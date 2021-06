Inicio » Varios Los 30 mejores Lego Wedo 2.0 capaces: la mejor revisión sobre Lego Wedo 2.0 Varios Los 30 mejores Lego Wedo 2.0 capaces: la mejor revisión sobre Lego Wedo 2.0 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

LEGO 45300 EDUCE EDUCE WEDO 2.0 Set



Amazon.es Features Valores clave de aprendizaje:

Investigación, modelado y diseño de soluciones

Despertar el interés de los estudiantes en la ciencia convirtiéndola en algo real y relevante

Habilidades básicas de programación

Habilidades de colaboración y presentación

LEGO 17101 Boost Caja de Herramientas Creativas Juguete de Construcción





Amazon.es Features Incluye un concentrador motorizado LEGO, un motor adicional y un sensor de color y distancia, así como más de 840 piezas LEGO.

Programa a Vernie el robot para que baile, dispare a la diana, cante beatbox, use su palo de hockey o incluso juegue a algo.

Construye el M.T.R.4 y elige entre diferentes herramientas y accesorios de personalización para completar misiones o luchar contra otros róvers.

Aprende a tocar una canción y rocanrolea con la Guitarra4000.

Cuida de tu propia mascota con Frankie el gato. ¡Asegúrate de darle la comida correcta si no quieres que se enfade!

LEGO Education 9689 Set Máquinas Sencillas



Amazon.es Features Observación e investigación de las máquinas sencillas: engranajes, ruedas y ejes, palancas y poleas

Seguimiento de un informe de diseño como parte del proceso de diseño técnico

Investigación y trabajo a través de la observación, el razonamiento, la predicción, la reflexión y el pensamiento crítico

CIRO Bloques de Construcción, Robot Juguete con Función de Sensor de Infrarrojos y Voz, Juego Educativo Regalos para Niños(Recomendado a Partir de 8 Años para Desarrollo Integral)



Amazon.es Features 【Control de modo dual】 el kit de construcción del robot RC no solo se puede controlar con un control remoto (girar a la izquierda, derecha, adelante y atrás), sino también mediante la aplicación de teléfono inteligente con Bluetooth (control de voz, modo de ruta, programación).

【Juguetes educativos STEM】 durante la construcción, los niños pueden desarrollar su coordinación ojo-mano, sus habilidades de pensamiento lógico y su creatividad. Después de terminar, los juguetes de este kit de ciencia pueden brindarles a los niños la diversión de la manipulación y la programación.

【Embalaje independiente Y fácil de montar:】 los bloques de 405 piezas se asignan a una bolsa de embalaje independiente. De acuerdo con el orden de ensamblaje en el manual con diagramas, los niños pueden ensamblar paso a paso este increíble robot de control remoto.

【Datos técnicos】 el juguete de construcción de robot (17 * 18 * 11 CM) está equipado con un cable de carga USB para una carga simple y resistencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Este robot STEM puede funcionar durante 40 minutos después de cargarse durante 60 minutos. Distancia de control remoto de más de 20 metros.

【Regalos educativos interesantes】 este robot de bloques de construcción es un regalo perfecto para que los niños exploren nuevas áreas de desarrollo, perfecto para el cumpleaños de sus hijos, regalo de Navidad, etc. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros. Ofrecemos el servicio de reembolso de 180 días y garantía de por vida. READ Los 30 mejores Guantes Calefactables Moto capaces: la mejor revisión sobre Guantes Calefactables Moto

EDISON V2.0 Robot educativo – Juega, Diviértete y crea Programando tu Propio Coche Inteligente. , color/modelo surtido





Amazon.es Features Edison es un robot para aprender e inventar, un coche inteligente que puede ver y oír gracias a los diferentes sensores que tiene instalados.

Detecta y esquiva obstáculos, comienza a moverse con el sonido de una palmada, rastrea líneas siguiendo su recorrido, detecta la luz y además se comunica con otros robots EDISON.

Puedes elegir entre jugar con el control remoto y los programas precargados o crear tus propios programas. Un solo juguete con infinitas posibilidades.

¡Crece con EDISON! Hay contenido didáctico para niños desde los 4 hasta los 16 años. Las posibilidades progresan a la vez que lo hace el niño, gracias a los distintos niveles de lenguaje que se ofrecen para programar (basado en bloques, en Python o lenguaje híbrido).

Da vida a tus construcciones de Lego con Edison, son completamente compatibles o elige el kit de construcción EdCreate.

LEGO 42095 Technic Vehículo Acrobático a Control Remoto Juguete de Construcción







Amazon.es Features Contiene un veloz vehículo a control remoto totalmente motorizado, con orugas y piñones traseros gigantescos que proporcionan una asombrosa aceleración.

