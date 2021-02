Los 30 mejores Juguetes Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Juguetes Harry Potter

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juguetes Harry Potter?

Harry Potter - Cápsulas mágicas, Incluye Personaje SORPRESA y 7 Pistas Reveladoras, 10 Modelos Para Coleccionar, Envío ALEATORIO ( Famosa 700015842) € 12.95 in stock 14 new from €7.07

€ 12.95 in stock 14 new from €7.07

Amazon.es Features Revive la magia, desbloquea la cápsula y desenvuelve tu personaje y accesorios favoritos de harry potter

En cada fase de unboxing irás descubriendo diferentes pistas que te llevaran a descubrir que personaje te ha tocado

En la pista número uno frota con el dedo para ver el escudo de la casa de tu personaje

En la segunda pista deberás mojar el pelas para descubrir el hechizo que esconde

Abre la parte de detrás para descubrir los accesorios, mascota y el personaje que te ha tocado. Hay 10 para coleccionar y una figura sorpresa

Dickie - Harry Potter - Torre de Gryffindor ( 3185001) , color/modelo surtido € 39.99

€ 31.03 in stock 8 new from €21.59

€ 31.03 in stock 8 new from €21.59

Amazon.es Features Para los fans de Harry Potter llega la torre de Gryffindor

Con figuras exclusivas de Harry Potter y el profesor Snape, 6 muebles móviles, una entrada oculta detrás del cuadro del segundo piso, una puerta para los duendes de la casa y pegatinas para poder personalizarla con más detalles

Este playset escenario tiene características exclusivas que lo convierte en una de las formas más auténticas e imaginativas de mostrar tu colección de figuras

Es una réplica de la que aparece en las películas de Harry Potter; puedes utilizarlo para jugar con tus figuras de colección de Harry Potter o para guardarlas dentro

Ensamblaje fácil para niños y niñas mayores de 5 años; medida montada: 30 cm alto x 26 cm ancho x 20 cm fondo

Top Trumps Match Harry Potter, Multicolor (Winning Moves WM00101-ML1-6) € 18.95 in stock 8 new from €18.95

€ 18.95 in stock 8 new from €18.95

Amazon.es Features El juego de "crazy cube" edición harry potter

Sé el primero en combinar cinco de tus personajes favoritos en una fila – horizontal, vertical o diagonalmente; puedes combinar a harry o hermione antes que tu oponente

Un momento; si tu oponente entrega su carta de top trump y coincide con tu línea de cinco, entonces él gana; diversión para niños (y adultos) de todas las edades, cualquiera puede ganar

Juega con 15 de tus personajes favoritos, desde harry potter hasta hermione, el profesor dumbledore o ron weasley

Fácil de montar y guardar, top trumps match se presenta en una práctica caja de plástico independiente: juega en cualquier momento y en cualquier lugar READ Los 30 mejores Juego De Tronos Funko Pop capaces: la mejor revisión sobre Juego De Tronos Funko Pop

LEGO Harry Potter - Cabaña de Hagrid Rescate de Buckbeak, Juguete de Construcción con Hipogrifo, Incluye Minifiguras de Harry, Ron y Hermione (75947) € 64.99

€ 45.90 in stock 35 new from €45.90

2 used from €42.43

€ 45.90 in stock 35 new from €45.90

Amazon.es Features Incluye 6 minifiguras LEGO Harry Potter: Hagrid y, como novedad en junio de 2019, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, el verdugo y el ministro de Magia; incluye también una figura de Buckbeak, el hipogrifo, con cabeza y alas móviles, sujeto con una cadena que se puede soltar

este set lego harry potter cuenta con la cabaña de madera de hagrid, con 2 secciones para construir y un huerto de calabazas en el exterior

la estancia de la cabaña lego de hagrid donde está su escritorio contiene además una silla, una vela, un arcón, una rana de chocolate, un ejemplar de el profeta y una araña

La estancia principal de la cabaña LEGO de Hagrid incluye una mesa con 2 sillas, un sillón para construir, una chimenea (y, en su interior, un ladrillo con luz), un huevo en un bol, una bolsa, una vitrina, el paraguas rosa de Hagrid, una pala, una tetera, una cuchara, una sartén, una macheta de carnicero, un lazo, una escoba y un cubo

