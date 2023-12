Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores flores para tocados capaces: la mejor revisión sobre flores para tocados Encuadernación desconocida Los 30 mejores flores para tocados capaces: la mejor revisión sobre flores para tocados 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Unicra Silver Wedding Crystal Hair Vines Flor Hoja Tocados Accesorios para el cabello para la novia (Plata) € 12.66

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño aproximado: 10 cm; Materiales: aleación, perlas y cristal, color: plata; Si desea oro o oro rosa, contácteme con anticipación y lo personalizaré para usted.

Pieza para el cabello nupcial hecha a mano con cristal para bodas, fiestas y noches; este es un regalo perfecto y estará muy satisfecho cuando lo reciba.

Los accesorios para el cabello personalizados de diseño de moda te decorarán elegante y hermosa; Ojalá seas la novia más bella cuando la usaste;

Adecuado para novia, dama de honor o niña de las flores, es una vid de pelo corto, es simple pero elegante. El producto hace un buen trabajo arreglando su peinado, no ocupará demasiado de su cabeza porque el producto es demasiado grande, es absolutamente perfecto.

Atención: el tamaño puede ser de 2 cm / 1 pulgada de imprecisión debido a la medida de la mano; El color puede ser un poco diferente debido al monitor, ¡gracias por su comprensión! Póngase en contacto con nosotros si tuvo algún problema de calidad; Esperamos compartir sus hermosas fotos en bodas y fiestas.

BOFUNX 20pcs Clips de Pelo de Flores Horquillas Tocado Pinza para Cabello Accesorios para Mujeres Niñas para Fiestas Bodas Playa € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: El paquete incluye 20 pcs de pinza de flor

Material: Los accesorios para el cabello de flores son hechos de tela, se puede utilizar durante mucho tiempo

Tamaño del producto: Las flores miden entre 3-10 cm; Consulte la imagen para ver el tamaño detallado del producto

Diseño: Las pinzas son diseñadas en forma de flor de diferentes color y estilo, muy adecuado para playa, fiesta, piscina, vacaciones

Regalo ideal: Es regalo perfecto para cumpleaños, aniversario, día de San Valentín, día de la madre o cualquier otra fiesta, adecuado para todas las niñas y mujeres

Kavya Flores Para el Pelo, Tocados de Niña Comunion, Pinza Pelo Tocado Novia, Flores Pelo Pequeña con Rosas, Tiaras de Novia (10 piezas Rosa) € 4.69 in stock 1 new from €4.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】 Las pinza pelo tocado novias están hechas de metal y resina, exquisitas y hermosas, que reflejan su encantador encanto.

【Diseño de moda】Estos tiaras de novia tienen un diseño único, simple y elegante. Son excelentes ayudas para el maquillaje y puedes crear fácilmente tu propio peinado.

【Paquete incluido】 10 pinza pelo rosado flores pequeñas, la cantidad es suficiente para uso y reemplazo a largo plazo. Hermosastocados de boda son el accesorio para el cabello favorito de todas las chicas para agregarle más glamour.

【Tamaño】 pinza pelo rosado pequeña (2 cm)

【Ocasiones aplicables】 Adecuado para ocasiones especiales como bailes, bodas, uso diario; los encantadores y delicados tocados de boda lo hacen más atractivo.

Flor Corona, Diademas de Flores Garland Mujer, GuKKK Ajustable Diadema Florales Rosa de la Flor Tocado, Niña Clips de Pelo de Flor y Pulsera de Flor, para Fiesta Festival Playa Travle Nupcial Boda € 14.92 in stock 1 new from €14.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño ajustable: la diadema de flores mide aproximadamente 18 cm de diámetro con cintas ajustables para que pueda ajustarla fácilmente a su cabeza. Adecuado para la mayoría de las personas, puede crear instantáneamente un peinado nuevo e impresionante que te hará lucir más glamoroso y llamativo.

♛Brillante y realista: la diadema Corolla está hecha a mano con poliéster y cinta de alta calidad, con una textura suave y se ve muy realista. Reutilizable, puede durar más que las flores.

Amplia gama de aplicaciones: Garland Headgear es adecuado para cualquier lugar, adecuado para playa, festival, comunión, fiesta, boda, luna de miel, fiesta y otras ocasiones especiales. Perfecto para novias, damas de honor o floristas para bodas, festivales, fotografía y más, llévalo en la cabeza para hacerte más encantador y llamativo.

