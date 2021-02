Los 30 mejores Juego De Slime capaces: la mejor revisión sobre Juego De Slime

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Juego De Slime?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Juego De Slime del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



DIY Slime Kit - 24 Colores Kit de Slime Esponjoso con 48 brillantinas, Suministros de Slime Claro para niños, Incluye Arcilla Seca al Aire, rebanadas de Frutas y Herramientas € 22.99

€ 21.12

Amazon.es Features Nuestro kit de limo de cristal está hecho de buenos materiales, cumpliendo totalmente con los requisitos de juguetes de la UE, libre de ftalatos, no inflamable e indetectable la presencia de As, Cr, Ba, Se, Sb, Cd, Hg, Pb.

Bonito regalo de juguete para niños en vacaciones, ¡diviértete!

Los niños pueden hacer slime en todas las formas y tamaños con su excelente imaginación y habilidades prácticas, lo que ayuda al desarrollo intelectual, la coordinación de mano-ojo, reconocimiento de color y otro entrenamiento de habilidades.

Un kit de slime de calidad como regalo para el festival o el cumpleaños hará que los niños sonrían y que se diviertan. El jugar el juego de slime con sus hijos también acortará la distancia y hará que se sientan cercanos.

Se siente como gelatina, no ensucia en absoluto.

Luclay DIY Slime Kit - Crystal Slime para Manualidades Niños, Kit de Slime para Hacer Juego Slime Regalos para Niños € 18.99

Amazon.es Features Seguridad: Nuestro slime 100% hecho de material ecológico, lavable, fácil de limpiar y seguro. Este kit de limo DIY es completamente seguro para los niños. Recomendado para mayores de 6 años.a los niños. Recomendado para mayores de 6 años.

Estimular la creatividad: Nuestro kit de suministros de limo estimula la creatividad de los niños y mejora la coordinación mano-ojo. Mezcle limo con los hermosos accesorios como rodajas de fruta, polvo de brillo, bola de espuma y ect. Este kit de limo le permite crear sus propias obras maestras coloridas y pegajosas.

Juguete sin estrés: es una forma libre de estrés para crear emocionantes proyectos de baba y arte.Con todo tipo de aplastamientos y estiramientos, este kit de slime es el mejor juguete para aliviar el estrés para niñas y niños, y le brinda un efecto calmante en el momento.mientras se divierten en un juego sensorial.

Muchos accesorios: Luclay Slime kit incluye 12 * limo de cristal transparente / 2 * huevo de limo / 2 * arcilla / 7 * accesorio de resina / 4 * bolas de espuma de colores / 3 * grano plano / 48 * tarro de brillo / 12 * modelo de animales / 1 * Rodajas de frutas / 2 * Accesorio de papel / 2 * Pajitas / 3 * Herramienta.

Regalo perfecto: Una gran diversiRegalo perfecto: Una gran diversión para jóvenes y mayores. Es la mejor opción para niños y niñas como regalo. Prometemos que aumentará su interés. La mejor actividad para días lluviosos, fechas de juego, fiestas de cumpleaños y más.

Canal Toys SSC 011 Slime Factory - Juego creativo, color azul, 34 x 31 x 8 cm € 34.95

€ 29.39

Amazon.es Features Se prepara fácilmente con agua

No necesita pegamento

La edad mínima recomendada es 6 años

La marca del producto es Canal Toys

Es adecuado para actividades creativas

Canal Toys SSC 002 Slime Factory - Juego creativo, color morado, 34 x 31 x 8 cm , color/modelo surtido € 34.51

€ 23.01

Amazon.es Features Arcilla y plastilina arcilla y plastilina actividades creativas canal toys

So slime slime factory (ssc002)

Luclay DIY Slime Kit Set para Manualidades Niños, Kit de Slime para Hacer Juego Slime € 18.99

Amazon.es Features SEGURIDAD Y NO TÓXICO: Nuestro slime 100% hecho de material ecológico y materiales no tóxicos, lavable, fácil de limpiar y seguro. Este kit de limo DIY es completamente seguro para los niños. NO COMAS. Recomendado para mayores de 6 años.

