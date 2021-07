Inicio » Productos de oficina Los 30 mejores Letras De Madera capaces: la mejor revisión sobre Letras De Madera Productos de oficina Los 30 mejores Letras De Madera capaces: la mejor revisión sobre Letras De Madera 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Besch Letras de Madera mayúscula Decorativa 15cm (A) € 4.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Material - Madera ecológica, Dimensión: 15cm*12cm*1.5cm.

❤Exprese sus palabras interiores - demuestre su amor con estas letras de madera decorativas, cree una atmósfera romántica, ¡GRAN REGALO!

❤Varias combinaciones - las letras decorativas 3D para colocar están disponibles en letras individuales de la A a la Z para el diseño individual de letras, nombres o palabras sueltas.

❤Gran decoración - Hermosas letras de color madera. Ideal para decorar la fiesta de cumpleaños, la fiesta de bodas e incluso solo tu habitación individual.

❤Fácil de usar - las letras se pueden colocar sobre una superficie plana o unidas a la pared como desee.

Nombres decorativos infantil de madera, regalos únicos y originales para decoraciones de pared. Nombre puerta habitación, Regalos personalizados boda bautizo comunión € 9.95

Amazon.es Features Is Adult Product

moinkerin 100 Piezas Letras de Madera Juego Letras Juguetes Juegos Artesanía Alfabeto Madera A a Z para Educación Infantil, Juguetes para Niños, Manualidades, Bricolaje € 10.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【Proyecto de bricolaje】:-Puede utilizar este juego completo de Letras de Madera para deletrear nombres de personas u otros temas de texto.

❤【Juego de ortografía】:-Estas Letras de Madera son un conjunto completo de juegos que se pueden usar con juegos o crear y decorar. Cada ficha tiene las mismas letras y números que el juego.

❤【Material de alta calidad】:-Letras de Madera están hechas de madera 100% natural y tienen una superficie lisa que no lastimará tus dedos; las letras y números claros de la pantalla hacen que sea más fácil de leer y no fácil de usar.

❤ 【Adecuado para artesanos】: -Estos tacos son ideales para manualidades, llaveros personalizados, colgantes, decoraciones, etc.

❤【Más diversión】:-Letras de Madera son muy adecuadas para hacer obras de arte, como obras de arte, marcos de fotos, etiquetas de nombres de bodas y decoraciones para el hogar. ¡Expresa tu creatividad!

LA LLUNA ALWAYS CREATING Letras de Madera. Letras Grandes de Madera DM de 20cm de Alto para decoración y Manualidades. Disponible el Alfabeto Completo (A) € 5.00

Amazon.es Features Letra A. Disponemos del abecedario completo, incluyendo la Ñ y el símbolo &.

Letras grandes de madera DM diseñadas para mantenerse de pie. Miden 20cm de altura y 1.6cm de grosor. La anchura varia según la letra des de 10cm (letra I) a 29,5cm (W)

Se pueden pintar o decorar. Usa cualquier técnica DIY para personalizarlas. Estimulan la creatividad y la imaginación

Perfectas para decorar con letras cualquier rincón de la casa, con nombres o palabras completas o iniciales.

Regalo ideal para eventos, bautizos, cumpleaños, bodas, regalos personalizados, señalizació de espacios, carteles, etc.

DON LETRA Letras Luminosas Decorativas con Luces LED, Letras del Alfabeto A-Z, Altura de 22cm, Color Blanco - Letra M € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Ponerle pilas y listo! - Cada letra se alimenta con 2 pilas de AA y puede usarse en promedio durante aproximadamente una semana sin interrupción.

Brillo & Cómodo - Cada letra se ilumina por varias bombillas de LED. La luz es uniformemente brillante pero no deslumbrante. La luz de color cálida es ideal para espacios nocturnos o áreas con poca luz, crea un ambiente cálido.

Ligero & Multi-función - Cada letra pesa aproximadamente 200-500 gramos, y el interruptor está ubicado detrás del producto y tiene dos ranuras que se pueden enganchar a la pared, el espejo o la ventana.

