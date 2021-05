Inicio » Ropa Los 30 mejores Mascaras Led La Purga capaces: la mejor revisión sobre Mascaras Led La Purga Ropa Los 30 mejores Mascaras Led La Purga capaces: la mejor revisión sobre Mascaras Led La Purga 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mascaras Led La Purga?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mascaras Led La Purga del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ALINILA Mascaras Carnaval de Terror LED MáScara Luminosa,Purga Grimace Mask 3 Modos de Parpadeo Controlables y Diferentes,para DecoracióN de Disfraces de Fiesta de Carnival € 9.95

€ 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscaras LED de Halloween: las más destacadas para Halloween, carnaval, discoteca, en el club, en una fiesta o festival es la inversión adecuada para ti si quieres ganar y ser extra cool.

Creatividad única: esta máscara es un tema de conversación y te hará destacar entre la multitud. Independientemente de dónde se encuentre, obtendrá mucha atención de otras personas que pueden sentir curiosidad por su máscara. Diversión para todas las edades.

La espeluznante máscara brillante: está hecha de plástico y contiene una banda de goma que puedes ponerte alrededor de la cabeza. Las máscaras LED también tienen aberturas en el área de los ojos, la nariz y la boca. Sin mal olor a plástico, sin olor acre, se puede usar con tranquilidad.

Efectos especiales geniales: la máscara tiene una tira de luz LED, usa dos baterías AA, conecta la hebilla, presiona el botón a que controla 4 modos (apagado, encendido constante, parpadeo lento, parpadeo rápido) y dura más de 24 horas en uso. ¡Deja que la mascarilla ilumine tu Halloween! (La batería no está incluida en el volumen de suministro).

Garantía de satisfacción: Si tiene algún problema con su, estamos aquí para ayudarlo DENTRO DE LAS 24 HORAS, no dude en contactarnos. ¡Estamos comprometidos a brindarle una mejor experiencia de compra! Haga su pedido con confianza.

HONGXUNJIE LED Purga Mascara Carnaval Terror MáScaras,MáScara Disfraz Luminosa,para Carnival Navidad Halloween Cosplay Grimace Festival Fiesta Show Mascarada (Blue) € 12.95

€ 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara LED para carnaval: un iniciador de conversación, esta máscara te hará destacar entre la multitud, sin importar dónde te encuentres, recibirás mucha atención de otras personas que pueden sentir curiosidad por tu máscara, diversión para todas las edades. La máscara de miedo brillante está hecha de plástico y tiene una banda de goma que puedes ponerte alrededor de la cabeza. Las máscaras LED también tienen aberturas en los ojos, la nariz y la boca.

Nuestro consejo para el uso del producto: Si eres mujer, te recomendamos que uses vestidos con formas redondas y decoradas, con accesorios coloridos para mostrar tu personalidad y marcar la diferencia. Si eres hombre te recomendamos que uses sombrero con ropa o complementos de vestir, con un generador de humo, el efecto de las fotos, comparte tus ideas en las redes sociales, puede atraer a una gran cantidad de fanáticos.

Diseño ligero y ergonómico: nuestros productos son fáciles de transportar y están equipados internamente con una almohadilla de esponja de diseño ergonómico para garantizar un uso cómodo.

Máscaras LED de carnaval: las más destacadas para Halloween, carnaval, discoteca, discoteca, fiesta o festival son la inversión adecuada para ti si quieres ganar y ser super cool.

Garantía de satisfacción: si tiene algún problema con el suyo, estamos aquí para ayudarlo dentro de las 24 horas, no dude en contactarnos.¡Estamos comprometidos a brindarle una mejor experiencia de compra! Ordene con confianza.

AnanBros Mascara LED Halloween, la Purga Mascara LED, Halloween Purge Mask 3 Modos de Iluminación, Brilla en la Oscuridad Mascara la Purga LED para Fiestas de Disfraces Cosplay Carnaval - Rojo € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IMPRESIONANTE EN LA OSCURIDAD - Cuando una persona desprevenida entra en una habitación oscura, ¡puedes ponerte rápidamente la purga mascara para darle un susto de muerte!

ILUMINA TU HALLOWEEN - Esta la purga mascara es ideal para cualquier ocasión, como Halloween con temática de La Purga, Rave Parties, Clubs, Masquerades, Fiesta de Disfraces, Carnaval y otros eventos.

3 MODOS DE LUZ - la la purga mascara cuenta con 3 configuraciones de iluminación, encendido continuo, flash lento y flash rápido. ¡Solo agregue un murciélago y tendrá el aspecto clásico de la película La Purga!

UN TAMAÑO PARA TODOS - Diseñado con una correa ajustable, hace que la purga mascara se adapte a todas las caras, incluso con las gafas puestas. La máscara LED viene incorporada con una espuma en la frente interna para el amortiguamiento.

SEGURIDAD DURANTE EL USO - Esta máscara brillante está construida en plástico resistente sin olor, el efecto de iluminación constante no parpadeará y no se calentará aunque esté encendida toda la noche.