REFUERZO CEREBRAL: El kit Slime es la artesanía más deliciosa para los niños. Atraerá la imaginación del niño y ejercitará su arte creativo. Mezcle limo con los hermosos accesorios como rodajas de fruta, polvo de brillo, bola de espuma y ect. Este kit de limo le permite crear sus propias obras maestras coloridas y pegajosas. Usa este kit de baba e intenta crear tus propias obras maestras coloridas y pegajosas.

JUGUETE SIN ESTRÉS: es una forma libre de estrés para crear emocionantes proyectos de baba y arte. Suficientes suministros de limo configurados para hacer su propio Clear Slime, Foam Ball Slime y Glitter Slime. ¡Los niños estarán ocupados con estos accesorios para hacer baba todo el día mientras se divierten en un juego sensorial! ¡El limo es lo mejor para aliviar el estrés!

ACCESORIOS MUCHOS: Luclay Slime kit incluye 12 * limo de cristal transparente / 2 * huevo de limo / 2 * arcilla / 7 * accesorio de resina / 4 * bolas de espuma de colores / 3 * grano plano / 48 * tarro de brillo / 12 * modelo de animales / 1 * Rodajas de frutas / 2 * Accesorio de papel / 2 * Pajitas / 3 * Herramienta. ¡Este kit de limo transparente hecho en casa con todo incluido contiene todo lo que necesita para mantener a los niños y niñas ocupados durante horas!

REGALO PERFECTO: una gran diversión para jóvenes y mayores y una forma fácil y divertida de mantener a sus hijos entretenidos durante horas y horas. La mejor actividad para días lluviosos, fechas de juego, fiestas de cumpleaños y más.

Luclay Fábrica para Hacer Slime DIY Kit con Todas las Cosas para Niños Todo en Una Caja para Que Los Niños y Niñas Hagan Slime - Suplementos para Slime de Purpurina, Arcilla Blanda, Plastilina € 16.99

Amazon.es Features Laboratorio Slime: ¡Mezcla y remodela varias creaciones de baba increíbles! Este laboratorio de limo incluye todo lo que necesitas: Colores brillantes de neón, paquetes de decoración, divertidas botellas con brillos y MUCHO MÁS. Realiza experimentos de Slime que brillen, estiren, reboten, hagan espuma, fluyan y se desparramen entre tus manos.

Tus NiñOs lo Amarán: Varios niños de diferentes edades lo han jugado y les encanta. Materiales seguros para niños que los padres amarán. Nuestro kit para hacer slime se compone de ingredientes de alta calidad, libres de químicos dañinos. Es 100% amigable con el medio ambiente, reciclable, no toxico y lavable. Slime casero hecho para durar.

Divertida Fábrica de Slime: ¡Se un científico del Slime! Estira, exprime, aplasta y gira para descubrir diferentes formas. Mezcla diferentes colores y agrega decoraciones para cambiar la textura del limo y crear combinaciones únicas. ¡Haz Slime utilizando nuestro laboratorio DIY y te sentirás como un científico de talla mundial realizando experimentos perversos! Imagínate como se siente manejar tu propio laboratorio de ciencias.

Lo úLtimo en Regalos: ¿Necesitas un regalo decente para tu hija, hijo, nieto o sobrina? Este es el regalo ideal para niños y niñas, adolescentes e inclusive adultos en cualquier ocasión, incluyendo cumpleaños, graduaciones, navidad, fiestas, días de juegos, proyectos de arte. Juguete divertido para liberar el estrés.

Alivio del Estrés: Juguete ideal para aliviar el estrés en personas de todas las edades. No solamente para niños, sino también para adultos con estrés, ya sea en un trabajo aburridor o por la fuerte presión académica. Con una sensación elástica, el kit de hacer slime brindará placer en momentos de tensión. Algunas veces estas cansado y aburrido de trabajar o estudiar, es el momento para parar y relajarte con tu baba slime. Te ayudará a olvidar los problemas.

Science4you La Ciencia Viscosa del Slime - Juguete educativo y científico € 9.99

Amazon.es Features Crea divertidos slimes viscosos y gusanos de colores!

