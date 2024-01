Inicio » Top News Los 30 mejores etiquetas ropa personalizadas capaces: la mejor revisión sobre etiquetas ropa personalizadas Top News Los 30 mejores etiquetas ropa personalizadas capaces: la mejor revisión sobre etiquetas ropa personalizadas 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de etiquetas ropa personalizadas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ etiquetas ropa personalizadas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



100 Etiquetas termoadhesivas personalizadas para ropa (PLANCHAR). Etiquetas de tela para planchar con CERTIFICADO ECOLÓGICO ideales para niños, bebés y abuelos. NOMBRE PERSONALIZADO. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 NOMBRES PERSONALIZADOS】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Todas las etiquetas son iguales. En el texto puede escribir todos los caracteres y números pero no se imprimen símbolos. Etiquetas de tela blanca con texto negro. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【70% POLIÉSTER / 30% ALGODÓN】Etiquetas con certificado ecológico. La tela ha sido aprobada en un laboratorio conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Además, las etiquetas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【FÁCILES DE APLICAR CON PLANCHA】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【IDEAL COLES, GUARDERÍAS Y RESIDENCIAS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa tanto de los más peques como de los abuelos. Identifica todas sus prendas con su nombre y asegúrate que no pierden nada. Se puede añadir un número telefónico. Aptas para marcar chaquetas, camisetas, pantalones, jerséis, batas, bufandas, toallas, ... Las etiquetas termoadhesivas se aplican sobre cualquier tipo de tejido.

100 Etiquetas para Ropa Personalizadas con nombre para planchar. Cinta termoadhesiva para guarderías, escuelas, colegios y residencias de ancianos. Etiquetas personalizadas con certificado ecológico € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS】Contiene etiquetas personalizadas con el texto que escriba en el momento de compra. Tela blanca con texto negro. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【MODO DE EMPLEO】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【SÚPER RESISTENTES】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión. Además, las etiquetas termoadhesivas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【COMPOSICIÓN】Etiquetas de 70% poliéster y 30% algodón con certificado ecológico. La tela ha sido analizada en un laboratorio y validada conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles

【MULTIUSO】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa tanto de los más peques como de los abuelos. Sirven para marcar cualquier tipo de ropa escolar, de campamento, deportiva, de residencias, hospitales, chaquetas... Identifica todas sus prendas con su nombre y asegúrate que no pierden nada. Se aplican sobre cualquier tipo de tejido.

50 Etiquetas adhesivas para ropa personalizadas. Pegatinas termoadhesivas con nombre para marcar la ropa de niños y bebés (con plancha). Tamaño 6 x 1 cm. Resistentes a lavadora. € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【50 ETIQUETAS PERSONALIZADAS】 Pack de 50 pegatinas adhesivas para planchar en la ropa. Etiquetas de colores con nombre y diseño personalizado. Hay 100 iconos diferentes para elegir, elige el que más le guste a tus hijos: cohete, princesa, balón de fútbol, ​​dinosaurio, ...

【DIMENSIONES: 6x1cm】 Cada etiqueta mide 6cm de ancho x 1cm de alto. Son perfectos para pegar dentro de la ropa porque son tan finas que no molestan la piel.

【SUPER FÁCIL DE APLICAR】 Se adhiere a la ropa con el calor de la plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Coloque la etiqueta sobre la prenda. 2) Cubra con el papel protector que incluimos en su pedido. 3) Planchar a temperatura máxima durante 20 segundos sin vapor. 4) Espere 24 horas antes de lavar.

【RESISTENTE A LAVADORA Y SECADORA】 Las etiquetas están hechas de vinilo lavable de alta calidad. Son aptas para la lavadora a 60ºC y para la secadora.

【IDEAL PARA ESCUELAS Y GUARDERÍAS】 A diferencia de otras marcas, estas pegatinas tienen divertidos dibujos infantiles que a tus hijos les encantarán. Marque toda su ropa como batas, chaquetas, abrigos, pantalones, etc. con su nombre y asegúrese de que no se pierda nada en la escuela. Se pueden aplicar en cualquier tipo de tejido.

100 etiquetas para coser a la ropa. Etiquetas personalizadas de tela 100% ALGODÓN. Cintas de nombre para guarderías, escuelas, colegios y residencias. € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS PARA COSER】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". En el texto puede escribir todos los caracteres y números pero no se imprimen símbolos. Etiquetas de tela blanca con texto negro. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【100% ALGODÓN】Nuestras etiquetas de tela están especialmente diseñadas para las pieles sensibles y por tanto son ideales para niños y personas mayores. Son hipoalergénicas y suaves al tacto.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Aguantan lavados hasta 90ºC y secadora."

【IDEAL COLES, GUARDERÍAS Y RESIDENCIAS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa tanto de los más peques como de los abuelos. Identifica todas sus prendas con su nombre y asegúrate que no pierden nada. Aptas para marcar chaquetas, camisetas, pantalones, jerséis, batas, bufandas, toallas, ...

