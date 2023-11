Inicio » Juguete Los 30 mejores laboratorio de rotuladores olorosos capaces: la mejor revisión sobre laboratorio de rotuladores olorosos Juguete Los 30 mejores laboratorio de rotuladores olorosos capaces: la mejor revisión sobre laboratorio de rotuladores olorosos 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

CRAYOLA - Laboratorio de Rotuladores Olorosos Neón, Crea tus Propios Rotuladores Perfumados con Colores Neón, Actividad Creativa y Regalo para Niños, a Partir de 6 Años € 39.99

€ 34.22 in stock 31 new from €34.10 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LABORATORIO DE ROTULADORES OLOROSOS NEÓN: crea tus propios rotuladores OLOROSOS e inventa colores de NEÓN como un verdadero científico del color

DESATA TU CREATIVIDAD: crea hasta 14 rotuladores personalizados mezclando tintas de colores; muy fácil de usar, solo siga la guía para crear nuevos colores cada vez

AÚN MÁS DIVERTIDO: ¡las tintas están perfumadas! Magenta: jugo tropical, Amarillo: limón, Azul: frambuesa

ACTIVIDAD CREATIVA Y REGALO: Hace un gran regalo de cumpleaños u otra ocasión especial, puede agregar el Laboratorio de Rotuladores Recarga para aún más horas de diversión colorida sin fin

INFORMACIÓN ÚTIL: Unidad de laboratorio de rotuladores, 3 frascos de tinta perfumada, 14 juegos para crear rotuladores, 2 tubos para medir la tinta, 2 hojas de etiquetas, 1 pinza, 1 guía

CRAYOLA - Laboratorio de Marcadores Perfumes Neón, Crea tus propios Marcadores Perfumados con Colores Neón, Actividad Creativa y Regalo para Niños, desde 6 años € 47.35

€ 32.08 in stock 10 new from €32.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LABORATORIO DE LOS PENNARELLI PERFUMELLI NEON: Crea tus propios rotuladores perfumados e inventa tus colores NEON como un verdadero científico del color

Desata la creatividad: crea hasta 14 rotuladores personalizados mezclando tintas de colores; muy fácil de usar, solo sigue la guía para crear colores siempre nuevos

Aún más diversión: ¡las tintas son perfumadas! Magenta: Jugo tropical, Amarillo: Limón, Azul: Frambuesa

ACTIVIDAD CREATIVA Y REGALO: Excelente como regalo de cumpleaños u otras ocasiones especiales, puede agregar la recarga del laboratorio de marcadores para aún más horas de diversión colorida

INFORMACIÓN UTILIZADO: Unidad de laboratorio Rotuladores, 3 frascos de tinta perfumada, 14 juegos para crear los marcadores, 2 tubos para medir la tinta, 2 hojas de etiquetas, 1 pinzas, 1 guía

CRAYOLA - Juego de Recarga Laboratorio de Rotuladores Olorosos Neón, Kit para 6 Rotuladores Nuevos, 25-5967 € 12.99 in stock 6 new from €12.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego De Recarga Para Laboratorio De Rotuladores Olorosos Neon: crea tus propios rotuladores FRAGRANCE e inventa tus propios colores NEON como un auténtico científico del color con este juego de recarga para crear tus propios colores con el Laboratorio de Rotuladores Olorosos Neon de Crayola

Desata Tu Creatividad: crea hasta 6 rotuladores personalizados mezclando tintas de colores; el set de recambio viene con 10 juegos de filtros, puntas, tubos, tapones y etiquetas para rellenar y montar tus nuevos rotuladores; muy fácil de usar, sólo tienes que seguir la guía para crear nuevos colores incluida en el set

Más Diversión: con el Laboratorio Crayola podrás inventar nuevos colores y crear rotuladores totalmente personalizados; las tintas están perfumadas; Magenta: zumo tropical, Amarillo: limón, Azul: frambuesa, además de los 3 colores primarios, el set contiene un bote de tinta blanca para crear nuevos tonos pastel

Actividad Creativa Y Regalo: óptimo como regalo de cumpleaños u otra ocasión especial acompañado del Laboratorio de Rotuladores Crayola

