externo para cargar su teléfono móvil desde una batería conectada en el interior (batería no incluida). Haz tu viaje más fácil

MATERIAL DE ALTA CALIDAD:Fabricada en Tela Oxford 600D impermeable y resistente a los desgarros (no se recomienda su exposición a lluvia intensa), respaldo en malla transpirable en nido de abeja muy confortable,La mochila se adapta perfectamente al asa extensible de la maleta,para que no se canse y haga su viaje más cómodo

MULTIUSOS:El largo de los tirantes se puede ajustar de acuerdo con sus necesidades.Los tirantes son acolchados en la zona de los hombros y también dispone de zona almohadillada en la espalda para mayor sujección y comodidad.Dos bolsillos en los laterales de la mochila,apropiados para botellas de agua y cosas pequeñas. Ideal para salidas al aire libre,viajes,negocios

XQXA Mochila de Viaje para Ordenador portátil con Puerto de Carga USB y Puerto para Auriculares, Mochila para Estudiantes de Colegio y Universidad, Compatible con portátil de 15,6 Pulgadas € 19.99

Amazon.es Features Mucho espacio de almacenamiento y bolsillos: esta mochila de viaje para portátil tiene capacidad para ordenadores portátiles de menos de 15,6 pulgadas, Surface Book/Macbook Pro y portátil. El compartimento principal es lo suficientemente amplio para libros, carpetas, archivos A4 y otras necesidades diarias. Un compartimento multifuncional con varios bolsillos y bolsillos para bolígrafos organiza tus artículos y facilita la búsqueda.

Diseño de puerto USB y auriculares: con diseño de puerto USB, esta mochila de negocios es conveniente para cargar tu teléfono celular por el banco de energía conectado (tenga en cuenta que necesitas preparar tu propio banco de energía). El diseño de auriculares para escuchar música te ayuda a relajarte mientras viajas.

Material duradero y sólido: esta mochila para portátil para hombre está hecha de tela Oxford impermeable, resistente a los arañazos, resistente a los desgarros. Sirve como bolsa de trabajo profesional de oficina, bolsa de carga USB delgada, mochila escolar grande para estudiantes, niños, niñas, adolescentes y adultos.

Seguro y libera tu mano: mochila antirrobo con bolsillo oculto antirrobo en la parte posterior protege tu pasaporte, cartera, teléfono y otros artículos valiosos seguros y prácticos. Cremalleras de metal duraderas que se cierran y se abren sin problemas, asegurando un uso duradero todos los días.

Ligera y cómoda: diseño de malla de esponja cómoda y transpirable de la espalda y las correas, lo que significa que es más cómodo llevar una carga pesada, alivia el estrés de tu hombro. Ofrece tu espalda un montón de comodidad acolchada. Adecuado para la escuela, la universidad, escapada de fin de semana, viajes ocasionales, gimnasios, trabajo diario, negocios, viajes, camping y senderismo. READ Los 30 mejores Mochila Eastpak Gris capaces: la mejor revisión sobre Mochila Eastpak Gris

Samsonite Guardit 2.0 Mochila para portátil, Unisex adulto, 15.6 pulgadas (44 cm - 22.5 L), Negro (Black) € 65.00
€ 51.99

8 new from €50.99

2 used from €47.16

Amazon.es Features Mochila para portátil 15.6 pulgadas: 30 x 20 x 44 cm; 22.5 L; 0,77 kg

Interesante combinación de 2 tipos de poliéster

Solapa práctica en todos los artículos

Bolsillo con revestimiento de tacto suave para gafas de sol, tickets y otros pequeños accesorios

Organización interna rediseñada para los dispositivos electrónicos

WENIG Mochila Antirrobo Impermeable,Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Hombre con Puerto de Carga USB,Mochila Backpack para el Laptop para Ordenador del Negocio Trabajo Diario Viaje-Negro € 26.58

Amazon.es Features ✈ MOCHILA ANTIRROBO - Este diseño de mochila con un candado con contraseña (Nota: no establezca la contraseña antes de leer las instrucciones) y cremalleras metálicas dobles, protege la billetera y otros artículos del ladrón y ofrece un espacio privado.

✈ DIMENSIONES - 17,7 x 11,8 x 7,4 pulgadas. La mochila para computadora portátil de viaje se aplica a computadoras de hasta 15,6 pulgadas, 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas.

✈ BOLSILLOS MÚLTIPLES CAPACIDAD GRANDE - La mochila portátil para negocios tiene 3 bolsillos principales y 9 bolsillos pequeños INTERIORES y 2 bolsillos laterales SELLADOS, ofrece un espacio separado para su computadora portátil, iPhone, iPad, bolígrafo, llaves, billetera, libros, ropa, botella y más. Fácil de encontrar lo que quieras.

✈ DISEÑO DEL PUERTO DE CARGA USB - con el cargador USB integrado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una manera más conveniente de cargar el teléfono mientras camina. Auricular Jack: puede escuchar su música favorita mientras viaja .

✈ CÓMODO / DURADERO: esta mochila para hombre está hecha de tela Oxford resistente al agua y duradera con cremalleras metálicas.Las cómodas correas de hombro de malla transpirable anchas con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. Ambos lados de la correa para el hombro con diseño de bolsillo, pueden colgar gafas de sol. Esta mochila para hombres también es una mochila para computadora para mujeres. Y es un regalo ideal para hombres mujeres.

Mochila Antirrobo Impermeable, Mochila Portátil Hombre 17.3 Pulgadas Puerto USB Impermeable Trabajo Ordenador Viaje Negocio Multifuncional Daypacks Negro € 29.96

Amazon.es Features ✈GRAN CAPACIDAD: la mochila de viaje para hombres posee más de 20 bolsillos independientes para almacenamiento de gran tamaño y organización para artículos pequeños. Los 3 compartimientos múltiples principales y amplios con muchos bolsillos ocultos pueden acomodar una gran cantidad de cosas como artículos para la universidad, accesorios de viaje, ropa, artículos de papelería, computadoras portátiles, cremallera lateral ZIPPER para un fácil acceso.