Contempla la innovadora combinación de colores en amarillo y azul con fantásticos adhesivos.

Recorre los terrenos más hostiles y supera grandes obstáculos, conduce hacia delante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha, haz giros de 360° y realiza impresionantes caballitos a toda velocidad.

Incluye los siguientes componentes LEGO Power Functions: 2 motores grandes, un receptor, un alimentador a pilas y un control remoto.

Este set LEGO Technic está diseñado para proporcionar una experiencia de construcción envolvente y gratificante, y reproduce movimientos y mecanismos de gran realismo que permiten a los constructores más jóvenes practicar sus habilidades motrices, la coordinación oculomanual y la imaginación.

Dracarys: Model and project for Lego WeDo 2.0



Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 58 Publication Date 2020-01-18T00:00:01Z

Ersatzteil-Set für WeDo 2.0

Amazon.es Features This Pack includes Elements for the Wedo 2.0 Core Set.

Book of Euclid Chapter I: 6 Models & Projects for Lego WeDo 2.0 (Educational Robotics) (English Edition)

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2019-11-25T18:36:21.430-00:00 Language Inglés Publication Date 2019-11-25T18:36:21.430-00:00 Format eBook Kindle

LEGO 31058 Creator Grandes Dinosaurios 3 en 1 Juguete de Construcción para Niños y Niñas +7 años





Amazon.es Features Contiene un T-Rex “3 en 1” con ojos de color naranja brillante, uniones y cabeza articuladas, grandes garras y boca que se abre con dientes puntiagudos. Incluye también la última presa del dinosaurio (una caja torácica para construir).

Sorpréndete con el realismo de la combinación de colores en verde oscuro y beige.

Haz temblar las aceras con el furioso T-Rex.

Coloca los brazos, las patas, la cola y la cabeza del T-Rex en tu postura favorita, y descubre los peligrosos dientes que tiene en la boca.

Conviértelo en cualquier otro de los Grandes dinosaurios.

Lego Education 45301 Smarthub 2 i/o

Amazon.es Features Cajas de almacenamiento de y para LEGO

También apto para DUPLO

generador eficiente, grupo de edad: a partir de 8 años

LEGO® Spike Prime - Juego Educativo



Amazon.es Features La solución SPIKE Prime reúne ladrillos LEGO, un concentrador programable multipuerto, lenguaje de codificación basado en unidades de aprendizaje Scratch y Steam para ayudar a los estudiantes de todos los niveles de aprendizaje a desarrollar confianza y habilidades de pensamiento crítico.

Desde lecciones accesibles hasta diseños creativos ilimitados, SPIKE Prime anima a los estudiantes independientemente de su nivel de aprendizaje a pensar críticamente, analizar datos y resolver problemas complejos con relevancia en el mundo real.

Ofrece una experiencia de fácil de empezar, la mayoría de las lecciones alineadas con los estándares de SPIKE Prime se pueden completar en un período de clase de 45 minutos, incluyendo construcción y codificación.

Con la formación de los docentes, guías de iniciación y planes de estudio, esta solución es una gran manera de ayudar a formar la confianza de los estudiantes, fortalecer su base STEAM y prepararlos para el éxito.

OSOYOO Robot Car Starter Kit for Arduino UNO | STEM Remote Control App Educational Motorized Robotics for Building, Programming & Learning How to Code | IOT Mechanical DIY Coding for Kids Teens Adults



Amazon.es Features SIMPLE, INTELLIGENT, FUN PROJECT: Control your OSOYOO Robot Car V2.0 System by Android and iOS App, allowing many additional functions such as imitation driving, WiFi controlled auto driving and battle bots (must purchase at least two kits). This intelligent, new technology supports various projects such as line tracking, object motion following, obstacle avoidance and gravity sensing control. Our newest bot has the best benefits available, that cheap knockoffs simply can’t compete with

PROGRAMMABLE LEARNER KIT FOR BEGINNERS AND PROFESSIONALS: The OSOYOO Robot Car Kit V2.0 is compatible with the Arduino UNO R3 board. Great for any skill level — whether you’re a pro, enthusiast, or a beginner, assembling your new robotic car kit will help you learn to create circuits, program sensors and actuators, learn about the Internet of Things (IoT) and get hands-on programming, coding, electronics and robotics experience.

