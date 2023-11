Inicio » Top News Los 30 mejores Fundas Iphone 6S Jordan capaces: la mejor revisión sobre Fundas Iphone 6S Jordan Top News Los 30 mejores Fundas Iphone 6S Jordan capaces: la mejor revisión sobre Fundas Iphone 6S Jordan 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Michael Jordan - Funda de silicona para iPhone 6S, regalos para mujeres y hombres, Reino Unido € 17.27 in stock 1 new from €17.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Elegante] Funda de goma de silicona negra para iPhone 6S con un retrato artístico firmado del legendario baloncesto Michael Jordan

[Obra de arte original firmada] del legendario artista Sidney Maurer

Todos los tamaños: elige la variación correcta del modelo. Tamaños disponibles: iPhone 6/6s/7/7plus/SE 1ª generación/SE 2020/SE2022/8/8plus/xs/xsmax/xr/11/11pro/11pro max/12/12pro/12pro max/12 mini/13/13pro/13pro max/13 mini

¿Por qué somos diferentes] Nuestros diseños icónicos han sido pintados y firmados por el difunto gran artista Sidney Maurer, que trabajó junto con el famoso artista de arte pop Andy Warhol. Haz clic en nuestra tienda arriba para ver otros artículos, incluyendo; carteles de lona, fundas de teléfono, tazas, camisetas, chaquetas, alfombrillas de mouse, bolsas con cordón y bolsas de mano

Regalos de baloncesto: para mujeres, hombres, niños, sobrinas, papá, mamá, abuela, abuelo, hijo, hija, nieta, nieto y amigos

Yoedge Funda Personalizada para iPhone 15 14 13 12 Pro Max 11 Mini Xr Xs X 8 7 Plus SE 2020 2022 6s, Personalizable con Texto & Nombre Diseño,Suave TPU Silicona Antigolpes Carcasa € 6.99 in stock 1 new from €6.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda Personalizada para iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, X, XS, XS Max, XR, 8, 8Plus, SE 2, SE3, 7, 7Plus, 6, 6s, 6 Plus:¿Quieres personalizar la funda de tu móvil y hacerla única? ¡En Yoedge podrás crear tu propia funda con cualquier nombre, letra o texto que desees! Da rienda suelta a tu creatividad.

Funda Personalizada Perfecta para tu Teléfono Móvil:Elige el modelo de tu teléfono y el color de la funda y personalízala con tus iniciales, tu nombre o tu palabra favorita.

Regalo Perfecto:esta funda personalizable será el regalo perfecto para cualquier amigo, familiar o pareja. Ya que gracias a una imagen le estarás aportando a una funda de teléfono un significado especial y personal.

Cómo Hacer un Pedido]:(1) Haga clic en "Personalizar ahora" -> (2) Ingrese su texto -> (3) Elija la cantidad -> (4) Agregar al carrito.

☎ Servicio de Calidad:Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo, resolveremos el problema por usted dentro de las 24 horas, ¡espero que tenga una compra feliz!

Michael Jordan - Funda de silicona para iPhone 6S, diseño de regalo para mujeres y hombres € 17.27 in stock 1 new from €17.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Elegante] Funda de goma de silicona blanca para iPhone 6S con un retrato artístico firmado del legendario baloncesto Michael Jordan

[Obra de arte original firmada] del legendario artista Sidney Maurer

Todos los tamaños: elige la variación correcta del modelo. Tamaños disponibles: iPhone 6/6s/7/7plus/SE 1ª generación/SE 2020/SE2022/8/8plus/xs/xsmax/xr/11/11pro/11pro max/12/12pro/12pro max/12 mini/13/13pro/13pro max/13 mini

¿Por qué somos diferentes] Nuestros diseños icónicos han sido pintados y firmados por el difunto gran artista Sidney Maurer, que trabajó junto con el famoso artista de arte pop Andy Warhol. Haz clic en nuestra tienda arriba para ver otros artículos, incluyendo; carteles de lona, fundas de teléfono, tazas, camisetas, chaquetas, alfombrillas de mouse, bolsas con cordón y bolsas de mano

Regalos de baloncesto: para mujeres, hombres, niños, sobrinas, papá, mamá, abuela, abuelo, hijo, hija, nieta, nieto y amigos READ Los 30 mejores Plafon Led Baño capaces: la mejor revisión sobre Plafon Led Baño

Keyihan Funda para iPhone 6 Plus y iPhone 6S Plus 5,5 Pulgadas Patrón Jugar Baloncesto Layup Anti-choques Carcasa Protectora Transparente Claro Suave TPU Silicona Shockproof Case para Chicos € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Apple iPhone 6 Plus y iPhone 6s Plus (Pantalla de 5,5 pulgadas). La imagen que se muestra aquí es para el iPhone XS Max , Las imágenes son sólo para su referencia, prevalecerá el producto real.

