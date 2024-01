Inicio » Varios Los 30 mejores guantes latex desechables capaces: la mejor revisión sobre guantes latex desechables Varios Los 30 mejores guantes latex desechables capaces: la mejor revisión sobre guantes latex desechables 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de guantes latex desechables?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ guantes latex desechables del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ARNOMED Guantes nitrilo negro talla M, guantes de nitrilo, caja guantes nitrilo 100 unidades, guantes negros nitrilo sin polvo y látex, desechables, guantes nitrilo mecanico en XS, S, M, L, XL, XXL € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENTE AL DESGARRO Y SEGURO ✓ Los guantes ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK son más gruesos y resistentes al desgarro que los guantes de nitrilo convencionales. Por ello, ofrecen la mejor protección en las aplicaciones más diversas.

¡DE USO ALIMENTARIO ✓ Los guantes nitrilo mecanico ARNOMED NITRIL MIDNIGHT BLACK son unos guantes de cocina muy populares en el sector de la gastronomía y también ofrecen una protección fiable y una higiene inmejorable en el hogar.

PROTECCIÓN FIABLE ✓ Estos guantes nitrilo sin polvo talla M cumplen las normas más exigentes (EN 455 y EN 374) y ofrecen una protección segura contra virus, bacterias, sustancias químicas y muchos otros, incluso en el ámbito sanitario profesional.

PUNTAS ANTIDESLIZANTES ✓ Gracias a las puntas de los dedos texturizadas, los guantes de uso desechable ofrecen un agarre óptimo, por ejemplo, al tatuar e incluso con las manos mojadas al aclarar/limpiar.

GUANTES DE NITRILO DESECHABLES Y SIN LÁTEX ✓ Los guantes de nitrilo desechables ARNOMED no contienen látex ni polvo. Son una excelente opción y una alternativa respetuosa con la piel para los alérgicos al látex.

EUROPAPA 100 Guantes De Nitrilo Desechables, Guantes Desechables, Guantes De Examen, Guantes De Nitrilo, Sin Polvo, Sin LÁTex, No EstÉRiles, Sin LÁTex, Guantes Disponables (M, Negro) € 9.98

€ 9.50 in stock 2 new from €9.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente al desgarro y al agarre: los guantes desechables EUROPAPA NITRIL son más gruesos y más resistentes que los guantes de nitrilo tradicionales. Gracias a las puntas de los dedos texturizadas, ofrecen además de una protección fiable incluso en condiciones de humedad

Protección fiable: cumple con los más altos estándares (EN 455 y EN ISO21420:2020, y EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO374-5:2016) y ofrece protección contra virus, productos químicos y mucho más. - Ya sea para trabajos de higiene y limpieza en casa o en el ámbito médico profesional

Respetuoso con la piel y libre de látex y polvo: los guantes desechables de nitrilo de EUROPAPA no contienen látex ni polvo. Son una excelente opción y una alternativa agradable para la piel para personas alérgicas al látex y con piel sensible.

Fácil de alimentar: los guantes desechables de nitrilo EUROPAPA son adecuados como guantes de cocina en la gastronomía y también representan un ayudante diario fiable y de apoyo a la higiene y a la vida cotidiana.

Colores surtidos: estos guantes de nitrilo forman parte de nuestra serie EUROPAPA. Elige tu color favorito en guantes desechables de calidad premium entre las variantes azul oscuro, azul claro, morado, negro, rosa y blanco y más.

ARNOMED Guantes de latex talla L, blancos, 100 unidades/caja, guantes latex sin polvo, guantes desechables, guantes de latex XS, guantes latex talla S, M, L y XL, caja guantes latex desechables € 11.95 in stock 1 new from €11.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SIN POLVO ✓ Los guantes de latex talla L desechables de alta calidad de ARNOMED no contienen polvo, por lo que son más respetuosos con la piel y mucho más saludables que las alternativas que sí incluyen polvo.

RESISTENCIA AL DESGARRO Y ALTA DURABILIDAD ✓ Los guantes de latex talla L desechables ARNOMED ofrecen alta calidad y resistencia. Además, se pueden utilizar para manipular objetos afilados sin que sufran desgarros.

ELÁSTICOS ✓ Estos guantes de latex talla L de ARNOMED se adaptan a la mano como una segunda piel, son agradables al tacto y permiten así una comodidad de uso óptima.