Máscara LED de purga de Halloween, con luz intermitente, máscara de purga de miedo, 3 colores y 3 modos € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aterroriza a tu fiesta de Halloween y a tus vecinos con nuestra máscara de calavera LED. Seguro que te hará destacar y ser el punto culminante de cualquier fiesta de disfraces, Halloween o rave

Fabricado con 3 colores diferentes de alta tecnología EL.

Plástico maleable resistente, súper resistente y no se agrieta.

El interruptor de 4 modos alternará las luces de la máscara a parpadear constantemente, lento, parpadeo rápido, OFF.

Alambre de 91,4 cm de longitud para guardarlo en el bolsillo o para engancharlo a los pantalones vaqueros. READ Los 30 mejores Lenceria Sexy Mujer capaces: la mejor revisión sobre Lenceria Sexy Mujer

TTCOTOKE Máscara de Halloween, la Purga Mascara LED, LED Máscaras Halloween 3 Modos de Iluminación, Brilla en la Oscuridad para Navidad, Scary Halloween Disfraz, Cosplay, Grimace Festival € 8.94 in stock 1 new from €8.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de alta calidad】: La mascara led halloween está hecha de PVC premium y cable de luz fría El que no tiene daño UV, NO tiene efectos adversos en el cuerpo humano.Es de buen material no pesa nada y es cómoda de llevar. Ideal para halloween y también para carnaval o fiestas de disfraces.

【Máscara halloween led muy genial】: Orginal mascara para halloween. Independientemente de dónde se encuentre, recibirá mucha atención de otras personas que sienten curiosidad por su máscara de halloween. Diversión para todas las edades.La máscara de halloween brillante y aterradora es plástico e incluye una banda elástica para colocarla alrededor de la cabeza para mantenerla en su lugar, las máscaras LED también tienen aberturas en el área de los ojos, la nariz y la boca.

【Máscara LED con 3 modos】: y tiene 3 tipos de luz: fija, parpadeo lento, y parpadeo rápido. La luz de la máscara es muy brillante y Cool, te hará destacar entre la fiesta.

【Ocasión aplicable】: Perfecto para Halloween, Fiestas, Mascaradas, Navidad, Festivales, Carnavales, actuaciones de cosplay, discotecas, clubes, presentaciones en bares, regalos, cumpleaños y eventos. La máscara led única te hace lucir más deslumbrante en la multitud.

【100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA】LED Purga Mascara, Halloween Terror MáScaras, LED Máscaras Carnaval,mascara led purga, mascara led,mascara halloween,Máscara de halloween Compra segura de nuestro kit de máscara de halloween! Queremos que esté completamente satisfecho. Si tienes alguna pregunta sobre nuestro la purga mascara. Le daremos una solución satisfactoria. Llegada rápida.

MáScaras Carnaval LED Luminosa MáScara Purga Mask,para Carnival Halloween Cosplay Grimace Festival Fiesta Show Mascarada € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seguro: la máscara está hecha de PVC de alta calidad y alambre de luz fría El, que no daña los rayos UV y NO tiene efectos negativos en el cuerpo humano. Tipo de batería respetuoso con el medio ambiente y no tóxico: 2 baterías AA (pregunta segura, no incluida, por favor comprenda)

Cómodo: mascarilla acolchada para adultos y niños. Cómodo y transpirable. El control de la máscara tiene 4 modos de iluminación: luz fija, flash lento, flash rápido, apagado.

Único y brillante: esta máscara es un tema de conversación y te hará destacar entre la multitud. Independientemente de dónde se encuentre, obtendrá mucha atención de otras personas que sienten curiosidad por su máscara. Divertida para todas las edades, la Scary Glowing Mask está hecha de plástico e incluye una banda de goma que rodea la cabeza para mantenerla en su lugar. Las máscaras LED también tienen aberturas en las áreas de los ojos, la nariz y la boca.

Lugar aplicable: la máscara se puede usar en cualquier ocasión, como carnaval / halloween, fiesta, fiesta rave, club nocturno, club, cumpleaños, fiesta de disfraces, festival rave, fiesta de disfraces, carnavales, obsequios, festivales y eventos.

Servicio de calidad: nuestros productos son inspeccionados, inspeccionados y embalados antes del envío. Puede estar seguro de que siempre consideramos la satisfacción del cliente como un estándar de servicio. Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente resolverá sus problemas en 24 horas. Tenga la seguridad de que necesita comprar.

Sinwind LED Mascaras Halloween, LED Máscaras Carnaval, Mascaras Luces LED Neon Luminosas, Máscaras de la Purga, Craneo Esqueleto Mascaras para Cosplay Grimace Festival Fiesta Show(Morado) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Máscara LED: el mascaras luces led viene con tres modos de parpadeo (parpadeo lento, parpadeo rápido y luz estable) que le permiten cambiar la velocidad de parpadeo de acuerdo con diferentes ocasiones y música diferente, asegura que se destaque de la multitud y lo haga disfrutar más. !

