Los 30 mejores Libreta Papel Reciclado capaces: la mejor revisión sobre Libreta Papel Reciclado

Unipapel | Cuaderno A4 Tapa Dura|Cartón y Papel Kraft 100% Reciclados | 80 Hojas Lisas 90g | Violeta | Uninature Concept | FSC Recycled 100 € 7.80

€ 6.88 in stock 2 new from €6.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Cuaderno Reciclado 100%: 80 hojas lisas 90 gramos.

✔ Hecho en España con cartón, Kraft y papel reciclado 100%, FSC Recycled Credit, garantiza que los materiales forestales son 100% reciclados, minimizando el impacto medio ambiental.

✔ Tamaño A4.

✔ Tapas Rígidas y suaves al tacto: fabricadas en cartón forrado con kraft y plastificado soft

✔ Este cuaderno en espiral tiene un elegante diseño de inspiración geométrica. Modelo: Uninature Concept Violeta

Miquelrius - Cuaderno 100% Reciclado, Cubierta Cartón Reciclado, Cuaderno A5 (148 x 210 mm), 2 Taladros, 120 Hojas recicladas de 80 g/m², 4 Franjas de Color, Rayado Cuadrícula 5 mm, Color Craft € 7.88

€ 7.68 in stock 5 new from €7.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO A5 CON 4 FRANJAS DE COLOR para una mejor organización por asignaturas o temas. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS para un arranque limpio y con 2 taladros para archivar.

EL INTERIOR ES CUADRÍCULA de 5x5 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

CUADERNO A5 RECICLADO (148 x 210 mm). Notebook A5 con PAPEL Extra Opaco de 80 g/m² con textura de fibra virgen y un aspecto natural auténtico, 100% recuperado post-consumo.

CUBIERTAS DE CARTÓN reciclado impreso (recuperado post-consumo) de color grafito. Cubierta compacta con serigrafía y grabada. ESPIRAL NEGRO con recubrimiento ecológico y sistema COIL-LOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar enganches.

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con las certificaciones FSC MIX CREDIT, BLUE ANGEL y EU ECOLABEL, garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

Miquelrius - Pack 3 Cuaderno Reciclados A4, 80 Hojas de 80 g/m², Cuadrícula 5 x 5 mm, Papel reciclado (recuperado Post-Consumo), 1 Franja de Color, 4 Taladros, Cubierta Reciclada, Azul, Lavanda y Rosa € 13.42 in stock 2 new from €13.42

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE 3 CUADERNOS A4 con 80 hojas blancas con lateral y rayado combinado con la cubierta. Las hojas están microperforadas, permitiendo un fácil arranque y desprendimiento limpio cuando sea necesario. Para una óptima organización y archivo, el cuaderno tiene 4 taladros en el margen, asegurando su fácil integración en carpetas y archivadores.

Cuadernos reciclados con CUADRÍCULA de 5 mm en color coordinado con la portada. Este diseño ha sido impreso mediante el método offset que no solo logra una sutileza excepcional en las líneas de la cuadrícula, sino que también contribuye a la nitidez y la limpieza, resaltando la escritura de manera significativa.

CUADERNO A4 RECICLADO (210 x 297 mm). Notebook A4 con PAPEL Extra Opaco de 80 g/m² con textura de fibra virgen y un aspecto natural auténtico, 100% recuperado post-consumo.

CUBIERTAS DE CARTÓN reciclado impreso (recuperado post-consumo). ESPIRAL NEGRO con recubrimiento ecológico y sistema COIL-LOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar enganches.

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con las certificaciones FSC MIX CREDIT, BLUE ANGEL y EU ECOLABEL, garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

Miquelrius - Cuaderno Libreta Notebook 100% Reciclado, 1 Franja de Color, A5, 80 Hojas Cuadriculadas 5 mm, Papel 80 g, 2 Taladros, Cubierta de Cartón Reciclado, Diseño Eco Flores € 5.85 in stock 4 new from €5.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Libreta pequeña tamaño A5 (148 x 210 mm) con tapa cartón reciclado e interior de cuadrícula de 5 x 5 mm, hojas recicladas con lateral e interior en 1 color

