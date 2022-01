Inicio » Varios Los 30 mejores Herramientas Para Maquetas capaces: la mejor revisión sobre Herramientas Para Maquetas Varios Los 30 mejores Herramientas Para Maquetas capaces: la mejor revisión sobre Herramientas Para Maquetas 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

WiMas Kit de herramientas para maquetas de Gundam, juego de herramientas para manualidades, modelo básico, kit de reparación de edificios € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Amazon.es Features ✔️ Gama completa y rentable: Contenido del paquete: 2 destornilladores, 3 limas, 1 separador, 1 regla de acero, 5 barras pulidas de doble cara, 2 pinzas, 1 grava, 1 juego de 5 cortadores de repuesto, 1 alicates diagonales, 1 caja.

✔️ Duradero: la pluma recortadora está firmemente sujeta y tiene alta dureza, diseño antideslizante. Con tapa de protección de seguridad para proteger la cuchilla. Los alicates de corte están hechos de acero al carbono, buena durabilidad. Las pinzas están hechas de acero inoxidable de alta resistencia, antiestático, antiácido, anticorrosión y antimagnético. Otros artículos también tienen buena calidad.

✔️ Ligero y portátil: las herramientas de modelo son ligeras y portátiles. Empaquetado en una caja de plástico, fácil de transportar y almacenar, puedes tallar tus productos en cualquier momento y en cualquier lugar.

✔️ Aplicación: el juego de herramientas básicas de modelador es adecuado para un modelador principiante y avanzado. Se puede utilizar para fabricar juguetes, coches, robots, dibujos animados y otras manualidades.

✔️ Gran regalo: si tienes un amigo como animación, dibujos animados y modelo, o ella o él es un principiante de modelo, puedes presentar este juego de herramientas de modelador como un regalo a tus amigos directamente, o utilizar las herramientas de modelo para crear un regalo para tu querido amigo.

HSEAMALL Kit de herramientas de modelo Gundam, herramientas básicas de modelador para Gundam, Hobby Building Craft Set para coche, Bandai, Hobby, Gunpla, reparación y fijación € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features ➤Aplicación: el juego de herramientas básicas de modelador es adecuado para un modelador principiante y avanzado. Se puede utilizar para fabricar juguetes, coches, robots, dibujos animados y otras manualidades.

➤ Gama completa y rentable: el paquete incluye 1 almohadilla de corte, 1 taladro de mano y 1 juego de taladros, 1 máquina de molienda eléctrica y 1 juego de 5 cabezales de molienda, 1 alicate lateral, 1 alicate diagonal, 1 regla de acero, 1 regla suave, 1 brújula, 1 tumba de bolígrafo y 1 cortador de repuesto, 1 tijeras. 2 x 2 x pulpulpulTela, 1 cortador, 1 separador, 1 sierra y 2 cortadores de sierra, 2 destornilladores, 4 papeles de lijado, 5 piedras de cuchillos, 2 bloques de pulido, 5 pinzas, 5 limas, 1 juego de 20 piezas de estacas

➤Ligero y portátil: este juego de herramientas para principiantes es ligero y portátil. Cuando los utilices, te sentirás más práctico.

➤Duradero: el bolígrafo recortador está firmemente sujetado y tiene alta dureza, mango de plástico y diseño antideslizante. Con tapa de protección de seguridad para proteger la cuchilla. Los alicates de corte están hechos de acero al carbono, buena durabilidad. Las pinzas de modelado están hechas de acero inoxidable de alta resistencia, antiestático, antiácido, anticorrosión y antimagnético. Otros artículos también tienen alta calidad.

➤Gran regalo de Navidad: si tienes un amigo como animación, dibujos animados y modelo, o ella o él es un principiante de modelo, puedes presentar este juego de herramientas de modelador como un regalo a tus amigos directamente, o utilizar las herramientas de modelo para crear un regalo para tu querido amigo. Como regalo de Navidad.

Revell 29619 - Accesorios de modelado y creación de maquetas [Importado de Alemania] € 11.49 in stock 9 new from €9.05

Amazon.es Features Kit de accesorios indispensables para superar su maqueta.

Contiene: – Alicates – Lima – PINCETTE – corte

Ideal para los principiantes en maquettisme

Una gran calidad de instrumentos indispensables

DOKEI 18 piezas Herramientas Modelismo Gundam Herramientas Básicas de Modelador Herramientas de Reparación de Modelos para Bandai Coche Aviones Hobby Building Craft Set € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features [Kit de herramientas modelo]: incluye 1 cortador de esculturas, 1 alicates laterales, 3 barras pulidas de doble cara, 1 abridor de moldes, 1 lima plana, 2 pinceles de detalles puntiagudos, 1 paño para polvo, 2 destornilladores, 2 clips de resorte, 2 x pinzas, 1 caja de almacenamiento de plástico. Es un kit de inicio de gran valor para Gundam, modelos en miniatura y a escala.