✈DIMENSIÓN Y MATERIAL DURADERO - Tamaño de la mochila extra grande de la universidad: 12.6 * 7.8 * 19.6 (pulgadas), Capacidad: 45L, compartimento acolchado separado para laptop cabe la mayoría de las laptops de 13, 14, 15, 15.6, 16, 17 y hasta 17.3 pulgadas Ipad / Computer. La mochila para computadora de negocios hecha de tela de poliéster de alta calidad a prueba de golpes con forro de nylon de alta densidad para una mejor resistencia al agua y al desgaste.

✈Antirrobo y SEGURO: incluye BLOQUEO DE COMBINACIÓN A PRUEBA DE ROBO Y PAPELES MENTALES DURADEROS, protege la billetera y otros artículos del interior del ladrón y ofrece espacio privado.

✈PUERTO DE CARGA USB Y REFLECTIVO DE LUZ NOCTURNA: con el cargador USB incorporado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Los usuarios están seguros cuando usan la mochila en la noche o en zonas oscuras.

✈RESPIRABLE Y CÓMODO: el panel posterior de malla acolchada y transpirable de esta computadora ayuda en el diseño de mochilas para la convección del aire, la ventilación y la eliminación de calor. Las cómodas y anchas correas de malla transpirables con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. Bolsas de libros de primera calidad para hombres y mochilas escolares para niños adolescentes. Y es un regalo ideal para hombres mujeres.

Mochila Mujer Antirrobo Impermeable, Multiusos Daypacks con Puerto de Carga USB, Mochila para portátil De 15.6 Pulgadas € 27.99

Amazon.es Features Gran capacidad: muchos bolsillos funcionales y una abertura de bolsillo para el médico de fácil acceso, que incluye un bolsillo para computadora portátil, bolsillo de malla y un bolsillo con cremallera seguro en la parte posterior, aseguran que todas sus cosas estén ordenadas.

Diseño del puerto USB: con un puerto de carga USB en el lateral de la mochila y un cable de carga incorporado, puede cargar fácilmente su teléfono cuando lleva una mochila sobre la marcha (el banco de energía no está incluido).

Seguridad de la propiedad: bolsillos ocultos de fácil acceso para objetos de valor. La cremallera oculta y los bolsillos invisibles en la parte posterior mantienen su teléfono y otros objetos de valor seguros y prácticos.

Comodidad: ligera y cómoda de llevar, ya que se adapta perfectamente a la espalda y los hombros de las niñas. Los elevadores están bien acolchados para que nada presione ni pellizque. Los sutiles cojines del respaldo hechos de tela de malla transpirable aseguran una buena ventilación en la espalda incluso en los días más cálidos.

Mochila niña adolescente: estilo y estilo casual para mujeres y hombres, lo suficientemente de moda para llevar a la escuela, cuando viaja o a la oficina, pero también lo suficientemente informal como para usar para el uso diario.

KROSER Mochila para Portátil Mochila Grande para Computadora hasta 17.3" Hidrófugo Mochila Escolar de Viaje Mochila Informal para Negocios/Universidad/Mujeres/Hombres Laptop Backpack € 34.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: La mochila para computadora portátil está hecha de una buena tela de poliéster respetuoso con el medio ambiente con una nueva función de repelente al agua, que es bastante duradera. Dimensiones: 18.5"x13.3"x7.8". Peso: 2.64LBS.

Los compartimentos espaciosos más grandes pueden proporcionar un espacio separado para computadora, iPad, archivos A4, billetera, ropa, banco de energía y más artículos. Las dimensiones del organizador se ajustan a computadoras portátiles de hasta 17.3 pulgadas. Notifique: Esta no es una mochila pequeña, es grande y con gran capacidad.

El puerto USB incorporado es conveniente para cargar su teléfono celular mediante el cargador móvil conectado. (CARGADOR MÓVIL no está incluido)

Diseño especial para su ordenador, con espuma bien acolchada cerca de su espalda firmemente. Logotipo y tiradores de cuero PU. La ergonomía y las correas de hombro acolchadas ajustables y el asa resistente le ofrecen un transporte cómodo durante mucho tiempo.

Una correa de equipaje bien tejida es bastante conveniente para que fije la bolsa del portátil en el carrito de su equipaje, lo que hace que su viaje sea más conveniente donde quiera que vaya.

HP Value Backpack 15.6 - Mochila para portátiles de hasta 15.6", gris y azul € 14.99

Amazon.es Features El modelo tiene las dimensiones: 310 x 100 x 445 mm

Acceda cómodamente al bolsillo vertical exterior, que muestra un forro de un distintivo color azul acerado, para guardar accesorios y artículos de uso diario

Diseño concebido para su comodidad diaria, con cintas ajustables, ergonómicas, acolchadas y cubiertas de una malla transpirable

Los bolsillos incluyen un compartimento interno pensado para ordenadores portátiles de hasta 39,6 cm (15,6")

Con varios bolsillos organizadores para bolígrafos, el teléfono móvil y accesorios

Mochila Escola para Mujeres,Mochila para Portatil Impermeable para Jóvenes con Bolsillo RFID, Bolsos Casuales para la Universidad/Negocios/Viajes(Gris) € 28.98

