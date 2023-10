Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Maquina De Tatuaje capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Tatuaje Salud y Belleza Los 30 mejores Maquina De Tatuaje capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Tatuaje 5 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Maquina De Tatuaje?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Maquina De Tatuaje del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Maquina de Tatuar, Blackbudda kit de máquina de tatuaje con fuente de alimentación Cartucho de pigmento colorido Kit de pluma de tatuaje para rotativa profesional completo, 20 agujas de cartucho € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【LÁPIZ DE TATUAJE ROTATIVO】 Este lápiz de tatuaje con interfaz RCA, funciona sin problemas y casi en silencio, lo que puede satisfacer todas sus necesidades de tatuaje. También se puede utilizar para maquillaje permanente. Saliente de la aguja: 0 - 4 mm. Longitud de carrera: 4 mm. Sugerimos usar 6-8V para operar esta pluma de tatuaje, que será más eficiente. Este kit de tatuaje es un buen regalo para tatuadores y principiantes, también se puede comprar como regalo de cumpleaños o aniversario

【KIT DE TATUAJE PROFESIONAL】Todos los suministros de tatuaje Blackbudda han sido probados por artistas profesionales. Ofrecemos todos los accesorios de tatuaje profesionales para principiantes. Las agujas de cartucho están esterilizadas con gas de óxido de etileno (EO) y envueltas individualmente. El rotulador rotatorio utilizado con nuestro equipo profesional para tatuar

【SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA CALIDAD】 Esta fuente de alimentación para tatuajes de control dual adopta nueva tecnología y diseño, de mayor calidad y más duradera. Con la función de protección automática, cuando su voltaje es demasiado alto o anormal, la energía se cortará automáticamente, lo que puede hacer que su tatuaje sea más seguro y proteger su herramienta de tatuaje

【EL PAQUETE INCLUYE】 El juego de tatuajes incluye 1 * bolígrafo para tatuajes, 1 * fuente de alimentación para tatuajes, 1 * pedal para tatuajes, 5 * cartuchos 1003RL, 5 * cartuchos 1205RS, 5 * cartuchos 1205RM, 5 * cartuchos 1207RM , 2* papel de transferencia de tatuajes, 4* guantes negros, 1* piel de práctica, 1* cubierta antideslizante, 1* pigmento negro 15ml, 7* pigmento colorido 5ml, 40* tazas de pigmento

【PIGMENTOS COLORIDOS】Equipado con 8 botellas de pigmentos de diferentes colores para satisfacer todas sus necesidades de tatuaje. Si no está satisfecho con el kit de tatuaje que recibió o faltan los accesorios de los productos, contáctenos en la primera oportunidad, le enviaremos un nuevo reemplazo y no necesita devolver nada

Kit de Bolígrafo para Tatuaje Máquina de Tatuaje Rotativa Kit de Tatuaje Profesional con 20 Cartuchos de Agujas de Tatuaje Fuente de Alimentación de Tatuaje para Artistas del Tatuaje € 55.00 in stock 1 new from €55.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máquina de tatuaje rotativa de aleación de aluminio, ligera y portátil, fácil de sujetar. Certificación CE, un año de garantía

1 pieza de bolígrafo de tatuaje; 20 piezas de agujas de cartucho de tatuaje solong, 1003RL, 1205RL, 1207RM, 1009M1, 5 piezas para cada tamaño, diámetro de la aguja #10 de 0,30 mm, diámetro de la aguja #12 de 0,35 mm; 1 pieza de piel de tatuaje; 2 papeles de transferencia de tatuaje; 1 batería de tatuaje RCA inalámbrica; 30 vasos de tatuaje; 1 venda autoadhesiva de tatuaje; 1 par de guantes de tatuaje

El kit de tatuaje completo es muy adecuado para principiantes y tatuadores. Liner y shader todo disponible, baja vibración y alto rendimiento. La máquina de tatuaje Solong es compatible con todo tipo de agujas de cartucho

Voltaje de funcionamiento: 7-11V, el voltaje máximo de funcionamiento es de 11V, no deje que funcione más alto, de lo contrario se sobrecalentará el motor y causará desgaste mecánico

La satisfacción del cliente es nuestro mayor objetivo. Si tiene problemas con el kit de tatuaje, el uso o el conjunto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Le ayudaremos lo antes posible. Gracias.

Máquina de tatuaje inalámbrica HAWINK Kit de pluma rotativa 20 piezas Cartucho de agujas de tatuaje Cinta de agarre para tatuaje Envoltura con maleta EM155P199RCAEN02-1 € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máquina de tatuaje giratorio hawink está hecha de aleación de aluminio, ligera, portátil y fácil de agarrar. acolchada y Shader están disponibles, de baja vibración y alta potencia, compatibles con todas las agujas.

Con una capacidad de 1.500 ma, la batería está cargada y funciona con un ajuste de 5 a 11 voltios y 5 niveles. la batería de litio dura 3 - 6 horas, dependiendo del voltaje y el motor.

Equipado con 4 inyecciones diferentes, cada una 5pc, un total de 20 jeringuillas. Rl3, rl5 para forros, rm7, mi9 para sombras. Fácil de instalar, rebote rápido, embalaje independiente. translúcido, fácil de observar.

El kit de tatuajes contiene maletas y tiene mucho espacio. Se puede usar para llevar este kit de tatuajes, o se puede usar como una pequeña maleta para salir o viajar, o se puede abrochar en una maleta de trolley, lo cual es muy conveniente de llevar.

La satisfacción del cliente es el objetivo que perseguimos constantemente. si tiene alguna pregunta sobre el kit de tatuajes, ya sea cómo se use o si tiene alguna pregunta sobre el kit, Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. le ayudaremos a resolver su problema lo antes posible.

STIGMA Kit de Tatuaje Completo Rotativa Pluma Maquina para Tatuar 10 Colores Tintas, Fuente de Alimentacion Digital 10pcs Cartuchos de Tatuaje y Instruccion STP35KITP192-9 € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✱ PAQUETE INCLUIDO: El kit de máquina de pluma Stigma Tattoo incluye una maquina de tatuaje, una fuente de alimentación, un pedal, agujas de cartucho de tatuaje de 10 piezas, una cinta de tatuaje, 10 botellas de tintas de color de tatuaje, vasos de tinta de tatuaje de 30 piezas, 2 papel de transferencia, una piel de práctica y un par de guantes. Después de recibir nuestro kit, compruebe si faltan los accesorios anteriores.