[Resistente y duradero]: el diseño científico de boquilla oblicua de alicates diagonales, el borde muerde de forma ordenada y firme. Tanto las alicates laterales como las pinzas están hechas de acero inoxidable, que son resistentes y duraderas y tienen una larga vida útil. El cortador de esculturas utiliza una punta de bolígrafo de metal, tiene una gran dureza y es duradero.

[Ligero y portátil]: la pesa de herramientas modelismo gundam es 215g y es muy liviano. Se puede colocar en la caja de plástico transparente adjunta para facilitar su transporte y almacenamiento. Puede llevarse a cualquier lugar y utilizarse en cualquier momento y lugar.

[La mejor opción de regalo]: si sus amigos / socios / familiares les gusta hacer juegos de mesa, modelos de Gundam, modelos en miniatura o modelos animados / de dibujos animados, las herramientas básicas de modelador son la elección de regalo perfecta. Es adecuado para entusiastas de la fabricación de modelos y modeladores profesionales, y es un buen ayudante para reparar varios modelos.

[Amplias aplicaciones]: el kit de herramientas para la fabricación de modelos se usa ampliamente en la fabricación de juguetes, como la fabricación de modelos de automóviles, modelos de dibujos animados, modelos de aviones, modelos arquitectónicos, modelos de robots, gunpla y otros modelos. Para principiantes o modeladores ocasionales, este es un buen juego de herramientas. READ Los 30 mejores Linterna Tactica Militar capaces: la mejor revisión sobre Linterna Tactica Militar

WiMas 26PCS Gundam herramientas de modelismo, Model Set de Manualidades de Hobby Building para reparación de Modelos básicos € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features ✔️[APLICACIÓN] El conjunto de herramientas básicas del modelador también es adecuado para principiantes y avanzados. Puede usarlo para fabricar juguetes, automóviles, robots, dibujos animados y otras artesanías.

✔️ [RANGO COMPLETO Y EFICIENCIA DE COSTOS] El empaque incluye 26PCS Gundam herramientas de modelismo.

✔️[DURABLE pen El recortador está firmemente sujeto y tiene una gran dureza, mango de plástico y diseño antideslizante. Con tapa protectora de seguridad para proteger la cuchilla. Los alicates de corte están hechos de aceros al carbono, buena durabilidad. Las pinzas están hechas de acero inoxidable de alta resistencia, antiestático, antiácido, anticorrosivo y antimagnético. Otros artículos también tienen alta calidad.

✔️[LIGERO Y PORTATIL tools Las herramientas modelo son livianas y portátiles. Cuando los uses, te sentirás más a mano. Fácil de transportar, puede tallar sus productos en cualquier momento y en cualquier lugar. Mirando hacia adelante a su obra maestra.

✔️[GRANDES REGALOS] Si tiene un amigo como animación, caricatura y modelo, o si es un principiante de modelo, puede presentar este conjunto de herramientas de modelador como un regalo a sus amigos directamente, o usar las herramientas del modelo para Crea un regalo para tu querido amigo.

Juego de herramientas para manualidades, 17 piezas, , herramientas de acero inoxidable, accesorios para HTV, Cameos, rótulos, incluyendo ganchos desrejados, pinzas, espátula, silueta € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Amazon.es Features 【Lo que obtienes】 X SIM FITNESSX Juego de herramientas de deshierbe para manualidades que incluye 22 piezas: 1x Tapete para manualidades A5, 2 raspadores de gancho, 1 cuchillo para manualidades + 5 cuchillas, 1 pinza de acero inoxidable, 2 raspadores de plástico, 1 regla, 3 palos de lijado, 5 limas de metal , 1 Alicates. conjuntos útiles para el uso de los amantes del modelado artesanal.

【¿Por qué estas herramientas básicas de modelador?】 Puede usar este kit de herramientas de deshierbe artesanales para adhesivo de construcción de modelos de automóviles Gundam, sondeo de cera, cartulina, fabricación de tarjetas, selecciones de manualidades, recoger diamantes de imitación, etc., calcomanías de pared, manualidades de papel, costura, silueta, Camafeos, letras, diseño de joyas, modelado, arte en madera, trabajo de laboratorio, etc. ¡Un precio, un juego para usos múltiples!

【Juego de limas de acero mixto de 3x140 mm】: La lima de afilado incluye Ronda | Cuadrado | Piso | Vivienda plana | Archivos triangulares afilados. Cinco diseños diferentes de limas metálicas aumentan los rangos de aplicación. Esta pequeña lima de madera puede usarse para quitar, refinar, remodelar y raspar proyectos. La herramienta Archivos es adecuada para dar forma a metal blando, madera y plástico.