Incluye también calabazas, un farol, un hacha, 3 varitas, el sombrero del ministro de Magia y una cadena para sujetar a Buckbeakque se puede soltar

LEGO 76384 Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Herbología, Libro de Juguete Coleccionable, Set Portátil, Estuche de Viaje € 29.99

€ 27.95 in stock 60 new from €27.95

€ 27.95 in stock 60 new from €27.95

Amazon.es Features El set LEGO Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Herbología (76384) es un divertido libro para construir con ladrillos que se abre y despliega para descubrir en el invernadero de Hogwarts, donde se está impartiendo una clase de Herbología

Incluye minifiguras de Cedric Diggory, Neville Longbottom y la Profesora Sprout, un libro de hechizos, un huerto de calabazas, una fuente de agua para el riego, con cubo y grifo dorado, y un decorado de fondo que representa el invernadero

Tu peque abrirá la tapa y entrará en el aula donde la Profesora Sprout imparte su clase de Herbología Hay utensilios de jardinería y plantas encantadas con las que practicar, así como advertencias de seguridad sobre la monstruosa mandrágora

Para mayores de 8 años Un magnífico regalo para jóvenes magos y brujas que quieran vivir la magia y las emociones del universo Harry Potter de una manera diferente

Este mágico set Momento Hogwarts mide aproximadamente 12 cm de altura, 8 cm de anchura y 4 cm de profundidad: el tamaño portátil óptimo para transportarlo y jugar cómodamente También queda genial expuesto en un estante

HARRY POTTER- Luna Lovegood Muñeca Personaje, Multicolor (Mattel GNR32) € 24.53

€ 23.74 in stock 2 new from €23.74

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Los fans y coleccionistas podrán revivir sus momentos favoritos de la película con las figuras de Harry Potter !

Esta muñeca Luna Lovegood coleccionable luce el mismo aspecto que su personaje en pantalla con un abrigo de tweed rosa, una falda, medias y zapatillas extraordinarias.

Incluye un par de espectroespéculos, El Quisquilloso y una varita personalizada igual que la que utiliza Luna en la saga de películas.

La muñeca Luna tiene articulaciones en el cuello, los hombros, las caderas, las rodillas, los codos y las muñecas, lo que te permite disfrutar de historias llenas de acción y posturas fascinantes.

Las figuras de Harry Potter son un regalo perfecto para niños a partir de 6 años. ¡Los fans pueden coleccionarlas para ampliar su mundo de los magos y crear sus propias historias llenas de magia!

Famosa Softies Harry Potter - Peluche 9'84"/25cm Hedwig, la Lechuza Blanca de Harry con Blister Calidad Super Soft € 19.88 in stock 3 new from €19.88

€ 19.88 in stock 3 new from €19.88

Amazon.es Features Peluche Original Harry Potter

Peluche de Hedwig, la lechuza y compañera mágica de Harry Potter.

Esta oferta incluye 1 peluche de alta calidad con un blister.

100% Original, Nuevo y con su Etiqueta de Licencia Oficial. Ideal para regalos, ideal para niños. Edad mínima 12 meses.

Retire todo el empaquetado, incluyendo cuerdas y sujeciones antes de dar el juguete al niñ@.

LEGO Harry Potter Torre de Astronomía Juguete Compatible con los Sets Gran Comedor de Hogwarts y Sauce Boxeador, Multicolor (75969) € 109.99

€ 89.99 in stock 47 new from €88.23

1 used from €78.39

€ 89.99 in stock 47 new from €88.23

Amazon.es Features Los niños podrán interpretar mágicas historias ambientadas en Hogwarts con sus personajes favoritos, emblemáticos lugares y detalles de gran realismo cuando se aventuren a entrar en la Torre de Astronomía de Hogwarts LEGO Harry Potter (75969).

Este set para regalo basado en Hogwarts incluye infinidad de lugares famosos de las películas de Harry Potter, 8 populares minifiguras, la lechuza Hedwig de juguete y montones de genuinos accesorios, como mandrágoras, cartas, varitas y un libro de pociones.

