Los 30 mejores liquido wc quimico capaces: la mejor revisión sobre liquido wc quimico

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de liquido wc quimico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ liquido wc quimico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Liquido WC Quimico, WC Blue 5 L, Aditivo para Aguas Negras de Caravanas, Depósito de Residuos Autocaravanas, Sanitary Fluid, Altamente Concentrado, Líquido Potty, WC Quimico Autocaravanas € 23.94 in stock 2 new from €23.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Concentrado】El Mejor Liquido Wc Quimico, la alternativa perfecta a Thetford Aqua Kem Blue, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores y Desinfecta】Tu mejor alternativa a Thetford Aqua Kem Blue. Acción aromatizante que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para eliminar todo tipo de bacterias que puedan existir en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】Igual que Thetford Aquakem Blue, nuestro líquido WC Blue de Plantawa es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Evita obstrucciones】El Awuaqem Blue de Awaking evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro.

【Lubrica el depósito】Mantiene lubricadas las juntas del depósito. Evitando el deterioro y los daños en las mismas.

Campi blue 5l WC Liquido higiénico para caravanas Concentrado € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficaz concentrado para cisternas fecales

Facilita el vaciado de las cisternas de los inodoros, acelera la descomposición de las heces y el papel, reduce la formación de gases, depósitos

Su composición perfumada elimina los olores desagradables y da a la habitación una sensación de limpieza y frescor

El colorante azul permite controlar la frecuencia del tratamiento

Liquido WC Quimico Caravana WC Blue 2L + Rinse 2L,Liquido Autocaravanas Aditivo Aguas Negras + Concentrado Taza WC Cisterna,Caravanas,Depósito Residuos Autocaravanas,Sanitary Fluid,Líquido Potty € 27.95 in stock 2 new from €27.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Concentrado】Super Pack con los Mejores Líquidos Wc Quimicos, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores】Acción aromatizante que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para maximizar la higiene en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Evita obstrucciones】El WC Blue de Awaking evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro.

【Seguridad】No daña ni las gomas ni ningún material del inodoro. Envase resistente diseñado para ser transportado.

ambiti- Tank Fresh | Volumen 5 litros | Aditivo Depósito Aguas Grises | Autocaravanas y Campers | Fragancia Piña Colada € 19.80 in stock 6 new from €16.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aditivo para el depósito de aguas grises

Formulación a base de productos totalmente atóxicos, biodegradables y no inflamables

Líquido para un tanque de aguas residuales frescas

Debe transportarlo para el mantenimiento diario del tanque de retención de desechos y las tuberías

Formato de 5 litros

Ambiti- Blue | Volumen 5 Litros | Líquido para Depósito de Residuos | Aditivo para Aguas Negras | Fragancia Piña colada | Sanitary Fluid € 29.24

€ 23.50 in stock 4 new from €23.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Líquido para el depósito de residuos

Líquido wc químico

Líquido para el depósito de residuos

Thetford 500514 Aqua Kem Blue Producto limpiador € 19.30 in stock 5 new from €12.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corresponde a 13 dosis.

Aqua Kem Blue.

Marca:thetford.

Thetford 200354 Aqua KEM, Azul € 24.50

€ 19.30 in stock 6 new from €19.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Azul

Se vende por Separad

Hecho de material de calidad

Pack WC Rinse 5L + WC Blue 5L | Aditivo para Cisterna del Inodoro y Aditivo para Aguas Negras de Caravanas y Campers € 31.90 in stock 1 new from €31.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ QUÍMICO PROFESIONAL: Packs de químico para el cuidado de aguas grises y wc para inodoro, caravanas y campers

✅ WC BLUE: Elimina la acumulación de lodos, grasas y residuos orgánicos. Higieniza las aguas negras de manera eficaz evitando la aparición de bacterias, evita que el depósito se obstruya y se ensucie.

✅ TANK FRESH: Higieniza eficazmente las aguas grises de caravanas y campers, evitando que las grasas se peguen a las paredes del depósito y eliminando malos olores.