✔Detalles satisfactorios: la mascaras luminosas está hecha de PVC premium, evita el mal olor a plástico, también hay áreas de apertura en los ojos, la nariz y la boca, proporciona aire fresco y visión clara. La banda de goma le permite colocar la mascaras de neon en su cara de manera estable, todos los detalles le brindan una máscara de festival satisfactoria.

✔Traje para varias ocasiones: la máscara iluminada se puede usar para cualquier ocasión como Halloween, fiestas temáticas, fiestas rave, bares, cumpleaños, disfraces, fiestas de carnaval, fiestas de disfraces, fiestas de carnaval, etc. Usando la máscara LED brillante, hazte brillar en la oscuridad, ser diferente y genial existe!

✔Diseño de reducción de ruido: para reducir la interferencia del sonido, la máscara de Halloween adapta la reducción de ruido, después de la mejora, el sonido real tiene un decibelio de menos de 15, seguro para nuestros oídos. Cuando llega un ligero ruido, indica que la máscara está funcionando.

✔Sugerencia adicional: También puede tomar algunas fotos cuando use la mascaras con luz, agregar algunos efectos de humo para que las imágenes sean increíbles y compartir sus ideas en las redes sociales para atraer a los fanáticos. Lista de paquetes: 1x careta purga led (tamaño: 22x17cm), 1x controlador de luz.

KATELUO Mascara LED Halloween, LED Mascaras Halloween, Mascara Purga LED, Craneo Esqueleto Mascaras, Halloween Mascaras para Halloween Mascarada Cosplay Carnaval Alimentado por Batería € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tres modos de Iluminación - Nuestra mascara LED Halloween tiene tres modos de iluminación:fija, parpadeando despacio y parpadeando más rápido;incluso el flash rápido no es incómodo a los ojos,perfecto para carnaval y Halloween.

Seguro - Nuestra LED Mascaras Halloween está hecha de PVC ecológico y cable de luz fría EL,ligero,robusto,respirable,no tóxico,inodoro,sin radiación ultravioleta, cómoda de llevar,el tubo de luz está fijado de forma estable,seguro para el cuerpo.

Decoración de Moda - Nuestra mascara purga LED se puede utilizar para cualquier ocasión,como Halloween,carnaval,discotecas,mascaradas,Navidad,fiesta de disfraces familiar,fiestas temáticas o algo especial y llamativo en la decoración del festival.

Diseño de Correa Ajustable - Nuestra mascara de luces LED tiene una correa ajustable y una banda elástica, lo que permite adaptarla perfectamente a cualquier tamaño,apto para todo tipo de rostro,incluso para personas que usan anteojos. En la frente había una esponja,lo que aumenta significativamente la comodidad de uso.

Portátil - Nuestra LED Máscaras Carnaval es ligera,con un clip, por lo que te lo puedes enganchar en la pantalones o bolsillos sin problema y olvidarte de ella. Con un par de pilas,la máscara LED dura aproximadamente 9 horas en modo de luz fija.Se requieren dos pilas AA (no incluidas).

JCT Halloween LED Máscaras Purga Grimace Mask Horror Mask Scary LED Ilumina Máscaras para Halloween, Fiestas de Disfraces, Mascaradas, Carnavales, Regalos For Adultos Infantiles (Azul) € 12.98 in stock 1 new from €12.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔【 Máscara de Halloween】: Máscara fácil de usar y cómoda, la máscara está hecha de plástico y está diseñada para adaptarse al rostro humano. Es adecuado para la mayoría de las personas y cómodo de llevar. La máscara se fija en la cara con una tira de banda de goma, y ​​la banda de goma es moderadamente elástica, por lo que no se siente apretada.

✔【 Inofensivo】: sin rayos UV, sin efectos adversos en el cuerpo humano. Luz fría para ser 2 * pilas AA (no incluidas), larga vida: 10000 horas. Luz uniforme, suave: la luz no parpadeó, no hará que los ojos produzcan tensión, fatiga Sin calor: la película electroluminiscente es una fuente de luz fría, el trabajo de la temperatura básica no, la temperatura de trabajo es más baja que la lámpara fluorescente

✔【 Suministros de favores de la fiesta de Halloween】: tanto niños como adultos pueden usar estas máscaras led para una variedad de ocasiones. las máscaras no solo pueden dar miedo en Halloween como un vestido, sino que también se pueden usar como fiesta de carnaval, fiesta temática de terror, fiesta, salón de baile, club, Halloween, cumpleaños, vacaciones y otros accesorios.

✔【4 modos】: frecuencia de parpadeo de iluminación ajustable, la máscara tiene una barra de luz led, con dos baterías AA (no incluidas), puede ajustar manualmente la máscara de frecuencia de la luz, haciendo que la máscara sea más divertida e interesante, con apertura constante, parpadeo lento, parpadeo rápido y apagado en cuatro modos.