【El tapete A5 y el cuchillo artesanal son la combinación perfecta】 El tapete para herramientas artesanales puede proteger su escritorio de arañazos y hacer que su cuchillo artesanal se sienta mejor mientras corta.

【Material de alta calidad】 Estas herramientas básicas para desmalezar artesanales están hechas de acero inoxidable resistente y plástico duradero, los mangos de plástico de los desmalezadores son ergonómicos y cómodos de agarrar. Fácil de usar. 【NOTA importante】 ---- Las partes metálicas del juego de herramientas de, los bordes estarán afilados, ¡utilícelos con cuidado! Lo más importante: no se deje tocar por niños menores de 18 años.

Herramientas de modelo básico CHIFOOM Juego de Herramientas Básicas y Accesorios € 15.97 in stock 1 new from €15.97

Amazon.es Features Paquete Incluye: 6PCS Abrazaderas de Resorte, 3PCS Varilla de Doble Cara, 1PCS Lima Plana, 2PCS Pinzas Precisas, 1PCS Bisturí, 1PCS Cuchillas de Repuesto, 1PCS Alicates de Corte, 1PCS Hojas de Separación, 1PCS Caja de Almacenamiento (Regalo), satisfaga sus necesidades básicas.

Robusto y Duradero: Los alicates de corte están hechos de metal de alta calidad para una larga vida, con mangos de plástico y diseño antideslizante. El bisturí está hecho de metal de alta calidad, afilado y puede cortar fácilmente el papel. Están hechos de plástico de alta calidad para un bloqueo seguro.

Ligero y Portátil: El peso total de las herramientas básicas de este modelo no es pesado y puede almacenarlas en la caja de almacenamiento incluida para facilitar su transporte y almacenamiento.

Regalos para Artesanos: Si tiene un amigo al que le gustan las animaciones, dibujos animados o modelos o que es un principiante en la creación de modelos, puede ofrecer este fabricante de modelos básico como un regalo para sus amigos.

Aplicación: Las herramientas de construcción de modelos son adecuadas para principiantes y usuarios avanzados. Puede usarlas para hacer juguetes, automóviles, robots, dibujos animados, artesanías de madera y otros artículos de artesanía. Adecuado para Gundam, Bendai, Revell, tanques, aviones, modelo de auto.

64 Piezas Juego de Herramientas Básicas para la Construcción y Reparación de Gundam Modelo € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features (Característica) Nuestro kit de Gundam es más completo que otros kits del mercado, el precio es más asequible y la mano de obra es más refinada. Es indispensable para los entusiastas del modelo Gundam.

(Aplicación) Puede usarlo para hacer juguetes, autos, robots, dibujos animados y otras artesanías.

(Característica) Las herramientas de modelo son livianas y portátiles. Fácil de transportar, puede tallar sus productos en cualquier momento y lugar.

(Material) Los productos del kit están fabricados con materiales de alta calidad. Por ejemplo, los alicates de corte están hechos de aceros al carbono, buena durabilidad. Las pinzas de modelar están fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia, antiestático, sin ácido, resistente a la corrosión y antimagnético.

(Nota) El producto contiene cuchillos afilados, ¡manténgalo alejado de los niños!

FIXITOK 25PCS Gundam Herramientas de modelismo Kit de Herramientas Básicas para Gundam Modeler Gundam Herramientas de Modelismo Hobby Building Craft Set para Gundam Modelo de Coche Edificio € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features IMPRESCINDIBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS GUNDAM: el conjunto de herramientas básicas del modelador tiene todo lo que necesita. A los principiantes les encantará porque no los abrumará, mientras que a los expertos también les gustará porque nuestras herramientas de modelos no harán las cosas demasiado fáciles. Ampliamente utilizado para la construcción de modelos de automóviles / Gundam, construcción de pequeñas embarcaciones, pequeños trabajos de electrónica, etc.

EL PAQUETE INCLUYE - Pinzas x 5, lima x 5, barra pulida de doble cara x 1, barra pulida de triple cara x 1, bloque de pulido x 1, paño de pulido x 1, destornillador x 2, regla de acero x 1, alicates diagonales x 1 , herramienta de tallado x 1, accesorios de repuesto de herramienta de tallado x 5, separador de modelos x 1. Todos ellos se colocan en una caja transparente para mantenerlos seguros, limpios, organizados y fáciles de encontrar.

EXCELENTE CALIDAD: el kit de herramientas de construcción de pasatiempos es de gran calidad y tiene una alta durabilidad. Las pinzas, alicates y las limas de uñas son súper afiladas y precisas. Las barras pulidas y el bloque de pulido pueden satisfacer las necesidades de diferentes superficies lisas. El separador de modelos puede separar las piezas ensambladas cuando se encuentra con un error de instalación o desea reabrir el modelo que se ha construido.