Información Útil: 3 botellas de 10 ml de tinta perfumada (fucsia, amarillo, azul), set para crear 6 rotuladores (filtro, punta, tapón y tubo), 6 etiquetas de rotulador, 1 guía de colores; peligro de asfixia; contiene piezas pequeñas; no apto para niños menores de 6 años READ Los 30 mejores My Hero Academia Figure capaces: la mejor revisión sobre My Hero Academia Figure

CRAYOLA Laboratorio Crayola Rotuladores Multicolor, Amarillo, 30 x 30 x 14 cm, 1 Unidad (Paquete de 1) € 33.90 in stock 11 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IL LABORATORIO DEI PENNARELLI: Versión Italiana; Los peques de la casa desarrollarán su lado más creativo con esta fábrica de rotuladores para crear colores personalizados

DESATA TU CREATIVIDAD: Con el laboratorio de Crayola podrás inventar nuevos colores y fabricar rotuladores totalmente personalizados a partir de los tres colores primarios y el color blanco para conseguir tonos paste

FÁCIL: Es fácil de usar, solo tienes que seguir la guía para crear nuevos colores incluida en el set, podrás conseguir hasta 16 rotuladores de diferentes colores

AÚN MÁS DIVERSIÓN: El laboratorio también viene acompañado de probetas para mezclar los colores y 16 sets con filtros, puntas, tubos, tapones y etiquetas para rellenar y montar tus nuevos rotuladores

INFORMACIÓN ÚTIL: Versión Italiana; Incluye 1 laboratorio, 4 botes de tinta (29 ml), 16 sets de tubo, filtro, punta y tapón, 2 probetas, 2 cajas para 12 rotuladores, 1 hoja de pegatinas, 2 hojas de etiquetas, 1 pinzas y 1 guía

Clementoni - 18779 - Idea - Taller De Los Bolígrafos - Un Set Hacer Tus Propias Bolígrafos, Juego Creativo, Juego para Manualidades, Juguete 6 Años € 33.99 in stock 8 new from €33.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Un original laboratorio creativo para divertirse creando un sinfín de bolígrafos de colores!

Un nuevo juego de Idea permite crear y personalizar los bolígrafos con una gran variedad de accesorios y decoraciones.

Un práctico soporte y un juego completo de instrumentos favorecen el juego, ¡para un resultado sorprendente!

Un concepto que va más allá de la simple actividad de personalizar un bolígrafo. ¡Ahora puedes crearlo!

Ideado y diseñado en Italia.

Science4you Fábrica de Rotuladores - Laboratorio de Rotuladores para Niños, 65+ Contenidos, Juegos y Juguetes para Niños 6+ años, Regalo para Niño y Niña 5 6 7 8+ años € 19.99

€ 16.99 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fábrica de Rotuladores para Niños】-- Prepárate para explorar y crear diversas posibilidades de colores en esta fábrica de rotuladores para fabricar tus propios rotuladores en tus colores preferidos!

【Rotuladores Lavables para Niños】-- ¡Aprende a dar nueva vida a los rotuladores lavables y de colores para niños y cámbiales el color cuando quieras!

【Laboratorio de Rotuladores con 65 Contenidos y 12 Atividades】-- Laboratorio de rotuladores para niños con 65 contenidos esenciales para hacer rotuladores coloridos, rotuladores de tinta invisible, Proyector arco iris, su mano en 3D y muchas más actividades en este juego para niños de 6+ años.

【Crea y Pinta tu propia una Caja de Rotuladores】-- Podrás crear y pintar tu propia caja de rotuladores para guardar todos tus marcadores coloridos!

【Juegos STEM y Juguetes para Niños 6+ años】-- Este set de rotuladores con juguetes y juegos para niños 6+ años es perfecto para niños y niñas amantes de la ciencia, los juguetes, manualidades y los rotuladores. Manualidades para niños 6+ años inspiradas en la metodología STEAM (antes conocida como juguetes STEM).

