Los 30 mejores Medidor De Oxigeno capaces: la mejor revisión sobre Medidor De Oxigeno

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Medidor De Oxigeno?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Medidor De Oxigeno del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Beurer PO 30 Pulsioxímetro, medición saturación de oxígeno (SpO2) y frecuencia cardíaca (pulso), pantalla a color de fácil lectura, visualización frecuencia cardíaca, Blanco/Plata, 60 x 36 x 32 mm € 59.90
€ 19.99

€ 19.99 in stock 20 new from €19.99

Amazon.es Features FÁCIL Y SIN DOLOR: El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulso) – Precisión clínicamente validada para uso doméstico

CONTROL DE LA SALUD: El pulsioxímetro es adecuado para comprobar y controlar regularmente la saturación de oxígeno - las enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC, así como otras enfermedades pulmonares, pueden provocar una disminución de la saturación de oxígeno

PEQUEÑO Y FÁCIL DE MANEJAR: Gracias a su tamaño compacto, el pulsioxímetro puede guardarse en cualquier bolsillo y, por lo tanto, también es adecuado para su uso sobre la marcha, como cuando se hace senderismo o se viaja

PANTALLA A COLOR: La pantalla a color de fácil lectura con un total de 4 formatos de visualización muestra claramente sus valores de medición

ACCESORIOS: El oxímetro se suministra con una correa y una funda para el cinturón

Braun Oxímetro de pulso 1 de (saturación de oxígeno, nivel de oxígeno en sangre, precisión clínica, dispositivo médico certificado) YK-81CEU € 29.99
€ 25.00

€ 25.00 in stock 13 new from €24.99

4 used from €22.95

Amazon.es Features Mide los niveles de oxígeno en sangre: mide la saturación de oxígeno (% SpO2), la frecuencia cardíaca y el voltaje diferencial

Precisión clínica para uso doméstico: resultados clínicamente confiables que cumplen con los estándares europeos (marca CE)

Adecuado para adultos (>18 años) con afecciones como EPOC, neumonía o apnea del sueño

Resultados detallados - Pinza digital cómoda y ligera con pantalla OLED retroiluminada y giratoria para una visualización clara de los resultados

Práctica correa de mano para tomar sus medidas en cualquier lugar, en casa, en el trabajo o mientras viaja

Pulsioxímetro, Oxímetro de Dedo Digital con Pantalla LED para Medición SpO2, Pulsioxímetro profesional, Lectura instantánea, Saturación de Oxígeno, Blanco y Azul. € 14.95
€ 11.80

€ 11.80 in stock 1 new from €11.80

Amazon.es Features ✅(MUY IMPORTANTE) OBSERVAR EL DIBUJO DE LAS PILAS EN EL PRODUCTO, CADA PILA VA EN SENTIDO CONTRARIO, NO VAN LAS DOS EN EL MISMO SENTIDO QUE LOS MUELLES..

✅(PRECISO) Oxímetro de dedo tiene una detección precisa de sus valores SpO2, para familias tanto mayores y menores ,deportistas, Rango de medición de SpO2: 35 - 100%.

✅(USO) Obtiene fácilmente mediciones en menos de 10 segundos, coloque uno de sus dedos en el sensor para el diagnóstico, inmediatamente visualizara el valor de su medición en la pantalla. Recuerde no tener las uñas pintadas para una mejor medición.

✅(PANTALLA LED) La pantalla led le permite ver los resultados con total claridad, incluso en la noche, el oxímetro mostrará un grafico de barras en la pantalla, SpO2 y frecuencia de pulso.

✅(CONTIENE) Su oxímetro viene con una cuerda de transporte de regalo para llevarlo fácilmente.

AGPTEK Pulsioxímetro Profesional, Oxímetro de Dedo Digital con Pantalla LED para Medición de SpO2, Monitor de Saturación de Oxígeno, Lectura Instantánea, Blanco y Azul € 26.04

Amazon.es Features ❥ 【Preciso y Confiable】 AGPTEK oxímetro de dedo equipado con función de medición de óptica adaptativa con detección precisa, precisión de SpO2: ± 2%. Ideal para familias, salud deportiva, entusiastas del fitness, entusiastas de los deportes al aire libre.

❥ 【Fácil de Usar】 Puede obtener fácilmente mediciones precisas en menos de 10 segundos. Solo coloque uno de sus dedos en el sensor fotoeléctrico para el diagnóstico, inmediatamente visualizará el valor medido en la pantalla.

❥ 【Pantalla Digital LED】 La pantalla de alta definición le permite ver los resultados con mayor claridad, incluso de noche. El oxímetro de pulso mostrará SpO2, PR (frecuencia del pulso) y un gráfico de barras en la pantalla.

❥ 【Bajo Consumo de Energía】 Viene con 2 pilas AAA incluidas en el paquete, se benefician del uso prolongado del oxímetro durante 32 horas. Y el Pulsioxímetro apacará automáticamente después de 8 segundos depués de medir.

❥ 【Lista de Paquete】 No solo obtenido un oxímetro de pulso, además el paquete incluye un bolso portátil y un cuerda de cuello para llevarle fácilmente.