✱ BUENO PARA FORRO Y SOMBREADO: Pluma de tatuaje rotativo Stigma, el voltaje de trabajo es de 6-11V y el par máximo tolerable es de 189.3g.cm. La superficie está esmerilada, el golpe de la aguja es de 0-4.5 mm, la longitud de la aguja es de 3.5 mm y la interfaz RCA.

✱ MOTOR SIN NÚCLEO DE ALTA VELOCIDAD: El pluma de tatuaje Stigma adopta un motor sin núcleo de alta velocidad y un concepto de diseño interno único. Resuelve una serie de problemas de los plumas de tatuaje tradicionales, como líneas de corte cansadas, fugas de color y líneas de corte falsas. La máquina se puede utilizar con las fuentes de alimentación inalámbricas universales actuales.

✱ 10pcs AGUJAS DE CARTUCHO DE TATUAJE ESTERILIZADO: El kit de máquina de tatuaje Stigma contiene 10 agujas de cartucho de tatuaje. (1003RLx5pcs, 1203RLx5pcs) Todas las agujas desechables han pasado la certificación CE y están preesterilizadas por E.O. Gas. La fecha indicada en cada paquete, proporciona una protección absoluta para tu arte del tatuaje.

✱ KIT COMPLETO APTO PARA PRINCIPIANTES: Stigma kit de tatuaje profesional completo para principiantes y tatuadores. La fuente de alimentación de la pantalla digital le permite verificar y ajustar el voltaje en cualquier momento. Tanto si lo regalas a otros como a ti mismo, es una muy buena elección.

Solong Kit de Tatuaje 20 Cartuchos De Agujas Fuente De Alimentación Pedal Tattoo Machine EK129Q-1 € 65.98 in stock 2 new from €65.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La nueva máquina de tatuaje híbrida Solong Tattoo presentaba un motor exquisito que garantiza trabajos consistentes, estables y silenciosos.

Una fuente de alimentación LCD profesional y pedal, también tiene una caja de plástico portátil que puede contener todo.

Las máquinas de alta calidad te garantizan unos tatuajes fantásticos.

20 cartuchos de agujas de tatuaje, 1 piel de práctica más gruesa, 2 cintas de vendaje, papeles de transferencia y más suministros para tatuajes.

Garantía: póngase en contacto conmigo si tiene algún problema con el producto, el equipo profesional de posventa lo ayudará a resolver todos los problemas y no le permitirá perder nada. READ Los 30 mejores Braun Clean & Renew capaces: la mejor revisión sobre Braun Clean & Renew

HAWINK Máquina de tatuaje inalámbrica Kit de pluma rotatoria Mano Poke a Stick 20 piezas Cartucho de agujas de tatuaje Cinta de agarre de tatuaje Envoltura con maleta RNP28KITP199-1 € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: El kit de rotulador rotatorio para máquina de tatuar incluye un rotulador para tatuar, tapas de tinta para tatuar con base, papel de transferencia, agujas para tatuar, boquillas para agujas para tatuar, un par de guantes desechables, funda protectora para agarre de tatuar, piel de práctica para tatuar en blanco, cubiertas para mesa de tatuar

La batería tiene una capacidad de 1500 mAh, completamente cargada, funciona con ajuste de 5 niveles de 5 a 11 voltios. La batería de litio dura de 3 a 6 horas dependiendo de tu voltaje y motor.

Equipado con 4 agujas diferentes, 5 piezas para cada una, agujas de cartuchos de 20 piezas en total. RL3,RL5 para revestimiento y RM7,MI9 para sombreado. Fácil de instalar, rebote rápido, paquete individual. Semitransparente, conveniente para observar.

El kit de tatuaje contiene una maleta, tiene un gran espacio. Se puede usar para llevar este kit de tatuaje, o se puede usar como una maleta pequeña para salir o viajar, y se puede abrochar en una maleta con ruedas, que es muy conveniente de llevar.

La satisfacción del cliente es nuestra búsqueda incesante. Si tiene algún problema con el kit de tatuaje, ya sea cómo usarlo, o si el conjunto tiene algún problema, no dude en contactarnos. Le ayudaremos a resolver sus problemas tan pronto como sea posible.

FONPOO Kit Completo de Máquina de Tatuar, 20 Colores de Tintas, Kit Rotativo para Principiantes, 20 Cartuchos de Agujas, Bolígrafos de tatuar con Bolsa de Transporte € 65.99

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Kit completo de bolígrafo de tatuaje para principiantes】 - Nuestro kit de tatuaje incluye: 1pcs rotatorio bolígrafo máquina de tatuaje, 1pcs negro mini fuente de alimentación, 1pcs pedal de tatuaje, 20pcs cartuchos de agujas, 20pcs tintas de tatuaje permanente, 1pcs papel de transferencia de tatuaje, 1pcs tatuaje práctica de la piel. etc.suitable para el kit de tatuaje para principiantes.

❤【Mini fuente de alimentación para tatuajes】 - Nuestra mini fuente de alimentación negra profesional: ajuste de voltaje estándar, regulación de voltaje precisa. La tensión por debajo de 18 V puede ajustarse libremente. Potencia totalmente ajustable con dos mandos de precisión. Adecuado para alimentar todo tipo de máquinas de tatuaje.

❤【Acerca del rotulador para tatuajes y los cartuchos de agujas】 - Nuestro rotulador para tatuajes tiene una longitud de trazo de 3,5 mm, que es más adecuado para los principiantes para lograr el delineado y sombreado del tatuaje simple y el trabajo de maquillaje permanente. el trabajo a largo plazo, más estable que otras máquinas, es la mejor pistola de máquina de tatuaje para los artistas del tatuaje principiantes.este kit contiene 20 cartuchos de agujas (5RLx10 unidades,5M1 x 10unidades).