Materiales:Hecho de alta calidad suave Transparente TPU silicona,Espesor moderado,resistente a los golpes, inastillable.

Encantador diseño de dibujos animados. perfecto y atractivo decorar su teléfono, agregar más vitalidad.

Fácil de instalar y quitar, El fácil acceso a la interfaz de usuario, cámara, auriculares, altavoces y micrófono, acceso a todas las funciones y puertos accesorios.

Protege tu teléfono de arañazos, polvo, golpes, huellas dactilares y otros daños.

Michael Jordan - Funda para iPhone 6S Plus, color blanco € 17.27 in stock 1 new from €17.27 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda de plástico duro blanco para iPhone 6 con un retrato artístico firmado del legendario baloncesto Michael Jordan

Regalo ideal de baloncesto para niños, niñas, hombres, mujeres, adolescentes, niños, sobrinas, hijo, hija, nieta, nieto y amigos

Elige la variación de modelo correcta. Tamaños disponibles: iPhone 6/6s/7/7plus/SE 1ª generación/SE 2020/SE2022/8/8plus/xs/xsmax/xr/11/11pro/11pro max/12/12pro/12pro max/12 mini/13/13pro/13pro max/13 mini

Obra de arte original firmada por el legendario artista Sidney Maurer. En la década de 1960, las obras de arte Maurers se hicieron universalmente reconocidas y aparecieron en Galerías y Subastas en Londres. Ayudó a construir el imperio de música y arte y pintó más de 350 de los iconos celebrados del mundo, incluyendo Kobe Bryant, Lebron James y Magic Johnson... solo por nombrar algunos

Bolsa Compacta de Hombro Cintura Cinturón Bolsillo Funda Riñoneras Bolso Pequeño para Herramientas Pequeñas Bandolera Hombre Deporte Camping Viaje Senderismo Cartera Aire para iPhone Samsung Xiaomi € 16.79 in stock 1 new from €16.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material oxford de alta densidad: el tejido de poliéster resistente al agua hace que la bolsa sea muy fuerte, resistente al desgaste y a los arañazos, liviana y no se desvanecerá ni se deformará después de la limpieza. Ideal para deportes tácticos al aire libre, senderismo, escalada y uso de EDC. No importa si está de vacaciones, viajando o en viaje de negocios, nuestro bolso multifunción lo hará lucir más a la moda.

General: gran tamaño (18 * 11 * 5 CM). Adecuado para todos los teléfonos móviles de hasta 6.0 pulgadas de tamaño, como iPhone 13/12/11/Pro/Max/XR/XS/X/8/7/6/6s/Plus/SE, Samsung Galaxy Note 10/S20/S10/S9/S8/S7/S6/Edge/J7/J5/J3/A5/A6/A8, Huawei Mate P40/P30/P20/P10/P8/Lite, LG G6/G5, Google Pixel, HTC, Moto, Sony, Xiaomi, Wiko usw teléfonos inteligentes y tabletas pequeñas etc, Con gran capacidad, billeteras, tarjetas de crédito, energía móvil, gafas de sol, cigarrillos, identidad Certificados.

Una variedad de usos: Hay 3 formas de llevar la bolsa de la cintura. Con los accesorios de transporte mosquetón, presilla para el cinturón, la bolsa se puede colgar en la cintura como bolsa de cintura o colgar en una mochila como bolsa secundaria. Con la correa de hombro ajustable y extraíble, la bolsa se puede llevar sobre el hombro o cruzar el cuerpo. bolso de hombro con correa de hombro, se puede utilizar como bolso de mensajero, bolso de cintura, bolso táctico, bolso de mano, etc.