Descubre 8 actividades utilizando slime con diferentes tipos de texturas y cientos de combinaciones posibles

Con este juguete podrás transformarte en uno científico brillante

Ideal para regalos, artes, manualidades y proyectos escolares! Una gran opción para regalos de Navidad, regalos de Halloween y regalos de cumpleaños

Crea slimes locos y supercoloridos con la ayuda de lo nuestro libro educativo de 40 páginas

Fluffy Slime Kit de 12 Colores Crystal Slime con 10 Botellas de Brillantina para Niñas , Juguetes para Niños 4 Piezas de Juguete de Fruta para niños Mayores de 6+ años € 29.99

€ 19.99

€ 18.59

Amazon.es Features Nuestro kit de limo de cristal está hecho de buenos materiales, cumpliendo totalmente con los requisitos de juguetes de la UE, sin muertes, no inflamable e indetectable As, Cr, Ba, Se, Sb, Cd, Hg, Pb.

Bonito regalo de juguete para niños en vacaciones, ¡diviértete!

No es pegajoso, como gelatina, no ensucia en absoluto.

DIY Slime Kit para Niñas Niños, Fabrica de Slime con 18 Colores Crystal Slime, Resplandor en el Polvo Oscuro, Polvo de Brillo y Más para Los Amantes del Unicornio Juguete Niños 5+Años € 18.99

Amazon.es Features el kit para hacer slime incluye: slimes de diferentes colores x18, frascos de purpurina de colores x10, resplandor en el polvo oscuro x2, bolas de espuma de colores x4, papel de azúcar x4, cuentas de pecera x3, modelo animal x10, vasos x10, 1 paquete de decoración de cara de fruta fresca, modelado utensilios x3, pajitas de plástico x2. ¡todo lo que necesitas en este kit.

aprende jugando: kit de limo colorido para niños, que mejora su creatividad, habilidad práctica, reconocimiento de colores y les ayuda a desarrollar sus habilidades motoras, así como una coordinación ojo-mano mejorada. ¡los adultos también pueden jugar.

seguro y no tóxico: hecho de materiales ecológicos y no tóxicos, nuestros contenedores de limo y limo son lavables, reutilizables, seguros y no contienen polvo de bórax, que cumplen totalmente con los requisitos de seguridad de los juguetes. se recomienda para niños de 6 años en adelante. ¡no te lo comas!

fácil de almacenar y llevar: con un exquisito recipiente de plástico, los suministros del kit de baba de bricolaje se pueden colocar en él después de jugar. simplemente guárdelo en un lugar seco o fresco, los niños pueden disfrutar del kit de limo transparente durante mucho tiempo.

gran regalo para niños: el kit de limo de bricolaje es un gran regalo para los niños. puede enviárselo a su nieto, hijo, hija, sobrino, sobrina y seres queridos como regalo de cumpleaños o festival. también puede ayudarlo a desarrollar una relación cálida y de apoyo con los niños.

Kit de Slime Kit Brillan en la Oscuridad - 20 Colores Kit de Slime Esponjoso con Unicornio, Purpurina, Nube, Espuma y Más Juguete para Niñas € 23.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ¡paquete completo para el pequeño amante de los unicornios en tu familia! Decora a tu pequeña princesa con una hermosa diadema de unicornio, brazalete y pegatinas de tatuajes. limo oscuro: ¡los suministros de limo extra coloridos serán gratamente sorprendentes!

A las niñas les encantará este kit de limo de unicornio en una bonita caja de almacenamiento. Ya sea que esté buscando regalos únicos y elegantes para la fiesta de ensueño de su hija o simplemente quiera divertirse a diario, ¡estas cosas geniales para niñas serán un gran regalo para niñas de todas las edades!

¡aumente la creatividad de su pequeño y ayúdelo a desarrollar habilidades prácticas y mejorar la coordinación ojo-mano! ¿Quiere una mejor manera de pasar el día que pedirle que cuide a los niños? ¡Estará ocupada con este kit de limo de unicornio todo el día mientras se divierte en un juego sensorial y divertido!

Nuestro kit de limo de unicornio está hecho de buenos materiales, totalmente compatible con los requisitos de juguetes de la UE, libre de ftalatos, no inflamable y no detectado como Cr, Ba, Se, Sb, Cd, Hg, Pb. Probamos cada producto antes del envío.