❤【Tinta de tatuaje permanente Set】 - El juego de 20 piezas de tinta permanente para tatuajes contiene la mayoría de los colores que necesita para tatuarse, negro verdadero, azul cielo, amarillo, rojo, gris, morado, etc. Todos los colores del tatuaje están totalmente sellados, son fáciles de colorear y no se decoloran. Puede utilizarse en la piel humana. Utilícelo con confianza.

❤【Idea de regalo y garantía de servicio al cliente 100%】. - Nuestro kit de tatuaje completo es el mejor regalo para su novio, padre, amigo, hermana, abuelo, es fácil de usar para ellos, no se preocupe si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo Para utilizar o configurar la máquina de tatuaje, por favor póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda. Servicio en línea 24 horas.

Máquina de tatuaje inalámbrica HAWINK, fuente de estilo de pluma giratoria, motor sin núcleo, batería de 900 mAh con pantalla LED de dos baterías CNC-M-WE € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La máquina de tatuaje HAWINK WE es nuestra primera máquina inalámbrica. Está equipado con dos tornillos de potencia, que se pueden utilizar alternativamente. Peso de la máquina de tatuaje X: 176 gramos. El peso del perno de potencia: 37,4 gramos.

La capacidad del perno de alimentación de WE Tattoo Machine es: 900 mAh. Después del cálculo de nuestro equipo, se puede usar un perno de potencia durante 3.5h-9h. La eficiencia energética de cada perno de potencia es de hasta el 85%. Su tasa de uso es mayor que la de otras baterías. El tiempo de carga de cada tornillo de potencia necesita 1,5 h.

WE Tattoo Machine es el disco más corto que hemos diseñado hasta ahora y no es un disco directo. Esto significa que puede ser adecuado para varios efectos de tatuaje y su propia vibración será más baja que la de otras máquinas.

WE Tattoo Machine utiliza actualmente el motor “WE” diseñado por nuestro equipo, el cual tiene un consumo energético extremadamente bajo y es más ahorrador de energía, que está en línea con el concepto verde “WE” de la misma tierra.

Paquete 1 Máquina 2 Perno eléctrico 1 Manual profesional 1 Cable tipo C. Prometemos garantía gratuita por un año, y de vez en cuando realizaremos actividades de reducción de precios para los productos.

STIGMA Kit de Tatuaje Completo Máquina de Tatuaje negra Rotativa con 20 Cartuchos de Tatuaje Premium Juego de Tinta de 7 Colores Accesorios de Tatuaje EM123KITP162-1 € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit completo de máquina de tatuaje de lápiz labial, un kit de tatuaje para principiantes, con todo lo que necesita, bolígrafo para máquina de tatuaje, fuente de alimentación para tatuaje, kit de tinta para tatuaje, práctica de tatuaje en la piel, cartuchos de tatuaje y cintas adhesivas para tatuajes.

Esta máquina tiene un potente motor japonés, que no se calienta durante mucho tiempo. Es simple, clásica y la máquina más adecuada para líneas precisas y sombras grises. Brinda una mejor experiencia y menos trauma. Longitud: 12 cm. Peso: 154g.

Lipstick Tattoo Pen Kit es un kit profesional para cualquier tatuador o principiante en tatuajes, fácil de configurar y aprender a tatuar, más ligero que la máquina de bobinas, más fácil de controlar para aprender a tatuar más rápidamente.

Esta máquina cuenta con un sistema de engranajes avanzado que garantiza un funcionamiento silencioso y confiable y un voltaje de funcionamiento de 9 V a 11 V. Modelado de lápiz labial, la máquina de tatuaje Stigma Lipstick es compatible con todo tipo de agujas de cartucho

Todos nuestros artículos están garantizados por un año. Para cualquier consulta, no dude en contactarnos.

Biomaser Máquina de tatuaje máquina de tatuaje rotatorio máquina de tatuaje con 2 unids 2000mAh fuente de alimentación de tatuaje inalámbrico 30 piezas cartuchos agujas € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta máquina de pluma de cartucho rotativo inalámbrico profesional tiene un sistema de accionamiento directo de 12 V 10000 RPM de gran potencia, súper potente y de bajo nivel de ruido. Marco hecho de aleación de aluminio estándar y CNC tallado, mecanizado con precisión.

La pieza de mano rotativa Biomaser tiene protección contra cortocircuitos, potente motor personalizado y sin mantenimiento. Peso adecuado y agarre cómodo. Gire la empuñadura de la máquina de tatuaje para ajustar la profundidad de la aguja. Fuerte y potente, disponible para sombreado y forro.

Ven con 2 piezas 2000mAh batería inalámbrica tiene una gran capacidad con tamaño pequeño. Se carga durante 2 horas y dura de 4 a 6 horas. Pantalla LCD batería de fuente de alimentación RCA inalámbrica, cuenta con una operación simple de un solo botón que cambia entre voltaje, % de batería y ajuste de voltaje de 4.5-12 voltios.

Compatible con todos los tipos de agujas de cartucho estándar. Viene con 30 piezas de diferentes tipos de agujas de cartucho, funciona sin problemas, sin inyección de tinta. Adecuado para forro y sombreado.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: 60 días de garantía de devolución de dinero. Si no encajan, el reembolso o el reemplazo están disponibles. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema con el producto.

EZ Maquina de Tatuar Kit Completo - Kit Tatuaje Completo con Maquina de Tatuar Inalambrica, 40piezas Agujas para Cartuchos de Tatuaje, Batería de 1800mAh para Artistas del Tatuaje (P2S Morado) € 189.00 in stock 1 new from €189.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de máquina de tatuar Pro】El kit completo EZ para bolígrafos de tatuaje funciona de forma continua con una estabilidad duradera. Compatible con todos los cartuchos de agujas de tatuaje. Tattoo Pen Kit incluye 1pc EZ P2S máquina de tatuaje inalámbrica, 40pcs cartuchos de agujas de tatuaje, 100pcs Eco-Friendly 12mm tinteros, 200pcs de cubiertas de la máquina de tatuaje más tamaño, y un par de guantes de tatuaje.

【Bolígrafo inalámbrico para tatuajes Portex 2S】En lugar de una máquina de tatuaje tradicional de estilo bolígrafo, la P2S aisló el uso del cable de tatuaje para proporcionar libertad a la hora de tatuar en cualquier lugar y de cualquier forma que desee, una experiencia de tatuaje satisfactoria compuesta por el mejor motor personalizado EZ de su clase con sistema de accionamiento directo.