Beurer PO 45 Pulsioxímetro, medición de la saturación de oxígeno (SpO2), la frecuencia cardíaca (pulso) y el índice de perfusión (PI), uso indoloro, pantalla en color € 34.18
€ 26.99

€ 26.99 in stock 7 new from €26.99

Amazon.es Features SENCILLO E INDOLORO: El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulso) – Precisión clínicamente validada para uso doméstico

AVISO DE MEDICIÓN INESTABLE: En caso de que la medición sea inestable, aparecerá un signo de interrogación en la pantalla en color y podrá volver a realizar la medición para obtener lecturas fiables

PRÁCTICA PANTALLA EN COLOR: El pulsioxímetro PO 45 de Beurer está equipado con una pantalla en color de fácil lectura y 7 formatos de visualización

CONTROL DE LA SALUD: Es adecuado para comprobar y controlar regularmente la saturación de oxígeno – las enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC y otras enfermedades pulmonares pueden provocar un descenso de la saturación de oxígeno

DEPORTE A GRAN ALTURA: Para las personas sanas y los atletas, un pulsioxímetro es útil para controlar la saturación de oxígeno en entornos con poco oxígeno READ Los 30 mejores la roche posay effaclar duo capaces: la mejor revisión sobre la roche posay effaclar duo

Pulsioxímetro - Monitor de Saturación Oxígeno - Medidor del Nivel de Oxígeno en Sangre. Oxímetro Dedo Profesional - Con Pantalla Led de Fácil Lectura Y Medición del Spo2 y Frecuencia Cardíaca. € 10.99

Amazon.es Features PRECISIÓN PROFESIONAL: Nuestro oxímetro de dedo es un aparato de alta precisión que te brinda mediciones confiables de la saturación de oxígeno en sangre.

USO SENCILLO: Este pulsioxímetro de dedo es fácil de usar; simplemente coloca tu dedo y obtén resultados instantáneos sin complicaciones.

PORTÁTIL Y CONVENIENTE: Diseñado para ser portátil, puedes llevar este pulsioxímetro contigo a donde vayas, lo que te permite monitorear tu salud en cualquier momento.

PANTALLA CLARA: La pantalla del aparato muestra los resultados de manera clara y legible, lo que facilita la interpretación de las mediciones.

DISEÑO ERGONÓMICO: Con un diseño ergonómico para el dedo, es cómodo y se adapta fácilmente para proporcionar mediciones de oxígeno y cardíacas precisas.

Oximetro Dedo, Pulsioximetro con Bluetooth y Grabación, Medidor Oxigeno en Sangre con APP, Monitorea la Saturación de Oxígeno en Sangre y la Frecuencia Cardíaca, con Alarma € 19.99

Amazon.es Features ✅ PRECISO Y FIABLE: El pulsioximetro Pod-2W puede medir con precisión la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia del pulso, el índice de perfusión y la intensidad del pulso en 8 segundos y mostrarlo en la pantalla.

✅ MEMORIA INTEGRADA: Hasta 12 grupos de registros pueden ser almacenados en la lista de registros y pueden ser consultados directamente en el oxímetro.

✅ FÁCIL DE REGISTRAR: Transfiera de forma rápida y precisa los datos históricos a la APP gratuita a través de Bluetooth. Ya no es necesario el registro manual.

✅ RECORDATORIO AUDIBLE Y VISUAL: Emite un pitido para recordarle cuando el nivel 02 o el valor de PR supera el límite preestablecido y el valor parpadeará en la pantalla.

✅ FUNCIONA CON APP:Este soporte oximetro dedo que el acceso libre e ilimitado a su historial de datos en su aplicación, tanto iOS y Android compatibles.

Oxímetro de dedo portátil - Oxímetro profesional - Pantalla OLED de 2 colores - 4 direcciones ajustables - Medición SPO2 - Para uso doméstico, fitness y deportes € 10.20
€ 9.13

€ 9.13 in stock 5 new from €8.90

Amazon.es Features Multifunciones: mide de forma rápida y precisa la frecuencia del pulso, el índice de perfusión, la saturación de oxígeno en sangre, los niveles de hemoglobina arterial y la frecuencia respiratoria.

Pantalla avanzada: Pantalla OLED 6 modos de visualización diferentes, 4 direcciones ajustables. El producto viene con un cordón para fácil de llevar.

Nuevas funciones de alarma: señal acústica para cada pulso detectado; alarma sonora para avisarle cuando la SpO2 y la frecuencia cardíaca superen los límites establecidos.

Fácil de usar: presione el botón de encendido, inserte el dedo en el respectivo oxímetro, los datos de medición se mostrarán durante aproximadamente 8 segundos.

Ligero y compacto: se adapta a una amplia gama de tamaños de dedos. Fácil de llevar cuando practica deportes o actividades al aire libre. Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas).

HealthTree Pulsioxímetro de Dedo, Oxímetro de Pulso, Medidor de oxígeno SpO2 y Monitor de frecuencia cardíaca, Oxímetro de Pulso portátil para Dedo, Baterías no incluidas € 15.99

Amazon.es Features [Mutifuncional y ampliamente aplicado]: el oxímetro de pulso puede medir múltiples parámetros simultáneamente, como SPo2/índice de perfusión (PI)/frecuencia cardíaca. Este oxímetro es adecuado para uso en deportes y aviación, incluidos los entusiastas de los deportes u otras personas que necesitan medir el oxígeno en la sangre.