PORTÁTIL: el conjunto de herramientas básicas del modelador es perfecto con el práctico estuche, lo que significa que puede llevarlo fácilmente para participar en concursos de modelos o dárselo a sus amigos como regalo. Nota: 1. Mantenga las herramientas fuera del alcance de los bebés. 2. Los niños deben utilizarlos en compañía de sus padres. 3. Preste atención a las herramientas afiladas durante el uso para evitar lesiones.

CONTÁCTENOS - FIXITOK se trata de calidad y servicio al cliente. Si necesita ayuda, comuníquese con nosotros a través de correos electrónicos. Puede ir a su pedido y encontrar el pedido en la lista, haga clic en el botón Contactar con el vendedor para contactar.

Gundam Modeler Builder's Tools Craft Set Kit 16 PCS For Professional Bendai Hobby Model Assemble Building € 23.59 in stock 1 new from €23.59

Amazon.es Features Juego de 16 herramientas adecuado tanto para aficionados como para profesionales.

1 cortador lateral, 1 cuchilla bolígrafo, hoja y hoja de sierra, pinzas de 2 tipos, limas de dos caras.

1 caja, 1 alfombrilla de corte, 1 pequeña herramienta rotativa.

Alfombrilla de corte: 22,9 x 30,5 cm, tamaño A4. 3 cm de grosor, duradera, reversible.

-

fanshiontide 57 piezas Mini Taladro Manual Kit Taladro Mano modelismo de Herramientas para Madera, Resina, joyería, Nogal, ámbar, Cera de Abejas(Aleación de aluminio) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features Número suficiente: este conjunto de brocas de mano incluye 1 broca manual de tornillo de banco, 46 brocas de micro giro y 10 mini brocas de PCB, 57 en total, con cantidad suficiente y varios tamaños para satisfacer sus diferentes necesidades en la vida diaria, y perfecto para su trabajo artesanal de tallado de bricolaje.

Taladro manual de tornillo de banco: hecho de aleación de aluminio, este taladro manual de tornillo de banco es duradero y firme, adopta un portabrocas de 3 garras y un rango de abrazadera ajustable de 0.3 - 3.4 mm, su cola se puede girar, es resistente y conveniente para que pueda operar.

Mini taladros de PCB: los mini taladros de PCB están hechos de carburo de tungsteno, el diámetro del vástago es de aprox. 3.175 mm, la longitud total es de aprox. 38 mm, aptos para el procesamiento de PCB, FR-4 normal, placas CEM-3, SMT, CNC, moldes, plástico, placa de circuito, fibra de carbono, placa compuesta, etc.

Brocas de micro giro: las brocas de micro taladro son livianas y de tamaño compacto, no ocupan espacios adicionales, son buenas herramientas para aplicar en el manejo de madera, plástico, caucho, PVC, nogal, modelo, hueso, ángulo, ámbar, oliva, fibra de vidrio y otros materiales.

Práctico y portátil: el juego manual de taladros manuales es fácil de transportar o almacenar en una caja de herramientas o en un bolsillo, lo que hace que su trabajo diario sea más conveniente, que son adecuados para el ensamblaje electrónico, herramientas, fabricación de modelos, bobinado, decoración del hogar, etc.

Vastar Mini Amoladora Eléctrica, Con 51 Accesorios,Herramientas Rotativas, Kit de Mini Taladro Manualidades Inalámbricas de 3.7V, Con luz LED, Para Proyectos de Manualidades y Creación de Bricolaje. € 33.33 in stock 1 new from €33.33

Amazon.es Features 【Sistema de flujo de aire innovador y diseño portátil】Amoladora recta el mecanismo de ventilación ayuda a prevenir la acumulación de calor, mini taladro electrico que funcione de manera más suave, más fresca y más silenciosa. mini amoladora eléctrica inalámbrico hace que sea cómodo de llevar.

【Protección de alto rendimiento y sobrecarga】Mini taladro electrico giratoria se puede ajustar a 6000 RPM, 14000 RPM o 21000 RPM según el escenario de uso. Si hay un atasco del eje, desconectará automáticamente la energía después de 3 segundos para evitar que el motor se queme. La salida del circuito utiliza tecnología de microcontrol inteligente para evitar sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento o cortocircuito,multiherrameinta y también se puede utilizar durante la carga.

【Accesorios ricos y amplia gama de aplicaciones】mini taladro manualidades con una herramienta giratoria inalámbrica de 3.7V, 2.0AH, bolsa de herramientas, caja de accesorios, manual de usuario y 50 accesorios,mini taladro bateria que pueden usarse para realizar varios proyectos domésticos o tareas manuales como para esmerilar, cortar, grabar, pulir, perforar, arte de uñas, etc., ¡puede estar seguro de comprar!