✅ WC RINSE: Producto esencial para la cisterna del wc fijo y wc portátil. Higieniza las descargas de los inodoros, creando una capa protectora en estos evitando las incrustaciones y el sarro. Aporta un agradable perfume

ambiti-WC Hydro | Volumen 20 Mililitros | Antibacteriano | Monodosis Depósito de Deshechos | Camping Cars | Fragancia de Piña Colada | 15 Dosis | 20 Gr/Unidad € 17.50 in stock 5 new from €16.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCION : Monodosis para el depósito de deshechos. Perfecto para camping-car. La solución ideal para evitar los malos olores en los vateres portátiles y en los dpósitos de aguas negras.

EFECTO PROFESIONAL: Fórmula limpiadora que facilita la destrucción de los deshechos en los depósitos de aguas negras de los WC químicos. Eliminación eficaz de los deshechos orgánicos

PODEROSO: Elimina rapidamente y sin esfuerzo el sarro urinario, los sedimentos calcarios, las bacterias y otros suciedades resistentes. Efectivo en despósitos de larga duración y concentración

COMPATIBLE: Formulado para los depósitos de aguas negras de vehiculos. Adecuado para su utilización en camping-car, caravanas, campers, barcos y otros WC móviles.

CALIDAD: Limpia y desodoriza, asegurando una protección adicioanl contra la contaminación. No deteriora ningun material o componente. Respetuoso con el medio ambiente. Soluble en el agua. Hidrosoluble.

ambiti- Rinse | Aditivo Cisterna WC | Desinfectante | Volumen 5 litros | Fragancia Piña Colada. € 19.50 in stock 4 new from €16.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flüssigkeit für WC-Zistern; Zusatzstoff, um den Musterbecher zu desinfizieren

Pastillas WC Quimico Autocaravana Blue Sachets 15ud, Higieniza y Desodoriza, Aroma Fresco y Agradable, para Depósito Aguas Negras Potti, Cassete, Caravana, Camper, Poti, Licua Residuos,Descompone… € 16.95 in stock 2 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑️ FÓRMULA CONCENTRADA. Nueva fórmula mejorada, hasta dos veces más eficaz. Con esta nueva fórmula mejorada altamente concentrada se consigue ahorrar una gran cantidad de plásticos en el proceso de elaborado y en el empaquetado

☑️ FÁCIL DE USAR. Cada bolsita tiene la dosis justa que debemos aplicar, las bolsitas son solubles en agua. Ahorraremos tiempo y esfuerzo.

☑️ AROMA FRESCO. Elimina y evita los malos olores que provienen del depósito de aguas negras del potti, dejando un olor mentolado fresco y agradable. Aumenta el bienestar en tu caravana, camper, autocaravana, tienda de campaña o barco.

☑️ FACILITA EL VACIADO DEL DEPÓSITO. Ayuda a la descomposición de sólidos y de papel higiénico, lo que resulta una gran ayuda a la hora de realizar el vaciado del depósito

☑️ IDEAL CAMPISTAS. Producto especialmente diseñado para uso en caravanas, autocaravanas, campers, barcos, aviones y tiendas de campaña.

PLANTAWA Liquido WC Quimico Portatil, Similar Aqua KEM Blue, 1L + Rinse 1L, Liquido WC Quimico, Aguas Negras, Cisterna y Aguas Grises, Camper,Potti,Aguas Negras Autocaravanas,Depósito Residuos € 16.95 in stock 1 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Concentrado】Mejor que Aqua KEM Blue. Nuestra fórmula es más concentrada que aquakem blue. El Mejor Líquido Wc Quimicos, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores】Acción aromatizante fresca similar a aqua kem, que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para maximizar la higiene en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Evita obstrucciones】El WC Blue de Awaking evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro.

【Seguridad】No daña ni las gomas ni ningún material del inodoro. Envase resistente diseñado para ser transportado.

LannerLab, Eco Producto WaterBac Liquido 2 en 1 Enzimático Concentrado para WC Químico Autocaravana y Camper, 50 Dosis, Para Deposito Aguas Negras/Grises. (1L) € 19.00 in stock 1 new from €19.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Económico. Tiene una nueva fórmula con enzimas. Efectiva y altamente concentrada. 1 litro de este producto equivale a más de 5 litros de producto de otras marcas.

Medioambiental y seguro. Elimina el riesgo de quemaduras asociado al uso de productos convencionales que contienen sustancias corrosivas.

Afecta a la causa de los olores desagradables debido a sustancias biológicamente activas.

Es fácil de usar, a merced de un dispensador especial, Sin tintes intensos. No deja manchas.