✔【 Envío de Amazon】: nuestros productos son enviados por Amazon y llegarán dentro de 2-7 días después de realizar el pedido. Si compra artículos de otros vendedores en esta página, no podemos garantizar la calidad y el tiempo de llegada de los artículos, ya que pueden entregarse por hasta 30 días.

TK Gruppe Timo Klingler Máscara de terror LED roja - como de Purge con 3 efectos de luz, controlable, para Halloween como disfraz para hombres y mujeres € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de terror de alta calidad con función LED: garantía de terror para todos los fanáticos de Halloween

Que comience la purga - máscara conocida de la película la purga

La máscara LED para Halloween o Mardi Gras con tiras LED ultrabrillantes, perfecta como disfraz

Mit Steuerung 3x Modi - Steuern Sie div. Lichteffekte mithilfe einer kleinen Fernbedinung ( nicht kabellos )

Adecuado para hombres y mujeres como máscara para disfraces en Halloween.

TK Gruppe Timo Klingler Máscara de terror LED azul - como de Purge con 3 efectos de luz, controlables, para Halloween, Mardi Gras y Carnaval como disfraz para hombres y mujeres € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara aterradora de alta calidad con función LED: garantía de terror para todos los fanáticos de Halloween

Que comience la purga - máscara conocida de la película la purga

La máscara LED para Halloween o Mardi Gras con tiras LED ultrabrillantes, perfecta como disfraz

Con modos de control 3x: controle varios efectos de iluminación con un pequeño control remoto (no inalámbrico)

Adecuado para hombres y mujeres como máscara para disfraces en Halloween.

Sinwind Mascaras Halloween, Purga Mascara, Mascaras Led, Mascaras Neon, Máscara Halloween Led, Máscaras Halloween De Terror para Halloween Cosplay Grimace Festival Fiesta Show (Azul A) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aspecto fresco】: Esta máscara de disfraz de lámpara led de Halloween está arreglada con algunos patrones de diablo rojo o patrón de espíritus malignos, y las ondas de sangre roja causan la atmósfera de horror de la máscara. En la mascarada, el carnaval del festival de Halloween, e incluso en una variedad de ocasiones, úsalo, con una túnica negra retro, sin luz en el interior, solo se enciende la luz led de esta máscara, con, detonando la atmósfera del festival.

【No radiación y el modo de conmutación】: EI cable de luz fría envuelto, la luz fría no es resplandor, no hay radiación, inofensiva para el cuerpo humano. Tres modos de flash (modo fijo, modo de flash, modo de flash lento) permiten que la luz cambie con el ritmo. El controlador del paquete de baterías es adecuado para cargar 2 baterías AA. (Pero tenga en cuenta que este producto no contiene una batería y debe ser igualado por el comprador).

【Protección de confort y seguridad】: El material del cuerpo de la máscara de purga de disfraces de Halloween LED está hecha de TPU de doble capa, que promete que será firme y no fácilmente damaged.Because a su alta calidad para el cuerpo de la máscara, no tiene ningún olor cuando wear.This LED máscara tiene Una banda elástica ajustable. Según el tamaño de la cabeza, se adapta a diferentes grupos de personas, amigables con la cabeza. material de algodón banda elástica no raspe la piel.

【Diseño de reducción de ruido】: El diseñador de nuestra máscara utiliza la reducción de ruido, y el sonido real tiene un decibelio de menos de 15 (equivalente al sonido de un libro volteando lentamente en un ambiente tranquilo o soplando las hojas en una brisa). Se pueden lograr hasta 24 horas de funcionamiento con 2 baterías AA instaladas. La batería tiene un leve silbido para indicar que la máscara está funcionando.

【Fuerte servicio al cliente y respuestas en línea】: Tenemos un sólido equipo de servicio al cliente con una base de conocimiento profesional. Responda paciente y amigablemente cualquier pregunta sobre las máscaras de Halloween. Le responderemos dentro de las 24 horas y le daremos una solución. Bienvenido a hacer cualquier pregunta sobre las máscaras de disfraces de Halloween. READ Los 30 mejores Sudadera Levis Niño capaces: la mejor revisión sobre Sudadera Levis Niño

molezu LED Light Up Purge Máscara de miedo Novedad Halloween Disfraz de fiesta espeluznante Props, Safe EL Wire PVC DJs Mask(púrpura) € 12.57 in stock 1 new from €12.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 modos de iluminación: hay 3 ajustes de luz diferentes. Una luz sólida, una luz intermitente lenta y una luz intermitente rápida. La máscara permanecerá iluminada en cualquier entorno que elijas hasta que hagas clic en ella.

Calidad suprema: la máscara está hecha de PVC de alta calidad y alambre de luz fría, ecológico, duradero y sin daño UV. Un acabado decente y un cable EL brillante adjunto hacen que estas máscaras de luz sean únicas y modernas.

