Los 30 mejores microondas con grill digital capaces: la mejor revisión sobre microondas con grill digital

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de microondas con grill digital?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ microondas con grill digital del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cecotec Microondas ProClean 5110 Inox. 700 W, Grill 800 W, Capacidad de 20L, Revestimiento Ready2Clean para una mejor Limpieza, Tecnología 3DWave, Diseño Frontal y Tirador Inox € 94.90

Amazon.es Features Microondas de acero inoxidable de 20 l de capacidad. Diseño elegante con frontal y tirador de acero inoxidable. Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar que repele la suciedad.

Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos. 8 programas predeterminados para diferentes alimentos.

Pantalla LED con reloj que muestra el tiempo de cocinado y la hora.

700 W en 5 niveles de potencia. Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes. Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos. Inicio automático: programa el microondas para que se ponga en marcha a la hora de comer.

Temporizador hasta 60 minutos con avisador acústico de final de cocción. Seguro infantil para proteger a los más pequeños.

Cecotec Microondas Digital con Grill de 20 L Proclean 5110 Retro Red. 700 W en 5 Niveles, Temporizador hasta 60 mins, 8 Programas y Modo Descongelación, Diseño Vintage en Rojo € 94.90

Amazon.es Features Microondas digital con 20 litros de capacidad, función grill, 700 W de potencia y con 5 niveles de potencia.

Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos y permite descongelarlos a la perfección.

El microondas te avisará en el momento en el que se hayan terminado de preparar tus recetas con su señal de fin de cocción. Elige entre sus 8 programas de cocción automática para obtener el punto justo de tus preparaciones.

Regula el tiempo con su temporizador de hasta 60 minutos y ajusta el tiempo de preparación de tus alimentos de la manera que más desees.

No te preocupes de que tus hijos abran el microondas con su bloqueo de seguridad para niños.

Candy CookinApp CMXG20DW, Microondas con grill, 20L, Digital, App simply-Fi, 5 niveles potencia, 40 programas automáticos, Plato giratorio 25,5cm, Express Cooking, 700W/1000W, Blanco € 89.99 in stock 7 new from €89.99

Amazon.es Features Cocinar nunca ha sido tan fácil como con la colección CookinApp: Ofrece 40 programas automáticos y a través de la App Simply-Fi conseguirás recetas, consejos y trucos para usar en tu microondas.

Descongela y cocina de forma rápida tus alimentos: Gracias al programa de descongelación, solo tendrás que indicar el peso de la comida y el microondas se encargará del resto.

Uso sencillo e intuitivo: Pulsa el botón Start Express y el microondas se pondrá en potencia máxima durante 30 segundos y añade 30 segundos más con solo pulsar nuevamente el botón.

Atención especial a la seguridad en la cocina: usa la función Bloqueo Infantil para evitar accidentes innecesarios y el Temporizador o el Inicio Diferido, para controlar los tiempos de cocción. READ Los 30 mejores Gateras Para Puertas capaces: la mejor revisión sobre Gateras Para Puertas

SAMSUNG MG23F301TAK/EC Microondas con Grill, 23 Litros de Capacidad, Potencia 800W/1100 W, Interior Cerámico Enamel, Sistema de Ondas TDS, Color Negro, (An x Al x Prof) 490 x 275 x 392 mm € 137.00

Amazon.es Features Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura, más fácil de limpiar

Sistema TDS: triple distribución de ondas para una cocción más homogénea

Panel con control con display LED incluido

Gran capacidad de 23 L

Dimensiones exteriores: longitud 39.2 cm, anchura 49 cm, altura 27.5 cm

Cecotec Microondas Independiente Digital sin Plato GrandHeat 2010 Flatbed Steel. Potencia 700 W, Capacidad 20 Litros, Grill de 900 W, 9 Funciones preconfiguradas, Quick Start € 112.90

Amazon.es Features Microondas digital sin plato con funciones pre configuradas

Potencia de 700 W, grill de 900 W y una capacidad 20 L

Fácil de limpiar

Candy New Timeless CMGA20TNDB, Microondas con Grill, 20L, 1250W, 6 Niveles de Potencia, Digital, 8 Funciones, Bloqueo Seguridad, Plato 25,5CM, Grill Rack, Autolimpieza, App hOn, Negro € 95.00

Amazon.es Features Microondas Candy New Timeless, tu nuevo asistente en la cocina: ahorra tiempo gracias a sus 40 programas automáticos y prepara recetas rápidas y deliciosas para sorprender a todos tus invitados.