【ETIQUETAS SOSTENIBLES】En Haberdashery Online queremos contribuir a un mundo sin residuos. Por este motivo hemos eliminado el embalaje de nuestros productos siguiendo la filosofía e-Granel. De esta manera, además de reducir la cantidad de plástico fabricado, también reducimos las emisiones de CO2 que se generarían con la producción del plástico y el peso extra durante el envío. Gracias por formar parte de la solución. READ Se mantendrán registros de quienes rechacen la vacuna Govt-19 en España

100 Etiquetas Personalizadas con Nombre e Icono para marcar la ropa. Etiquetas de tela Blanca termoadhesiva para planchar en camisetas, pantalones, abrigos y todo tipo de prendas de niños. € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS CON NOMBRE E ICONO】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Escribe el texto que quieras y acompáñalo del dibujo que más te guste. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【70% POLIÉSTER / 30% ALGODÓN】Etiquetas con certificado ecológico. La tela ha sido aprobada en un laboratorio conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Además, las etiquetas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【SE APLICAN EN 20 SEGUNDOS】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【IDEAL PARA NIÑOS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa de los más peques en cualquier ocasión: para la ropa del cole, campamentos, guardería, vacaciones, ropa deportiva, ...

CUAC REVOLUTION ETIQUETAS PARA ROPA PERSONALIZADAS CON 2 LÍNEA DE TEXTO PARA MARCAR TODAS LAS PRENDAS DE LOS NIÑOS PARA EL COLE O LA GUARDERÍA 5 X 1,2 CM (64) € 10.40 in stock 1 new from €10.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE ETIQUETAS: Este set de etiquetas termoadhesivas personalizadas incluye 64, 128 o 192 unidades (según tu elección) en tamaño pequeño (5x1,2cm) con un icono a elegir de entre una gran variedad y el nombre del niño o niña, para que puedan reconocer su ropa de un simple vistazo. Estas etiquetas están pensadas para pegar marcar la ropa de los niños y de toda la familia de forma permanente. - ¡Adiós a las confusiones y extravíos!

SE PLANCHAN EN SEGUNDOS: Para colocarlas es muy sencillo. Solo hay que colocar la etiqueta en una zona lisa de la prenda, cubrir con papel vegetal (incluido) y planchar SIN VAPOR realizando círculos y ejerciendo un poquito de presión entre 10 y 15 segundos hasta que se integre en el tejido.

MULTIPLES USOS: Se pueden usar en camisetas, sudaderas, chaquetas, bufandas, gorros, guantes, calcetines, pijamas, mochilas, batas escolares, chándal, vaqueros, pantalones, toallas, sábanas y ropita interior.

ULTRAFINAS: Al plancharlas sobre la ropa, este vinilo termoadhesivo se integra con el tejido, adquiriendo el relieve del mismo, por lo que es imperceptible a la hora de utilizar la ropa y no provoca molestias para los niños.

PERSONALIZABLE 100%: Personaliza tu etiqueta desde cero. Elige el icono que más te guste de entre una gran variedad, el color de fondo, la textura que más te guste, el tipo de letra y escribe el texto. Crea tu propia etiqueta con la combinación que más te guste, así tendrás las etiquetas perfectas.

GzCommodities 3M Cinta de Algodón Personalizable Termoadhesiva para el Día del Padre, Para Niños y Para Etiquetar Con Nombre y Marcar en el Cole la Ropa € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features FÁCIL DE USAR Y SIN COSTURAS: Escribre el nombre, recórtalo, adhiérelo a la prenda de ropa con la placha y listo.

APTO PARA LAVADORA: Las etiquetas personalizables termoadhesivas permiten etiquetar cualquier prenda de ropa con el nombre del niño o niña. Para pegarlas solo hace falta aplicar calor con la plancha y, una vez adheridas, son aptas tanto para lavadora como para secadora.

CINTA, DE 3 METROS DE LARGO X 12 MILÍMETROS DE ANCHO, PERSONALIZABLE: Con cualquier bolígrafo podrás personalizar las etiquetas termoadhesivas y marcar la ropa. Podrás hacer que cada prenda de ropa se vea única y así poder identificarla.

DEVOLUCIÓN GARANTIZADA: Si no estás completamente satisfecho/a, te devolveremos el dinero, sin problemas. Nos comprometemos a utilizar productos de alta calidad exclusivamente para garantizar tu satisfacción. La garantía de fábrica tiene una validez de 30 días.

Etiquetas personalizadas para ropa, logotipo de correas de algodón o etiqueta de costura de texto,Etiquetas de ropa personalizadas (Plano,50 pcs) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Algodón. Son seguras para su uso en artículos infantiles y muy suaves. Se pueden lavar, secar y planchar a máquina; el estampado no destiñe y las etiquetas duran años.