Lugar aplicable: esta máscara de luz LED es adecuada para festivales de música, bares, salas de baile, fiestas de cumpleaños, fiestas de entretenimiento, carnavales, festivales de cerveza y otras actividades de grupo de cascos de fiesta. No hay obstáculos a la vista ni a la respiración. Lo que obtienes: exactamente como las imágenes, máscara, soporte de batería y banda elástica con cinturón ajustable.

Lo que obtienes: exactamente como las imágenes, máscara, soporte de batería y banda elástica con cinturón ajustable. Sin embargo, las pilas no están incluidas.

Garantía de un año – 1 año de garantía del fabricante y 30 días sin preguntas política de devolución de dinero. No dudes en comprar. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico

Halloween Máscara, la Purga máscara LED,máscara de Terror terrorista 3 Modos de Iluminación máscara de Cara Resplandor para Festival de Carnaval Cosplay Clubs Party(Rojo) € 8.89 in stock 2 new from €8.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♫【3 modos】: Máscara LED con 3 modos, brillo constante, flash rápido y flash lento.

♫【Diseño confiable】: diseño ergonómico, puerto de escape único, transpirable y cómodo de llevar. Buena resistencia a los golpes, puede doblarse e incluso plegarse.La correa de cabeza ajustable hace que esta máscara sea fácil de adaptarse a la mayoría de los adultos y adolescentes.

♫【Luz suave】: La luminiscencia es transparente y uniforme, suave y no deslumbrante. El que no tiene daño UV, NO tiene efectos adversos en el cuerpo humano.

♫【Escena aplicable】: Adecuado para cualquier fiesta, discotecas, clubes, Halloween, cumpleaños, festivales, etc. La exclusiva máscara LED te hace ver más deslumbrante en la multitud.

♫【Garantía】: Si no está satisfecho con nuestro producto recibido, puede solicitar la devolución y el reembolso incondicionales dentro de los 180 días. En cuanto a cualquier problema de este producto, puede enviarnos correos electrónicos en cualquier momento. Le contestaremos lo antes posible.

USCVIS Halloween LED Máscaras, Adultos LED Mask Craneo Esqueleto Mascaras para la Fiesta de Disfraces, la Navidad, Cosplay Grimace Festival Party Show (Rojo) € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Mejor actor】- la máscara LED te convierte en el punto focal del carnaval de la fiesta, la luz fría y la terrible estructura que inspira mejor la atmósfera de horror de Halloween.

【Seguro e inofensivo】- La máscara de Halloween está hecha de material de PVC de alta calidad y cable EI. No tiene daños por UV y no tiene efectos adversos en el cuerpo humano.

【3 tipos de modo de flash】: estable, flash lento, flash rápido tres modos. Brillarás entre la multitud, atraerás al sexo opuesto y te convertirás en el protagonista del rally.

【Especificación】: Aprox.19 × 17 cm (largo * ancho), 120 g. Apto para la mayoría de las personas.

【Bajo consumo de energía】 - 2 pilas AA (no incluidas), uso continuo durante más de medio año.

Mascara LED de Craneo,Horror Light Up Esqueleto Mask de Bicolor,Halloween Luminosa Mascaras con 3 Modos de Iluminación,para Cosplay,Festival,Navidad,Fiesta Show,Adecuado para Adultos(Verde+Amarillo) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Seguro: Led máscara de Halloween está hecha de seda de luz fría EL y PVC de alta calidad, sin olor a plástico inferior, sin olor acre, sin daños por rayos UV, luz suave, sin fatiga ocular ni dolor de cabeza, y no tiene ningún efecto negativo en el cuerpo humano.La bobina emisora de luz es una fuente de luz fría con una temperatura de funcionamiento más baja que las lámparas fluorescentes.

Diseño Cómodo: la máscara de purga LED es cómoda de usar, gracias a la esponja agregada en la parte posterior de la máscara, se ajusta a las líneas faciales, con una banda elástica ajusta el tamaño de la cabeza, se puede usar durante mucho tiempo,no se sentirá oprimido e incómodo.

3 Modos de luz y LED de dos Colores: diseño de máscara brillante de horror LED 3 modos de luz (encendido constante, parpadeo rápido, parpadeo lento). De acuerdo con diferentes ocasiones, puede controlar las luces de la máscara de purga LED. Hay dos colores LED en la cara del cráneo, sería genial mientras se enciende.

Fácil de llevar: máscara LED Purge muy liviana, fácil de transportar y usar,funciona con dos pilas AA (no incluidas), dondequiera que esté, recibirá mucha atención de otras personas que sienten curiosidad por su máscara.

Adecuado para Múltiples Ocasiones y Festivales: Luminosa máscara de esqueleto se puede usar en cualquier ocasión, como Halloween, fiesta, fiesta rave, actuaciones de bar, club, cumpleaños, mascarada, fiesta de disfraces, carnaval, regalos, festivales y eventos.