CALIDAD MÉDICA ✓ Los guantes de látex ARNOMED cumplen con las altas exigencias en el ámbito de la salud (EN 455) y son igualmente adecuados como guantes de cocina o de limpieza para su hogar.

AGARRE ESPECIAL ✓ Los guantes ARNOMED de uso desechable disponen de un texturizado en las puntas de los dedos y permiten así un agarre antideslizante, incluso al enjuagar o limpiar. READ Los 30 mejores Acondicionador Sin Sulfatos capaces: la mejor revisión sobre Acondicionador Sin Sulfatos

IKHAI Guantes de Nitrilo desechables talla M - Caja de 100uds - Nitrilo Puro - Guantes Limpieza, Cocina, Mecánico Taller, Laboratorio - Sin polvo - Sin látex - Color azul € 7.97 in stock 1 new from €7.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CERTIFICADO ISO 374-1】: Caja de 100 guantes CON certificado ISO para garantizar la protección contra productos químicos y microorganismos.

✅【RESISTENTE A ROTURAS】: Estos guantes están hechos de nitrilo 100% puro, por lo que son mucho más resistentes y elásticos que los que están hechos con una composición de nitrilo y vinilo. Asegúrate de que los tuyos sean de nitrilo puro!

【COMODIDAD Y AGARRE】: Se adaptan con precisión a las yemas de los dedos y la palma de la mano dando un buen agarre y comodidad.

【Sin LÀTEX ni POLVO】: No provoca alergias y permite su uso en la manipulación de alimentos, industria y laboratorios químicos.

️【MÚLTIPLES USOS】: Gracias a su resistencia a la rotura, se pueden utilizar en campos como laboratorio, enfermería, taller mecánico, cocina, jardinería, bricolaje, limpieza...

SF Medical Products GmbH Guantes de nitrilo Caja de 100 piezas (M, azul) sin polvo guantes desechables, sin látex guantes de examen, no estériles, talla mediana € 9.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SF medical products guantes de nitrilo azul

Zonas de uso: medicina de peluche medicina los cosméticos la industria apto para uso alimentario zonas

Médica guantes de examen

Sin polvo, no estéril, agradable para la piel

Tamaño: M 100 pcs caja

Comfy Package Guantes industriales de nitrilo negro [100 unidades] 6 mil. Guantes desechables de texturizados sin látex y polvo, talla M € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes desechables multiusos, paquete de 100 unidades de 6 mil. Guantes negros desechables de plástico de nitrilo medio sin látex. Popular en las industrias de conserjería, servicio de alimentos, trabajo de laboratorio y áreas donde se requiere protección de las manos. Su color negro oculta la suciedad y la mugre.

Superficie texturizada y agradable al tacto: para un agarre más duro en los artículos, estos guantes desechables negros ambidiestros están ligeramente texturizados, lo que permite un trabajo detallado y para su uso con pantallas táctiles.

Sin polvo ni látex: estos guantes profesionales sin látex negro no contienen polvo ni látex, por lo que no hay molestias ni agravaciones de ellos.

Material impermeable ultraduradero: su textura extra resistente permite un estiramiento expandido sin desgarros, dejándote con un guante que no se rasga cuando lo pones o lo usas.

Seguro para los alimentos: permanece limpio cuando se trata de alimentos desordenados con estos guantes de preparación de alimentos seguros para alimentos. ¿A la parrilla? ¿Barbacoa? Mantente limpio y protegido

Ansell Microflex 93-732 Guantes Nitrilo Sin Polvo, Guantes Desechables Resistentes, Latex Free, Guantes Alimentarios Multiusos, Talla M, Negros (100 Unidades) € 9.95 in stock 1 new from €9.95

1 used from €8.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LOS GUANTES DE PROTECCIÓN ANSELL MICROFLEX 93-732 ofrecen una resistencia superior a salpicaduras de productos químicos peligrosos (EN 374:2003) para uso en los sectores médico, industrial o de limpieza

CONFORT - Superficie completamente texturizada para un agarre fiable y consistente en todo tipo de entornos, con nitrilo suave y flexible óptimo para los sectores químicos, industriales, mecánicos o incluso tareas de menaje y de bricolaje

ÓPTIMOS PARA USOS DIVERSOS - El color negro aporta contraste y oculta las manchas de aceites y otras sustancias, complemento ideal para tareas como la reparación de automóviles y primeros auxilios o en los sectores alimentario, de cosmética y tatuajes