Blopens - Super Centro de Actividades Fantásticas - Dibujos y colorear - A partir de 5 años - Lansay € 21.99

€ 14.99 in stock 7 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Taller de dibujo Blopens sobre el tema de la magia: castillo, carroza, hada…

Creación de dibujos con efecto aerográfico soplando los rotuladores Blopens

La caja se transforma en pupitre de artista, las plantillas son reutilizables y las tapas se pueden lavar

Contiene: 13 Blopens, 16 plantillas, 16 hojas de dibujo, 1 caja pupitre

A partir de 5 años

Science4you Fábrica de Rotuladores - Laboratorio de Rotuladores para Niños, 65+ Contenidos, Haz Rotuladores Lavables para Niños, Juguetes, Juegos, Regalos para Niños y Niñas 6+ años € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fábrica de Rotuladores para Niños】-- Prepárate para fabricar tus propios rotuladores en tus colores preferidos y explorar y crear diversas posibilidades de colores!

【Rotuladores Lavables para Niños】-- ¡Aprende a dar nueva vida a los rotuladores lavables y de colores para niños y cámbiales el color cuando quieras!

【Laboratorio de Rotuladores con 65 Contenidos y 12 Atividades】-- juego para niños com laboratorio de rotuladores con 65 contenidos esenciales para hacer muchas actividades.

【Crea y Pinta tu propia una Caja de Rotuladores】-- Podrás crear y pintar tu propia caja de rotuladores para guardar todos tus marcadores coloridos!

【Juegos STEM y Juguetes para Niños 6+ años】-- Este set de rotuladores es perfecto para niños y niñas amantes de la ciencia, los juguetes, los rotuladores y manualidades para niños 6+ años inspiradas en la metodología STEAM (antes conocida como juguetes STEM).

CRAYOLA Binney & Smith (Europe) Ltd The Movie Laboratorio de los rotuladores Cars 3, multicolor, 1 unidad (1 unidad) € 34.84 in stock 2 new from €34.84 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Inventa tus colores con el Laboratorio de Marcadores

Inspirado en la película Cars 3

Edad 6

Clementoni - Idea de juego creativo para hacer coloridos, taller, bolígrafos personalizables para niños de 6 años - Made in Italy, color multilingüe, 18748 € 32.63 in stock 11 new from €32.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LABORATORIO PENNE: Un laboratorio creativo original para divertirse haciendo muchos bolígrafos de colores! Actividades simples pero divertidas y un alto grado de personalización caracterizan a este juego creativo

Bolígrafos personalizables: El nuevo juego de Idea le permite crear y personalizar sus propios bolígrafos con muchos accesorios y decoraciones. Los bolígrafos están completos con todo: tinta, tapón, tubo y personalización

CONTENIDO DEL JUEGO: Un práctico banquete con divisores de componentes, tinta, purpurina, tapones de personajes y un rico conjunto de herramientas apoyan la actividad del juego para un resultado realmente sorprendente!

ACTIVIDADES CREATIVAS PARA NIÑOS: Un concepto que va más allá de la simple tarea de personalizar su bolígrafo. Se puede crear! Existe la posibilidad de elegir los colores y decoraciones que prefieren entre los muchos materiales incluidos estimulando su creatividad, imaginación y artesanía

Fabricado en Italia: un taller creativo con desarrollo y componentes completamente fabricados en Italia. Un juego de inspiración que libera la fantasía, realzando la creatividad y la singularidad de cada uno, recomendado a partir de 6 años

CRAYOLA - Super Set de rotuladores lavables y perfumados para niños, tamaño conveniencia, 4 cajas, actividad creativa para el hogar y la escuela, regalo de cumpleaños, edad 6+ € 22.90 in stock 1 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 24 rotuladores Supertips: punta cónica para realizar líneas finas o gruesas según la inclinación, ideales para diferentes técnicas de coloración y realizar obras de arte creativas y originales. Tintas lavables y colores superbrillantes.

14 Pinceles Mini PIP SQUEAKS: mini tamaño, gran color! Se puede utilizar para álbumes de dibujo o obras maestras únicas y originales. Tintas lavables.

10 rotuladores perfumados Silly Scents: rotuladores lavables perfumados en 10 fragancias diferentes. Cada color se combina un perfume para diseños creativos y fragantes

6 rotuladores metálicos: colores surtidos brillantes ideales para cualquier proyecto creativo en casa y en la escuela, para hacer presentaciones, proyectos de letras, caligrafía y mucho más

Seguro y no tóxico: ideal para niños a partir de 6 años. Actividad creativa para el hogar y la escuela: muchas herramientas ideales para entretener e involucrar a los niños con trabajos sencillos y creativos

