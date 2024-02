Inicio » Juguete Los 30 mejores Marvel Legends Series capaces: la mejor revisión sobre Marvel Legends Series Juguete Los 30 mejores Marvel Legends Series capaces: la mejor revisión sobre Marvel Legends Series 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Hasbro Marvel Legends Series - Figura de la Bruja Escarlata de 15 cm - con 4 Accesorios F5884 € 26.99

Amazon.es Features EMBALAJE RETRO: Fans, coleccionistas y niños por igual pueden disfrutar de esta figura de la Bruja Escarlata de 15 cm, basada en la apariencia clásica del personaje en los cómics de Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN LOS CÓMICS DE MARVEL: Esta figura articulada de la Bruja Escarlata cuenta con un diseño premium y detallado inspirado en los cómics, ideal para su exhibición en una colección Marvel

RAYOS HEX: ¡Esta figura de Bruja Escarlata viene con accesorios de efectos mágicos para recrear sus característicos rayos hexagonales!

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: La figura de Vision de la línea Marvel Legends Series presenta múltiples puntos de articulación y accesorios inspirados en los cómics

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CENTÍMETROS: Colecciona otras figuras de acción de la línea Marvel Legends inspiradas en los cómics de Marvel, como Loki, Vision y Falcon de Marvel. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro - Marvel Legends Series - Rocket - Figura de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de 15 cm € 31.99

Amazon.es Features ROCKET REGRESA A MARVEL LEGENDS: En la medida que Rocket asume más tareas de liderazgo dentro de los Guardianes de la Galaxia, las consecuencias de sus acciones pasadas volverán a perseguirle

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 DE MARVEL STUDIOS: La figura de Rocket está inspirada en la aparición que hiciera el personaje en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel Studios y es una gran incorporación a cualquier colección de figuras de acción Marvel

ACCESORIOS INSPIRADOS EN EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL: Esta figura coleccionable viene con 2 accesorios inspirados en la película, incluido un bláster

DISEÑO PREMIUM A ESCALA DE 15 CM: Los fans y coleccionistas de Marvel pueden exhibir en su colección esta figura fácilmente articulable de 15 cm (cabeza, brazos y piernas articulables), que cuenta con un diseño auténtico inspirado en la película

INCLUYE PIEZA DE FIGURA PARA ARMAR (COSMO): Cada figura incluye al menos una pieza de figura para armar. Reúne todas las figuras para crear una figura adicional (las figuras adicionales se venden por separado; sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series - Figura de Ant-Man - Ant-Man & The Wasp: Quantumania - Marvel Legends - A Partir de 4 años - 15 cm € 30.99

Amazon.es Features ANT-MAN REGRESA A MARVEL LEGENDS: Aunque a veces se pone el traje de Ant-Man para promover su nueva autobiografía, Scott Lang ha dejado atrás sus días de superhéroe para pasar tiempo con Cassie, su hija

ANT MAN & THE WASP: QUANTUMANIA, DE MARVEL STUDIOS: Esta figura de acción de Ant-Man está inspirada en la apariencia del personaje en la película Ant-Man & the Wasp: Quantumania, de Marvel Studios, y es una gran adición a cualquier colección de figuras de Marvel Legends

ACCESORIOS DEL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL: Esta figura coleccionable Hasbro Marvel Legends viene con 3 accesorios, incluidas unas manos alternativas

ARTICULACIÓN Y DISEÑO PREMIUM: Los fans y coleccionistas de Marvel pueden exhibir en su colección esta figura fácilmente articulable de 15 cm (cabeza, brazos y piernas articulables) con diseño premium

CONSTRUYE UN MULTIVERSO DE FIGURAS COLECCIONABLES: Colecciona más figuras Marvel Legends de 15 cm inspiradas en la ficción para construir tu propio multiverso Marvel. (Se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Amazon.es Features X-MEN '97, DE MARVEL STUDIOS: Esta figura Marvel coleccionable está inspirada en la apariencia de Reina Goblin en la serie animada X-Men '97, de Marvel Studios, y es un excelente regalo para coleccionistas y fans a partir de 4 años

FIEL A LA SERIE ANIMADA: Los coleccionistas y fans de Marvel podrán exhibir en sus colecciones esta figura de 15 cm, la cual cuenta con diseño y detalles premium fieles a la animación y más de 20 puntos de articulación