Diseño & Bricolaje - En cada embalaje de tu compra, te regalamos una plantilla de cartón para trabajos hechos a mano (DIY). Puedes usar tu creatividad para hacer tu propio diseño. Al mismo tiempo, también le invitamos a publicar las fotos de tu diseño en este anuncio. READ Los 30 mejores Funda Galaxy A50 capaces: la mejor revisión sobre Funda Galaxy A50

Gspirit Decorativo De Madera Letras, Pared Letras 26 Letras Madera Alfabeto para Niños Bebé Nombre Cumpleaños Fiesta Boda Casa Decoración (E) € 2.39

Amazon.es Features ❤Material - Madera ecológica, Dimensión: 8cm * 6cm * 1.2cm.

❤Exprese sus palabras interiores - demuestre su amor con estas letras de madera decorativas, cree una atmósfera romántica, ¡GRAN REGALO!

❤Varias combinaciones - las letras decorativas 3D para colocar están disponibles en letras individuales de la A a la Z para el diseño individual de letras, nombres, palabras sueltas o números.

❤Gran decoración - Hermosas letras de color madera. Ideal para decorar la fiesta de cumpleaños, la fiesta de bodas e incluso solo tu habitación individual.

❤Fácil de usar - las letras se pueden colocar sobre una superficie plana o unidas a la pared como desee.

FAVENGO 216 Pcs Letras Mayúsculas Madera y Numero de Madera Letras de Madera Decorativas y Numero del 0 al 9 Letras Mayúsculas 26 Alfabeto Madera para Decorar Enseñar Niños Manualidades con Bandeja € 11.99
€ 11.49

€ 11.49 in stock 1 new from €11.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➊【156 Pcs Letras & 60 Pcs Números】216 piezas en total, incluyendo 156 letras mayúsculas ( 26 letras mayúsculas, cada letra tiene 6 piezas) 60 números (número 0 a 9, cada número tiene 6 piezas) las letras y los número están hechos de material de madera natural, sin fallas, natural, seguros, y es duraderos.

➋【Ideal para Hacer Manualidades】Es es color original de la madera, puedes pintarlo y mancharlo tú mismo, bricolaje o hacer manualidades. Utiliza estas letras para decorar paredes y puertas a tu gusto por tu imaginación que no tiene el límite. Muy útiles para decorar objetos o hacer manualidades.

➌【Útil para Aprender Letras y Números】Un alfabeto completo más vocales adicionales y letras que se utilizan con frecuencia, es buen producto para enseñar a los pequeños las letras y los números, puede colocar estas letras juntas para deletrear lo que quieras. es un buen juguete de educación temprana para sus bebés niños.

➍【Una Bandeja de Almacenamiento】El kit de letras y numeros de madera viene una bandeja de almacenamiento, tamaño: 25 x 17 cm/8.26x9.5 pulgadas, hecho de madera, es fácil de organizar en forma ordenada, no fácil perdir los letras y numeros. Y es conveniente para llevar a la escuela y a cualquier lugar.

➎【Muy Prácticos para Nuestras Vidas】Estas letras y números se pueden utilizar no solo como decoración, manualidades, sino también como soporte para la ortografía, la aritmética, el reconocimiento de letras y números y para el aprendizaje. Los numeros y letras son de tamaños perfectos, cada letra mide aprox 2,5 cm x2.7 cm y cada número mide aprox: 4cmx4.5 cm.

letras madera Letras Led Letras Luminosas Decorativas Letras Alphabet Light Luces De Espejo Del Alfabeto A-Z con Luces de LED para Decoración de DIY FIESTA Dormitorio Decoración de Navidad- Letra (A) € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️DECORACION PERFECTTA: letras decoracion letras madera Letras del alfabeto enmarcadas, ilumina tus palabras favoritas para ocasiones especiales, eventos, o decorar tu casa, fiesta de cumpleaños, eventos al aire libre, bares, cafeterías, salas de juegos, sala de estar, crea un ambiente cálido y mucho más.

DISENO PERFECTO: letras decoracion letras madera Luces LED de plástico con un elegante acabado blanco mate, 28 caracteres alfabéticos, caracteres numéricos, &, corazón, para crear diferentes combinaciones, funciona con 2 pilas AA (pilas no incluidas).

REGALO ESPECIAL: letras decoracion letras madera Un nombre, una palabra o un número importante, esperamos que cada letra pueda iluminar un significado que sea importante para ti.I LOVE U,HOME,MARRY ME,U&M.La mejor opción para la propuesta de matrimonio letras decoracion.