Bonito regalo de juguete para niños en vacaciones, ¡diviértete!

CANAL TOYS - SO Slime - SLIMELICIOUS Mega MALETIN - SSC062 € 24.99

Amazon.es Features Se prepara fácilmente con agua

No necesita pegamento

La edad mínima recomendada es 6 años

La marca del producto es Canal Toys

Es adecuado para actividades creativas

Dookey Kit de Slime, DIY Slime Set, Activador Slime para Hacer Kit Slime, Crystal Slime con Galaxy Slime Huevos, Regalo para Niñas y Niños en Navidad / Fiesta (12+5colores) € 20.86

€ 19.40

Amazon.es Features El Super Kit de Slime Tiene Todo lo que Necesita - Aquí hay una gran caja de regalo rosa con 12 slimes de diferentes colores, 5 arcillas de colores, 3 utensilios para cortar / dar forma, papar de frutas, Papar estrella, accesorio de resina, cuentas de espuma, 100 combinaciones de slime, incluido Floam, Nieve, mantequilla, esponjoso, nube, resplandor, azúcar, transparente, limos brillantes, etc. ¡Probamos que será el slime más genial que hayas visto!

Expecial Galaxy Slime Huevos - Estamos teniendo las nuevas Dookey Kit de Slime que suministra accesorios 2 Galaxy Slime Huevos como regalo gratis. La sensación suave de la mano puede brindarle la experiencia de baba más maravillosa y crear buenos recuerdos de la infancia para sus hijos.

Super Copas de Helado y Moldes de Animales - A diferencia de otros slimes, nuestro DIY Slime Set viene con super copas de helado y moldes de animales, más de 100 slime de helado y moldes de animales como león, caballo, oso, mono, elefante. ¡El diseño científico y razonable de nuestros productos brinda diversión para sus hijos absolutamente!

Amigable y Seguro - Nuestro Crystal Slime Ha certificado por ASTM, hecho de agua purificada y gelatina ecológica, sin aditivos, y es bueno para la piel o los ojos. Puede estirarse como barro de goma, como el rebote de la pelota, incluso se juegan lágrimas, formas y otros juegos. Varias formas de jugar!

Perferta Regalo para Navidad - ¡Ningún niño puede resistirse a los colores deslumbrantes, el juego táctil y la diversión brillante de este kit de limo! Los niños pueden hacer todo tipo de baba que aman con sus amigos, compañeros de clase y familias. Se mezclan diferentes colores para producir arcilla de nuevo color durante todo el día. Calidad aprobada por los padres aquí, Juguetes que no defraudarán a nadie!!! READ Los 30 mejores Laboratorio De Mecanica capaces: la mejor revisión sobre Laboratorio De Mecanica

Luclay Arcilla Seca al Aire, 24 Colores Arcilla de Modelado Ultra Ligero, DIY Arcilla Colorida Suave moldeo Artesanal Conjunto Fluffy Floam Slime € 10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 24 colores: con la arcilla de 24 colores, tus hijos se divierten

Plasticidad fuerte: Hecho de arcilla polimérica con articraft único, nuestras arcillas son fáciles de moldear, tienen buena dureza, dureza moderada

Alta calidad: hecho de arcilla polimérica suave, es herramientas plásticas duraderas, no tóxicas, ecológicas, de colores brillantes, muy suaves, lisas, no pegajosas

Operación fácil: después de dar forma, puede endurecerse fácilmente, perfecto para joyería, decoración del hogar, técnica mixta, artículos de temporada, etc.

Peso de arcilla: 11 g (0.4 oz) * 24 piezas

SLIME TIE&DYE MACHINE € 24.99

€ 21.15

Amazon.es Features Crea tus propios diseños: Fácil de usar, mete tu Slime transparente en la lavadora, añade los colorantes perfumados y pon en marcha la lavadora para obtener diseños increibles

Desarrolla la creatividad: Con este juego original para niños de Slime, los jugadores podrán desarrollar al máximo su creatividad

El regalo perfecto: Este juguete es perfecto como regalo y proporciona horas de diversión y momentos inolvidables. Lavar la ropa nunca será tan divertido! ¿Qué combinación de colores elegirás?