ACCESORIOS INSPIRADOS EN LA SERIE: Esta figura de Reina Goblin con licencia oficial viene con 5 accesorios para exhibirla en poses dinámicas, incluyendo manos alternativas y efectos de poder

EMBALAJE RETRO TIPLO BLÍSTER: Exhibe esta figura Marvel Legends X-Men en tu estante con su embalaje coleccionable, el cual cuenta con diseño artístico de la serie

LA INFAME MADELYNE PRYOR: Reina Goblin, una doble de Jean Grey que hace temblar a los X-Men, se convierte en feroz enemiga de los X-Men luego de que Mister Sinister corrompiera su mente. READ Los 30 mejores Lego Ninjago Movie capaces: la mejor revisión sobre Lego Ninjago Movie

Marvel Legends Series Figura retro de Loki, agente de Asgard, 15 cm, 2 accesorios € 31.99

Amazon.es Features Fans, coleccionistas y niños por igual pueden disfrutar de esta figura de Loki de 15 cm, basada en la apariencia clásica del personaje en los cómics de Marvel

Esta figura articulada de Loki cuenta con un diseño y detallado inspirado en los cómics, óptimo para su exhibición en una colección Marvel

La figura de Loki presenta la apariencia emblemática del bromista asgardiano de los cómics

La figura de Loki de la línea Marvel Legends Series presenta múltiples puntos de articulación y accesorios inspirados en los cómics

Colecciona otras figuras de acción de la línea Marvel Legends inspiradas en los cómics de Marvel, como la Bruja Escarlata, Vision y Falcon de Marvel

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel’s Sandman - Spider-Man: No Way Home - Figura de acción Coleccionable de 15 cm - A Partir de 4 años € 29.99

Amazon.es Features HOMBRE DE ARENA DE MARVEL, INSPIRADO EN EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL: Esta figura del Hombre de Arena de Marvel está inspirada en la apariencia del personaje en la película Spider-Man: No Way Home, de Marvel Studios. Es una gran adición a cualquier colección de figuras de acción de Marvel Legends

DISEÑO Y DECORADO PREMIUM: Fans y coleccionistas pueden exhibir esta figura premium de Marvel a escala de 15 cm que cuenta con diseño y decorado inspirados en la película

ACCESORIOS INSPIRADOS EN LA PELÍCULA: Esta figura coleccionable Hasbro Marvel Legends viene con 2 pares de manos alternativas

ARTICULACIÓN PERFECTA PARA EXHIBIR LA FIGURA: La figura cuenta con cabeza, brazos y piernas totalmente articulables para reimaginar escenas inspiradas en Spider-Man: No Way Home, de Marvel Studios

CONSTRUYE UN MULTIVERSO DE FIGURAS MARVEL COLECCIONABLES: Colecciona más figuras Marvel Legends inspiradas en la ficción para construir tu propio multiverso de figuras del Universo Cinematográfico de Marvel. (Se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro - Marvel Legends Series - Figura de Marvel Boy de 15 cm - Cómics de Marvel € 29.99

Amazon.es Features MARVEL BOY SE UNE A MARVEL LEGENDS: Noh-Varr, alias Marvel Boy, es un guerrero Kree de una realidad alternativa autoproclamado protector de la Tierra y miembro de los Jóvenes Vengadores

INSPIRADA EN LOS CÓMICS DE MARVEL: Esta figura de acción de Marvel Boy está inspirada en la apariencia del personaje en los cómics y es una gran adición a cualquier colección de figuras de Marvel

ACCESORIOS INSPIRADOS EN LOS CÓMICS: Esta figura Marvel coleccionable viene con 4 accesorios inspirados en los cómics

DISEÑO PREMIUM A ESCALA DE 15 CM: Los fans y coleccionistas de Marvel pueden exhibir esta figura fácilmente articulable de 15 cm (cabeza, brazos y piernas articulables) y que cuenta con diseño auténtico inspirado en la película, en su colección

CREA UN UNIVERSO DE FIGURAS COLECCIONABLES: Colecciona otras figuras de Marvel Legends Series de Hasbro con personajes inspirados en el entretenimiento (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad.)