Diseño elegante y fácil de usar: hecho a mano de acuerdo con la forma y el color de las flores reales, brillante y hermoso, a la moda y elegante. Nuestra corona es tan liviana y delicada, simplemente colóquela en su cabeza y ate una cinta.

El juego incluye: 1 diadema de guirnalda + 1 juego de pulsera. Esta diadema de corona es un gran regalo para mujeres y niñas. READ Los 30 mejores globo terraqueo español capaces: la mejor revisión sobre globo terraqueo español

Meilliwish Camelias Flor Pinza para el cabello Broche Pin (Crema) (A74) € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Producto : Pinza de pelo y Pin broche

Diámetro : 3.1"

SSRDFU 10 Piezas Flores para el Pelo - Pinza Pelo con Rosas, Tocados de Niña Comunion, Pinza Pelo Tocado Novia, Flores Pelo Pequeña con Rosas, Tiaras de Novia (Rosa) € 6.29

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ALTA CALIDAD: las pinzas para el cabello para novia están hechas de metal y resina, delicadas y hermosas, que reflejan su encantador encanto.

Diseño de moda: estos accesorios para el cabello de novia para mujer tienen un diseño único, simple y elegante. Son buenos ayudantes para el maquillaje y puedes crear tu propio peinado fácilmente.

EL MEJOR REGALO: la mayoría de las mujeres, damas y niñas adoran estas pinzas para el cabello con flores, también son adecuadas para cualquier ocasión importante, también se pueden usar como cumpleaños, bodas, Día de San Valentín, ceremonia de graduación, Navidad, regalo para madre, hija Un gran agradecimiento tu regalo, tu sobrina, hermana, novia, novia o esposa definitivamente se verá mejor con nuestras mini pinzas para el cabello.

El paquete incluye: 10 horquillas pequeñas para el pelo de boda. La cantidad es suficiente para su uso y reemplazo a largo plazo. Los hermosos pasadores de novia son el accesorio para el cabello favorito de todas las chicas para agregar glamour extra. Cada pasador de rosa mide aproximadamente 2 cm, pequeños accesorios para que luzcas hermosa y encantadora.

Ocasiones aplicables: adecuadas para desplazamientos diarios, bodas, salidas, viajes, cenas, cumpleaños, graduaciones, banquetes y muchas otras ocasiones, las pequeñas pinzas para el cabello con rosas te hacen destacar entre la multitud, como una pequeña hada.

Clyhon 3 Piezas Clips de Pelo de Flor Horquillas con Rosas Accesorios de Mujeres para Boda Fiesta Bailaora de Flamenco, Pinzas de Pelo Tocado (Rojo) € 13.20

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Flor Material: franela y metal galvanoplastia; rosa clips de la flor tamaño peine: 7 cm * 12 cm

Diseño elegante le hará más atractivo, el diseño único de flores dobles le hará ser un foco y añadir su encanto

Una forma hermosa flor rosa que la flor de la pinza de pelo está diseñado con fuertes capas de tela pétalos

Es conveniente para las clases de flamenco, fiestas temáticas, fiestas mexicanas cosplay, bailes y así sucesivamente

Un accesorio de horquilla perfecto para sus damas de honor, el pasador de flor color de rosa hecha a mano, es maravilloso para la fotografía, playa de la playa, boda y bricolaje

BONAMART - Set de 2 pasadores de pelo para niña, diseño de peonia € 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. Totalmente nuevo y de alta calidad.

2. Material: algodón.

3. Color: como muestra la imagen.

YOUNLEN Silver Wedding Crystal Hair Vines Flor Hoja Tocados Accesorios, Accesorios para el Cabello de Diamantes de Imitación, Tocados de Boda Invitada, Tocados de Novia (oro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material preferido】Tocados de boda de novia hechos de aleación y cristal; los tocados de pelo fiesta lo decorarán con elegancia, estos tocado novia lo harán lucir elegante y encantador.

【Enfoque de la audiencia】 Los accesorios pelo mujer se pueden usar fácilmente en muchas posiciones en la cabeza. Este accesorio para el cabello de novia es adecuado para la mayoría de las mujeres y niñas. Los accesorios para el cabello personalizados de diseño de moda te decorarán elegante y hermosa; Ojalá seas la novia más bella cuando la usaste.

【Múltiples usos】Pieza para el cabello nupcial con cristal para bodas, fiestas y noches; este es un regalo perfecto y estará muy satisfecho cuando lo reciba. También puede usar tiaras de novia en fiestas y concursos de belleza. Este accesorio para el cabello es perfecto para novias, damas de honor y floristas.