80 hojas de papel reciclado extraopaco de gran calidad, Gramaje 80 grm² que permite que la tinta no traspase y poder usar las hojas por las dos caras, hojas microperforadas para separar fácilmente y 2 agujeros para su archivo en carpeta

Hojas recicladas con franja lateral, cabecera para títulos y cuadrícula, todo en color azul, Impresión de color de alta calidad que facilita la escritura y lectura

Cubiertas de cartón 100 por ciento reciclado impreso, recuperado post-consumo, Espiral Coilock que evita enganches y permite la apertura en plano, Diseño de flores

Cuaderno hecho con materiales 100 por ciento reciclados READ Los 30 mejores Spiderman Blu Ray capaces: la mejor revisión sobre Spiderman Blu Ray

Miquelrius - Cuaderno Libreta Notebook 100% Reciclado, A4, 120 Hojas Lisas, Papel 80 g, 4 Taladros, Cubierta de Cartón Reciclado, Diseño Eco Hojas € 11.57 in stock 3 new from €11.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuaderno reciclado A4 de 120 hojas microperforadas para arranque limpio y con 4 taladros para archivar

Con impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio

210 x 297 mm (A4), papel extra opaco, Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación

Cubiertas de cartón 100 por ciento reciclado, Reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente y la producción sostenible

Hecho con papel sostenible

Miquelrius - Cuaderno A5 Reciclado - 4 franjas de color - Rayas Horizontales 7 mm - 120 Hojas - Espiral - Colección Sweet Fruits - Limonero € 8.53 in stock 3 new from €8.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO RECICLADO A5 con 4 franjas de color para organizar por asignaturas o temas. RAYAS HORIZONTALES 7 mm, con cabecera para títulos. Impresión offset de alta calidad, destaca la escritura y facilita la lectura.

TAMAÑO: 148 x 210 mm (A5). PAPEL 100% RECICLADO Extra Opaco 80g/m². La tinta no traspasa y con su secado rápido, se frena su irradiación. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS y con 2 taladros para archivar.

CUBIERTAS DE CARTÓN EXTRA DURO plastificado mate, resistente y duradero. ESPIRAL CONTINUO con COILOCK, permite abrir en plano el cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar enganches.

PAPEL 100% RECICLADO de 80 g/m², recuperado post consumo. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

COLECCIÓN SWEET FRUITS inspirada en frutas cítricas. Colección compuesta de varios artículos coordinados en preciosos colores y deseños de limones y naranjas.

PREVIS x2 Libreta A5 Hojas Blancas 100% Papel Reciclado - Pack de 2 Cuaderno de Notas con Anillas Pequeño A5-160 Páginas con 80g - Ideal para Tareas, Trabajo y Soltar y Desestresar la Mente € 9.95

€ 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eco-Amigable y Sustentable: Hechas con 100% papel reciclado, estas libretas A5 contribuyen a la conservación del medio ambiente.

Pack Doble para Máxima Conveniencia: Incluye dos libretas A5, cada una con 160 páginas de 80g, perfectas para tareas y trabajo.

Diseño con Anillas para Facilidad de Uso: Las anillas permiten pasar las páginas fácilmente y mantener la libreta abierta sin esfuerzo.

Tamaño A5 Ideal para Portabilidad: Su tamaño compacto es perfecto para llevar en tu bolso o mochila, ideal para notas rápidas en cualquier lugar.

Fomenta la Creatividad y Reduce el Estrés: Estas libretas son ideales para soltar la mente, desestresarse y fomentar la creatividad.

Miquelrius - Cuaderno A5 Reciclado , Cuadrícula 5mm , 120 Hojas de 70 g/m² , 4 Franjas de Color , Espiral , Colección Garden Memories , Flores Lila € 7.70 in stock 3 new from €7.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO RECICLADO A5 CON 4 FRANJAS DE COLOR para organizar por asignaturas o temas. CUADRÍCULA 5 x 5 mm, con cabecera para títulos. Impresión offset de alta calidad, destaca la escritura y facilita la lectura.

TAMAÑO: 148 x 210 mm (A5). PAPEL Extra Opaco 80g/m². La tinta no traspasa y con su secado rápido, se frena su irradiación. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS y con 2 taladros para archivar.

CUBIERTAS DE CARTÓN EXTRA DURO plastificado mate, resistente y duradero. ESPIRAL CONTINUO cobre con COILOCK, permite abrir en plano el cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar enganches.