Accede a un mundo de contenidos extra con la App hOn y saca el máximo partido de tu microondas: más de 130 recetas creadas por chefs y bloggers culinarios, consejos, trucos y métodos de cocina.

Un microondas moderno con diseño versátil que se adaptará en todos los ambientes: con panel de control digital intuitivo, para configurar las funciones, los programas y mucho más

Ahorra tiempo en la limpieza con el programa Autoclean: limpia el microondas de forma fácil con la acción del vapor y elimina rápidamente grasas y olores en poco tiempo.

Tamaño exterior microondas (alto x ancho x fondo): ): 26,2 x 45,2 x 35,7cm.

LG MH6535GDS - Microondas con Grill y Display Digital, de 25 Litros y 1000 W, Función Smart Inverter y EasyClean, Cocina Más Rápido, Mantiene Sabor y Nutrientes, Color Negro € 189.00

Amazon.es Features Tecnología smart inverter, cocina, calienta y descongela de forma uniforme

Microondas con grill 2 en 1 (microondas y grill

Capacidad de 25 litros y plato interior de 29,2 cm de diámetro, óptimo capacidad interior en medidas estándar gracias a su distinto diseño compacto

Múltiples formas de cocinar y menús automáticos, Con steam bowl para cocinar al vapor

Cocina hasta 1,6 veces más rápido ahorrando hasta un 28 por ciento de electricidad

LG MH6042D - Microondas con Grill y Display Digital, de 20 litros y 700W, 5 Niveles de Potencia, Función I-Wave, Cocina Más Rápido, Mantiene Sabor, Fácil Limpieza, Color Negro € 135.00

Amazon.es Features Microondas grill 2 en 1 (microondas y grill)

2 veces más fácil de limpiar con la tecnología Easy Clean

Grill de cuarzo, más eficiente, más seguro

Sistema de control DIGITAL DISPLAY LED

Calentamiento más uniforme con I-wave

Cecotec Microondas con Grill ProClean 2110. 700W con 6 Niveles de Potencia, Capacidad 20 L, Función Grill, Tecnología 3DWave, Modo Descongelación, Temporizador hasta 30mins € 69.90

Amazon.es Features Microondas de 20 l con diseño compacto que se adapta a cualquier cocina y 700 W de potencia para calentar y cocinar cualquier alimento

Función grill eficiente para cocinar, asar o dorar de una manera rápida

Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos y temporizador hasta 30 minutos para programar el tiempo necesario para cada comida

Mandos giratorios mecánicos para conseguir un uso más sencillo

Taurus Fastwave Fused Microondas digital integrable, con Grill, 700W, 20L, ModoECO, Auto-Clean, Revestimiento Shiny&Clean, SmartHeat 59.6x38.9x 31.8cm, Inox, Blanco/Plata € 189.90

Amazon.es Features MICROONDAS DE 20L SIN GRILL: Temporizador hasta 30 minutos con avisador acústico de final de cocción; Selectores manuales giratorios grandes y de buena visibilidad, fácil uso

TECNOLOGÍA SMARTHEAT: Microondas con la tecnología de calentamiento de ondas FastWave que garantiza un rápido calentamiento y cocinado de los alimentos al 100% y de forma homogénea; Con 700W de máxima potencia

VARIAS FUNCIONES: Con 6 niveles de potencia, función descongelar y función Auto-Clean para una limpieza más fácil

REVESTIMIENTO SHINY&CLEAN: Revestimiento interior antiadherente que rechaza la suciedad y aporta un extra de brillo en color blanco para dar más luz al interior; Mejora la visibilidad del resultado