[Medición rápida y precisa]: la punta del dedo del oxímetro de pulso puede monitorear rápidamente en 5-8 segundos. La precisión del minioxímetro es de ±2%. Debido a que el dedo del oxímetro con medidas de pulso en tiempo real, los datos cambian dinámicamente.

[Fácil de usar y portátil]: el oxímetro es fácil de usar y todas las operaciones se pueden realizar con una sola tecla. El oxímetro es liviano y lo suficientemente pequeño como para caber fácilmente en su bolsillo.

[Bajo consumo de energía y protección del medio ambiente]: el monitor de oxígeno en sangre solo necesita 2 pilas AAA para el suministro de energía y se apagará automáticamente después de 8 segundos sin uso. (*Nota: el paquete no contiene baterías, debe comprarlo usted mismo)

[Lista de empaque]: 1 oxímetro de pulso de dedo, 1 cordón, 1 manual de instrucciones en Español.

Pulsioximetro de Dedo Profesional Berrcom Oxímetro de pulso Medición precisa de la Saturación de Oxígeno en Sangre con función de alarma, Pantalla OLED para todos las personas con cordón y Pilas € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

✅Actualización del hardware: El pulsioxímetro emplea algoritmos avanzados y un sofisticado chip, proporcionando lecturas precisas de SpO2 (nivel de saturación de oxígeno) y pulso en sólo 8 segundos. Los resultados se muestran en una gran pantalla LED, proporcionándole una cómoda monitorización. El diseño de sombreado de silicona evita que la luz externa y las sombras afecten a las mediciones.

✅Fácil manejo: El pulsioxímetro de pinza de dedo cuenta con medición de un botón, y los resultados de la medición se muestran en una gran pantalla LED digital que se puede ver desde ambas direcciones. Puede cambiar la orientación de la pantalla con cada pulsación del botón del oxímetro. Se apaga automáticamente después de 30 segundos de retirar el dedo.

✅ Consejos: Cuando el producto no responde después de insertar la batería, por favor preste atención para comprobar:1. Antes de usar, preste atención a la dirección positiva y negativa de thebattery.2. Asegúrese de que hay una luz roja en el interior antes de poner el dedo para medir. Al leer los resultados para asegurarse de que distinguir entre la saturación de oxígeno (SpO2) y las lecturas de pulso y evitar cualquier malinterpretación.

✅ Amplio público: El oxímetro está diseñado para ser portátil y puede llevarse a cualquier parte. Puede ser ampliamente utilizado en niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas o cualquier persona interesada. Puede medir fácilmente los niveles de SpO2 y pulso después de paracaidismo, correr, nadar, esquiar, escalar, despertar y más.

Pulsioximetro profesional Wawech oximetro de dedo con pantalla LED,Oxímetro de pulso función de alarma y memoria, medidor oxígeno en sangre portátil para todas las personas € 24.99
€ 21.24

€ 21.24 in stock 1 new from €21.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Pantalla multidireccional】Oximetro dedo profesional la pantalla OLED de dos colores puede mostrar el valor medido, puede ver fácilmente los resultados, mostrar la frecuencia del pulso, el nivel de SpO2 y el gráfico de barras de pulso, lo que hace que la lectura sea más conveniente y clara.

【Monitoreo de la saturación de oxígeno en sangre】pulsioximetro de dedo profesional usando tecnología de medición infrarroja, el oxímetro de pulso puede medir con precisión la saturación de sangre, lo que puede ayudarlo a comprender mejor la saturación de oxígeno en sangre en su cuerpo.

【Ampliamente utilizado】El oxímetro de dedo es adecuado para casi todas las edades, puede usarlo fácilmente en el hogar,tambien ideal para salud deportiva, entusiastas del fitness, entusiastas de los deportes al aire libre.

【Protección ambiental inteligente】El saturacion oxigeno dedo se apagará automáticamente después de 15 segundos de medición. Equipado con 2 pilas AAA gratuitas. El apagado automático puede prolongar la vida útil de la batería.

Pulsioxímetro-Oxímetro Profesional, Correa y Pilas Incluídas, Oxímetro de Dedo Digital con Pantalla LED para Medición de SpO2, Monitor de Saturación de Oxígeno, Lectura Instantánea, Alta Precisión € 11.99
€ 9.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Fácil de Usar】 Puede obtener fácilmente mediciones precisas en menos de 10 segundos. Coloque uno de sus dedos en el sensor fotoeléctrico para el diagnóstico, inmediatamente visualizará el valor medido en la pantalla.

【Pantalla Digital LED】 La pantalla de alta definición le permite ver los resultados con mayor claridad, incluso de noche. El oxímetro de pulso mostrará SpO2, PR (frecuencia del pulso).

【Bajo Consumo de Energía】 Viene con 2 pilas AAA incluidas en el paquete, se benefician del uso prolongado del oxímetro durante 32 horas. El Pulsioxímetro se apaga automáticamente después de 8 segundos de la medición.

