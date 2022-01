Inicio » Varios Los 30 mejores Juegos Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Juegos Para Perros Varios Los 30 mejores Juegos Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Juegos Para Perros 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juegos Para Perros?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Juegos Para Perros del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Trixie Dog Activity Juego Interactivo - Juguete para Perros Accesorios para Perros Dog Activity Turn Around 22x33x18 cm Nivel 2 € 13.49 in stock 8 new from €13.49

5 used from €11.36

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguetes resistentes para perros

Materiales seguros para las mascotas

Estimulan a tu mascota física y mentalmente

jugar con tu mascota fortalece el vínculo entre ambos

Nina Ottosson por Outward Hound Dog Brick - Dispensador interactivo de recompensas - Rompecabezas para perros - Nivel intermedio € 24.90

€ 23.24 in stock 2 new from €23.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ROMPECABEZAS DE NIVEL INTERMEDIO PARA PERROS: además de ser uno de nuestros diseños de nivel intermedio 2 más populares, el rompecabezas interactivo Dog Brick incluye obstáculos adicionales y combinaciones de movimientos que mantendrán a tu perro concentrado y estimulado cognitivamente mientras busca y olfatea las deliciosas recompensas

GIRA, SUBE Y DESLIZA PARA ESCONDER LAS RECOMPENSAS: el Dog Brick de Nina Ottosson viene con 3 tipos de compartimentos para esconder los premios para poner así a prueba las habilidades de tu mejor amigo; Los compartimentos con tapa pueden abrirse o deslizarse para dejar al descubierto dos huecos diferentes para esconder las recompensas, mientras que los huesos cubren el tercer compartimento de este rompecabezas

REFUERZA LOS HÁBITOS DE JUEGO POSITIVOS: este divertido rompecabezas de recompensas es adecuado para reducir la ansiedad de los perros y mejorar sus comportamientos más destructivos

SIN PVC, BPA NI FTALATOS: los rompecabezas interactivos con recompensas para perros de Nina Ottosson para Outward Hound han sido diseñados pensando en la salud de tus mascotas y están hechos con materiales seguros para la comida para que lo uses con total confianza; Fácil de limpiar con agua templada y jabón entre usos

NO TE ARRIESGUES: ningún juguete es indestructible, así que no pierdas de vista a tus animales de compañía mientras juegan; Reemplaza este juguete si está dañado

Trixie Dog Activity Juego Interactivo - Juguete Para Perros Accesorios Para Perros Dog Activity Flip Board ø23x3 cm Niv 2 € 17.35

€ 7.99 in stock 3 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguetes resistentes para perros

Materiales seguros para las mascotas

Estimulan a tu mascota física y mentalmente

jugar con tu mascota fortalece el vínculo entre ambos

Docatgo Juguetes para Perros, Masticar Interactivos,Hecha de Algodón y Cuerda de Nylon Seguro Sano Juguete Interactuar Adecuado para Medianos Juguetes Perros(6 Piezas) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 6 Pack Dog Toys: El juego de juguetes incluye varios tipos de juguetes. Es una buena opción para la salud mental y física y el desarrollo del cerebro al cuidado de su perro.

Material seguro y duradero: los juguetes para masticar cachorros están hechos de algodón 100% natural, lavable, no tóxico e inofensivo. Las cuerdas de juguete para perros de Docatgo son muy duraderas y excelentes para los masticadores promedio, no se preocupe, los perros las muerden o las manchan. Adecuado para perros pequeños y medianos, incluso algunos perros grandes.

Salud dental: Mantenga los dientes de su perro limpios y evite que sus encías se enfermen, lo que ayuda a reducir el mal comportamiento de morder.

Aliviar el estrés: el hábito de los moretones nace a medida que su perro crece, nuestros juguetes para morder perros basados en los hábitos del perro pueden ayudar a aliviar el estrés de su perro y relajar su irritabilidad como compañero fiel. Déjalos reducir morder y dañar muebles y personas. Los juguetes interactivos también fortalecen el vínculo entre el perro y usted durante el tiempo que juegue con ellos.

