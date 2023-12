Inicio » Paquete de productos Los 30 mejores Misterium Juego De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Misterium Juego De Mesa Paquete de productos Los 30 mejores Misterium Juego De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Misterium Juego De Mesa 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Mysterium | A Partir de 10 años | De 2 a 7 Jugadores | 42 Minutos | Multilenguaje (Incluye Español) | Juego de Mesa | € 41.99

€ 37.95 in stock 21 new from €35.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego colaborativo de resolver el misterio, en el que todos los jugadores ganan o pierden juntos

La meta es descubrir la verdad tras la muerte del espíritu que encanta la mansión consiguiendo que su alma descanse en paz

Nada más contactar con él os dais cuenta de que no puede deciros directamente la identidad de su asesino

Claramente trastornado, el espíritu tiene recuerdos vagos sobre su muerte, Vuestra tarea es reconstruir los eventos de esa noche con su ayuda

De 2 a 7 jugadores, A partir de 10 años de edad, Duración de 40 min

Libellud Juego de Cartas Mysterium, Secretos Y Mentiras, Multicolor € 21.99 in stock 8 new from €19.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego cooperativo de intriga y misterio

Juego entretenido para amigos y familia

Juego de tablero

Producto que combina tradición e innovación

Libellud Mysterium Kids: el Tesoro del capitán BU - Juego de Mesa en Español € 29.99

€ 25.49 in stock 12 new from €25.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En una vieja mansión abandonada se oculta un fabuloso tesoro

Si queréis encontrarlo, tendréis que colaborar con el espíritu que habita en este lugar:

El capitán Bu no habla mucho

¡pero toca la pandereta que se las pela!

Ganador al premio "Mejor Juego Infantil" en 2023

Libellud Mysterium Park, Juego de Mesa en Español, Multicolor € 24.99 in stock 9 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En este juego cooperativo, el espíritu envía visiones mediante cartas ilustradas a los videntes, que deberán interpretarlas para descartar sospechosos y lugares.

Después, solo tendrán una única oportunidad para averiguar lo que realmente le ocurrió al director. Tan solo disponen de seis noches antes de que el circo abandone el pueblo.

De 2 a 6 Jugadores

A partir de 10 Años de Edad

Mysterium Park es una versión más rápida y simplificada de Mysterium. Aunque ambos juegos tienen puntos en común, Mysterium Park no es una expansión de Mysterium.

Libellud | Mysterium - Extensión Hidden Signs | Juego de Mesa | A Partir de 10 | 2 a 7 Jugadores | 42 Minutos € 25.41 in stock 5 new from €25.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: multicolor

A partir de 10 años

Número de jugadores: de 2 a 7 jugadores

Duración de la partida: 42 minutos

Interferencias. Juego de Mesa. Más Grande ¡hasta 6 Jugadores! Juego rápido y Divertido para Fiestas o para Jugar con Amigos o en Familia. como el teléfono Loco, Pero dibujando. A Partir de 8 años. € 26.95

€ 21.56 in stock 21 new from €21.56

1 used from €21.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE MESA: ¡Risas garantizadas! ¡Sustituye palabras por dibujos con Interferencias! ¡Diversión asegurada! Esquissé es un juego de mesa con el que seguro que sumarás puntos, pero sobre todo te garantizará muchas risas y momentos divertidos con la familia y los amigos. Te sorprenderá ver cómo los dibujos se transforman y evolucionan a lo largo de las rondas, creando situaciones alocadas e imprevisibles

UN DIVERTIDO JUEGO DE DIBUJO: Interferencias es un divertidísimo juego de mesa que pondrá a prueba tus habilidades de dibujo. El principio es sencillo: a un jugador se le da una palabra para que la adivine, tiene que dibujarla en un tiempo limitado y luego pasar su dibujo al siguiente jugador, que tiene que adivinarla dibujando a su vez. El dibujo original se pasa de un jugador a otro hasta que se devuelve a su creador. Con todos los malentendidos y dibujos fallidos, ¡te divertirás mucho!