THE BEST VALUE PACK ON AMAZON: This Ultimate Gift Bundle Includes Everything You Need To Build and Engineer Your Own Robotic Car: WiFi Shield, Basic Board for Arduino, USB Cable, Model X Motor Driver Module, Bluetooth Module, Ultrasonic Sensor & Holder, Servo Motor, 5 Line Tracking Modules, 2 Obstacle Sensors, Buzzer Sensor Module, Infrared IR Remote, Receiver, & Transmitter, 9V Battery Box, 18650 Battery Box, Voltage Meter, 2 Piece Acrylic Car Chassis, 4 Motors & Metal Motor Holders, 4 Wheels

MORE THAN THE BASICS: ADDITIONAL ACCESSORIES INCLUDED IN DIY ROBOTIC STEM SET: 2 8-Pin Female to Female Jumper Wires (20 cm), 2 20-Pin Male to Female Jumpers (20 cm), 1 Male to 5 Female Jumper Wire, 3-Pin Female to Female Jumper, 6 Pin Male to Female Jumper, Screws & Nuts for Sensor and Module Assembly, Philips Screwdriver, Basic Tutorial CD with Video, Pictures, Sample Project Code, & Step-by-Step Instructions. Designed for Easy Assembly and Great Performance — Practice and Become a Master!

Set de expansión 853 piezas LEGO MINDSTORMS

Amazon.es Features Diseñe y construye robots programables con motores de alta calidad, sensores, engranajes, ruedas, ejes y otros componentes técnicos

usando la robótica práctica, los alumnos obtendrán una mejor comprensión de cómo funciona la tecnología en aplicaciones del mundo real READ Los 30 mejores Escaleras Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Escaleras Para Perros

Brachiozaur: Building instruction for the Lego Wedo 2.0 set + program code (English Edition)

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2020-05-31T10:37:01.948-00:00 Edition 1 Language Inglés Publication Date 2020-05-31T10:37:01.948-00:00 Format eBook Kindle

2000097 - WeDo™ Software + Actividades v.1.2 LEGO® Education

Amazon.es Features Software de programación, utilizando, diseñar y crear un modelo de trabajo

Incluye guía de inicio rápido y digital getting started Guide with simple edificio consejos y ejemplos de programación

Trabajo con simple máquinas, engranajes, palancas, poleas, transmisión de movimiento

Software detecta automáticamente los sensores de motores y cuando están conectados al HUB USB LEGO

Puntos Clave: Programa y crear un modelo de trabajo, uso software Media para obtener información, uso Feedback para ajustar la salida de un sistema de programación

LEGO Star Wars Boost - Comandante Droide, Juguete de Construcción con 3 Robots Controlados por App, con R2-D2, Incluye sensor de distancia, motor y bluetooth, Set robótico programable (75253)





Amazon.es Features Tu peque aprenderá a programar al tiempo que adquiere habilidades de resolución creativa de problemas mientras juega con este juguete STEM interactivo con 3 droides LEGO Star Wars para construir y más de 40 misiones interactivas.

Este divertido juguete tecnológico LEGO Star Wars para niños incluye un sensor de color y distancia, un motor interactivo, un Move Hub y 1177 elementos (suficientes para construir las 3 figuras LEGO del entrañable R2-D2, el droide Gonk y el droide ratón). Recuerda que el Move Hub controlado por Bluetooth incluido solo puede dar vida a un robot para construir a la vez.

Accesorios para construir incluidos: propulsores a reacción, una catapulta, un lanzapasteles, un objetivo, un decodificador de colores, obstáculos y muchos más.

A los niños a partir de 8 años les encantará crear los robots de juguete para construir usando la app gratuita LEGO Star Wars BOOST, conectarles las herramientas y armas, y darles vida para resolver divertidas y desafiantes misiones con el entorno de programación de fácil uso. Visita LEGO.com/devicecheck para consultar la lista de dispositivos compatibles.

Esta extraordinaria idea para regalar en Navidad, con motivo de un cumpleaños o en cualquier ocasión que lo merezca contiene personajes, lugares, sonidos y piezas musicales inolvidables de los episodios I-VI de la saga cinematográfica Star Wars con los que a niños y adultos les encantará interactuar.

Robotics Models Using LEGO WeDo 2.0: Design, Build, Program, Test, and Share



Amazon.es Features Edition 1st ed. Language Inglés Number Of Pages 385 Publication Date 2021-06-03T00:00:01Z

Desire Deluxe Bloques de Construcción Magnéticos Infantiles - Juego Creativo Educativo de 94 Piezas de Formas Geométricas con Imanes para Estimular la Imaginación Niños y Niñas



Amazon.es Features 【Set de 94 piezas de construcción para niños】 Incluye 30 cuadrados, 12 triángulos, 2 hexágonos de colores, 2 hexágonos transparentes, 1 base, 2 tornillos, 1 x barra de conexión, 1 x soporte, 26 x tarjetas del alfabeto, 16 x número y tapete,1 x caja de regalo.

