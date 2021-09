Inicio » Tapa blanda Los 30 mejores Juegos De Rol capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Rol Tapa blanda Los 30 mejores Juegos De Rol capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Rol 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juegos De Rol?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Juegos De Rol del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Dungeons & Dragons Caja de Inicio-español, Color (Edge Entertainment EEWCDD00) € 24.99 in stock 15 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Explora laberintos subterráneos; saquea grandes tesoros; combate contra monstruos legendarios

La caja de inicio de dungeons & dragons es tu pasaporte a un mundo de emocionantes historias que se desarrollarán en tu imaginación

Esta caja contiene las reglas esenciales y todo lo que necesitas para jugar con personajes heroicos, que vivirán peligrosas aventuras en un mundo de fantasía

Contiene: un libro de aventura de 64 páginas, un reglamento de 32 páginas, cinco aventureros pregenerados, seis dados

Magissa: Rol para niños € 24.99

€ 23.73 in stock 7 new from €23.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edition 1 Language Español Number Of Pages 232 Publication Date 2016-03-03T00:00:01Z

Holocubierta Diario de un Brujo - Juego de rol Español (HOLWIT03) € 29.95 in stock 4 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El diario de un brujo es un suplemento para the witcher, el juego de rol

Proporcionará una buena cantidad de nuevos monstruos y ganchos de tramas desafiantes para utilizar en tus partidas

Así como nuevos conocimientos sobre el mundo y un profundo y detallado sistema de investigación

Echa un vistazo a la edad de oro de los brujos

Cuando los monstruos asolaban el mundo y difícilmente se podía viajar de un pueblo al siguiente sin encontrarse con un cíclope o un boira

Estigia: Juego de rol de Fantasía Medieval € 7.23 in stock 1 new from €7.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 184 Publication Date 2020-02-08T00:00:01Z

El Grimorio del Druida: Librojuego: Juego de rol para una persona € 25.95 in stock 1 new from €25.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 822 Publication Date 2020-09-03T00:00:01Z

Hora de Aventuras: Juego de Rol € 29.99

€ 28.49 in stock 3 new from €28.49

2 used from €22.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Edition 1 Language Español Number Of Pages 240 Publication Date 2016-06-24T00:00:01Z

Cthulhu Confidential - Juego de Rol en Español € 39.99 in stock 3 new from €39.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de Rol en Español

Recomendado a Partir de 14 Años de Edad

Juego para 2 Jugadores

Con una duración de 30-120 Minutos por partida

Combina la oscuridad de la novela negra de detectives de los años 30 y el horror cósmico de los Mitos de Cthulhu de Lovecraft.

Edge Entertainment RuneQuest - Juego de rol Español, EECHRQ01 € 48.45 in stock 4 new from €48.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Visita el mundo que cambió los juegos de rol para siempre

Bienvenido a glorantha un mundo de fantasía como ninguno

Un mundo mitológico de seres mortales y dioses, mitos y cultos, espíritus y elementales, monstruos y héroes

Es el momento de que comiencen tus aventuras

A partir de 14 años de edad

Agon - Juego de rol en español € 24.95 in stock 1 new from €24.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En las brumas de la antigüedad, un poeta recita las grandes hazañas realizadas por héroes poderosos, capaces de desafiar a los mismos dioses

historias de monstruos y de cómo restablecer la justicia, relatos llenos de sabios consejos y retorcidas estrategias, de coraje, valor y audacia.

Interpretáis a esos héroes y reveláis su épico viaje, que los convertirá en leyendas inmortales.

Portada e interior a todo color.

Tapa dura. Encuadernación cosida y pegada.

Aquelarre € 49.99

€ 47.49 in stock 3 new from €47.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2011-03-01T00:00:01Z Language Castellano Number Of Pages 536 Publication Date 2011-03-01T00:00:01Z

Edge Entertainment- Manual del Guardián, Color (EECHCT01) € 49.95 in stock 4 new from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El manual del guardián contiene las reglas básicas, trasfondo, consejos, hechizos y monstruos del juego

Se trata de una herramienta exclusiva para el jugador que ejerce como guardián, el encargado de plantear la aventura al resto de los jugadores

Para poder jugar a la llamada de cthulhu es necesario disponer como mínimo de un ejemplar de este libro

Los demás jugadores, que interpretarán a los investigadores, deberían tener una o varias copias del guía del investigador, en el que se ofrecen reglas adicionales para la creación de personajes, habilidades, ocupaciones, equipo y mucho más

Esta séptima edición de la llamada de cthulhu es compatible con todos los productos de chaosium publicados con anterioridad dentro de esta línea

Rick And Morty: Juego De Rol € 29.95

€ 28.45 in stock 5 new from €28.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2020-06-26T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 192 Publication Date 2020-06-26T00:00:01Z

Heekpek Lencería Sexy Con Cuello En v Lencería Profunda Con Encaje y Con Los Ojos Vendados Conjunto De Máscara De Una Pieza Body De Babydoll Lencería De Encaje De Malla Conjunto Juego de Rol (Púrpura) € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estilo de cabestro ajustable: es un top estilo halter que se puede ajustar para adaptarse a muchos tamaños. ¡No importa el tamaño de tus senos, esto te quedará! Encaje con un conjunto de lencería sin forro, agrega romance y diversión, te hace más atractivo y sexy .

un tamaño se adapta a la mayoría

Material de alta calidad: Hecho de material de encaje elástico, es muy suave y cómodo de usar, nunca se descolora, lo hace sin preocupaciones.