PAPEL 100% RECICLADO, recuperado post consumo. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

COLECCIÓN GARDEN MEMORIES inspirada en la naturaleza. Colección compuesta de varios artículos coordinados en tonos verde y lavanda con diseños de plantas silvestres.

Miquelrius - Cuaderno Libreta Notebook 100% Reciclado, 4 Franjas de Colores, A5, 120 Hojas Cuadriculadas 5 mm, Papel 80 g, 2 Taladros, Cubierta de Cartón Reciclado, Diseño Eco Hojas € 11.34

€ 10.38 in stock 5 new from €10.13

1 used from €6.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO RECICLADO A5 CON 4 FRANJAS DE COLOR para una mejor organización por asignaturas o temas. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS para arranque limpio y con 2 taladros para archivar

EL RAYADO INTERIOR ES CUADRICULADO de 5 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

TAMAÑO HOJA: 148 x 210 mm (A5). PAPEL EXTRA OPACO RECICLADO DE ALTO GRAMAJE 80 g/m² DE EXCELENTE CALIDAD. Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

CUBIERTAS de cartón 100% reciclado. Reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente y la producción sostenible. ESPIRAL CONTINUA y apertura en plano con cierre COILOCK que evita "enganches".

HECHO CON MATERIALES 100% RECICLADOS. Cuenta con certificación FSC RECYCLED CREDIT garantizando que es 100% RECICLADO, reduciendo al mínimo el impacto medioambiental. Fabricado en España.

PALUDO 5 Piezas Bloc de Notas Espiral A5 Punteado, Cuaderno de Bocetos Espiral Cuadernos de Papel Kraft 100 Páginas/50 Hojas, Libreta Notas A5 para Viajar Dibujo Diario Escribir Listas de Tareas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 5 BLOC NOTAS A5 - Usted recibirá 5 piezas cuadernos espirales A5 con interior en punteado, 50 hojas/100 páginas por espiral libreta A5, estándar A5 - 14x21cm

ALTA CALIDAD - Las páginas interiores de los libreta A5 hojas blancas están hechas de papel punteado grueso de 80 gsm, respetuoso con el medio ambiente y reciclable. La cubierta de kraft está hecha de cartulina de alta calidad de 300 g/m², que es más resistente y duradera

DISEÑO EN ESPIRAL - El diseño de encuadernación en espiral es lo suficientemente fuerte como para mantener las páginas interiores del cuadernos A5 de forma segura, gira 360 grados para pasar las páginas sin problemas

FÁCIL DE LLEVAR - Este block de notas A5 es fácil de transportar y se puede guardar en una mochila para acceder a él fácilmente en cualquier momento, para que puedas llevarlo contigo a estudiar, trabajar o viajar

VERSÁTIL - Este libreta A5 punteado con espiral es perfecto para diario, investigación, negocios, tomar notas, diario, cuaderno de bocetos, memo, notas de reuniones y mucho más. Puede regalar el libretas A5 a sus hijos, estudiantes, compañeros de clase, amigos, colegas, familia

PALUDO 5 Piezas Bloc de Notas Espiral A5 Blanco, Cuaderno de Bocetos Espiral Cuadernos de Papel Kraft 100 Páginas/50 Hojas, Libreta Notas A5 para Viajar Dibujo Diario Escribir Listas de Tareas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE 5 BLOC NOTAS A5 - Usted recibirá 5 piezas cuadernos espirales A5 con interior en blanco, 50 hojas/100 páginas por espiral libreta A5, estándar A5 - 14x21cm

ALTA CALIDAD - Las páginas interiores de los libreta A5 hojas blancas están hechas de papel blanco grueso de 80 gsm, respetuoso con el medio ambiente y reciclable. La cubierta de kraft está hecha de cartulina de alta calidad de 300 g/m², que es más resistente y duradera

DISEÑO EN ESPIRAL - El diseño de encuadernación en espiral es lo suficientemente fuerte como para mantener las páginas interiores del cuadernos A5 de forma segura, gira 360 grados para pasar las páginas sin problemas

FÁCIL DE LLEVAR - Este block de notas A5 es fácil de transportar y se puede guardar en una mochila para acceder a él fácilmente en cualquier momento, para que puedas llevarlo contigo a estudiar, trabajar o viajar