Tu peque se verá envuelto en la magia cuando visite el aula del Maestro de Pociones y se invite a su fiesta, mire de cerca la mandrágora en el invernadero, explore el dormitorio de Ravenclaw y se dirija después a la torre más alta para asistir a la clase de Astronomía.

Con minifiguras LEGO de personajes como Draco Malfoy y Neville Longbottom, este set de construcción de juguetes Harry Potter exclusivo es un fantástico regalo para niños a partir de 9 años.

La maqueta mide aproximadamente 40 cm de altura, 29 cm de anchura y 17 cm de profundidad; además, se puede conectar perfectamente a los sets LEGO Hogwarts 75953, 75954 y 75948 (disponibilidad limitada en algunos sets).

Harry Potter Lámpara Snitch Dorada, 2.5 W, Multicolor, Única € 30.00 in stock 1 new from €30.00

2 used from €19.25

€ 30.00 in stock 1 new from €30.00

Amazon.es Features Lámpara de mesa Harry Potter con licencia oficial

Snitch dorado debajo de la campana con el logotipo de HP

Función de luz por tacto

Operación USB(cable incluido)

Altura 21 cm, diámetro 13. 5 cm

LEGO 76385 Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Encantamientos, Libro de Juguete Coleccionable, Set Portátil, Estuche de Viaje € 29.99

€ 27.99 in stock 63 new from €24.96

€ 27.99 in stock 63 new from €24.96

Amazon.es Features El set LEGO Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Encantamientos (76385) es un divertido libro para construir con ladrillos que, al abrirlo, descubre el aula de la saga Harry Potter donde el Profesor Flitwick enseña a lanzar hechizos

Incluye minifiguras de Harry Potter, Cho Chang y el Profesor Flitwick, una pizarra, una estantería, una chimenea, un libro de hechizos y montones de accesorios de gran realismo

Los niños pueden abrir la tapa del libro y entrar en la clase de Encantamientos del Profesor Flitwick Contiene infinidad de elementos mágicos para practicar e infinidad de divertidos accesorios que ampliarán el juego más todavía

Para mayores de 8 años Un encantador regalo para jóvenes magos y brujas que quieran vivir las emociones del universo Harry Potter de una manera diferente

Este mágico set Momento Hogwarts mide aproximadamente 12 cm de altura, 8 cm de anchura y 4 cm de profundidad: el tamaño óptimo para jugar con él y exponerlo, y para transportarlo fácilmente

Harry Potter y el misterio del príncipe: Harry Potter y el misterio del principe - Paperback € 13.00

€ 12.35 in stock 13 new from €12.00

5 used from €8.43

€ 12.35 in stock 13 new from €12.00

Amazon.es Features El libro se encuentra en perfecto estado.

LEGO 76382 Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Transfiguración, Libro de Juguete Coleccionable, Set Portátil, Estuche de Viaje € 29.99

€ 27.95 in stock 56 new from €26.99

€ 27.95 in stock 56 new from €26.99

Amazon.es Features El set LEGO Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Transfiguración (76382) es un divertido libro para construir con ladrillos que se abre para descubrir un juego inspirado en el aula de la asignatura de Transfiguración de la saga Harry Potter

Incluye minifiguras de Hermione Granger, Ron Weasley y la Profesora McGonagall, una pizarra, 2 pupitres, 2 sillas, un cofre del tesoro, un armario de almacenamiento, un libro de hechizos e infinidad de accesorios de gran realismo

Los niños abrirán la tapa del set para entrar en la clase de Transfiguración de la Profesora McGonagall Podrán practicar con un montón de elementos mágicos, pero Ron necesitará ayuda cuando su rata mascota se transforme en un cáliz

Para mayores de 8 años Apto para jóvenes magos y brujas que busquen una forma de vivir una aventura en el mundo de Harry Potter

Este mágico set Momento Hogwarts mide aproximadamente 12 cm de altura, 8 cm de anchura y 4 cm de profundidad: el tamaño portátil óptimo para transportarlo y jugar cómodamente

Jakks Pacific-Exclusiva varita de Harry Potter con hechizos interactivos Mágica, color con luces y sonido y una increíble jugabilidad, talla única (Glop Games 73195) , color/modelo surtido € 34.95