CRAYOLA Rotuladores para Niños, Set de 50 Rotuladores Lavables Supertips, No Tóxico, Apto para Niños a Partir de 3 Años, Multicolor, 50 Unidad (Paquete de 1) € 17.37

€ 14.01 in stock 40 new from €13.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los peques de la casa desarrollarán su lado más creativo con este juego de rotuladores, sin tener que preocuparte de las manchas

Estos rotuladores son aptos para niños a partir de 3 años y su tinta se puede limpiar fácilmente con agua

Su punta en forma cónica permite realizar trazos finos y gruesos dependiendo de la inclinación con la que dibujes con ellos

Úsalos para escribir, colorear o hacer tus propios dibujos, tanto para divertirte en casa como para realizar proyectos artísticos en el cole

Incluye 50 rotuladores Supertips. Peligro de asfixia: contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

Rotuladores Magicos, Regalo Niña 4-12 Años, 12 Colores Rotuladores Purpurina Doble Línea, Magicos Contorno Rotuladores Metalicos, para Pintar, Album Fotos, Scrapbooking, Manualidades Niños € 11.19 in stock 1 new from €11.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ El mejor regalo para niños y adultos ] -rotuladores magicos es el mejor regalo para sus hijos. ¡Selección de regalo ideal para regalos de Pascua, inscripción escolar, día del niño, Navidad, regalos de cumpleaños para niñas y calendarios de adviento para niñas! A los niños les encantará pintar con los rotuladores purpurina, siempre crean increíbles obras de arte con lápices de colores.

[ Tres efectos de escritura ] - Nuestros marcadores magicos tienen una función única de doble línea automática. Escribiendo en papel claro y blanco, puedes dibujar dos líneas a la vez, plateadas metálicas y coloridas. Pintura sobre papel oscuro/negro, solo muestra colores plateados. Si pinta sobre una superficie lisa, solo mostrará la pintura de colores.

[ Contorno metálico único ] - 12 colores brillantes con doble línea y efecto brillo. Todos los colores se deslizan suavemente sobre los rotuladores de punta de fibra Double Line. La tecnología única crea contornos automáticamente, puedes ver la plata metálica vibrante rodeada de flecos coloridos para crear un hermoso efecto de dos tonos.

[ Ampliamente utilizado ] - los rotuladores metalicos son adecuados para manualidades de bricolaje como álbumes de fotos, tarjetas de Navidad, tarjetas de regalo de bodas, scrapbooking, también para casi todas las superficies como piedra, madera, vidrio, metal, plástico, pizarra y cerámica. Estos 12 rotuladores agregan un adorno brillante a varias manualidades.

[ Seguro y no tóxico ] - Nuestros bolígrafos con purpurina están hechos de tinta a base de agua, especialmente diseñados con punta de nailon ultrafina que es extra resistente al desgaste y a la presión, lo que permite una escritura suave. Libre de ácidos, no tóxico, impermeable, ecológico, de secado rápido y con acabado brillante. Los adultos y los niños pueden usarlo con seguridad. READ Los 30 mejores Funko Pop Black Widow capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Black Widow

CRAYOLA - Rotuladores para Niños, Set de 100 Rotuladores Lavables Supertips, No Tóxico, Apto para Niños a Partir de 3 años € 24.80 in stock 27 new from €21.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los peques de la casa desarrollarán su lado más creativo con este juego de rotuladores, sin tener que preocuparte de las manchas

Estos rotuladores son aptos para niños a partir de 3 años y su tinta se puede limpiar fácilmente con agua

Su punta en forma cónica permite realizar trazos finos y gruesos dependiendo de la inclinación con la que dibujes con ellos

Úsalos para escribir, colorear o hacer tus propios dibujos, tanto para divertirte en casa como para realizar proyectos artísticos en el cole

Incluye 100 rotuladores Supertips. Peligro de asfixia: contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años

TOYLAND Nice 53190 la fábrica Rotuladores € 23.72 in stock 1 new from €23.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego para niños

Diseño italiano

Buena giocabilità

Colour workshop (AMEWI 300962) - Rotuladores de colores Blopens Magic, 10+1 € 12.95 in stock 3 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 11 bolígrafos

CRAYOLA Colours of The World - Rotuladores en 24 Colores Especialmente diseñadospara representar a Personas de Todo el Mundo 58-7804 € 11.80