【Lista de Paquete】 No solo obtiene un oxímetro de pulso, además el paquete incluye las pilas necesarias para su uso.

medisana PM 100, oxímetro de pulso, medición de la saturación de oxígeno en la sangre, oxímetro de pulso para el dedo con pantalla OLED y funcionamiento de un solo toque, 53 gr € 50.95
€ 20.79

€ 20.79 in stock 13 new from €20.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

One-Touch: El pulsioxímetro es fácil y cómodo de usar gracias a la operación One-Touch, ideal para llevar, usar en casa y para actividades deportivas

Pantalla OLED: Las lecturas (saturación de oxígeno en sangre y frecuencia del pulso) pueden mostrarse en la gran pantalla OLED en seis vistas diferentes y con 10 niveles de brillo

Apagado automático: El pulsioxímetro incluye una función de apagado automático que preserva las pilas. Si no se realiza la medición en los primeros 8 segundos, el oxímetro se apaga

Junto con el pulsioxímetro de dedo, recibe una práctica correa de transporte

Pulsioxímetro de Dedo Profesional con Funda Protectora de REGALO, Preciso Medidor de Oxigeno en Sangre Y Pulso, Oximetro, Aparato Digital de Fácil Lectura. Pilas No Incluidas € 11.95
€ 9.95

€ 9.95 in stock 1 new from €9.95

Amazon.es Features [Intuitivo y Preciso] Basta con pulsar un botón y posicionar la yema del dedo en el sensor para medir con precisión la frecuencia cardiaca (pulso) y la saturacion de oxigeno en sangre (SpO2).

[Facil Lectura] Gracias a su Pantalla Digital Led la de alta definición y multidireccional te facilitara la visión. El pulsioximetro te muestra los resultados con números grandes y claros.

[Función Multiusos] Sirve tanto para uso doméstico como profesional, en niños, entusiastas del fitness y deporte al aire libre ,para la salud de los mas mayores y todo aquel que requiera de un medidor de oxigeno y pulso.

[Pequeño y Ligero] Por sus dimensiones hace que sea cómodo de transportar, es compacto y portátil para medir en cualquier momento y cualquier lugar.

[Bajo consumo de Energía] El pulsioximetro de dedo funciona con 2 pilas AAA (no incluidas), función de apagado automático del oximetro tras 8 segundos de inactividad, preservando las pilas mas tiempo,

Pulsioximetro Profesional IDOIT oxímetro de pulso portátil para medidor de oxigeno en sangre oxímetro de dedo con pantalla OLED preciso y confiable € 24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

【Fácil de usar】El pulsioximetro diseño de operación con un botón hace que su operación sea simple y conveniente. El usuario solo necesita insertar un dedo y presionar el botón durante 8 segundos. La pantalla mostrará directamente la saturación de oxígeno en la sangre, la frecuencia del pulso y el PI

【Ahorro de energía inteligente】Estructura de plástico ABS de alta densidad, 2 baterías AAA gratuitas. Si el oximetro no funciona en 8 segundos .el analizador se apagará automáticamente

【Ampliamente utilizado】 El pulsioximetro de dedo profesional es adecuado para todas las edades, desde niños hasta ancianos. En hogares, hospitales, instituciones médicas sociales, puede usar este dispositivo para medir datos de salud

【Conveniente y compacto】El saturacion oxigeno dedo es liviano, compacto y cómodo de transportar. Cada pulse oximeter ha sido sometido a pruebas rigurosas para garantizar que obtenga el oxímetro de pulso de la mejor calidad posible READ Los 30 mejores Corrector De Ojeras capaces: la mejor revisión sobre Corrector De Ojeras

Oxímetro tasa respiratoria de pulso de dedo, Oxímetros de pulso atlético, saturación de oxígeno en sangre, y de aviación, con monitor de sueño PI y cordón incluido € 12.99

Amazon.es Features PILAS NO INCLUIDAS. El oxímetro de pulso con la yema del dedo puede medir la frecuencia del pulso de SpO2 (saturación de oxígeno en sangre) con precisión en 8 segundos. (Rango de medición de SpO2: 70% -100%, precisión: ± 2%)

El oxímetro de pulso utiliza luz roja y rayos infrarrojos como fuentes de luz incidente para medir la intensidad de transmisión de luz a través del lecho de tejido y calcular la concentración de hemoglobina y la saturación de oxígeno en sangre. La luz fuerte puede alterar la medición y dar lugar a lecturas inexactas.

Es muy adecuado para instalaciones clínicas, comunidades de salud, entusiastas del deporte y familias. El dedo índice, el dedo medio y el dedo anular son los lugares adecuados para la pantalla. Para adultos y niños, el grosor de los dedos debe estar entre 8 y 25,4 mm.

Cambia automáticamente al modo de suspensión. Si no hay respuesta de medición en 8 segundos, el oxímetro se apagará automáticamente para extender la vida útil de las pilas.

La pantalla LCD y la pantalla giratoria bidireccional facilitan la visualización de los resultados en cualquier dirección, lo que facilita la prueba de diferentes dedos SpO2, PR (valor de pulso), latido, forma de onda de pulso y gráfico de barras de pulso.