Amazon.es Features 【GRAN CAPACIDAD】 La amplia apertura de la mochila mujer tiene un marco de metal, que es más conveniente y rápido de llevar. Toda la mochila portatil tiene 1 compartimento principal grande, 1 compartimento para computadora con capacidad para computadora portátil de 15.6 pulgadas, 1 compartimento para mouse, 12 bolsillos para organizar cosas pequeñas, 1 bolsillos RFID y 2 bolsillos laterales grandes con banda elástica

【BOLSILLO RFID】 Esta mochila escolares agrega una característica especial: un bolsillo RFID con velcro. La protección RFID protegerá su información personal de ser robada (por ejemplo, tarjetas de crédito, pasaportes y licencia de conducir) por un ladrón que usa un escáner RFID

【PUERTO DE CARGA USB】 Con un puerto USB para cargar su dispositivo mientras viaja. Cable de carga incorporado y bolsillo de malla para Powerbank. (Tenga en cuenta que el dispositivo no puede recibir alimentación automáticamente. El puerto de carga USB es solo para cargarlo fácilmente).

【USO AMIGABLE】 Las cómodas correas de hombro amplias y transpirables de malla con abundante esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. La parte posterior de la mochila universidad tiene un bolsillo oculto para su artículo de valor y la correa del equipaje hará que su viaje sea más relajado

【TAMAÑO】 Esta elegante mochila está hecha de tela de poliéster repelente al agua de alta calidad. Dimensiones: 30cm (L) × 40cm (W) × 18cm (H), se adapta a una computadora portátil de hasta 15.6". Capacidad: 20L

BURSUN Mochila para portátil Mochila Hombre Mochila Universidad Mochila Ordenador portatil 15.6 Pulgadas Mochila para Agua con Carga USB Mochila Trabajo Viaje Escolares Mochilas de a Diario € 19.99
€ 17.99

€ 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features 【Mucho espacio de almacenamiento y bolsillos】 16.9x12.5x6.5 pulgadas, muy adecuado para viajes o uso diario de oficina. Una espaciosa sala de empaque puede acomodar las necesidades diarias y accesorios electrónicos de alta tecnología. Numerosos bolsillos funcionales desmontables mantienen todo su equipo seguro y organizado.

【Cómodo y resistente】 El cómodo diseño de flujo de aire en la espalda con un acolchado ventilado de múltiples paneles grueso pero suave, le brinda el máximo apoyo para la espalda. Las correas de hombro transpirables y ajustables alivian la tensión del hombro. Asa superior acolchada de espuma durante mucho tiempo. Perfecto para trabajos de oficina profesionales, viajes de negocios, escapadas de fin de semana

【Diseño de puerto USB y conector para auriculares】 Con un cargador USB integrado en el exterior y un cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Tenga en cuenta que esta mochila no se alimenta por sí misma, el puerto de carga USB solo ofrece un fácil acceso para cargar.

【Detalles de diseño razonables】 Cinturón ajustable para máxima comodidad; la pista en la cremallera le permite deslizarse fácil y suavemente; la bisagra de alta calidad puede garantizar un uso a largo plazo; el bolsillo antirrobo oculto puede proteger eficazmente su billetera u otros artículos valiosos. Una correa para equipaje permite que la mochila se ajuste al equipaje / maleta, se desliza sobre el tubo del asa vertical del equipaje para facilitar su transporte.

【Alta calidad】 Esta mochila está hecha de tela de poliéster impermeable y resistente a los arañazos para garantizar la durabilidad de la mochila. Las cómodas correas de hombro de malla transpirable anchas con abundante almohadilla de esponja ayudan a aliviar el estrés de su hombro. Los bolsillos en el costado de la mochila pueden almacenar botellas de agua o vasos para su conveniencia mientras viaja.

BOPAI Mochila Pase de Hombres y Mujeres Impermeable Mochila para Portátil Ligera Súper Delgada de 15 Pulgadas Hombres Mochila Antirrobo Ultraligera Mochila de Daypacks Negocios, Negro € 50.99

Amazon.es Features IMPUESTO SOBRE EL IVA REGULAR: Somos un fabricante de mochilas bien conocido y podemos proporcionar facturas de IVA regulares. Damos la bienvenida a todos los compradores a venir a nuestra tienda para obtener facturas de IVA a tiempo. Le responderemos dentro de las 24 horas.

FUNDA IMPERMEABLE PARA COMPUTADORA PORTÁTIL: hecho de cuero sintético resistente al agua y el material de nylon balístico,el compartimiento de franela suave protege hasta una computadora portátil de 15 pulgadas y puede reducir la fricción entre la mochila y la computadora.

DISEÑO ANTI ROBO INVISIBLE: la exclusiva cremallera doble oculta aumenta la seguridad de tus cosas en el interior. Un bolsillo oculto con cremallera para tu billetera y teléfono.

PORTABILIDAD: el diseño de la manga posterior permite que la mochila se deslice sobre el asa del equipaje para facilitar la movilidad durante el viaje.

DISEÑO CLÁSICO: es una mochila unisex y puede ser usada tanto por hombres como por mujeres para llevar a lugares de trabajo, escuelas, viajes u otras ocasiones.

Vodlbov Mochila para Ordenador Portátil Impermeable Antirrobo Unisex 17 Pulgadas, Mochila Hombre de Gran Capacidad con Puerto USB para Estudio, Viajes, Trabajo, Ocio o Actividades al Aire Libre Negro € 39.99

Amazon.es Features 【Gran capacidad】Mochila para ordenador portátil, que puede contener hasta 17 pulgadas de computadora portátil. Con función de almacenamiento multinivel. Sostiene computadoras portátiles, tabletas, ropa, libros, bolígrafos, llaves y otros artículos. Esta mochila es adecuada para hombres y mujeres de todas las edades para negocios y ocio, como trabajo, escuela, viajes de negocios, viajes, compras, escalada y otras actividades.