SIN POLVO - previene las alergias al látex al tiempo que ofrece un alto nivel de resistencia y confort, lo que hace de este guante el producto óptimo para trabajadores con piel sensible

Cada día MILLONES DE PERSONAS en todo el mundo dependen de ANSELL en su VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL - Con ANSELL saben que están SIEMPRE PROTEGIDOS y pueden trabajar mejor

Peha-soft Guantes Desechables de Látex, Sin polvo, No Estéril, Talla M, 100 unidades € 11.02 in stock 4 new from €11.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GUANTES NITRILO: Ideados para actividades sanitarias, tanto en planta como en quirófano, como exámenes médicos, pacientes de alto riesgo y materiales contaminados

RESISTENTES: Elevada elasticidad y resistencia frente a fisuras, asegurando una durabilidad superior frente a otros tipos de guantes

SIN POLVO: Estos guantes desechables no contienen polvo, por lo que son una alternativa mucho más saludable y respetuosa con la piel

MÚLTIPLES USOS: También sirven para actividades especiales de contacto con alimentos, esterilización y para la manipulación de sustancias químicas

SOBRE HARTMANN: Con más de 200 años trabajando para la salud, innovando y tratando activamente de mejorar el sistema sanitario a través de sus productos y áreas de negocio en todas partes del mundo

Areso 100 pcs Guante Nitrilo Desechables Azules Guantes sin Latex y sin Polvo | Uso en Gastronomía, Limpieza, Veterinaria, Tatuajes... | Guante Elástico, Confortable e Impermeable (100, M) € 5.99 in stock 1 new from €5.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ RESISTENTE y ANTI-ROTURAS: alta resistencia a las fisuras y una durabilidad muy superior a los guantes convencionales. Fabricado con altos estándares de calidad y certificado por la Unión Europea.

✅AMPLIA VARIEDAD DE USOS: El guante tiene un diseño único con su agarre seguro para evitar enganchones, roturas y desgarros. Perfecto para entornos grasientos y/o que requieren una higiene extrema: industria mecánica, la automoción, gastronomía, limpieza, veterinaria, tatuajes...

✅TÁCTILES: Estos guantes permiten utilizar dispositivos móviles y tabletas sin necesidad de quitárselos. Algo muy ventajoso para la mayoría de los profesionales.

✅ ADECUADO PARA AMBIDIESTROS: Los guantes de nitrilo son ambidiestros, por lo que no hay que dividir un par para reemplazar un guante dañado.

✅ 100% LIBRE DE LÁTEX y DE POLVO: Estos guantes médicos desechables no contienen látex ni polvo. Son una alternativa muy buena y respetuosa con la piel para los alérgicos al látex.

EUROPAPA® 200 Guantes De Nitrilo Desechables Que Cumplen Las Normas EN455 EN374, Sin Polvo Ni LÁTex, Guantes Desechables Disponibles En Las Tallas S, M, L Y XL (S, Negro) € 14.89 in stock 1 new from €14.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistentes al desgarro y con buen agarre: los guantes de nitrilo desechables EUROPAPA son más gruesos y resistentes al desgarro que los guantes de nitrilo convencionales. Gracias a las puntas de los dedos texturizadas, además de una protección fiable también ofrecen un agarre óptimo en condiciones húmedas.

Protección fiable: cumplen con los más altos estándares (EN 455 y EN ISO21420:2020, y EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO374-5:2016) y ofrecen protección contra virus, productos químicos y similares. Ya sea para trabajos de higiene y limpieza en casa o en el sector médico profesional.

Respetuosos con la piel, sin látex y sin polvo: los guantes de nitrilo desechables EUROPAPA no contienen látex ni polvo. Son una excelente opción y una alternativa hipoalergénica para personas alérgicas al látex y con piel sensible.

Adecuados para uso con alimentos: los guantes de nitrilo desechables EUROPAPA son adecuados como guantes de cocina en el sector de la gastronomía y también son un ayudante diario fiable e higiénico para uso privado.

Variedad de colores: estos guantes de nitrilo son parte de nuestra serie EUROPAPA. Elige tu color favorito de guantes desechables de calidad prémium entre las variantes azul oscuro, azul claro, morado, negro, rosa, blanco y muchos colores más.