【Tecnología de aislamiento acústico y diseño de apariencia】Mini amoladora eléctrica adopta una tecnología avanzada de aislamiento acústico, que reduce en gran medida el ruido durante la operación. Tenga la seguridad de usarla. Mini taladro electrico está hecho de plástico ABS y caucho TPU, con función antideslizante, proporciona un agarre cómodo para lograr un mejor control y no es fácil de fatigar después de un uso prolongado; puede completar fácilmente tareas delicadas y trabajos más finos.

【Carga rápida y batería de gran capacidad】Amoladora recta adopte una batería de litio de alta capacidad de 2000 mA, descarga de alta velocidad de 10 ° C. Equipado con un cable de carga tipo C con un tamaño de 2A y una longitud de 1 metro, que se puede cargar rápidamente, y solo tarda de 1 a 1,5 horas en cargarse por completo. mini taladro electrico antes de que se agote la batería, el indicador LED parpadeará para recordarle que debe cargar.Lea el manual antes de usarlo READ Los 30 mejores Juguetes Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Juguetes Para Perros

Occre 19108 - Clavador € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Amazon.es Features La herramienta perfecta para insertar pines sin necesidad de un martillo.

Herramienta esencial para el montaje de sus modelos.

Modelo de barco, modelo de ferrocarril y modelo de vehículos vintage.

YINSAN 120 en 1 Juego de Destornilladores de Precisión con Magnetizador, Kit de Herramientas Precision de Reparación de Bricolaje Profesional para iPhones, Reloj, Tablet PC, MacBook, Cámara, Negro € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features 120 en 1 Destornilladores Precisión: El juego de destornilladores de precisión YINSAN podría usarse en la reparación común de electrodomésticos, como televisores, aires acondicionados, ventiladores, refrigeradores, automóviles, etc. También es una necesidad en el desmontaje y mantenimiento de teléfonos móviles, cámaras digitales, relojes, anteojos, computadoras portátiles, computadoras portátiles y consolas de juegos.

Gama Completa de Puntas de Destornillador de Acero CR-V: Las 98 piezas incluidas están hechas de acero al cromo vanadio CR-V de alta calidad, mucho más sólido y resistente. Y la cabeza de cromo vanadio tiene una dureza de 55-60 HRC, lo que conduce a un sellado preciso y estable. Cabeza de destornillador magnético, gama completa de puntas de destornillador para satisfacer todas las necesidades especiales de soportes para taladros portátiles, destornilladores eléctricos, etc.

Juego de Destornilladores de Precisión Imantados: Kit de herramientas de reparación YINSAN viene con una alfombrilla de memoria de tornillo magnético para el desmontaje y montaje de tornillos de una manera conveniente y efectiva. No se preocupe por la pérdida o la instalación incorrecta de tornillos pequeños y precisos.

Caja de Herramientas Profesional: Kit Destornilladores YINSAN con una caja de almacenamiento de material PP, fácil de transportar y almacenar, también resistente a los golpes. Diseño y partición razonables, posicionamiento estable y consistente, las piezas son difíciles de caer o perderse. Mejore sus reparaciones de manera efectiva y precisa. Mango ergonómico y antideslizante con pinzas antiestáticas para un trabajo conveniente y cómodo.

Excelente Servicio Postventa: El Juego Destornilladores precision Portatil 120 en 1 YINSAN incluye: 98 bits de destornillador; mango de destornillador; pinzas; spudger de plástico; lechón; Herramienta de expulsión de la tarjeta SIM; magnetizador / desmagnetizador; Estera de tornillo magnético, todas las herramientas que necesita para una amplia gama de trabajos, satisface sus diferentes necesidades. Si tiene cualquier problema sobre el producto, resolveremos su problema.

Fascinations Metal Earth MMT001 Kit De Herramientas (Set de pinzas) € 22.98 in stock 2 new from €22.98

Amazon.es Features Facilita la construcción de modelos de calidad de museo en 3d de acero Hojas

1 x Clipper, 1 x alicates de nariz plana, 1 x Aguja nariz alicates

fascinations presenta su set de 3 Metal Tierra Kit de herramientas, perfecto para ayudar a crear su modelo 3d de metal Tierra.

Se dobla, soporta, giros y las partes metálicas gozada así que usted no tiene que preocuparse demasiado.

Dilwe Mini Sierra de Mano, Modelo Herramienta Hobby Sierra de Mano Kit Navaja con 3 Piezas DIY Craft Blade € 16.39

€ 15.39 in stock 2 new from €15.39

Amazon.es Features APLICACIÓN: El juego de sierra manual para hobby es adecuado para recortar, tallar, desbarbar y cortar, etc.