€ 9.99 in stock 5 new from €9.99

2 used from €9.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LARGA VIDA A LA DIVERSIDAD: Colors of the World se creó para representar mejor la creciente diversidad en todo el mundo. Cada matiz sutil recuerda el color de la piel, dividiéndose en tres tonos principales: Almendra, Dorado y Rosa con los distintos tonos más oscuros o más claros

MUCHOS COLORES: el kit incluye 24 rotuladores que van desde el beige claro hasta el marrón oscuro para aprender y enseñar diversidad a los más pequeños

EN LA ESCUELA O EN CASA: ya sea para un proyecto de clase o en casa, estos rotuladores de colores te acompañarán a todas partes para crear tus obras más hermosas

UN CONSEJO PRÁCTICO: los rotuladores tienen una práctica punta que permite a tus hijos elegir entre trazos finos o gruesos según el agarre; depende de ellos dibujar

INFORMACIÓN ÚTIL: Este kit de 24 rotuladores de colores viene con su caja; lavable a mano; apto para niños a partir de 3 años

Carioca Rotuladores Mágicos, Juego de Rotuladores Maxi-Tip para Niños, con Tinta Mágica Que Cambia de Color, Borrable, Colores Variados, 20 Piezas € 8.79

€ 8.43 in stock 13 new from €5.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: La caja incluye 18 rotuladores mágicos y 2 rotuladores Magink con una punta maxi de 6 mm de diámetro

Rotuladores mágicos: 9 rotuladores mágicos con tapa blanca, 1 rotulador magink que borra el color, 9 rotuladores mágicos con tapa de color y 1 rotulador magink que cambia el color

Tinta mágica: Tinta borrable que cambia de color con los rotuladores Magink incluidos en el pack. ¡Tus hijos se sentirán auténticos magos!

Capuchón protector: Los rotuladores tienen una capucha ventilada anti ahogamiento y sus puntas están bloqueadas para más seguridad

Extra: Juego de rotuladores fabricados en Italia borrables y no lavables. Tinta no tóxica con colorantes alimentarios

CRAYOLA 04-5227 - Maletín rotuladores Lavables 65 Piezas € 17.59 in stock 25 new from €16.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Práctico maletín para llevar a todas partes rotuladores y hojas de papel!

¡Ideal en casa y de viaje!

¡Para horas de diversión!

BIC Kids Rotuladores Lavables para Niños, Óptimo para Material Escolar, Visacolor XL, Punta Gruesa, Con Etiqueta Ecológica, Multicolor, 48 Unidad ( Paquete de 1) € 21.69

€ 18.39 in stock 4 new from €18.39

3 used from €17.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los rotuladores BIC Kids Visacolor XL ECOlutions tienen un cuerpo redondo que facilita su agarre a los niños a partir de 3 años

Se presentan en una selección de 24 llamativos colores cuya tinta con base de agua se limpia muy fácilmente de la mayoría de tejidos

La amplitud de su punta fija facilita el trazado de líneas gruesas para colorear zonas grandes

Los BIC Kids Visacolor XL ECOlutions no se secan nunca, aunque los dejes destapados durante 2 meses

Están fabricados con un 54 % de materiales reciclados y certificados con la etiqueta ecológica NF Environnement

Crayola - Rotuladores Ultra-Lavables, Punta Maxi, para la Escuela y el Ocio, Colores Tropicales, 12 Piezas, 58-8335 € 6.99 in stock 7 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CRAYOLA LAVABILISSIMI: rotuladores en 12 colores tropicales surtidos brillantes y vivos; un nuevo nivel de lavabilidad con la fórmula Ultra-Clean Washable

ULTRA LAVABLES: Fáciles de lavar en piel y en tejidos con agua fría a 30° y también de superficies no porosas

PUNTA MAXI: Punta maxi cónica súper resistente, ideal para colorear grandes superficies y para dibujar con líneas delgadas

Excelente para niños y adultos, para usar tanto en la escuela como en su tiempo libre

Ideal para colorear, dibujar, caligrafiar y escribir a mano

APLI Kids 16808 - Rotuladores Magic 8 u, Única € 7.11 in stock 6 new from €4.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pack de 8 rotuladores magic tamaño 14,4 x 137 mm

Colores surtidos: naranja, rojo, verde, azul, lila y negro; incluye 2 rotuladores mágicos blancos que hacen cambiar los colores

