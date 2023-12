Inicio » Juguete Los 30 mejores juego de mesa harry potter capaces: la mejor revisión sobre juego de mesa harry potter Juguete Los 30 mejores juego de mesa harry potter capaces: la mejor revisión sobre juego de mesa harry potter 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de juego de mesa harry potter?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ juego de mesa harry potter del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cluedo Harry Potter - Juego de Mesa de Misterio de Winning Moves - Resuelve el Enigma en el Universo Harry Potter - Versión en Español € 39.95

€ 19.75 in stock 47 new from €19.75

3 used from €18.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En esta edición especial de Cluedo Harry Potter te conviertes en un verdadero detective, podrás moverte por el red flu para encontrar pistas y resolver el misterio que te está esperando.

Uno de tus amigos ha desaparecido y te toca ponerte en la piel de uno de tus peronajes favoritos de Harry Potter para resolver el misterio, ¿a quién eliges? Conviértete en Harry, Hermione, Ron, Luna... y comienza a desentrañar el enigma.

Resuelve el misterio de la desaparición antes que tus oponentes, hay muchas opciones, pero sólo una respuesta… lanza el dado, acusa, despista y ¡descubre al culpable!

Cluedo es un juego muy divertido en el que debéis descubrir ¿quién lo hizo?, ¿dónde fue atacado el estudiante? y ¿qué hechizo y objeto usó el culpable?

Un clásico juego de mesa de misterio, divertido, para toda la familia, recomendado a partir de 9 años.

USAopoly Harry Potter Hogwarts Battle - Español € 49.99

€ 43.95 in stock 21 new from €42.21 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features En este juego cooperativo, elegirás a uno de los heroicos harry potter, ron weasley, hermione granger o neville longbottom para derrotar a una serie de malvadas amenazas

Los villanos inician ataques contra ti para intentar conquistar el mundo mágico haciéndose con los lugares

Este juego está diseñado para ser jugado a lo largo de siete aventuras de dificultad creciente para derrotar de una vez por todas a quien-tú-sabes

Jugando cooperativamente como los héroes, ganas la partida si derrotas a todos los villanos antes de que se hagan con el control de todos los lugares y pones hogwarts a salvo, por ahora

De 2 a 4 jugadores. A partir de 12 años de edad.

Trivial Pursuit - Harry Potter - Juego de Mesa de Preguntas. Incluye Tablero. Versión en Español, 2 jugadores € 40.00

€ 21.39 in stock 50 new from €21.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Demuestra que eres el fan número 1 de Harry Potter respondiendo todas las preguntas sobre la película y sus personajes.

Este juego tiene 300 cartas con 1800 preguntas que te entretendrán y ayudarán a conocer más sobre tus personajes preferidos; sí incluye tablero .

Responde correctamente a las preguntas fascinantes, desconcertantes y entretenidas que pondrán a prueba tu conocimiento y memoria.

Adecuado para adultos y niños a partir de 10 años.

¡Un juego divertido para compartir con tus mejores amigos!

Borras - Juego de Mesa Harry Potter un Año en Hogwarts. 4 Modos de Juego Distintos. Recomendado para Fans de la Saga y a Partir de 7 años (18357) € 49.99

€ 29.99 in stock 28 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa para los verdaderos amantes de Harry Potter. Participa en partidos de Quidditch, enfréntate a duelos, haz tus exámenes y lleva a cabo tus misiones. Revive todas las aventuras de Harry Potter y sus amigos para ganar el juego.

Objetivo principal del juego: los estudiantes de Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin competirán entre ellos para conseguir la copa de las casas completando diferentes misiones.

3 modos de juego distintos según el nivel de conocimientos: modo magos jóvenes, modo magos expertos y el regreso de Voldemort.

Contenido del juego: 1 tablero principal, 1 tablero de ubicaciones, 1 tablero del callejón diagon, 1 tablero de quidditch, 210 cartas (acción, combate, duelo, eventos, libro, poción, quidditch, hechizo), 30 cartas de "misión", 30 fichas de "objeto", 6 fichas "mortífagos", 60 fichas de "copa de las casas", 20 fichas de "polvos flu", 10 fichas de "traslator", 70 fichas de puntos de vida, 15 hojas de jugadores y 15 fichas de jugadores.