【Mejor opción】Adecuado para novia, dama de honor o niña de las flore. El producto hace un buen trabajo arreglando su peinado, no ocupará demasiado de su cabeza porque el producto es demasiado grande, es absolutamente perfecto.

【Atención】el tamaño puede ser de 2 cm / 1 pulgada de imprecisión debido a la medida de la mano; El color puede ser un poco diferente debido al monitor, ¡gracias por su comprensión! Póngase en contacto con nosotros si tuvo algún problema de calidad; Esperamos compartir sus hermosas fotos en bodas y fiestas.

Sibba 4 Broches de Flores para El Pelo Ramilletes de Rosa Broches Grandes Boutonniere Joyería Ballet Baile Tocado Tela Lazo para El Pelo Tocado para Mujer Trajes Fiesta Boda Decoración Eventos (Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pinza de pelo de flores: 4 pinzas de rosa son suficientes para satisfacer tus necesidades diarias de peinado, y también puedes compartir horquillas con tu familia y hermanas

Broche de rosa grande: los pasadores de pelo para vestido de baile de ballet están hechos de tela y clips de aleación estables en la parte posterior, que no rayan tu cabello, juegos de sombreros de flores que adornan tu ropa

Ocasiones de uso: la decoración de eventos de fiesta está llena de vibraciones bohemias, lo que te hace elegante, adecuado para bodas, playas, fiestas de cumpleaños, bailes, noches de música u otras ocasiones especiales

Diseño de pétalos de tela en capas: los alfileres de corbata tienen un broche combinado y pasador trasero para mejorar tu belleza y elegancia, práctico accesorio decorativo para sombreros, bolsos, diademas, camisas, abrigos o faldas

MaoXinTek Clips de Pelo de Flor Horquillas con Rosas Accesorios de Mujeres para Boda Fiesta Bailaora de Flamenco, Pinzas de Pelo Tocado de Novia Pin de Flores Broche 2 Piezas (Rojo) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante horquilla rosa: la flor de la pinza para el pelo de novia está diseñada con pétalos de tela resistente en capas, tiene una hermosa forma de flor rosa, suave y duradera, antideslizante y mantiene su cabello elegante todo el día.

Diseño clásico: viste a tu princesa para la fotografía, ¡estos broches florales con broche de rosa te harán un look adorable y moderno! Especialmente para fiestas de cumpleaños, celebraciones, Navidad o bodas, etc.

Tamaño: Flor ancha mide aprox. 7 cm / 2.76 pulgadas de diámetro; longitud total del peine de aproximadamente 11 cm / 4.33 pulgadas. Talla única, se puede ajustar a cualquier peinado, largo o corto, de diferentes colores.

Aplicable: la pinza para el cabello de tela hecha a mano, el broche de rosa roja con pétalos de tela resistente en capas es bueno para bodas, playas, viajes, fotografía, festivales, fiestas musicales o la vida cotidiana; También un accesorio delicado en sus bolsos o zapatos.

El paquete incluye: cada paquete viene con 2 piezas de horquillas para el cabello con rosas rojas Pueden ser un buen regalo para sus amigas en ocasiones especiales, San Valentín, Día de la Madre o Regalos de aniversario; También buena decoración para el cabello para trenzas, Dama de honor.

Corona de Flores,Diadema, Guirnalda Floral Bohemias Rosas para Mujer Niña para Sombrero Adorno Fiesta Festival Playa Viaje Boda € 7.39 in stock 1 new from €7.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Corona de flores Boho: hecha de poliéster y cintas, hecha a mano para asegurar una alta calidad.

Diseño elegante: diseño simple, dulce y elegante, adecuado para cualquier ocasión, como festivales, bodas, fiestas en la playa.

Tamaño de la guirnalda floral: diadema floral de 52 cm con cinta de 40 cm * 2, ajustable para adaptarse a la mayoría de las cabezas

Bonita diadema floral con un diseño simple, dulce y elegante, te hace lucir más encantadora y llamativa.

Amplia aplicación: el tocado de halo floral bohemio es apropiado para adornos de sombreros, accesorios para el cabello de boda nupcial.

URAQT Clips de Pelo de Flor, Pinzas Hawaianas de Flores para el pelo con diseño de rosas para boda, novia, tocado, cenicero de flamenco, 10 Colores, 10 PCS € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño práctico y elegante】: el clip de flores elegante se puede aplicar como un clip de pelo o un broche de uso, práctico y hermoso, muy fácil de usar.

