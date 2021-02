Los 30 mejores Folios A4 90 Gr capaces: la mejor revisión sobre Folios A4 90 Gr

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Folios A4 90 Gr?

Navigator Expression - Paquete de 2500 folios de papel para impresora/fotocopiadora 90g/m² A4, Blanco € 26.39

READ Los 30 mejores Marcador Ropa Niños capaces: la mejor revisión sobre Marcador Ropa Niños

Amazon.es Features Papel de impresión 90g/m² para impresoras de tinta y láser y fotocopiadoras

2500 folios (1 Caja de 5 paquetes de 500 hojas cada uno )

Ideal para documentos de calidad

Superficie mejorada para una impresión de calidad mayor

Extra grueso y opacidad óptima para impresión a doble cara

Navigator Expression COP090C1- Pack de 500 folios de papel para imprimir 90g/m² A4 € 6.99

Amazon.es Features Gramaje: 90 g/qm

Contenido: 500

Clairefontaine - Pack de hojas, Blanco, A4, 500 hojas, 90 g/m2 € 10.36

€ 9.42 in stock 2 new from €25.79

1 used from €9.42

Free shipping

Amazon.es Features Resma de papel CLAIRALFA A4 90g/m2

El papel de referencia de las aplicaciones de oficinas; solución única para todos los trabajos de impresión

Maxima blancura (170CIE); su blancura extra y textura uniforme aseguran una impresión de imágenes brillante y de acabados inigualables

Papel certificado FSC, EU-Ecolabel y Colorlok Technology para un secado rápido de las tintas

Tamaño: A4/210 x 297 mm - Contiene 500 hojas

HP A4 - Papel, 500 hojas € 9.19 in stock 7 new from €8.67

Free shipping

Amazon.es Features Papel HP Colour Laser

A4

90 g

500 hojas

Amazon Basics Papel multiusos para impresora A4 80gsm, 1 paquete, 500 hojas, blanco € 12.98 in stock 1 new from €12.98

2 used from €8.90

Free shipping

Amazon.es Features 1 paquete (500 hojas) de papel multiusos para impresión multifuncional de gran calidad.

Funciona con impresoras láser y de inyección, fotocopiadoras y faxes estándar.

Peso: 2,5 kg (80 g/m²). Tamaño: A4 (210 mm x 297 mm).

Calidad de archivo y sin cloro, ideal para grandes volúmenes de impresión.

Con certificado FSC (de bosques gestionados de forma responsable). Se envía en paquete estándar.

Navigator Presentation, Papel Multifunción, A4, 100 g/m2, 500 Hojas, Blanco € 7.36

€ 3.13 in stock 9 new from €3.13

4 used from €10.39

Amazon.es Features Papel multifunción Navigator Presentation A4 de 100 g

Formato A4, color extra blanco, 100 g, papel de gramaje superior óptimo, buenos contrastes y magníficos acabados

Paquete de 500 hojas - Tinta, inkjet, láser a color y en blanco y negro

Pioneer Paper Special - Papel Fotocopia Premium 500 Hojas 80 g/m2 € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Laço imm: desde 2005, pioneer brinda su apoyo a laço, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de mama

Sostenibilidad: producto con certificación fsc + ecolable

Rendimiento en máquina: perfección absoluta; por su estabilidad, pioneer ofrece un rendimiento excelente y sin atascos en las máquinas de impresión

Calidad de impresión: el final del trabajo es el principio del éxito; pioneer garantiza una excelente impresión de los detalles, con una calidad altísima en la impresión final en términos de contraste de color y definición

Blancura: blancura que hace brillar su trabajo; el blanco es el “color de la luz”; la blancura exclusiva de pioneer proporciona un gran contraste de impresión, lo que incrementa el atractivo visual de los trabajos

HYBRITE Papel Multiusos A4 Para Impresora Pack 2500 Folios 80gr € 30.00

€ 26.99 in stock 2 new from €26.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ RENDIMIENTO: Folios diseñados para entornos de gran rendimiento garantizando que no hayan atascos. Tiene un buen rendimiento en todos los equipos de oficina, sea cual sea el tipo de documento.

✅ CALIDAD: Los folios HYBRITE tienen un gran acabo debido a su grosor y a su textura suave. La impresión a color proporciona tonos más vivos y negros más intensos garantizando una mayor calidad de impresión.

✅ SOSTENIBILIDAD: HYBRITE y sus proveedores explotan únicamente áreas que no están arboladas y garantizamos que nuestra materia prima, la fibra de madera, procede de fuentes sostenibles.

✅ Estamos siempre a tu disposición para ofrecerte un servicio de atención al cliente profesional. Si decide que este producto no es el adecuado recibirá un reembolso completo dentro de los primeros 30 días. La garantía de fábrica solo está disponible a través de vendedores autorizados.