DESARROLLA LA LÓGICA Y LA COORDINACIÓN: Este divertido juego de mesa estimula la lógica y la coordinación de los niños. Adivinan la comida que hay en la boca del hipopótamo o dan de comer al hipopótamo hambriento. Apto para niños a partir de 4 años

JUEGO MARAVILLOSO Y ESTRATÉGICO: El juego de mesa Interferencias combina hábilmente el dibujo, la comunicación y la deducción. Sé rápido, preciso e imaginativo para conseguir que tus compañeros adivinen correctamente. Esquissé es una forma estupenda de desarrollar tu talento para el dibujo (o no)

MILES DE PALABRAS PARA DIBUJAR: Y expresiones para adivinar, cada juego es único y lleno de sorpresas. Contenido: 70 tarjetas de doble cara (840 temas), 6 cuadernos borrables con espirales de colores, 6 bolígrafos borrables, 6 paños, 1 reloj de arena de 60 segundos, 1 dado, reglas del juego READ Los 30 mejores Nuk Detergente Biberones capaces: la mejor revisión sobre Nuk Detergente Biberones

Hurrican - Asmodee-halloween Mr Jack Pocket-Español, color, Talla Única MRJ04ML € 14.99 in stock 9 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega como investigador o como Jack el Destripador

Versión de bolsillo del aclamado juego de mesa

Juego de cartas

Ofrece tiempo de diversión y entretenimiento

Juego de estrategia

SARANDONGA, El Juego de Las Canciones de Nuestra Vida - Juego para 4-12 jugadores, Divertido para Jugar con Familia y Amigos. De los 60 a la actualidad € 19.90 in stock 3 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un party game divertido para amantes de la música con casi 200 pruebas que os harán cantar, bailar, recitar, tararear y... ¡pasarlo booooomba!

Tirad el dado y leed la tarjeta de una de sus seis categorías diferentes, ¡Que comience el show!

Si buscas juegos de mesa familiares divertidos, con Sarandonga las risas están aseguradas. También ideal para un rato de juegos de mesa adulto

Sarandonga ocupa poco espacio y sus cartas laminadas de calidad hacen que se pueda jugar de fiesta, de viaje o de tranquis con familia o amigos. Además es muy fácil de jugar: un dado, seis categorías, dos equipos con ganas de disfrutar y un solo equipo ganador. Estas son sus seis categorías:

1. PAROLE, PAROLE: Si os proponemos una palabra, por ejemplo, “amor”, ¿cuántas canciones podéis cantar que la contengan?

Libellud , Mysterium Board Game (Base Game) , Mystery Board Game , Cooperative Game for Adults and Kids , Ages 10+ , 2-7 Players , Average Playtime 45 Minutes € 54.54 in stock 6 new from €52.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa misterioso: Hace treinta años se cometió un crimen horrible en los terrenos de Warwick Manor. Ahora la mansión está embrujada por el fantasma del sirviente asesinado y depende del agrupamiento de investigadores psíquicos llegar al fondo del misterio

Juego de mesa cooperativo: un jugador asume el papel de la víctima (que ahora es un fantasma) y el resto juega como psíquicos. En el transcurso del juego, los jugadores trabajan juntos para resolver un misterio comunicándose psíquicamente con la víctima

Visiones interpretadas: cada jugador investiga un caso asignado a ellos para determinar quién es el asesino real. Los psíquicos reciben numerosas visiones del fantasma con pistas. ¿Pueden entender y determinar el arma, la ubicación y el asesino?

VARIABILIDAD: Docenas de diferentes sospechosos, armas y ubicaciones aseguran que no haya dos juegos iguales. ¿Jugar fantasma o psíquico liderar varios juegos BUSCANDO UN NUEVO RETO? Los juegos de expansión están disponibles (las expansiones requieren juego base para jugar)

Número de jugadores y tiempo de juego promedio: este juego de mesa familiar y adulto se puede jugar con 2 a 7 jugadores, a partir de 8 años. El tiempo de reproducción promedio es de 42 minutos

Asmodee MYSTERIUM Juego de Mesa en Italiano € 39.35 in stock 12 new from €39.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De los creadores de Dixit, un nuevo juego de deducción y fantasía ambientado en un misterioso castillo

¡Entra en el manual, siéntate en la mesa y deja que tu intuición te guíe!

Un jugador juega en el papel de la mente y se comunica con otros jugadores utilizando nada más que cartas ilustradas

En cada ronda, los otros jugadores (medianos) interpretan las cartas y trabajan juntos para entender qué sospechosos, lugares y qué elementos necesitan descubrir. Número de jugadores: 2-7, edad recomendada: 10 años, vida útil media: 40 minutos. En idioma italiano

Los productos internacionales tienen términos separados, se venden desde el extranjero y pueden diferir de los productos locales, incluyendo ajuste, calificaciones de edad e idioma del producto, etiquetado o instrucciones.