Hasbro Marvel Legends Series, Figura Thor de 15 cm Thor: The Dark World, Figuras Marvel Legends € 30.99 in stock 16 new from €27.99

Amazon.es Features THOR INSPIRADO DE MCU: Esta figura Thor está inspirada en la apariencia del personaje en Thor: The Dark World de Marvel Studios. Es una gran adición a cualquier colección de figuras Marvel Legends

DISEÑO Y DECO PREMIUM: Fans y coleccionistas podrán exponer en su colección esta figura premium de 15 cm con diseño y decoración inspirada en la película

ACCESORIOS INSPIRADOS EN PELÍCULA: Esta figura articulada de la colección Hasbro Marvel Legends se vende con 4 accesorios, incluido su martillo, Mjolnir

ARTÍCULADOS PARA ESTAR EXPUESTOS: La figura tiene una cabeza, brazos y piernas articulados que permiten a los coleccionistas recrear escenas de la película Thor: The Dark World en su estante

TODO UN MULTIVERS MARVEL PARA COLECCIONAR: También hay otras figuras de colección Marvel Legends Series inspiradas en los personajes de Marvel para crear su propio multiverso de figuras MCU de 15 cm (se venden por separado, dentro del límite de existencias)

Marvel Legends Series - Figura de Falcon de 15 cm - En embalaje retro, con 3 accesorios € 26.99

Amazon.es Features EMBALAJE RETRO: Fans, coleccionistas y niños por igual pueden disfrutar de esta figura de Falcon de 15 cm, basada en la apariencia clásica del personaje en los cómics de Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN LOS CÓMICS DE MARVEL: Esta figura articulada de Falcon cuenta con un diseño premium y detallado inspirado en los cómics, ideal para su exhibición en una colección Marvel

CON ALAS: ¡Esta figura de Falcon incluye sus características alas como accesorios extraíbles!

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: La figura de Falcon de la línea Marvel Legends Series presenta múltiples puntos de articulación y accesorios inspirados en los cómics, incluyendo su compañero Redwing

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CENTÍMETROS: Colecciona otras figuras de acción de la línea Marvel Legends inspiradas en los cómics de Marvel, como la Bruja Escarlata, Vision y Loki de Marvel. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series - Marvel'S Blade - Marvel Knights - Figuras de acción Marvel Legends de 15 cm € 34.99

Amazon.es Features MARVEL'S BLADE, INSPIRADO EN LOS CÓMICS: Esta figura de Marvel's Blade está inspirada en la apariencia del personaje en los cómics de Blade. Es una gran adición a cualquier colección de figuras de acción de Marvel Legends

DISEÑO Y DECORADO PREMIUM: Fans y coleccionistas pueden exhibir esta figura premium de Marvel a escala de 15 cm que cuenta con diseño y decorado inspirados en los cómics

ACCESORIOS INSPIRADOS EN LOS CÓMICS: Esta figura coleccionable Hasbro Marvel Legends viene con 7 accesorios, incluidas manos alternativas

ARTICULACIÓN PERFECTA PARA EXHIBIR LA FIGURA: La figura cuenta con cabeza, brazos y piernas totalmente articulables para reimaginar escenas inspiradas en los cómics de Marvel

INCLUYE PIEZAS PARA CONSTRUIR FIGURA ADICIONAL (MINDLESS ONE): Esta figura Marvel's Blade incluye 2 piezas para construir una figura adicional. Colecciona otras figuras del surtido Marvel Knights para construir una figura Marvel Comics adicional (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad.)

Amazon.es Features DOC OCK REGRESA A LA COLECCIÓN MARVEL LEGENDS: El Dr. Otto Octavius, brillante científico y eterno enemigo de Spider-Man, deberá aprender a liberar su mente de sus tentáculos para recuperar el control

SPIDER-MAN: NO WAY HOME, DE MARVEL STUDIOS: Esta figura de acción de Doc Ock está inspirada en la apariencia que tiene el personaje en Spider-Man: No Way Home, de Marvel Studios, y es una gran adición a cualquier colección de figuras

ACCESORIOS PREMIUM DEL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL: Esta figura coleccionable Hasbro Marvel Legends viene con 4 accesorios, incluyendo manos alternativas

ARTICULACIÓN Y DISEÑO PREMIUM: Los fans y coleccionistas de Marvel pueden exhibir en su colección esta figura de 15 cm, fácilmente articulable (cabeza, brazos y piernas articulables) y con diseño premium