Máscara de Purga de Terror Gris de Dios Gris para Hombres, la película The Purge Anarchy, Fiesta de Disfraces de Disfraces de Halloween, se Adapta a la mayoría de los Adultos y Adolescentes € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: longitud 25 cm, ancho 18 cm. Un tamaño para la mayoría de los adultos y niños mayores.

La máscara imprescindible para cualquier disfraz o fiesta de Halloween, rediseñada y recreada de la película Purge

Materia ecológica: Hecho de plástico ecológico, suave y adecuado para cualquier cara.

Diseño único: las bandas elásticas le permiten usar cómodamente y ni siquiera se da cuenta de que las usa. Usar o exhibir Esta máscara de purga hecha a mano está 100% pintada a mano

Máscara de disfraces más fresca, máscara de movimiento de purga, máscara de halloween, máscara de disfraces.

KATELUO Máscaras LED, LED Mascaras Halloween, Halloween Mascaras,Máscaras de la Purga,Adecuado para Halloween, fiestas, fiestas de carnaval, fiestas de disfraces, regalos, festivales y eventos. (Rojo) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Máscara de flash de miedo de Halloween】:use nuestra máscara de flash de miedo para que se destaque entre la multitud. Ya sea que esté caminando entre una multitud o asistiendo a un carnaval, la máscara de flash puede atraer la atención de los demás con éxito.

【Material seguro y conveniente】: la máscara emisora ​​de luz está hecha de plástico, que es seguro, no tóxico y sin radiación, y los ojos, la nariz y la boca de la máscara intermitente tienen aberturas. La cara brillante tiene una correa ajustable, adecuada para todos los rostros, y también se puede usar con gafas.

【La máscara tiene tres modos de iluminación】: estable, parpadeo lento, parpadeo rápido, que se puede ajustar en cualquier momento y no irritará los ojos. Cojín de cabeza de esponja incorporado. Cuando use la máscara de Halloween, puede sujetar fácilmente el controlador de batería a su ropa o guardarlo en su bolsillo.

【Adecuado para escenas】:muy adecuado para Halloween, bailarines elegantes, fiestas, fiestas de cumpleaños, carnaval y otros festivales, juegos de rol, disfraces, actuaciones nocturnas, carnaval, Navidad, etc.

【Dimensiones】: Longitud unos 30 cm, ancho: unos 20 cm, altura: unos 14 cm. Volumen de suministro: 1 máscara de descarga LED (sin batería)

MS.DEAR LED Mascara Halloween, Halloween Purge Mask Carnaval LED Glow Scary Light Up Máscara Halloween Party para Fiesta Carnaval Mascarada Disfraz Navidad Decoración - Blue € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ Material Seguro: Halloween llevó una máscara espeluznante brillante y asegura que destaques entre la multitud. Hecho de plástico de PVC respetuoso con el medio ambiente, inodoro y transpirable sin dañar la salud humana.

️ Modo de Luz: Apagado, Encendido constante, Parpadeo lento, Parpadeo rápido, 4 modos de iluminación ajustables, que dan como resultado una luz uniforme y suave que es más divertida, usa poca electricidad y no irrita los ojos.

️ Talla Unica: Correa ajustable mantiene la máscara de forma segura en su lugar, y la longitud se puede ajustar a diferentes tamaños de cabeza, también es bueno con gafas. Ideal para hombres, mujeres y niños.

️ Diseño Ergonómico: Hay una esponja suave en la frente, que protege mejor la cara de las lesiones. La luz es suave y uniforme y nunca causa daño UV a la piel.

️ Cada Ocasión: Esta máscara LED es perfecta para cada ocasión, disfraz de cosplay para Halloween, fiesta, cumpleaños, disfraces, fiestas rave, discotecas, clubes, fiestas de disfraces, carnavales, festivales rave, carnavales, eventos.

Máscaras LED Halloween, Milnsirk la Purga Mascara Craneo Esqueleto Gritón LED de Halloween Adultos, Scary Mask 3 Modos de Iluminación, para Fiestas de Disfraces Cosplay Carnaval, Baterías(no Incluido) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Absolutamente segura - La máscara está hecha de PVC de primera calidad y alambre de luz fría El que no tiene ningún daño UV, no tiene ningún efecto negativo en el cuerpo humano.

Cómoda máscara: cómoda y transpirable, el arnés mantiene la máscara en su lugar. Adecuado para la mayoría de los niños y adultos.

Funciona con pilas: funciona con 2 pilas AA (no se incluyen las pilas), el estuche de las pilas tiene un clip, fácil de sujetar al bolsillo o a la ropa para facilitar el control y la utilización.

Divertida máscara de Halloween: ¡Esta aterradora máscara te hará brillar en tu próxima fiesta de Halloween! Distinguidos en carnavales, fiestas de disfraces, carnavales, clubes, cumpleaños, festivales de roles y eventos.

Lo que obtienes: Máscaras de Halloween LED, 100% de garantía de devolución de dinero sin motivo y un amable servicio al cliente.