Rotuladores de cuerpo cilíndrico y punta redonda bloqueada de 7,5 mm

Los rotuladores APLI Kids disponen de capuchón anti asfixia, no son tóxicos ni contienen gluten y su tinta es de la rga duración

Recomendados para niños a partir de 3 años

Batman- Set de rotuladores y Esponja para el baño con 6 Colores Diferentes (Molto 17747) , Color/Modelo Surtido € 6.89 in stock 8 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 5 colores diferentes

Apto para pintar en azulejos y bañera

Incluye esponja para borrar

Crayola, Fineline, Rotuladores Lavables Punta Fina, Classpack, Pack de 144 Piezas en Colores Surtidos, Edad recomendada: a partir de 3 años € 29.99 in stock 3 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ROTULADORES LAVABLES CRAYOLA: Estos marcadores Crayola lavables ofrecen una lavabilidad, con colores reluciente y duraderos que brindan una cobertura total; diseñado para lavarse fácilmente de la piel y la ropa

COLORES VARIADOS QUE RELUCIENTE: Prepárese para su próximo proyecto creativo con 144 marcadores lavables para niños en 12 colores vibrantes, incluidos negro, naranja, azul, rojo, verde, marrón, rosa y amarillo

PARA NIÑOS Y ADULTOS: Diseñados para estimular la creatividad de los más pequeños con sus colores brillantes y vibrantes, estos rotuladores también son muy útiles para usar en la oficina o en casa

CREATIVIDAD SIN LÍMITES: Óptima para proyectos en la escuela y en tu tiempo libre, para dibujar, colorear y crear trabajos de caligrafía, lettering y escritura a mano; 144 marcadores para horas de diversión creativa

INFORMACIÓN ÚTIL: Materiales no tóxicos, lavables de la piel y la ropa; el contenido y los colores pueden variar; apto para niños a partir de 3 años

Crayola 8337 - 7 Mini Rotuladores Lavables , color/modelo surtido € 5.99 in stock 15 new from €3.89 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 7 Mini Markers

Recomendada de 3 años del fabricante +

Blopens - Colores Metalizados - Lansay € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kit de dibujo Blopens colores metalizados: unicornios en el espacio, llamacornio, sirena…

Creación de dibujos con efecto aerográfico soplando los rotuladores Blopens

Las plantillas son reutilizables y las tapas se pueden lavar

Contiene: 5 Blopens metalizados, 5 plantillas, 5 hojas de dibujo negras

A partir de 5 años

CRAYOLA - 12 Rotuladores Súper Lavables, Punta Fina, 12 Colores Brillantes, para la Escuela y el Ocio, 58-6671 € 3.99 in stock 10 new from €3.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marcadores en 12 colores surtidos brillantes y vibrantes.

Punta de fibra fina para trazos y dibujos de precisión

Ideal para niños y adultos, para ser utilizado tanto en la escuela como en el tiempo libre.

Ideal para colorear, dibujar y para hacer lettering, caligrafía y escritura a mano.

Rotuladores de punta fina de fibra súper resistente. Excelente en la escuela y en tu tiempo libre. Ideal para trazar líneas finas, dibujar, colorear detalles y detalles y crear trabajos de caligrafía, letras y escritura a mano. ¡Las tintas de los rotuladores son súper lavables de las manos y la ropa, pero no a expensas del brillo y la intensidad de los colores! READ Los 30 mejores Marvel Legends Iron Man capaces: la mejor revisión sobre Marvel Legends Iron Man

Qhui Rotuladores Lettering 36 Colores y 3 Plantillas Rotuladores Punta Pincel Rotuladores Acuarelables Doble Punta para Acuarelas Dibujos y Caligrafía Cómics € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Puntas duales, uso versátil】36 colores rotuladores de doble punta tienen dos puntas: pincel y puntas finas. usted tiene una gama más amplia de estilos para colorear a su disposición! 0.4mm punta fina es ideal para esbozo de bocetos & detalles; Punta de pincel suave de 1-2 mm para sombreado y color rápidamente en grandes áreas proyecto de arte

【Tinta de calidad】 Tinta soluble en agua, líquida y inodoro que es duradera y se seca rápidamente con brillante. No hay problemas con la mancha o sangrado, no hay problema de flujo de tinta. Hacemos que el color de las tapas sea el mismo con la tinta que hace que sea más fácil de reconocer