PONEERSE DE PIE O COLGAR: lo que diseñamos un surco en la parte posterior de cada letra, así puedes colgarlos en la pared como decoración además de la mesa.Crea tus propias palabras y frases para iluminar tu hogar letras decoracion.

REGALO IDEAL: La luz inicial es un regalo ideal para Halloween, Navidad, bodas, fiestas, aniversarios, fiestas de cumpleaños, eventos y otras celebraciones letras decoracion.

200 piezas Letras de Madera y Números de Madera Dylan-EU Alfabeto de Madera - Letras Mayúsculas 15 mm para Bodas Decoraciones de Cumpleaños Educación Juegos Infantiles DIY € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Nota: Las letras y los números de madera son aleatorios, no necesariamente conjuntos completos. Por favor compre si no le importa.

✿ Material: Las mayúsculas de madera están hechas de madera natural. No tóxico, sin olor, color de madera natural.

✿ Tamaño de Números Arábigos: Altura: 15 mm / 0,59 pulgadas; Espesor: 4 mm / 0.15 pulgadas; Ancho: aproximadamente 10 a 15 mm. Considere antes de comprar.

✿ Ampliamente Utilizado: Estas letras y números son adecuados para una variedad de propósitos, como álbumes de recortes, etiquetas de regalo, decoración de bodas o paredes, o para la educación y el aprendizaje de los niños para desarrollar inteligencia.

✿ Cantidad de Embalaje: 200 piezas Letras y números para artesanía: 100 piezas Letras de madera; 100 piezas números de madera.

Nombres Decorativos Personalizados de madera para Decoración del Hogar, Comunión, Boda, Cumpleaños y Habitación de Bebe infantil de 25/35/45cm satinados € 13.95

Amazon.es Features Is Adult Product

Sweieoni Letras y Números en Madera 216 Piezas Letra Mayúscula de Madera A-Z Madera de Alfabeto Letras de Madera Números de Madera 0-9 para DIY Manualidades Decoración con Caja de Madera € 11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene: El paquete contiene 156 letras (A-Z) y 60 números (0-9). Las letras y números están empaquetados en dos cajas de madera.

Material: Tablero de densidad. Los números y letras de material de alta calidad, la superficie lisa, la forma uniforme y la excelente mano de obra lo hacen más atractivo.

Tamaño: El número es de 2,5 * 1,7 cm. La letra mide 4 * 3 cm. La caja mide 20 * 8,5 cm.

Caja de almacenamiento: Cada letra y número tiene una cuadrícula separada para memorizar, fácil de recuperar y organizar, puede usarlos para desarrollar la creatividad y el aprendizaje, es una herramienta perfecta para el aprendizaje en el aula o en el hogar.

Aplicación: Estas letras y números se pueden utilizar no solo como decoración, sino también como soporte para la ortografía, la aritmética, el reconocimiento de letras y números y para el aprendizaje.

SIMUER Juego de Letras y números de Madera de 216 pcs - Letras mayúsculas de Madera con Bandeja de Almacenamiento - Letras de Madera de Alfabeto para Manualidades con números de Madera Natural Suave € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUEGO DE NÚMEROS DE LETRAS DE MADERA: Contiene un total de 216 piezas, con 6 piezas de cada letra y números en el alfabeto en colores surtidos. Las letras vienen con una bandeja de madera para facilitar el acceso y el almacenamiento.

INCLUYE BANDEJA DE ALMACENAMIENTO: la bandeja de almacenamiento con divisores le permite organizar y almacenar cuidadosamente estas letras de madera.

USO DE ARTESANÍA: junte estas letras para deletrear lo que quiera. Use estas letras para decorar paredes y puertas a su gusto. Tu imaginación es el limite.

DIMENSIONES: Las letras del alfabeto de madera miden 25 * 33 mm (la caja de madera mide 29 * 12 cm); Números de madera: mide 40 * 30 mm (la caja mide 20 * 8.5 cm).

Aplicación amplia: estos números y letras de madera son una buena ayuda educativa, ampliamente aplicada en las escuelas primarias, también puede usarlos para decorar sus manualidades de bricolaje.