VERSÁTIL - Este libreta A5 blanco con espiral es perfecto para diario, investigación, negocios, tomar notas, diario, cuaderno de bocetos, memo, notas de reuniones y mucho más. Puede regalar el libretas A5 a sus hijos, estudiantes, compañeros de clase, amigos, colegas, familia

Oxford Nature Cuadernos A4+ cuadrícula 5x5, tapa dura cartón reciclado, 80 hojas microperforadas, pack 2 libretas, colores neutros € 13.64 in stock 2 new from €13.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadernos Oxford Nature A4+ con tapa dura cartón reciclado. Incluye una banda comunicativa en la parte frontal creada con algodón reutilizado de la industria y semillas, por lo que podrás plantarla para que surja de ella una nueva planta.

80 Hojas microperforadas con iniciador de desgarre para poder arrancarlas fácilmente y archivarlas. Rayado cuadrícula 5x5 en color gris suave y enmarcado con cabecera para la identificación del tema, poner la fecha, etc.

4 taladros de archivo compatibles con carpetas de 2 y 4 anillas, Europeanbinder y archivadores palanca

Papel Optik Paper: un papel exclusivo de Oxford único por su opacidad, lisura y satinado. La tinta no traspasa de un lado a otro ni se dispersa, resistente a la presión del lápiz y al borrado

Compatible con la aplicación gratuita SCRIBZEE que permite escanear tus notas manuscritas para poder tenerlas en el móvil, tablet u ordenador y compartirlas, organizarlas, o consultarlas cuando y dónde quieras

10 Libretas pequeñas de bolsillo A6 con bolígrafo en cartón reciclado a juego, cuaderno con espiral, Portada Rígida, libretita de 70 Hojas con rayas ideal para regalos (10) € 13.95 in stock 1 new from €13.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de libretas de bolsillo A6 con páginas rayadas y bolígrafo, disponibles en rojo, azul, amarillo, blanco y negro

Libretas con páginas con a rayas para tener una guía a la hora de escribir y cubierta de cartón kraft reciclado y goma, el cuerpo del bolígrafo también está elaborado con cartón

Cada cuaderno cuenta con 70 hojas (140 páginas)

Dimensiones de la liberta: 14,5 x 10,5 cm, tamaño A6

Contenido: 10 libretas de bolsillo y 10 bolígrafos

STOBOK A6 Diario Kraft de Cubierta 12 Piezas 14X10cm Diario de Viaje Cuadernos de Kraft Diario de Viaje de Papel en Bloc de Notas Bloc de Notas Bloc de Notas € 22.42

€ 14.59 in stock 1 new from €14.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Multiusos| Estos cuadernos de papel kraft son muy adecuados para negocios, reuniones, cuadernos de viaje, composición, clase, tarea, notas de viaje, diarios, planes, notas y cosas importantes.

Escribe en cualquier momento| Este es un cuaderno pequeño. Su pequeño cuerpo permite meterlo fácilmente en el bolsillo. Puedes quitarlo para grabarlo en cualquier momento, lo cual es muy conveniente.

Diseño de Papel| El papel de este cuaderno está completamente en, sin líneas cruzadas y otros diseños superfluos, así que puedes usar libremente tu imaginación para crear, lo cual es para aficionados bricolaje.

Buena calidad| Nuestro exclusivo diseño de encuadernación hace que nuestro diario sea muy para que sea fácil de escribir. El papel grueso evita que la tinta se extienda, haciendo que la escritura sea más nítida

Gran regalo| El color y el diseño simple del papel kraft lo hacen un gran regalo para amigos, familiares, compañeros de clase y otros. READ Los 30 mejores acuarelas winsor & newton capaces: la mejor revisión sobre acuarelas winsor & newton

Miquelrius - Cuaderno Reciclado, Tamaño Folio (215 x 309 mm), 80 Hojas de 80 g/m², Cuadrícula 4x4 mm, Encuadernado Espiral, Color Azul € 5.93 in stock 1 new from €5.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuaderno escolar reciclado de 80 hojas tamaño folio, interior cuadrícula escolar 4 mm y portada de cartón reciclado color azul.

Interior cuadrícula 4 x 4 mm de impresión offset de alta calidad que consigue una mayor sutileza y limpieza destacando la escritura y, por lo tanto, facilitando la lectura y el estudio.