Ansell TouchNTuff 69-318 Guantes Desechables Sin Polvo, Dedos Texturizados y Reforzados, Protección Mecánica, Seguridad Alimentaria, Látex de Caucho Natural, Blanco, Talla M (100 Guantes) € 12.95

€ 11.50 in stock 2 new from €11.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN EXCELENTE - Guante duradero de examen de látex con mayor grosor en los dedos para una protección adicional en entornos exigentes - Ideal para profesionales como esteticistas, peluqueros, tatuadores

CONFORT EXTRA - Su textura en la punta de los dedos para un agarre más seguro y fiable para una fácil colocación y comodidad, hacen de este guante la solución perfecta para tareas domésticas de limpieza

UNA MAGNÍFICA ELABORACIÓN - Diseñados y fabricados pensando en la calidad. Los valores relativos a microagujeros son inferiores a los requisitos mínimos estándar para guantes de látex del sector

AMPLIA VARIEDAD DE USOS - El guante tiene un diseño único con su agarre seguro para evitar enganchones, roturas y desgarros. Perfecto para entornos grasientos, como la industria mecánica o de automoción

Cada día MILLONES DE PERSONAS en todo el mundo dependen de ANSELL en su VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL - Con ANSELL saben que están SIEMPRE PROTEGIDOS y pueden trabajar mejor

EUROPAPA 100 Guantes Desechables De LÁTex, Color Blanco, Azul, Sin Polvo, Guantes Desechables EN455 Y EN374, Guantes De LÁTex Desechables, En Tallas XS, S, M, L Y XL Disponibles (M, Blanco) € 10.99

€ 10.50 in stock 2 new from €10.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENTE Y AGRAZADO: los guantes desechables de látex EUROPAPA son más gruesos y más resistentes que los guantes de látex convencionales. Gracias a las puntas de los dedos texturizadas, además de una protección fiable también en condiciones húmedas ofrecen un agarre óptimo

Protección confiable: cumplen con los más altos estándares (EN 455 y EN ISO21420:2020, y EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO374-5:2016) y ofrecen protección contra virus, productos químicos, etc. - Ya sea para trabajos de higiene y limpieza en casa o en el sector médico profesional

Respetuoso con la piel y sin polvo: los guantes desechables EUROPAPA de látex no contienen polvo. Son una excelente opción y una alternativa hipoalergénica para las personas alérgicas al nitrilo.

ALIMENTOS LEBENSMITTELECHT: los guantes desechables EUROPAPA de látex son adecuados como guantes de cocina en la gastronomía y constituyen igualmente en el uso privado un ayudante diario fiable e higiénico.

Selección de colores coloridos: estos guantes de látex son parte de nuestra serie EUROPAPA Elige tu color favorito en guantes desechables de calidad premium de las variantes azul y blanco.

Reflexx R46 Guantes de Látex, Sin Polvo, Ámbar, Talla L (Paquete de 100 Piezas) € 9.58

€ 8.84 in stock 4 new from €8.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes internamente clorinati para reducir el riesgo de alergias; la ausencia de polvo también reduce el riesgo de eccemas y contaminación; Acabado microruvida en los dedos para aumentar la toma y la sensibilidad táctil

Desechables, ambidestri y con acabado Micro en relieve para una presa mejorada

ppp Cat. 3 de riesgo también para protección de químicos y microorganismos (los sentidos D. lgs 475/92 en attuazione dir. 89/686/CEE)

Dispositivo médico en ambito hospitales y dental (AQL 1,5), de esaminazione, también invasiva, se colocan de un uso temporalmente (los sentidos de la Directiva 93/42/CEE y siguiente D. lgs 37/2010 en attuazione dir 2007/47/CEE normas en 455 1, 2, 3 & 4)

moca aptos al contacto con diferentes tipos de alimentos (conforme al DM 21.3.1973, REG. 1935/2004/CE y REG; Ue 10/2011 y posteriores actualizaciones) READ Los 30 mejores Escaleras Telescopicas Aluminio capaces: la mejor revisión sobre Escaleras Telescopicas Aluminio

SF Medical Products GmbH Guantes de vinilo 100 pcs caja (L, Transparente), guantes de examen desechables, libres de látex y polvo, sanitarios para la limpieza de la cocina, no estéril € 9.40 in stock 3 new from €4.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN: PROTECCIÓN y higiene de las manos durante los labores habituales. Los guantes de vinilo aseguran, además, la protección de manos en los trabajos no complejos en condiciones la humedad elevada