Fáciles de usar y quitar: estas etiquetas bordadas son fáciles de usar para etiquetas de ropa y se pueden utilizar en cualquier sitio. El bordado personalizado y mucho más las diferencia del resto y son fáciles de encontrar en su ropa.

Etiquetas de ropa personalizadas: estas etiquetas son super duraderas y lavables a máquina. Utilízalas en tus gorros, bufandas, diademas, chales ¡o en cualquier otra cosa que se te ocurra!

Nota: Estas etiquetas no se cortan. Para utilizar estas etiquetas, simplemente córtalas a la altura de la línea de corte. Dobla las etiquetas por la mitad y cóselas en la costura de tu prenda.

Si tiene algún problema, no se preocupe, puede ponerse en contacto con nosotros primero y prometemos ayudarle en todo lo que podamos.

155 pegatinas personalizadas para marcar ropa y objetos. 100 Etiquetas de tela termoadhesiva para planchar en la ropa + 55 etiquetas adhesivas para objetos resistentes al agua. Nombre personalizado. € 19.94 in stock 1 new from €19.94 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El pack contiene 100 etiquetas de tela blanca con icono y nombre personalizado para identificar todo tipo de prendas y 55 etiquetas adhesivas de diferentes tamaños para marcar libros, cantimploras, material escolar, agendas, etc. Ideal para la vuelta al cole, campamentos y guardería.

Etiquetas adhesivas de vinilo de alta calidad resistente al agua, microondas, congelador y lavavajillas. Se pueden usar para marcar tazas y platos infantiles ya que se pueden lavar sin perder adherencia ni color.

Las etiquetas de tela personalizadas se aplican a la ropa con plancha doméstica en tan solo 20 segundos a máxima temperatura sin vapor.

Marca toda la ropa y los objetos de los niños para que no pierdan nada en el colegio. Personaliza las etiquetas de tus hijos con su nombre y divertidos iconos a elegir y haz que sus etiquetas sean únicas.

En las etiquetas dobles y en las de zapatos podrás añadir una segunda línea de texto para incluir el teléfono. La segunda línea de texto no aparecerá en las etiquetas medianas, las pequeñas ni en las de tela.

96 Etiquetas para ropa personalizadas Stikets® con 1 línea de texto para marcar todas las prendas de los niños para el cole o la guardería € 9.95 in stock 1 new from €9.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【FÁCIL, RÁPIDO Y CÓMODO】Las etiquetas termoadhesivas para ropa Stikets son ideales para marcar la ropa de los niños y de toda la familia de forma permanente.

【RESISTEN LAVADORA Y SECADORA】Aguantan lavados de hasta 60 grados usando jabones convencionales sin desprenderse del tejido. También puedes poner las prendas en la secadora sin que se vean afectadas.

【SE PLANCHAN EN SEGUNDOS】 Simplemente hay que poner la etiqueta en una zona lisa de la prenda, cubrir con el papel vegetal que viene con las etiquetas y planchar en círculo entre 8 y 15 segundos hasta que se integre en el tejido.

【MATERIAL INNOVADOR】Están fabricadas en un vinilo termoadhesivo que se integra en el tejido cuando se aplica calor. Para que sean permanentes hay que planchar hasta notar que la etiqueta coge el relieve del tejido.

【5 x 1,2 CM】Con el texto y el diseño deseado. Hay un montón de colores, texturas e iconos para elegir. Puedes realizar la combinación que más te guste. Así, son perfectas para que los niños reconozcan sus prendas incluso si no saben leer.

100 Etiquetas personalizadas con nombre e icono de color para marcar la ropa. Tela blanca termoadhesiva para planchar en camisetas, pantalones, abrigos y todo tipo de prendas. (Fantasía) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【100 ETIQUETAS CON NOMBRE E ICONO】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Escribe el texto que quieras y acompáñalo del dibujo que más te guste. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【70% POLIÉSTER / 30% ALGODÓN】Etiquetas con certificado ecológico. La tela ha sido aprobada en un laboratorio conforme está libre de sustancias tóxicas y la convierte en apta para su uso en contacto con pieles sensibles.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Además, las etiquetas llevan un pegamento en la parte trasera que aguanta lavados hasta 60ºC y secadora.

【SE APLICAN EN 20 SEGUNDOS】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Planchar a máxima temperatura sin vapor durante 20 segundos. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado. ¡Así de fácil!

【IDEAL PARA NIÑOS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa de los más peques en cualquier ocasión: para la ropa del cole, campamentos, guardería, vacaciones, ropa deportiva, ...