【Puerto USB y conector para auriculares】 Puerto de carga USB externo con cable de carga incorporado, puede cargar fácilmente teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos. El cable USB es extraíble para facilitar la limpieza de su mochila de viaje de negocios. Las mochilas para computadoras portátiles están diseñadas con un conector para auriculares y los cables de escucha pueden pasar a través de este agujero, para que pueda escuchar música y relajarse mientras viaja.

【Tejido de calidad y mano de obra】Tejido Oxford jacquard, impermeable, transpirable, resistente al desgaste. El tejido tiene una excelente calidad y resistencia. Este tejido es resistente a las manchas y fácil de limpiar. Gracias a la nueva cremallera impermeable, la cremallera es flexible y no está dañada. Buena mano de obra. La mochila impermeable es resistente y duradera.

【Seguridad y protección antirrobo】El compartimiento de la computadora portátil está diseñado con una esponja y correas de PC para proteger la computadora portátil del impacto. La mochila de negocios está diseñada con correas reflectantes para brindar protección de seguridad por la noche. Una bolsa antirrobo en la parte posterior le permite recuperar fácilmente sus objetos de valor. El bolsillo frontal utiliza un diseño de cremallera oculta, que no es fácil de tirar y tiene función antirrobo.

【Cómodo y conveniente】 El diseño de la mochila es ergonómico. Dos correas de hombro ajustables anchos en forma de "S" reducen la carga, y las correas de espalda y hombros están hechas de un cómodo material transpirable en 3D. La mochila se puede fijar en el carrito de equipaje. Las gafas de sol se pueden unir a un cinturón. Dos bolsillos elásticos se utilizan para paraguas. Garantía de un año, puede estar seguro de comprar. READ Los 30 mejores Mochila Eastpak Gris capaces: la mejor revisión sobre Mochila Eastpak Gris

HASAGEI Mochila Unisex de Lona Mochila del Ordenador Portátil Mochila Escolar Vuelta al Cole € 23.99

Amazon.es Features Material: 85% algodón Oxford + 10% + 5% PU, no pilling, mercerizado forro.

Diseño ligero y duradero correas acolchadas ajustables para comodidad de transporte.

Perfecto para guardar tu 15.6 Laptop, iPad, A4 libros, revistas, paraguas, cartera, gafas de sol y así sucesivamente.

Estilo: Vintage Mochila de lona, se aplican a la escuela, dar un paseo, senderismo, calle de compras y uso diario.

Tamaño: 11.4 W * 17h * 5.3t inch (29 * 43 * 13.5 cm)

YAMTION Mochila Mujer Mochilas Escolares Niña Mochila para Portátil 15,6 Pulgadas,Mochilas para Ordenador con Puerto USB,Mochilas Señora Bolsa de Escuela € 29.99

Amazon.es Features 【BIEN ORGANIZADO】 33x12x40cm (LxWxH). aproximadamente Volumen de 30 litros. Con 2 grandes particiones independientes, 16 compartimentos de almacenamiento. Mochila causal organiza tus cosas muy bien, puedes encontrar llaves, laptops, tabletas, Archivo A4, bolígrafos, botellas de agua y paraguas fácilmente, rápidamente en cualquier compartimento de almacenamiento independiente.

【COMPARTIMIENTO PARA ORDENADOR PORTÁTIL & TABLETAS】 Como una mochila escolar multipropósito, el compartimento para computadora portátil de 15.6 pulgadas, así como Macbook o notebook de 15, 14 y 13 pulgadas. Nuestra bolsa de escuela está especialmente diseñada con un compartimento para tableta de 9.7 pulgadas para proteger su Ipad o tableta de arañazos.

【DISEÑO ANTIRROBO】 Por razones de seguridad, el bolsillo antirrobo accesible en su mochila para portátil es para guardar sus objetos de valor, como su teléfono o billetera, y sacar fácilmente su teléfono sin quitarse la mochila.

【IMPERMEABLE & PUERTO USB】 Con el material impermeable de alta calidad, la mochila portátil es resistente a los arañazos, suave y elegante, protege tus cosas de la lluvia ligera. Gracias al puerto USB, esta mochila le ofrece una forma más cómoda de cargar su teléfono mientras camina.

【APLICACIÓN】 Puede usarlo fácilmente como una mochila escolar para la vida cotidiana. Las mochilas portátiles no solo para hombres y mujeres, sino también para niños y niñas en muchas ocasiones, como el trabajo, la escuela y la universidad.

Xnuoyo 15.6 Pulgadas Antirrobo Mochila Portátil, Mochila Ordenador Portatil Resistente al Agua con Carga USB y Puerto para Auriculares, Mochila de Negocios, Mochilas Escolares para Hombres/Mujeres € 39.99

Amazon.es Features 【Gran Capacidad & Bien Organizado】Tamaño: 16.9 x 12.2 x 6.3 pulgadas. Esta mochila para computadora portátil es fácil de sostener para computadoras portátiles de menos de 15.6 pulgadas, así como para portátiles / Surface Book / Macbook pro / Notebook de 15 pulgadas y 14 pulgadas. El compartimento principal con suficiente espacio para almacenar libros, carpetas, archivos A4 y otras necesidades diarias. Múltiples bolsillos para almacenar diferentes artículos, mantenga su mochila organizada

【Diseño de Puerto USB & de Auriculares】Con el diseño de puerto USB, esta mochila para computadora portátil de negocios Xnuoyo es conveniente para cargar su teléfono celular mediante el banco de energía conectado (tenga en cuenta que necesita preparar su propio banco de energía). El diseño de auriculares para escuchar música te ayuda a relajarte mientras viajas

【Cómodo y de alta calidad】Nuestra mochila de negocios está hecha de tela oxford 1680D anti-rasgaduras y resistente a los arañazos. La pieza completa de cuero de PU en la parte delantera de la mochila lo hace más hermoso y moderno. Con cremalleras lisas de doble cara y costuras reforzadas para una mayor durabilidad. El sistema de espalda y la correa para el hombro adoptan un material de malla transpirable, mantiene la espalda seca incluso cuando se usa durante mucho tiempo

【Duradero y Multiusos】Las uniones de hombro y manija se adoptan costuras de línea en negrita para que sea más resistente. Las dos asas gruesas son cómodas para transportar durante mucho tiempo. El bolsillo interno de la PC está equipado con una almohadilla acolchada para reducir el impacto desde el interior y el exterior de la mochila de la computadora portátil y proteger bien su computadora portátil. Un gran compañero para gimnasios, trabajo diario, negocios, viajes y caminatas, etc.