Pulsioxímetro PULOX PO-200 Solo Pulsioxímetro de dedo para medir el pulso y la saturación de oxígeno en el dedo € 19.66
€ 17.58

€ 17.58 in stock 2 new from €17.58

Amazon.es Features Medición fiable y sin dolor de la saturación de oxígeno (valor de SpO2 en porcentaje), la frecuencia del pulso (frecuencia cardíaca en lpm - latidos por minuto) y el índice de perfusión (abreviado PI - un valor que proporciona información sobre el flujo sanguíneo y la precisión del contenido de SpO2 medido) de forma no invasiva en el dedo. El medidor de saturación de oxígeno también muestra la frecuencia cardiaca en forma de onda de pulso y barra de pulso.

El medidor tiene una pantalla LCD clara, giratoria automáticamente 90°, con cifras grandes y fáciles de leer. Se trata de una pantalla en color de alto contraste con diferentes perspectivas de visualización. Gracias a la pantalla con cambio de perspectiva, los valores pueden leerse fácilmente en cualquier posición.

El oxímetro de dedo Pulox PO-200 es adecuado para adolescentes y adultos y es muy fácil de usar, ya que la medición se inicia con sólo pulsar un botón y se realiza automáticamente. Gracias a su pequeño tamaño, cabe en cualquier bolsillo y puede llevarse a cualquier parte. Esto significa que puede obtener una visión rápida de sus valores de SpO2 en cualquier lugar y en pocos segundos.

Ideal para uso doméstico para el autocontrol de la saturación de oxígeno en enfermedades respiratorias agudas o crónicas como EPOC, asma bronquial o para deportistas. El pulsioxímetro de dedo con pinza también es adecuado para el primer control rápido del oxígeno en sangre por parte de un médico, paramédico u otro personal con formación médica en el ámbito profesional, como en los servicios de urgencias o ambulancias.

Puede utilizarse inmediatamente en casa y de viaje: El oxímetro se suministra con instrucciones de uso en varios idiomas y un juego de pilas ya incluidas, para que pueda empezar a medir la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia del pulso por primera vez en cuanto reciba el dispositivo.

HOLFENRY Oximetro Dedo Profesional, Pulsioxímetro Oximetro Dedo Profesional Digital con Pantalla LED para Medición de SpO2, pour adultes Moniteur de niveau d'oxygène portable(Blanco) € 15.99

Amazon.es Features 【Preciso y Confiable】Monitores precisos y rápidos SpO2, Frecuencia Cardíaca, y PI simultáneamente( ±2% ). Después de insertar el dedo, y pulse el botón de encendido para conocer las lecturas rápidamente, y los resultados se muestran en tiempo real y seguir cambiando (ligeramente). Cambie la visualización de PI y la frecuencia cardíaca pulsando el botón.

【Esenciales para la paz en casa】Just dejando nuestro dedo en el oxímetro de pulso y ver cómo cambian los números, miembro de la familia que son entusiastas del deporte, las mujeres embarazadas, los ancianos, y las personas conscientes de la salud será especialmente necesario tener este pulsioximetro en casa.

【Pantalla LED Digital】La pantalla de alta definición le permite ver los resultados con mayor claridad, incluso por la noche. El oxímetro de pulso mostrará SpO2, PR (frecuencia del pulso) y un gráfico de barras en la pantalla.

【Fácil de Usar Oximetro Dedo】Este oximetro dedo profesional de pulso es muy fácil de usar, simplemente deslice la tapa del compartimiento de la batería e inserte las pilas, deslice la tapa de nuevo y coloque el dedo en el dispositivo. En pocos segundos, la lectura se mostrará en la pantalla LED.

【Tamaño de Bolsillo Saturador oxigeno dedo】Pequeño Diseñado y fácil de guardar en la caja original o tener a mano, especialmente con personas mayores o niños en la casa que tienden a tener más problemas respiratorios.

Omron P300 Intelli IT, Pulsioxímetro de dedo para medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) con Bluetooth y aplicación móvil, Color Azul € 140.37

Amazon.es Features Para uso doméstico o profesional: este pulsioxímetro de dedo mide la saturación del oxígeno en sangre con gran precisión en adultos y niños

Alta sensibilidad para obtener lecturas fiables: la tecnología de amplificación integrada aísla de forma específica la señal de sangre venosa, lo que permite hacer la medición incluso si el pulso es débil (índice de amplitud de pulso ≥ 0.1 %)

Diseño inteligente: está pensado para bloquear la luz ambiental y así ofrece la precisión de la lectura; el dispositivo también ha demostrado su durabilidad y facilidad de uso

Seguimiento de la saturación del oxígeno en sangre: la medición inteligente con Bluetooth permite sincronizar lecturas automáticamente con la aplicación OMRON connect, lo que te ayuda a vigilar tu salud junto con otros parámetros de salud importantes, como la presión arterial

Pulsioximetro Recargable, Oxímetro de Pulso de dedo Profesional Bluetooth, Medidor de Oxígeno en Sangre, Monitor de Oxígeno para Dormir con Alarma ,APP con Informe € 39.99

Amazon.es Features Oxímetro recargable: Con una carga se puede utilizar durante 24 horas.

Monitorización continua/puntual: Dos modos de monitorización continua y de 30 segundos (el modo predeterminado es puntual; se requiere conexión a una aplicación para la medición continua).