100 etiquetas personalizadas de colores para marcar la ropa - Etiquetas de tela Termoadhesiva - (Azul) € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ️ Etiquetas personalizadas de calidad: Haberdashery Online te ofrece 100 etiquetas de tela termoadhesivas en color azul, ideales para marcar la ropa de toda la familia y mantenerla siempre identificada

Fáciles de aplicar y duraderas: Estas etiquetas de tela se adhieren fácilmente a la ropa mediante el calor de la plancha, garantizando una fijación segura y resistente al lavado y al desgaste diario

Colores vivos y personalización única: Con nuestras etiquetas en color azul, podrás darle un toque personal y distintivo a tus prendas, evitando confusiones en el colegio, el trabajo o el gimnasio

Material suave y cómodo: Las etiquetas de Haberdashery Online están fabricadas en tela de alta calidad, asegurando un tacto suave y cómodo en contacto con la piel, ideal para niños y adultos

Versatilidad y múltiples usos: Además de marcar la ropa, estas etiquetas personalizadas también son perfectas para identificar mochilas, toallas, ropa de deporte y cualquier otro artículo que necesites diferenciar

Avery Etiquetas para ropa 1 format € 6.31 in stock 3 new from €6.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Self stick/no más planchado y la costura

Adhesivo permanente.

Resistente a lavado y secado.

Escribe con un bolígrafo.

Color: blanco. Dimensiones: 45 x 13 mm.

15 * 50 etiquetas personalizadas para coser,etiquetas personalizadas para ropa,etiquetas personalizadas para ropa coser, Etiquetas Personalizadas de Tela Etiquetas Hechas (50 pcs) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CON NOMBRE E ICONO:nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". Escribe el texto que quieras y acompáñalo del dibujo que más te guste.

Descripción: el tamaño total de la etiqueta en la imagen principal: 15 mm x (30 mm + 20 mm) Tamaño total de la etiqueta = Ancho de la cinta de algodón x (tamaño del diseño + tamaño de costura)

Hecho de material de algodón puro, seguro y cómodo de usar en la ropa. Se puede coser fácilmente.

Ideal para uso personal y proyectos de costura. También son lavables y reutilizables.

Adecuado para la decoración de prendas de vestir, como bolsos, bolsos, sombreros, capuchas o ropa, etc.

100pcs Etiquetas Ropa para Poner Nombre, Etiquetas Termoadhesivas Marcar Ropa para planchar en camisetas, pantalones, Pegatinas Personalizadas Nombre para Escuela Casa € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material】Las etiquetas de nombre están hechas de telas hechas a mano de alta calidad, que son duraderas y prácticas. Resistente al desgaste, a la corrosión y se puede limpiar repetidamente.

【Fácil de usar】Las etiquetas para poner nombres para la ropa se pueden fijar en la tela planchando a alta temperatura durante unos 15 segundos, o se pueden coser directamente sobre la ropa.

【Lavable a máquina】Esta etiqueta grabable está hecha de tela de poliéster y se puede lavar a máquina. La temperatura del agua debe estar por debajo de los 30 grados centígrados.

【Paquete】 Contiene 100 líneas de etiquetas de nombres, el tamaño es de 5,5 * 1,5 cm, que se pueden usar y cortar en cualquier momento.

【Amplia aplicación】Estas etiquetas con nombres se pueden usar para marcar artículos en el cuarto de lavado, escuelas, hogares de ancianos para evitar confusión en la ropa, se pueden usar para pegar en uniformes escolares, mochilas escolares, ropa deportiva, sombreros, guantes, toallas, camisas y otras prendas para facilitar la búsqueda de ropa. READ Los 30 mejores Mesa Dibujo Profesional capaces: la mejor revisión sobre Mesa Dibujo Profesional

100 Etiquetas Personalizadas Etiquetas Para Ropa Etiquetas Etiquetas de Tela Etiquetas Termoadhesivas de Nombre de Planchar en Camisetas Pantalones Abrigosy Prendas Infantiles € 12.99 in stock 1 new from €12.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MULTIPLE USE LABELS】Las etiquetas personalizadas con el nombre son ideas para uniformes escolares, ropa deportiva, residencias de ancianos, sastrería a medida, ropa de trabajo y clubes deportivos.. Identifique toda su ropa con su nombre y asegúrese de que no pierden nada que se puede aplicar en cualquier tipo de tejido.

【MODO DE USO】Para pegar en la ropa se tienen que planchar con cualquier plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Cortar la etiqueta. 2) Colocar encima de la prenda y proteger con un paño fino. 3) Ponerlas con 20 segundos a máxima potencia de plancha sin soltar vapor. No mover la plancha. 4) Esperar 24 horas antes del primer lavado.

【100 ETIQUETAS】Contiene 1 rollo con 100 etiquetas del mismo nombre que ha escrito Todas las etiquetas son iguales. etiqueta mide 6 cm de ancho x 1.5 cm de alto.En el texto se pueden escribir todos los caracteres y números,y, además se puede añadir algún dibujito que nos guste.Etiquetas de tela blanca con texto negro.