Papel reciclado tamaño folio (215 x 309 mm) de 80 g/m² que evitar que la tinta traspase y con secado rápido para frenar su irradiación.

♻ Cubiertas de cartón 100% reciclado impreso, recuperado post-consumo. Espiral que permite la abertura en plano del cuaderno además de dar la vuelta completa y con cierre Coil-Lock que evita "enganches".

⭐ Libreta reciclada con papel y cubiertas procedentes de papel y cartón 100% reciclado, recuperado post-consumo, con certificado Blue Angel, EU Ecolabel y FSC Recycled Credit.

VEESUN Pack de 10 cuadernos, A5 Tapa de Kraft Blanda 5 líneas y 5 Blanco 60 páginas, Libretas Grapadas Cuaderno de Notas para Despacho Diario Escritura de la Escuela Chicos Chicas y Maestros € 14.99

€ 12.74 in stock 1 new from €12.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LISTA DE EMBALAJE - La caja de cartón se suministra como una caja, que comprende 10 cuadernos kraftliner 21 x 14 cm. 5 pcs Páginas blancas / 5pcs rayas páginas, 30 hojas, 80gsm.

Se MATERIALES - Diarios está hecho de papel de alta calidad, reciclable y ecológico. No es fácil que se dañe y para tener un espesor suficiente sin tinta.

APLICACIÓN - este libro puede ser un diario escrito, un cuaderno, un bloc de dibujo, un diario, un libro de viajes y un diario de bolsillo y un bloc de notas Bloc.

GIFT-Es perfecto como regalo para los adultos y los niños, regalo de regreso a la escuela, como un cumpleaños o el día de San Valentín, graduación o inscripción como presentes a los niños y niñas como regalo jubilación para hombres y mujeres, como un regalo para mamá y papá.

VEESUN Bloc de Notas Espiral A5, Pack de 4 Cuaderno de notas Tapa Blanda Cubierta de Kraft 160 Páginas Diario de Viaje Libreta Hojas Blancas Pequeña Diarios para Escolar Escribir Professor € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LISTA DE EMBALAJE - Incluidas 4 pcs de 14.5 x 21cm de Cuaderno de notas con cubierta de Kraft. 80 hojas, página interior blanca en blanco, 80gsm.

Se MATERIALES - Diarios está hecho de papel de alta calidad, reciclable y ecológico. No es fácil que se dañe y para tener un espesor suficiente sin tinta.

APLICACIÓN - este libro puede ser un diario escrito, un cuaderno, un bloc de dibujo, un diario, un libro de viajes y un diario de bolsillo y un bloc de notas Bloc.

GIFT - Es perfecto como regalo para los adultos y los niños, regalo de regreso a la escuela, como un cumpleaños o el día de San Valentín, graduación o inscripción como presentes a los niños y niñas como regalo jubilación para hombres y mujeres, como un regalo para mamá y papá.

Miquelrius - Cuaderno Reciclado A4, 80 Hojas de 80 g/m², Rayado Horizontal 7 mm, Papel reciclado (recuperado Post-Consumo), 1 Franja de Color, 4 Taladros, Cubierta Reciclada, Eco Azul € 7.49

€ 6.40 in stock 2 new from €6.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO A4 con 80 hojas blancas con lateral y rayado combinado con la cubierta. Las hojas están microperforadas, permitiendo un fácil arranque y desprendimiento limpio cuando sea necesario. Para una óptima organización y archivo, el cuaderno tiene 4 taladros en el margen, asegurando su fácil integración en carpetas y archivadores.

Cuaderno reciclado con CUADRÍCULA de 5 mm en color coordinado con la portada. Este diseño ha sido impreso mediante el método offset que no solo logra una sutileza excepcional en las líneas de la cuadrícula, sino que también contribuye a la nitidez y la limpieza, resaltando la escritura de manera significativa.

CUADERNO A4 RECICLADO (210 x 297 mm). Notebook A4 con PAPEL Extra Opaco de 80 g/m² con textura de fibra virgen y un aspecto natural auténtico, 100% recuperado post-consumo.

CUBIERTAS DE CARTÓN reciclado impreso (recuperado post-consumo). ESPIRAL NEGRO con recubrimiento ecológico y sistema COIL-LOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar enganches.