Lo que obtiene: 6x soga para perros, 1x bolsa de almacenamiento, ofrecemos un reembolso de 30 días y 12 meses de garantía con un servicio al cliente amigable garantizado. READ Los 30 mejores Bozales Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Bozales Para Perros

Juguete para perros, alimentador lento, dispensador de golosinas para cachorros, alimentador lento para perros € 12.88 in stock 1 new from €12.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【INCREMENTA LA DIVERSIÓN Y MEJORA EL IQ】 -Este juguete alimentador de rompecabezas para perros está lleno de diversión. No solo necesita que el cachorro huela la comida, sino que también mueve el rompecabezas para conseguir la comida. Entrena la inteligencia y la fuerza del perro, no perezoso.

【DISEÑO INTELIGENTE】 - El juguete alimentador de rompecabezas para perros tiene compartimentos para golosinas y piezas móviles que mantendrán a su perro ocupado mientras le enseñan habilidades para resolver problemas.El alimentador para perros hace que el cachorro necesite trabajar para comer y deshacerse de la pereza.

【JUGUETE DE ALIMENTADOR LENTO】 - El juguete alimentador de rompecabezas para perros puede ralentizar la alimentación para evitar comer en exceso y ayudar a digerir, entrenando a su perro con orden y postura.

【MATERIAL DE SEGURIDAD】: el juguete alimentador de rompecabezas para perros está hecho de material ABS de alta calidad. seguro, no tóxico, antideslizante, duradero, antienvejecimiento, resistente al desgarro y fácil de lavar.Disfruta de un momento feliz con un cachorro.

【SERVICIO SIN PREOCUPACIONES】 - El juguete alimentador de rompecabezas para perros Elezenioc ofrece protección posventa, contáctenos si tiene alguna pregunta. Ningún problema.

TOPSEAS Snuffle Mat para Perros,Alfombra Olfato Perro Mat 70 * 70CM,Alimentación de Mascotas,Almohadilla para olfatear Mascotas(Una Pelota Extra) € 19.89 in stock 1 new from €19.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JUGUETE DE ENTRENAMIENTO PARA PERROS:1 bolsa de entrenamiento,1 pelota de entrenamiento.Esta es una alfombra de entrenamiento para perros y una pelota de entrenamiento únicas que le permite a su perro encontrar bocadillos o juguetes pequeños escondidos en la alfombra.Ayuda a entrenar el olfato del perro,consume la energía del perro y reduce el peso,y proporciona más diversión al lindo perro.

Material ecológico:fabricado con tela de cinturón de algodón lavable y resistente a las mordeduras de alta calidad,duradera y no fácil de desvanecer.Seguridad e inocuidad,resistencia al desgaste y mordedura,limpieza de dientes y reducción de enfermedades dentales.Lavable y fácil de limpiar.

NUEVO DISEÑO:Una combinación de inteligencia y molares permite a los perros rechinar los dientes mientras comen.El juguete de rompecabezas para perros de usos múltiples te ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo.

DIVERTIDO:esta colorida alfombra para mascotas es más atractiva para las mascotas y estimula la diversión de su juego.No se preocupe si no tiene tiempo para sacarlo a caminar.

PORTÁTIL Y PLEGABLE:la alfombrilla para perros se puede plegar a un tamaño pequeño y viene con un asa.Puedes llevarlo a cualquier lugar o colgarlo en tu apartamento,dormitorio,salón,terraza,balcón o jardín.Fácil de almacenar y transportar.Ideal para actividades de interior y exterior para mascotas.

Nobleza - Alfombra Olfativa Juego de Inteligencia para Perros – Juguete Interactivos Snuffle Mat para Perros - Estera de Alimentación Lenta Portátil para Entrenamiento de Forrajeo, 70 * 70cm € 19.69 in stock 1 new from €19.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤【ENTRENA EL OLOR DE TU PERRO PARA CAZAR】 Este rompecabezas de juguetes para perros ayuda a mejorar el olor de tu perro para cazar. Hay cinco escondites de comida diferentes en esta alfombra olfativa perros, solo necesitas esconder los bocadillos en la alfombrilla de snuffle y llamar a tu perro para que comience un viaje maravilloso.