DISEÑO PREMIUM: Cuenta con luz interior; Puerta FullScreen sin bordes ni revestimientos para una fácil limpieza; Detalles cromados y silver; Medidas compactas de 59.6 X 38.9 X 31.8cm. Incluye plato de 245 mm

Hisense H23MOBSD1HG - Microondas con Grill, Capacidad de 23 L, 800 W de Potencia,1000 W Grill, Temporizador 60 Min, Modo Descongelar, Tirador, Acabado Negro € 129.00

Amazon.es Features Microondas de 23 L con grill

Temporizador: 60 minutos

Número de programas: 9

Taurus Microondas Fastwave 23L Digital – Modo Eco, 800W, Grill 900W, Descongelar, Multicook, QuickStart, Programable, Auto-clean, 498x370x292 mm, Inox € 129.90 in stock 1 new from €129.90

TECNOLOGÍA SMARTHEAT. Microondas con la tecnología inteligente de calentamiento de ondas SmartHeat que asegura un rápido calentamiento y cocinado de los alimentos al 100% y de forma homogénea

PROGRAMABLE, CON VARIAS FUNCIONES Y MENÚS: Programa la hora que quieres que empiece a calentar con su función Time to Start, cuenta con varios niveles de potencia, cocciones combinadas con grill + microondas, función descongelar por peso, función Multicook, función QuickStart, función Auto-Menú y función Auto-Clean para una limpieza más fácil

REVESTIMIENTO SHINY&CLEAN: Revestimiento interior antiadherente que rechaza la suciedad y aporta un extra de brillo para dar más luz al interior,óptimiza la visibilidad del resultado

DISEÑO PREMIUM: Cuenta con luz interior, puerta FullScreen sin bordes ni revestimientos para una fácil limpieza, detalles cromados, silver e inox, medidas compactas de 498 x 370 x 292 mm, incluye plato de 270 mm y parrilla elevadora para el grill

Orbegozo MIG2042 Microondas con Grill, 20 litros de Capacidad, 10 Niveles de Potencia, 8 menús automáticos preconfigurados, Sistema de cocción multifunción, Display Digital LED, 700 W, Acero, Rojo € 112.00

Potencia de microondas de 700w y grill 900w

Incluye diez niveles de potencia, función grill y 2 combinadas grill+microondas que garantizan un óptimo resultado en la cocción y calentamiento de los alimentos

Dispone de hasta 8 menús preconfigurados y sistema de cocción multifunción que permite seleccionar hasta 3 programas diferentes

Incorpora un práctico sistema automático de seguridad de bloqueo para niños, un plus de tranquilidad y confianza para su uso

Candy MIC201EX, Microondas Integrable con Grill, 20L, 1250W, 8 Funciones, Digital, 8 Programas, Plato 24,5CM, Grill Rack, Descongelación Automática, Apertura Izquierda, Acero Inoxidable Antihuellas € 179.00

Amazon.es Features Microondas integrable elegante y con especial atención por los detalles: con mandos mecánicos, apertura con pulsador, reloj digital y plato interior grande para una cocina sin limitaciones de espacio.

Descongela y cocina de forma rápida tus alimentos: gracias al programa de descongelación, indicando el peso de la comida a descongelar y el microondas se encargará del resto.

Un nuevo asistente en tu cocina, que te ofrecerá una mayor comodidad: con 8 programas de cocción automáticos y una configuración intuitiva, para ahorrarte tiempo y esfuerzo en tus preparados.

Resistente y duradero: fabricado con materiales de alta calidad y con interior de acero inoxidable no poroso, asegura una larga vida útil y un mantenimiento fácil en las tareas de limpieza.

Medidas microondas integrable (alto x ancho x prof): 38,2 x 59,5 x 31,5 CM

Candy Smart CMG2071DS, Microondas con Grill Rack, 20L, 700W, 6 Niveles, Digital, 9 Programas, Bloqueo Seguridad, Plato 24,5CM, Express Cooking, Temporizador, Descongelación Automática, Inox € 99.00

Amazon.es Features Diseñado para encajar con todos los estilos de cocina: microondas con mandos digitales y reloj digital, una estética moderna que se adaptará a tus espacios fácilmente.