Estructura práctica y conveniente: 3 bolsillos principales con cremallera (1 con conector para auriculares) con correa para el hombro desmontable ajustable y hebilla de cinturón. Longitud ajustable, fácil de usar, ajústelos para correr, escalar u otros deportes para apretar su mochila y proteger su teléfono y otros dispositivos electrónicos del polvo, golpes y rasguños.

El regalo perfecto: como un bolso multifuncional, bellamente diseñado y versátil. Elegante, seductor y práctico. Los regalos de cumpleaños y festivos son una excelente opción para amigos y familiares.

MYCASEFC - Carcasa para iPhone 6S, diseño de Jordan Veretout Marsella. Funda de fútbol para smartphone para aficionados al fútbol, idea de regalo, diseño de alta calidad. € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se adapta a todos los modelos de smartphones

Contornos completos de silicona para la mejor protección.

Hecho de silicona suave

Impresas en Francia, en nuestro taller especializado con una calidad de impresión excepcional.

NEW'C Funda para iPhone 6 y iPhone 6S, Funda Protectora con absorción de Impactos y Fibra de Carbono [Silicone Gel Flex] € 6.89 in stock 3 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La funda para iPhone 6 y iPhone 6S ofrece una sensación táctil superior con una textura rica y suave de fibra de carbono.

Acceso completo a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono. Permite recargar sin quitar la carcasa protectora

TPU flexible, flexible y ligero. Protector: resistente a golpes, arañazos y rasgaduras, y evita la acumulación de polvo y aceite. El patrón interior de la carcasa en forma de telaraña ayuda a promover el enfriamiento del teléfono celular.

Mantenga su teléfono seguro y protegido con estilo con esta funda de gel flexible y con los labios levantados para proteger la pantalla y la cámara

Este estuche ha sido especialmente diseñado para iPhone 6/6S, para garantizar una protección completa.

JETech Funda para iPhone 6s y iPhone 6, Anti-Amarillo Carcasa Anti-Choques y Anti-Arañazos (Transparente) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para Apple iPhone 6 y iPhone 6s 4.7"

Hecho con PC y TPU. Diseño delgado. Respaldo ultra transparente y resistente a los arañazos, resistencia a los rayos UV y antiamarillas

Biseles levantados para ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

El paquete incluye: funda para iPhone 6 / 6s, tarjeta de garantía de por vida

Head Case Designs Licenciado Oficialmente Liverpool Football Club Jordan Henderson Equipación De Jugadores 2022/23 Caso Funda de Gel Suave Compatible con Apple iPhone 6 / iPhone 6s € 19.95 in stock 1 new from €19.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto Head Case Designs Licenciado Oficialmente Liverpool Football Club

Regalo perfecto para los aficionados del Liverpool FC

Protege su dispositivo contra rasguños, gotas y polvos mientras mantenerlo con estilo

Delgado y portátil

Borde delantero levantado ayuda a proteger contra arañazos de la pantalla

Yoedge Funda con Cuerda para iPhone 6/6s-4.7", Carcasa de Silicona AntiChoque Suave TPU para Teléfono Móvil con Colgante Ajustable Collar Correa para el Cuello Cadena Cuerda, Margarita € 8.95 in stock 4 new from €8.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad]: Funda con Cuerda para iPhone 6/6s, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello.

[Practico y Estiloso]: Funda con Cuerda para iPhone 6/6s correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas.

[Gran Proteccion]: Funda con Cuerda para iPhone 6/6s Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono.

[Cuerda de PPM] : Tiene una longitud de 1,6 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado, Cuando la cuerda necesita ser limpiada, puedes quitar y poner la correa fácilmente

[Material de TPU suave]: Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas.

adidas Funda para teléfono móvil diseñada para iPhone 6, 6s, 7, 8, iPhone SE2, Funda Probada contra caídas, Bordes elevados a Prueba de Golpes, Funda Original, Rayas Blancas y Negras € 12.50 in stock 1 new from €12.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 50% poliuretano, 25% TPU, 25% policarbonato

Interior de la funda de piel sintética suave

Botones y puertos fácilmente accesibles

Ranura lateral para fijar a una pulsera

NEW'C Funda para iPhone 6 y iPhone 6S, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 5.99 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para iPhone 6 y iPhone 6S

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 25 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para iPhone 6 y iPhone 6S, para garantizar una protección total.