【Fuente de alimentación】El pack de energía extra sólo es compatible con el bolígrafo inalámbrico a batería EZ Generation 2S(G2S). La capacidad de la batería de este rotulador para tatuajes es de 1800mAh. Sólo tarda unas 2 horas en cargarse por completo. Puede funcionar de forma continua durante unas 5 horas después de cargarse por completo.La parte superior de la batería tiene una pantalla LED visible, que puede mostrar claramente el voltaje de trabajo y la energía restante.

【Agujas de cartucho surtidas】Las agujas para cartuchos EZ son compatibles con todas las máquinas y mangos de cartuchos estándar que tienen una membrana de seguridad dentro del sistema de cartuchos, que impide que la tinta pase al tubo.

【1 año de garantía】Los componentes de la carrocería de la P2S que no estén sometidos a un desgaste normal estarán cubiertos por la garantía durante toda la vida útil de la máquina. La garantía del motor estará cubierta durante 1 año a partir de la fecha de compra.

Dragonhawk Fold Pro Wireless Tattoo Machine Pen Máquina de tatuar Adjust Stroke Length 2.4 to 4.2mm Máquina de tatuaje con batería para Agujas de Cartucho de Tatuaje € 249.00 in stock 1 new from €249.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DOS MODOS para trabajar: puede cambiar fácilmente entre el RCA desmontable y la batería inalámbrica para disfrutar de la comodidad que brinda la máquina. La máquina estilo pluma con batería inalámbrica Fold Pro viene equipada con una batería que le brinda hasta 5 horas de tatuaje; la batería también es desmontable para que pueda cargar fácilmente la batería.

SISTEMA DE IMPULSIÓN DIRECTA AVANZADO: La última formulación avanzada de artistas y técnicos internos da como resultado núcleos con fuerte. Este sistema profesional avanzado de accionamiento directo de máquinas de tatuaje es suave, preciso, suave y silencioso. Flexible para todos los estilos Transfiere la tinta a la piel con suavidad y suavidad. El voltaje estable y el bajo nivel de ruido brindan una experiencia satisfactoria para usted y sus clientes.

MOTOR ALIMENTADO POR MCORE: la máquina de pluma inalámbrica Fold Pro equipada con motor Mcore-C2, el motor Ultra Power No-Snag permite una potencia y durabilidad excepcionales y se desliza a través de la piel más gruesa sin engancharse ni tirar, hace que la máquina tenga un buen equilibrio entre líneas y sombreado, y perfecto para Tattoo y SMP.

Capacidad de la batería del tatuaje: capacidad de la batería de 1500 mAh, tarda 1,5 horas en cargarse por completo, funciona durante 5 horas. Voltaje ajustable de 4V-12V. una pantalla LED visible muestra el voltaje de trabajo, el tiempo de trabajo y la energía restante. Apoyando el trabajo de tatuaje a largo plazo y la salida estable.

Maquina de Tatuar, Blackbudda Kit de Maquillaje Rotativo para Profesionales con Potencia y Pigmento, 10pcs Agujas de Cartucho (Negro) € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【KIT DE MÁQUINA PERMANENTE PROFESIONAL】Todos los suministros de Blackbudda han sido probados. Los cartuchos de agujas están esterilizados con gas de óxido de etileno (EO) y empaquetados individualmente, la pluma giratoria con la interfaz RCA funciona sin problemas y es casi silenciosa.

【ATOMIC FISSION MOTOR】El kit de suministros de microblading utiliza un avanzado motor de fisión atómica, con fuerte potencia y bajo ruido, bastante fácil de manejar. La longitud de la carrera: 0-4mm. Sugerimos usar 6-8V para hacer funcionar la máquina que será más eficiente.

【POTENCIA DE ALTA CALIDAD】La potencia adapta nueva tecnología y diseño, más duradera y segura. Con la función de protección automática, cuando el voltaje es demasiado alto o anormal, la potencia se cortará automáticamente y proteger la herramienta.

【PACKAGE INCLUDE】El kit de suministros de microblading contiene: 1 * máquina permanente, 1 * fuente de alimentación, 1 * cable RCA, cable de alimentación * 1, 1 * pedal de pie, 10 * cartucho de aguja, 2 * papel de transferencia, 1 * guantes de goma, 1 * piel de práctica, 1 * cubierta de agarre, 10 * tintas y 40 * tazas de tinta, satisfaciendo las necesidades de principiantes y maestros.

【COLORFUL PIGMENTE】Equipado con 10 botellas de diferentes pigmentos de color para satisfacer todas sus necesidades de color. Por favor envíenos un correo electrónico si usted tiene cualquier problema durante para usar. READ Los 30 mejores Plancha Del Pelo Ghd capaces: la mejor revisión sobre Plancha Del Pelo Ghd

Tatelf - Kit de máquina de tatuaje inalámbrica máquina rotativa para tatuajes tipo Pen con Batería LED digital 20 piezas Cartucho de agujas de tatuaje € 168.99 in stock 1 new from €168.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máquina para tatuajes rotativa: Tatelf. Máquina de tatuaje rotativa estilo Pem con motor inalámbrico más potente, la velocidad máxima es de 12000 rpm. Más potente y ligera, con baja pérdida de piel, coloración rápida, no se recalienta durante mucho tiempo de trabajo.

Sobre la batería: Capacidad de batería: 1500 mAh. Puede soportar trabajos de tatuaje largos con la carga completa. El voltaje de salida de 8 V puede funcionar durante 7 horas, solo necesita 1,5 – 2 horas para cargar completamente. Lo que es más importante, cuando la batería se agota, simplemente retírala y conecta el cable RCA en la máquina y sigue tatuando.

Aplicaciones en general: La máquina Pen es compatible con la mayoría de los tipos de agujas de cartucho, hace que la máquina de tatuaje sea más fuerte y mejor para delinear y sombrear.

A diferencia de las máquinas de tatuaje tradicionales, esta no necesita cable ni pedal de pie para poder tatuar. La máquina inalámbrica tipo Pen elimina el uso del cable de manera que proporciona libertad de tatuaje en cualquier lugar y de cualquier manera que desees.