Excelente opción para: Navidad / Día de San Valentín / Regalo de matrimonio, despedida de soltera, despedida de soltera y uso diario en el dormitorio. Diseño de tope abierto sexy Vestido de lencería, suave y sexy, regalo perfecto para damas, esposa y novia.

Método de lavado: Lavar a mano, la temperatura del agua por debajo de 40 grados

Mausritter - Juego de rol en español: Un Juego de rol de Espadas y Bigotes (Juegos) € 15.90

€ 15.10 in stock 4 new from €15.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego de rol de espadas y bigotes, con ligeras mecánicas OSR.

Ponte en la piel de un valiente ratón aventurero explorando un mundo de fantasía.

¡Coge la espada y atusa tus bigotes!

Todo lo que necesitas es de 2 a 5 jugadores (uno de ellos será el Director de Juego), un set de dados poliédricos, las hojas de personaje y de seguimiento, el mapa hexagonal, las tarjetas recortables con objetos de inventario y contadores de estado

Edge Entertainment La Llamada de Cthulhu, el Juego de rol - La Broma macabra € 39.95 in stock 7 new from €37.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Álex de la Iglesia nos da su versión personal de La llamada de Cthulhu.

Mezcla la investigación libre con sucesos programados de modo que la experiencia sea distinta para cada grupo y se incremente la rejugabilidad.

Los investigadores podrán desvelar secretos enterrados del antiguo Egipto.

Es necesario un ejemplar del Manual del Guardián de La llamada de Cthulhu, 7. ª edición para usar este suplemento.

A partir de 14 años de edad

Roblox in stock 1 new Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MILLONES DE EXPERIENCIAS PARA EXPLORAR

EXPLORA JUNTO CON TUS AMIGOS EN CUALQUIER MOMENTO Y A CUALQUIER HORA

SÉ CUALQUIER COSA QUE LLEGUES A IMAGINAR

CHATEA CON AMIGOS

CREA TUS PROPIAS EXPERIENCIAS

Star Wars: El Despertar de la Fuerza: Caja de inicio - Español € 29.92 in stock 2 new from €29.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reúne a tus amigos y preparaos para vivir aventuras en la galaxia de star wars

Esta caja de inicio es la introducción perfecta para jugadores de todos los niveles, ya sean recién iniciados en los juegos de rol o veteranos que aún no han probado los juegos de rol de star wars

Con el contenido de esta caja podréis empezar a jugar sin necesidad de preparativos

Este producto es un juego independiente diseñado para grupos de 3 a 5 jugadores

A partir de 12 años de edad

Dinastía De M (Marvel Deluxe) € 23.95

€ 22.75 in stock 3 new from €22.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number MEXMLDINAST Release Date 2016-07-22T00:00:01Z Language Español Number Of Pages 256 Publication Date 2016-07-22T00:00:01Z

Space Cowboys- Sherlock Holmes: Jack el Destripador (Asmodee EESCSH03) € 44.95 in stock 10 new from €44.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Resuelve diez misterios en el Londres victoriano!

Sherlock Holmes Detective Asesor es un juego cooperativo, donde los jugadores intentan resolver casos misteriosos

interrogando sospechosos, consultando periódicos y recorriendo las calles en busca de indicios.

Una vez hayas completado tu investigación, compararás tus habilidades detectivescas con las del propio maestro de detectives: Sherlock Holmes.

Jack el Destripador y Aventuras en el West End es un juego independiente.

Pequeños detectives de monstruos [Español] € 24.99

€ 23.74 in stock 3 new from €23.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edition 1 Language Español Number Of Pages 96 Publication Date 2014-04-10T00:00:01Z

The Witcher Libro Básico - Juego de Rol - Español € 44.40 in stock 1 new from €44.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En medio de la tercera guerra nilfgaardiana, Geralt de Rivia recorre el continente en busca de su amor perdido

Vive aventuras en el continente, trata con leyendas vivientes e influye en la política de la región

Este libro contiene 9 clases: interpreta a artesanos, bardos, brujos, criminales, doctores, hombres de armas, magos, mercaderes y sacerdotes

Variedad de hechizos y plegarias: recurre a la caótica magia del mundo para invocar tornados, dejar mensajes ocultos y más

La marca del producto es Holocubierta

La Mazmorra Oscura: Libro juego de rol: 1 (Aventuras En Isgramort) € 16.50 in stock 3 new from €16.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español Number Of Pages 384 Publication Date 2020-09-21T00:00:01Z

Libro de combate: mapas A3 regrabables para juegos de rol (mapas tácticos de cuadrícula de juegos de rol y mazmorras) € 38.90 in stock 1 new from €38.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 62 páginas de mapas de batalla para juegos de rol, en formato A3, regrabables con marcadores de tablero.