Anjoo Compatible para Funda iPhone 6/6s , Carcasa iPhone 6/6s Carbon Fibre Texture suave y flexibleTPU silicona Carcasa parachoques protectora para iPhone 6/6s[antichoque] [antiarañazos] Negro. € 6.90 in stock 1 new from €6.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño preciso y producción segura para la protección completa de tu iPhone 6/6s con tecnología antigolpes.

Protección del parabrisas frontal: bordes elevados y un labio TPU mantienen la pantalla de arañazos o tocando la superficie.

Recortes de alta precisión para todas las funciones, labios elevados para proteger la pantalla y la cámara, le da acceso completo a los puertos y controles laterales.

El material TPU suave y flexible proporciona una sensación táctil superior con textura rica y suave.

Diseño de metal cepillado: un diseño único de metal cepillado le da a la funda una sensación moderna y única.

tigratigro Funda para iPhone SE 2022/SE2020,Funda iPhone 8, 4.7 pulgadas, compatible Mag-Safe,translúcida textura mate, flexible y antihuella,textura similar a la piel (verde alpino) € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Colorido y colorido】 Proporcionamos hasta 6 colores de diseño, para que los usuarios puedan tener más opciones de combinación, o estas fundas serán una buena opción de regalo.

【Material de alta gama】El material especial anti-amarilleo, el material translúcido, la sensación delicada y sedosa, como la piel, se puede utilizar durante mucho tiempo sin decoloración. La bendición de un revestimiento especial hace que la superficie sea resistente al sudor y mantiene el teléfono limpio. Simple y elegante, muestra el estilo original de tu iPhone.

【Protección contra caídas de grado militar】Con respaldo rígido y parachoques de TPU flexible, capa de protección de la posición de la cámara elevada, protege mejor nuestro móvil de daños en caso de caída accidental. Proporciona la máxima protección para tu iPhone.

【Tamaño preciso】Los puertos de corte y extensión precisos se adaptan a la mayoría de los cables; Los botones de metal independientes tienen la misma estructura metálica que el IPHONE, responden y protegen los botones del desgaste.Compatible con todos los cargadores inalámbricos del mercado, no habrá problemas de compatibilidad cuando se usa una funda para teléfono móvil para la carga inalámbrica del iPhone.Es compatible con Mag-Safe y tiene una fuerte absorción.

【Excelente Centro de Servicio en Italiano】 Para mejorar la eficiencia del servicio, todos los productos de nuestra marca son vendidos por empresas nacionales italianas y proporcionan facturas electrónicas. Cualquiera que sea el problema que choce, no dude en llamar al vendedor a través de la página de contacto del vendedor y se proporcionará la mejor solución. READ Los 30 mejores Sabanas Burrito Blanco 150 capaces: la mejor revisión sobre Sabanas Burrito Blanco 150

JETech Funda Silicona para iPhone 6s/6 4,7 Pulgadas, Protectora de Cuerpo Completo con Tacto Suave y Sedoso, Antigolpes Carcasa con Forro de Microfibra (Negro) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Compatibilidad] Especialmente diseñado para iPhone 6s/6 4,7 pulgadas. Le da a su dispositivo todo el cuerpo alrededor de protección. Admite carga inalámbrica

[Fácil de Usar] Construido con silicona de alta calidad y PC. Tacto suave como la seda y agarre cómodo. El forro interior de microfibra suave mantiene la parte posterior de su teléfono libre de rayones. Antihuellas

[Altamente Protector] Los bordes elevados ofrecen protección adicional a la cámara y la pantalla

[Recortes Precisos] Fácil acceso a todos los controles y funciones

[Paquete] Funda para iPhone 6s/6 4,7 pulgadas en paquete minorista

NEW'C Funda para iPhone 6, iPhone 6s (4.7") Carcasa Silicona Transparente Alta y 2X Protector de Pantalla para iPhone 6, iPhone 6s (4.7") Cristal Templado - Antiarañazos € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego contiene 2 protectores de pantalla de vidrio templado para iPhone 6, iPhone 6s y una funda transparente para iPhone 6, iPhone 6s. Brinda la máxima protección.

⚠ NO COMPATIBLE CON : iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus 5.5"

Ultra delgado y completamente transparente - TPU de silicona suave Estuche protector delgado y súper liviano, la belleza natural del diseño de su teléfono. Protector: absorbe los golpes y previene

Nota: Esto se debe a que la pantalla del iPhone 6, iPhone 6s tiene bordes curvos, por lo que el protector no cubre completamente la pantalla, solo el área plana.