CONSTRUYE UN MULTIVERSO DE FIGURAS COLECCIONABLES: Busca más figuras Marvel Legends Series de 15 cm, inspiradas en la ficción, para construir tu propio multiverso Marvel (Se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series Doctor Strange in The Multiverse of Madness - Figura Coleccionable del Doctor Strange de 15 cm - Universo Cinematográfico de - 4 Accesorios (F0368) € 32.38

Amazon.es Features FIGURA COLECCIONABLE DE 15 CM: ¡Regresa el Doctor Strange! Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar esta figura de 15 cm, inspirada en el personaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madnes, de Marvel Studios

INSPIRADA EN EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL: La figura del Doctor Strange presenta diseño y detalles premium, inspirados en las películas. La figura es articulada; colócala en diferentes poses y exhíbela en tu colección Marvel

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: La figura del Doctor Strange de la línea Marvel Legends Series presenta múltiples puntos de articulación y accesorios inspirados en las película, incluyendo manos alternativas y efectos de hechizos

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CENTÍMETROS: Colecciona otras figuras de acción de la línea Marvel Legends inspiradas en el Universo Cinematográfico de Marvel, como América Chávez, Wong y Master Mordo. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Amazon.es Features INSPIRADO EN LA SERIE DE ANIMACIÓN: este personaje de Wolverine está inspirado en la aparición del personaje en la serie animada X-Men '97 de Marvel Studios. Es ideal como complemento para cualquier colección de figuras de acción Marvel Legends

DISEÑO Y DECORACIÓN PREMIUM: Los fans y coleccionistas pueden presentar esta figura de Marvel Premium de 15 cm con diseño y decoración a juego de la serie en su propia colección

Accesorios a juego: esta figura de acción coleccionable de Hasbro Marvel Legends viene con 4 accesorios, incluidas las manos intercambiables

EXPOSIBILIDAD DE MOVIMIENTO: la cabeza, los brazos y las piernas de la figura se mueven para recrear escenas de la serie X-Men '97 más esperada de Marvel Studios en su propio estante

Un multiverso creado a partir de figuras coleccionables de Marvel: se pueden recoger más figuras de Marvel Legends para crear su propio Multiverse con figuras de acción X-Men. (Cada uno se vende por separado. Sujeto a disponibilidad)

Amazon.es Features FIGURA INSPIRADA EN ÁNGEL, PERSONAJE DE LA IMPOSIBLE PATRULLA-X: Esta figura coleccionable de Ángel está inspirada en el personaje de los cómics La imposible Patrulla-X de Marvel

ALAS CON DISEÑO PREMIUM: La figura tiene alas con diseño premium inspirado en el personaje. Las alas son totalmente articuladas, por lo que se pueden colocar en distintas posiciones, y miden 39 cm de largo

ACCESORIOS INSPIRADOS EN LOS CÓMICS DE MARVEL: Esta figura oficial Marvel Legends de Hasbro viene con 3 accesorios, incluidas una cabeza y manos alternativas

DISEÑO Y DECORADO PREMIUM: Fans y coleccionistas pueden exhibir esta figuras premiu, a escala de 15 cm, que cuenta con diseño y decorado inspirados en el cómic

ARTICULACIÓN PERFECTA PARA LA EXHIBICIÓN: Esta figura de colección cuenta con más de 20 puntos de articulación (alas, cabeza, brazos y piernas) para que la exhibas en poses dinámicas en tu colección

Amazon.es Features SPIDER-MAN INSPIRADO DE MCU: Esta figura Spider-Man está inspirada en la apariencia del personaje en el Capitán América: Civil War de Marvel Studios. Es una gran adición a cualquier colección de figuras Marvel Legends

DISEÑO Y DECO PREMIUM: Fans y coleccionistas podrán exponer en su colección esta figura premium de 15 cm con diseño y decoración inspirada en la película

ACCESORIOS INSPIRADOS EN PELÍCULA: Esta figura articulada de la colección Hasbro Marvel Legends se vende con 3 accesorios, incluyendo un par de manos alternativas y un cabezal alternativo

ARTICULADAS PARA ESTAR EXPUESTAS: La figura tiene una cabeza, brazos y piernas articulados que permiten a los coleccionistas recrear escenas de la película Capitán América: Civil War en su estante

TODO UN MULTIVERS MARVEL PARA COLECCIONAR: También hay otras figuras de colección Marvel Legends Series inspiradas en los personajes de Marvel para crear su propio multiverso de figuras MCU de 15 cm (se venden por separado, dentro del límite de existencias)