Pantalla de cuatro direcciones: La pantalla del pulsioxímetro tiene cuatro direcciones de visualización para facilitar la lectura.

Almacenamiento incorporado: El oxímetro puede almacenar 12 datos offline.Long pulse el botón de visualización cuando la pantalla está apagada para ver los registros.

Alta precisión: Medición precisa de los niveles de oxígeno en sangre utilizando la tecnología de oximetría transmisiva.

HealthTree Monitor de saturación de oxígeno en sangre con punta de dedo, oxímetro de pulso pediátrico con pantalla OLED, 2 pilas AAA incluidas, adecuado para bebés y niños de 2,5 a 15 años € 25.99

Amazon.es Features ★Desarrollado para niños y bebés: este oxímetro de pulso para capturar spO2/PI y frecuencia cardíaca para niños. TENGA EN CUENTA: Se adapta a niños de 2,5 a 15 años, no está diseñado para recién nacidos ni bebés.

★ Lectura precisa, rápida y confiable: el oxímetro de pulso pediátrico con la punta del dedo mide el nivel de SpO2 (saturación de oxígeno en sangre) en 8 segundos para niños. Cuando el dedo sale del oxímetro, pasará automáticamente al modo de suspensión en 10 segundos sin necesidad de operación.

★Con función de advertencia de texto parpadeante: el oxímetro de pulso puede establecer el valor mínimo de spO2 y el valor mínimo y máximo de PR. Si los datos medidos exceden el rango establecido, el texto parpadeará como advertencia.

★ Higiene y diseño portátil: el monitor de oxígeno para bebés, hecho de silicona suave, lo hace más cómodo y previene alergias. Es de tamaño pequeño y compacto, le permite llevar el monitor de oxígeno spo2 incluso cuando sale o viaja.

★ Diseño de fuente de alimentación con 2 pilas AAA: el oxímetro de pulso para niños utiliza una fuente de alimentación con 2 pilas XAAA (pilas incluidas en el paquete), lo cual es conveniente y rápido. NOTA: No instale la batería en la dirección del resorte.

Oxímetro de pulso de dedo recargable, oxímetro de pulso de mano, monitor de saturación de oxígeno en sangre de dedo HealthTree con SpO2 y frecuencia de pulso, medidor de oxígeno portátil para adultos € 122.99

Amazon.es Features Alta precisión y resultados rápidos: el oxímetro de pulso es altamente preciso al 1%. Puede detectar con precisión SpO2, PR (frecuencia de pulso) y PI (índice de perfusión). Los resultados de la medición del oxímetro se mostrarán en la pantalla LED grande en 2-5 segundos. Puede ver claramente los resultados de la medición.

Con configuración de alarma: este oxímetro de pulso portátil con sonido de alarma, puede establecer libremente los valores máximos y mínimos para SpO2 y la frecuencia del pulso, y cuando su medición está fuera del rango que ha establecido, el oxímetro de pulso sonará una alarma. Si no necesita el sonido de la alarma, puede apagarlo con un clic.

No es necesario reemplazar las baterías: este monitor de oxígeno en sangre usa el modo de carga, no necesita reemplazar las baterías. Es muy conveniente. Cuando está completamente cargado, el oxímetro se puede usar durante 18 horas. La base de carga y los cables están incluidos en los accesorios.

Con función Bluetooth: oxímetro de pulso de mano con función Bluetooth, puede conectarse a su teléfono móvil. Por lo tanto, los datos de medición se pueden imprimir o compartir con amigos o familiares.

Adecuado para la gestión de varias personas: el oxímetro de pulso portátil puede almacenar hasta 10 ID y cada usuario puede almacenar 300 conjuntos de datos, adecuados para toda la familia. El paquete viene con 1 * oxímetro de pulso de mano, 1 * base de carga, 1 * cable de carga, 1 * sonda de agarre para dedos (para adultos), 1 * estuche protector de oxímetro, 1 * manual de usuario. Este dispositivo es solo para deportes y aviación.

FONCBIEN Oxímetro de Dedo - Saturación De Oxígeno En La Sangre - Oxímetros De Pulso para Atletismo y Aviación Para Niños y Adultos € 9.99

Amazon.es Features Rápido y Preciso: El oxímetro de pulso muestra los resultados de la medición en 10 segundos, utiliza un chip de alta calidad, optimiza constantemente los algoritmos relevantes, y la captura de la señal de pulso de oxígeno en sangre es más precisa. Los ancianos también pueden usarlo fácilmente y monitorear la salud de sus familias en cualquier momento y lugar.

Monitoreo En Cualquier Moment: Este dispositivo es muy adecuado para el personal deportivo, la población de oficina, los ancianos o las mujeres embarazadas al aire libre, verificando la saturación de oxígeno en sangre en la vida diaria, y el diseño pequeño puede monitorear su salud en cualquier momento y lugar.

Lectura Bidireccional: Pantalla grande en color led, que puede medir el oxígeno en sangre y la tasa de pulso al mismo tiempo. Con un diseño inteligente avanzado, se pueden leer con precisión en ambas direcciones, lo que es más conveniente en la vida.