Satisfacción 100% garantizada: por favor ponte en contacto con nosotros si tienes cualquier problema con el producto, el equipo profesional posventa te ayudará a resolver todos los problemas.

STIGMA Kit de Tatuaje Completo Maquina de Tatuaje para Principiantes Bobina Maquina con Fuente de Alimentacion Pedal 5 Tintas Tatuaje € 39.95 in stock 1 new from €39.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de tatuaje completo profesional para principiantes: máquina de tatuaje, tintas, agujas, fuente de alimentación, cable de clip, pedal, tapones de tinta ... todo lo que desea para el tatuaje está incluido, fácil de operar.

Máquina de tatuaje de hierro fundido con 10 bobinas de envoltura de alta calidad, magnética estable y fuerte, sin calentamiento para un trabajo prolongado.

Fuente de alimentación profesional con pedal, 5 tintas de colores (solo para practicar, no lo pruebes en la piel humana), 20 agujas de tatuaje esterilizadas, piel de práctica, agarre y más suministros.

El kit de tatuaje podría ser sombreado y forrado, un excelente kit de inicio para aquellos que son nuevos en el juego de los tatuajes.

Certificación CE, garantía de un año, mantenga la máquina funcionando a menos de 12 V para proteger la fuente de alimentación y la ametralladora.

STIGMA Kit de Tatuaje Profesional Blanco, Amarillo, Rojo, Verde, Púrpura, Azul, Negro, Máquina Rotativa Fuente de Alimentación Digital 7 Colores con Estuche EM122KIT02BP142-1 € 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La pluma de la máquina de tatuaje Rocket es una máquina de tatuaje profesional de alta calidad, moderna y liviana para tatuadores.

Esta máquina tiene un motor japonés profesional, no ha funcionado en caliente durante mucho tiempo. Esta máquina de tatuaje rotativa simple y clásica, y la máquina más adecuada para trabajos de línea precisos y sombreado de grises. Brinda una experiencia de mayor calidad y menos trauma.

Esta máquina está equipada con un avanzado sistema de engranajes que garantiza un funcionamiento silencioso, tiene un voltaje de trabajo de 9V a 11V. Con nuestra fuente de alimentación digital estable, puede aprender más fácilmente el arte del tatuaje.

Juego básico de 7 colores de tinta para tatuajes y 20 cartuchos de tatuaje premium STIGMA.

Certification CE, garantie un an, veuillez garder la machine en fonctionnement sous 12V pour protéger l'alimentation et la mitrailleuse

STIGMA Kit de Tatuaje para Principiantes Rotativa Pluma Maquina de Tatuaje Tattoo Gun con Digital Fuente de Alimentacion 20pcs Agujas para Tatuar Pedal de Tatuaje Practica piel € 59.99

€ 55.99 in stock 1 new from €55.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✱ ESTE KIT INCLUYE: STIGMA kit de tatuaje incluye una pluma para tatuajes, una fuente de alimentación, un pedal, 20 agujas para cartuchos de tatuajes, una cinta para tatuajes, una piel de práctica y un par de guantes con una caja de plástico. Después de recibir nuestro kit, verifique si faltan los accesorios anteriores.

✱ BUENO PARA LINEAR Y SOMBREAR: STIGMA rotulador rotatorio para tatuajes, el voltaje de trabajo es de 6-11 V y el par máximo tolerable es de 189,3 g.cm. La superficie está esmerilada, el trazo de la aguja es de 0-4,5 mm, la longitud de la aguja es de 3,5 mm y la interfaz RCA.

✱ MOTOR SIN NÚCLEO DE ALTA VELOCIDAD: Stigma Tattoo Pen adopta un motor sin núcleo de alta velocidad y un concepto de diseño interno único. Resuelve una serie de problemas de los bolígrafos de tatuaje tradicionales, como líneas de corte cansadas, fugas de color y líneas de corte falsas. La máquina se puede utilizar con las fuentes de alimentación inalámbricas universales actuales.

✱ 20 AGUJAS DE CARTUCHO DE TATUAJE ESTERILIZADO: STIGMA kit de máquina de tatuaje contiene 20 agujas de cartucho de tatuaje. (1003RLx10pcs, 1201RLx10pcs) Todas las agujas desechables han pasado la certificación CE y están preesterilizadas por E.O. Gas. La fecha indicada en cada paquete, proporciona una protección absoluta para tu arte del tatuaje.

✱ KIT COMPLETO APTO PARA PRINCIPIANTES: STIGMA kit de tatuaje profesional completo para principiantes y tatuadores. La fuente de alimentación de la pantalla digital le permite verificar y ajustar el voltaje en cualquier momento. Tanto si lo regalas a otros como a ti mismo, es una muy buena elección.

HAWINK Kit de tatuaje completo para principiantes 2 Pro máquina con Fuente de alimentación, 7 Conjunto de tinta, Suministros de tatuaje, Azul, Púrpura, Verde, Amarillo..., TK-HW2001 (TK-HW2007-EU) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hawink 1 x 8 wrap y 1 x 10 wrap Coil tattoo Machine para forros y sombras. funciona más rápido para crear líneas finas y precisas

Crear colores vibrantes y duraderos, con una mayor penetración en la piel.

El kit de tatuajes de entrada incluye todos los suministros de tatuajes: 2 máquinas de tatuajes, fuentes de alimentación, pedales, etc. nuestro Kit proporcionará todos los artículos necesarios para los estudiantes de tatuajes.

El kit de tatuajes profesional hawink complete es una buena opción para principiantes, aprendices y artistas de tatuajes.

Garantizamos un servicio de reemplazo gratuito para todos los productos durante el período de garantía. si el kit de tatuajes no funciona correctamente, Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento para resolver el problema. Además

Ambition Soldier Máquina de cartucho de tatuaje con bolígrafo de batería rotativa con motor inalámbrico de 1950 mAh sin núcleo pantalla LED digital suministro de equipo de tatuaje € 169.99 in stock 1 new from €169.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Ambition máquina de pluma de tatuaje de batería rotativa hecha de marco de aleación de aluminio y tallada CNC. Longitud: 148 mm, Peso: 210 g. Desmontable en su conjunto, fácil de desmontar, mantener y sustituir repuestos.