El producto 2 en 1, para aguas negras y grises. Soporta sistemas de drenaje y tanque, evita obstrucciones. Puede ser usado en todos los sistemas de inodoros químicos.

CAMPINGAZ Standard, Líquido De Limpieza WC Unisex Adulto, Blanco, 2.5 L € 14.99

€ 14.25 in stock 9 new from €14.25

1 used from €13.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desarrollado para el uso en el tanque de agua residual; previene la formación de malos olores y descompone los excrementos

Contenido: tensioactivos no iónicos, tensioactivos catiónicos, coloración agentes, sustancia olorosa Fórmula diluida

Cierre seguridad para niños Escala de medidas Capacidad: 2, 5 L

Enders Ensan Blue+ Liquido wc quimico microbiológico 1 l - Liquido wc caravana para tanques de aguas residuales, aseos portátiles - liquido para wc quimico certificación Blauer Engel #4976 € 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este liquido wc quimico autocaravanas se define por su alto rendimiento gracias a los microorganismos, premiado con la certificación Blauer Engel.

Este liquido inodoro portatil es fácilmente biodegradable, no lleva etiqueta y es compatible con las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Este liquido azul wc quimico favorece la descomposición de las heces, la descomposición del papel higiénico y mantiene el depósito de aguas residuales higiénicamente limpio.

Mediante el uso de este liquido para wc portatil, se difunde un aroma fresco y agradable

Este liquido inodoro caravana basta para aproximadamente 500 litros de agua de lavado con 2,5 litros de líquido sanitario. READ Bouygues Telecom no quiere asociarse con ofertas 5G gratuitas a precios reducidos

Motorkit Limpiador Inodoro WC Químico € 20.81 in stock 1 new from €20.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Limpiador para WC químico que contiene una serie de cepas seleccionadas del género Bacillus que son efectivas en el control de olores y la degradación de los desechos orgánicos

Así mismo contiene tensioactivo no iónico, colorante y perfume

Optimo para el tratamiento de los lavabos químicos y se usa en: autocares, remolques, caravanas, trenes, barcos, aviación comercial, bares y cafeterías provisionales

Para depósitos de caravanas y autocaravanas aplicar 200 g de producto después de cada vaciado

Liquido WC Quimico Caravana WC Blue 5L + Rinse 5L,Liquido Autocaravanas Aditivo Aguas Negras + Concentrado Taza WC Cisterna,Caravanas,Depósito Residuos Autocaravanas,Sanitary Fluid,Líquido Potty € 42.95 in stock 1 new from €42.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Concentrado】SUPER PACK AHORRO, con los mejores Liquidos Wc Quimicos, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores】Acción aromatizante que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para maximizar la higiene en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Evita obstrucciones】El WC Blue de Awaking evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro.

【Lubrica el depósito】Mantiene lubricadas las juntas del depósito. Evitando el deterioro y los daños en las mismas.

Oblait WC Blue Aditivo para Aguas negras 5 Litros, Sanitary Fluid Caravanas, Depósito de Residuos € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reduce la aparición de gases.

Elimina malos olores.

Evita que se atasque el WC.

Permite que el depósito este limpio y desinfectado.

Controla la acumulación de lodos, grasas y residuos orgánicos: evita la aparición de bacterias, que el depósito se obstruya y se ensucie.

Thetford 200413 Bolsitas para desodorizar y facilitar el vaciado del depósito de residuos Aqua Kem Blue Sachets € 20.90

€ 19.99 in stock 11 new from €14.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El aditivo para lavabos móviles no 1 al mundo! para los depósitos de aguas negras

Prácticos bolsas para un depósito de escape fresco y fácil de los malos olores svuotare. se solo un recuerdo.

Cada vez la justa dose. excepcional odori. disuelve de control de los residuos sólidos, y facilita su eliminación. reduce la formación de gas. frecuencia de utilización: cualquier 4-5 días, el recipiente se 15 unidades

Disolver los residuos sólidos, y facilita su eliminación. reduce la formación de gas. frecuencia de utilización: cualquier 4-5 días, el recipiente se 15 unidades

Frecuencia de utilización: cualquier 4-5 días, el recipiente se 15 unidades

Campi red 5l WC Liquido para el deposito con agua limpia para enjuagar Concentrado € 20.57 in stock 1 new from €20.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficaz concentrado para la cisterna

Formulado para refrescar el agua de la cisterna, la composición de la fragancia proporciona al ambiente una impresión de limpieza y frescor

Aumenta la eficacia de la descarga y evita los depósitos en el depósito de agua limpia.