【Alta calidad certificada】 Hecho de material de plástico ABS no tóxico, duradero y de grado alimenticio; diseñado con bordes redondeados no afilados para que no te preocupes de que las manitas de su hijo .

【Varios modelos de juguetes magnéticos】 Los chicos podrán crear formas 2D o estructuras geométricas 3D; combinando los bloques magneticos conseguirán diseños variados, como cabra, casa, pentagrama, forma de corazón, molino de viento, avión, bola y lo que se les pueda ocurrir.

【Mejor valor por tu dinero】 Compara con otras mega ofertas similares de juegos con imanes, nuestro juego de construcción para niños en oferta tiene la mejor relación calidad-precio. Nos esforzamos por ofrecer juguetes de alta calidad con el MEJOR valor a nuestros clientes.

【Creando vínculos mientras juega】 Entretenimiento para una o varias personas para sentir juntos la sensación de logro. Bloques de construcción adecuados para todas las edades (a partir de 3 años) para el juego educativo y creativo individual o en grupos; excelente manera de pasar tiempo de calidad con la familia y los seres queridos.

Creeper: Building instruction for the Lego Wedo 2.0 set + program code (English Edition)

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2021-04-26T11:00:06.071-00:00 Edition 1 Language Inglés Publication Date 2021-04-26T11:00:06.071-00:00 Format eBook Kindle

Ravensburger GraviTrax Starter Set, Juego construcciones STEM, +100 componentes, Edad recomendada 8+ (27597)





Amazon.es Features GraviTrax es la pista de canicas del futuro de Ravensburger, pensada para niños y niñas a partir de 8 años

Es un juego STEM de construcción, que garantiza horas de pura diversión en solitario, con los amigos o con la familia

Con el GraviTrax Starter Set se puede construir un emocionante mundo de pistas, ensamblando sus más 100 componentes, entre accesorios, rieles, módulos de altura verticales y tableros de base

GraviTrax Starter Set es compatible con todos los accesorios y sets de expansión GraviTrax

En el interior de la caja se incluye el accesorio GraviTrax Cañón Magnético

LEGO 42093 Technic Chevrolet Corvette ZR 1 Modelo de Coche de Carreras 2 en 1, Set de Construcción para Niños a Partir de 9 años





Amazon.es Features Este coche de juguete coleccionable cuenta con una genuina combinación de colores en naranja y negro e incluye una lámina de adhesivos para aportar un mayor nivel de detalle

Acciona el mecanismo de dirección y mueve el vehículo para activar los pistones del motor V8 a la vista

Set LEGO Technic “2 en 1”: construye también un deportivo clásico

Este modelo LEGO Technic ha sido diseñado para proporcionar una experiencia de construcción envolvente y gratificante

Los sets LEGO Technic reproducen movimientos y mecanismos de gran realismo que permiten a los jóvenes constructores LEGO adentrarse en el universo de la ingeniería de un modo accesible y práctico

Euclid: Model and project for Lego WeDo 2.0



Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés Number Of Pages 39 Publication Date 2020-01-15T00:00:01Z

ELEGOO Conjunto Medio de Iniciación Compatible con Arduino IDE con Tutorial en Español y Conjunto de Relé de 5V, Modulo de Fuente de Alimentación, Servomotor, UNO R3 Placa de Desarrollo de Prototipos





Amazon.es Features Tutorial español disponible--Incluye una guía en PDF (con mas de 22 lecciones) una lista clara en un bonito empaquetado. También puede descargar los mismos tutoriales en línea desde nuestro sitio web.

La manera mas económica de iniciarse en la programaciónpara principiantes.

El modulo LCD1602 incluye conector (no será necesario que lo suelde).

Este conjunto a sido actualizado con un modulo de fuente de alimentación a demás de con una batería de 9V.

La placa controladora ELEGOO UNO R3 es de alta calidad y compatible con Arduino IDE.

Vernie Jr.: Bulding instruction for the Lego Wedo 2.0 set (English Edition)

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2020-01-27T12:36:26.213-00:00 Edition 1 Language Inglés Publication Date 2020-01-27T12:36:26.213-00:00 Format eBook Kindle

LEGO 75302 Star Wars Lanzadera Imperial Juguete de construcción con Mini Figuras de Darth Vader y Luke Skywalker







Amazon.es Features Construye el trepidante juguete de construcción infantil Lanzadera Imperial (75302), una versión con ladrillos LEGO de la elegante nave original, e interpreta escenas de la trilogía clásica de Star Wars.