【Ocasiones aplicables】: conveniente para la boda, playa de la playa, recorrido, festival, partido de la música o vida diaria; adecuado para bodas, playas, viajes, festivales, fiestas musicales o la vida cotidiana; Este alfiler de flor color de rosa atraerá la atención de muchas personas.

【10 Colores vivos】: verde, claro azul, púrpura, amarillo, azul, Uva morada, champán, Amarillo limón, Amarillo rojizo, rosa , 10 colores vivos y vibrantes.

【Uso amplio】: el clip rosa se puede sujetar al cabello, cinturones, sombreros, bolsos, diademas, camisas, abrigos finos, vestidos, etc.

【Tamaño】: la flor mide aprox. 10 cm / 4 pulgadas de diámetro; Longitud del broche de aproximadamente 2 cm / 0.8 pulgadas; La longitud del pin del clip es de aproximadamente 4 cm / 1,6 pulgadas.

Clips de pelo de flor, hair clips,pinzas hawaianas de flores,pinzas de cabello, pinzas para el pelo con diseño de rosas para boda, novia, boda, tocado, 6 colores, 6 pcs € 10.59

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño práctico y elegante】: pinzas para el cabello. El elegante broche de flores se puede usar como broche para el cabello o como broche, práctico y hermoso, muy fácil de usar.

【6 colores vibrantes】: 6 pinzas para el cabello con flores. Amarillo, azul, champán, rojo, blanco, rosa 6 colores vibrantes. Este pin de flor de rosa llamará la atención de muchas personas.

【Tamaño】: La flor mide unos 10 cm de diámetro; longitud del broche de unos 2 cm; La longitud del pasador de clip es de aproximadamente 4 cm. Flor Pinza para el cabello Flor Multicolor Rosa Horquillas para el cabello Accesorios para el cabello para niñas Mujeres Fiesta Playa Boda Bailarina.

【Ocasiones aplicables】: pinza para el cabello, adecuada para bodas, playa, viajes, festivales, fiestas musicales o la vida cotidiana; adecuado para bodas, playa, salidas, festivales, fiestas musicales o uso diario.

【Ampliamente utilizado】: la pinza para el cabello se puede unir al cabello, cinturones, sombreros, bolsos, cintas para la cabeza, camisas, abrigos delgados, vestidos, etc.

Lurrose Flor Nupcial Diadema Tela Floral Pelo Vid Dulce Oro Boda Accesorios para el Cabello para Mujeres Niñas € 8.83

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de la diadema de novia】: el ornamento del pelo está hecho de aleación y tela, hermoso y cómodo de llevar.

【Tamaño de la diadema de flores 】: Aproximadamente 35 x 7 cm.La diadema de boda una talla para todos.

【 Diseño elegante:】 estilo clásico y elegante con hermosa decoración de hojas y flores, hermoso para usar.

【 Atractivo Headpieces】: el diseño elegante te hará elegante y hermoso. Atraerás los ojos de todos y serás el centro de atención en la multitud.

【Aplicaciones amplias】: el adorno para el pelo es perfecto para bodas, fiestas, tardes, noches, bailes, cumpleaños, recepciones casuales, celebraciones, lunas de miel u otras ocasiones especiales. READ Los 30 mejores Recortadora Corporal Hombre capaces: la mejor revisión sobre Recortadora Corporal Hombre

Unicra Diadema de flores de vid para novia y boda, accesorios para el cabello para mujeres y niñas (plata) € 13.66

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales: aleación, perlas, flores artificiales y cristal. 100 % hecho a mano con pelo de princesa que te decorará elegante;

El tamaño se muestra en la imagen. Color: plateado. Si quieres oro u oro rosa, ponte en contacto conmigo con antelación. Esta diadema corta se puede fijar bien al peinado. La ventaja de la vid del cabello es que puede doblar bien el producto, por lo que se ajusta bien al cabello.

Este es un regalo perfecto y estarás muy satisfecho cuando lo recibas. Los accesorios personalizados para el cabello de boda de diseño de moda te decorarán elegante y hermosa; desearemos que seas la novia más hermosa cuando lo lleves; vale la pena comprar

Adecuado para novia, dama de honor o niñas de flores, es una vid de pelo corto, es simple pero elegante. El producto hace un buen trabajo de aseo de tu peinado, no ocupará demasiado de tu cabeza porque el producto es demasiado grande, es absolutamente perfecto. Pieza de pelo de novia hecha a mano con cristal para bodas, fiestas y noches;

Atención: el tamaño puede ser de 2 cm de inexactitud debido a la medición manual; el color puede ser un poco diferente debido al monitor, gracias por tu comprensión. Por favor, ponte en contacto con nosotros si tienes algún problema de calidad; esperamos compartir tus hermosas fotos en bodas y fiestas.