VINTIUN | Placa en Forma de Nube Personalizable | Decoración en Madera | Decoración Infantil con Letras | Cartel con Adhesivo para Puerta y Pared Cartel con Adhesivo € 12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✂️ PERSONALIZABLE - Placa Personalizable con tu nombre en madera de Chopo de Bosque Sostenible.

INCLUYE - Cada kit incluye un set de letras a contraste para poder personalizar y adhesivo de doble cara para poder pegarlo a la superfície que más nos convenga.

☁️ USO - Su uso es muy versátil, ya que pueden pegarse en cualquier superficie: decoración de puertas, armarios, cajas, cunas, paredes.

DIMENSIONES - 8,5 x 19 x 0,50 cm.

ORIGEN - Fabricado en España.

SUPVOX 100 UNIDS Letra del Alfabeto De Madera Piezas Sin Acabar Recortes de Madera Madera Slice Scrapbooking Adornos 15mm € 8.34

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de madera de primera calidad, la rebanada de madera de Navidad es duradera con una excelente mano de obra.

Colgantes de diseño en madera natural con diversas formas, adecuados como adorno.

Pequeños adornos son materiales perfectos de proyectos de bricolaje.

También puede ser un regalo creativo para que los niños usen su creatividad e imaginación para hacer proyectos de arte. Gran rebanada de madera que puede ayudar a desarrollar y mejorar la capacidad de los niños.

Mopec Decoración Love, Madera, Blanco, 3x20.5x12.2 cm € 5.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas:20.5 x 12 x 1.7 cm

Efecto madera decapada

Con detalle floral

Ligero

1000 Piezas Letras de Madera Juego,Scrabble Azulejos Letras Manualidades,Artesanía Alfabeto Madera A a Z para Educación Infantil,Decoración de Ortografía Creativa,Bricolaje Piezas de Letras de Madera € 22.78
€ 20.03

€ 20.03 in stock 1 new from €20.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ■Material de Seguridad--El bloque de letras está hecho de un tablero compuesto de madera de alta calidad. El bloque de madera pulida no rayará sus dedos.Las letras y números impresos claros hacen que sea más fácil de leer y no fácil de usar.

■El Mejor Regalo--Se puede utilizar para la educación de la primera infancia,los juegos del alfabeto,ejercitar la percepción y la capacidad de pensamiento de los niños y mejorar la relación íntima entre padres e hijos.Los niños también pueden usarlo para construir bloques y dominó.

■Traje Perfecto--Estos bloques de letras son de tamaño uniforme,con un grosor de 20 x 20 x 5 mm.El juego incluye 10 juegos de bloques de letras,cada juego tiene 100 letras completas y puede obtener suficientes letras para deletrear palabras.

■Use su Imaginación--El kit de bricolaje perfecto tiene una amplia gama de aplicaciones.Puede hacer artesanías,como posavasos,marcos de fotos decorativos,pasteles de cumpleaños,etiquetas con el nombre de la boda,pinturas de decoración del hogar,etc.También puede pegar imanes en la parte posterior de los bloques de madera para hacer imanes de nevera.¡Expresa tu creatividad!

■Atención Especial--No permita que los niños pequeños jueguen solos con estos bloques de madera del alfabeto para evitar que se los traguen accidentalmente,lo que puede causar peligro.

Sprießen 130 Piezas (5 letras cada una), Números de letras de Madera Natural en Mayúsculas Ideal para Manualidades Colgantes Decoración de Bricolaje Muestra la Decoración del hogar € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cada paquete contiene 5 letras por tipo, para un total de aproximadamente 130 letras.Advertencia: las letras son muy pequeñas. El tamaño es: 1 ~ 2.5 cm. Considere antes de comprar.

Se pueden utilizar en cajas convenientes (siempre con particiones de madera) sin perderlas.

Color de madera natural: estas letras de madera están hechas de madera y tienen bordes marrones. Ambas superficies están pulidas para dar un toque suave y no lastimar sus manos.

Letras de madera útiles: estas letras de madera lo ayudan a obtener el reconocimiento de letras, que puede usar como modelo o colorear a su gusto.

Amplia gama de aplicaciones: estas cartas son una muy buena ayuda educativa, ampliamente utilizada en las escuelas primarias, también puede usarlas para decorar sus artesanías de bricolaje letras decorativas inglesas, decoraciones de paredes de bar, decoración de casas, artesanías de madera.