Recomendado a partir de 7 años. READ Los 30 mejores Jumanji Juego De Mesa Español capaces: la mejor revisión sobre Jumanji Juego De Mesa Español

Zygomatic - Dobble Harry Potter - Juego de Cartas Multilenguaje (incluye Español) € 15.99 in stock 35 new from €12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dobble harry potter es un juego en el tendrás que descubrir qué personaje, objeto, bestia fantástica o símbolo de las historias de hogwarts se repite entre dos cartas

Si nunca habéis jugado a dobble, coge dos cartas al azar y ponlas boca arriba sobre la mesa a la vista de todos los jugadores; buscad el símbolo idéntico en las dos cartas (misma forma y mismo color, sólo el tamaño puede variar)

El primer jugador que encuentre este símbolo, lo nombra y roba dos nuevas cartas que pondrá sobre la mesa; repetid esta operación hasta que todos los jugadores hayan entendido que siempre hay solamente un símbolo idéntico entre dos cartas y ya está. Sencillo, verdad

Pues ahora prepárate, porque dobble contiene varios mini-juegos, cada cual más divertido e hilarante, aunque el objetivo siempre es el mismo: ser el más rápido, ya que todos los jugadores juegan a la vez

Contiene: 55 cartas e instrucciones

Trivial Pursuit Harry Potter - Juego de viaje - 600 preguntas - Versión en español - N°2 € 19.95

€ 9.95 in stock 33 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Demuestra que eres el fan número 1 de Harry Potter respondiendo todas las preguntas sobre la película y sus personajes.

Este juego tiene un total de 600 preguntas que te entretendrán y ayudarán a conocer más sobre tus personajes preferidos; no incluye tablero.

Responde correctamente a las preguntas fascinantes, desconcertantes y entretenidas que pondrán a prueba tu conocimiento y memoria.

Adecuado para adultos y niños a partir de 12 años.

¡Un juego divertido para compartir con tus mejores amigos!

Juego de Mesa Cluedo - Edición Wizarding World Harry Potter € 39.99

€ 32.09 in stock 23 new from €26.07

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INSPIRADO EN HARRY POTTER: Cluedo: Wizarding World Harry Potter es un juego de mesa de misterio con diseño y personajes basados en el universo del mundo mágico de Harry Potter

QUIÉN LO HIZO, CON QUÉ Y DÓNDE: Recorre el tablero como Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna o Neville tratando de descubrir quién desapareció, qué hechizo se utilizó y dónde se cometió el crimen

TABLERO CAMBIANTE: Los jugadores pueden mover las ruedas en las esquinas del tablero para revelar pasadizos secretos, escaleras cambiantes, puertas que pueden o no ser utilizadas o la marca tenebrosa

A PARTIR DE 8 AÑOS: Esta versión del juego Cluedo es el regalo ideal para los fans de Harry Potter. Basado en las películas de Harry Potter, es un juego de mesa para 3 a 5 jugadores a partir de 8 años

JUEGO DE MISTERIO: ¿Recuerdas cuando jugabas el juego Cluedo original siendo niño? Presenta a tus hijos el clásico juego de misterio en el que los jugadores descubren quién, con qué y dónde se cometió el crimen

Ravensburger – Labyrinth Harry Potter, Juegos de Mesa Laberinto, De 2 A 4 Jugadores, 7+ Años € 34.95

€ 30.32 in stock 57 new from €23.95

1 used from €20.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una emocionante versión del juego de mesa Laberinto en busca de los famosos personajes de Harry Potter. Gana el primero que los encuentre.

En Labyrinth, el popular juego de mesa de Ravensburger para niños y adultos, debes encontrar el recorrido más corto a través del laberinto para ganar.

La duración media es de 20-30 minutos. Las instrucciones fáciles y de alta calidad te permiten empezar a jugar enseguida. Laberinto Harry Potter ejercita el pensamiento lógico de forma lúdica.