Dureza muy alta, Resiste impactos hasta 9H (más duro que un cuchillo). Acceso completo a la interfaz de usuario, la lente de la cámara, el conector para auriculares, el altavoz y el micrófono. Permite recargar sin quitar la carcasa protectora. Hecho de vidrio templado premium de alta calidad con un grosor de 0,33 mm con bordes redondeados. Solución ideal contra roturas: dureza extremadamente alta, protege la pantalla del teléfono de golpes y daños accidentales.

NEW'C Funda para iPhone 6/6S (4.7), Funda Protectora con absorción de Impactos y Efecto de Cuero [Gel Silicona] € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda iPhone 6/6S (4.7), ofrece un toque de efecto de cuero con una textura rica

Acceso completo a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono. Permite recargar sin quitar la carcasa protectora

Diseño, liviano y ultrafino, este estuche con aspecto de grano cubre completamente la parte posterior y el contorno de su iPhone 6/6S (4.7) para brindarle una protección efectiva contra golpes y rasguños.

Esta funda combina materiales de alta calidad, tanto en la parte posterior como en el borde, para brindarle a su teléfono una protección óptima. El patrón interior de la carcasa en forma de telaraña ayuda a promover el enfriamiento del teléfono celular.

Esta funda ha sido diseñada para adaptarse perfectamente a las formas de tu iPhone

Jenuos Funda iPhone 6 / iPhone 6S, Transparente Suave Silicona Protector TPU Anti-Arañazos Carcasa Cristal Caso Cover para iPhone 6 / 6S - Transparente (6G-TPU-CL) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: esta funda para teléfono móvil es perfecta para su iPhone 6 / 6S, no la compre para ningún otro modelo.

Estuche Transparente: la transparencia intensa revela el diseño y el color originales del teléfono.

Característica a Prueba De Golpes: la funda de silicona flexible y suave y el parachoques de TPU ofrecen protección contra golpes o goteos accidentales.

Protección Total: todas las teclas y esquinas están levantadas y los bordes levantados levantan la pantalla y la lente de la cámara de la superficie, lo que protege todos los lados de su dispositivo.

Material Duradero: antiarañazos y desgaste, no resbaladizo, antideslizante, se siente muy cómodo.

kwmobile Carcasa para Apple iPhone 6 / 6S Funda - Ultrafina de TPU y Silicona con Bordes elevados anticaídas - Azul Oscuro Mate € 5.49

€ 4.79 in stock 1 new from €4.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

PROTECCIÓN CON ESTILO: Este cover te gustará por su atractivo y elegante diseño. Además es robusto, sólido y estable, protegerá la parte posterior de tu teléfono.

SIN RIESGOS: La funda antideslizante te dará seguridad, evitando que tu dispositivo se resbale. Su material permite un agarre seguro. Además, es gruesa y resistente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La carcasa de TPU es especialmente elástica, suave y ligera. El forro antideslizante se adapta perfectamente a tu teléfono inteligente.

SENCILLA: Este tipo de funda trasera cuenta con un diseño sobrio y sencillo, además de ser fácil de colocar.

kwmobile Carcasa Colgante Compatible con Apple iPhone 6 / 6S Funda con Cuerda - Funda con Correa Colgante Ajustable - Lila Mate € 8.99

€ 8.19 in stock 2 new from €8.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

SIEMPRE SEGURO: Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello. Al usarlo evitarás que tu smartphone se caiga, por ejemplo en el caso de que se resbale de las manos.

TÁCTO AGRADABLE: La cubierta está hecha de silicona suave, muy agradable al tacto. Además su acabado mate le dará un estilo elegante a tu teléfono inteligente.

GRAN PROTECCIÓN: Con este cover con cuerda para teléfono inteligente podrás usar tu móvil en la calle sin riesgo a que te lo roben. Además, es ideal para usarlo en festivales y conciertos ¡Estarás mucho más cómodo!

NOTA IMPORTANTE: Esta cuerda no es un juguete y se debe mantener alejada de los niños.