Hasbro Marvel Legends Series - Figura Coleccionable de U.S. Agent de 15 cm - 1 Accesorio y 2 Piezas de Figura para armar € 29.99

Amazon.es Features FIGURA DE COLECCIÓN DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar de esta figura del U.S. Agent de 15 cm, inspirada en el personaje de los cómics de Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN LAS HISTORIETAS DE MARVEL: Esta figura de U.S. Agent exhibe la clásica apariencia del personaje en los cómics de Marvel

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: Esta figura Legends Series de U.S. Agent de 15 cm y cuenta con detalles y accesorios premium, incluyendo su distintivo escudo

UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CM: ¡Busca otras figuras Hasbro Marvel Legends X-Men con personajes inspirados en Marvel Entertainment, como Iron Man, Thor y Blue Marvel! (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

INCLUYE PIEZA(S) DE FIGURA PARA ARMAR (CONTROLLER): Cada figura Marvel Legends X-Men incluye al menos una pieza de figura para armar. Reúne todas las figuras para montar una figura adicional (las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Amazon.es Features 50.º ANIVERSARIO DE LOBEZNO: Estas figuras de Logan y Dientes de Sable están inspiradas en la apariencia de los personajes en los cómics de Lobezno, de Marvel

FIGURAS DE ACCIÓN A ESCALA DE 15 CM: Las figuras están diseñadas a la escala premium de Marvel de 15 cm y la figura de Dientes de Sable mide 17,5 cm de alto

ACCESORIOS INSPIRADOS EN LOS CÓMICS DE MARVEL: Este set de figuras oficiales Marvel Legends de Hasbro viene con 6 accesorios, incluidas una cabeza y manos alternas para cada figura

ARTICULACIÓN PERFECTA PARA LA EXHIBICIÓN: Cada figura de colección cuenta con más de 20 puntos de articulación (cabeza, brazos y piernas) para que exhibas las figuras en poses dinámicas en tu colección

DISEÑO Y DECORADO PREMIUM: Fans y coleccionistas pueden exhibir estas figuras premium de Marvel, que vienen en embalaje tipo caja con ventana, tienen una escala de 15 cm, y cuentan con diseño y decorado inspirados en los cómics

Marvel Legends Green Goblin and Spider-Man No Way Home Deluxe - Figuras de acción de 6 Pulgadas con 6 Accesorios € 58.88

Amazon.es Features Duende verde inspirado en MCU: esta figura de acción Green Goblin está inspirada en la apariencia del personaje en Spider-Man: No Way Home de Marvel Studios. Es una gran adición a cualquier colección de figuras de Spider-Man

Diseño y decoración de lujo: los fans y coleccionistas pueden mostrar esta figura premium de Marvel de 6 pulgadas (15 cm) con diseño inspirado en la película y decoración en sus colecciones

Accesorios inspirados en la película: esta figura de acción coleccionable de Hasbro Marvel Legends viene con 6 accesorios, incluyendo un casco Goblin y planeador

Articulación digna de exhibición: cuenta con cabeza, brazos y piernas totalmente articulables para reimaginar escenas inspiradas en Spider-Man de Marvel Studios: No Way Home en tu estante

Construye un multiverso de coleccionables de Marvel: busca más figuras de juguete inspiradas en el entretenimiento de Marvel Legends, como figuras de acción de los Vengadores y figuras de acción de X-Men para construir un multiverso propio (cada uno se vende por separado). Sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series - Vision - Figura Retro de 15 cm, 2 Accesorios (F5885) € 26.99

Amazon.es Features EMBALAJE RETRO: Fans, coleccionistas y niños por igual pueden disfrutar de esta figura de Vision de 15 cm, basada en la apariencia blanca del personaje del cómic de Marvel "Los Vengadores Costa Oeste"

DISEÑO INSPIRADO EN LOS CÓMICS DE MARVEL: Esta figura articulada de Vision cuenta con un diseño premium y detallado inspirado en los cómics, ideal para su exhibición en una colección Marvel

VISION DE APARIENCIA BLANCA: La figura de Vision de la colección Marvel Legends presenta al androide de color blanco espectral, como en los cómics clásicos

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: La figura de Vision de la línea Marvel Legends Series presenta múltiples puntos de articulación y accesorios inspirados en los cómics