Un mundo de prestaciones pensado para tu mayor comodidad y seguridad: con temporizador, bloqueo infantil y señal de final acústica, para que controles completamente todos tus procesos de cocción.

Más intuitivo que nunca: con función Start Express, para iniciar la cocción de forma automática, 9 automenús, 6 niveles de potencia y grill de cuarzo, para cocinar tus platos de forma uniforme.

Descongela y cocina de forma rápida tus alimentos: Gracias al programa de descongelación, solo tendrás que indicar el peso de la comida a descongelar y el microondas se encargará del resto.

Medidas (alto x ancho x fondo): 26,2 x 45,2 x 33,5 CM. READ Los 30 mejores Campana Extractora 60 Cm capaces: la mejor revisión sobre Campana Extractora 60 Cm

Orbegozo MIG2044 Microondas con Grill, 20 litros de Capacidad, 10 Niveles de Potencia, 8 menús automáticos preconfigurados, Sistema de cocción multifunción, Display Digital LED, 700 W, Acero, Negro € 112.00

Amazon.es Features Microondas con grill orbegozo de 20 litros de capacidad con un atractivo diseño en color negro, display digital led y detalles cromados

Potencia de microondas de 700w y grill 900w

Dispone de hasta 8 menús preconfigurados y sistema de cocción multifunción que permite seleccionar hasta 3 programas diferentes en una sola secuencia

Incorpora un práctico sistema automático de seguridad de bloqueo para niños, un plus de tranquilidad y confianza para su uso

Tiene un atractivo diseño con un punto retro que lo convertirá en el centro de todas las miradas en tu cocina

EVVO microondas con Grill M2B, 1050W, Capacidad de 20 litros, mirror door, color negro, Pantalla LED, Control Digital, 8 programas, Convección natural € 98.89

Amazon.es Features FUNCIÓN GRILL El microondas EVVO M2 incorpora la función grill, que cuenta con una potencia de 1000W y una bandeja especial, para conseguir que los alimentos queden con una perfecta capa dorada en el exterior y una cocción completa en el interior.

HORNO-MICROONDAS MULTIFUNCIÓN Hemos añadido diferentes funciones para que puedas cocinar según sea tu necesidad en cada momento. Con el horno microondas M2 de EVVO puedes cocinar en función microondas, en función grill, e incluso combinarlas. También tiene funciones para descongelar por peso o por tiempo. Así como la función de cocina rápida o de recalentar.

FUNCIÓN AUTO COOKING CON 8 PROGRAMAS El microondas de M2 de EVVO te permite aprovechar al máximo tu tiempo mientras preparas tus platos preferidos. Con la función AUTO COOKING, que incluye 8 programas para configurarlos según el tipo de comida que quieras preparar y las necesidades de cocción recomendadas para cada una, podrás tener lista tu comida en minutos con sólo apretar un botón.

TECNOLOGÍA DE CONVECCIÓN NATURAL Esta tecnología convierte al microondas de EVVO en un electrodoméstico más eficiente, ya que gracias a su ventilador que distribuye el aire continuamente de manera más homogénea permite cocinar a temperaturas menores.

LA CAPACIDAD QUE NECESITAS Este microondas de EVVO con hasta 20 litros de capacidad está pensado para formar parte de tu cocina, su tamaño compacto te permite cocinar todo tipo de alimentos sin ocupar grandes espacios.

Cecotec Microondas encastrable Digital GrandHeat 2590 Built-In Steel Black. Potencia 900 W, Integrable, 25 litros, Grill 1000 W, 8 Funciones preconfiguradas, Temporizador € 219.00

Amazon.es Features Microondas encastrable digital de 25 L de capacidad, con 900 W de potencia en 5 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas con las 3 de grill, incluso con otras funciones para que funcionen seguidamente. Y Grill de 1000 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.

Cuenta con 8 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: auto, recalentar, verduras, pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa.

Modo Descongelación por tiempo o por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y frescura originales.