El juego contiene: 1 tablero de juego, 34 piezas de laberinto, 24 cartas de tesoro, 4 peones e instrucciones

La línea Laberinto de Ravensburger es muy amplia: ¡descubre todas las versiones del famoso juego de mesa!

Repos Production Desmaius - Juego de Mesa en Español, STUSP01 € 44.99

€ 36.30 in stock 18 new from €36.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Desmaius! es un party game familiar ambientado en el universo mágico de Harry Potter.

Ponte la túnica de mago, elige tu varita y entra en una de las famosas casas de Hogwarts. Gana el favor de tus profesores, colecciona pociones y gana cartas de puntos.

Evita que tus oponentes realicen un hechizo ¡Desmaius! sobre ti.

La Casa con más puntos al final de la partida ¡se hará con la victoria!

Versión española. De 4 a 8 jugadores. A partir de 8 años. 30 minutos de juego

Match Harry Potter de Top Trumps. Juego de Mesa € 19.99

€ 18.16 in stock 32 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Coloca 5 cubos en línea con los personajes de los magos de Harry Potter y sé el primero en gritar MATCH para ganar la partida!

Pero espera ... ¡Te pueden robar la partida! Si tu oponente tiene la Carta de Top Trump que coincide con el personaje de tu cinco en línea, ¡entonces él gana!

Juega con 15 personajes del mundo de Hogwarts, el Match de Harry Potter es un juego estratégico para dos personas que te permitirá acercarte a tus magos preferidos.

Contiene 1 tablero, 25 cubos, 15 cartas de personajes de Harry Potter + reglas del juego.

Cada partida dura 20 minutos aproximadamente.

Mattel Games UNO Harry Potter, juego de cartas (FNC42) € 11.99

€ 9.89 in stock 41 new from €7.00

2 used from €8.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahora puedes jugar a UNO en compañía de tus personajes favoritos de Harry Potter La dinámica de este juego es igual a la del UNO clásico, pero esta versión tiene ilustraciones de Hermione, Harry, Ron y otros personajes del mágico mundo de Harry Potter

El objetivo es ser el primer jugador en quedarse sin cartas en la mano y gana el primer equipo o jugador en llegar a 500 puntos

Entre las cartas de acción especiales están los saltos de turno, cambios de sentido, cartas que obligan a robar dos cartas y comodines

La carta del Sombrero Seleccionador obliga a otro jugador a elección de quien la juega a seguir robando cartas hasta sacar una de Gryffindor

Un excelente regalo para fans de Harry Potter mayores de 7 años, Incluye 112 cartas y reglas de juego, Los colores y la decoración del juguete pueden ser distintos de los mostrados

Zygomatic Cortex Harry Potter - Juego de Cartas en Multilenguaje (Incluye Español) € 16.99 in stock 12 new from €15.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tendrás que ser el primero en completar el puzle de Hogwarts mientras compites en retos como la batalla de hechizos

El Patronus Oculto o la carrera por la snitch dorada con la ayuda de todas tus capacidades cerebrales.

Cortex Harry Potter mantiene los niveles de diversión a los que nos tienen acostumbrados los juegos de la familia Cortex, pero añadiendo ese punto de magia y fantasía tan característico del universo potteriano.

De 2 a 6 jugadores

A partir de 8 años de edad.

Winning Moves, Quien es Quien Harry Potter, Juego de Preguntas y Respuestas, Versión en Español € 24.99

€ 16.80 in stock 27 new from €16.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El famoso juego de la deducción llega a Hogwarts. ¿Puedes adivinar qué mago esconde tu oponente sin usar magia?

Hay 24 magos, profesores y criaturas que descubrir en esta edición de Harry Potter, así que asegúrate de hacer las preguntas correctas para ganar el juego.

Contenido: 2 tableros de juego, 48 cartas de personaje, 24 cartas de misterio, 1 libro de reglas.

Desde los 6 años - 2 jugadores.

Duración del juego: unos 10 minutos.