CONFORT: CONFORT óptimo EN USO de guantes de cualquier talla. Guantes desechables aptos para llevar en cualquier mano

CONTACTO CON LA PIEL: Los guantes no son agresivos con la piel, no contienen talco ni látex

FINALIDAD: UNIVERSAL en el hogar, belleza y estética, industria alimenticia, peluquería

TAMAÑO: L, caja de 100 piezas

ARNOMED Guantes nitrilo M, 200 uds/caja, guantes nitrilo talla S, M, L o XL, guantes nitrilo negro, guantes de nitrilo sin polvo y látex, guantes negros nitrilo, guante nitrilo, guantes nitrilo negros € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2000 UNIDADES DE GUANTES NITRILOS NEGROS ✓ En este paquete recibirá 2000 unidades de guantes nitrilo negros d'ARNOMED (10 cajas de 200 uds/caja). ¡son ideales para lugares con gran necesidad!

RESISTENTES AL DESGARRO Y ANTIDESLIZANTES ✓ Los guantes de nitrilo talla M desechables ofrecen una mayor resistencia al desgarro. Gracias a las puntas de los dedos texturizadas, ofrecen no solo una protección fiable, sino también una adherencia óptima en condiciones de humedad.

PROTECCIÓN FIABLE ✓ Estos guantes de nitrilo talla M negro cumplen las normas más estrictas (EN 455 y EN 374) y ofrecen protección frente a virus, productos químicos, etc., tanto para labores de higiene y limpieza en el hogar como en el ámbito sanitario profesional.

RESPETUOSOS Y SIN LÁTEX ✓ Los ARNOMED NITRILO NEGRO 200 uds. no contienen látex ni polvo. Los guantes nitrilo son una excelente opción y una alternativa respetuosa con la piel para los alérgicos al látex y las personas con piel sensible.

APTO PARA USO ALIMENTARIO ✓ Los guantes nitrilo desechables en negro sirven como guantes de cocina en el sector de la restauración y también son un complemento fiable e higiénico para el día a día en el ámbito privado.

ABD Guantes Nitrilo Desechables sin polvo, sin látex, 100 unidades/caja, guantes desechables, disponibles en talla S, M, L y XL(LATEX FREE) (M, Rosa) € 8.90 in stock 1 new from €8.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENTE AL DESGARRO Y SEGURO ✓ Los guantes ABD NITRIL son más gruesos y resistentes al desgarro que los guantes de nitrilo convencionales. Por ello, ofrecen la mejor protección en las aplicaciones más diversas.

¡DE USO ALIMENTARIO ✓ Los guantes nitrilo mecanico ABD NITRIL son unos guantes de cocina muy populares en el sector de la gastronomía y también ofrecen una protección fiable y una higiene inmejorable en el hogar

Zonas de uso: medicina, medicina veterinaria, los cosméticos, la industria, apto para uso alimentario zonas Sin polvo, no estéril, agradable para la piel, con superficie micro rugosa

Bayeco - Guantes un solo uso - Nitrilo - Color Azul Claro - Ambidiestros - Dedos texturizados para mejor agarre - Aptos para alérgicos al látex - Pack dispensador de 30 unidades - Talla S € 3.49 in stock 1 new from €3.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Guantes de nitrilo azul desechables. ¡Atención! El color puede variar de las fotos a un tono azul claro o celeste.

El producto consiste en una caja de 30 unidades de guantes de nitrilo desechables en color azul. Disponibles en talla S y M.

Los guantes de nitrilo azul son aptos para personas con alergia al látex.

Están especialmente diseñados para el contacto alimentario. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

Estos guantes de nitrilo son ambidiestros, por lo que no es necesario dividir un par en el caso de que un guante se estropee durante el uso.

Guantes Luna Supreme - Guantes de Vinilo Blanco Traslucido Sin Polvo, Talla M | Guantes de Examen | Ambidiestros, Sin Latex, No Esteriles | 100 Uds € 7.95

€ 7.50 in stock 3 new from €7.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CAJA de 100 UNIDADES de GUANTES DESECHABLES DE VINILO - Proteger al usuario contra: Suciedad, siempre y cuando no sean sustancias nocivas. Para la protección contra riesgo microbiológico y contra riesgo químico bajo.