Quick Start: empieza inmediatamente a la potencia máxima durante el tiempo establecido. Además de Inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.

Temporizador hasta 95 minutos.

Cecotec Microondas con Grill ProClean 4110. 700W Potencia, Grill de 800 W, Capacidad 23 l, Revestimiento Ready2Clean, Tecnología 3D Wave, Temporizador 30mins, Puerta Full Crystal € 74.90 in stock 12 new from €74.90

Amazon.es Features Microondas de 23 litros de capacidad; interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, ya que repele la suciedad

Diseño plateado elegante con puerta Full Crystal y detalles metalizados; tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos

Cuenta con 700 W de potencia en 6 niveles; grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes

Modo de descongelación para todos los alimentos; controles manuales giratorios

Temporizador hasta 30 minutos; avisador acústico de final de cocción

Cecotec Microondas Convection 2500 con Grill. Potencia 900 W, Grill 1950 W, Capacidad 25 litros, 8 funciones preconfiguradas, Modos combinados, Pantalla LED € 173.00

Amazon.es Features Microondas con grill y horno de calor por convección de hasta 1950 W, 6 niveles de potencia pudiendo combinar las funciones de microondas y grill.

Microondas digital de 25 L de capacidad, con frontal elegante de efecto espejo que deja ver a través durante el funcionamiento y 900 W de potencia.

Además de Grill de 1950 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.

2 modos combinados micro+grill y 4 modos combinados micro+convección. Modo automático de descongelación por peso y 8 menús preconfigurados: patatas, café o leche, palomitas, recalentar, pasta, pizza, pollo y bizcocho.

Fácil manejo, mandos digitales y pantalla LED con reloj, Seguro infantil. Su exterior e interior de acero inoxidable hacen de una mejor limpieza.

Black + Decker BXMZ701E - Microondas con grill, 20L, 700W potencia, 900W grill, 10 niveles de potencia, Función grill, Función descongelar, Temporizador 99 min, Auto-menú con 6 recetas, Compacto € 99.00 in stock 4 new from €99.00

Amazon.es Features CAPACIDAD DE 20L: cocina, calienta, gratina y descongela con el microondas de 20L de BLACK+DECKER. Es un microondas de 700W práctico y de uso intuitivo con el que conseguirás los mejores resultados. Temporizador de 99 min. Reloj digital

FUNCIÓN GRILL: el microondas incorpora una parrilla elevadora con la que podrás gratinar todo tipo de alimentos de forma rápida, gracias a sus 900W de potencia del grill

AUTO-MENÚ: cuenta con 6 recetas ya prestablecidas con las que podrás cocinar cualquier tipo de alimento. Patatas (230g/porción), palomitas (99g), pizza (150-450g), líquidos (200ml), comida congelada (250-500g), recalentar (200-800g)

DISTINTAS FUNCIONES: ofrece 10 niveles de potencia para que los adaptes a los distintos tipos de alimentos. Además, cuenta con la función descongelar y con la función grill. Tiene, también, 2 funciones combinadas y 6 recetas en el auto-menú

DISEÑO SIMPLE Y PRÁCTICO: incorpora una luz para que puedas ver en todo momento el interior. Su diseño es simple para que sea más fácil el proceso de limpieza. Incorpora plato de 245mm de diámetro. Tamaño de 446 x 243 x 361 mm

Cecotec Microondas con Grill de 20 Litros Grandheat 3150. 700 W y 1000 W Grill, 6 Niveles, Revestimiento Anti-Dirt iTech y Tecnología 3DWave, Modo Descongelación, Temporizador, Negro € 59.90 in stock 6 new from €59.90

Amazon.es Features Microondas de 20 l con diseño compacto con grill que se adapta a cualquier cocina y 700 W de potencia para calentar y cocinar cualquier alimento.

Diseño elegante con puerta FullCrystal, detalles metalizados e interior con revestimiento Anti-Dirt iTech, repele la suciedad y facilita la limpieza.

Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.

Temporizador hasta 35 minutos para programar el tiempo necesario de cada comida.

Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.