【LAVADOS RESISTEN】Sistema de transferencia de tinta sofisticado, que la durabilidad de la impresión sin borrar el texto.además del rollo de etiquetas viene un saquito para guardarlo, todo un detalle muy práctico

【Servicio】Ser un producto personalizado Los pedidos se envían dentro de 2 días después del pago, si hay algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotro

100uds Etiquetas de Ropa Personalizadas, Etiquetas para Nombre de Tela Impermeables Etiquetas Adhesivas para Niños Escuela Campamento de Guardería (Blanco) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: Recibirás 100 piezas de etiquetas para ropa sin planchado con un tamaño de 4,45x1,5cm.

Material premium: hecho de material confiable, lavable en lavadora y utilizable en la máquina de secador.Son reutilizables, duraderos y no se caerán ni se desvanecerán después del lavado.

Etiquetas de ropa de hierro que no se encuentran en el hierro: estas etiquetas de ropa autoadhesivas adoptan un diseño de escritura, por lo que solo necesita usar su imaginación para escribir algo especial para personalizar su ropa.

Fácil de usar: nuestras calcomanías de etiqueta de ropa no necesitan usarse con una plancha, solo necesita despegar el respaldo y pegarlo donde necesita y presionarlo con fuerza.Pero evite contactar con el adhesivo para que se quede por más tiempo.

Uso amplio: nuestras etiquetas de nombre de ropa sin hierro son muy fáciles de aplicar a todo tipo de ropa.Estas etiquetas de nombre le permiten marcar la ropa de los estudiantes o los hijos o las pertenencias personales y distinguirlas claramente en la escuela.

VZXQX Etiquetas Handmade Ropa, 100 Piezas Etiquetas para Ropa Personalizadas Hecho a Mano, Etiquetas Tela Handmade with Love para Artesanía de Costura Tejido, Patrón Mezcla 5 Beige € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material premium: las etiquetas hechas a mano están hechas de tela de algodón suave, que es segura y cómoda para coser en la ropa. Material lavable y duradero, no es fácil cambiar de color o romperse.

Tamaño de la etiqueta: tamaño de plegado: 2 X 2 cm/0,78 x 0,78 pulgadas; tamaño abierto: 4 X 2 cm/1,57 x 0,78 pulgadas. Adecuado para diferentes artículos de costura, verifique el tamaño antes de comprar. Patrón: 5 etiquetas hechas a mano con patrones mixtos.

Paquete incluido: Paquete que incluye aproximadamente 100 piezas con 5 etiquetas de etiquetas de tela con patrones mixtos en total. Las etiquetas de 100 piezas pesan alrededor de 15,4 g sin embalaje, cantidad suficiente para el uso diario. Color beige.

Fácil de coser: estas etiquetas de tela con un diseño exquisito y encantador, fáciles de coser en ropa y proyectos artesanales. Etiquetas personalizadas hechas a mano, ideales para coser prendas con estilo propio.

Usos amplios: las etiquetas hechas a mano se pueden coser en manualidades, tejido, costura, ganchillo, bolsos, sombreros, capuchas, ropa, patchwork, billetera, tela para muñecas, etc. Pueden satisfacer sus diferentes necesidades para muchas manualidades.

Etiquetas con nombre para niños, 10 hojas, personalizadas, resistentes al agua, etiquetas para ropa, bolígrafos, textiles, objetos, para guardería, escuela, etiquetas adhesivas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exquisito: el material de papel está impreso en alta definición, es cómodo al tacto, grueso y duradero. Cada pegatina con nombre de niños está cubierta con una capa transparente que es impermeable, resistente al aceite y a los arañazos y ofrece una excelente protección para sus palabras escritas.

Diseño autoadhesivo: las pegatinas personalizadas cuentan con un diseño autoadhesivo que es muy adhesivo y adecuado para casi todas las superficies lisas y secas y no deja marcas cuando se retira. Adecuado para lápices, bolígrafos, acuarelas, marcadores, etc.

Fácil de usar: primero escribe un texto personalizado en la pegatina y espera a que la fuente se seque. A continuación, retira la película protectora y sella la fuente sin burbujas; por último, limpia la superficie del artículo y pega nuestro adhesivo de nombre escolar en estado seco.

Diseño de aplicación multiescenario: adecuado para tazas de agua, botellas de agua, tazas de té, libros, artículos de papelería, documentos, artículos de uso diario, cuadernos, mochilas escolares, platos y otros artículos para facilitar la clasificación de artículos.

Diseño multifuncional: perfecto para niños y adolescentes en escuelas, guarderías, aulas, etc., para que todos los artículos permanezcan etiquetados con sus nombres sin confusión. No solo se puede utilizar como etiqueta de nombre, sino que también es adecuada para clasificación de libros, clasificación de documentos, etc.

100 ETIQUETA DE TELA PARA MARCAR LA ROPA. CINTA PARA COSER EN LA ROPA, PARA GUARDERIAS, ESCUELAS, COLEGIOS Y RESIDENCIAS € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Etiquetas 100% algodón para coser en tus prendas.Tipografía única, a escoger entre MAYÚSCULAS o minúsculas

Fondo blanco con letra negra. Resistente a lavadora máx 60º y secadora.