ALTA CALIDAD: Con interfaces fijas de acero inoxidable, las cuchillas son sólidas. También con anillo de goma antideslizante, es cómodo para la operación manual.

HOJAS AFILADAS: Acero altamente resistente al desgaste y cuchillas afiladas que hacen especial a esta sierra.

3 HOJAS INCLUYEN: Hay tres hojas diferentes para usar en varios tipos de materiales.

GARANTÍA: Nuestro producto tiene garantía de 180 días, si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos, haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarlo a resolver su problema.

Mini Taladro Manual Modelismo de Herramientas Modelismo Naval de Brocas de Precisión para Madera, Joyería, Resina, Nogal, ámbar, 76 Piezas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Material: el tornillo de banco y el taladro giratorio negro con taladro giratorio están hechos de aleación de aluminio y plástico, el taladro de PCB está hecho de aleación dura, duradero y de larga duración.

Tornillo de banco: hecho de un taladro manual de acero alto para asegurarse de que el tornillo de banco esté listo para cualquier pasatiempo o trabajo de precisión, el mango acanalado le brinda la palanca correcta cuando gira el tornillo de banco, lo que le brinda velocidad y manejo de sus diseños de precisión.

Mini taladros para PCB: hechos de carburo de tungsteno, el diámetro del vástago es de aprox. 3 mm, la longitud total es de aprox. 36 mm / 1,4 ", adecuado para procesar PCB, placas FR-4 normales, CEM-3, SMT, CNC, moldes, plástico, placa de circuito, fibra de carbono, placa compuesta, etc.

Uso manual, compacto y práctico: el taladro helicoidal y la broca para PCB se pueden usar para manejar madera, plástico, caucho, PVC, nogal, modelo, hueso, cuerno, ámbar, oliva, joyería, fibra de vidrio, artesanías, etc.El taladro manual de tamaño compacto es bueno para guardar en una caja de herramientas o en el bolsillo, fácil de transportar y almacenar.

Amplias aplicaciones: adecuado para la fabricación de juguetes, modelos de coches, trenes, camiones, barcos, fabricación de joyas. Producción de placas de circuito CNC, pasatiempos, carpintería, metales blandos, artes y oficios.

Revell- Set de 3 Pinzas, Color Plateado (39063) € 5.49 in stock 5 new from €5.40

Amazon.es Features Con estas pinzas podrás fabricar las piezas más finas y delicadas, fácilmente y con seguridad

ARTESANIA LATINA 27074-1 - Plegalistones Eléctrico para Modelismo € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features Part Number 27074-1 Model 27074-1 Is Adult Product Language Inglés

ACTGON Pinzas de Precisión Kit, 11Pcs ESD Anti-estática Acero Inoxidable Pinzas Industriales para Electrónica, Joyería, Trabajo de Laboratorio, Artesanía € 15.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Set de Pinzas: 11 set de pinzas de precisión antiestáticas. Incluyendo puntas para diferentes propósitos, puntas curvas para una operación y extracción precisas; punta plana y puntiaguda para sujetar piezas más grandes; clip de cabeza de cuchilla / bisel para depilarse las cejas o el cabello.

Multipropósito: Kit de pinzas es adecuado para todo trabajo de precisión ligero. Se puede utilizar para la reparación de productos electrónicos, reparación de cámaras, reparación de teléfonos móviles, reparación de relojes, joyas, artesanías, eliminación de acné, tornillos para gafas, obras de arte, soldadura electrónica.

Excelente Calidad: Pinzas de precisión está hecho de acero inoxidable de alta resistencia y tiene un recubrimiento antiestático ESD. El diseño ESD protege los componentes y las manijas de la electricidad estática.

Operación Conveniente: Agarre largo ha sido tratado térmicamente y endurecido para hacer que las pinzas sean altamente elásticas. Las pinzas se pueden utilizar con flexibilidad durante la operación.

Nota: Pinzas Industriales están equipadas con una cubierta de plástico y un bolso. La cubierta de plástico evita daños en el extremo o protege al usuario de lesiones accidentales. La parte superior de las pinzas es muy afilada, cuando no esté en uso, cubra las pinzas con una cubierta de plástico y colóquelas en un bolso.

X SIM FITNESSX Juego de 13 herramientas de manualidades para deshierba, herramientas básicas de para deshierba, silueta, HTV, cameos, letras, incluye pinzas de tijera, espátula raspadora € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Amazon.es Features Lo que obtienes: juego de herramientas para manualidades y recortes de X SIM FITNESSX, incluye 13 unidades: 2 raspadores de gancho, 1 cuchillo de manualidades + 5 cuchillas, 3 pinzas antiestáticas ESD de acero inoxidable, 2 espátulas, 3 raspadores de plástico, 1 regla, 1 tijeras. Juego completo para los amantes de las manualidades.