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con las certificaciones FSC MIX CREDIT, BLUE ANGEL y EU ECOLABEL, garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

10 Libreta-Bloc notas, papel reciclado natural, 80 hojas papel lisas Medidas 15.5 x 21cm,Lote 10 unidades Publiclick € 23.98 in stock 1 new from €23.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 Libreta-Bloc notas, papel reciclado natural, 80 hojas papel lisas Medidas 15.5 x 21cm ,Lote 10 unidades Publiclick

Libreta de anillas de línea nature,. Tapas rígidas de cartón reciclado e interior con 80 hojas lisas.

Ideal para uso diario, adultos y niños, oficinas, colegios

Envio inmediato 24-48 horas, añade la cantidad de lotes que necesites

Referencia comercializada y enviada exclusivamente por Publiclick

Miquelrius - Cuaderno A4, Tapa Dura, 4 Franjas de Color, 120 Hojas Cuadrícula, Papel 80 g Microperforado con 4 Taladros para 4 Anillas, color Marrón, Diseño Mostaza € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO A4 CON 4 FRANJAS DE COLOR. 120 hojas microperforadas para arranque limpio y con 4 taladros para archivar.

TAMAÑO HOJA: 210 x 297 mm (A4). PAPEL Reciclado Extra Opaco 80 g/m² y excelente calidad. Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

EL RAYADO INTERIOR ES UNA CUADRÍCULA de 5 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

CUBIERTAS DE CARTÓN EXTRA DURO que le aporta resistencia, consistencia y una mayor durabilidad. ESPIRAL CONTINUO con sistema COILOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar engaches

HECHO CON PAPEL 100% RECICLADO. Cuenta con certificación FSC RECYCLED CREDIT garantizando que es 100% RECICLADO, reduciendo al mínimo el impacto medioambiental. Fabricado en España

Clairefontaine Forever 68402C - Cuaderno de espiral (100% reciclado, una marca de Clairefontaine, A4, 21 x 29,7 cm, 120 páginas desmontables, cuadros, papel reciclado, 90 g, tapa de tarjeta reciclada € 7.46

€ 7.21 in stock 2 new from €7.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Productos para manualidades y escritura

Los productos de esta marca están fabricados con materiales de óptima calidad

Descubre la gama completa de productos

Miquelrius - Cuaderno A4 , 120 Hojas , 4 Franjas de Colores, Papel Reciclado, Cuadrícula 5 mm, Tapa de Polipropileno Reciclado de color Negro € 10.81 in stock 4 new from €10.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO A4 CON 4 FRANJAS DE COLOR para una mejor organización por asignaturas o temas. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS para arranque limpio y con 4 taladros para archivar

EL RAYADO INTERIOR ES UNA CUADRÍCULA de 5 mm, con cabecera para títulos. La impresión offset de alta calidad del rayado consigue una mayor sutileza y limpieza, destacando la escritura, facilitando la lectura y el estudio.

TAMAÑO HOJA: 210 x 297 mm (A4). PAPEL Extra Opaco 80g/m². La escritura es tan suave que escribir sobre nuestro papel es un placer de alta calidad. Evita que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

CUBIERTAS DE POLIPROPILENO 100% RECICLADO OPACO que le aporta resistencia, flexibilidad, ligereza, durabilidad y resistencia al agua. ESPIRAL CONTINUO con sistema COILOCK que permite abrir en plano del cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar engaches

HECHO CON MATERIALES 100% RECICLADOS. Cuenta con certificación FSC RECYCLED CREDIT garantizando que es 100% RECICLADO, reduciendo al mínimo el impacto medioambiental. Fabricado en España.

Miquelrius - Cuaderno Reciclado, Cuadrícula 5 mm, 120 Hojas, 4 Franjas de Color, Cuaderno A5 Espiral, Colección Sweet Butterflies, Mariposas Rosa € 7.70 in stock 2 new from €7.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuaderno reciclado A5 con 4 franjas de color para organizar por asignaturas o temas, cuadrícula 5 x 5 mm, con cabecera para títulos, Impresión offset de alta calidad, destaca la escritura y facilita la lectura

148 x 210 mm (A5), La tinta no traspasa y con su secado rápido, se frena su irradiación, 120 hojas (30 por color) microperforadas y con 2 taladros para archivar

Plastificado mate, resistente y duradero

Papel 100 por 100 reciclado recuperado post consumo

Hecho con papel sostenible

Unipapel | Cuaderno A5 100% Reciclado | 80 Hojas Cuadriculadas 4x4 | 90g | Flores | FSC Recycled 100% | Tapa Dura | Uninature Design € 4.65 in stock 2 new from €4.65

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Cuaderno Reciclado 100%: 80 hojas cuadriculadas 4x4 90 gramos.