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CENTÍMETROS: Colecciona otras figuras de acción de la línea Marvel Legends inspiradas en los cómics de Marvel, como la Bruja Escarlata, Loki y Falcon de Marvel. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Marvel Hasbro Legends Series - Figura clásica de Black Panther de 15 cm - 2 Accesorios, 1 Pieza para armar Figura - Cómics de, F3679 € 31.99

Amazon.es Features FIGURA MARVEL COLECCIONABLE A ESCALA DE 15 CM: El rey de Wakanda se une a Marvel Legends Series con esta figura de 15 cm de Black Panther inspirada en los cómics de Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN EL ENTRETENIMIENTO MARVEL: Esta figura clásica de Black Panther, de Marvel Legends, tiene la capa clásica y la apariencia del personaje como podemos verlo en los cómicos de Marvel, incluidas las líneas en sus guantes y botas.

GARRAS DE LA PANTERA: Esta figura clásica de Black Panther, de Marvel Legends, cuenta con 2 pares de manos intercambiables: un par en forma de puños y un par en forma de garras abiertas

INCLUYE PIEZA(S) PARA ARMAR UNA FIGURA (ATTUMA): Cada figura Black Panther Wakanda Forever de Marvel Legends incluye, al menos, una pieza para armar una figura. Reúne todas las figuras para crear una figura adicional (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad.)

UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CM: Colecciona otras figuras de Marvel Legends Series de Hasbro con personajes inspirados en la ficción. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad.)

Amazon.es Features FIGURA COLECCIONABLE DE ROGUE DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños pueden disfrutar de esta figura de Rogue de 15 cm, basada en el personaje del universo Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN EL UNIVERSO MARVEL: Esta figura articulada de Rogue cuenta con un diseño premium y detallado, ideal para su exhibición en una colección Marvel

PUNTOS DE ARTICULACIÓN Y DETALLES DE LUJO: Esta figura Legends Series de Rogue presenta varios puntos de articulación, mide 15 cm y es una estupenda adición a cualquier colección de figuras

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CM: Busca otras figuras de Hasbro de la colección Marvel Legends Series (se venden por separado) de personajes basados en las historietas y películas. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Marvel Hasbro F1060 Legends Series Thor: Love and Thunder - Figura de Thor de 15 cm - 4 Accesorios y 1 Pieza de Figura para armar € 31.99

Amazon.es Features FIGURA COLECCIONABLE DE 15 CM. Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar esta figura de Mighty Thor de 15 cm, inspirada en la película Thor: Love and Thunder de Marvel Studios

DISEÑO DE PELÍCULA: Esta figura de Mighty Thor a escala de 15 centímetros cuenta con detalles y diseño inspirados en su aparición en Thor: Love and Thunder de Marvel Studios

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: Esta figura de Mighty Thor de 15 cm de la línea Marvel Legends Series presenta múltiples puntos de articulación y accesorios inspirados en las película, incluyendo.

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CENTÍMETROS: Colecciona otras figuras de acción de la línea Marvel Legends Series inspiradas en el Universo Cinematográfico de Marvel, como Mighty Thor, Ravager Thor y la Reina Valquiria. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

PIEZA DE FIGURA PARA ARMAR (KORG): Cada figura Marvel Legends Thor incluye al menos una pieza de figura para armar. Reúne todas las figuras para crear una figura adicional (las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series - Figura de Sabretooth de los X-Men - Juguete de colección de 15 cm, con 3 Piezas de Figura para armar € 29.99

Amazon.es Features FIGURA DE COLECCIÓN DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar de esta figura de Sabretooth de 15 cm, inspirada en el personaje de los cómics de Marvel

DISEÑO BASADO EN LOS CÓMICS DE MARVEL: La figura de Sabretooth presenta el traje clásico y apariencia del personaje en los cómics de Marvel

ACCESORIOS Y ARTICULACIÓN PREMIUM: Esta figura de Sabretooth de la línea Legends Series mide 15 cm y cuenta con detalles premium, como sus manos con garras, su traje forrado de pieles y una sonrisa que muestra sus colmillos

UNIVERSO DE MARVEL A ESCALA DE 15 CM: Colecciona otras figuras de los X-Men de la línea Marvel Legends de Hasbro con personajes inspirados en la ficción, como Wolverine, Maggott y Havok de Marvel. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