Modo de empleo: los raspadores eliminan el restante con más cuidado; las pinzas te ayudan a agarrar las decoraciones y ponerlas en el ; la espátula puede presionar el como sea necesario, haciéndolo más compacto; el rascador puede quitar rápidamente el restante de una zona grande.

¿Por qué usar estas herramientas básicas de para manualidades? puedes utilizar este kit de herramientas para manualidades con adhesivo, retirar cera, cartulinas, creación de tarjetas, púas para manualidades, coger diamantes de imitación, etc. Pegatinas de , calcomanías de pared, manualidades de papel, costura, silueta, camafeos, caligrafía, diseño de joyas, trabajo de laboratorio y así sucesivamente... ¡un juego multiuso!

Material de alta calidad: estas herramientas básicas para manualidades están hechas de acero inoxidable resistente y plástico duradero, los mangos de plástico de los raspadores son ergonómicos y cómodos de agarrar. Fácil de usar.

Nota importante: las piezas metálicas del juego de herramientas de , tienen los bordes afilados, por favor, úsalas cuidadosamente. Lo más importante: No deben ser usadas por niños menores de 6 años.

WORKPRO 100-piezas Juego de Herramientas Básicas y Accesorios con Bolsa Alicates Destornilladores Llaves Metro para Bricolaje y Arreglos Diarios € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features 【KIT DE HERRAMIENTAS DE 100 PIEZAS】: este conjunto de herramientas incluye las herramientas más útiles y necesarias para el mantenimiento del hogar y el uso diario. Incluye juego de llaves,alicates,nivel de torpedo,llaves hexagonales,juego de puntas,martillo,destornilladores,cinta métrica, etc,. La bolsa de ziper nylon extra fuerte y bien diseñada para la organización, cada herramienta en su lugar bien sujetada.

【ACABADO CROMADO ANTICORROSIVO】: todas las herramientas están hechas con un acabado de cromo vanadio totalmente pulido, tratado térmicamente que protege contra la corrosión y la oxidación.

【Bolsa de Nylon】Viene con una bolsa de herramientas de nylon de boca ancha y compacta que permite un fácil almacenamiento y mayor flexibilidad. Solo empaca sus herramientas y llévalas contigo a cualquier parte cuando sea necesario.

【ALTAMENTE DURADERO, SEGURO Y FÁCIL DE USO】: todas las herramientas cumplen la mayor seguridad. No tiene que preocuparse de que sus herramientas se dañen o se rompan mientras están en uso. Nuestras herramientas vienen con un mango de agarre suave que las hace más cómodas y seguras que otras.

【IDEAL PARA EL MANTENIMIENTO DIARIO DEL HOGAR】: nuestro kit de herramientas es perfecto para el bricolaje o la reparación y el mantenimiento del hogar. Tiene todo el equipo y las herramientas necesarias. READ Los 30 mejores Collar Gato Personalizado capaces: la mejor revisión sobre Collar Gato Personalizado

Juego de 18 herramientas de vinilo, herramientas para plóter de acero inoxidable, accesorios para manualidades, cameos, rótula € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features - Con una bolsa de almacenamiento de 23,5 x 17,5 cm, puedes guardar las herramientas dispersas cómodamente. Es una buena idea

- El juego de herramientas de control de malas hierbas está hecho de acero inoxidable de alta calidad, que garantiza resistencia al desgaste, durabilidad, óxido, etc. Con las diferentes pinzas y ganchos, puedes quitar fácilmente el adhesivo y realizar pequeñas reparaciones que no son fáciles de dañar. Llévalo en cualquier momento

- 2 x ganchos de malas hierbas (diferentes tipos), 1 x pinzas (diferentes tipos), 2 x espátulas (diferentes tipos), 4 x raspadores (diferentes tipos), 1 x tijeras pequeñas, 1 x regla, 1 x cuchillo de manualidades de precisión + 5 cuchillas, 1 x bolsa de almacenamiento para guardar herramientas desordenadas

- Esta herramienta de silueta se compone de muchas partes metálicas y sus bordes son afilados (como reglas). Ten cuidado al usarlos. No dejes que los niños menores de 8 años

- Nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio y los productos más baratos. Si hay algún problema con el producto, póngase en contacto con nosotros tan pronto como sea posible.

Artesanía Latina 27011. Soporte de Casco para Maquetas Navales € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features Soporte para maquetas de barcos en madera que permite sujetar el modelo por la quilla y así poder trabajar con el barco en vertical una vez has montado el casco.

Queda totalmente fijo sin oscilación alguna, sin duda un complemento indispensable para los modelistas navales.