SUPVOX 200 UNIDS Letras del Alfabeto De Madera Piezas Sin Terminar Recortes de Madera Madera Slice Scrapbooking Adornos 15mm € 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de material de madera de primera calidad, la rebanada de madera de Navidad es duradera con una excelente mano de obra.

Colgantes de diseño en madera natural con diversas formas, adecuados como adorno.

Pequeños adornos son materiales perfectos de proyectos de bricolaje.

También puede ser un regalo creativo para que los niños usen su creatividad e imaginación para hacer proyectos de arte. Gran rebanada de madera que puede ayudar a desarrollar y mejorar la capacidad de los niños.

Arte infinita - Letras y números de madera alfabeto para decoración 15 cm (A) € 3.99

Amazon.es Features ❤️ Material: Madera ecológica, Dimensión: 15cm * 12cm * 1.5cm.

❤️ Las letras - número decorativas 3D están disponibles en letras A-Z y números 0-9.

❤️ Es ideal para decorar fiesta , mezclar con otras letras se puede combianr cualquier palabra.

❤️ Las letras - número se pueden colocar sobre una superficie plana o unidas a la pared como desee.

Se envía desde España. Envío 24- 48 Horas.

Juguetes Montessori Puzzles Infantiles 3 4 5 6 Anos, 2 Piezas Alfabeto y Números Rompecabezas ABC Tablero de Rompecabezas Aprendizaje Regalo Juguete Educativo para Niños (A) € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juego de rompecabezas de madera】los rompecabezas incluyen el rompecabezas del alfabeto, el rompecabezas de números, el rompecabezas de muebles y el rompecabezas de vehículos. Sensibilización del alfabeto que, números, mobiliario, vehículo, mejores juguetes educativos para la primera infancia.

【Material de seguridad para rompecabezas de madera】 Los juguetes de rompecabezas para niños pequeños están hechos de madera de primera calidad. y pintura a base de agua no tóxica. agradable y limpio, sin rasguños, reciclado, ecológico, olor no tóxico y no irritante, seguro y saludable para los niños.

【Rompecabezas del alfabeto】Con colorido ABC puzzle madera, hijos aprenderán las letras y las palabras en inglés en un juego divertido, una excelente preparación para la educación preescolar.

【Gran regalo para niños】esta es una gran herramienta de enseñanza para niños pequeños y las piezas son fáciles de recoger y colocar en los lugares donde entran las manos pequeñas. disfruta jugando con estos rompecabezas de tablero. Es un gran regalo para los niños.

【Juguetes educativos】estos rompecabezas de madera en 3D ayudan a los niños a entrenar fuertes habilidades de coordinación ojo-mano, percepción visual, pensamiento orientado a soluciones y, en general, se promueven todas las habilidades cognitivas de sus hijos. Los más pequeños aprenden a concentrarse y ser pacientes.

216 pcs Juego de Letras y números de Madera de Numero de Madera Letras Mixta de Madera A-Z Letras 0-9 Números Educativos Tempranos Juegos con Bandeja de Almacenamiento para DIY Niños Juguetes Craft € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguetes de iluminación temprana】El alfabeto completo más las vocales de uso frecuente pueden mejorar la capacidad cognitiva del bebé de las letras y los números durante el juego, lo cual es muy adecuado para los bebés que se están preparando para ir a la escuela.

【Embalaje exquisito】El producto está muy bien empaquetado, contiene 60 números y 156 letras, 1 bandeja para cartas, 1 bandeja para números, es la mejor opción para regalos.

【Material de alta calidad】Este producto está hecho de madera natural y la superficie se pule con precisión a mano, por lo que es muy suave y desordenada, y los bebés pueden usarla cómodamente.

【Tamaño adecuado】El tamaño de los números es de 40*30mm/1.5*1.2in y el tamaño de las letras es de 33*25mm/1.3*0.9in, lo cual es muy conveniente para que los bebés lo agarren y no comerán accidentalmente.

【Regalo perfecto】El embalaje exquisito y los juguetes muy prácticos hacen de este producto la primera opción para la mayoría de los padres para dar regalos.