El juego contiene: 1 lavadora, 1 cesto de ropa, 1 recipiente, 2 prendas "slime", 3 colorantes perfumados y guantes

Edad y jugadores: Slime Tie&Die machine es un divertido juego para niños diseñado para ser jugado de los 6 a los 12 años

Fansteck 108PCS Slime para Niñas, Manualidades Niños, 22 Colores Purpurina Fluffy Borax, Kit Manualidades, Slime Kit, Purpurina Manualidades Regalo para Niños 3+ Años Juguete Creativo Material Seguro € 18.88

Amazon.es Features [Materiales de protección ambiental de alta calidad] Este Slime Kit utiliza materiales ecológicos y sin toxicidad: agua + glicerina + PVA + ABS, y con una ligera fragancia. Después de muchas pruebas, el material no será pegajoso, por lo tanto no se adheriria a sus manos, incluso si lo pone accidentalmente en su ropa, puede lavarlo fácilmente.

[Tiene Todo Lo Que Quiere! ] Esta fabrica de slime incluye un total de 108 piezas, trae todo lo que necesita a casa de una vez! Ya no tiene que preocuparse por la falta de algunos accesorios, ni ir a muchas tiendas para reunir lo que desea. ¡Contenido rico, satisface tu imaginación diferente!

[Distintos modos de Jugar] El kit contiene diversos materiales como botellas transparentes, arcilla, barro de cristal, perlas,etc. Puede agregar arcilla al barro de cristal para hacer slime, o combinar la copa plástica, barro y la purpurina para hacer un hermoso pastel falso. Apretar slime también es una buena opción para aliviar el estrés. Cuando están en casa por la lluvia, o salen a picnic, o tienen vacaciones, alejémonos de computadora y móviles, participemos juntos en la diversión práctica.

[Divertido Juego de Desarrollo Intelectual] Deje que el niño desarrolle el cerebro imperceptiblemente mientras juega. Completar una obra de slime con amigos o padres puede mejorar efectivamente sus habilidades de trabajo en equipo. En el proceso de jugar, se desarrolla la capacidad práctica, la capacidad de coordinación mano-ojo y de lógica de pensamiento.

[Regalo Excelente] Cada niño quiere tener su propio pequeño mundo hermoso. Este Fansteck DIY Slime Kit les ayudará a apilar sus castillos o tiendas de postre. Los colores atractivos y diversos modos de jugar satisfacen las diferentes preferencias y necesidades de los niños. ¡Qué esperas, llévate a casa este maravilloso regalo de cumpleaños y Navidad!

Science4you-Fábrica de Slime, Brilla en la Oscuridad, Multicolor (80002077) € 14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hace una divertida pelota saltarina y gusanos de slime que brillan en la oscuridad y mucho más

Aprende cómo crear una pelota saltarina que brilla en la oscuridad

Haz un pez pegajoso fusforescente que brilla en la oscuridad

Con este juguete podrás transformarte en uno científico brillante

Ideal para regalos, artes, manualidades y proyectos escolares una gran opción para regalos de navidad, regalos de halloween y regalos de cumpleaños

Arcilla y Plastilina Inteligente, Pasta Inteligente, DIY Creativa Arcilla Plastilina Inteligente, DIY Juguete Divertido Hechos a Mano para Niños y Adulto, Azul € 8.99

Amazon.es Features 【Masilla magnética】 Contiene componente de imán. Ponga cualquier imán cerca de la masilla y seguirá la pista en movimiento del imán. Usted puede dar forma al Puffy libremente. Muy mágico y especial!

【Material ambiental】 En la plastilina tiene poco aceite, la aceite es de silicona ecológico, no tóxico, como un lubricante es para la plastilina poder fluir. y cuando la plastilina esta dura, puedes anadir unas gotas calientes para que sea más suave. Pero absolutamente no puede comer, adecuado para niños mayores de 3 añ

【Diferente forma de jugar】 Estirar, rebotar, rodar en una bola o desgarrar aparte! Se puede estirar y rebotar como el caucho, en forma y esculpido como la arcilla, y rasgado y rasgado como el papel.