Cecotec Microondas de 20 Litros con Grill Grandheat 3120. 1050 W, Grill de 1000 W, Revestimiento AntiDirt iTech, Modo descongelación, Temporizador 35 min, FullWhite y detalles metalizados € 59.90 in stock 5 new from €59.90

Amazon.es Features Microondas de 20 l de capacidad. Grill de 1000 W con resistencias halógenas eficientes. 1050 W de potencia microondas en 6 niveles de potencia.

Interior con revestimiento Anti-Dirt iTech fácil de limpiar que repele la suciedad.

Tecnología 3DWave con un sistema de ondas eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.

Diseño elegante con puerta FullWhite y detalles metalizados. Modo de descongelación que se adapta a todos los alimentos.

Temporizador hasta 35 minutos. Avisador acústico de final de cocción.

Aiwa AMW-202DG/BK, Microondas Digital con Grill, 20L, 700W, Bloqueo Seguridad, Plato 25,5CM, Rejilla Grill de acero inoxidable, Express Cooking con 8 Modos, Temporizador. Color: Negro € 96.19 in stock 2 new from €96.19

Amazon.es Features Diseño moderno en color negro con puerta de cristal y ventana transparente para poder ver el estado de tus platos.

Compartimento de cocción de esmalte de piedra de fácil limpieza con carcasa trasera recubierta antipolvo.

Función Grill de 800 W. Función grill incorporada en este nuevo producto de la marca Aiwa para poder asar tus platos.

Controlador electrónico de potencia de microondas de 5 niveles (100%, 80%, 50%, 30%, 10%).

Asa de la puerta cromada integrada para facilitar la apertura del compartimento de cocción sin quemarte.

SEVERIN Microondas con Grill y Convección 3 en 1, Horno Microondas con 10 Niveles de Potencia, Microondas Digital Multifunción con Plato Giratorio y 2 Rejillas, Negro, MW 7773 € 169.90

Amazon.es Features Resultados crujientes – El microondas, el grill y el aire caliente pueden usarse combinados o por separado. El microondas potente tiene un plato giratorio y 2 rejillas para grill.

Sin complicaciones – Los 9 programas de cocción automáticos del mini horno, incluida la función de pizza, permiten preparar sin complicaciones diferentes alimentos.

Multifuncional – Gracias a los 10 niveles de potencia del microondas SEVERIN, pueden descongelarse alimentos con seguridad y hornearse deliciosos guisos en poco tiempo.

Prácticas funciones – Este horno-microondas tiene un panel multifunción digital con una moderna pantalla LCD, temporizador digital y botón de inicio rápido a máxima potencia.

Detalles – SEVERIN Microondas con función de horno, 10 niveles de potencia incluidos la descongelación y el grill, 9 programas automáticos y función de pizza, German Quality; n.º artículo: 7773 READ Los 30 mejores Bolsas Estancas Impermeable capaces: la mejor revisión sobre Bolsas Estancas Impermeable

Cecotec Microondas encastrable Digital GrandHeat 2000 Built-In Steel Black. 700W, Integrable, 20l, Grill, 9 funciones preconfiguradas, Quick Start, Diseño en acero y negro € 189.00

Amazon.es Features Microondas encastrable digital de 20 L de capacidad, con 700 W de potencia en 6 niveles pudiendo combinar las funciones de microondas y grill. Grill de 900 W de potencia para lograr unos resultados perfectos de gratinado de una manera rápida y sencilla.

Cuenta con 9 funciones preconfiguradas para poder cocinar fácilmente algunos tipos de alimentos: leche/café, arroz, pasta, carne, patatas, pescado, brochetas y auto recalentamiento automático. Modo Descongelación por peso para que los alimentos se descongelen de manera rápida y uniforme conservando su textura y frescura originales.

Interior con revestimiento de acero inoxidable para una fácil limpieza. Temporizador hasta 95 minutos. E inicio automático: tiene la opción de poderse programar para que un programa empiece a una hora determinada.