【Aprobado por la TSA y Antirrobo】En el punto de control, despliega esta mochila libremente 0-180 grados haciendo que usted y su equipaje pasen rápidamente por la seguridad del aeropuerto y mantengan otros artículos ordenados. Además, el bolsillo lateral elástico oculto le dará más espacio para colocar su paraguas o botella de agua y se puede plegar fácilmente. El bolsillo antirrobo trasero también es conveniente y seguro para usted

Samsonite Paradiver Light Mochila para portátil, L (45 cm 17 L), Blanco (Stormtrooper White Mesh) € 109.00
€ 50.78

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Mochila para portátil l: 32 x 22 x 45 cm - 17 l - 0,70 kg; compartimento para portátil de 15.6 pulgadas

Colección: samsonite star wars: esta colección minime incluye modelos en tamaño de adultos y niños; las mochilas infantiles de diseño único se adaptan a los modelos de adultos

Las mochilas están equ ipad as con muchos compartimentos para una organización interior práctica

Equ ipad o con acolchado ergonómico en la parte trasera y una correa de pecho para que la correa de la mochila no se deslice del hombro

Esta colección ofrece detalles deportivos de material de red, patrón icónico de star wars y cierre de cremallera a juego; la placa para nombre está integrada en el logotipo de star wars x samsonite

Mochila Ordenador Portatil, Mochila Antirrobo Impermeable con Cerradura Mochila Hombre 17.3 Pulgadas Mochila Portatil con Abertura de Carga USB, para los Estudios, Viajes o Trabajo - Negro € 29.98
€ 25.48

€ 25.48 in stock 1 new from €25.48

Amazon.es Features ✅Gran capacidad y bolsillos organizados: mochila para portátil de 17 pulgadas para hombre con más de 15 bolsillos independientes para una gran variedad de materiales y accesorios. 3 espaciosos interiores y una gran manga separada mantienen la mayoría de portátiles de 13, 14, 15, 15, 6, 17, 17,3 pulgadas o portátiles. Las correas de hombro gruesas y acolchadas en combinación con cojines traseros acolchados proporcionan comodidad y apoyo para tu espalda, mochila para mujer, mochila escolar.

✅CARGADOR USB Y RANURA PARA AURICULARES: con ranura de carga USB, esta mochila USB ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Tenga en cuenta que esta mochila no contiene el banco de energía en sí. La ranura para auriculares le permite conectar su teléfono y disfrutar de la música mientras viaja con las manos libres.

✅ DIMENSIÓN Y ORGANIZADA --- La mochila para hombre negro Tamaño del producto 50 x 32 x 23 cm, Capacidad: 35 L. Se puede utilizar como mochila para el ordenador, para el portátil, para la escuela o para adolescentes, para el trabajo, para la universidad. Idea para exterior, senderismo, viajes, campus, negocios, etc.

✅Duraderas y cómodas y duraderas: la parte trasera de malla acolchada y transpirable de este diseño de mochila de ordenador ayuda a la convección del aire, ventilación y disipación del calor. Cómodas, anchas y transpirables correas de hombro de malla con amplio acolchado de esponja ayudan a aliviar el estrés del hombro. La mochila para ordenador de negocios está hecha de tejido de poliéster de alta calidad y es resistente a los golpes con nailon de alta densidad.

Myhozee Mochila Mujer Hombre, Mochilas Escolares Juveniles Casual Bolsos Mochila Portatil 15.6 Pulgadas con Bolsillo Antirrobo para Viaje Trabajo Instituto- Gris € 29.99

Amazon.es Features Mochila poliéster seguro y duradero: el Myhozee bolso de mochilas para mujer está hecho de materiales seguros, de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente que son resistentes al agua, duraderos y impermeables. Diseño unisex, adecuado para compras, trabajo, viajes.

Tamaño perfecto: 28 x 40 x 13 cm (A x A x L). El compartimento principal amplio y amplio con una funda acolchada para una computadora portátil de 15.6 pulgadas y varios bolsillos funcionales le permiten mantener todos sus dispositivos de forma segura y organizada en su lugar.

Práctica y de grandes capacidad: la mochila de trabajo es resistente al agua para transportar computadoras portátiles y viajes de negocios, también para trabajo, camping, campus, trabajo diario, escuela, accesorios de computadora, etc.

Seguridad de la propiedad: grandes bolsillos ocultos de fácil acceso para objetos de valor. La bolsa antirobo en la parte posterior podría contener artículos valiosos, teléfono celular, billetera, pasaporte ...

Garantía de satisfacción: nuestras mujeres de mochila ofrecen una garantía de 180 días. Si no está satisfecho con nuestro producto, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para brindarle la mejor experiencia.