Asmodee - Mysterium Kids: El Tesoro del Capitán Buu - Juego de mesa, 2-6 jugadores, 6+ años, edición en italiano € 32.73 in stock 1 new from €32.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un tesoro fabuloso está escondido en una antigua mansión abandonada. para encontrarlo, tendrá que cooperar con el Capitán Buuu, el fantasma que acecha el lugar

No es un gran hablador, pero suena muy bien la pandereta: sigue el ritmo para interpretar Sus pistas

Una versión Kids del famoso juego Mysterium, en el que las pistas ya no serán visuales, sino sonoros!

Mysterium Kids es un juego de imaginación y deducción, de reglamento simple e inmediato, capaz de entusiasmar a grandes y pequeños

Número de jugadores: 2-6, Edad recomendada: 6+, Duración media: 20 min. Edición en Italiano

Beat That! El divertidísimo Juego de Mesa de Pruebas locas, para Niños y Adultos, para todas las Ocasiones, Navidad, Año Nuevo, Noche de juegos y otras Fiestas. € 34.99

€ 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL JUEGO SOCIAL MAS LOCO DEL MUNDO - ¡Relájese, porque ahora tiene que lanzar, apilar, voltear, saltar, soplar, balancearse y catapultarse para ganar este juego de fiesta de ritmo rápido! Este competitivo juego de mesa para adultos es un divertido juego de fiesta para amigos, familiares y parientes.

⚡ JUEGOS DE FIESTA DE RITMO RÁPIDO - Gana puntos apostando por tu habilidad para superar una serie de pruebas ridículas en que demuestras tu destreza con este Juego de mesa adulto.

160 RIDÍCULAS PRUEBAS - ¡Prepárate para la competencia definitiva con amigos y familiares, porque todos los jugadores miden sus habilidades en los mismos desafíos! Juegos para adultos, Juegos divertidos para adultos, Juegos de fiesta.

IDEAL PARA NIÑOS Y ADULTOS - ¡Este divertido juego familiar con su gran selección de desafíos divertidos, complicados y locos despierta la fiebre del juego en todos, ya sean pequeños o grandes! Ya sea en parejas o en un grupo grande, realmente es un juego divertido del año 2022.

FÁCIL DE APRENDER, HORAS DE DIVERSIÓN - Solo 2 minutos para aprender a jugar y horas sin parar de reír. Juego ideal para fiestas. Apto para mayores de 9 años, recomendado para 2-8 jugadores. Juegos de mesa para adultos, juegos de fiesta, juegos familiares para navidad, fin de año, fiestas de cumpleaños, graduaciones, despedidas de soltero y otras fiestas!

Oh Happy Games - El Embustero - ¿Conseguirás desenmascararlo? ¡Faroles, Creatividad, Juegos de Palabras y sospechas! Juego de Mesa - Familiar, Adultos y Chicos € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Embustero es un juego de asociación de palabras, de faroles y de sospechas que te hará pasar un momento agradable mientras usas tu creatividad.

En cada turno, cada jugador conoce la palabra secreta, excepto el impostor. Por turnos, cada jugador compartirá una palabra-pista relacionada con la palabra secreta.

El objetivo del juego para los jugadores es averiguar quién es el impostor, mientras que el impostor debe tratar de pasar desapercibido, escapar de las sospechas y tratar de descubrir la palabra secreta gracias a las pistas dadas por los otros jugadores.

Sé demasiado obvio y el impostor comprenderá lo que es y pasará desapercibido. Sé demasiado sutil y correrás el riesgo de que te acusen de ser el impostor.

¿Poarás pasar desapercibido como impostor o el grupo te desenmascarará? ¡Aprende cómo jugar en cuestión de minutos y juega durante horas!

¿Cuánto conoces a tu Familia? Un Divertido Juego de Cartas Familiar Lleno de Pruebas y desafíos para Ver quién Conoce Mejor a la Familia! Juego de Mesa, para Adultos y Niños € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❓ Pasamos mucho tiempo juntos en familia, pero ¿en qué medida nos conocemos realmente? Este juego pondrá a prueba tus conocimientos sobre otros miembros de la familia.