TALLA M - Longitud de la mano del usuario 171 mm - Perímetro de la mano del usario: 178 - Ambidiestros - Finos y sensibles al tacto, debido a que su superficie externa es lisa en puño, palma y dedos

⚪️ VINILO BLANCO TRASLUCIDO SIN POLVO - no dejan manchas y no secan la piel - Sin látex, para evitar alergias - Non estériles

NORMAS: CE 0161 CAT III: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016/A1:2018 y EN ISO 374-5:2016

‍⚕️ GUANTES DE EXAMEN UN SOLO USO se recomiendan para realización de tareas de corta duración con una frecuencia de cambio elevada. Perfecto para salones de belleza, clínicas estéticas, etc.

ARNOMED Guantes vinilo sin polvo talla M, 100 unidades/caja, guantes de vinilo sin polvo, guantes vinilo transparentes, guantes vinilo desechables, guantes desechables vinilo talla S, M, L y XL € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN FIABLE ✓ Los guantes vinilo sin polvo talla M de ARNOMED cumplen con las normas de calidad más exigentes (EN 455 y EN 374), por ello son ideales tanto en el ámbito sanitario como en el hogar.

SIN LÁTEX ✓ Para la fabricación de los guantes de vinilo talla M de ARNOMED se prescinde del látex. Por ello, estos guantes son ideales para los alérgicos al látex, por ejemplo.

SIN POLVO ✓ Los guantes desechables vinilo de ARNOMED no contienen polvo y, por tanto, no son perjudiciales para la salud. Así, se protegen no sólo las manos, sino también las vías respiratorias y las membranas mucosas.

SUAVE ✓ Los guantes ARNOMED de uso desechable son muy suaves y de tacto muy agradable sobre la piel. A diferencia de los guantes de látex, no se pegan al vello corporal.

RESISTENTE AL DESGARRO ✓ Los guantes desechables de vinilo M de ARNOMED presentan una larga durabilidad y una alta resistencia al desgarro. Por ello, ofrecen una protección sólida para las tareas de jardinería, bricolaje, atornillado o en la cocina.

Guantes desechables de látex BLACK sin polvo, talla M, paquete de 100 unidades € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recibirá 100 guantes de látex de color negro sin polvo (= 1 caja)

Los guantes desechables BLACK de látex de BINGOLD miden 240 mm de largo

Guante higiénico especialmente respetuoso con la piel, fabricado con látex de caucho natural y con revestimiento interior de polímero

Los guantes de la marca BINGOLD se caracterizan por un acabado premium y un material de alta calidad.

Cumplen las normas EN 420, EN 455, AQL 1.5 y cuentan con certificación CE: categoría III, producto sanitario de clase I

NIMEDA Guantes desechables L Naranja 100 unidades de guantes de nitrilo 2-3 guantes gruesos desechables guantes de trabajo sin polvo y látex con agarre de diamante | Talla L € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 100 unidades: los guantes desechables NIMEDA en naranja son versátiles y son ideales tanto como guantes de jardín como como guantes de trabajo. Se empaquetan individualmente de forma higiénica y vienen en una práctica caja de 100 unidades

Agarre óptimo: gracias a su exclusivo patrón de agarre de diamante y a la textura extra gruesa, los guantes desechables Kemes son extremadamente resistentes y duraderos. Ofrecen una sensibilidad táctil óptima y garantizan un agarre seguro y cómodo.

Resistente: 2-3 veces más grueso que los guantes convencionales, pero también más robusto. Te ofrecen el agarre perfecto y garantizan una protección fiable en diversas necesidades de trabajo

Versátil: guantes desechables en color naranja brillante están especialmente diseñados para el sector del automóvil y trabajos de montaje. Ofrecen una protección fiable contra la suciedad y son ideales para manipular aceites y productos químicos.

Máxima calidad: cumple con PSA (EU) 2016/425 | EN ISO 374 | EN 455 | EN 388 | EN 16523-1 | Sin látex, sin polvo, sin DEHP/DOP

EUROPAPA® 100 guantes de vinilo desechables, guantes de examen, sin látex, sin polvo, guantes de vinilo disponibles en tallas S, M, L y XL (Transparencia, XL) € 9.99

€ 9.50 in stock 2 new from €9.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENTES AL DESGARRO Y AGARRE: Los guantes desechables de vinilo EUROPAPA son más gruesos y resistentes al desgarro que los guantes de nitrilo convencionales. Gracias a las yemas texturizadas de los dedos, ofrecen una protección fiable y un agarre óptimo incluso cuando están mojados. Ofrecen una protección fiable al trabajar en el jardín, hacer bricolaje, atornillar o en la cocina.