Para el funcionamiento de inodoros portátiles y de cassette.

Fragancia de bosque

AMBITI WC HYDRO PINO Monodosis para el depósito de aguas negras, deshechos orgánicos (15 monodosis x 20 gr/unidad) € 16.60

€ 14.63 in stock 1 new from €14.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ambiti WC Hydro Pino Monodosis para el depósito de deshechos orgánicos, Aguas Negras - Camping-Cars Váteres y WC Químicos - Eliminación de los deshechos orgánicos y del papel higiénico - 15 monodosis - 20 gr unidad

PROTECCION: Monodosis para el depósito de aguas negras. Perfecto para camping-car. La solución ideal para evitar los malos olores en los váteres portátiles y en los depósitos de aguas negras

EFECTO PROFESIONAL: Fórmula limpiadora que facilita la destrucción de los residuos en los depósitos de aguas negras de los váteres de camping. Eliminación eficaz de los deshechos orgánicos.

PODEROSO: Elimina rápidamente y sin esfuerzo el sarro urinario, los residuos calcáreos, las bacterias y otras suciedades persistentes. Eficaz para los depósitos de larga duración y alta concentración

COMPATIBLE: Concebido para los depósitos de aguas negras de los vehículos. Recomendado para su utilización en los camping-cars, caravanas, campers, barcos y otros váteres portátiles

Liquido WC Quimico Portatil, Similar Aqua KEM Blue 2L + Rinse 2L, Liquido WC Quimico Autocaravanas y Cisterna, Liquido Baño Portatil Camping,Camper,Potti,Aguas Negras Autocaravanas,Depósito Residuos € 27.95 in stock 1 new from €27.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Concentrado】Mejor que Aqua KEM Blue. Nuestra fórmula es más concentrada que aquakem blue. El Mejor Líquido Wc Quimicos, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores】Acción aromatizante fresca similar a aqua kem, que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para maximizar la higiene en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Evita obstrucciones】El WC Blue de Awaking evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro.

【Seguridad】No daña ni las gomas ni ningún material del inodoro. Envase resistente diseñado para ser transportado.

Viks | Líquido azul WC químico | Aditivo Concentrado para depósitos de aguas negras | Especial Aseos de caravanas, autocar, barco, poti, inodoros portátiles | 5 Litros € 26.60 in stock 1 new from €26.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Ultra CONCENTRADO: Composición única altamente concentrada. Produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible y reduciendo la frecuencia de uso.

✅ CALIDAD. EFECTO PROFESIONAL: Fórmula especial que facilita la destrucción de residuos en los depósitos de aguas negras/grises de los inodoros de autobuses, caravanas, campers, y cualquier otro tipo de aseo portátil. Ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

✅ LIMPIA: Acción aromatizante que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

✅ EVITA OBSTRUCCIONES: Evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro,acelera la descomposición de las heces y el papel.

✅ Formato 5 Litros Mas dosis, mas frescor , mas duracion, mas desinfección. Diseñador para ser eficaz en altas temperaturas.

WC Blue 10 L. aditivo para aguas negras, depósito de residuos, Sanitary Fluid para caravanas | Líquido wc Químico Caravana € 34.95 in stock 1 new from €34.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reduce la aparición de gases.

Elimina malos olores.

Evita que se atasque el WC.

Permite que el depósito este limpio y desinfectado.

Controla la acumulación de lodos, grasas y residuos orgánicos: evita la aparición de bacterias, que el depósito se obstruya y se ensucie.

Thetford Aqua KEM Blue + Awaking Rinse 2L, Pack Aditivos para Aguas Negras de Caravanas y Cisterna, Depósito de Residuos y Agua Cisterna Autocaravanas, Sanitary Fluid, Líquido Potty, WC Quimico € 30.95 in stock 1 new from €30.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pack Ahorro】Compuesto por Thetford Aqua kem Blue 2l + Awaking Rinse 2L. La mejor combinación. Los líquidos más concentrados del mercado.