❤【MEJORA DE LA DIGESTIÓN Y LA SALUD MENTAL】 Esta alfombra olfativa perros mejora la digestión de su perro al disminuir la velocidad de la alimentación. Esta alfombra olfativa para perros consume la energía de su perro y le ayuda a perder peso. La salud mental de su perro mejora con el uso de estos juguetes de excavación para perros. Este juguete de estimulación para perros reduce la ansiedad y el comportamiento destructivo de su perro.

❤【DIVERTIDOS JUGUETES INTERACTIVOS PARA PERROS】 Esta alfombra olfativa perros está diseñada con cinco escondites diferentes, lo cual es muy interesante y puede atraer la atención del perro de manera efectiva. El material está hecho de suave vellón polar, que no dañará el pelaje del perro.

❤【FÁCIL DE LIMPIAR】 La parte inferior de esta alfombrilla para snuffle está hecha de tela Oxford, que es resistente a la suciedad y antideslizante. La superficie está hecha de material de fieltro suave y el escondite está hecho de tela de vellón polar ecológico. Puedes lavarlo a máquina o lavar a mano. Esta alfombra olfativa perros de todas las razas es duradera y será una buena adición a los juguetes de adiestramiento de su perro.

❤【DISEÑO PORTÁTIL】 Esta alfombrilla para snuffle tiene cinturón fijo, hebillas y diseño de asa, que es conveniente para guardarlo y llevarlo a cabo. Puede seguir los pasos de la imagen para plegar y guardar.

ZASCO Alfombra Olfativa Juego de Inteligencia para Perros – Juguete Snuffle Mat de Fieltro Pequeño – Estimula el Olfato de tu Mascota - Comedero Lento para Adiestramiento de Búsqueda de Alimento € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALFOMBRA OLFATIVA ANTIVORACIDAD: Regula la ansiedad de tu mascota con un juguete interactivo que le proporcionará horas de diversión. Con la alfombrilla de rastreo Zasco tu perro aprenderá a ser más paciente a la hora de comer.

JUEGO DE INTELIGENCIA PARA PERROS: Estimula la inteligencia olfativa de tu perro desde cachorro induciéndole a la búsqueda del alimento – Sniffing pad para jugar uno o varios perros a la vez.

✔PLEGABLE: Con un cordón ajustable con el que podrás plegar la alfombra totalmente o crear distintos niveles de juego. Además, podrás utilizarlo como slow bowl o comedero lento cerrándolo parcialmente para evitar derramar el pienso.

FIELTRO LAVABLE: Fieltro no tóxico y antibacteriano especialmente diseñado para mascotas, podrán lamerlo y masticarlo sin que suponga un peligro para su salud. Se recomienda lavar el sniffing pad Zasco en la lavadora de una a dos veces por semana.

✔BASE ANTIDESLIZANTE: Snuffle Mat Cero Frustraciones - Con base con texturizado de puntos antideslizantes y resistentes que evita que el perro empuje la alfombrilla al olisquear durante el juego.

Andiker Juguete de Puzle para Perros, Rompecabezas Interactivo Duradero para Perros, Dispensador de Premios para Perrito, Alimentador Lento para Perros (Azul) € 9.30 in stock 1 new from €9.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Mejora el coeficiente intelectual del perro: este juguete alimentador de puzle no solo requiere que el cachorro huela la comida, sino que también debe mover el deflector para obtener la comida. Varias cajas de comida, su amada mascota puede comer y jugar al mismo tiempo, entrena la inteligencia y la fuerza de su perro, lo mantendrá activo a su perro o gato.

2. Alimentación lenta: el antiduroma reduce eficazmente la velocidad de alimentación de su mascota, evita que se ahogue al comer demasiado rápido, promueve los hábitos de alimentación saludablse y ayuda a prevenir la obesidad, la hinchazón, las náuseas y la ingesta excesiva.

3. Diseño único: el plato alimentador y juguete de puzles interactivo con compartimentos y piezas móviles mantiene a su mascota ocupada con desafíos y reduce los comportamientos perturbadores.

4. La parte inferior está reforzada con tornillos para evitar que el recipiente de comida se caiga, es más duradero y jugable. La almohadilla antideslizante equipada en la parte inferior evita eficazmente que el recipiente de comida se mueva cuando su mascota juega.