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone 6 / 6S Funda - Case TPU y Silicona antigolpes - Apto Carga inalámbrica - Menta Mate € 9.39

€ 8.49 in stock 2 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

kwmobile Carcasa Compatible con Apple iPhone 6 / 6S Funda - Case TPU y Silicona antigolpes - Apto Carga inalámbrica - Rojo neón € 6.89 in stock 1 new from €6.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COMPATIBILIDAD: Compatible con Apple iPhone 6 / 6S.

SIN RIESGOS: La funda trasera antideslizante protegerá tu smartphone de caídas y evitará que tu dispositivo se te resbale de las manos. Es liviana, antigolpes y manejable.

SIMPLE Y FUNCIONAL: El case tiene un diseño sobrio, ideal para conservar la forma original de tu teléfono inteligente.

GRAN FLEXIBILIDAD: La cubierta protectora de silicona es especialmente elástica, suave al tacto y ligera. El protector de goma se adapta perfectamente a tu modelo.

DISEÑO SOBRIO: La funda clásica hará que tu móvil se vea atractivo. Este case le dará una gran protección y una apariencia clásica y elegante.

ALDHOFA Funda para iPhone 6, iPhone 6S, Funda Protectora para teléfono, Funda rígida de TPU de Doble Capa con Soporte para iPhone 6/6S, Color Rojo € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: esta funda de teléfono solo está diseñada para Apple iPhone 6/6S (4.7 pulgadas).

Diseño profesional con absorción de impactos TPU + policarbonato duro que protege tu iPhone 6/6S contra golpes, daños, polvo y suciedad; parachoques elevado de 1,5 mm en la parte delantera de la funda ayuda a proteger la pantalla del teléfono contra arañazos

El soporte integrado te ofrece la comodidad de ver videos y películas a través del iPhone con la comodidad y estabilidad deseadas

Antideslizante, excelente agarre en la mano, ajuste seguro y funda de alta calidad para iPhone 6 / 6S

Garantía: garantía de por vida y servicio al cliente amigable las 24 horas, cualquier problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros

Funda para iPhone 6 - iPhone 6S Oficial de Lilo & Stitch Stitch Patron Transparente para Proteger tu móvil. Carcasa para iPhone de Silicona Flexible con Licencia Oficial de Disney € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para iPhone 6 - iPhone 6S de Disney. Protege tu móvil con los personajes de Disney. Funda de silicona transparente, flexible y resistente para iPhone con Licencia Oficial de Disney.

❤ Diseño excluivo: El sello de identidad de Disney en una funda para iPhone inigualable con toda la esencia de la marca. Su composición transparente hace contrastar el dibujo sobre los colores metálicos del teléfono, resaltando las figuras de un modo espectacular.

✅ Enviado desde España con la Garantía de la Casa de las Carcasas, compañía líder en el mercado de las Fundas y Accesorios para móviles ⭐⭐⭐⭐⭐

Máximo ajuste y protección: Su forma se ajusta milimétricamente a los distintos tamaños y modelos de iPhone para que el teléfono no gane en tamaño ni grosor en tu bolsillo.

☁ Total ligereza y fabricada con materiales de alta calidad: Su peso de menos de 50 gramos hará que prácticamente ni notes el cambio. Protege tu móvil sin perder en comodidad ni manejabilidad. READ Los 30 mejores Aceite Esencial Menta capaces: la mejor revisión sobre Aceite Esencial Menta

TOMYOU para Apple iPhone 6 / 6s Carcasa de Cuero PU a Prueba de Golpes, con Tapa Magnética Carcasa Soporte Plegable para Apple iPhone 6 / 6s Case € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TOMYOU funda para Apple iPhone 6 / 6s Smartphone, Compruebe por favor su modelo del movil de la celular antes de comprar.

Funda libro Apple iPhone 6 / 6s está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU silicona flexible, protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales.

Esta funda con tapa Apple iPhone 6 / 6s puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

Función: Esta funda de billetera para Apple iPhone 6 / 6s con 3 ranuras para tarjetas y 1 bolsa de billetera, le permite llevar su identificación, tarjeta de crédito y dinero en efectivo sin llevar su billetera.

El diseño preciso le permite exponer la cámara, el puerto de carga y el puerto de audio al aire. No es necesario quitar la carcasa del teléfono durante el uso, lo cual es conveniente y rápido.