✔ Hecho en España con cartón, Kraft y papel reciclado 100%, FSC Recycled Credit, garantiza que los materiales forestales son 100% reciclados, minimizando el impacto medio ambiental y tintas ecológicas, de base vegetal, sin aceites minerales ni compuestos orgánicos.

✔ Tamaño A5.

✔ Tapas Rígidas y suaves al tacto: fabricadas en cartón forrado con kraft y plastificado soft

✔ Este cuaderno en espiral tiene un elegante estampado de flores en colores suaves. Modelo: Uninature Design Flores.

Miquelrius - Cuaderno A4 Reciclado , Cuadrícula 5 x 5 mm , 120 Hojas de 70 g/m² , 4 Franjas de Color , Espiral , Colección Sweet Fruits , Limones € 12.16 in stock 3 new from €12.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO RECICLADO A4 con 4 franjas de color para organizar por asignaturas o temas. CUADRÍCULA 5 x 5 mm, con cabecera para títulos. Impresión offset de alta calidad, destaca la escritura y facilita la lectura.

TAMAÑO: 210 x 297 mm (A4). PAPEL 100% RECICLADO Extra Opaco 80g/m². La tinta no traspasa y con su secado rápido, se frena su irradiación. 120 HOJAS (30 por color) MICROPERFORADAS y con 4 taladros para archivar.

CUBIERTAS DE CARTÓN EXTRA DURO plastificado mate, resistente y duradero. ESPIRAL CONTINUO con COILOCK, permite abrir en plano el cuaderno, además de dar la vuelta completa y evitar enganches.

PAPEL 100% RECICLADO de 80 g/m², recuperado post consumo. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

COLECCIÓN SWEET FRUITS inspirada en frutas cítricas. Colección compuesta de varios artículos coordinados en preciosos colores y deseños de limones y naranjas. READ Los 30 mejores vans old skool platform capaces: la mejor revisión sobre vans old skool platform

DWIYITTN A5 Cuaderno de Blanco, 24 Piezas Bloc de Notas con Tapa de Kraft, 60 Páginas Diarios de Viaje para Despacho Diario Escritura de la Escuela Chicos Chicas, 14 x 21cm, Marrón € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad Premium】Cada bonito cuaderno tiene 60 páginas en blanco, el papel de primera calidad es lo suficientemente grueso como para que la tinta no traspase. Nuestro cuaderno de dibujo encuadernado con costura, que es estable y permite que el cuaderno no sólo quede plano, sino que se pliegue completamente.

【Cuaderno A5 a Granel】24 Piezas cuaderno de 14 x 21 cm son un tamaño perfecto, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Puede llevar el libreta a5 a cualquier parte para dibujar, garabatear y tomar notas.

【Creación DIY】La A5 cubierta del libreta y las páginas interiores están en blanco, puede garabatear o pegar en la cubierta de acuerdo a sus propias ideas, la creación de bricolaje, para crear un cuaderno personalizado, único que le pertenece a usted, las páginas interiores en blanco también son muy adecuadas para el dibujo y la creación.

【Multiusos】Este mini libreta es perfecto para tomar notas, escribir en un diario, hacer listas, hacer planes de viaje y notas de viaje, o dárselo a niños pequeños para crear fundas especiales para entusiastas de los viajes, niños y cualquier persona que necesite llevar un registro de algo en todo momento.

【Mejor Regalo】Este juego de libreta es una opción ideal como regalo para niños y estudiantes. También es ideal como diario de viaje para que los viajeros anoten sus ideas, listas de la compra y listas de tareas.