Enri 100430061 - Papel, 100 hojas € 3.99

€ 2.19 in stock 5 new from €1.98

Free shipping

Amazon.es Features Paquete retractilado de papel blanco liso o rayado

Formato A4

Paquete de 100 hojas

Cajas Folios Din A4 80 Gramos Copy Paper 5 Packs de 500 hojas (2.500 folios A4) € 23.49 in stock 1 new from €23.49 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Paquete de 500 hojas, formato A4 y gramaje de 80gr

Producto de alta calidad de la marca Copy Paper

Mejor relación Calidad Precio

Funciona con impresoras láser y de inyección, fotocopiadoras y faxes estándar

Ideal para grandes volúmenes de impresión

HP HOME & OFFICE CHP150 - Papel de impresión para oficina, A4 80g/m², 500 folios € 11.99

€ 6.91 in stock 5 new from €4.95

3 used from €6.91

Free shipping

Amazon.es Features Color blanco

Gran volumen

Impresión a doble cara

Blancura óptima para impresiones de contraste

Alta durabilidad según ISO

Navigator Universal – A4, 80 g/m², 500 feuilles, blanc € 3.40 in stock 6 new from €3.40 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Multifunción: 100% garantizado para todas las máquinas de oficina (fotocopiadoras, impresoras láser, impresoras de inyección de tinta).

- Ideal para documentos de alta calidad.

- Superficie mejorada para una mayor calidad de impresión.

- Calidad constante.

READ Los 30 mejores Paquete Folios A4 capaces: la mejor revisión sobre Paquete Folios A4

Avery 2566 - Papel (DIN A4, 100 g/m², 500 hojas) € 35.29 in stock 2 new from €35.29 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ideal para uso multiusos en la oficina o en casa.

Papel de alta calidad para una impresión suave.

Para resultados de impresión fiables.

Papel universal, ideal para el uso diario.

Apto para todas las impresoras y fotocopiadoras estándar.

Navigator Universal - Papel multiusos para impresora - 2500 hojas € 36.30

€ 22.12 in stock 42 new from €10.79 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Hojas por paquete: 500. Formato: A4

Gramaje de 80+/- 3 g/m² y espesor de 108 +/- 3 micras

Libre de atascos: el papel Navigator asegura un inmejorable 99.99% sin atascos

Normas: ISO 536, ISO 11475, ISO 2471, ISO 534, ISO 8791-2

Reduce el efecto abrasivo y protege la impresora. Alarga la vida de algunas partes de los equipos en un 50 %. Se ahorra gastos de mantenimiento en los equipos

Plus Office EH303A-8/FC - Fundas multitaladro folio-cristal, 90 micras, 100 unidades, transparente € 10.70

€ 9.26 in stock 5 new from €6.90

1 used from €8.61

Free shipping

Amazon.es Features Paquete de 100 fundas multitaladro

Fabricadas de polipropileno

Con lomo reforzado blanco

Más grandes que hojas de tamaño A4

Hojas cuadriculadas A4 Recambio Oxford. 200+50 hojas. Cuadrícula 4x4. € 4.99 in stock 6 new from €3.37

Free shipping

Amazon.es Features Recambio hojas sueltas

200 hojas + 50 gratis

Cuadrícula 4x4 con margen

Formato a4

Oxford 100430209 - Recambios (100 hojas A4) € 3.99

€ 2.99 in stock 8 new from €1.58

Free shipping

Amazon.es Features Bloc recambio retractilado de hojas con taladros.

Formato: a4 liso

Papel de 90 gramos.

Ideal como regalo

Paquete de 500 Hojas Din A4 80 gr. Folios Papel Blanco Din A4 idoneo Impresoras tinta, laser, fotocopias, color injet, fax. € 9.95 in stock 1 new from €9.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 500 folios de alta calidad.

500 hojas din A4

Papel Blanco para impresoras

Explorer EXIDEFIN - Papel, 500 hojas € 7.35 in stock 2 new from €7.35

Free shipping

Amazon.es Features Papel A4

500 hojas

100 g

Navigator Eco-Logical - Papel de impresión 2500 hojas (A4, 5 x 500 hojas, 75 g/m2) € 24.14 in stock 9 new from €24.14 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cinco gsm más fácil que los papeles de oficina tradicionales

Enfoque ecológico usando menos recursos naturales

Adecuado para manuales, copias, faxes, notas y otros

Se puede usar en todos los equipos de oficina

Oxford Classic 100430601 Cuaderno espiral de tapa blanda, 80 Hojas, Colores surtidos, Formato 4º (A5), 15,5 x 21,5 cm, Paquete de 5 € 11.99 in stock 2 new from €11.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con espiral simple negra, para poder girar las páginas 360º

Tapa blanda, que le da ligereza para poder llevarlo donde quieras; con cantos romos para evitar que las tapas se deterioren

Formato 4º

80 hojas con rayado liso (hojas blancas)