¡Prepárate para reír y crear increíbles recuerdos en familia con este divertido juego de cartas que seguro se convertirá en el favorito de la familia!

Compite entre vosotros respondiendo a acertijos sobre los demás miembros de la tribu para ver quién de vosotros conoce mejor a la familia mientras completáis juntos divertidos retos y desafíos juntos.

El juego perfecto para organizar reuniones familiares y provocar conversaciones para aquellos que quieran pasar tiempo de calidad juntos y aprender cosas nuevas sobre los demás.

Superfácil de jugar: coge una carta por turnos, lee la pregunta y piensa la respuesta antes de leer la carta en voz alta. La primera persona que adivine la respuesta o complete el reto se queda con la tarjeta. El primer jugador que consiga 15 cartas es el ganador.

Juego Tabú clásico - Juego de adivinar Palabras para Adolescentes y Adultos - Juego de Mesa para Fiestas - para 4 o más Jugadores - A Partir de 13 años € 26.95 in stock 28 new from €26.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO TABÚ, EL POPULAR JUEGO DE MESA: Es el clásico Tabú, el divertido juego de las palabras prohibidas, con un toque moderno

NO DIGAS LAS PALABRAS TABÚ: En el juego de mesa Tabú compites contra el tiempo para hacer que tu equipo diga la palabra Clave sin utilizar ninguna de las palabras Tabú que están en las cartas. El juego Tabú es para adultos y adolescentes

CONTENIDO MODERNO Y EMOCIONANTE: El juego de palabras Tabú incluye nuevas cartas con temas de cultura pop, tendencias y mucho más. Incluye 212 cartas con 848 palabras Clave para jugar una y otra vez ​

HERRAMIENTAS ONLINE QUE MEJORAN LA EXPERIENCIA DE JUEGO: Los jugadores tienen la opción de utilizar el reloj, la bocina y la tabla de puntuación online, o jugar con el reloj de arena, la bocina y la tabla de puntuación incluidos

IDEAL PARA FIESTAS: Este juego de grupo es ideal para jugar en reuniones y en familia. Es un juego de fiesta que es fácil de llevar a despedidas de soltera, viajes por carretera y mucho más. ¿Vas a salir a comer con tus amigos? Solo tienes que coger la caja de cartas y tu teléfono inteligente para jugar donde quieras. READ Los 30 mejores La Polilla Tramposa capaces: la mejor revisión sobre La Polilla Tramposa

El Impostor: El desternillante Juego grupal de mímica y deducción de tamaño Bolsillo. (Español) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN DESTERNILLANTES JUEGO DE MÍMICA Si eres demasiado obvio, el Impostor adivinará fácilmente la palabra secreta y pasar desapercibido, si eres demasiado sutil, te arriesgas a ser acusado.

¿SERÁS CAPAZ DE ENGARÑARLOS A TODOS? En cada ronda una persona, elegida al azar, deberá fingir y mantener la farsa hasta el final para lograr la victoria. ¿Conseguirás pasar desapercibido o el resto del grupo averiguará que eres el impostor?

TIEMPO DE JUEGO ADAPTADO A TODOS LOS GUSTOS ¡Podrás jugar una ronda rápida de solo unos minutos de duración o alargar la diversión durante horas!

¡CON LAS RISAS A TODAS PARTES! Ideal tanto para viajar e irte vacaciones como para incluirlo en tu colección casera de juegos de mesa, El Impostor es súper compacto (el equivalente a dos mazos de cartas) y tan cómodo de llevar que podrás llevarlo contigo a donde quieras y jugar en cualquier lugar.

¡APRENDE EN CUESTIÓN DE MINUTOS, RÍETE DURANTE HORAS! El Impostor es un juego familiar de mímica, ingenio y sutiles engaños. Aprende a jugar en solo unos minutos y juega durante horas. Edad 12+, jugadores 4-6.

Retos En Familia - GUATAFAMILY: Juego para Unir a la Familia - Ideal para Fiestas y Reuniones € 24.99 in stock 3 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diversión en Familia: Diseñado para unir a la familia y amigos, RETOS EN FAMILIA es el juego de mesa perfecto para cualquier ocasión, asegura risas y momentos inolvidables con adultos y peques.