Realizado en madera maciza y tiene una longitud de pinza de 300 mm, siendo recomendable para sujetar barcos de hasta 400 mm de falsa quilla aproximadamente.

El soporte para casco de barcos es válido para los modelos de las series 19000, 20100 y algunos de la 20400 de Artesanía Latina.

Dispone de un punto de giro para inclinar el casco hasta la posición de trabajo ideal.

Tamiya - 74091, Plastic Scriber II, La herramienta de plástico para cortar € 14.39

€ 13.23 in stock 4 new from €10.15

Amazon.es Features Es adecuado para cortar tableros de plástico gruesos

Agrega detalles a los modelos de escala de plástico

La cuchilla se puede retraer con seguridad adentro cuando no está en uso

Se incluyen dos cuchillas de repuesto intercambiables

Pinzas de Precisión Kit 12pcs Anti-Estáticas de Acero Inoxidable Pinzas Electronica para Electrónica Trabajo de Laboratorio Maintenance Tools Ceja y Pelo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features El kit de accesorios es ideal para electrónica, artesanía, medicina, trabajo de laboratorio o belleza.

El recubrimiento antiestático ESD ayuda a proteger los componentes electrónicos sensibles del daño electrostático. La cubierta de plástico evita daños en la punta de los terminales o protege al usuario de lesiones accidentales.

Cada accesorio está hecho de acero inoxidable y tiene una alta dureza. Después del tratamiento térmico y el tratamiento de endurecimiento, tiene una alta elasticidad, propiedades antiestáticas y antimagnéticas.

La gama 12PCS va de ESD10 a ESD19, mecanizado de precisión, alineación precisa y agarre perfecto para satisfacer sus necesidades.

Protección de la funda de cuero: las pinzas se guardan y protegen en una funda de cuero negro, ¡lo que facilita el transporte del juego de pinzas sobre la marcha

Revell Modelo para armar del Scharnhorstkit Modello, Escala 1:570 (5037) (05037), 40,6 cm de Largo € 15.99 in stock 9 new from €13.67

Amazon.es Features Detailed deck structures

3 rotatable gun turrets with 28 cm guns

Twelve 15 cm guns

Anti-aircraft guns

Arado 196 Seaplane

CYH 2 Piezas Alicates de Corte Diagonal, Precisión Alicate Cortador, Alicates Pelacables Pinzas para Electricista Cortador de Precisión de Corte Lateral Cortador de Alambre Corta Tijeras € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features ✅【DE ALTA CALIDAD】El alicates de corte electricista está hecho de acero al cromo-vanadio con una superficie fosfatada y un recubrimiento electrolítico para mayor durabilidad

✅【CARACTERÍSTICAS】Alicates electricista de 5" de largo para áreas de difícil acceso. Mango antideslizante, antiestático y cómodo, ligero y fácil de llevar

✅【ALICATES MULTIFUNCIONALES】Los alicate de corte son adecuados para la instalación eléctrica/sujeción de maquinaria de precisión utilizada en la reparación electrónica/procesamiento de joyas/modelación/proceso de corte de cables, etc

✅【FÁCIL DE USAR】Los alicates para cortar tornillos son ligeros, de contorno fino y fáciles de manejar, con mangos aislados para un fácil manejo

✅【PAQUETE INCLUYE】2 piezas tijeras electricista. Cada uno de nuestros productos está respaldado por una garantía del 100%, protección de calidad, así que por favor no dude en contactarnos con cualquier pregunta que pueda tener

wolfcraft Juego de mini-pinzas con resorte microfix, 7 piezas I 3420000 I ¡La pinza con resorte en miniatura para tareas difíciles! € 6.00 in stock 6 new from €4.72

Amazon.es Features De aplicación universal, especialmente adecuada para la fabricación de maquetas

Mango preciso en todas las ocasiones

Resistente

Zacro 11 Pcs Kit de Pinzas de Precisión, Tweezers Anti-Estáticas de Acero Inoxidable para las Electrónicas, Joyería, Laboratorio o Cosmetología, etc, Negro € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features {Aplicación Amplia}--11 Pcs kit de pinzas es ideal para las electrónicas,joyería, otras artesanías finas, trabajo de laboratorio o cosmetología, etc.

{Protección de ESD}--Cada pinza está cubierto con un recubrimiento ESD resistivo para evitar accesorios de los daños electrónicos por electricidad estática.

{Material Fiable}--Cada pinza esta hecho de material de acero inoxidable.Tiene la elaticidad alta después un tratamiento térmico y endurecimiento y sin magnético.

{Protección Adicional}--Con una cubierta plástica correcta, se puede prevenir los daños a las puntas de pinzas o proteger el usario de la lesion accidental.

Nota: Las puntas de pinzas es muy afilada,ten cuidado al usar.