Brain Box - Asmodee BrainBox - Harry Potter - Juego de Mesa en Español, 8+ años € 16.99 in stock 9 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Qué puedes ver en 10 segundos?

Intenta memorizar las imágenes de tu carta en 10 segundos. a continuación, tendrás que responder a una pregunta sobre la carta que has visto.

Revive la serie de películas de Harry Potter y comprueba si tienes lo que se necesita para ser el mejor de la clase en Hogwarts.

A partir de un solo jugador.

A partir de 8 años de edad.

SD GAMES Smart 10 Harry Potter - Juego de Mesa de Preguntas para 2 a 8 Jugadores Recomendado a Partir de 14 Años € 29.95

€ 26.96 in stock 9 new from €26.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡DIVIÉRTETE RESPONDIENDO PREGUNTAS SOBRE HARRY POTTER! Smart10 te ofrece la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos con 100 preguntas y 1000 respuestas basadas en la famosa saga de las escuelas de magia más famosas del mundo. Sumérgete en el mágico mundo de Harry Potter y demuestra quién es el mayor fanático.

RESPONDE Y GANA MARCADORES, PERO TEN CUIDADO DE NO PERDERLOS. En cada pregunta, tendrás 10 opciones de respuesta. Si aciertas, obtendrás marcadores, pero si te equivocas, perderás los que hayas conseguido. Elige sabiamente y demuestra que eres el más astuto de todos los jugadores.

‍‍‍ DE 2 A 8 JUGADORES A PARTIR DE 14 AÑOS. Un juego de preguntas muy divertido en el que podréis participar de 2 a 8 jugadores, a partir de 14 años de edad.

⏱DURACIÓN DE LA PARTIDA 20 MINUTOS. Cada partida tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Ni muy larga ni muy corta para que juguéis las veces que queráis sin aburriros.

SD GAMES, REFERENTES DEL SECTOR. Desde 2015, en SD Games nos esmeramos en la creación de un catálogo de juegos de mesa modernos, que atraigan también al jugador habitual. Formamos parte de SD Distribuciones, referente en el mercado especializado de artículos de ocio, con más de 25 años de trayectoria en el sector. READ Los 30 mejores Hot Wheels Coches capaces: la mejor revisión sobre Hot Wheels Coches

Harry Potter Board Game Animales Fantásticos Juego de Mesa, Multicolor, Talla Única (Goliath Games 108673) € 29.95

€ 20.50 in stock 24 new from €20.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tú y tus amigos tendréis que corre alrededor de hogwarts para salvar a todos y encontrar a los animales fantásticos; conviértete en uno de tus personajes preferidos de harry potter harry, ron weasley, hermione granger o ginny weasley, y adéntrate en el mundo mágico para capturar a las criaturas fantásticas que hay dentro y fuera de hogwarts

El tablero se gira y te descubre el interior y el exterior de hogwarts; reúne pistas para encontrar criaturas pero, ten cuidado, salir de hogwarts y andar por sus alrededores puede ser traicionero y te puede costar pistas y un tiempo precioso

Además, el doble tablero está lleno de emociones y de diversión; avanza por el tablero y por sus pasadizos para conseguir cartas de pistas de animales fantásticos y consúltalas con tu tabla de pistas del ministerio de magia; reúne antes que nadie 4 cartas de un animal fantástico para capturarlo y serás el ganador

Diviértete descubriendo el interior del castillo de hogwarts y sus jardines. Gracias a las pistas te convertirás en un experto de los animales fantásticos su color, tamaño, de dónde vienen con eso y un poco de astucia te convertirás en el ganador de harry potter animales fantásticos

Emocionante juego de mesa de 2 a 4 jugadores de una de las sagas más importantes de todos los tiempos

Animagic- Sequence Harry Potter Board Game Rainbow, Mi Unicornio Mágico Acaríciale y su Cuerno se iluminará, Color (Goliath 919959) € 21.89

€ 17.75 in stock 44 new from €13.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡El famoso juego de estrategia Sequence en versión Harry Potter! Juega una carta de tu mano, coloca una ficha en el tablero y... cuando consigas 5 en fila ¡es SEQUENCE!