5. Hecho de material PP espeso, resistencia a la mordida, duradero, 2 colores para elegir.

ACE2ACE Juego de Juguetes para Perros, Juguetes Cuerda para Perros Pequeños/Cachorros, Seguro Sano Juguete cachorro Interactuar 6pcs, Juguete para Morder para Perro de algodón para Mantener Perro Sano € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuerda de algodón 100% natural: utilizamos cuerda de algodón segura y respetuosa con el medio ambiente como material principal, sin ingredientes nocivos. A diferencia de otros productos similares, el complejo proceso de tejido crea una cuerda de algodón fuerte y duradera, que puede garantizar el entretenimiento y uso a largo plazo del perro.

Cuidado de la salud dental de tu mascota: a los perros les gusta ejercitar sus dientes masticando. Los juguetes masticables pueden prevenir enfermedades dentales y mantener los dientes saludables masajeando las encías. No tienes que preocuparte por que el perro muerda los muebles, pantuflas, telas.

Exquisito juego de seis piezas de juguetes para perros: hemos preparado 6 juguetes para perros, incluyendo un nudo, un hueso de cuerda, una cuerda de 8 personajes, una bola de cuerda e incluso juegos de frisbee y tira de guerra que son perfectos para perros. Los colores brillantes y llamativos pueden atraer a los perros y hacer que se enamoren de él.

A las mascotas les encanta: los juguetes para perros ACE2ACE pueden ayudar a los perros a mantenerse alejados de la soledad y el aburrimiento, dándoles más seguridad y compañía. Aumenta la interacción con tus amigos de cuatro patas usando juguetes para perros y deja que se sientan más cuidados.

Ideal para perros pequeños o cachorros: este juego de juguetes de mordida es muy adecuado para perros de tamaño pequeño. Ya sea en interiores o exteriores, los perros pueden usarlo para jugar. Se recomienda guiar a los perros a usarlos correctamente cuando toquen los juguetes por primera vez. Ten cuidado de tragar. Estos juguetes masticables para perros no son adecuados para masticadores agresivos y razas grandes.

Andiker Juguete de Puzle para Perros, Rompecabezas Interactivo Duradero para Perros, Alimentador Lento para Perros, Dispensador de Premios para Perrito (Azul) € 13.49 in stock 1 new from €13.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mejora el coeficiente intelectual del perro: este juguete alimentador de puzle no solo requiere que el cachorro huela la comida, sino que también debe mover el deflector para obtener la comida. Varias cajas de comida, su amada mascota puede comer y jugar al mismo tiempo, entrena la inteligencia y la fuerza de su perro, lo mantendrá activo a su perro o gato.

Alimentación lenta: el antiduroma reduce eficazmente la velocidad de alimentación de su mascota, evita que se ahogue al comer demasiado rápido, promueve los hábitos de alimentación saludablse y ayuda a prevenir la obesidad, la hinchazón, las náuseas y la ingesta excesiva.

Diseño único: el plato alimentador y juguete de puzles interactivo con compartimentos y piezas móviles mantiene a su mascota ocupada con desafíos y reduce los comportamientos perturbadores.

La parte inferior está reforzada con tornillos para evitar que el recipiente de comida se caiga, es más duradero y jugable. La almohadilla antideslizante equipada en la parte inferior evita eficazmente que el recipiente de comida se mueva cuando su mascota juega.

Hecho de material PP espeso, resistencia a la mordida, duradero, 2 colores para elegir. Adecuado para cachorros y perros pequeños medianos.

Juego de Puzle para Perro, Juguete de Puzle para Perro, Dispensador de Premios Interactivo para Perros, Juego Interactivo de Cuenco Que se Mueve Training de Mascotas Mejora el IQ(Rosado) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es un buen juguete para oler y pensar, los animales necesitan usar su inteligencia y sentido del olfato para mover juguetes y conseguir comida, lo cual es muy bueno para cachorros y gatitos.

Nuestros juguetes para perros no solo entrenan la inteligencia del perro, sino que también ralentizan la alimentación del perro y promueven una nutrición saludable para su perro.

Material seguro: el juguete está hecho de material plástico pp seguro, es muy resistente y rápido de limpiar.

Con función antideslizante: puede evitar que el perro mueva el juguete mientras juega y también puede evitar que el piso se raye.