Impresas mediante sofisticado sistema de transferencia de tinta que garantiza su larga duración

Las etiquetas para coser de algodón sirven para colgar las chaquetas, para marcar cualquier tipo de ropa escolar, de campamento, deportiva, de residencias, hospitales, chaquetas...

36 Etiquetas para coser a la ropa. Etiquetas personalizadas de tela 100% ALGODÓN. Cintas de nombre para guarderías, escuelas, colegios y residencias. € 7.99 in stock 1 new from €7.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【36 ETIQUETAS PARA COSER】36 Etiquetas del mismo nombre que usted escriba en el botón "personalizar ahora". En el texto puede escribir todos los caracteres y números pero no se imprimen símbolos. Etiquetas de tela blanca con texto negro. Cada etiqueta mide 6 cm de ancho x 1 cm de alto.

【100% ALGODÓN】Nuestras etiquetas de tela están especialmente diseñadas para las pieles sensibles y por tanto son ideales para niños y personas mayores. Son hipoalergénicas y suaves al tacto.

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias a un sofisticado sistema de transferencia de tinta, garantizamos la durabilidad de la impresión sin que se borre el texto. Aguantan lavados hasta 90ºC y secadora."

【IDEAL COLES, GUARDERÍAS Y RESIDENCIAS】Las etiquetas personalizadas con nombre son ideales para marcar la ropa tanto de los más peques como de los abuelos. Identifica todas sus prendas con su nombre y asegúrate que no pierden nada. Aptas para marcar chaquetas, camisetas, pantalones, jerséis, batas, bufandas, toallas, ...

【ETIQUETAS SOSTENIBLES】En Haberdashery Online queremos contribuir a un mundo sin residuos. Por este motivo hemos eliminado el embalaje de nuestros productos siguiendo la filosofía e-Granel. De esta manera, además de reducir la cantidad de plástico fabricado, también reducimos las emisiones de CO2 que se generarían con la producción del plástico y el peso extra durante el envío. Gracias por formar parte de la solución.

LUTER 150 Etiquetas Personalizadas de nombre para Ropa de Niños, Autoadhesivas Etiquetas de Tela para Escuela Hogar de Ancianos Guardería Campamento (Blanco) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirá 150 piezas de etiquetas de ropa sin hierro con el tamaño de 4.45x1.5cm / 1.75x0.59inch.Cada hoja tiene 15 etiquetas de ropa, totalmente 10 hojas.

Material premium: hecho de material ecológico de alta calidad, lavable en lavadora y utilizable en la máquina secadora.Son reutilizables, duraderos y no se caerán ni se desvanecerán después del lavado.

Etiquetas escritoras sin hierro: estas etiquetas de ropa autoadhesiva tienen diseño de escritura, solo usan su imaginación para escribir algo especial para personalizar su ropa.

Fácil de usar: no es necesario usar las etiquetas de la etiqueta de la ropa con una plancha, simplemente retirar el respaldo, póngalo en el que lo necesita y presiona con fuerza.Pero por favor, evite ponerse en contacto con el adhesivo para que se pegue de manera más dura.

Amplia aplicación: Nuestras etiquetas de nombres de ropa son muy fáciles de aplicar a todo tipo de ropa.Estas etiquetas de nombre le permiten marcar la ropa de los estudiantes o los niños o las pertenencias personales y distinguirlas claramente en la escuela.

Rollo de etiquetas termoadhesivas Etiquetas para ropa Etiquetas personalizadas lavables de 3 metros para marcas de ropa € 5.98 in stock 1 new from €5.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño: Estas etiquetas de nailon para planchar tienen 1,5 cm de ancho y 3 metros de largo, se pueden usar para docenas de prendas.

Amplia gama de aplicaciones: estas etiquetas termoadhesivas son aptas para todo tipo de tejidos, pudiendo utilizarse para marcar ropa infantil, calcetines, gorros, guantes o ropa de trabajo, etc.

Características: Estas etiquetas termoadhesivas están firmemente adheridas, no se desvanecen fácilmente, son compatibles con el lavado a máquina y a mano, y son adecuadas para varias ocasiones.

Instrucciones: Use un marcador permanente para escribir el contenido en la superficie de escritura, luego espere 1 minuto antes de cortar la etiqueta con unas tijeras y ponerla en la ropa. Cubra la superficie de escritura con un paño fino y plánchela con una plancha durante unos 20 segundos. No utilice el modo de vapor. (Si la adherencia no es fuerte después de 20 segundos, el tiempo de planchado se puede extender adecuadamente)

Para un rollo de etiquetas, la cara que mira hacia afuera es la cara de escritura. Si no puede distinguir, use el marcador permanente para escribir el contenido, espere un minuto más o menos y luego limpie firmemente con las manos. Si el color no se desvanece, es la superficie de escritura.