Handcess - Tocado para pelo de hojas para novia, perlas, ópalo, flores, diamantes de imitación, accesorios para el pelo para mujeres y niñas (color oro rosa) € 14.66

€ 13.66 in stock 1 new from €13.66

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El tocado de boda de ópalo está hecho con aleación de alta calidad, alambre, perlas y diamantes de imitación, accesorios para el cabello 100 % hechos a mano que te adornarán de forma elegante.

Los accesorios para pelo de hojas con cristales son de 40 cm, son de tamaño normal para mujeres y niñas. Se adapta a cualquier estilo de cabello, por lo que hará que te veas hermosa, delicada, elegante y única. También es flexible, se puede poner de diferentes formas de acuerdo a tus deseos.

El tocado de pelo plateado/dorado/oro rosa con diseño de flores es perfecto para bodas en la playa, aniversarios, despedidas de soltera, bailes, San Valentín, sesiones de fotos, compromiso y cualquier otra ocasión especial.

La diadema de perlas y diamantes de imitación viene empaquetada en una delicada bolsa de polipropileno, que es una opción de regalo ideal para novia o dama de honor. Oro, oro rosa y plata para que elijas.

Los accesorios de pelo para novia son maravillosos para ti, elegantes para vestir, merece la pena comprarlos.

ARHZ Corona Flores de Flores Novia Tiara Pelo Banda Pelo Guirnalda Corona flores niña Tocado Vintage nupcial peine del pelo Vine perla € 9.39 in stock 1 new from €9.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maravillosamente diseñado con hermosos diamantes de imitación, cada uno ha sido cuidadosamente fijado. Esta diadema floral para mujer combinará bien con tu bonito peinado romántico y te hará destacar entre la multitud. La bonita y elegante diadema te hace aún más única y encantadora. Adecuada tanto para jóvenes como para mayores.

Sin restricciones en cuanto a la longitud del pelo o el estilo, este tocado se puede utilizar de diversas formas, como tocado en la frente, diadema o moño. Este precioso accesorio para el pelo da un efecto único a su cabello.

El regalo perfecto: una corona hecha a mano, bellamente elaborada y especialmente adecuada para niñas, para su esposa, madre, hija, novia, sobrina.

Fácil de usar - simplemente colócate la diadema floral en la cabeza y sujétala con una cinta. Le hará parecer más guapa y elegante y le hará destacar entre la multitud.

Flores para el pelo de mujer para ocasiones festivas como bodas, cumpleaños, fiestas, bailes de graduación, cócteles, fiestas, San Valentín, aniversarios, rock and roll, carnavales o para uso diario. Un gran regalo para esposas, novias, madres y abuelas.

50 cm joyas para el cabello, perlas de corona flor de cristal, diadema para dama de honor, accesorio de boda, mujer, fiesta de cumpleaños, 1 Unité (Lot de 1), hierro € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hilo y perlas; Longitud: 50cm

Diseño moderno, fácil de usar, muy femenino

Viste un peinado moderno para tu boda

Hacen que tu peinado más clásico y elegante

Perfecto para diferentes peinados y para diferentes ocasiones, bodas, fiestas o veladas

PXRLMYF 100 cabezas Flores Artificiales Mini Cabezas de 15x10x1cm Flores de Margarita Multicolores DIY Artificiales Margaritas Flores para Manualidades Decoración de Boda Fiesta Hogar € 9.89

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆Material suave: Las mini cabezas de flores falsas están hechas de material de flores de seda, que es suave pero duradero, vívido y parece real, no es fácil de romper, no se desvanece ni se cae fácilmente, puede ser reutilizable durante mucho tiempo, estas flores, no tóxico y no se desvanecerá ni se caerá fácilmente.

◆Fácil de usar: La pequeña flor de margarita de seda multicolor tiene un tallo corto hueco, fácil de hacer y unir, también puede cortar la parte posterior de la flor para otras necesidades. Y el asiento trasero se puede insertar en el poste de la flor, o pegado en la pared o tabla de madera, etc.