Miquelrius - Cuaderno reciclado A4, 80 Hojas de 80 g/m², Rayado interior liso, Papel reciclado (recuperado Post-Consumo), 1 Franja de color, 4 Taladros, Tapa reciclada, Eco Confetti € 7.95 in stock 1 new from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUADERNO A4 con 80 hojas con lateral de 1 color combinado con la cubierta. Las hojas están microperforadas, permitiendo un fácil arranque y desprendimiento limpio cuando sea necesario. Para una óptima organización y archivo, el cuaderno tiene 4 taladros en el margen, asegurando su fácil integración en carpetas y archivadores.

EL RAYADO INTERIOR de esta libreta presenta un diseño liso, sin ningún patrón, lo que proporciona una hoja en blanco sin distracciones visuales y cuenta con una cabecera especialmente destinada para títulos, lo que facilita la organización y la identificación de secciones dentro del cuaderno. La técnica de impresión offset de alta calidad utilizada en el diseño del interior garantiza una mayor sutileza y limpieza en la hoja, lo que resalta la calidad de la escritura y facilita la lectura.

CUADERNO A4 RECICLADO (210 x 297 mm). Nuestro notebook utiliza papel sostenible de 80 g/m² con textura de fibra virgen y un aspecto natural auténtico, 100% recuperado post-consumo. La calidad de nuestro papel proporciona una experiencia de escritura suave y ofrece una notable resistencia ya que evita que la tinta traspase. Su capacidad de secado rápido contribuye a evitar que la tinta se extienda o manche tus apuntes.

CUBIERTAS DE CARTÓN RECICLADO impreso (recuperado post-consumo) lo que aporta a la libreta una combinación de resistencia, flexibilidad, ligereza y durabilidad excepcionales. El sistema de encuadernación es una espiral metálica con recubrimiento ecológico y sistema COIL-LOCK, que permite dar la vuelta completa al cuaderno sin riesgo de enganches.

HOJAS FABRICADAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con las certificaciones FSC MIX CREDIT, BLUE ANGEL y EU ECOLABEL, garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

Oxford Nature, Cuadernos A5+ Cuadrícula 5x5 , Tapa Dura Cartón Reciclado, 80 Hojas Microperforadas, Pack 2 Libretas, Colores Neutros € 10.95 in stock 1 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuadernos Oxford Nature A5+ con tapa dura cartón reciclado. Incluye una banda comunicativa en la parte frontal creada con algodón reutilizado de la industria y semillas, por lo que podrás plantarla para que surja de ella una nueva planta.

80 Hojas microperforadas con iniciador de desgarre para poder arrancarlas fácilmente y archivarlas. Rayado cuadrícula 5x5 en color gris suave y enmarcado con cabecera para la identificación del tema, poner la fecha, etc.

6 taladros de archivo compatibles con carpetas de 2 y 6 anillas, Europeanbinder y archivadores palanca

Papel Optik Paper: un papel exclusivo de Oxford único por su opacidad, lisura y satinado. La tinta no traspasa de un lado a otro ni se dispersa, resistente a la presión del lápiz y al borrado

Compatible con la aplicación gratuita SCRIBZEE que permite escanear tus notas manuscritas para poder tenerlas en el móvil, tablet u ordenador y compartirlas, organizarlas, o consultarlas cuando y dónde quieras

Artway Enviro - Bloc encuadernado con gusanillo - Papel cartridge 100% reciclado - Tapas de aglomerado - 170 gsm - 35 hojas - Apaisado A5 € 7.98 in stock 2 new from €7.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bloc de artista de gran calidad encuadernado con un gusanillo y papel cartridge reciclado de 170 gsm.

35 hojas (70 caras) de papel cartridge de gran calidad

Tapas de aglomerado natural, las cuales son preciosas (¡y maravillosas!)

Bloc encuadernado con gusanillo

También disponible en formato apaisado y de retrato

DRAEGER PARIS 1886 D.i.y with Toga su64 Cuaderno con Espiral Papel Kraft 16 x 21 x 2 cm € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1 bloc de notas de con una cobertura en kraft de 2 mm de grosor a personalizar:

Encuadernado con una espiral de metal negro de 2 cm de diámetro y un elástico Negro de 7 mm de ancho.

Contiene 80 páginas marfil rayas en gris antracita.

Dimensiones del cuaderno: 19 x 26, 5 cm.

Tamaño de una página: 18, 5 x 26 cm.