Diseño Ergonómico: La película de silicona incorporada tiene un mejor ajuste suave y un uso más cómodo. Si no se opera dentro de los 10 segundos posteriores al uso, la máquina se apagará automáticamente, ahorrando electricidad de manera inteligente.

Garantía De 12 Meses: Garantía de 12 meses del fabricante. Si el producto tiene problemas de calidad, Póngase en contacto con el vendedor por correo electrónico de Amazon para reemplazarlo de forma gratuita.

Wellue Oxímetro de Pulso, Pulsioxímetro de Dedo Oxímetro, Nivel de Oxígeno Portátil SpO2 PR Monitor de Ritmo Cardíaco, Pulsómetro Digital con Pantalla LED, Pilas Incluidas, para Adultos Niños, Negro € 14.99

Amazon.es Features 【Exacta y Fiable】El monitor Wellue Sp-O2 utiliza el chip MCU más avanzado y el sensor para recoger la señal de oxígeno en la sangre que es muy precisa y fiable.

【Alarma de luz Intermitente】 Cuando la frecuencia del pulso o el valor 02 excede al límite, la lectura parpadea en la pantalla.

【Fácil de usar】 El monitor Wellue hace que la medición sea más fácil y conveniente. Sólo tiene que insertar su dedo en el dispositivo y esperar.

【Medición rápida】Encendido automático en 2 segundos al introducir el dedo. Se tarda sólo unos segundos para obtener el resultado de la medición.

【Seguro y Cómodo】Material de silicona sin látex. El dispositivo tiene una gran pantalla LED y una pantalla retroiluminada, por lo que es muy fácil de leer. READ Los 30 mejores Proteina De Suero capaces: la mejor revisión sobre Proteina De Suero

HOLFENRY Oximetro Pediatrico, Pulsioximetro Para Niños Lindo Diseño Oximetro Dedo Profesional con Pantalla LED para Monitorizar Oxigeno en Sangre,Frecuencia Cardiaca y PI (Azul) € 25.99

Amazon.es Features 【Oximetro Pediatrico】El oximetro pediatrico es un pulsioximetro multifuncional diseñado para niños, capaz de medir simultáneamente el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y la PI. Diseño muy bonito, tamaño específico para niños, adecuado para los dedos de los niños pequeños. Ajuste la tensión del clip del saturímetro de dedo para garantizar la comodidad del niño. Nota: No apto para niños menores de 2 años.

【Pulsioximetro Pediatrico Multifuncional】 El oximetro pediatrico bebe puede medir rápidamente el SPo2/índice de perfusión (PI) y la frecuencia cardiaca, con una precisión del 2% para niños mayores de 2 años. Es posible que los niños no sepan expresar sus sentimientos, pero este pulsioximetro puede ayudarle a comprender su estado de salud.

【Diseño de Bajo Consumo】El pulxiómetro de dedo profesional sólo necesita 2 pilas AAA para iniciar la monitorización. Se apaga automáticamente después de 8 segundos de inactividad. *Nota: El pulsioximetro pediatrico incluye 2 pilas AAA.

【Fácil de usar】Pulse el botón para encender el oximetro dedo profesional , introduzca el dedo medidor en el orificio, espere de 6 a 8 segundos y se mostrará el resultado de la medición. Si la lectura varía mucho, espere a que se estabilice. Una lectura constante es la más precisa.

【Lo que obtienes】 El paquete contiene todo lo que necesita, listo para usar de inmediato. oximetro pediatrico*1, pila AAA*2, cordón de seguridad*1, manual de usuario *1.

Oximetro dedo Profesional con Alarma, HOLFENRY Recargable Pulsioximetro Medidor Oxigeno en Sangre Dedo Para Adultos y Niños Para Medir la Saturación de Oxígeno en Sangre y Pulso € 109.99
€ 91.79

€ 91.79 in stock 1 new from €91.79

Amazon.es Features 【Memoria integrada,Monitorización continua】el oxímetro puede almacenar 4 x 1 horas de datos y los datos se pueden sincronizar con la app "Heathtree". El oxímetro de dedo se conecta a la app a través de Bluetooth, lo que permite monitorizar los datos en tiempo real.

【Grabación multiusuario】 El pulsioximetro puede registrar los datos de oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca de 10 miembros de la familia conectándose al oxímetro Oxyfit. Los datos de medición se pueden descargar y almacenar en un teléfono inteligente. APP también tiene soporte técnico para el oxímetro de pulso.

【Precisión y Fiabilidad】Monitorea rápidamente SpO2, frecuencia cardíaca y PI simultáneamente( ±1% de precisión) le permiten monitorear el nivel de sangre, la frecuencia del pulso y la perfusión sanguínea. Después de insertar el dedo 8 Segundos, mediciones exactas y fiables de alta precisión en la pantalla LED a color.

【Pantalla LED Digital】 La pantalla de alta definición le permite ver los resultados con mayor claridad, incluso por la noche. El pulsioxímetro mostrará SpO2, PR (frecuencia del pulso) y un gráfico de barras en la pantalla.

【Recargable,Larga Vida】 Nuestro oxímetro de dedo profesional Oxyfit está equipado con una batería recargable. El saturometer del oxígeno del dedo se puede utilizar continuamente por más de 14 horas. Además, el saturometer se puede utilizar conectado a un banco de la energía al viajar o ir de excursión.