Acerca del motor: Ambition máquina rotativa de pluma de tatuaje con batería incorporada Motor sin núcleo de Japón, 10V - 9000 RPM. Más potente, baja pérdida de piel, coloración rápida, sin calor durante mucho tiempo.

Acerca de la batería: la capacidad de la batería es de 1950 mAh, batería de litio incorporada de 3x 650 mAh. Puede soportar trabajos de tatuaje a largo plazo, salida estable. El voltaje de salida de 8 V puede funcionar durante 5 a 6 horas, solo necesita 1,5 a 2 horas para cargarse por completo. Más importante aún, la batería se puede reemplazar en cualquier momento.

Amplias aplicaciones: la máquina de pluma es compatible con todos los tipos de agujas de cartucho, el sistema de derivación directa hace que la máquina de tatuaje se vuelva más fuerte y mejor para el delineador y el sombreador.

El paquete incluye: Ambition la máquina de pluma de tatuaje de batería rotativa incluye 1 pluma de tatuaje de batería, 1 rueda excéntrica de 4,0 mm de regalo extra gratis, adaptador RCA de 1 pieza, cable de datos de carga rápida USB de 1 pieza, caja de 1 pieza.

STIGMA Kit de Tatuaje Completo con Bateria Tattoo Kit Complete con 50pcs Cartuchos de Agujas de Tatuaje Maquina para Tatuar, 5 Tintas Colores para Tatuar Tattoo Kit Wireless P29-4 € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features STIGMA Kit de tatuaje inalámbrico para principiantes, más cómodo de usar y controlar, peso ligero, fácil proceso de montaje.

Este kit incluye los accesorios básicos necesarios para tatuajes, máquinas de tatuajes, potencia de tatuajes, agujas de tatuajes, tintas de tatuajes, tazas de tinta de tatuajes, guantes de tatuajes, cintas de agarre de tatuajes, y puede comenzar a tatuar en piel de naranja, piel de cerdo, plátano, etc.

El motor premium de tatuaje profesional no se calentará tan rápido ni reducirá el rendimiento durante mucho tiempo, y debido a que la calidad es muy liviana, no le dolerá las manos.

Esta máquina cuenta con un sistema de engranajes avanzado que garantiza un funcionamiento confiable y silencioso, tiene un voltaje de trabajo de 7V–11V. Es compatible con todo tipo de agujas de cartucho.

Certificación CE, garantía de un año; mantenga la máquina funcionando por debajo de 11 V para proteger la fuente de maquina.

Dragonhawk X5 Wireless Tattoo Pen Maquina Tatuar Rotary Tattoo Battery maquina de tatuaje Brushless Motor 4.0mm Stroke Length Adecuado para Tatuadores profesionales y principiantes € 109.00

€ 99.00 in stock 1 new from €99.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de la pluma de tatuaje inalámbrica】 Máquina de tatuaje inalámbrica Dragonhawk X5 hecha de aleación de aluminio con tecnología CNC de precisión, fácil de desmontar, fácil de mantener y reemplazar. Pluma de máquina giratoria liviana, equilibrada e ideal para todos los estilos de tatuaje

【Motor sin escobillas Dragonhawk】 Diseño de pluma de máquina con motor sin escobillas, alta velocidad, bajo nivel de ruido y funcionamiento Estable, bajo consumo de energía pero más potencia, sin calor durante mucho tiempo. 10V 9000Rpm, funciona muy bien para delineador o sombreador.

【Carrera】 La máquina de tatuaje inalámbrica Dragonhawk tiene una longitud de carrera de 4,0 mm, puede empujar con precisión y fuerza la aguja del cartucho, sin esfuerzo para cubrir y proteger, cambio de cartuchos eficiente, adecuado para la mayoría de las agujas de cartuchos de tatuaje en el mercado.

【Capacidad de la batería】 La capacidad de la batería de la pluma rotatoria del tatuaje es de 1600 mAh, el soporte de carga completa funciona de forma continua durante 8-12 horas. Voltaje ajustable de 4V-12V, puede admitir trabajos de tatuaje a largo plazo, salida estable. La parte superior de la batería tiene una pantalla LCD visible, que puede mostrar claramente el voltaje de trabajo y la energía restante.

【Amplia gama de aplicaciones】Perfecto para líneas finas o audaces, colores realistas, estilo de la nueva escuela y de la vieja escuela. La máquina de pluma es compatible con la mayoría de los tipos de agujas de cartucho, el sistema de estructura de accionamiento directo similar hace que la máquina de tatuaje se vuelva más fuerte y mejor para el delineador y el sombreador.

Anself - kit de tatuaje completo - Máquina rotativa con agujas de pluma y tintas de tatuaje para profesionales € 55.99

€ 53.99 in stock 4 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tatto In The Tatto In i mad o material de alta calidad durabl an grea para usar Color brillante de larga duración y fácil de aplicar en la piel Tatto In Ski absorbe los pigmentos fácilmente y no se desvanece después de la reparación I puede producir una imagen más nítida y brillante Tatto in cup ar mediu i size perfec for holdin tatto in ever tim for you tatto DIY.

Aguja de cartucho de alta calidad Aguja de cartucho de tatuaje de gusano de 1 pieza (5M1 5R modo eac para 5 piezas para proporcionarle un mejor trabajo de tatuaje).

Powerfu Tatto Machin Power Suppl más seguro, más estable y más potente sistema de suministro de energía i goo para el trabajo DI. Complet se o tatto machin accesorios idea para tatto principiantes.

CNC Tattoo maquina de Tatuar Kit Completo maquina tatuar inalambrica RCA Batería 20 agujas tatuaje Premium Juego de Tinta de 5 Colores Accesorios de Tatuaje CNCP6EN04-1 € 159.99

€ 139.99 in stock 1 new from €139.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rotulador giratorio: puede ajustar la longitud del trazo de 3,0 mm a 4,0 mm, incluso cuando la máquina está en funcionamiento. Chasis fabricado en aluminio aleado Aero-grade y tallado CNC. Peso: 172 g, longitud: 111 mm, diámetro: 31 mm.