CompraFun Máscara Carnaval LED, Máscara Disfraz Luminosa Craneo Esqueleto, para Carnaval Navidad Halloween Cosplay Grimace Festival Fiesta Show Funciona con Baterías (no Incluidas)(Verde) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 Modos de Iluminación: Esta máscara luminosa cuenta con un controlador con el cual se puede seleccionar el modo de iluminación, son 3 modos en total (fijo, parpadeo lento y parpadeo rápido)

Correa Ajustable: La correa de cabeza ajustable hace que esta máscara sea fácil de adaptarse a la mayoría de las personas, tanto adultos como niños

Fácil de Llevar: El controlador tiene un clip, lo puedes meter en el bolsillo o poner en la cintura de las prendas

Apta para Diversas Ocasiones: Esta máscara es una óptima opción para usos en diferentes lugares (casa, discoteca, club) y situaciones (fiestas, cumpleaños, festivales, carnaval, Halloween, Navidad)

Alimentación: Funciona con dos baterías AA, que no se incluyen en el paquete

The Rubber Plantation TM 619219304436 The Purge - Máscara LED con diadema incorporada para disfraz de Halloween (libertad de luz), unisex adulto, talla única € 25.83 in stock 1 new from €25.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara de tamaño adulto (talla única).

Completo con correa elástica y diadema.

Cable EL con diferentes funciones de iluminación a través de la caja del interruptor.

Réplica de mejor valor disponible.

Fabricado por The Rubber Plantation. READ Los 30 mejores Gorros Hombre Invierno capaces: la mejor revisión sobre Gorros Hombre Invierno

FIESTAS GUIRCA Mascara Kiss ME PVC € 2.49 in stock 6 new from €2.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máscara Kiss Me de PVC Máscaras para adultos, disfraces y accesorios para disfraz, cosplay

Queta Máscara de Halloween LED Máscara de Cosplay Carnaval Purga Máscara Led Accesorios de Halloween (Azul) € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Tamaño: 19 * 17 cm (L * W). Fuente de alimentación: 2 x pilas AA (no incluidas). Larga vida: 5000 horas.

★Nueva versión-Nuevo diseño: con la máscara LED Towinle, tiene la garantía de ser un punto de atracción en cualquier fiesta de carnaval.

★Bajo consumo de energía, sin luz UV, sin impacto negativo en el cuerpo humano.

★El control de máscara tiene 3 modos: constante, flash lento, flash rápido. Ligeramente uniforme, suave, no parpadea, la vista no producirá tensión, fatiga.

★Área de uso: fiestas, fiestas rave, discotecas, clubes, fiestas, cumpleaños, festivales y eventos.

The Rubber Plantation TM 619219291880 The Purge Mask - Disfraz de Halloween para mujer, talla única € 8.00 in stock 1 new from €8.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Talla única para la mayoría de adultos y niños mayores.

Hecho de plástico ligero.

Completo con correa elástica para llevar.

Fabricado por The Rubber Plantation.

Máscaras Halloween, FANDE Máscaras de Terror, Craneo Esqueleto Mascaras, Halloween Purge Máscara 3 Modos de Iluminación, para Halloween/Cosplay/Mascarada (Azul) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 MODOS DE LUZ: esta máscara LED de Halloween tiene 3 modos de luz: luz constante, flash lento, flash rápido. Puede satisfacer sus diferentes necesidades, haciéndolo sentir fresco y sobresalir entre la multitud, no irrita los ojos.

TAMAÑO ÚNICO AJUSTE: la máscara de disfraz viene con una almohadilla de esponja y una correa ajustable. Muy cómodo y conveniente. Según el tamaño de la cabeza, adaptarse a diferentes grupos de personas, amigable con la cabeza. Talla única para todos los rostros (más de 5 años). Se adapta a adultos, hombres, mujeres, adolescentes, niños o niñas.

CÓMODO Y SEGURO: hecho de material ecológico, la máscara con luz LED es muy firme y no se dañará fácilmente. Muy cómodo de llevar. Adaptada con cable EL, la seda ligera de la máscara led produce una fuente de luz fría que funciona casi sin calor y no daña tu piel, ¡muy segura!

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: el controlador del paquete de baterías es adecuado para cargar 2 baterías AA (NOTA: batería no incluida). El interruptor de modo está equipado en el controlador del paquete de baterías. También puede quitar el conector para usarlo como una máscara común. El bajo consumo de energía ayuda a ahorrar energía y dinero.

OCASIONES APLICABLES: la máscara aterradora es adecuada para muchas ocasiones, como Halloween, mascaradas, fiestas de disfraces, fiestas rave, discotecas, clubes, cumpleaños, carnaval, festivales de regalos y otros eventos.