◆Creación de manualidades: Las cabezas de flores de margaritas artificiales son una mano de obra meticulosa y realista.Hay una varilla hueca debajo de la flor, y puede insertarla en el poste de la flor para la decoración diaria, agregar más diversión, romántica y sorpresa a la vida diaria.

◆Diseño único: La decoración de la boda de Daisy Flower Heads presenta pétalos de 3 capas y un lindo núcleo de flores, flores de tela realistas y hermosas, contienen diferentes colores que hacen que sus flores de bricolaje sean únicas y atractivas.

◆Amplia aplicación: La flor falsa de seda pequeña de bricolaje se puede usar en muchas ocasiones, bodas, bautizos, baby shower, fiestas de té en la cocina, decoraciones de guardería o cualquier otra fiesta de té de celebración, decoración del parque de jarrones, decoración del hogar.

Sizzix Pistilos de Flores 664614, Blanco/Crema, 400 pzas, 3 tamaños, Multicolor, Talla única € 4.99 in stock 3 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blanco/cremael juego incluye cuatro tonos pastel desde blanco hasta amarillo y rosa

Multiusoperfectos para una multitud de proyectos florales, desde ramos bonitos, hasta elegantes guirnaldas

Goma moldeableutiliza la goma moldeable junto a los estambres sizzix para realizar flores realistas

Flores realistascada paquete incluye 400 estambres de flores en colores y estilos variados para crear flores aún más realistas

Eozighi 50 Unidades de Cabeza de Flor Artificial de 4,5 cm, Cabeza de orquídea, Multicolor, Mini Flores de Seda para Manualidades, Accesorios para el Pelo, Guirnalda, Scrapbooking, Boda, Fiesta € 13.39

€ 9.59 in stock 1 new from €9.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material sólido: las pequeñas cabezas de flores están hechas de tela de seda de alta calidad, que es suave y duradero, no se rompe fácilmente, no se decoloran fácilmente y no se pelan, por lo que puedes reutilizar las flores durante mucho tiempo.

COMBINACIONES MULTICOLORES: las pequeñas flores artificiales probablemente estén disponibles en 10 colores diferentes, los colores ricos le permiten crear una amplia gama de combinaciones libremente y hacer que sus flores artificiales sean únicas, atractivas y muy hermosas.

FÁCIL DE USAR: cada cabeza de flor artificial tiene un soporte de hojas en la parte posterior y se fija a una varilla hueca corta para facilitar la fijación o la parte posterior de la flor se puede cortar y fijar a una pared o panel.

Amplia gama de aplicaciones: desde tus cabezas de flores se pueden hacer coronas, ramos, arreglos y otras decoraciones hechas a mano, perfectas para bodas, fiestas, cumpleaños y otras ocasiones.

EMBALAJE PERFECTO: recibirás 50 piezas de flores artificiales artesanales, blanco, rosa, rojo, azul cielo, azul real, etc., con un diámetro de 4,5 cm, suficiente para que coincida con su uso en diferentes escenas.

Sibba Tocado para mujer flor de sombrero diadema de plumas de malla diadema con clip de fiesta de té accesorios para el cabello para fiestas iglesia boda para mujeres y niñas azul € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elegante tocado: un elegante tocado con diseño de malla para mujer. Este bonito accesorio para el pelo añade un efecto único a tu cabello y crea un aspecto retro.

Material de alta calidad: diademas delicadas y atractivas con una mezcla de detalles que incluyen plumas, flores, cintas de malla elástica, lunares y cuentas para un aspecto clásico redondo y elegante, serán una gran adición a la ropa formal

Aro de pelo extraíble: los tocados son reversibles y extraíbles en la diadema, puedes combinarlos, y es fácil de llevar con una cómoda diadema o el clip para el cabello para asegurar al cabello.

Uso multifuncional: tocado perfecto para bodas, carnavales, Halloween, despedidas de soltera, fiestas de disfraces, novias, fiestas, iglesia, cócteles, eventos de carreras de caballos, festivales son adecuados para todas las edades. Ligero, cómodo de llevar, no se cae fácilmente. Esta diadema es divertida y de buena calidad. Es tan lindo y se ve genial.

Regalo perfecto: la diadema sería una gran opción para tu niña o mujer, para tu novia en el día de San Valentín o para tu madre en el día de la madre. Si necesitas organizar una fiesta, son grandes recuerdos de fiesta para tus invitados.