En las cartas y el tablero están representadas las cuatro grandes casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Además, también aparecen algunos de los personajes más importantes de Harry Potter

Un juego de estrategia en el que deberás aprender a bloquear a tus oponentes y eliminar sus fichas para que no hagan Sequence antes que tú. Juega de forma individual o alíate con tu pareja para poner fichas en el tablero más rápido y tener más posibilidades de ganar.

Ideal para jugar en familia o con amigos ya que pueden jugar de 2 a 12 jugadores de forma individual o por equipos; a partir de 7 años.

Contenido: Tablero de juego, 104 cartas de poker Sequence Harry Potter, 135 fichas de juego (50 negras, 50 doradas, 35 plateadas) e instrucciones.

Juego de Mesa Harry Potter La Copa de Las Casas, a partir de 12 años. € 32.20 in stock 3 new from €32.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Licencia Oficial. Totalmente en Castellano

Bienvenido un año más al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería! La Copa de las Casas convoca a los estudiantes más brillantes para competir en este juego de colocación de personajes

Utiliza el Conocimiento y la Magia adquiridos para aprender Lecciones y completar Desafíos

¡Gana la mayor cantidad de puntos para que tu Casa sea nombrada Campeona de la Copa de las Casas!

Tiempo de juego: 75 minutos aproximadamente. De 2-4 jugadores. Edad 11+

Repos Production Time's Up! Harry Potter, RPTUHP01 € 24.99

€ 17.92 in stock 31 new from €17.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿No sabes nada del universo de Harry Potter?

¿O piensas que eres un fan imbatible?

Tienes 40 segundos y 3 rondas para conseguir que tu equipo adivine todas las cartas posibles

¡Un poco de astucia, un poco de concentración, un poco de memoria y ya estás preparado!

De 4 a 12 jugadores; A partir de 8 años de edad

Hasbro Gaming Trivial Pursuit: Edición Harry Potter Wizarding World - Edad: 8+ € 16.99

€ 15.11 in stock 13 new from €15.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features INSPIRADO EN LAS PELÍCULAS DE HARRY POTTER: Los jugadores podrán poner a prueba sus conocimientos sobre el mundo de Harry Potter con este juego que cuenta con 600 preguntas basadas en escenas famosas de las películas

COMPACTO Y PORTÁTIL: El juego compacto es un juego sin tablero que incluye todo lo que necesitas para jugar en un práctico estuche, fácil de transportar

SEIS CATEGORÍAS: Divididas en grandes temas para desafiar incluso al más inteligente de los magos: Las artes oscuras, Hogwarts, Hechizos y pociones mágicas, Objetos mágicos, Gente mágica, Animales y criaturas mágicas

RECOLECTA TARJETAS PARA GANAR: Cuando juegas Trivial Pursuit: Edición Harry Potter Wizarding World, gana el primer jugador que consiga 6 tarjetas (respondiendo correctamente a 12 preguntas)

DIVERTIDO JUEGO DE FAMILIA: Este juego de Harry Potter es un gran regalo para los niños y las familias que son fans de Harry Potter, y les encanta jugar al juego de mesa Trivia Pursuit. Para 2 o más jugadores, a partir de 8 años

Clementoni - Terrarium - Juego Harry Potter - juego educativo 7 años (19248) € 24.99 in stock 18 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un fantástico kit para crear un ecosistema en miniatura con un ambiente mágico, ¡al más puro estilo de Harry Potter!

Un juego que permitirá a los más pequeños divertirse mientras aprenden la importancia de cuidar las plantas.

Contiene yeso de París, moldes y témperas de colores para crear la fantástica cabaña de Hagrid con las calabazas de su huerto.

Los más pequeños podrán divertirse utilizando y experimentando con semillas, la turba, arena, tierra... para cultivar un paisaje natural lleno de plantas alrededor de Hogwarts.

Un juego que se puede personalizar, conteniendo todos los componentes necesarios para decorar la habitación de los más pequeños.