Ultradelgado Mochila Hombre Impermeable(0.75kg),Mochila Portatil 15.6 Pulgadas,Mochila Delgada,MARK RYDEN Mochila de Viaje para los Estudios, Viajes o Trabajo Diario-Negro € 42.99

Amazon.es Features Adecuado Tamaño:con diseno de Delgado y ligero,solo 10 cm del grosor y 1.65 libras de peso,43*30*10cm de talla es perfecto para Ordenador portátile 15.6" .No te preocupe por el peso si lo llevas mucho tiempo

Impermeable y durable:con“ alta densidad de nailon ” de material en la superficie que es durable y fácil de limpiar . proteger efica su Ordenador portátiles en la mochila. (No sumergir en agua durante

Uso multioso:se adaptaen muchas ocasiones. Puede llevarlo a la escuela, ir de compras, viajar, buena opción para las personas que salir con puesto sencillo, (estudiantes con libros de texto y empleados con pc)

Multifuncion:1.la posterior hay una correa de sujete de equipaje para fijar la en el equipaje de manera 2. Espesar y endurecer el material , es cómoda y no se deforma. 3. Hay pequeños bolsillos con ranuras para tarjetas en la correa

6 Meses de Garantia:disfrutara 6 meses de grantia a partir de la fecha de compra.Si hay algún error en el producto , no dude encontactarnos y nuestra atencion le responderá a tiempo.

HOMIEE 15.6 Pulgadas Mochila de Viaje para Portátil con Puerto de Carga USB para Auriculares Bolsa antirrobo, Mochila Informal Delgada, para los Estudios, Trabajo, Negocios - Gris € 24.99

Amazon.es Features ▶ 【GRAN CAPACIDAD】: HOMIEE mochila para portátil de 16,9 x 12,6 x 6,7 pulgadas (LxWxH) con un compartimento exclusivo para portátil de 15,6 pulgadas. El compartimento principal es lo suficientemente espacioso para libros, carpetas, ropa y otras necesidades diarias. Numerosos bolsillos funcionales separables hacen que todo su equipo esté seguro y organizado y sea fácil de encontrar accesorios

▶【PUERTO DE CARGA USB & AURICULARES】: El puerto USB incorporado es fácil de cargar su teléfono celular, ipad y otros equipos electrónicos a través del banco de energía conectado (sin incluir el banco de energía). El diseño de la toma de auriculares para escuchar música lo ayuda a relajarse mientras viaja

▶ 【ALTA CALIDAD】: La mochila para portátil está hecha de tela Oxford impermeable (no se recomienda exponerla a lluvia intensa), cuero sintético de microfibra resistente a los arañazos, transpirable y resistente al desgaste, con cremalleras dobles y puntadas reforzadas. , El respaldo de malla de panal transpirable es muy cómodo

▶【MULTIUSOS & LIGERO】: Diseño de correas de hombro acolchadas, espalda acolchada y correa de hombro ajustable, use la tela suave y transpirable, alivie el estrés del hombro de manera efectiva, le brinde comodidad de transporte a largo plazo y manténgase fresco muy adecuado para la escuela, la universidad, el trabajo diario, los negocios, los viajes, los campamentos, las caminatas y la vida diaria

▶ 【FUNCIONAL & SEGURO】: Mochila para computadora portátil con bolsillo antirrobo oculto en la parte posterior para proteger el pasaporte, billetera, teléfono y otros objetos de valor de una manera segura y conveniente. Los internos están equipados con correas elásticas antideslizantes para fijar el pc. también puedes poner tu mochila en la maleta para ahorrar energía

KROSER Mochila para Portátil de Viaje 17.3" XL Mochila para Computadora con Bolsillos RFID Hidrófugo Mochila Universitaria Negocio Elegante Grande Bolso para Portátil Escolar para Hombres/Mujeres € 41.99
€ 35.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MATERIAL DURADERO: Esta elegante mochila para computadora portátil está hecha de tela balística repelente al agua de alta calidad; Dimensiones: 18.6"x13.5" x10.8", se adapta a una computadora portátil de 17.3"; Peso: 3.08LBS.

COMPARTIMIENTO MULTIFUNCIONAL: Nuestra mochila de viaje grande con compartimentos y bolsillos separados que pueden proporcionar espacio amplio para su computadora, iPad, cargador móvil, archivos A4, billetera, bolígrafos, tarjetas, ropa y más sus artículos. Un bolsillo con cremallera y uno de malla a cada lado pueden contener su paraguas, botella de agua, etc. En la parte superior está diseñada una zona rígida que es conveniente y segura para que pueda poner sus gafas de sol, teléfono, etc.

DISEÑO DEL PUERTO USB: El PUERTO USB incorporado es conveniente para cargar su teléfono celular mediante el cargador móvil conectado. (CARGADOR MÓVIL no está incluido)

FUNCIONAL Y SEGURIDAD: Una correa de equipaje bien tejida es muy conveniente para que fije la bolsa del portátil en el carrito de su equipaje, haciendo que su viaje sea más conveniente donde quiera que vaya. El diseño de un sistema de acolchado trasero de flujo de aire y un bolsillo secreto garantiza una gran comodidad y seguridad en su viaje. Los bolsillos RFID con función de protección de identidad protegen la fecha codificada en la mayoría de las los documentos.

DURABLE Y CÓMODO: Esta práctica mochila con un asa resistente con cable de acero en la parte superior para transportar, las correas de compresión laterales mantienen la mochila exclusiva en cualquier tamaño que necesite. Esta mochila para computadora portátil es grande y duradera, perfecta para la universidad, viajes, senderismo, campamentos, negocios y actividades al aire libre.