Oxímetro de Pulso de dedo, Pulsioxímetro Medidor Saturacion Oxigeno, Saturometro de Oxigeno con Alarma de Niveles Bajos de Sp02 y de Frecuencia Cardíaca, Oxímetro de Sangre con Pantalla OLED € 29.99

Amazon.es Features CONFIABLE Y PROFESIONAL: Nuestro oxímetro de pulso utiliza tecnología avanzada para garantizar los resultados más consistentes y confiables. La alarma para El nivel límite de Oxygen y de la frecuencia del pulso.

APLICACIÓN GRATUITA para ANDROID e iOS: La APP Profesional "Vihealth" para ver los datos en tiempo realy almacene los datos sin limites que reciben desde el dispositivo.( Solo sincronice y almacene datos al abrir la aplicación.)Te ofrecer un Oxímetro de sangre para tus familiares con multiles Usuarios en Diferentes moviles.

PANTALLA OLED BRILLANTE: La brillante pantalla OLED facilita la visualización de los resultados, lo que facilita la medición de la oximetría dactilar.

MEMORIA INTEGRADA: Hasta 12 grupos de datos de nivel de O2 y frecuencia de pulso en la pantalla de la lista de registros. Vea rápidamente sus últimos 14 datos históricos con un solo clic.

VEN CON ACCESORIOS: Incluye 4 pilas AAA colocadas y retiradas fácilmente, una bolsa de transporte para proteger el dispositivo y un cordón para un transporte conveniente.

PEMPA Pulsioximetro de Dedo Profesional para Bebe a Adulto | 2in1 Medidor Saturacion Oxigeno - Medidor Oxigeno en Sangre Dedo y Medidor de Pulsaciones € 59.99
€ 43.99

€ 43.99 in stock 1 new from €43.99

Amazon.es Features Part Number OXY100

QUIRUMED Pulsioxímetro portátil medidor de pulso y saturación de oxígeno (SpO2), Monitor de pulso, Pantalla LED, Lectura instantánea, Batería de larga duración, 30h € 25.02
€ 16.15

€ 16.15 in stock 1 new from €16.15

Amazon.es Features Precisión en tus manos: El pulsioxímetro QUIRUMED te brinda mediciones exactas de la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y del ritmo cardíaco, siendo ideal para uso doméstico y profesional.

Energía duradera: Equipado con una batería de larga duración, este pulsioxímetro puede trabajar de forma continua por más de 30 horas, permitiendo un seguimiento constante de tus niveles de oxígeno.

Comodidad y portabilidad: El diseño compacto y ligero del pulsioxímetro de dedo profesional lo hace fácil de transportar, e incluye un cordón para colgarlo al cuello y una funda protectora de silicona.

Fácil de usar: Gracias a su pantalla LED, el pulsioxímetro QUIRUMED es sencillo de manejar, ofreciendo lecturas instantáneas y precisas en cualquier situación.

Calidad probada: El QUIRUMED OXYM2000 ha sido sometido a diversos ensayos clínicos, garantizando su precisión y resistencia a interferencias de luz ambiental, haciéndolo apto para uso en el hogar y en entornos médicos.

HOLFENRY Pulsioxímetro de dedo con Bluetooth, Oximetro dedo Profesional con Pantalla OLED, Medidor saturacion oxigeno en sangre SPO2 y Pulso BPM - Pulsometro para Niños y Adultos (Negro) € 19.99

Amazon.es Features 【FREE APP for Android and iOS】El medidor de oximetro dedo profesional con aplicación gratuita le permite controlar los resultados y mostrar la pletismografía (forma de onda SpO2), la frecuencia cardíaca y el índice de perfusión en tiempo real y almacenar datos históricos. Todos los resultados se almacenarán en la app, donde los potentes registros digitales ya no requieren escritura a mano.

【Preciso y Confiable】Monitores precisos y rápidos SpO2, Frecuencia Cardíaca, y PI simultáneamente( ±2% ). Después de insertar el dedo, y pulse el botón de encendido para conocer las lecturas rápidamente, y los resultados se muestran en tiempo real y seguir cambiando (ligeramente). Cambie la visualización de PI y la frecuencia cardíaca pulsando el botón.

【Esenciales Para la Paz en Casa】Just dejando nuestro dedo en el oximetro dedo profesional y ver cómo cambian los números, miembro de la familia que son entusiastas del deporte, las mujeres embarazadas, los ancianos, y las personas conscientes de la salud será especialmente necesario tener este saturador oxigeno dedo profesional en casa.

【Fácil de Usar Oximetro Dedo】Este medidor oxigeno en sangre dedo es muy fácil de usar, simplemente deslice la tapa del compartimiento de la batería e inserte las pilas, deslice la tapa de nuevo y coloque el dedo en el dispositivo. En pocos segundos, la lectura se mostrará en la pantalla LED.

【Pantalla LED Digital】La pantalla de alta definición le permite ver los resultados con mayor claridad, incluso por la noche. El pulsioximetro de dedo profesional mostrará SpO2, PR (frecuencia del pulso) y un gráfico de barras en la pantalla.