【Ampliamente utilizado】El flujo suave de rotuladores pincel se adapta a todos los estilos gráficos. 36 colores son colores únicos. Plumas de pincel es chioce ideal para libro para colorear adultos, dibujo, escritura, diario, diseño, manga, bellas artes, elaboración, garabatos, pintura de acuarela, ilustraciones, diario de viñetas, planificador, calendario, fabricación de tarjetas, estampación, scrapbooking

【Gran regalo】 Es un regalo de conjunto de arte ideal para la familia, amigos y niños en cumpleaños, Acción de Gracias, Navidad, etc. Las plumas de cepillo no son tóxicas y ecológicas. Perfecto para niños y principiantes para iniciar el arte y el diseño. Las plumas de pincel están contenidas en un paquete colorido robusto es perfecto para usar en la escuela, viajar o usarse en el hogar y fuera de la

【Consejos】 Si la pluma de acuarela se deja al sol durante mucho tiempo, la tinta se evaporará fácilmente y se secará. Por lo tanto, se recomienda cerrar la tapa a tiempo después de usar el lápiz de acuarela y ponerlo en el paquete. Mantenga un ambiente de almacenamiento oscuro, evite la luz solar y las altas temperaturas

Colour Workshop - BloPens Magix XL Rotuladores (300963) € 22.58 in stock 2 new from €22.58

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arrastra la pintura y la salpica sobre papel con una capa delgada

Las pinturas brillan con todos los colores del arcoíris

Kits en colores fríos y cálidos

Es un buen punto de partida para aprender a jugar con vejigas y su efecto

Marvin's Magic - Set de 30 Bolígrafos Mágicos Asombrosos - Cambio de Color, Letras 3D, Mensajes Secretos - Suministros Creativos de Arte - Ideal para Niños - ¡Excelente Regalo! € 22.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN DE ALTA CALIDAD DE PENSOS MÁGICOS INCREÍBLES: ¡Crea maravillosas obras de arte mágicas con 30 bolígrafos mágicos con poderes increíbles! Escribe mensajes secretos, crea impresionantes letras en 3D y haz que tu arte desaparezca, todo ello sin ensuciar y sin complicaciones. Estos bolígrafos para colorear son fantásticamente divertidos y perfectos para los artistas en ciernes o para cualquiera que quiera encontrar una nueva forma de ser creativo.

CREA GENIALES DIBUJOS EN 3D: ¡Estos fantásticos rotuladores mágicos despiertan la creatividad y te permiten ser artista de una forma única y divertida! El divertido juego de rotuladores artísticos incluye 30 rotuladores que cambian de color para que tus dibujos sean únicos y divertidos. Los rotuladores mágicos son un excelente regalo para niños o niñas y son perfectos como regalo de cumpleaños.

CREA PATRONES E IMÁGENES DE TÉCNICAS MÁGICAS: Los fantásticos bolígrafos mágicos de Marvin para niños te permiten crear letras en 3D sorprendentes, ¡también puedes cambiar fácilmente de un color a otro en un instante! Estos fantásticos bolígrafos borrables te permiten borrar el color en segundos para que puedas corregir los errores y obtener imágenes más nítidas. Además, ¿por qué no pruebas a escribir mensajes secretos que sólo se revelarán cuando tú quieras?

SIN COMPLICACIONES, SIN LÍOS - COMPLETAMENTE LIBRE DE LÍOS: Exactamente lo que las mamás quieren oír! Estos rotuladores mágicos son ideales porque no ensucian ni molestan. Para que tus hijos puedan dibujar sin preocupaciones. Perfectos para casa o de viaje, estos rotuladores mágicos mantienen a los niños ocupados sin que usted tenga que preocuparse de la limpieza.

INCLUYE 30 FANTÁSTICOS PENSOS MÁGICOS: Este fantástico set incluye 30 bolígrafos diferentes para dibujar en una gran variedad de emocionantes y atrevidos colores. La tinta mágica también te permite cambiar los colores o hacer que tu arte se desvanezca, lo que te permite aportar un poco de magia a tus dibujos y fascinar a tus amigos y familiares. Apto para niños a partir de 5 años.