Xnuoyo Mochila Antirrobo de Portátil, 17,3 Pulgada Mochila Ordenador Portatil Resistente al Agua con el Puerto de Carga y Auriculares USB para Hombre Mujer Oficina Trabajo Diario Negocio, Negro € 35.99

Amazon.es Features Material de Alta Calidad y Duradero: Nuestra mochila de ordenador portátil está hecha de poliéster de Alta calidad y material textil Oxford duradero, resistente al agua, resistente al desgaste, resistente a las rasgaduras, sin arrugas, resistente a los arañazos, con cremalleras metálicas, por lo que ofrecerá al usuario una experiencia de uso seguro y duradero cada día

Diseño de Prevención de Robos & Reflexión Nocturna: Con una cerradura codificada fija y las cremalleras metálicas duraderas, serán protegidos con seguridad sus objetos valiosos dentro de la mochila. No necesita preocuparse de que su mochila se abra fácilmente para robar cuando está viajando o haciendo cola. Las correas de la mochila en la parte delantera adopta el material reflectante nocturno fluorescente para mejorar la seguridad durante unas salidas nocturnas

Un montón de Espacios de Almacenamiento y Bolsillos: Un compartimento separado diseñado para el portátil cabe un ordenador portátil de 17 pulgadas, así como una Macbook/Ordenador portátil de 15.6 pulgadas, 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas. Un espacioso compartimiento de empaque para las necesidades diarias, accesorios de tecnología electrónicos. El compartimento frontal con muchos bolsillos, unos bolsillos para almacenar bolígrafos y ganchos para colgar llaves, hace que sus artículos estén

Puerto de carga USB y puerto de auriculares: se puede conectar a un teléfono inteligente y auriculares con cables dobles incorporados, le permite escuchar música mientras viaja y cargar su teléfono móvil de manos libres con su banco de energía dentro de la mochila. Nuestro traje de mochila para portátil para hombre y mujer puede funcionar como mochila de negocios, mochila, bolsa de computadora, bolsa de viaje, mochila escolar, mochila universitaria

Diseño de descompresión ergonómico: Las correas de hombro de tipo S ensanchadas pueden reducir la rigidez y proteger los hombros. Hecho del material de amortiguación de algodón de tipo panal tiene una excelente transpirabilidad. El panel posterior con forro ergonómico ofrece respaldo y comodidad extra para disminuir las cargas la espalda, y usar durante mucho tiempo. Las correas de la mochila con una hebilla fija garantizan que no se aflojarán fácilmente bajo las cargas pesadas READ Los 30 mejores Mochila Eastpak Gris capaces: la mejor revisión sobre Mochila Eastpak Gris

YAMTION Mochila Portatil 17 Pulgadas con USB Puerto para Escolar Negocio- 35L (17.3 Pulgada, Gris) € 37.99

Amazon.es Features Mochila con un diseño único:Mochila con un diseño único: un portátil independiente manga 17,3 pulgadas portátil, así como 15 pulgadas, 14 pulgadas y 13 pulgadas mantenga MacBook/Laptop.

Diseño de conexión USB: con exterior de cargador USB integrada y un cargador incorporado dentro de esta USB mochila ofrece una manera más conveniente de cargar su teléfono mientras camina.Tenga en cuenta que Power Bank no está incluido.

Material y tamaño: morral del ordenador portátil está hecha de tela de Oxford de alta calidad y proporciona un rendimiento alto y de larga duración con el mínimo peso. longevidad especial, el material del paño de Oxford es impermeable, resistente y seguro de cero. Es de tamaño 35 x 20 x 55 cm, capacidad es de 40L.

Diseño ergonómico: dos correas de hombros "S" curva acolchada con diseño extra gruesa y ultra transpirable, ofrece luz desgaste y ganar fuerza.

Casual y uso polivalente: la mochila se adapta en muchas ocasiones. Unisex para hombre y mujer. Puede llevar a la escuela, Colegio, excursiones, compras, ciclismo, viajar, citas, etcetera.

XQXA Mochila Antirrobo Impermeable,Mochila Portatil 15.6 Pulgadas Mochila Hombre con Puerto de Carga USB,Mochila Backpack para el Laptop para Ordenador del Negocio Trabajo Diario Viaje-Gris € 20.99

Amazon.es Features Capacidad: 18 x 11 x 7 pulgadas, bolsas para portátiles para hombres, pueden contener hasta 15.6 pulgadas laptop y iPad. Amplio compartimento principal para libros, carpetas, ropa, fiambreras y otras necesidades diarias.

Compartimento multifuncional: la mochila impermeable se compone principalmente de dos bolsas grandes y 12 bolsas pequeñas. La bolsa grande tiene una almohadilla de protección para computadora en el interior, con múltiples bolsillos, un estuche para lápices, que puede organizar tus artículos y hacer que sean más fáciles de encontrar.

Antirobo y práctico: hay un gancho de bloqueo y bucle dentro del bolsillo lateral, que conecta la parte superior de la bolsa principal con el gancho de bloqueo y bucle. el ladrón no podrá abrir fácilmente la bolsa de trabajo. Puede garantizar que tu pasaporte, cartera, teléfono y otros objetos de valor. Los artículos son seguros y prácticos, incluso si desafortunadamente se abren, hay una capa de cremallera en el interior, para proteger tus objetos de valor varias veces.

Puerto USB: esta mochila cambiador hace que sea más fácil cargar tu teléfono. Conecta tu propio banco de energía al cable interno de tus bolsas, a continuación, conecta el cable de carga del teléfono en un puerto USB externo para cargar el teléfono. Además, también puedes escuchar tu música favorita con el conector de auriculares manos libres.

Material: la correa de hombro transpirable y ajustable reduce la presión sobre el hombro. El material principal de la mochila es de tela Oxford. La bolsa tiene una cremallera suave de alta calidad y es duradera. Es perfecto para bolsas de trabajo de oficina, negocios, mochilas de viaje al aire libre, o bolsa escolar universitaria y universitaria; para hombres y mujeres.