PROTECCIÓN CONFIABLE: Cumplen con los más altos estándares (EN 455 y EN ISO21420:2020, y EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO374-5:2016), son duraderos y resistentes al desgarro y ofrecen protección contra virus y productos químicos. , etc., ya sea para trabajos de higiene y limpieza en el hogar o en el sector médico profesional.

Respetuosos con la piel, sin látex y sin polvo: los guantes de vinilo desechables EUROPAPA no contienen látex ni polvo. Son una excelente opción y una alternativa respetuosa con la piel para personas alérgicas al látex y personas con piel sensible. Protegen no solo sus manos, sino también sus vías respiratorias y mucosas.

SEGURO PARA LOS ALIMENTOS: Los guantes desechables de vinilo EUROPAPA son adecuados como guantes de cocina en el sector de la restauración y también son un ayudante diario fiable que favorece la higiene en el uso privado.

SELECCIÓN DE COLORES COLORIDA: Estos guantes de vinilo son parte de nuestra extensa SERIE EUROPAPA. Elige tu color favorito de guantes desechables en calidad premium entre las variantes transparencia, azul, amarillo y negro.

by Amazon - Guantes desechables de vinilo, Talla XL, Paquete de 100(Anteriormente Marca Hevea) € 8.25 in stock 1 new from €8.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El embalaje puede variar de las imágenes mostradas. Este producto era anteriormente un producto de Hevea. Ahora es parte de la marca by Amazon. El producto tiene exactamente las mismas formulaciones, tamaño y calidad

Especial para alérgicos al látex

Multiusos

Sin polvo. No deja residuos en tus manos ni en tu ropa

Máximo comfort READ Los 30 mejores microondas con grill digital capaces: la mejor revisión sobre microondas con grill digital

EUROPAPA® EN455 EN374-200 Guantes De Nitrilo Desechables, Sin Polvo, Sin LÁTex, Guantes Desechables Disponibles En Las Tallas S, M, L Y XL (L, Rosa roja) € 17.99 in stock 2 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistentes al desgarro y con buen agarre: los guantes de nitrilo desechables EUROPAPA son más gruesos y resistentes al desgarro que los guantes de nitrilo convencionales. Gracias a las puntas de los dedos texturizadas, además de una protección fiable también ofrecen un agarre óptimo en condiciones húmedas.

Protección fiable: cumplen con los más altos estándares (EN 455 y EN ISO21420:2020, y EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO374-5:2016) y ofrecen protección contra virus, productos químicos y similares. Ya sea para trabajos de higiene y limpieza en casa o en el sector médico profesional.

Respetuosos con la piel, sin látex y sin polvo: los guantes de nitrilo desechables EUROPAPA no contienen látex ni polvo. Son una excelente opción y una alternativa hipoalergénica para personas alérgicas al látex y con piel sensible.

Adecuados para uso con alimentos: los guantes de nitrilo desechables EUROPAPA son adecuados como guantes de cocina en el sector de la gastronomía y también son un ayudante diario fiable e higiénico para uso privado.

Variedad de colores: estos guantes de nitrilo son parte de nuestra serie EUROPAPA. Elige tu color favorito de guantes desechables de calidad prémium entre las variantes azul oscuro, azul claro, morado, negro, rosa, blanco y muchos colores más.

VENSALUD | Guantes de NITRILO Desechables | Sin Polvo | Resistentes | Para Laboratorios, Sanitarios, Cocina, Estudios de tatuaje, Veterinaria, Limpieza, Examen | Sin Látex | 100 uds. | Azul | Talla XL € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UNA MAGNÍFICA ELABORACIÓN - Nuestros guantes de nitrilo son diseñados y fabricados pensando en la calidad. Son finos y sensibles al tacto, gracias a su superficie suave. Además, al no contener polvo no dejan manchas y no secan la piel. Estos guantes están certificados: CE - EN374 - EN455 - EN420.