【Encender su imaginación】 Con esta masilla magnética rebotante y elástica; Usted puede crear el monstruo, la flor, el unicornio etc. ¡Todo puede ser creado con su mano mágica e imaginación vívida!

【Alivio del estrés para todas las edades】 Puedes apretarlo, rodarlo o darle forma al personaje que te guste. Siempre puede mantener la mano y la cabeza ocupada! ¡Es un regalo perfecto para los cabritos que tienen imaginación vívida y la gente que es buena en crear cosas!

Science4you - Fábrica de los Pegamonstruos - Slime - Juguete Científico y Educativo € 24.95

Amazon.es Features Descubre cómo crear una divertida masa viscosa y cómo puedes hacer fantásticos monstruos viscosos. Crea medusas invisibles y haz gusanos superviscosos y coloridos con la ayuda del libro educativo incluido.

+8 años

17 Experimentos

Incluye libro educativo de 36 páginas y más de 100€ en Entradas para Museos de Ciencia

La visión de Science4you es mejorar los niveles de educación en la sociedad, a través del desarrollo de juguetes científicos y juegos que permitan a los niños aprender mientras juegan.

Slime SSC 003 - Coctelera de Limo, Modelos/Colores Surtidos, 3 Piezas € 14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Se prepara fácilmente con agua

No necesita pegamento

La edad mínima recomendada es 6 años

La marca del producto es Slime

Es adecuado para actividades creativas

Learning Resources iniciación Original con Espuma para Juegos Playfoam (Set de 4), Color (EI-1900) € 5.40

Amazon.es Features Sin engorros

Playfoam no se seca

No es tóxica, para jugar de forma segura

Desarrolla habilidades motoras finas

Ideal para el juego sensorial

KUUQA 61 Pcs Slime Kit, incluyendo Fishbowl Beads, papel azúcar, rejilla, Googly Eyes, Shell, rebanadas, confeti, bolas espuma lodo, hoja imitación oro para la fabricación baba artesanía bricolaje € 17.99

Amazon.es Features 61 paquetes de diferentes accesorios de baba, puede utilizar para hacer más baba, al igual que: baba de bolas de pecera, baba de azúcar, baba crujiente, baba de brillo, baba de red, ect.

Incluye: papel de azúcar, perlas de pecera, ojos temblorosos, rebanada de fruta, confeti, alfabeto de plástico, rejilla, cuentas de espuma de limo, hoja de oro de imitación, cáscara de limo, ect.

Regalo para niños: el regalo ideal para niños en fiesta de cumpleaños, fiesta de niños, etc.

Aplicación: proyecto de arte de la escuela, baba casera, llenado de la caja de regalo, botella de vidrio de bricolaje, ornamento de artesanías de arte, decoración de la boda / partido, bola de arte decorativa DIY artesanal

Advertencia: la cuenta hecha de plástico y de pequeño tamaño, solo para jugar, no para comida; por favor manténgalo alejado de niños menores de 3 años

Joyjoz Galaxy Slime Water Slime 24 PCS Favor de Fiesta Kit de Slime Suave No Pegajoso Juguetes para Aliviar el Estrés para Niños, Adultos € 19.99

Amazon.es Features 【Super Value】 Obtienes 24 paquetes de limo de galaxia suave y húmedo, 1 onza de limo por paquete. Esta fiesta de limo no es tóxica y es 100% segura, ideal tanto para adultos como para niños.

【Sensación de manos maravillosa】 Súper suave y no pegajosa, parece gelatina, se siente fresca como el agua, la fórmula exclusiva brinda una increíble experiencia de limo.

【Fun & Stress Reliever】 Empuje, golpee, rasgue o aplaste la baba, pronto volverá a su forma original. Disfrutarás de la diversión de jugar con agua, muy útil para aliviar la presión. (Nota: este limo no es elástico)

【Baba de galaxia colorida】 Lleno de colores misteriosos del universo, romántico y maravilloso, mezcla las tazas de baba y obtén baba de agua más grande, diviértete más.