ALDHOFA Funda para iPhone 6, Funda Protectora Resistente a los Golpes, Resistente a Prueba de Golpes, Funda híbrida de Doble Capa con Soporte para iPhone 6/6S, Compatible con iPhone 6 / iPhone 6s € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: esta funda de teléfono solo está diseñada para Apple iPhone 6/6S (4.7 pulgadas).

Diseño profesional con TPU de absorción de golpes + PC duro para proteger tu iPhone 6/6s de golpes, daños, polvo y suciedad; el parachoques elevado de 1,5 mm en la parte frontal de la funda ayuda a proteger la pantalla del teléfono contra arañazos.

El soporte integrado te ofrece la comodidad de ver vídeos y películas a través del iPhone con la comodidad y estabilidad deseadas.

Antideslizante, excelente agarre en la mano, ajuste seguro y funda de alta calidad para iPhone 6/6S

Garantía: garantía de por vida y servicio al cliente 24 horas.

Vankii Funda para iPhone 6S / 6 (4,7 Pulgadas), Billetera Carcasa Protectora Libro Tapa Silicona Bumper PU Cuero Cartera Case Flip Cierre Magnético Leather Soporte Wallet Antigolpes Cover (Rojo) € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nota: Esta funda de cuero solo es compatible con iPhone 6S / iPhone 6 (4,7 Pulgadas), comprueba el modelo de tu teléfono celular antes de comprar.

Calidad: Esta funda para iPhone 6S / iPhone 6 (4,7 Pulgadas) está hecha de cuero PU superior y TPU flexible para proteger su teléfono de caídas accidentales, golpes, polvo y arañazos.

Función: Esta funda de billetera con 3 ranuras para tarjetas y 1 bolsa de billetera, le permite llevar su identificación, tarjeta de crédito y dinero en efectivo sin llevar su billetera.

Diseño: La funda del iPhone 6S / iPhone 6 (4,7 Pulgadas) tiene un diseño de hebilla magnética para garantizar la seguridad de su dinero y tarjeta.

Múltiples perspectivas: Esta funda con tapa para iPhone 6S / iPhone 6 (4,7 Pulgadas) se puede cambiar fácilmente a cualquier posición, sirve como una función de pie y es conveniente para ver películas o chatear videos

LEINUO Funda Apple iPhone 6/iPhone 6s con Tapa Funda para,Funda Cartera para Carcasa, Divertido Dibujo Animados Ranura para Tarjeta Soporte Plegable Cierre Magnético,Gato Rojo € 13.88 in stock 1 new from €13.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ranura para Tarjeta: funda tapa para phone case contiene 2 ranuras para tarjetas y un bolsillo para efectivo, para que no tengas que llevar billeteras voluminosas en tu vida diaria.

La funda del teléfono está hecha de cuero sintético duradero y silicona para proporcionar protección integral y Proteja su teléfono del polvo, arañazos y golpes

Funda con función de plegado le permite mirar la pantalla horizontalmente. Y puedes ajustar libremente el ángulo para encontrar la mejor perspectiva crédito, dinero. Evite que su teléfono se abra accidentalmente en su bolsillo

Shell interno de TPU suave : La carcasa interna de TPU suave no se rompe fácilmente y no causa arañazos al instalar y quitar la carcasa. El corte preciso de la carcasa del proporciona un acceso fácil a todos los puertos, botones y cámaras.

Dispositivos compatibles: específicamente diseñados para Apple iPhone 6/6s (4.7")

NEW'C Funda para iPhone 6 y iPhone 6S, en Silicona Negra [Ultra Delgado y Ligero en Gel de TPU Suave] Funda Protector con absorción de Impactos y antiarañazos € 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda iPhone 6 y iPhone 6S, ofrece un buen agarre y un perfil delgado. Su forma intensa exhibe el diseño original del teléfono celular.

Acceso completo a la interfaz de usuario, lente de la cámara, conector para auriculares, altavoz y micrófono. Permite recargar sin quitar la carcasa protectora.

Ultra delgado - Funda protectora de TPU de silicona suave Delgado y súper ligero, la belleza natural del diseño de su teléfono. Protector: resistente a golpes, arañazos y rasgaduras, y evita la acumulación de polvo y aceite.

Mantenga su teléfono seguro y protegido con estilo con esta funda de silicona Soft TPU GEL negra.

Este estuche ha sido especialmente diseñado para iPhone 6 y iPhone 6S, para garantizar una protección completa.