RESISTENTES, CÓMODOS Y SIN POLVO - Los guantes de nitrilo ofrecen un buen nivel de comodidad y adaptabilidad gracias a su elasticidad. Son duraderos y muy resistentes a la abrasión a ácidos, reduciendo así el riesgo de pinchazos, ofreciendo una protección excelente. También, debemos resaltar que no contienen polvo y esto reduce el riesgo de contaminación, previniendo además la resequedad, por ello, son ideales para profesionales como sanitarios, esteticistas, peluqueros, tatuadores, entre otros.

TALLA XL y AMBIDIESTROS - La longitud de la mano del usuario es de 22-23 cm y desde la base de la palma, hasta la base de los dedos es más de 11cm. Además, el diseño ambidiestro permite utilizarlos en cualquier mano.

MÚLTIPLES USOS - Nuestros guantes de nitrilo tienen un diseño único con su agarre seguro para evitar enganchones, roturas y desgarros. Son útiles para profesionales sanitarios, centros odontológicos, esteticistas, peluqueros, tatuadores, uso en la cocina, centros de belleza / spa, fisioterapeutas, entornos grasientos como la industria mecánica o de automoción.

MATERIAL SIN LÁTEX - Nitrilo azul sin polvo y sin látex. Al no contener látex, no provoca alergias y permite que sea usado sin riesgos en manipulación de alimentos, industria y química.

AIESI® Guantes de Látex desechables con polvo para uso médico DOCTOR GLOVES (Paquete de 100 piezas) talla M € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DOCTOR GLOVES Guantes médicos desechables hechos de látex de caucho puro lubricado, ambidiestro, alta protección, brazalete con borde antideslizante, superficie lisa y alta sensibilidad táctil

Producto comúnmente utilizado en el campo médico y profesional como protección para las manos de los operadores durante maniobras no quirúrgicas que proporcionan una excelente barrera biológica

CUMPLE CON EL REGLAMENTO EN420 - EN374 - EN455

Disponible en las tallas S a L

Dispositivo Médico con Marca CE

Guantes desechables de látex BLACK sin polvo, talla S, paquete de 100 unidades € 15.90 in stock 1 new from €15.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recibirá 100 guantes de látex de color negro sin polvo (= 1 caja)

Los guantes desechables BLACK de látex de BINGOLD miden 240 mm de largo

Guante higiénico especialmente respetuoso con la piel, fabricado con látex de caucho natural y con revestimiento interior de polímero

Los guantes de la marca BINGOLD se caracterizan por un acabado premium y un material de alta calidad.

Cumplen las normas EN 420, EN 455, AQL 1.5 y cuentan con certificación CE: categoría III, producto sanitario de clase I

Hevea - Guantes de nitrilo desechables. Sin látex ni talco. Paquete de 5 cajas de 100 guantes cada una. Talla: S (pequeña). Color: Negro € 28.71 in stock 1 new from €28.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Al no contener látex, evitan las reacciones alérgicas

Seguros para trabajar con comida y bebidas

No manchan las manos ni la ropa porque no contienen talco

Perfectos para trabajar en la cocina, en el jardín, con mascotas, para limpiar zapatos y mucho más

Protege tus manos

Guantes desechables de látex negro, sin polvo, talla M, 10 x 100 unidades € 67.00 in stock 1 new from €67.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 10 CAJAS de 100 PIEZAS: Recibirás 1000 piezas de guantes de látex negros sin talco

Los guantes desechables BINGOLD Latex BLACK tienen 240 mm de largo

EL GUANTE PARTICULARMENTE AMIGABLE CON LA PIEL hecho de látex de caucho natural con revestimiento interior de polímero sin látex

ALTA CALIDAD: los guantes BINGOLD se caracterizan por una mano de obra de alta calidady material cualitativo de

GUANTES DE EXAMEN MÉDICO: Conformidad con las normas EN 420, EN 455, AQL 1.5, Certificación CE: Categoría I, Dispositivo médico clase I.

Valdern - Guantes desechables multiusos para niños, sin látex, sin polvo, para niños (colores mixtos, 20 pares) € 18.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 pares: los guantes sin látex de colores brillantes protegen las manos de los niños mientras pintas, haces manualidades o practicas otras actividades donde te puedas manchar.

Recomendado para niños de 3 a 9 años

Sin látex.

Sin polvo.

Aprobados para el contacto con alimentos.