1 Rollo de cinta de tela de 3 metros x 1 cm de color Blanco. Etiqueta termoadhesiva para escribir con boli. Sin boli € 7.99

€ 5.49 in stock 4 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✂️ Corte fácil y personalizado: 1 Rollo de cinta termoadhesiva de 3 metros x 1 cm, perfecta para cortar con tijeras al tamaño deseado y marcar la ropa de manera rápida y sencilla

️ Escribe con bolígrafo: La cinta de tela blanca es ideal para escribir con bolígrafo, permitiendo una identificación clara y duradera en todas tus prendas

Composición resistente: Hecha de 80% poliéster y 20% algodón, la cinta termoadhesiva de Haberdashery Online garantiza una fijación segura a la ropa al plancharla, resistente al lavado y secadora

Ideal para la vida cotidiana: Perfecta para marcar ropa de niños, uniformes escolares, prendas de guardería y residencias, asegurando que las prendas no se pierdan o confundan

️ Soporta lavados y secadora: La cinta termoadhesiva resiste lavados a 40% y el uso de secadora, manteniendo la información escrita en perfecto estado y visible en todo momento

200 Piezas Etiquetas de Ropa,Escribible Etiquetas de Nombre de Planchar de Tela,Lavables Etiqueta Personalizadas,para Escuelas en Casa,con Bolígrafo € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ◆ Materiales de alta calidad: las etiquetas de nombre están hechas de tela de poliéster de alta calidad, no dañan la piel, son resistentes al desgaste y no se dañan fácilmente, se pueden lavar repetidamente. Puede estar seguro de lavar con ropa, las telas de alta calidad son duraderas.

◆ El paquete incluye: 200 etiquetas de nombre de ropa tejidas para planchar, 1 pluma. El tamaño de la pluma es de aproximadamente 13 cm, cada etiqueta es de aprox. 5,5 x 1,5 cm de tamaño, espacio suficiente para que escribas o dejes tu nombre y otros contenidos personalizados.

◆Fácil de usar: puede cortar las etiquetas de nombre blancas lavables a un tamaño adecuado según sus necesidades y escribir su nombre o el nombre de otros artículos y usar plancha seca a alta temperatura para presionarlo durante unos 15 segundos.

◆Etiquetas de nombre personalizadas: nuestras etiquetas tejidas personalizadas para ropa son de color blanco, en blanco para que escriba nombres y números de teléfono, de esta manera su ropa no se confundirá. Hay una cantidad suficiente de etiquetas de tela y una combinación bien pensada disponible para usted todos los días. utilizar.

◆ Amplia aplicación: las etiquetas termoadhesivas para ropa se pueden usar para marcar artículos como ropa, zapatos, mochilas escolares, bufandas, sombreros, guantes, toallas, etc. También es muy adecuado para escuelas, campamentos, hogares de ancianos y otros lugares. Ayude a su hijo a encontrar fácilmente sus pertenencias. READ Luis Rubiales: la Federación Española emprenderá acciones legales por las 'mentiras' de Jennifer Hermoso

PIWOSGOL Etiquetas Hechas a Mano de Cuero PU 50 Piezas, Etiqueta Hecha a Mano Personalizadas con Agujeros para Ropa Ganchillo, etiquetas handmade para DIY Jeans Monederos Sombrero Tejer (5 Estilos) € 9.69 in stock 1 new from €9.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete incluye】Recibirás un total de 50 etiquetas handmade de costura, 10 de cada una en 5 estilos, cantidad suficiente y varios estilos para tu uso diario y reemplazo.

【Material de alta calidad】nuestra etiqueta en relieve hecha a mano está hecha de cuero de microfibra con textura suave, superficie lisa sin rebabas, y el patrón está claramente impreso, no es fácil de usar o romper, es ecológico y duradero. Agregarán belleza a tu ropa u otros artículos.

【Diseño de patrón en relieve】Cada etiqueta de cuero hecha a mano tiene un diseño de patrón en relieve único como corazones o gatos, y también está impresa con palabras claras "hecho a mano" o "Hecho a mano con amor". Estos elementos de diseño añaden un toque de moda a tus manualidades y satisfacen tus diferentes necesidades creativas.

【Fácil de usar】Cada pieza de etiquetas de crochet de cuero está diseñada con agujeros preperforados para coser fácilmente en diferentes manualidades. Puede coserlos fácilmente en cualquier tejido de crochet u otros tejidos, como sombreros, suéteres, bufandas, abrigos, bolsos, ropa, jeans y otras manualidades de bricolaje.

【Múltiples aplicaciones】puedes utilizar etiquetas cosidas a mano para decorar e identificar ropa, zapatos, bolsos, sombreros, bufandas, vaqueros, muñecas, estuches para lápices, costura de patchwork, almohadas, delantales y otras manualidades. Puedes coserlo en cualquier artículo que quieras hacer tú mismo, hará que tu artículo sea único.