Brindaremos de todo corazón a nuestros clientes un servicio satisfactorio. Si no está satisfecho con nuestros productos, siempre puede contactarnos. READ Los 30 mejores The Body Shop capaces: la mejor revisión sobre The Body Shop

Karlie 513921 Juguete de Inteligencia para Perros Apollo, 30 x 20 cm, Marrón € 13.33

€ 12.87 in stock 2 new from €12.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguete de madera

Con huecos para rellenarlos de premios

Ideal para perros hiperactivos

Los días de lluvia mantendrás a tu perro entretenido

EL GRAN LIBRO DE JUEGOS DE INTELIGENCIA PARA PERROS: Una educacion y disciplina positiva para su amigo de cuatro patas - incl. entrenamiento en casa para cachorros € 12.90 in stock 3 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 110 Publication Date 2021-10-01T00:00:01Z

EJERCICIOS Y JUEGOS MENTALES PARA PERROS: Los 101 mejores juegos para perros para lograr una mayor agilidad, inteligencia y diversión € 14.99 in stock 2 new from €14.99

1 used from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 151 Publication Date 2021-11-07T00:00:01Z

El juego es poderoso. Guía práctica del juego entre humanos y perros € 18.50

€ 17.57 in stock 4 new from €17.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-03-20T00:00:01Z Edition 1 Language Español Number Of Pages 136 Publication Date 2019-03-20T00:00:01Z

Amazon Basics - Parque de juegos y ejercicios para mascotas, paneles de valla metálica, plegable, 152,4 x 152,4 x 76,2 cm € 45.05 in stock 1 new from €45.05

72 used from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Parque transportable de 106,6 cm para que tus mascotas se ejerciten y jueguen, apto tanto para interiores como para exteriores; con puerta; para perros de hasta 66 cm de alto

Fabricado en hierro de gran resistencia, cuenta con un acabado en color negro resistente al óxido y una puerta de acceso, además de 2 cierres firmes mediante pasador de bloqueo deslizante.

8 paneles conectados de 106,6 x 60,9 cm cada uno que conforman una zona vallada de 4,55 metros cuadrados

Se monta en cuestión de segundos: basta con desplegar los paneles, colocarlos en la forma que se desee y conectarlos, sin necesidad de herramientas; se pliega en horizontal para guardarse ocupando poco espacio

Incluye 8 estacas para uso en exteriores

McNory Snuffle Mat para Perros, Alfombra de Actividades para Mascotas, Alfombra Olfato Perro Mascotas Perros tapete de Entrenamiento Rompecabezas Juguetes de alimentación Bowl(70 * 50 cm) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguetes para adiestramiento de perros - es una alfombra de adiestramiento de perros única que le permite a su perro encontrar bocadillos o pequeños juguetes escondidos en la alfombra. Ayuda a entrenar el olor de su perro, consumir la energía de su perro y perder peso. Simplemente escondes el bocadillo favorito de tu perro en la esquina de esta alfombra de juego.

Material respetuoso con el medio ambiente - hecho de tela de algodón de alta calidad lavable y resistente a las mordidas, duradera y no fácil de desvanecer. Seguridad e inocuidad, resistencia al desgaste y mordeduras, limpieza de dientes y reducción de enfermedades dentales. Lavable y fácil de limpiar.

Diseño único - Diseño único de varias capas, más fácil de llenar y ocultar alimentos, los perros disfrutarán de la búsqueda de la deliciosa comida mientras juegan, conocerán la curiosidad de una mascota. Tamaño 70 * 50 cm. perfecto para todos los perros, cualquier raza! El tapete de entrenamiento para perros de interior crea interacción entre el dueño y la mascota.

Juguete de relajación - la diversión de su juego. Una combinación de inteligencia y molares permite a los perros rechinar los dientes mientras comen. El juguete de rompecabezas para perros de uso múltiple te ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. No te preocupes por no tener tiempo para sacarlo a caminar.

Portátil y plegable - la alfombrilla para perros se puede plegar a un tamaño pequeño y. Puede llevarlo a cualquier parte o colgarlo, ideal para actividades interiores y exteriores para mascotas.