€ 30.80 in stock 8 new from €30.80

€ 30.80 in stock 8 new from €30.80

Amazon.es Features ⚡entra en el fantástico mundo de harry potter con la reproducción de las varitas mágicas con hechizos de harry potter

⚡siéntete como el protagonista de la película con la autentica varita de harry potter

⚡podrás lanzar hasta 11 hechizos mágicos y luchar contra tu contrincante por ver quién es el mejor mago

⚡mueve la varita y aprieta sus botones según un patrón adecuado para lanzar el hechizo que quieras, y alucina con sus efectos de sonido y luz

⚡empieza a entrenar y domina todos los hechizos para ser el mejor mago de todos y formar parte del ejercito de dumbledore; expelliarmus READ Los 30 mejores Lego Duplo Tren capaces: la mejor revisión sobre Lego Duplo Tren

LEGO Harry Potter - Autobús Noctámbulo, Juguete de Construcción del Mágico Autobús de 3 Plantas, Incluye 3 Minifiguras (75957) € 39.99

€ 29.99 in stock 62 new from €29.99

€ 29.99 in stock 62 new from €29.99

Amazon.es Features Incluye 3 minifiguras LEGO Harry Potter (novedad en junio de 2019): Harry Potter, Stan Shunpike y Ernie Prang.

Este autobús LEGO de 3 pisos cuenta con un panel lateral abisagrado abatible y un techo desmontable para abrir al máximo las posibilidades de juego.

Incluye también una cama que se desliza y una lámpara colgante que se mueve cuando el autobús gira y da un viraje brusco.

La cabeza reducida parlanchina y el arcón de Harry Potter, que contiene una varita, una carta, una chocolatina y un frasco de poción, añaden más dosis de acción e invitan a jugar y usar la imaginación.

El Autobús Noctámbulo mide más de 16 cm de altura, 16 cm de longitud y 6 cm de ancho.

Harry Potter- Juguetes construcción, Multicolor (Jakks 50024) , color/modelo surtido € 34.73

€ 24.95 in stock 8 new from €24.95

€ 24.95 in stock 8 new from €24.95

Amazon.es Features Recrea tus aventuras favoritas de Harry Potter con el Playset Deluxe del salón de Hogwarts. El juego incluye 4 figuras mini, goblet y podio en forma de búho.

Incluye: 4 figuras de 4 cm: Harry, Hermione, Ron Weasley y Dumbledore

Ilumina el salón ( dispone de diferentes patrones de iluminación) y activa los mecanismos; esconde la serpiente, haz desaparecer la comida, mueve las figuras, etc.

Requiere de 3 pilas LR44 (incluidas)

Iluminación Interactúa con las varitas mágicas de Harry Potter de Jakks Pacific (Varitas se venden por separado)

Harry Potter Deluxe Bufanda Gryffindor, Multicolor, (Rubie'S 39033) € 20.15 in stock 1 new from €20.15

€ 20.15 in stock 1 new from €20.15

Amazon.es Features Bufanda Gryffindor Deluxe inf

Color: multicolor

Brand: Harry Potter

LEGO 76383 Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Pociones, Libro de Juguete Coleccionable, Set Portátil, Estuche de Viaje € 29.99

€ 27.99 in stock 60 new from €27.99

€ 27.99 in stock 60 new from €27.99

Amazon.es Features El set LEGO Harry Potter Momento Hogwarts: Clase de Pociones (76383) es un divertido libro para construir con ladrillos que se abre y descubre el aula de Pociones de las películas de Harry Potter, situada en una de las mazmorras

Incluye minifiguras de Draco Malfoy, Seamus Finnigan y el Profesor Snape, un libro de pociones, una pizarra, una butaca, una mesa, una cámara secreta y un decorado de fondo que representa las mazmorras

Los niños abren la tapa para entrar en la clase de Pociones del Profesor Snape Hay elementos para practicar el arte de hacer pociones, y una cámara secreta que podrán explorar

Para mayores de 8 años Apto para jóvenes magos y brujas que busquen una forma de vivir una aventura en el mundo de Harry Potter