KiraKira Máscara LED Halloween, Halloween LED Máscaras Adultos LED Mask para la Fiesta de Disfraces, Máscara Disfraz Luminosa Craneo Esqueleto (Green) € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚡ Fresco y llamativo⚡ Perfecto para Halloween, fiestas rave, discotecas, clubes, etc. ¡La expresión vacía con el efecto led intermitente facilita la creación de una atmósfera como una película de terror! ¡Compre uno y llame a sus mejores amigos para unirse a la fiesta!

⚡Fácil control⚡ Puede sujetar su fuente de alimentación a su ropa o bolsillos para su conveniencia. Un botón que controla fácilmente 4 modos: apagado / encendido continuo / parpadeo lento / parpadeo rápido. ¡Deja que las máscaras iluminen tu Halloween! (necesita dos pilas AA, no incluidas).

⚡Cómodo y transpirable⚡ Máscara acolchada adecuada para niños y adultos. Cómodo y transpirable. Se recomienda limpiar antes de usarlo.

⚡Material y tamaño⚡ Material: hecho de PVC duradero y materiales de alambre de luz fría EI, no contiene rayos UV, es seguro y respetuoso con el medio ambiente e inofensivo para el cuerpo humano. Tamaño --- W 17.5cm * W 24.0cm.

GARANTÍA DE 60 DÍAS Si tiene alguna pregunta sobre este producto, contáctenos por correo electrónico y le responderemos dentro de las 24 horas. Si desea comprar una determinada calidad, podemos ofrecerle un nuevo producto de forma gratuita .

Queta Máscara de Halloween LED Luz Cable Máscara de Cosplay Máscara de Purga para Festival, Cosplay Halloween, Fiesta de Disfraces, Navidad (Azul) € 15.89 in stock 1 new from €15.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.La máscara está hecha de EVA y El cable de luz fría de alta calidad, sin daño UV, sin impacto negativo en el cuerpo humano.

2. Tamaño: aproximadamente 23 * 25 cm (diámetro * H), use 2 pilas AA (no incluidas). Hay tres modos.

3. Bajo consumo de energía: En baja energía, el consumo de energía es de milivatios. Ahorro de energías y más ecológico.

4.2019 nueva máscara de cosplay, un regalo perfecto para Halloween. Que se diviertan!

5. La máscara se puede usar en muchas ocasiones, como fiestas, discotecas, clubes, Halloween, cumpleaños, festivales y otros eventos.

KEEHOM Máscara LED Halloween, Disfraz Luminosa Craneo Esqueleto, para Halloween Navidad Cosplay Grimace Fiesta Festival, Alimentación por Baterías (no Incluidas) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 3 Modos de Iluminación : Nuestra máscara luminosa KEEHOM cuenta con un controlador con el cual se puede seleccionar el modo de iluminación, son 3 modos en total (fijo, parpadeo lento y parpadeo rápido). Opciones diferentes y efecto distinto.

Correa Ajustable : La correa de cabeza es ajustable, lo que hace que esta máscara sea fácil de adaptarse a la mayoría de las personas, tanto adultos como niños. Un adorno y regalo ideal para casi todas las edades.

Fácil de Llevar : El controlador viene con un clip, lo puede meter en el bolsillo o poner en la cintura de las prendas. Libera las manos y pesa poco. Es muy fácil de llevar.

Apta para Ocasiones Diversas : Esta máscara es una óptima opción para usos en diferentes lugares (casa, discoteca, club) y situaciones (fiestas, cumpleaños, festivales, carnaval, Halloween, Navidad). Con esta será la persona que más atención llama en la multitud.

Alimentación : Funciona con dos baterías AA, que no se incluyen en el paquete.

SOUTHSKY LED Mascara Disfraz de Luces Neon Led Brillante V Vendetta Mask EL Wire Light Up 3 Modos For Halloween Costume Cosplay Party (V-Purple) € 16.98 in stock 1 new from €16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【3 Modos de Luz】“constante en”,"parpadeo lento", "parpadeo rápido". deja que esta máscara brillante ilumine la noche de Halloween Trick or Treat. Alimentado por 2 baterías AA (no incluidas) ;

【Aplicación Amplia】La máscara de miedo no solo es ideal para la fiesta de Halloween, sino que también es perfecta para espectáculos de EDM, Mascarada, Bar,DJ, decoracion interior,Decoración de mascotas, fiesta de cosplay, atracciones embrujadas, evento Monster, noche de Carnaval, discoteca, clubes, carnaval y eventos nocturnos;

【Diseño Ergonómico】Conjunto con almohadilla para la cabeza de esponja en el interior, conforme a los principios de la ingeniería del cuerpo humano, garantiza un uso cómodo;

【Conveniente para Llevar】Pesa , ligero, portátil. Cuando use las máscaras de Halloween, puede sujetar fácilmente el controlador de la batería en su ropa o guardarlo en sus bolsillos;

【Servicio Postventa】Valoramos la experiencia de compra del cliente. Si tiene problemas de calidad con nuestros productos, no dude en enviarnos un correo electrónico. Le responderemos lo antes posible, a más tardar 24 horas.