MISHITI Diadema de Novia para el Pelo de la Boda de Las Mujeres Accesorios de decoración de Perlas Rosadas € 7.97

€ 7.49 in stock 6 new from €7.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mishiti Diadema nupcial para mujer, accesorios de decoración para el cabello de boda, perlas rosas

Banda para el cabello

Marca: Mishiti

100 Piezas Cabezas Flores de Margarita, Cabezas Flores Artificiales, Mini Flores Seda de Colores, Manualidades para Bodas, Celebraciones, Fiestas, Tocado de Bricolaje con Coronas (4 cm, 7 Estilos) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Material de alta calidad: la cabeza de la flor de la margarita está hecha de tela de seda, el diámetro de la flor es de 4 cm, la mano de obra está bien, la mano se siente suave y cómoda, el color es brillante, no se desvanece, es ecológico y no tóxico. .

✿ Conjunto de cabeza de flor artificial: la cabeza de flor de margarita tiene un total de 100 cabezas de crisantemo, y los colores se distribuyen aleatoriamente en 7 colores diferentes: violeta claro, rosa claro, corazón de café naranja, corazón amarillo rojo anaranjado, azul cielo, rojo grande, borde rosa empapado.

✿Diseño de cabeza de flor artificial: los pétalos de la cabeza de la flor de la margarita y el centro de la flor son de diferentes colores, algunos están coloreados para los pétalos marginales y otros están coloreados para todo el pétalo. Cada cabeza de flor de margarita tiene un tallo corto y hueco que es fácil de hacer y colocar.

✿ Fácil de decorar: las cabezas de flores de margaritas son excelentes accesorios que se pueden usar para coronas, ramilletes, flores para pasteles, arreglos florales de bricolaje, decoraciones de mesa, ramos de regalo, etc.

✿ APLICACIÓN AMPLIA: Debido a su material, no se arruga ni se marchita y se puede reutilizar, es especialmente adecuado para grandes arcos de boda, ramos de novia, festivales, fiestas y otras decoraciones de escena. READ Los 30 mejores guantes de vinilo capaces: la mejor revisión sobre guantes de vinilo

Brateuanoii Plata Nupcial Tocado, Tocado de Flores de Vid para Novia de Boda, Novia Cristal Boda Pelo Vid, Accesorios para el Cabello para Mujeres y Niñas (Dorado) € 10.56 in stock 1 new from €10.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales:Aleación, Perlas y Cristal.100% hecho a mano la vid del pelo de la princesa, decorar con elegancia, que no se desvanecen y se rompen fácilmente.

Tamaño:23*6cm(9*2.36inch).El adorno para el pelo de la novia es adecuado para cualquier peinado y es ajustable. Talla única para damas y niñas.

Fácil de usar:Este adorno de alambre para el cabello para novias es ligero. Gracias a su material flexible y a su fuerte plasticidad, es fácil de introducir en el cabello y de decorar el peinado. No es fácil caerse. Puede utilizarlo con confianza.

Es un regalo perfecto y quedará muy satisfecho cuando lo reciba. Los accesorios para el pelo de la boda de diseño de moda te decorarán de forma elegante y hermosa; desearía que fueras la novia más hermosa cuando los llevaras.

Adecuado para la novia, las damas de honor o las niñas de las flores. Corto pero sencillo y elegante. Genial para los peinados, no cubre demasiado la cabeza ya que el producto no es demasiado grande. Es absolutamente perfecto para bodas, fiestas y salidas.

50cm Pelo de Novia Diadema de Novia con Diseño Nupcial Tocado Diademas de Flores y Perlas de Vid de Pelo Novia Adornos Accesorios para el Cabello para Boda Fiesta Velada Ujeres y Niñas € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】: La banda para el cabello de boda está hecha de aleación y decorada con perlas y pedrería. El material es suave, brillante y no se oxida fácilmente. Puede decorar el cabello con elegancia.

【Buena flexibilidad】: La diadema de boda es maleable, elástica, liviana, se puede doblar en cualquier dirección, puede cambiar de forma según los diferentes peinados para adaptarse al cabello, no se cae fácilmente y crea una imagen perfecta.

【Contenido del paquete】: 1 diadema de boda de 100 cm 100 % hecha a mano. Adecuado para cada novia elegante y hermosa. La faja nupcial es lo suficientemente larga para tejerla y cómoda de llevar.

【Moda y elegante】: La diadema de novia con perlas y pedrería plateada es muy elegante, es el mejor accesorio para la novia y también es un regalo delicado y noble para mostrar la perfección única.