Liner Shader: Pluma de máquina de tatuaje adecuada para tattoo liner y tattoo shader, Longitud de trazo: 3,0 mm, 3,3 mm, 3,6 mm, 3,8 mm, 4,0 mm. Con cinco longitudes de trazo a elegir.

Fuente de alimentación inalámbrica para tatuajes: batería RCA de 1500 mAh, ajuste de 5 niveles. Obtendrá una fuente de alimentación inalámbrica de 2 piezas, pueden mantener su trabajo de tatuaje durante un día. Esta fuente de alimentación inalámbrica para tatuajes tiene un peso de solo 50 gramos.

20 agujas de muestra mixtas CNC: 20 agujas de cartucho de tatuaje mixtas, incluye 4 piezas de cada uno de 1003RL, 1209RS, 1215RM, 1209RL, 1007RLT.

El paquete incluye: lápiz de tatuaje CNC, fuente de alimentación de tatuaje, batería RCA de 2 piezas, cartucho de agujas mixtas de 5 piezas y suministros.

TATELF Máquina Tatuaje Inalámbricacon 2 baterías y 15 agujas de cartucho - Cejas Microblading Shading Eyeliner Labio Microshading Tattoo (Negro) € 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El lápiz de maquillaje se utiliza para tatuar cejas, delinear los labios, delinear los ojos, la areola y una pequeña variedad de tatuajes.

Lápiz de maquillaje: batería incorporada, uso inalámbrico, rotación estable, menos vibración, menor ruido.

La pluma de maquillaje permanente puede ajustar la longitud de la aguja girando, la longitud de la aguja se puede ajustar de 0 a 2,5 mm.

Fácil de controlar y cooperar: operación con una sola tecla, 3 niveles de velocidad.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA: contáctenos si encuentra algún problema con el producto, el equipo profesional de posventa lo ayudará a resolver todos los problemas. READ Los 30 mejores L-Carnitina capaces: la mejor revisión sobre L-Carnitina

BIOMASER Termocopiadora Tattoo Bluetooth Impresora térmica (adecuada para iOS y Android) Máquina de transferencia de tatuajes Bluetooth Connect, no se requiere tinta ni papel de plantilla € 184.99 in stock 1 new from €184.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Biomaser 2023 NUEVO copiadora inalámbrica actualizada 】 Simplemente conecte su teléfono y podrá transferir fácilmente sus patrones favoritos. Buliding en batería recargable de 2500 mAh, no hay necesidad de conectarse a la fuente de alimentación, se puede utilizar durante 3-4 horas con una carga completa. Bajo nivel de ruido, rendimiento estable, sin necesidad de papel de tinta y plantilla, más económico que otros tatuajes de impresoras térmicas tradicionales.

Fácil de usar】 Descargue la aplicación exclusiva "TattooPrinter" en la tienda de aplicaciones o escanee el código QR para descargar la aplicación. Le permite editar, agregar, ajustar y generar plantillas. Puede imprimir varias imágenes de tatuajes en el álbum de su teléfono móvil a través del control de la aplicación.

[Imprima en cualquier momento en cualquier lugar]: Peso solo 0.75kg / 1.65lb, tamaño muy pequeño y conveniente para almacenar y llevar afuera. Imprima en cualquier momento y en cualquier lugar de forma inalámbrica, plug and play sin esperas; 80% más pequeño en tamaño y peso que las impresoras convencionales, fácil de sostener con una mano. La impresión fluida con alta resolución de hasta 203 DPI garantiza fuentes claras y gráficos nítidos.

[Amplia compatibilidad]: admite teléfonos móviles iOS y Android mediante conexión Bluetooth. Encienda la impresora pulsando primero el botón de encendido durante 3 segundos. Para dispositivos móviles, descargue primero la aplicación e ingrésela y conéctese con la máquina a través de la función Bluetooth.

Servicio de marca: La marca Biomaser se ha dedicado a la industria de equipos semipermanentes y de tatuaje durante más de 20 años y tiene su propia fábrica. Nos hemos comprometido a proporcionar a los clientes productos excelentes, si tiene sugerencias o insatisfacción con nuestros productos, contáctenos, le daremos la mejor solución.

HAWINK Kit de tatuaje Máquina de tatuaje rotativa completa Kit de pluma Fuente de alimentación LED 20 piezas Cartuchos Agujas 7 colores Pedal de pie de tinta para principiantes EM155KITEN02-1 € 62.99 in stock 1 new from €62.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El kit de tatuaje incluye máquina de tatuaje, fuente de alimentación, 20 cartuchos de aguja, 7 tintas de tatuaje, pedal, 2 guantes desechables, papel de transferencia, estuche de transporte. El kit de inicio de tatuaje completo de Tatooine es muy adecuado para principiantes y artistas del tatuaje.

Máquina rotativa para tatuar HAWINK fabricada en aleación de aluminio, ligera y portátil, fácil de sujetar. Delineador y sombreador Todo disponible, baja vibración y alta potencia, compatible con todas las agujas de cartucho.

Equipado con 4 agujas diferentes, 5 piezas para cada una, agujas de cartuchos de 20 piezas en total. RL3, RL5 para revestimiento y RM7, MI9 para sombreado. Fácil de instalar, rebote rápido, paquete individual. Semitransparente, conveniente de observar.

El kit de tatuaje contiene una maleta, tiene un gran espacio. Puede usarse para llevar este kit de tatuaje, o puede usarse como una pequeña maleta para salir o viajar, y puede abrocharse en un maletín con ruedas, que es muy conveniente de llevar.

La satisfacción del cliente es nuestra búsqueda incesante. Si tiene algún problema con el kit de tatuaje, ya sea sobre cómo usarlo o si el conjunto tiene algún problema, no dude en contactarnos. lo ayudaremos a resolver sus problemas tan pronto como sea posible.