Glorex - Letra, número y carácter de cartón € 7.99
€ 7.34

€ 7.34 in stock 2 new from €3.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Letra hecha de cartón resistente

Tiene una altura de 17.5 cm

Cuenta con un grosor de 5.5 cm

Se puede pintar con pinturas decorativas

Home Letras Decoración Madera Letras Decorativas Azul Blanco y Gris Hom Escultura de Palabra de Pared Adornos para Salon Modernos Cocina Sala Decoración Regalo de Boda de Inauguración,18 x 12 x 3 cm € 17.49
€ 15.49

€ 15.49 in stock 1 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Decoración rústica para el hogar: cada pieza de madera con letreros de HOME con varios colores: azul, blanco y gris, para convertirse en una decoración rústica del hogar.La decoración de estilo rústico se combina a la perfección con cualquier gusto moderno, de granja, campestre, shabby chic o de diseño vintage.

Cree armonía en el hogar: madera de letrero de HOME hermosa y elegante en letras de molde individuales, las letras independientes se pueden espaciar y organizar de cualquier manera. ¡Cuélguelo en su próxima reunión familiar para agregar un aspecto alegre! Agregue un ambiente dulce.

Material seguro y confiable: los letreros de bloques de madera rústicos están cortados de madera maciza, no tóxicos y sin olor extraño, confiables y seguros, duraderos y lo suficientemente livianos.El material resistente le brinda un uso prolongado.Cada letra aproximadamente: 18 x 11.5 x 2.5 cm (un gancho en la parte posterior de cada letra)

Amplias aplicaciones: las letras de madera Nice HOME con gancho se pueden colocar en la pared, la puerta, el estante, el gabinete, las mesas de café, el gabinete de la cocina, etc., el letrero de palabra rústico agregará el HOME de amigos y familiares y recordará de qué se trata el hogar.

Regalo dulce: letreros de letras únicos, mensaje simple, se suman al atractivo atemporal, evocarán la sensación cálida de la vida en su hogar. ¡Un regalo de boda o inauguración de una casa ideal! Maravilloso regalo para el Día de la Madre, Acción de Gracias, Navidad, Graduaciones, Aniversarios, etc.

Letras de Madera, Scrabble en Inglés, Letras Mayúsculas A-Z 104 Piezas, Alfabeto de Madera Decoración Artesanal, Color Madera € 13.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de madera de alta calidad, color de madera natural, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

La superficie es lisa, menos rebabas, duradera y reutilizable.

El juego de partición de cajas se puede guardar por separado, organizado y fácil de encontrar.

104 sets de letras, 26 letras mayúsculas de la A a la Z, hay 4 de cada uno.

Se utiliza para reconocimiento de letras, aprendizaje temprano en inglés, ortografía, juegos de rompecabezas, etc.

WOWOSS 180 Piezas Letras y Números en Madera Natural - 5 Conjunto de Mayúsculas y Números del 0 al 9 para Manualidades DIY Decoración del Hogar e Enseñanza Infantil € 11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conjunto de números y letras de madera】 Lote de 180 piezas, incluidas letras mayúsculas de la A a la Z y los números del 0 al 9, cada una es de 5 piezas.

【Material de calidad】 Estas letras y números son de madera natural, segura y ecológica, superficie lisa, sin rebabas, duradera y reutilizable.

【Tamaño más grande】 La letra del alfabeto de madera es 2.5 x 3.5 cm, el número de madera es 2 x 4 cm (ancho * largo), ligeramente más grande que los mismos elementos en d 'otros proveedores.

【Con caja de almacenamiento】Viene con dos cajas de madera con separadores para almacenarlas por separado, de modo que estas letras y números de madera estén dispuestos de forma ordenada y práctica, fácil de encontrar.