Trixie Dog Activity Juego Interactivo - Juguete Para Perros Accesorios Para Perros Dog Activity Poker Box 31x10x31 cm Nivel 2 € 30.99

€ 17.99 in stock 8 new from €17.99

1 used from €14.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INTERACTIVO : El perro consigue su premio usando diferentes técnicas lo que favorece el entretenimiento y la buena conducta.

DIVERTIDO : Mejora la relación con tu mascota ayudándole a entender el juego y a jugar con él. El juego viene con folleto con consejos y trucos para una educación adecuada.

MEJORA SU INTELIGENCIA : Un juego para perros que mejora no sólo su condición física sino también su intelecto. Los Dog Activity están disponibles en diferentes niveles de dificultad, lo que permite ir mejorando e incrementando el estímulo mental.

UN RETO : Tablero de juego con multitud de opciones interesantes en 4 módulos diferentes. El perro consigue su premio usando diferentes técnicas. Plato base con 4 elementos, puede cambiarse de posición.

TRIXIE : Líder europeo en accesorios para mascotas que pone a tu disposición una amplia gama de juguetes para mascotas. Antideslizante por los pies de caucho. Puede combinarse con otros juegos Poker Box.

FREESOO Snuffle Mat para Perros Alfombra de Actividades para Mascotas Alfombra Olfato Perro Gatos Mascotas Estera Tapete de Entrenamiento Juego Juguetes de Alimentación Tazón Lavable Antideslizante € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♡ Alfombra de entrenamiento: las alfombrillas de entrenamiento para perros y evite que su perro sea molesto y participe en un comportamiento destructivo. Las alfombrillas de entrenamiento para perros de interior construyen la interacción entre el dueño y la mascota.

♡ Divertido: Esconda el bocadillo o el juguete pequeño en la alfombra de respiración, luego guíe a los perros para que lo encuentren. Ayuda a entrenar el sentido del olfato de su perro, promoviendo una dieta saludable y activa.Este tapete colorido para mascotas es más atractivo para las mascotas y estimula la diversión de su juego. No te preocupes porque no tienes tiempo para salir a caminar.

♡ Diseño novedoso: El tapete para mascotas es un juguete divertido, cómodo y suave, y puede aliviar la presión emocional de las mascotas. Una combinación de inteligencia y molares permite a los perros rechinar los dientes mientras comen. El uso múltiple le ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo.Apto para todos los perros, sea cual sea su edad, sea cual sea su tamaño.

♡ Fácil de almacenar y transportar: Conveniente que le permite colocarlo en cualquier lugar, se enrolla para almacenar, no solo en su apartamento, su dormitorio, sala de estar, sino también en su terraza, balcón o jardín. Ideal para actividades interiores y exteriores para sus mascotas.

♡ Alta calidad: Hecho de tela lavable de alta calidad, seguridad e inocuidad, resistente al desgaste y mordida, fácil de limpiar y reduciendo la enfermedad dental.

Trixie 32025 Dog Activity Move2Win, Nivel 3, Colores Aleatorios, 34x6x13 cm € 15.99 in stock 5 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desafiante juego de mesa para los profesionales

Mediante la apertura de los cajones utilizando los bucles o moviendo el punzón entra en el perro a su recompensa

Dog Activity Move2Win, 34x6x13 cm, Niv.3

Trixie Dog Activity Juego Interactivo - Juguete Para Perros Accesorios Para Perros Dog Activity Gambling Tower ø25 cm 27 cm Nivel 1 € 14.99 in stock 6 new from €14.99

3 used from €12.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juguetes resistentes para perros

Materiales seguros para las mascotas

Estimulan a tu mascota física y mentalmente

jugar con tu mascota fortalece el vínculo entre ambos

Kong Classic Rojo M € 10.98 in stock 5 new from €10.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Necesidades instintivas: Juguete que estimula la salud mental y aporta beneficios al satisfacer las necesidades instintivas del perro

Juguete para buscar y recoger: KONG Classic hace que los juegos de ir a buscar y otros juegos interactivos con tu mascota sean emocionantes.

Perros de masticar promedio: La fórmula de caucho rojo clásica de KONG está creada para los perros de masticar promedio.

Ideal para rellenar: El juguete KONG Clásico es más atractivo cuando se rellena con croquetas, mantequilla de maní, KONG Easy Treat, Snacks o Ziggies.Para un desafío adicional, congelen el KONG relleno durante 4-6 horas antes de dárselo a su perro.