Solong kit de tatuaje completo inalámbrico de la máquina de tatuaje rotativo RCA conectado - Dispositivo profesional para el tatuador -SLP30P192EN02D-1-EU € 69.98 in stock 1 new from €69.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta máquina de tatuaje simple, de moda, y la máquina más adecuada para el trabajo de línea precisa, y shading.Gives gris una experiencia de más calidad y menos trauma

Tatuaje inalámbrico Batería de litio de 3,7V 1500mAh,Interfaz RCA disponible para el lápiz de tatuaje Fuente de alimentación dedicada,Ajuste de 5 niveles,La batería de litio especialmente diseñada para el tatuaje. Para prolongar la vida de la batería, se recomienda cargar y descargar la batería al menos una vez al mes

Voltaje de funcionamiento: 5-11V, El voltaje máximo de funcionamiento es de 13V. No lo haga funcionar por encima de eso o sobrecalentará el motor y causará desgaste mecánico

Carrera de la máquina de tatuaje: 3.2mm. Protuberancia de la aguja: 0 - 4mm. Solong Tattoo está diseñado para darle una mejor experiencia de tatuaje

Por favor, póngase en contacto conmigo si encuentra algún problema con el producto. Un equipo profesional de post-venta le ayudará a resolver cualquier problema y no le dejará perder.

TATOOINE Kit Profesional de Práctica Tatuaje Pluma Maquina de Tatuaje con Fuente de Alimentacion Pedal 6PCS Kit de Tintas para Tatuaje 5ml, 20 Agujas de Tatuaje Suministros para Tatuajes € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Kit de herramientas completo con todos los accesorios necesarios para tatuaje】El kit de tatuaje incluye máquinas de tatuaje, fuente de alimentación de tatuaje, agujas de tatuaje, pedal, empuñaduras de tatuaje, 6PCS tintas para tatuaje 5ml etc. La máquina es apto con todos los tipos de agujas de cartucho.

【Potente motor, estable y silencioso】Nuestra máquina de tatuaje con mango adopta un motor profesional, una máquina tipo bolígrafo ergonómica y liviana, con características silenciosas y un entorno operativo estable, que imita el agarre y la sensación de un bolígrafo, el motor de alta velocidad es más cómodo que la máquina tradicional y el efecto del tatuaje es más estable y satisfactorio.

【Fácil de usar, fácil de transportar】Esta máquina de tatuaje con asa es muy conveniente de instalar. Inserte la aguja de tatuaje en el enchufe de la máquina de tatuaje, gire la aguja de tatuaje para bloquearla, conecte el cable de alimentación, gírela para ajustar la longitud de la aguja del tatuaje, y el voltaje de trabajo es de 0-18 V. Múltiples efectos, fáciles de lograr, nuestro bolígrafo para tatuajes se puede utilizar para cortar líneas, atomizar, colorear y dibujar.

【Tintas para Tatuaje 】El color es estable, el color es puro, duradero y seguro, y la fórmula contiene una alta concentración de pigmento, que es de larga duración, para que su tatuaje tenga una buena textura. Los 6 colores de uso común hacen que su tatuaje sea más profesional y eficiente. La capacidad de 5ml no causará desperdicios innecesarios.

【Aguja de tatuaje confiable】El borde de la aguja está especialmente diseñado para capturar más tinta y hacer que la tinta del tatuaje fluya bien. Son más afilados, perforan la piel rápidamente y funcionan de manera estable. Contacto con la piel sin dañar la piel, seguro y eficaz.Para el personal, para los profesionales, esta es una buena opción.

Máquina de Tatuaje de Permanente, Dermografo Micropigmentacion, Máquina de Micropigmentacion, Maquillaje de Digitaces Eléctrica con Pluma del Tatuaje con Agujas (Máquina con 6 Pcs Agujas) € 47.44 in stock 2 new from €47.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de tatuaje: contiene la pluma del tatuaje, la máquina y la cabeza de la herramienta, viene con un CD de enseñanza, demuestra detalladamente el método de operación, la mejor herramienta para el principiante. Y esta máquina de tatuaje no utilizará calor durante mucho tiempo, lo que es duradero.

Pantalla LCD : puede mostrar la potencia, la velocidad, el modo y las condiciones de trabajo de la máquina. Botón de fácil operación, teclas arriba y abajo para ajustar la velocidad, fácil de controlar.

Mango ergonómico de la pluma: el material de aluminio es estable con menos vibración y no es fácil dejar huellas dactilares o manchas de sudor, que es más fácil de agarrar y operar. La cabeza de la pluma tiene un diseño de pasador de bloqueo, que es más estable y fácil de trabajar.

Modos y aguja de 6 pcs: Line, Brow, Lip, MTS Cuatro modos opcionales funcionan en diferentes partes. 1 unids 3FP + 6 unids / bolsa (1P / 1D / 3P / 5P / 5PF / 7PF) para varias operaciones.

Uso seguro: sistema de silenciamiento incorporado y color rápido, que puede aliviar la tensión emocional y el dolor del cliente y permitir que el tatuaje funcione de manera rápida y conveniente.

Arenahawk Wireless Tattoo Pen Maquina Tatuar 4.0mm Stroke Length Máquina de Tatuaje Rotativa con Con 2 baterías de para Agujas de Cartucho de Tatuaje € 129.00 in stock 1 new from €129.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La pluma de la máquina de tatuaje inalámbrica está tallada con un marco de aleación de aluminio y un control numérico. Longitud: 136 mm, peso: 202g. Ligero y fácil de llevar

El tatuaje de batería arenahawk, con una longitud de recorrido de 4,0 mm, permite ajustar la profundidad de la aguja con agarre, lo que le permite manejar de forma estable líneas, tonos y colores al más alto nivel.

La pluma de la máquina de tatuajes giratorios tiene un motor sin núcleo de 10000rpm, rápido, bajo ruido, pequeñas lesiones cutáneas, teñido rápido y sin fiebre durante largas horas de trabajo.

La máquina inalámbrica de tatuajes y bolígrafos está equipada con una pantalla lcd. Puede mostrar con precisión la Potencia y el voltaje residuales. Es conveniente comprender con precisión el Estado del tatuaje.

La batería tiene una capacidad de 1200 ma y puede funcionar durante 5 - 8 horas. El voltaje 4V - 12v es ajustable y la salida es estable. Presione el botón "+" o "-" para establecer el voltaje. Presione una vez para ajustar el voltaje a 0,1v, Presione el botón de control dos veces para mostrar el porcentaje de Potencia (5 segundos de retorno automático)