Este mágico set Momento Hogwarts mide aproximadamente 12 cm de altura, 8 cm de anchura y 4 cm de profundidad: el tamaño óptimo para jugar, transportarlo y colocarlo en un estante de la habitación de los peques

Zygomatic DOBHP01ESPT- Dobble Harry Potter, color/modelo surtido € 14.99 in stock 32 new from €14.80

3 used from €13.38

€ 14.99 in stock 32 new from €14.80

Amazon.es Features Dobble harry potter es un juego en el tendrás que descubrir qué personaje, objeto, bestia fantástica o símbolo de las historias de hogwarts se repite entre dos cartas

Si nunca habéis jugado a dobble, coge dos cartas al azar y ponlas boca arriba sobre la mesa a la vista de todos los jugadores; buscad el símbolo idéntico en las dos cartas (misma forma y mismo color, sólo el tamaño puede variar)

El primer jugador que encuentre este símbolo, lo nombra y roba dos nuevas cartas que pondrá sobre la mesa; repetid esta operación hasta que todos los jugadores hayan entendido que siempre hay solamente un símbolo idéntico entre dos cartas y ya está. Sencillo, verdad

Pues ahora prepárate, porque dobble contiene varios mini-juegos, cada cual más divertido e hilarante, aunque el objetivo siempre es el mismo: ser el más rápido, ya que todos los jugadores juegan a la vez

Contiene: 55 cartas e instrucciones

Cinereplicas - Harry Potter - Gorro Caído - Licencia Oficial - Casa Gryffindor - Rojo Burdeos € 16.39

€ 13.71 in stock 6 new from €13.71

€ 13.71 in stock 6 new from €13.71

Amazon.es Features SUMERGITE DENTRO DEL MUNDO DE HARRY POTTER: Ideal para mantenerte caliente sin perder el estilo, este gorro unisex Cinereplicas muy de moda te conVerdeirá en un mago salido directamente de Gryffindor.

UN PRODUCTO OFICIAL: este producto es un producto Harry Potter con licencia oficial Warner Bros. Se trata da la réplica exacta de los accesorios llevados por los actores de la película Harry Potter. ¡Perfecta para conVerdeirse en Harry, Ron o Hermione!

UNA CALIDAD PREMIUM: este gorro fue pensado, tejido y bordado en Francia. La calidad del tejido ultra suave en acrilico 100% y su minucioso bordado hacen de este gorro un objeto de colección excepcional.

DISEÑO ESMERADO & FIEL A LAS PELÍCULAS HARRY POTTER: este gorro rojo & amarillo lleva el escudo oficial de la casa Gryffindor de la escuela de Hogwarts!

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Incluye】 gafas 【Color】 Multicolor 【Material】 100% plástico 【No incluye】 disfraz

【Accesorios Harry Potter (personaje)】 CON LICENCIA 100% OFICIAL diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Gafas Películas & Series & Magos para complementar cualquier disfraz Gryffindor & Hogwarts

【El accesorio ideal para tu disfraz 】 ¿Has visto tantas veces esta película que te la sabes de memoria?. El complemento Multicolor perfecto para tu disfraz Harry Potter (personaje). También podrás utilizar tu Gafas de Harry Potter para un disfraz Películas & Series & Magos.

Los accesorios para tu disfraz son esos detalles que marcan la diferencia y que consiguen que tu atuendo sea único y totalmente personalizado.

【Funidelia】 es la tienda online de disfraces más grande de Europa. En FUNIDELIA diseñamos nuestros propios disfraces y accesorios, por lo que controlamos toda la cadena de producción y aseguramos la 【máxima calidad y el mejor precio】 en nuestros productos. Además, tenemos acuerdos de colaboración con las licencias más importantes del mundo.