Fácil de Aprender, Horas de Diversión: cada turno, elige una carta, lee la pregunta y ¡que comiencen los desafíos! El primer jugador en alcanzar 7 puntos se corona como el ganador.

primer jugador en alcanzar 7 puntos se corona como el ganador. Para Niños y Adultos: 3-12 Jugadores, 8+ Años, 15-45min. Con una amplia selección de desafíos divertidos, complicados y locos, es perfecto tanto para los más pequeños como para los adultos. ¡Nadie se quedará fuera sin diversión!

Con 14 categorías diferentes de cartas, hay variedad para mantener la diversión entre niños y adultos. ¡Conversa y redescubre a tus seres queridos en este emocionante juego en familia!

Juego de cartas impresas en la Unión Europea con papel de bosques gestionados de forma sostenible. Un 1% de los beneficios del juego de mesa se dona a obras benéficas.

Asmodee- Jeu de Société - Mysterium Spé, Multicolor (ASMLIBMYST01FR) € 50.11 in stock 5 new from €45.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Le jeu Mysterium se déroule dans un manoir hanté des années 1920, l'astrologue Mac Dowell découvre une force surnaturelle qui communique avec lui pour tenter de découvrir les circonstances de sa mort.

Ce jeu met en avant votre âme d'enquêteur et vous pousse à savoir coopérer avec vos coéquipiers pour enfin déceler le mystère qui pèse sur ce manoir.

Inclut plusieurs cartes

Borras - Locuras | Divertido Juego de Mesa para Jugar en Familia y Amigos, Pruebas de Dibujo, auditivas, de empatía, mímica, acusaciones ridículas... Recomendado a Partir de 10 años (18355) € 32.99

€ 26.01 in stock 22 new from €26.01 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Locuras es un divertidísimo juego de mesa que combina diferentes tipos de pruebas con un punto de locura: pruebas de dibujo, auditivas, de empatía con el resto de jugadores, de mímica, acusaciones ridículas, y una gran locura final.

Los jugadores deberán pasar las pruebas para ser el primero en conseguir 5 locus y así ser coronado como el nuevo rey loco.

Juego familiar y social para todo tipo de públicos.

Contenido: 1 torre de la locura, 6 bases, 231 cartas, 10 cartas de locura final, 50 fichas de puntuación, 1 bloc de dibujo, 1 lápiz, 1 dado gigante, gafas distorsionadoras, 1 reloj de arena e instrucciones.

Recomendado a partir de 10 años.

Regalador Typical Spanish. Un Juego Muy Nuestro para partirse de Risa € 19.90 in stock 1 new from €19.90

1 used from €16.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Typical spanish es el primer juego de mesa familiar tipo party con pruebas sobre la cultura española más gamberra, ¡olé!

Imitar, dibujar, hacer mímica o adivinar solo serán algunas de las cosas que tendréis que hacer para ganar el juego de mesa más Typical Spanish

¡Qué comience el sarao! Tira un dado para saber de qué categoría tendréis que jugar la tarjeta durante esta ronda. El primer equipo que tenga una tarjeta de cada categoría ganará Typical Spanish, ¿quieres saber cuáles son?

Cómo está la people: si imitases a personajes muy nuestros como un bailaor flamenco, ¿crees que tu equipo lo adivinaría?

Hazte un Picasso: conviértete en un gran artista y pinta cosas como Naranjito para que los demás lo adivinen

Me la sopla - Juego de Mesa más Divertido y canalla para Adultos, 200 Preguntas y confesiones sin pudores ni tapujos, 2-22 jugadores € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego con 200 preguntas y confesiones sin pudores ni tapujos

El juego más original para pasar un rato de risas con amigos y descubrir toda la verdad sobre ellos... ¿Os atrevéis?

4 categorías diferentes: "Confiesa", "¿Qué harías si...?", "¿Qué preferirías...?" y "¿Quién de nosotros...?"

Este juego no contempla la vergüenza, así que... ¡os la tiene que soplar todo y a contestar!

¡Preparaos, porque vuestros secretos más profundos están a punto de salir a la luz!

GUATAFAC QTDEN - Juegos de Mesa - ¡El Juego De Fiesta Que Lo Está Partiendo! – Diversión y Risas - Idea Regalo € 30.00

€ 26.75 in stock 3 new from €26.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa divertido, fácil y original. Juego de cartas para vivir momentazos y reírse con amigos. Requisito básico para jugar: reunir a las peores mentes sucias que conozcas

Uno de los mejores juegos de mesa adulto. Regalos originales para hombre y también para mujer

480 cartas contra la humanidad, muy macabras, y con huecos a rellenar ✍️ ¡Las respuestas más divertidas y disparatadas ganan!