KROSER Mochila para Portátil 15.6" Mochila con Estilo Mochila Escolar Mochila Informal Bolsa para Portátil Hidrófugo Nylon Bolsa de Negocios para Viajes/Negocios/Universidad/Mujeres/Hombres € 21.99

Amazon.es Features MATERIAL DE CALIDAD: Cuero PU / Nylon, repelente al agua; Dimensiones: 16.9"x 11.15"x 7.5"; Peso: 1.82 LBS.

DISEÑO USB EXTERNO: El puerto USB incorporado es conveniente para cargar su dispositivo electrónico mediante el cargador móvil conectado (EL CARGADOR MÓVIL NO ESTÁ INCLUIDO).

COMPARTIMENTO MÚLTIPLE: Espacio amplio para su computadora portátil y tableta. Un bolsillo abierto y un bolsillo de malla proporcionan un almacenamiento perfecto para sus artículos pequeños, como tarjetas de crédito y llaves. Compartimento con cremallera y bolsillos laterales, todo en un diseño simple y práctico, los tiradores de cuero negro son la mejor opción de moda. Además, la bolsa es ligera y fácil de llevar.

DURABLE & COMFORTABLE: Los bordes reforzados y el marco de acero del compartimiento principal mantienen la forma perfecta de la bolsa y su uso duradero. Las manijas de cuero únicas combinan bien con las correas de los hombros. Una correa de equipaje bien tejida es muy conveniente para que usted pueda fijar la mochila en el carrito de su equipaje, haciendo su viaje más conveniente dondequiera que vaya.

Adecuado para uso diario, viajes de negocios, estudiantes universitarios y actividades al aire libre en la vida diaria. Regalos de gran valor para aquellos que van a la escuela, viajan o trabajan.

Xnuoyo 17.3 Pulgadas Mochila Hombre, Impermeable Mochila con Puerto de USB,Mochila de Gran Capacidad para Hombre Mujer Oficina Trabajo Diario Negocio Multifuncional (Negro) € 24.99

Amazon.es Features Material de alta calidad: la mochila Xnuoyo está hecha de poliéster de alta calidad y material textil Oxford, resistente al agua y con cremalleras duraderas, lo que garantiza un uso prolongado todos los días.

Tiras reflectantes nocturnas: mochila para portátil Xnuoyo con dos tiras reflectantes en las correas de los hombros. La banda reflectante reflejará la luz del automóvil en la oscuridad para mantenerlo seguro al caminar y correr por la noche

Gran capacidad y bien organizado: el bolso para laptop Xnuoyo tiene un compartimento para laptop bien acolchado. Un amplio compartimento principal, comida para llevar y otras necesidades diarias. El compartimento interno también con 3 bolsillos de separación para sombrilla, billetera, teléfono celular, le ayuda a organizar las cosas con facilidad. Bolsillo delantero ajustado para ipad y libros. Bolsillo lateral para llevar tu botella de agua o paraguas.

Cómodo soporte para la espalda: diseño ergonómico de correas acolchadas para el hombro y acolchado diseño de la espalda, equipo con hebilla ajustable en el pecho y correas ajustables tipo anillo, ajusta la longitud de la correa libremente, reduce la carga de peso, protege la espalda y el hombro de manera efectiva, lo cual es más cómodo para ti

Diseño del puerto USB y del auricular: El puerto externo del cargador USB con cable de carga es conveniente para cargar teléfonos inteligentes / tabletas / otros dispositivos. Con el cargador USB incorporado en el exterior y el cable de carga incorporado en el interior, esta mochila USB le ofrece una forma más conveniente de cargar su teléfono mientras camina. Con las tomas de auriculares, puede escuchar su música favorita cuando y donde quiera que vaya

KROSER 17.3" Mochila de Viaje para Portátil Mochila Grande para Computadora Hidrófugo Mochila Escolar con Interfaz de Auriculares Bolsillos RFID para Trabajo/Negocio/Universidad/Hombres/Mujeres € 34.99

Amazon.es Features MATERIAL DURABLE: Esta elegante mochila para computadora portátil está hecha de tela de poliéster repelente al agua de alta calidad; Dimensiones: 18.5"x13.5"x9.1", se adapta a portátil de 17.3"; Peso: 2.98LBS.

COMPARTIMIENTOS MULTIFUNCIONALES: Los compartimentos y bolsillos separados están diseñados para proporcionar un espacio amplio para su computadora, iPad, cargador móvil, archivos A4, billetera, bolígrafos, tarjetas, ropa, etc. La espuma bien acolchada para su computadora con dimensiones de organizador se adapta a portátil de 17.3 pulgadas. Los bolsillos RFID con función de protección de identidad protegen la fecha codificada en la mayoría de los documentos.

PUERTO USB Y AGUJERO PARA AURICULARES: El puerto USB incorporado es conveniente para cargar su teléfono celular mediante el cargador móvil conectado de manera segura. (CARGADOR MÓVIL no está incluido) Con la interfaz de auriculares, puede escuchar su música favorita cómodamente.

FUNCIONAL Y SEGURIDAD: Una correa de equipaje bien tejida es bastante conveniente para fijar la mochila en el carrito de su equipaje, haciendo que su viaje sea más relajante. El diseño de un sistema de acolchado trasero de flujo de aire y un bolsillo secreto en la parte posterior garantiza una gran comodidad y seguridad en su viaje.

DURABLE Y CÓMODO: Esta práctica mochila es grande y duradera, el panel trasero bien acolchado cerca de la espalda firmemente, la raya reflectante, las correas de hombro acolchadas ajustables y el asa resistente le ofrecen comodidad para llevar durante mucho tiempo. Perfecto para la universidad, viajes, negocios, uso diario y actividades al aire libre.