Paquete surtido de 5 colores: rosa, rojo, naranja, verde y azul

Color copy - Papel A4 90 Gr Paquete 500 Hojas € 14.29 in stock 10 new from €9.12

Free shipping

Amazon.es Features Paquete de 500 hojas de papel Color Copy DIN-A4 90g

Color Copy ofrece una hoja sin par gracias a una blancura extraordinaria que permite impresiones brillantes

Los colores resaltan con una perfecta nitidez

ACABADO

Acabado altamente satinado y liso que garantiza una óptima transferencia del tóner para conseguir las mejores y más fieles reproducciones de color

Hojas cuadriculadas A4 Recambio Oxford. 100+20 hojas. Cuadrícula 4x4. € 2.98

€ 2.61 in stock 15 new from €1.65

Free shipping

Amazon.es Features Paquete retractilado de 120 hojas sueltas

Formato A4

Cuadrícula 4mm x 4mm con margen

Gramaje: 90 g/m2

4 taladros

MIQUELRIUS - PACK AHORRO 3+1 - Cuaderno Folio con Espiral, Cubierta de Cartón Rayado, Tamaño 215 x 310 mm, 80 Hojas de 90 g / m2, Cuadrícula de 4 mm con Margen, Colores Intensos € 11.99 in stock 4 new from €10.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pack de 4 Cuadernos. Cubiertas de cartón forrado de papel impreso y plastificado brillante compacta y resistente.

TAMAÑO HOJA: 215 x 309 mm. Contiene 80 Hojas de PAPEL Extra Opaco Satinado 90 g/m². Consigue evitar que la tinta traspase, y gracias a su secado rápido, también se frena su irradiación.

EL RAYADO INTERIOR es una cuadrícula de 4 x 4 mm con margen. La impresión offset de alta calidad consigue una mayor sutileza y limpieza destacando la escritura y por lo tanto facilitando la lectura y el estudio

COLORES INTENSOS: los colores de los cuadernos son rojo, lima, azul marino y turquesa. Espiral continuo que permite la abertura en plano del cuaderno además de dar la vuelta completa y con cierre coilock que evita "enganches"

HECHAS CON PAPEL SOSTENIBLE. Cuenta con certificación FSC MIX CREDIT garantizando que el papel procede de bosques medioambientalmente sostenibles. Fabricado en España.

Miquel Rius Recambio 100 Hojas, Cuadrícula de 4 mm Sin Margen. Tamaño A4, Sin Taladros, Papel de 90 Gr € 2.85 in stock 2 new from €2.85

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño a4: 210x297 mm

Cuadrícula 4 mm sin margen

Sin taladros

100 hojas

Papel extraopaco 90 gr

Dohe- Pack de 100 papeles A4, 80 g, multicolor pastel, Color surtido (30195) € 8.40 in stock 2 new from €7.23

Free shipping

Amazon.es Features Papel multifunción de 80 g. Color pastel

Apto para fotocopiadoras, impresoras láser y chorro de tinta

Ideal para uso escolar

Tamaño A4

Paquete que contiene 100 hojas de colores pastel surtidos READ Los 30 mejores Detector De Billetes Falsos capaces: la mejor revisión sobre Detector De Billetes Falsos

Partycards Papel de Escribir | 50 Hojas |Beige|Formato DIN A4 (21,0 x 29,7 cm)|Gramaje 90 g/m² |impresión a Doble Cara, Adecuada para Todas Las impresoras € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping

Amazon.es Features 50 hojas de papel con diseño de papel antiguo en ambas caras.

Formato DIN A4 (21 x 29,7 cm), gramaje de 90 G/M².

Adecuado para todo tipo de impresoras, impresoras láser o de inyección de tinta.

Puede escribirse con todos los lápices como rotuladores, pluma fuente, bolígrafo, lápiz normal y lápices de colores.

Para invitaciones, menús, mapa del tesoro, certificados, cartas y para manualidades.

NAVIGATOR Expression - Paquete de 500 folios de papel de oficina 90 g/m² A3, color blanco € 15.55 in stock 4 new from €9.99

Free shipping

Amazon.es Features Acabado de papel: lustroso

Navigator Home Pack - Pack de 250 hojas, A4, 80 gr, 1 paquete € 6.27 in stock 5 new from €4.05 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Paquete de 250 folios de papel multifuncional

Hojas de gran calidad de 80 g/m² en tamaño A4 en color blanco

Papel extrasuave que confiere gran calidad a nuestras impresiones

Empresa con marcado carácter sostenible y de gestión responsable

Navigator es una compañía europea líder en la producción de papel para impresión y escritura

Navigator A3 80 gr - Papel, paquete de 500 hojas € 11.35

€ 11.00 in stock 12 new from €9.75

1 used from €10.24 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Papel

Formato A3 80 gramos

500 hojas