Juego de cartas con partidas de 15 a 60 min, con combinaciones ilimitadas y de 2 a 15 jugadores +16

♻️ ECOFRIENDLY - Cartas hechas en Europa & Producto Ecorresponsable Impresión en papel ecológico certificado y donación del 1% de los beneficios del juego de mesa a obras benéficas ✨

Asmodee Mysterium Park € 26.87 in stock 5 new from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bienvenidos al Parque Mysterio; con su algodón de azúcar, su circo y sus oscuros secretos: el ex director del parque ha desaparecido y depende de los médicos interrogar a los fantasmas para averiguar qué le sucedió

Mysterium Park es un juego colaborativo en el que un fantasma envía sus visiones a los médicos a través de fascinantes y oscuras cartas ilustradas

Los médicos deben tratar de interpretar imágenes de fantasmas para exoner personajes y lugares no acusados

Un viaje contra el tiempo para ponerse en contacto con los fantasmas y resolver los numerosos secretos y misterios que se esconden en el Parque Mysterium

Número de jugadores: 2-6 Edad recomendada: 10+ Duración media: 30 min; edición en italiano

Crímenes Imperfectos - Caso 1: El crimen de Los Álamos. Escape Room Juego de Mesa Adultos Juego de Misterio de Detectives, Caso Sin Resolver de Asesinato, Caja del Crimen. € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONVIERTETE EN DETECTIVE: Ponte en la piel de un investigador para resolver el crimen de Los Álamos. ¿Serás tan bueno como los detectives de la televisión? Para resolver este caso de asesinato tendrás que encontrar la respuesta a estas dos preguntas, ¿Qué oculta la mejor amiga de Nerea? y ¿Quién mató a Nerea? Comprueba todos los documentos, crea líneas temporales y confirma las coartadas para resolver el Escape Room.

MÁS DE 40 DOCUMENTOS Y FOTOS DE INVESTIGACIÓN: El juego contiene artículos de periódico, fotografías de la escena del crimen, informe de pruebas, registros telefónicos, informe forense, mapa de la escena del crimen y de la ciudad, documentos legales, interrogatorios de sospechosos, declaraciones de testigos, fotografías de personajes, conversaciones privadas y mucho más.

CONSEJOS Y SOLUCIONES EN LÍNEA: ¿No avanzas en la investigación? No te preocupes, puedes obtener consejos online en nuestra web. Además, una vez resuelto el caso, podrás comprobar tu teoría y obtener la solución, si fallas, no pasa nada, podrás continuar hasta resolverlo.

PERFECTO PARA UNO SOLO, PAREJAS, GRUPOS O FIESTAS: El Crimen de Los Álamos es un juego perfeto si buscas un reto individual para desarrollar tu ingenio. También, si deseas hacerlo en grupo, es un juego perfecto para jugar en pareja o en una noche con tus amigos, reuniones familiares o fiestas. La duración aproximada es entre 1:30 y 2:30 horas.

REGALO IDEAL: Si buscas un regalo para tu novio, cumpleaños, Navidad u otra festividad, con nuestro juego de mesa no fallarás. ¿Conoces a alguien que le gustan los escape room? Regala este juego de ingenio o complétalo en alguna ocasión especial. READ Los 30 mejores Lapices Con Goma capaces: la mejor revisión sobre Lapices Con Goma

Libellud, Mysterium Park Board Game, Ages 10 and up, 2-6 Players, Average Playtime 28 Minutes € 32.20 in stock 6 new from €32.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bienvenido a Mysterium Park! ...con su algodón de azúcar, su circo, y sus oscuros secretos

El ex director del parque desapareció hace unos años, pero la investigación no apareció nada. Desde esa noche, han estado pasando cosas raras en el recinto ferial. Como psíquicos, estás convencido de que un fantasma persigue este carnaval. Ahora estás intentado darle la oportunidad de revelar la verdad

En este juego cooperativo, el fantasma envía visiones con cartas ilustradas. Los psíquicos tratan de interpretarlos para descartar a ciertos sospechosos y lugares. Entonces, aprovecharán su única oportunidad para reunir lo que le pasó al director

Sólo tienes seis noches antes de que el carnaval deje la ciudad

De 2 a 6 jugadores | 30 minutos de tiempo de juego | A partir de 10 años.