Recomendado por el veterinario: Veterinarios y entrenadores de todo el mundo recomiendan el KONG Classic. Hecho en los Estados Unidos.

TRIXIE Juego Interactivo Flower Tower para Perros € 29.95

€ 21.99 in stock 4 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features el perro consigue su premio usando diferentes técnicas

torre con 6 conos, varios niveles, hendiduras y elementos deslizantes

usando los conos como frenos se incrementa el nivel de dificultad

plástico

antideslizante por la base de caucho

TRIXIE Juego Interactivo Flip & Fun para Perros € 11.95 in stock 4 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features el perro consigue su premio usando diferentes técnicas

tablero de juego con un cono, hendiduras y elementos deslizantes

usando el cono como freno se incrementa la dificultad

plástico

antideslizante por la base de caucho

Pawhut Parque de Juegos para Mascotas Jaula Plegable para Perros de 6 Paneles para Jardín Patio Exterior Ø120x66 cm Multicolor € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features VERSÁTIL: Este parque para mascotas de 6 piezas se puede usar en exteriores, incluido el césped, donde se puede fijar en el suelo con los cavos de tierra para mayor estabilidad. Puedes darle la forma que desees, usando más o menos piezas: triángulo, cuadrado, etc.

RESISTENTE: Está hecho de rejilla de alambre de metal de alta calidad, adecuado para un uso prolongado. Incluye 6 estacas para fijar en el suelo de aquellas superficies que lo permitan. Una de las piezas tiene una puerta con pestillo, para facilitar el acceso y bloquear cuando sea necesario

MULTIFUNCIONAL: Ofrece un espacio amplio y seguro para que las mascotas hagan ejercicio, jueguen, descansen cómodamente o incluso entrenen

PLEGABLE Y FÁCIL DE MONTAR: Fácil de montar y desmontar, no se necesitan herramientas.

MEDIDAS TOTALES: Ø120x66 cm (DiámxAL); Medidas de una sola pieza: 59x60 cm (LxAL); Medidas de la puerta: 31,5x43 cm (LxAL) READ Los 30 mejores Bolsas Basura 30L capaces: la mejor revisión sobre Bolsas Basura 30L

CITAMAMA Juguete para Perro Chirriante, 5 Paquete Juguetes con Sonido para Perros sin Relleno Juguetes de Peluche para Juguete para Masticar Cachorros Juego Interactivo para Perros € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Juguetes para Perros: Contiene 5 paquetes de papel arrugado y chirriantes y juguetes de peluche, de diferentes tamaños y formas para que las mascotas jueguen y entrenen durante horas. (No apto para la masticación agresiva de perros grandes. Los peluches no son indestructibles.)

Alta Calidad: los Juguete para perro chirriante están hechos de felpa y algodón, suaves y duraderos. Estos juguetes chirriantes para perros se pueden lavar a mano y son fáciles de limpiar. Recomendamos el juego supervisado y el reemplazo oportuno de los rotos.

Chirriador & Papel Arrugado: Cada Juguete para perro chirriante contiene 1-2 papel chirriante o arrugado para producir diferentes sonidos. El sonido chirriante alivia el aburrimiento de su perro y reduce el riesgo de destruir su sofá o parterre.

Aspecto Interesante: diseño animal lindo y vívido, satisface el instinto natural de caza de la mascota. Es genial ayudar a que los dientes y las encías del perro crezcan de manera saludable.

Mantenimiento de la Figura: estos juguete masticatorio para perros hacen que su perro salte y corra durante el tiempo de ejercicio. Haga más ejercicio para que sus mascotas tengan una figura más sana y hermosa.