Mattel Games Scrabble Harry Potter Juego de mesa (Mattel GPW40) € 44.99

€ 22.90 in stock 21 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de mesa Scrabble, que celebra el mundo de Harry Potter y sus amigos

Incluye tablero, 4 atriles, fichas con letras y 36 cartas

Incluye un glosario de palabras mágicas del universo de Harry Potter

Combina aprendizaje y diversión, descubriendo palabras nuevas en cada partida

Juego de mesa para adultos y para niños a partir de los 10 años

Asmodee - Usaopoly Harry Potter Hogwarts Battle Monstruosa caja (Asmodee USAHB02ES) € 29.99 in stock 11 new from €28.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aventúrate en el bosque prohibido con La monstruosa caja de los monstruos

¡la esperada expansión para Harry Potter: Hogwarts Battle!

Juega como Harry, Hermione, Ron, Neville o Luna Lovegood

Mientras te enfrentas a aterradoras criaturas y desafiantes encuentros

Esta expansión no se puede jugar de forma independiente. Necesita una copia de Harry Potter - Hogwarts Battle

FUNKO GAMES Pop Funkoverse: Harry Potter-Base Set (English) Board Game (42631) € 18.99 in stock 15 new from €18.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para 2 a 4 jugadores

El juego dura entre 20 y 60 minutos

Producto de alta calidad

Paladone - Juego ¿Quién adivina? con Personajes de Harry Potter con Licencia Oficial, Modelo PP7015HP € 10.00 in stock 2 new from €10.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de adivinar: En este juego temático de Harry Potter, los jugadores eligen una carta de personaje y hacen preguntas que se responden con sí o no por turnos, para tratar de averiguar qué personaje de Harry Potter eligió su oponente.

¡Diversión para todos! Este juego de 2 jugadores a partir de 6 años incluye instrucciones de juego fáciles de seguir, una caja impresa para almacenamiento y 72 cartas de personajes divididas en 3 paquetes codificados por colores separados.

Juego mágico: Si eres un fan de Hogwarts y del niño con la cicatriz y las gafas, este juego oficial de Harry Potter es para ti. Está hecho para cualquier bruja o mago al que le encantan estos libros y películas.

Regalo original: Para aquellos aficionados que buscan artículos novedosos, locos y únicos, Paladone es tu mejor elección en juguetes, tazas, coleccionables y novedades.

Producto oficial: Este coleccionable de calidad es un complemento único para cualquier aficionado. Regala este genial artículo de coleccionista a mamás, papás, fans, estudiantes, niños, chicos y chicas que disfrutan de la diversión de la cultura popular.

Pressman- Harry Potter Los Tres Magos Juego de Mesa, Multicolor (108672), a partir de 4 años. € 18.59 in stock READ Los 30 mejores animales fantasticos los crimenes de grindelwald capaces: la mejor revisión sobre animales fantasticos los crimenes de grindelwald 8 new from €12.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corre a través del laberinto para conseguir la Copa del Torneo de los Tres Magos.

Pero ten cuidado porque si caes en un espacio de acción deberás coger una carta de hechizo mágico, que te ayudará a avanzar más rápido o te puede enviar de regreso al inicio.

Las cartas de hechizos de Harry Potter añaden diversión y emoción a un juego clásico; además, el tablero cuenta con un dado pop-up.

¿Encontrarás un hechizo para enviar a tu oponente a casa, o una ráfaga de viento te revelará un atajo? sé el más rápido en llegar al centro del tablero para conseguir la copa y serás el ganador del torneo de los tres magos.

La versión de parchís para los más fans de Harry Potter.

Winning Moves Top Trumps Quizz - Juego de Preguntas y Respuestas - ¡Demuestra tus Conocimientos Sobre el Universo Harry Potter! - Versión en Español € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juega con tu familia o tus amigos con este test ilustrado de 500 preguntas y pon a prueba tus conocimientos sobre el universo de Harry Potter.

Un formato compacto y práctico que podrá llevar a todas partes.

Contenido: 100 tarjetas de preguntas y respuestas (por ambas caras) sobre el tema de Harry Potter + reglas del juego.