PIEZAS DE FIGURA PARA ARMAR (BONEBREAKER DE MARVEL): Cada figura de los X-Men de la línea Marvel Legends incluye al menos una pieza de figura para armar. Reúne todas las figuras para crear una figura adicional (las figuras adicionales se venden por separado; sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series - Figura de Sabretooth de 15 cm - Con diseño premium, 3 accesorios y 1 pieza de figura para armar € 17.23

Amazon.es Features FIGURA COLECCIONABLE DE SABRETOOTH DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños pueden disfrutar de esta figura de Sabretooth de 15 cm, basada en el personaje del universo Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN EL UNIVERSO MARVEL: Esta figura articulada de Sabretooth cuenta con un diseño premium y detallado, ideal para su exhibición en una colección Marvel

PUNTOS DE ARTICULACIÓN Y DETALLES DE LUJO: De alta calidad y detalles realistas, la figura de Sabretooth de la colección Legends presenta varios puntos de articulación, mide 15 cm y es una estupenda adición a cualquier colección de figuras

EL UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CM: Busca otras figuras de Hasbro de la colección Marvel Legends Series (se venden por separado) de personajes basados en las historietas y películas. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad) READ Los 30 mejores Carta Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Carta Harry Potter

Hasbro Marvel Legends Series - Figura Coleccionable de Speedball de 15 cm - Inspirada en los cómics clásicos - 1 Pieza de Figura para armar (F4791) € 29.99

Amazon.es Features FIGURA COLECCIONABLE DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar de esta figura de Speedball a escala de 15 cm, inspirada en la aparición del personaje en los cómics de Marvel

DISEÑO BASADO EN LOS CÓMICS DE MARVEL: La figura de Speedball de Marvel presenta el traje clásico y apariencia del personaje en los cómics de Marvel

ARTICULACIÓN Y ACCESORIOS DE PRIMERA CALIDAD: Esta figura Legends Series de Speedball de 15 cm cuenta con detalles de primera calidad, ¡incluyendo su distintiva decoración azul y naranja y sus gafas protectoras!

UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CM: ¡Busca otras figuras Hasbro Marvel Legends X-Men con personajes inspirados en Marvel Entertainment, como Iron Man, Thor y Quake! (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

INCLUYE PIEZA(S) DE FIGURA PARA ARMAR (CONTROLLER): Cada figura Marvel Legends X-Men incluye al menos una pieza de figura para armar. Reúne todas las figuras para montar una figura adicional (las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro Marvel Legends Series - Figura Coleccionable de Thor, Heraldo de Galactus de 15 cm - 6 Accesorios y 1 Pieza de Figura para armar (F4793) € 29.99

Amazon.es Features FIGURA DE COLECCIÓN DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar de esta figura de Thor de 15 cm, inspirada en el personaje de los cómics de Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN LOS CÓMICS DE MARVEL: La figura de Thor exhibe el traje clásico y la apariencia del personaje durante su tiempo como Heraldo de Galactus en los cómics de Marvel

ARTICULACIÓN Y ACCESORIOS PREMIUM: Esta figura Legends Series de Thor de 15 centímetros cuenta con detalles y accesorios de primera calidad, incluyendo manos alternativas, Mjolnir, efectos de rayos acoplables, ¡y los 2 cuervos asgardianos, Hugin y Munin!

INCLUYE PIEZA(S) DE FIGURA PARA ARMAR (CONTROLLER): Cada figura Marvel Legends X-Men incluye al menos una pieza de figura para armar. Reúne todas las figuras para montar una figura adicional (las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Hasbro - Marvel Legends Series - Spider-Man: Across The Spider-Verse - Figura Deluxe de Cyborg Spiderwoman de 15 cm - A Partir de 4 años € 41.94

Amazon.es Features CYBORG SPIDERWOMAN: Cyborg Spiderwoman es parte mujer araña y parte máquina. No tiene poderes comunes como los demás, pero con tantos años de experiencia y un cañón en el brazo, nada le resulta novedoso

DISEÑO INSPIRADO EN LA PELÍCULA: Esta figura deluxe de Cyborg Spiderwoman presenta diseño y detalles inspirados en la película Spider-Man: Across the Spider-Verse

DETALLES Y ARTICULACIÓN PREMIUM: Esta figura de alta calidad de Cyborg Spiderwoman, de Legends Series, cuenta con múltiples puntos de articulación y es una gran adición a cualquier colección de figuras de acción