【Juguetes educativos o como decoración】 Estos números y letras de madera se pueden usar para ayudar a los niños a aprender letras, ortografía y aritmética. También puede colorearlos y usarlos para hacer decoraciones creativas, como frases significativas como decoraciones de pared. READ Los 30 mejores Folios A4 90 Gr capaces: la mejor revisión sobre Folios A4 90 Gr

HANDI STITCH Letras de Madera y Números Madera Sin Acabar (124 Piezas) 52 Letras Mayúsculas y 52 Letras Minúsculas (A-Z) 20 Números (0-9) Piezas Decorativas para Aprendizaje y Manualidades € 15.99
€ 14.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 124 PIEZAS DE MADERA: Este set de letras decorativas y números incluye 124 piezas de madera de álamo. Cada kit contiene dos sets de 26 letras madera de la A-Z minúsculas, dos sets de 26 letras mayúsculas y dos sets de números del 0 al 9. Las letras y números de madera están hechos de madera de 3,6 mm de grosor y han sido lijadas y están sin acabado. Las mayúsculas miden 25-48 mm de Ancho x 4,4 cm de alto, las minúsculas miden 8-60 mm x 4,4 cm y los números miden 14-24 mm x 4,4 cm de alto.

MADERA SIN ACABADO: Todas nuestras letras de madera para puerta y números han sido cortados perfectamente con láser dejando los bordes limpios y suaves. El material solido permite que se usen las letras y números como plantillas de dibujos sin que se desgasten o doblen como los recortes de cartón. Como las letras y numeros de madera no tienen acabado puede decorar las piezas individuales como desee y están diseñados para hacer hermosas decoraciones para el hogar.

MANUALIDADES: Todas las piezas de madera se pueden personalizar para ser usadas con una gran gama de proyectos de manualidades. La superficie suave de las letras madera decorativas se pueden decorar con bolígrafos, lápices y rotuladores de tinta. La madera de los números se puede pintar y decorar. Su imaginación es el límite. Pegue las piezas a un proyecto más grande para deletrear palabras y nombres. Pegue accesorios más pequeños como purpurina, lentejuelas y más a las letras madera pequeñas.

MUCHOS USOS: Este set de letras decorativas madera puede ser usado por niños y adultos para muchos proyectos de manualidades. Use las letras de madera decorativas para crear carteles para puertas, centros de mesa en bodas, invitaciones y adornos de navidad. Además de hacer manualidades, estas letras y números son una buena herramienta educativa para niños. Las letras del alfabeto se pueden usar para enseñar a deletrear organizando las letras, reconocer letras y trazarlas como plantillas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de letras de madera pequeñas se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Letras Iniciales Gigantes de Corcho (Poliespán) para Boda, 3 Piezas, Altura de 40cm y 90cm, Grosor de 10 cm y 20 cm, 2 Tipos de Letra Elegantes y Originales, Color Blanco € 17.99

Amazon.es Features Paquete incluido: 2 Letras, 1 Símbolo "&"(1/2 más pequeño que las letras).

Material: Poliespan / Color: Blanco / Altura: de 40cm o 90 cm / Grosor: 10cm o 20cm.

Las letras de corcho son ideales para una boda o una fiesta y se puede colocar en cualquier sitio, ya que tienen un grosor suficiente como para mantenerse de pie por sí solas.

Tenemos varios tamaños disponibles, el proceso de producción completo toma un promedio de 3-5 días.

El poliestireno expandido (EPS, del inglés expanded polyestyrene) es un material plástico espumado, derivado del poliestireno. Tiene diversos usos tales como el producir envases, aditamentos de construcción o tablas de surf accesibles de bajo costo.

levandeo Letras 3D Love 30 x 13 cm, madera, color azul y blanco natural, letras decorativas € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Letras 3D Love para colgar en la pared.

El objeto de pared tiene un tamaño total de 30 x 13 x 1,5 cm.

Las letras están fabricadas en madera MDF y en los colores azul, blanco y natural.

Una doble capa de madera destaca el efecto 3D.

Estás comprando un producto de la marca levandeo. Calidad al precio razonable.

VINTIUN | Placa en Forma de Nube Personalizable | Decoración en Madera | Decoración Infantil con Letras | Cartel con Adhesivo para Puerta y Pared Cartel con Adhesivo | Color Blanco € 12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✂️ PERSONALIZABLE - Placa Personalizable con tu nombre en madera de Chopo de Bosque Sostenible

INCLUYE - Cada kit incluye un set de letras a contraste para poder personalizar y adhesivo de doble cara para poder pegarlo a la superfície que más nos convenga

☁️ USO - Su uso es muy versátil, ya que pueden pegarse en cualquier superficie: decoración de puertas, armarios, cajas, cunas, paredes

DIMENSIONES - 8,5 x 19 x 0,40 cm

ORIGEN - Fabricado en España