【Ocasión adecuada】: Buenos accesorios para el cabello para bodas, fiestas, lunas de miel y cualquier ocasión especial. Estos accesorios para el cabello de novia son hermosos adornos para el peinado de la novia y la dama de honor.

Diadema Novia Boda, Diadema de Flores Corona Flores Tocados de Boda, Tocados de Pelo Novia Diadema Cristal con Perlas Bridal Hair Vine Joyas para el Cabello, Novias Accesorios (Plateado) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Perla y Cristal de Pelo de Novia】Los accesorios personalizados para el pelo de boda de diseño moderno te decorarán elegante y hermosa; deseo que seas la novia más hermosa cuando lo lleves

✨【Material】Este accesorio para el cabello de boda de cristal está hecho de diamantes de imitación, alambre de cobre, perlas y flores de pegamento blanco. Está bien hecho y equipado con una diadema de encaje, que se fija firmemente en tu cabello. La diadema crea un nuevo estilo de pelo impresionante instantáneo, te hace lucir tan elegante, noble y encantadora

✨【Fácil de Usar】La diadema de novia es flexible y plegable, para cambiar libremente la forma de acuerdo con el estilo de cabello que necesites. Los diamantes de imitación están envueltos en alambre y asegurados con horquillas para el pelo o lazos simples. Se puede fijar en pines a los bucles de alambre en cada extremo para un aspecto diversificado, como vid, halo, envoltura de moño o alrededor del nudo, úsalos de diferentes maneras como quieras

✨【Ocasión Adecuada】Diadema hecha a mano que se puede llevar en las cuatro estaciones. Adecuado para novia, dama de honor o niñas de flores, es una vid de pelo corto, es simple pero elegante. La banda para el cabello claro es adecuada para bodas, cumpleaños, fiestas, bailes y ceremonias. También es adecuado para viajes, fotografía y ropa cotidiana.

Horquillas Pelo Mujer, Taumie 5 Piezas Tocados de Novia Accesorios, Horquillas Pelo Mujer de Novia, Flor de la Boda Pernos de Pelo Perlas Nupciales Tocados, Accesorios para el Cabello para la Novia € 8.13 in stock 1 new from €8.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales de alta calidad: los accesorios para el cabello nupcial están hechos de diamantes de imitación, perlas y cobre, brillante y no son fáciles de óxido.

Fácil de usar: el clip para el cabello de la boda es ligero en peso, tiene una plasticidad fuerte, es fácil de insertar en el cabello, coincide perfectamente con el estilo del cabello, y no es fácil de caerse. Puedes crear fácilmente tu peinado.

Práctico: este clip para el cabello es adecuado para la mayoría de las mujeres y las niñas. Adecuado para bodas, eventos nocturnos, aniversarios, día de San Valentín, regalos o cualquier otra ocasión especial. Se puede utilizar para cualquier peinado, encantador y exquisito, los accesorios para el cabello lo hacen más atractivo.

Moda y elegancia: este hermoso y brillante accesorio de cabello nupcial es elegante y elegante. Es el mejor accesorio y un regalo exquisito y noble que puede mejorar la perfección de un peinado único. Cuando lo recibas, estarás muy satisfecho.

Embalaje: un total de 5 horquillas nupciales. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros accesorios para el cabello nupcial, comuníquese con nosotros de inmediato, haremos todo lo posible para brindarle una solución satisfactoria.

ULTNICE - Diadema de flores para dama de honor, corona de flores boho, guirnalda floral para el pelo, accesorios para bodas, fiestas creativas. € 13.69

€ 10.95 in stock 2 new from €10.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aplicación: esta diadema de flores debe ser el accesorio perfecto para el cabello para la novia o la dama de honor, etc., decora tu cabello de forma genial y te hace más encantadora, elegante y bella, es realmente llamativo y realza el atractivo de cada uno. Aniversario, fiesta en la playa, etc.

Material: hecho de tela y tacto cómodo. Lo más importante es que nunca se desvanece y puede tomarlo como soporte decorativo en su sala de estar o dormitorio mientras no está en uso.

Tamaño: 50 x 8,5 x 2 cm (longitud x ancho x altura). Se adapta a la mayoría de mujeres o niñas.

Ocasión: adorna bien tu vestido, no importa que lleves velos de boda o las faldas de diario, ideal para bodas, fiestas de aniversario, fiesta de playa, etc.

1 Diadema de flores.