EMBLEMÁTICOS PERSONAJES DE MARVEL: Con los juguetes de la serie Marvel Legends de Hasbro inspirados en los emblemáticos personajes de la película Spider-Man: Across the Spider-Verse, los niños y las niñas a partir de 4 años pueden imaginar la acción y aventuras arácnidas

UNIVERSO MARVEL A ESCALA DE 15 CM. Busca otras figuras de acción de Marvel Legends Series de Hasbro (cada una se vende por separado) con personajes inspirados en los cómics y las películas del Universo Marvel, como el Capitán América, Iron Man y Black Panther. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujetas a disponibilidad.)

Amazon.es Features FIGURA DE COLECCIÓN DE 15 CM: Fans, coleccionistas y niños por igual podrán disfrutar de esta figura de Wolverine de 15 cm, inspirada en el personaje de los cómics de Marvel

DISEÑO INSPIRADO EN LAS HISTORIETAS DE MARVEL: Esta figura de Wolverine cuenta con las garras ardientes del personaje de la miniserie de Marvel Comics Return of Wolverine

ARTICULACIÓN Y DETALLES DE LUJO: De alta calidad y detalles realistas, la figura de Wolverine de la colección Legends Series presenta varios puntos de articulación, mide 15 cm y es una estupenda adición a cualquier colección de figuras de Marvel

ACCESORIO DE BERSERKER: Esta figura de la línea Marvel Legends viene con una cabeza alternativa para cambiar la expresión estoica de la máscara por una expresión de furia berserker

UNIVERSO DE MARVEL A ESCALA DE 15 CM: Colecciona otras figuras de los X-Men de la línea Marvel Legends de Hasbro con personajes inspirados en la ficción, como Sabretooth, Vulcan de Marvel y Havok de Marvel. (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad)

Marvel- Leyendas 1 Captain Legends Series-Figura 15 cm-Película Capitana 2, Color Azul, M (Hasbro F36805X0) € 29.99

Amazon.es Features LA CAPITANA MARVEL REGRESA A MARVEL LEGENDS: ¡La Capitana Marvel es poderosa y trabaja sola, pero ahora tiene la oportunidad de redimirse como miembro del equipo The Marvels!

CAPITANA MARVEL 2, DE MARVEL STUDIOS: Esta figura de acción de Capitana Marvel está inspirada en la apariencia del personaje en la película Capitana Marvel 2, de Marvel Studios, y es una gran adición a cualquier colección de figuras de Marvel

ACCESORIOS INSPIRADOS EN EL UNIVERSO CINEMATOGRÁFICO DE MARVEL: Esta figura Marvel coleccionable viene con 5 accesorios inspirados en el entretenimiento

DISEÑO PREMIUM A ESCALA DE 15 CM: Los fans y coleccionistas de Marvel pueden exhibir esta figura fácilmente articulable de 15 cm (cabeza, brazos y piernas articulables) y que cuenta con diseño auténtico inspirado en la película, en su colección

CREA UN UNIVERSO DE FIGURAS COLECCIONABLES: Colecciona otras figuras de Marvel Legends Series de Hasbro con personajes inspirados en el entretenimiento (Las figuras adicionales se venden por separado. Sujeto a disponibilidad.)

Hasbro Marvel Legends Series Gamerverse Iron Man, Midnight Suns Figuras de acción Marvel Legends de 15 cm € 29.99

DISEÑO Y DECORADO PREMIUM: Fans y coleccionistas pueden exhibir esta figura premium de Marvel a escala de 15 cm que cuenta con diseño y decorado inspirados en el videojuego

ACCESORIOS INSPIRADOS EN EL JUEGO: Esta figura coleccionable Hasbro Marvel Legends viene con 4 accesorios, incluidas unas manos alternas

ARTICULACIÓN PERFECTA PARA EXHIBIR LA FIGURA: La figura cuenta con cabeza, brazos y piernas totalmente articulados para reimaginar momentos inspirados en los videojuegos de Marvel

INCLUYE PIEZA DE FIGURA PARA ARMAR (MINDLESS ONE): Esta figura Gameverse Iron Man incluye 1 pieza de figura para armar. Colecciona figuras del surtido Marvel Knights para armar una figura Marvel Comics adicional (las figuras adicionales se venden por separado; sujeto a disponibilidad).