Glop Mimika - Juegos de Mesa Adulto, Familias y Niños a Partir de 8 años - Pon a Prueba tu Habilidad para la Mímica - De 2 a 6 Equipos - Juego de Gestos - Juegos de Mimica - Regalos Originales € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE MÍMICA | Los juegos de mesa adultos favorito para familias y amigos que mejora la comunicación, incrementa la paciencia y os da risas garantizadas ¡Nunca antes tan divertido, ahora con un toque de estrategia que os hará flipar!

JUEGOS DE MESA | GLOP MIMIKA convierte al tradicional juego de mímica a otro nivel. Mantiene a todos los jugadores involucrados en todo momento, fomentando la interacción y llevando la adrenalina y la emoción de ganar a tope. Juegos de mesa niños 7 años en adelante.

JUEGOS DE MESA FAMILIARES | Niños, adolescentes y adultos. A todos los queremos por igual GLOP MIMIKA es ideal para noches de juegos en familia, diversión en casa, fiestas de cumpleaños, reuniones navideñas, para romper el hielo o plan vacaciones.

FÁCIL DE APRENDER + COMBINA ENTRETENIMIENTO Y ESTRATEGIA | El juego de fiesta incluye 250 cartas de 5 diferentes categorías y un dado. Te recomendamos jugar entre 2 y 6 equipos, juego de mesa a partir de 8 años.

LOS GURÚS DE LA MÍMICA | El objetivo del juego de mesa adultos más divertido es conseguir una carta de cada categoría. ¡El primer equipo que lo consiga, GANA y serán los GURÚS de la MÍMIKA!

Asmodee - Libellud- Obscurio - Español, Color (LIBOB01ESPT), a partir de 10 años. € 47.49 in stock 2 new from €47.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Obscurio es un juego cooperativo asimétrico basado en comunicación por imágenes y roles secretos

Un jugador es el grimorio y debe guiar a su equipo hacia la salida, habitación por habitación, dando pistas sobre la puerta correcta por la que pasar, representada por una carta bellamente ilustrada; los magos, que forman el resto del equipo, cooperan para descifrar los detalles señalados por el grimorio y encontrar la carta correcta

Pero hay un traidor entre ellos que debe confundir al equipo señalando cartas equivocadas y tratando de dirigir la decisión final hacia sus propios intereses

Comunica de manera eficiente tus ideas y evita las ilusiones que se interpondrán en tu camino para salir de la biblioteca del hechicero; pero ten cuidado, no puedes confiar en nadie

Borras - Yo FUI a EGB, Juego de Mesa Familiar, Emocionante Juego de Preguntas y Pruebas para nostálgicos de la EGB, El Juego Oficial, A Partir de 12 años (16587) € 31.99

€ 29.99 in stock 13 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego de mesa para todos los que hicimos EGB

Basado en el gran fenómeno social y editorial

Juego familiar y social para todo tipo de públicos

Contiene: tablero de juego, 6 fichas de jugador, dado, marcadores de puntuación, 165 cartas, cartillas de examen, chuches, cromos de picar, tv montable, tarjetas de programas de tv, canica, soldaditos y instrucciones

Recomendado a partir de 12 años

Bizak Juego Boom, del exitoso juego de televisión, donde tendrás que evitar que la bomba explote (64140003) € 39.98

€ 23.50 in stock 25 new from €23.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Boom, el juego del concurso en el que cada pregunta es una bomba y cada respuesta un cable

El juego oficial del concurso de televisión "Boom"

En Boom, participan dos equipos enfrentándose ante las Bombas

Producto distribuido oficialmente en España por BIZAK.

Servicio atención al cliente disponible todo el año ([email protected]).

Libellud-Asmodee-Mysterium Español-Contacta con el más allá y desvela los Secretos MYS01ES + Juego de Cartas Mysterium: Secretos Y Mentiras (Asmodee LIMYEX02) € 63.98 in stock 1 new from €63.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Product 1: Mysterium es un juego colaborativo de resolver el misterio, en el que todos los jugadores ganan o pierden juntos.

Product 1: La meta es descubrir la verdad tras la muerte del espíritu que encanta la mansión ¡consiguiendo que su alma descanse en paz!

Product 1: Recomendado a partir de 10 Años de Edad

Product 1: De 2 a 7 Jugadores

Product 2: Juego cooperativo de intriga y misterio