Incluye 3 minifiguras LEGO: Darth Vader y Luke Skywalker, ambos con su espada láser, y un oficial imperial con una pistola bláster, así como un elemento que representa unas esposas para sumergirse en un divertido juego creativo.

La Lanzadera Imperial está equipada con cabina abatible para una minifigura, compartimento principal que se abre con espacio para 2 minifiguras LEGO, alas que se despliegan y pliegan para entrar en los modos de vuelo y ataque, y 2 cañones.

Este asombroso juguete de construcción es el mejor regalo sorpresa, de cumpleaños o de Navidad para niños y fans de Star Wars a partir de 9 años. Podrán pasarlo genial construyéndolo y jugando con él a solas o con familiares y amigos.

La Lanzadera Imperial mide aproximadamente 25 cm de altura, 24 cm de longitud y 35 cm de anchura. Los peques podrán exponer su creación con orgullo en su habitación hasta que llegue el momento de emprender la próxima aventura. READ Los 30 mejores Taladros De Batería capaces: la mejor revisión sobre Taladros De Batería

Lift Truck: Bulding instruction for the Lego Wedo 2.0 set + program code (English Edition)

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2020-02-20T07:06:19.938-00:00 Edition 1 Language Inglés Publication Date 2020-02-20T07:06:19.938-00:00 Format eBook Kindle

LEGO 71360 Super Mario Pack Inicial: Aventuras con Mario Set Interactivo con Figuras



Amazon.es Features Los fans pueden comenzar a explorar el divertidísimo universo LEGO Super Mario con el Pack Inicial: Aventuras con Mario (71360), que incluye 7 ladrillos de acción que interactúan de distintas maneras con la figura de LEGO Mario.

Además de un sensor de color, la figura de LEGO Mario tiene pantallas LCD en los ojos, la boca y el abdomen para expresar un montón de reacciones instantáneas al movimiento. Incluye también un altavoz que reproduce emblemáticos sonidos y música del videojuego.

En este supergenial juego de juguetes, LEGO Mario va acumulando monedas virtuales corriendo y saltando por ladrillos LEGO y plataformas de nubes para llegar desde la tubería inicial hasta el banderín, usando el bloque

y luchando contra Bowsy y la figura del Goomba.

Este juego de juguetes LEGO coleccionable de 231 piezas es ideal como regalo de cumpleaños o Navidad para niños a partir de 6 años a los que les encante construir y jugar a su manera y aprender a resolver problemas aplicando toda su creatividad.

Creative Coding Using Scratch (LEGO WeDo 2.0): The Elephant Dance (English Edition)

Amazon.es Features Is Adult Product Release Date 2017-05-25T13:51:43.668Z Edition 1 Language Inglés Number Of Pages 38 Publication Date 2017-05-25T13:51:43.668Z Format eBook Kindle

ETEPON Soldador Estaño 30 Piezas, Kit de Soldadura Completo para Trabajos de Soldadura, Eléctrico, Joyería ET007





Amazon.es Features 【UN KIT COMPLETO PARA TODOS TRABAJOS DE SOLDADURAS 】--- Este kit de soldador 30 piezas se actualizó desde un kit de 22 piezas. Agregamos 3 puntas de soldadura más, flujo de resina, lápiz eléctrico, Cuchillo utilitariol etc. Es un kit completo para todo su proyecto de arte y soldadura. No es necesario comprarlo por separado. Ahorre su tiempo y dinero!

【INTERRUPTOR DE ON/OFF ACTUALIZADO MÁS SEGURO】--- El soldador actualizado con interruptor de ON/OF para ahorran energía y aseguran su seguridad. El gel de sílice aislante en el hierro puede proteger efectivamente el soldador de ser planchado a alta temperatura o las puntas de hierro que caen al suelo.

【KIT DE SOLDADURA AVANZADO CON MULTÍMETRO】--- El multímetro digital con LCD grande facilita las pruebas y la lectura de datos. Fácil de usar con la función de retención para medir tensión DC&AC, corriente DC y AC, resistencia, diodo y continuidad.

【EL PAQUETE DE DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 8 EN 1】--- Incluye 8 puntas múltiples y la base es magnética para que no pierda los tornillos fácilmente. El diseño compacto y práctico hará que su soldadura sea más eficiente.

【AMPLIA GAMA DE USOS】--- Ampliamente utilizado para la placa de circuito de soldadura, placa madre del teléfono, relojes, guitarra, reparación de electrodomésticos, aficionados al bricolaje en el hogar, soldadura de joyería. Puede llevarlo a cualquier parte con una bolsa de PU portátil.