【THETFORD AQUA KEM】Es la fórmula más concentrada del mercado. Es El Mejor Líquido Wc Quimicos, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores】Acción aromatizante fresca de Thetford aqua kem, que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para maximizar la higiene en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】El líquido Aqua kem Blue + Awaking RInse es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Seguridad】No daña ni las gomas ni ningún material del inodoro. Envase resistente diseñado para ser transportado. READ Los 30 mejores Rollos De Cesped Artificial capaces: la mejor revisión sobre Rollos De Cesped Artificial

PLANTAWA Liquído WC Químico Rinse Awaking 5L Aditivo para la Cisterna de WC, Limpia y Desinfecta la Taza del Inodoro, Agradable Aroma € 21.95 in stock 1 new from €21.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Higienización y limpieza profesional】Producto ideal para las aguas limpias de tu inodoro portátil. Deja una fina película sobre la taza del inodoro que la mantiene limpia.

【Perfuma】Posee un agradable aroma que eliminará los malos olores de nuestra caravana o camper.

【Comodidad】Soluble con el agua para una mayor facilidad a la hora de su aplicación.

【Seguridad】No daña ni las gomas ni ningún material del inodoro. Envase resistente diseñado para ser transportado.

【Ideal campistas】Para uso continuado en wc portátiles o cassettes, cisternas de agua limpia.

Dometic Pastillas PowerCare - Aditivo para el tanque de aguas negras, ayuda a la disolución de los residuos, 16 pastillas, Multicolor, Talla Única € 21.85

€ 18.95 in stock 15 new from €14.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 16 pastillas por bote

Tan solo 1 pastilla por cada depósito

Pastillas envueltas en película soluble

Descompone los residuos a estado líquido y evita olores desagradables

Almacenamiento sencillo, ocupa poco espacio

PLANTAWA Líquido Autocaravana Tank Fresh 2L AWAKING, Liquido Aditivo Aguas Grises, Desagües, Duchas,Caravanas, Autocaravanas, Campers, Evita Malos Olores, Biodegradable, Aromatizante € 11.95 in stock 2 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Alta concentración】Awaking Tank Fresh cuenta con una composición especial, altamente concentrado y asegura efectividad y durabilidad. Diseñado especialmente para ser aplicado en tanques de depósito de fregaderos, duchas, desagües en caravanas, autocaravanas, campers, barcos y tiendas de campaña.

【Evita obstrucciones】Awaking Tank Fresh actúa eliminando los sedimentos que puedan quedar en las tuberías de duchas, desagües, lavabos y fregadores de caravanas, autocaravanas, campers y tiendas de campaña.

【Aromatizante】Awaking Tank Fresh cuenta con un agradable aroma con el que conseguiremos eliminar el mal olor provocado por los depósitos de aguas grises, desagües, lavabos...etc.

【Alta durabilidad】Verter 50 ml de producto por cada 25 litros de capacidad del depósito de aguas grises.

【Seguridad】No daña los materiales ni las juntas. Producto atóxico.

Ambiti- Hydro CAMPER | Monodosis | Depósito de Residuos | Aguas Negras | 20 Pastillas | 10 Gr/Unidad | Fragancia Piña colada € 16.50 in stock 5 new from €14.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Monodosis para el depósito de residuos, aguas negras.

Pastillas para el deposito de residuos porta potty

Liquido WC Quimico Caravana WC Blue 5L + Rinse 2L,Liquido Autocaravanas Aditivo Aguas Negras + Concentrado Taza WC Cisterna,Caravanas,Depósito Residuos Autocaravanas,Sanitary Fluid,Líquido Potty € 32.95 in stock 1 new from €32.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Concentrado】Super Pack con los Mejores Líquidos Wc Quimicos, composición única de altamente concentrada lo que produce una efectividad máxima utilizando la menor cantidad posible.

【Evita Olores】Acción aromatizante que evita la aparición de malos olores. Haz de tu estancia un lugar más agradable y fresco de forma sencilla. El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para maximizar la higiene en nuestros potty. Conseguiremos un inodoro limpio e inoloro.

【Ideal campistas】El líquido WC Blue de Plantawa es ideal para pottys e inodoros portátiles de caravanas, autocaravanas, campers, barcos o tiendas de campaña. Composición diseñada especialmente para este tipo de situaciones.

【Evita obstrucciones】El WC Blue de Awaking evita la formación de obstrucciones en tuberías y depósito de nuestro inodoro.

【Seguridad】No daña ni las gomas ni ningún material del inodoro. Envase resistente diseñado para ser transportado.