El plato giratorio cuenta con un diámetro de 24,5 cm. El panel de mandos cuenta con botones y una rueda. Y su diseño elegante en negro con marco de acero para encajar perfectamente en cualquier cocina.

La puerta se abre fácilmente apretando un botón. Cuenta con bloqueo de seguridad infantil para que su utilización no sea peligrosa.

Cecotec Microondas ProClean 3160 Mirror. 700W con 6 Niveles, Grill 800 W, Capacidad 20 L, Revestimiento Ready2Clean para mejor Limpieza, Tecnología 3DWave, Temporizador, Diseño Efecto Espejo € 105.90

Amazon.es Features Microondas de 20 l de capacidad; diseño plateado elegante con frontal mirrordoor efecto espejo y detalles metalizados

Interior con revestimiento ready2clean más fácil de limpiar, ya que repele la suciedad; tecnología 3dwave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos

Cuenta con 700 w en 6 niveles potencía; grill de 800 w con resistencias halógenas más eficientes

3 modos combinados que se adaptan a todos los alimentos; modo de descongelación para todos los alimentos

Temporizador hasta 30 minutos; avisador acústico de final de cocción

Orbegozo Mig 2138 Microondas Con Grill Con 20 Litros De Capacidad, 5 Niveles De Funcionamiento Y 3 Funciones Combinadas, Temporizador Hasta 30 Minutos, 700-900 W € 95.00

Amazon.es Features Microondas MIG 2138 de Orbegozo con cinco niveles de funcionamiento repartidos en 700 w y, una potencía grill de 900 w con 3 funciones combinadas grill-microondas que garantizan una óptima cocción de los alimentos

Moderno, elegante y sencillo diseño en color negro con mandos giratorios y tirador en color silver

Incluye un programa de descongelación, además de otras funciones para facilitar el uso del aparato tales como: función temporizador hasta 30 minutos con señal de fin de cocción o puerta con cierre de seguridad

Tiene una capacidad de 20 litros y unas dimensiones externas de 44.6 x 24.3 x 36.1 cm con un peso bruto de 10.9 kg

Posee un interior esmaltado que facilita su limpieza, cuidado y mantenimiento

SEVERIN - Microondas con grill de 20 litros, microondas pequeño para calentar, asar y gratinar, con rejilla de grill y plato giratorio,35,2x45,2x26,2 cm, acero inoxidable, 700 W, MW 7874 € 139.90

Amazon.es Features Microondas clásico – Con una potencia de 700 W, el microondas negro calienta rápidamente platos de pasta, carne, pescado o repostería. El temporizador es ajustable hasta 30 min.

Cámara interior barnizada – Gracias a la superficie lisa del interior del mini horno, la limpieza es especialmente fácil, incluso con las manchas más difíciles.

Versátil – Los 9 niveles de potencia, incluyendo la función de grill y la función de descongelar alimentos por peso y tiempo, ofrecen flexibilidad a la hora de preparar platos.

Con función grill – El horno-microondas consigue resultados crujientes gracias a la práctica rejilla de grill. El grill y el microondas se pueden usar por separado o a la vez.

Detalles – SEVERIN Microondas 2 en 1 con función de grill y programa de descongelación, 700 W, 9 niveles de potencia, incluye rejilla para grill y plato giratorio, German Quality; n.º artículo: 7874

Cecotec Microondas con Grill ProClean 3110. 700 W, Grill 800 W, 20 L de capacidad, Tecnología 3DWave, Modo Descongelación, 6 Niveles de Potencia, Temporizador 30 mins, Blanco € 99.90

Amazon.es Features Microondas de 20 litros de capacidad. Interior con revestimiento Ready2Clean más fácil de limpiar, ya que repele la suciedad.

Diseño plateado elegante con puerta FullCrystal y detalles metalizados. Tecnología 3DWave con un sistema de ondas más eficiente que envuelve al 100 % los alimentos.

700 W en 6 niveles de potencia. Grill de 800 W con resistencias halógenas más eficientes.

Modo de descongelación para todos los alimentos. Controles manuales giratorios.

Temporizador hasta 30 minutos. Avisador acústico de final de cocción.