【Gran regalo de fiesta】 Muy popular entre los niños. Perfecto para regalos de cumpleaños, recompensas de clases escolares, premios de carnaval y Pascua. Especialmente increíble para una fiesta de cumpleaños de unicornio, arco iris o sirena.

Clementoni scintillii di Ciencia Lab chispas de Sirena – Laboratorio Slime, Juego científico para niños de 8 años, Multicolor (19233) € 17.41

Amazon.es Features La sirena Azzurra guiará a los niños en la creación de slime superbrillantes y coloridos, dando vida a un mundo vicido, todo por descubrir, para estimular la imaginación con total seguridad.

Desde la creación hasta la manipulación, un juego completo que guía al niño a descubrir y experimentar sustancias diferentes para crear slime único y brillante.

Las sustancias utilizadas en la preparación de los slime están estudiadas y probadas para evitar reacciones peligrosas, garantizando la calidad del producto y la máxima seguridad.

El manual ilustrado como un libro involucra al niño en la cuenta gracias al personaje de la sirena que lo guiará en la realización de diferentes experimentos paso a paso.

Contiene todo lo necesario para hacer slime, lentejuelas y purpurina para hacerlos brillantes y coloridos, aromas para perfumarlos y colgantes marinos para crear el collar de la sirena Azzurra.

Science4you - La Ciencia del Slime - Brilla en la Oscuridad (609518) € 9.99

Amazon.es Features Crea increíbles slimes viscosos que brillan en la oscuridad y haz una divertida pelota saltarina

Aprende como preparar un slime loco fosforescente, esponjoso y superpegajoso

Con este juguete podrás transformarte en uno científico brillante

Ideal para regalos, artes, manualidades y proyectos escolares; una gran opción para regalos de navidad, regalos de halloween y regalos de cumpleaños

Mezcla los colores y decoraciones a tu gusto y obtén tu slime más trendy READ Los 30 mejores Funko Pop Olaf capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Olaf

Educational Insights Playfoam Espuma, pack de 8 € 11.20

Amazon.es Features Solo se pega sobre sí misma

Playfoam no se seca

No es tóxica, para jugar de forma segura

Material ideal para el juego sensorial

Contribuye al desarrollo de las destrezas motoras finas

Abree Slime Kit Set para Niños 5 Colores Juego de Slime Juguetes Creativos Stress Relief Toy Perfumado DIY Putty Sludge Toy para Niños y Adultos Regalo para Niños € 16.99

Amazon.es Features Perfecto para reducir el estrés y la ansiedad: Fluffy Foam Slime súper suave y súper divertido es increíblemente satisfactorio para jugar: apriétalo, gíralo, aplastalo o crea artes con él, súper suave y elástico, maravilloso reductor de estrés y ansiedad

Seguro y no tóxico: el limo fabricado con material ecológico, lavable, fácil de limpiar, con olor a perfume muy delicado, sin productos químicos agresivos, el kit de limo DIY no tóxico permite horas de diversión. Recomendado para niños de 5 años en adelante. No puedo comer !

Los regalos perfectos para niñas y niños: el mejor regalo de bricolaje para fiestas escolares y proyectos escolares, desarrollar el interés de los niños y mejorar su creatividad e imaginación

5 colores limo + kits de limo: rosa / amarillo / azul / púrpura / café hermosos colores claros para traerte una mente feliz, la decoración de cara de fruta de bolas de espuma y el polvo de brillo hacen que la baba sea más divertida de jugar

Garantía -100% Garantía de devolución de dinero y reemplazo: si está CUALQUIERA insatisfecho con nuestro limo, esperamos tener la oportunidad de hacerlo bien y reembolsar su pedido sin costo alguno para usted. Como buena experiencia del cliente es nuestra prioridad número 1

Elmer's Kit Slime Con colores Cambiantes que cambia de color, incluido pegamento, con activador líquido mágico, activación con luz ultravioleta, 4 unidades € 21.16

€ 16.59

€ 16.26

Amazon.es Features Con este kit completo, podrá crear un slime fascinante que cambia de color mágicamente al entrar en contacto con la luz solar

Contemple con admiración cómo cambian de color las creaciones de slime a la luz del día