LEGO 75954 Harry Potter Gran Comedor de Hogwarts - Juguete de Construcción, con Minifiguras de Harry Potter € 109.99

€ 98.99 in stock 45 new from €98.99

€ 98.99 in stock 45 new from €98.99

Amazon.es Features Incluye 10 minifiguras: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Susan Bones, la Profesora McGonagall, el Profesor Quirrell con la cara de Lord Voldemort por el otro lado, Hagrid, Albus Dumbledore y Nick Casi Decapitado; incluye también modelos para construir de un Basilisco y Fawkes, así como figuras de Hedwig y Scabbers

Contiene modelos para construir del Gran Comedor y una torre

El Gran Comedor cuenta con mesas, mesa presidencial con asientos, una chimenea, 2 estandartes reversibles con los emblemas de las casas, 4 velas “flotantes”, comida, escobas, un trofeo y una tetera

La torre, de 4 plantas, cuenta con la Gran Escalera con peldaños móviles en espiral en la base, sala de pociones, sala del tesoro con cofre y una torreta equipada con el Espejo de Oesed (con ilustraciones intercambiables) y un lugar de descanso para Fawkes

Incluye también un bote con un farol colgante

Harry Potter Golden Snitch Sticker Kit (Miniature Editions Kit) € 11.25 in stock 7 new from €11.25

€ 11.25 in stock 7 new from €11.25

Amazon.es Features Part Number NOV4_012711SKU_125 Is Adult Product Edition 01 Language Inglés Number Of Pages 1 Publication Date 2006-09-05T00:00:01Z

Cake Topper - YUESEN 3pcs Harry Potter Mini Figuras Niños Mini Juguetes Baby Shower Fiesta de cumpleaños Pastel Decoración Suministros € 16.99 in stock 1 new from €16.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Divertido y Lindo: Debido a que a todos los niños les encanta, hemos diseñado un conjunto de 3 figuras de acción con sus personajes favoritos. Un regalo que sorprende a todos los fans.

Material: Eeste Cake Topper está hecho con material de PVC resistente y duradero, por lo que no tienes que preocuparte de que se rompa. Las figuras de acción permanecerán intactas durante muchos años, para que puedas disfrutar de estos hermosos juguetes en tu colección.

Talla: Cada uno mide aproximadamente 6 - 10 cm. Tanto los adultos como los niños usan estos adornos para pasteles. Es un uso ideal para decoración de pasteles, baby shower, fiestas de cumpleaños y bodas temáticas.

Ideal para fiestas: Este increíble conjunto de 3 figuras será el centro de atención en cualquier fiesta. Úselos como adornos para pasteles, decoración para muffins o simples obsequios de fiesta que a los niños les encantarán. ¡Haz que el cumpleaños de tu hijo sea único y divertido con nuestras figuras premium de Video Game!

Consejos: Estamos seguros de que tanto a usted como a su niño les encantará este conjunto de figuras de Harry Potter. Tenga en cuenta que hay algunos olores al abrir, limpie y ventile, no habrá otro impacto.

LEGO 75966 Harry Potter Sala de los Menesteres de Hogwarts, Juguete de Construcción con Figuritas, para Niños de +7 años € 19.99

€ 18.99 in stock 50 new from €16.64

€ 18.99 in stock 50 new from €16.64

Amazon.es Features Los niños podrán interpretar las historias ambientadas en Hogwarts que más les gustan y unirse al Ejército de Dumbledore mientras practican hechizos para llevar a cabo una misión secreta: derrotar a las fuerzas del mal.

Incluye 3 minifiguras con varitas (Harry Potter, Hermione Granger y Luna Lovegood), 2 Patronus con forma de animales, una ráfaga de magia, un maniquí que representa a un Mortífago y una detallada sala con una columna, una pizarra y una chimenea.

Tu peque podrá deslizar un panel para descubrir una puerta oculta que conduce a la sala donde Harry Potter y sus amigos practican en secreto ejercicios de Defensa contra las Artes Oscuras. Allí invocará a varios Patronus, lanzará ráfagas y usará fascinantes elementos que darán rienda suelta a toneladas de la diversión más imaginativa.