Cuadrícula de cuadros de 1 pulgada en todos los mapas y muy alto nivel de detalle gráfico.

Mapas genéricos y específicos, para cubrir el mayor número de situaciones de combate típicas de un juego de rol de mesa, como Dungeons & Dragons o Pathfinder.

Cada página se puede utilizar individualmente o en páginas dobles.

¡Al lado de otro Libro de combate para expandir el mapa creando uno enorme!

El Diablo en el juego de rol: 14 (Alandar) € 10.75

€ 10.21 in stock 10 new from €9.90

9 used from €5.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edition 1 Language Español Number Of Pages 147 Publication Date 2002-10-28T00:00:01Z

Neverwinter Nights: Enhanced Edition € 25.50 in stock 8 new from €22.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Release Date 2019-12-06T00:00:01Z

THQ Pillars of Eternity II: Deadfire, PS4 vídeo Juego Playstation 4 Básico Pillars of Eternity II: Deadfire, PS4, Playstation 4, RPG (Juego de rol), M (Maduro) € 52.03 in stock 3 new from €52.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1026896 Language Inglés

Maogou Juego Among Us disfraz de Cosplay mono de astronauta divertido traje espacial conjunto de mono juego de rol Halloween Cosplay fiesta de Navidad € 24.99 in stock 1 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño único: el diseño de nuestro disfraz es de astronauta y el espacio.Un gran sombrero espacial que parece un sombrero de astronauta hace que tus hijos se vean muy lindos.La parte posterior del mono es desmontable con una cremallera.La mochila se puede quitar para tus hijos. uso diario.

Lista de empaque: mono + sombrero + mochila escolar (Nota: la bolsa es un adorno).

Materiales de alta calidad: tela de poliéster 100% de calidad, el mono de cosplay es muy cómodo, transpirable, lo que hace que su miel sea muy flexible y cómoda, y amigable para la piel del niño. Nuestros disfraces tienen 7 colores para que elijas.

El regalo perfecto: una gran idea para regalar o como juguete a cualquiera que le guste los juegos de rol o cualquier fiesta temática.

Ocasión adecuada: Adecuado para fiestas de disfraces para niños, cosplay de Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños y representaciones teatrales, cosplay o juegos de disfraces para niños, etc. READ Los 30 mejores Patrones De Costura capaces: la mejor revisión sobre Patrones De Costura

Edge Entertainment- Zombicide: Black Plague, Color (EDGBP001) € 99.99

€ 89.91 in stock 10 new from €89.91 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En su delirante búsqueda de conocimientos prohibidos y el poder definitivo, los nigromantes han desatado el apocalipsis sobre el mundo de los vivos

¿Es éste el fin? ¿Estamos condenados a morir, encogidos de terror en nuestros hogares? Sin duda corren tiempos oscuros, pero no para aquellos que conservan su brío

¡Desenvaina tu espada, tensa tu ballesta y prepara tus conjuros Para los pocos valientes que aún resisten, ha llegado la hora de. ¡Zombicide: Black Plague

Producto en castellano

Devir- Exit 11, La mansión siniestra (BGEXIT11) € 15.00

€ 11.97 in stock 36 new from €11.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tipo de producto: juego de mesa

Edad recomendada: 10 años y más

Número de jugadores: 1 - 4

Duración aproximada de la partida: 45 - 90 minutos

Juego adecuado para pasar el tiempo libre

GWHOLE 6 Conjuntos Dados de rol(42 Piezas) Dado Poliédrico Professional para Juegos de Mesa, Dungeons y Dragons DND RPG MTG Juegos de rol con Bolsa Negra Portátil € 21.63 in stock 2 new from €21.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONTENIDO: Un juego de 7 dados de rol: D20, D12, D10 (00-90), D10 (0-9), D8, D6 y D4. Hay 6 conjuntos, 42 piezas en total.

MATERIAL: Los dados poliédricos están hechos de acrílico, impermeables y son translúcidos con purpurinas, de color fresco y especial.

APLICACIÓN: Adecuedo para jugar las partidas de rol, los juegos de mesa, o Dungeons y Dragons DND, MTG, RPG etc.

Cada conjunto de dados viene con una BOLSA Negra que es portable y fácil de mantener los dados evitando perderlos.

Garantía: este producto que ofrecemos un año de garantía. Si hay problemas del producto, por favor póngase contacto con nosotros.