El líquido mágico Elmer's es una solución todo en uno que transforma el pegamento Elmer's en un slime irresistiblemente divertido; basta con añadir un poco de líquido mágico al mismo tiempo para conseguir la sensación deseada

Se puede lavar con agua y jabón, lo cual facilita la limpieza y la hace más llevadera, con una fórmula especialmente diseñada para niños (producto no apto para menores de tres años)

Contenido del kit: 1 frasco de pegamento que cambia de color entre azul y morado (147 ml), 1 frasco de pegamento que cambia de color entre amarillo y rojo (147 ml) y 2 frascos de líquido mágico (68 ml cada uno)

Anpro 16 Colores DIY Slime Kit,46 Accesorios,Kit Manualidades para Adultos y Niños, Manualidades de Bricolaje con Polvo Luminoso, Lentejuelas, Bolas de Espuma, Arcilla de Cristal Estirable € 16.99

Amazon.es Features [62PCS ACCESORIOS RICOS]: El kit slime incluye 16 * barro de cristal, 3 * rebanadas de bolsa, 4 * cuentas de espuma (azul + amarillo + naranja + color), 3 * papel de caramelo (azul + rosa + oro), 12 * flash tanque, 6 * polvo de brillo, 2 * polvo luminoso, 3 * pajitas, 3 * herramientas, 10 * modelos animales (2 * estrella de mar, velero, pez, pato, cisne, pingüino, rana, delfín), al azar La mezcla y combinación de limo ¡puede liberar la creatividad e imaginación de los niños.

[DIY SLIME APRENDER MIENTRAS JUEGA]: 16 tipos de barro de cristal de color puro, tacto frío, color puro y se pueden mezclar a voluntad, el verano cálido es más divertido Agregue una variedad de efectos de flash a su limo para que sea único y único, mientras También beneficia el desarrollo intelectual y el reconocimiento del color.

[ALIVIO DEL ESTRéS Y RELAJACIóN]: Los mejores juguetes para aliviar el estrés para niños y niñas son las artesanías, que pueden ayudar a los niños a aliviar la presión de aprendizaje y liberar las emociones negativas. El moco es una de las mejores formas de aliviar el estrés. Una forma fácil de crear emocionantes limos y artículos artesanales.

[SEGURO Y NO TóXICO]: El kit manualidades para adultos y niños es seguro y no tóxico, está hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente, y ha pasado la certificación MSDS,CE y CPC. (¡No coma, se recomienda que jueguen los niños mayores de 6 años!)

[REGALO PERFECTO]: Se puede dar a los niños como regalo de fiestas ,cumpleaños o Navidad, definitivamente traerá risas y sorpresas. ¡Los padres juegan con los niños en su tiempo libre para aumentar sus sentimientos!

THE TWIDDLERS 20 Noise Putty Botes, Mini Juguetes Slime Ruidoso para Niños| Hace Ruidos Divertidos| Cumpleaños, Rellenos Piñata, Bolsas Fiesta, Regalos. € 11.39

Amazon.es Features Características - Los botes de plastilina vienen en 4 colores distintos - rojo, azul, verde y naranja - cada tapa viene con una cara graciosa - añadiendo a su atractivo como regalo - sus divertidos sonidos proporcionarán horas de entretenimiento y juego divertido en fiestas y con los amigos y la familia.

Usos - Los botes de plastilina sonora son ideales como rellenos para bolsas de fiesta, detalles de fiesta, juegos y recompensas de clase - estupendos como rellenos de calcetines de Navidad y en Halloween - los niños pueden intercambiar los colores - el complemento perfecto para fiestas de cumpleaños o cajas de sorpresas.

Riesgo de seguridad - Los mini botes de plastilina son adecuados para niños mayores - evite su uso cerca de niños pequeños.

Dimensiones - Cada bote de plastilina tiene 20 cm de diámetro.

Garantía - Ofrecemos una garantía del 100% en todos nuestros productos. Si tiene cualquier problema, por favor, contacte con nosotros y le responderemos.

Conclusión

Espero que esta guía para Juego De Slime haya facilitado mucho la compra final de

Juego De Slime ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.