El juguete de construcción para niños LEGO Harry Potter Sala de los Menesteres de Hogwarts (75966) transportará a los niños y niñas a partir de 7 años a un mundo de mágicas aventuras de fantasía en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

La maqueta completa, conectada, mide aproximadamente 7 cm de altura, 19 cm de longitud y 6 cm de profundidad. Las secciones del set se pueden conectar entre sí formando diferentes configuraciones para inspirar nuevas maneras de jugar. READ Los 30 mejores Funko Pop Olaf capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Olaf

Dickie- Harry Potter Set 20 Figuras de Metal, Multicolor, 4Cm (3185000) , color/modelo surtido € 32.06 in stock 11 new from €28.30

€ 32.06 in stock 11 new from €28.30

Amazon.es Features Para los fans de Harry Potter llega este súper set de nano figuras coleccionables de metal fundidas a presión

Miden aproximadamente 4cm de alto; cada figura está pintada con pintura metalizada de primera calidad para lograr detalles auténticos y un estilo icónico

Este pack incluye veinte de tus personajes favoritos del universo Harry Potter: Harry Potter (año 7), Albus Dumbledore (año 1), Lord Voldemort, Argus Filch, Nick Casi Decapitado, Dementor, Albus Dumbledore (año 3), Draco Malfoy, Alastor Moody, Profesor Snape, Harry Potter (año 1), Harry Potter (baile de Navidad), Ron Weasley (baile de Navidad), Hermione Granger (baile de Navidad), Dolores Umbridge, Remus Lupin, Sirius Black, Bellatrix Lestrange, Luna Lovegood (año 5), Nymphadora Tonks

¡Colecciona todos los sets de figuras de la saga

El regalo perfecto para niños y niñas a partir de 3 años de edad

The Noble Collection Harry Potter PVC Wand y Prismatic Bookmark € 17.49

€ 16.31 in stock 22 new from €9.87

€ 16.31 in stock 22 new from €9.87

Amazon.es Features Licencia oficial

Réplica exacta

Caja ilustrada con ventana

Alta calidad

Colección harry potter

HARRY POTTER Pin Deathly Hallows € 5.95 in stock 7 new from €5.95

€ 5.95 in stock 7 new from €5.95

Amazon.es Features con licencia oficial de Harry Potter Pin

Motivo símbolo reliquias de la muerte / reliquias de la muerte

el cierre de la mariposa

LEGO Harry Potter - Sauce Boxeador de Hogwarts, Juguete de Construcción del Mundo Mágico con Minifiguras de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Severus Snape y Otros Personajes (75953) € 74.99

€ 67.15 in stock 52 new from €61.76

€ 67.15 in stock 52 new from €61.76

Amazon.es Features Incluye 6 minifiguras: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Seamus Finnigan, Argus Filch y Severus Snape, así como una figura de la lechuza Hedwig.

Contiene modelos para construir del Sauce Boxeador, el Ford Anglia volador y una sección del castillo de Hogwarts.

El Sauce Boxeador cuenta con ramas giratorias y la entrada al túnel de la Casa de los Gritos.

El Ford Anglia volador cuenta con 2 puertas que se abren y un maletero que se abre con maletas.

La sección del castillo de Hogwarts, de 3 plantas, cuenta con una puerta, un camino parapetado, 3 torretas, un dormitorio con 2 camas, el aula de pociones con una mesa de trabajo y el despacho de Severus Snape.

Harry Potter Muñeco Harry Quidditch, juguetes niños + 6 años (Mattel GDJ70) € 25.99

€ 19.49 in stock 17 new from €14.99 Check Price on Amazon

€ 19.49 in stock 17 new from €14.99

Regalo original para fans de harry potter

Regalo óptimo para niños a partir de 6 años y adultos coleccionistas de artículos de harry potter

Muñeco harry potter que incluye accesorios de quidditch fieles a las películas: uniforme deportivo de la casa gryffindor, la escoba nimbus 2000 y la snitch dorada

Figura de quidditch de harry potter articulada: 11 puntos de articulación para que sus movimientos parezcan magia, en su intento de capturar la snitch y asegurar la victoria para gryffindor

Harry Potter - Disfraz Deluxe infantil Unisex, Talla L 7-8 años (Rubies 883574-L) € 24.99

€ 20.99 in stock 5 new from €20.99 Check Price on Amazon

€ 20.99 in stock 5 new from €20.99

Incluye Deluxe Calidad Harry Potter bata con el logotipo y Red Satin capucha forrada

Hecho de material aterciopelado

Disponible en color negro y rojo

De gran tamaño