De 2 jugadores.

Duración del juego: unos 20 minutos.

EPIC ENIGMAS | Escape Room Magia de Harry | 5 a 12 años | 5 Salas de Enigmas Emocionantes | Juego de Mesa Familiar Niños | 1-5 Jugadores € 29.93 in stock 1 new from €29.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL ESCAPE ROOM EN CASA MÁS EMOCIONANTE - Sumérgete en una experiencia que replica un Escape Room en tu casa. Este kit casero es más que un juego de mesa infantil, es un juego familiar que convertirá tu hogar en un castillo lleno de enigmas

IDEAL PARA FAMILIAS - Ya seas niño, adolescente o padre, disfrutarás por igual formando equipo como Harry Potter y sus amigos. Tendréis que resolver acertijos que desafiarán la lógica de los más jóvenes y mayores mientras trabajáis en grupo para vencer al tiempo en este juego de mesa familiar

5 SALAS CON ENIGMAS INGENIOSOS - Cada habitación de tu casa, piso o jardín será una clase de magia y hechicería. 7 personajes del Escape Room para niños te acompañarán en el juego de aventuras para darte pistas y resolver contigo los enigmas

FÁCIL DE MONTAR, 2 HORA DE DIVERSIÓN - Montar el kit de Escape Room con tus hijos forma parte de la actividad familiar y a los niños les encanta

REJUGABLE CON 3 DIFICULTADES - Fácil para principiantes de 5 6 7 y 8 años, más difícil para 9 10 11 12 y +13 años y nivel mixto. Diversión garantizada con la adaptabilidad de nivel del decodificador de pistas web. Podrás jugar tantas veces como quieras o pasarle el juego a otra familia

Megableu- Devine Head – Versión Harry Potter – Juego de Mesa delirante – Cartas para adivinar – para Jugar en Familia o Entre Amigos – De 2 a 6 Jugadores – A Partir de 7 años, Multicolor (Z1162) € 30.52 in stock 10 new from €27.95

1 used from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Estás en el universo de Hogwarts! Una adaptación del gran clásico Devine Cabeza al universo Harry Potter. Haz el máximo de preguntas en un tiempo limitado para adivinar el personaje, la criatura, el objeto mágico o el hechizo que aparece en la tarjeta que está en tu cabeza: Harry Potter, Gobelin, el diario de Tom Jedusor o bien el hechizo Endoloris?

Sí, pero ¿qué es? Date prisa porque todo el mundo lo sabe excepto tú

Si adivina lo que hay en tu tarjeta, es una ficha de chocorana ganada

Para las cartas más difíciles, podrás utilizar una de tus fichas de poción para obtener pistas de otros jugadores que deberán mimar, hacer rimas o describirlo.

Contenido: 72 cartas, 12 fichas de poción, 25 fichas de chocorana, 6 diademas, 1 reloj de arena, 1 regla de juego.

NA Harry Potter All Wild Kart Card Game ZHUYUN-Harry Potter Juego de Mesa con 112 Cartas, Apto para 2 - 10 Jugadores, Juego Infantil, 15 Minutos, Juego Familiar y Juego de Mesa, a Partir de 7 años € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Las tarjetas cuentan con imágenes de la ONU. Para cada Harry Potter de los valores numéricos hay un carácter correspondiente, por lo que incluso los niños que no pueden leer números pueden jugar fácilmente.

Con esta nueva edición del clásico juego, las cartas individuales aseguran un giro muy especial.

El jugador que está en turno debe colocar una de sus cartas de modo que corresponda a la carta que está encima de la carta en número o color.

Las cartas de acción especial siempre traen nuevos turnos y hacen que los jugadores parezcan viejos. Pero no olvides igualar si solo tienes una carta en la mano. Incluye una carta de bloqueo especial y dos cartas individuales.

Harry Potter Board Game puede ser jugado por 2 a 10 personas. Aunque ha sido especialmente diseñado para los fanáticos más jóvenes de Harry Potter , los divertidos personajes dibujados brindan diversión para jóvenes y mayores.