G.C Juguetes Perros Grandes Resistentes, Juguet Indestructible Interactivo Morder para Perro, Cepillo de Dientes para Cachorro de Pequeños Medianos Inteligencia Mascotas Masticar Juego € 13.98 in stock 1 new from €13.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Juguete masticable de cocodrilo único】--- Forma de cocodrilo de pie tan realista y divertida: el perro estará tan emocionado de masticar y perseguirlo por sí mismo. Puede ahorrarle mucho de su valioso tiempo. El olor del juguete es ligero a leche de coco. Apto para todo tipo de perros. Cualquier perro grande / mediano / pequeño le gustará tanto

【Caucho 100% natural no tóxico】--- Hecho de material de caucho de grado alimenticio no tóxico natural resistente al desgarro de alta calidad, duradero, inodoro, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Este fuerte juguete para perros ha sido probado y aprobado por muchos masticadores agresivos grandes y medianos. Tu perro disfrutará de un tiempo duradero con él. Mantener a su mascota segura y feliz es siempre nuestro objetivo

【Juguete de cepillo de dientes perfecto】--- Nuestro juguete de cocodrilo es una maravillosa herramienta para cepillos de dientes. La ranura en el diseño posterior se puede poner en pasta de dientes. Puede mantener la limpieza de los dientes del perro, refrescar el aliento y encías saludables. Es la mejor herramienta para mejorar los hábitos de masticación del perro y reducir el sarro y la placa. Tu perro tendrá una agradable experiencia de cepillado

【Juguetes para dispensar alimentos】--- Hueco cruzado único en la parte inferior: fácil de agregar comida a los juguetes para masticar y la comida no se caerá directamente. Esta característica puede aumentar la interacción interesante entre usted y el perro. Deje que su perro disfrute de masticar, entrenar y entrenar con él tanto en interiores como en exteriores

【Juguetes interactivos divertidos】--- Liberará energía, aliviará la ansiedad y el aburrimiento, controlará su peso. No te preocupes, el perro volverá a estropear tu casa. También es un gran juguete para lanzar y atrapar para jugar con su perro. Ideal para mejorar las relaciones interpersonales con su mascota

Amzeeniu Snuffle Mat para Perros Alfombra de Actividades para Mascotas Alfombra Olfato Perro Gatos Mascotas Estera Tapete de Entrenamiento Rompecabezas Juguetes de alimentación Olfatear Mascotas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único : divertido sonido que atrae la atención del perro de manera eficaz. Diseño único de varias capas, más fácil de llenar y ocultar alimentos, los perros disfrutarán de la búsqueda de la deliciosa comida mientras juegan.

Portátil y plegable : Una alfombra de olfateo de 70 x 40 cm se adapta a todas las razas de perros. La alfombrilla de rapé puzzle se puede plegar a un tamaño pequeño (40 * 18 cm) . Puede colocarlo en cualquier lugar o enrollarlo para guardarlo.

Material superior : hecho de tela oxford y forro polar metabólico, no tóxicos, duraderos e inodoros El tapete de entrenamiento para perros de interior crea interacción entre el dueño y la mascota.

Juguetes para adiestramiento de perros : en una alfombra de olfato se puede colocar una comida El perro puede buscar de forma natural su comida: con la nariz. Esto no solo hace que la ingesta de alimentos lenta. sino también interesante para el perro,conocerán la curiosidad de una mascota.

Fácil de limpiar : Esta alfombrilla de rapé es fácil de limpiar y no se desvanece fácilmente. Puede ponerlo en la lavadora o lavar a mano si la alfombra de la manta de alimentación del perro necesita limpieza.

Pelota para Perros,Bola de Limpieza de Dientes Juguetes para Perros Mascotas Pelota de Goma Elástica,Bolas Juguetes Interactivos para Morder Perro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Información del producto】 2 bolas para perros, verde y azul con fragancia de menta.Diámetro: 2,4 pulgadas / 6 cm.

【Seguro y duradero】 la bola de comida para masticar está hecha de material de caucho natural no tóxico, buena elasticidad, resistente a las mordeduras y a las perforaciones.

【Multiusos】 Perfecto para buscar e interactuar con tu perro. Estas pelotas de juguete se pueden rellenar con bocadillos para mascotas. Tus perros lo aceptarán fácilmente y se sorprenderán más mientras juegan.

【Mejore los juguetes de entrenamiento de IQ】 Este juguete para perros puede atraer fácilmente la atención de su mascota, ayudar a mejorar la inteligencia de las mascotas y es conveniente para entrenar perros.Los juguetes se pueden usar como pelotas de juego para perros para juegos al aire libre.

【Juguetes para limpiar la dentición】 Las bolas de juguete se utilizan para ayudar a limpiar los dientes y prevenir la acumulación de placa y sarro.