NBEADS 1 rollo de etiquetas de ropa de 25 yardas, 10 mm de ancho, cinta de algodón, etiquetas de nombre para uniformes, camisas y prendas de vestir foDIY € 10.49 in stock 2 new from €10.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete incluye: 1 rollo de etiqueta de tela de algodón de 25 yardas/rollo, con el nombre impreso de "Aniela Da Ponte".

Calidad duradera: hechas de algodón de alta calidad, estas etiquetas tejidas para ropa ofrecen alta calidad y durabilidad. Se puede coser sin ningún daño.

Corte promedio: hay puntos como el cartel de corte para asegurarse de la misma longitud para cada etiqueta. Para que no necesites medir de nuevo, lo que es cómodo de usar.

Color: nuestras etiquetas de algodón son de fondo blanco con nombre negro, diseño simple que se puede utilizar para todo tipo de prendas.

Amplio uso: estas etiquetas de algodón se utilizan para dar una identidad única a tus productos y son perfectas para terminar tejer, coser, acolchar o cualquier otro proyecto de tela. Una etiqueta cosida imprescindible en tu ropa que ayudará a tu marca a ganar reconocimiento. Estas etiquetas son una maravillosa cinta personalizada para tu ropa y manualidades de adultos.

melu kids® Set de etiquetas para ropa personalizadas guardería (50 piezas) - etiquetas personalizadas, etiquetas ropa niños y objetos, impermeable y en diferentes tamaños - Rosa € 13.99 in stock 1 new from €13.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE ADHESIVOS: Nuestro set de etiquetas personalizadas para ropa presenta diferentes tamaños de pegatinas: pegatinas pequeñas para ropa y objetos, pegatinas redondas para fiambreras, botellas, zapatos, etc. y pegatinas grandes para chaquetas, mochilas, etc. - No volverás a perder nada.

FÁCIL DE PEGAR. Las pegatinas personalizadas nombre son fáciles de pegar. Para marcar la ropa, las pegatinas pequeñas se pegan sobre la etiqueta de lavado - sin planchar.

IMPERMEABILIDAD GARANTIZADA: Las etiquetas adhesivas ropa presentan una alta adherencia y son aptas para la lavadora y el lavavajillas hasta 60 °C. La pegatina nombre personalizado ha pasado numerosas pruebas en la lavadora, el lavavajillas y la secadora.

PERSONALIZABLE: El set personalizable de etiquetas para marcar ropa para guardería/escuela presenta diferentes tamaños de adhesivo; además, ofrecemos varios diseños y colores.

100% NEUTRALIDAD CLIMÁTICA: Nuestros stickers personalizados nombre son climáticamente neutros, ya que con cada etiqueta producida apoyamos proyectos para combatir el cambio climático.

50 Etiquetas termoadhesivas personalizadas para marcar la ropa de los niños. Pegatinas para planchar, resistentes a lavadora y secadora. Tamaño 6 x 1 cm. (Fantasia) € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【50 ETIQUETAS CON NOMBRE E ICONO PERSONALIZADO】 Pack de 50 pegatinas adhesivas para planchar en la ropa. Etiquetas de colores con nombre y diseño personalizado. Hay 100 iconos diferentes para elegir: cohete, princesa, pelota de fútbol, ​​dinosaurio, ...

【MÁXIMA COMODIDAD】Son perfectos para pegar dentro de la ropa porque son tan finas que no molestan la piel. Cada etiqueta mide 6cm de ancho x 1cm de alto.

【SUPER FÁCIL DE APLICAR】 Se adhiere a la ropa con el calor de la plancha doméstica. Modo de empleo: 1) Coloque la etiqueta sobre la prenda. 2) Cubra con el papel protector que incluimos en su pedido. 3) Planchar a temperatura máxima durante 20 segundos sin vapor. 4) Espere 24 horas antes de lavar.

【RESISTENTE A LAVADORA Y SECADORA】 Las etiquetas están hechas de vinilo lavable de alta calidad. Son aptas para la lavadora a máximo 60ºC y para la secadora."

【IDEAL PARA ESCUELAS Y GUARDERÍAS】 A diferencia de otras marcas, estas pegatinas tienen divertidos dibujos infantiles que a tus hijos les encantarán. Marque toda su ropa como batas, chaquetas, abrigos, pantalones, etc. con su nombre y asegúrese de que no se pierda nada en la escuela. Se pueden aplicar en cualquier tipo de tejido.

RUBY 100 Etiquetas Personalizadas Para Ropa- Nombre de Planchar Etiquetas De Tela Para Planchar Con CERTIFICADO ECOLÓGICO Ideales Para Niños, Bebés Y Abuelos(15 x 60 mm/unidad) € 8.99 in stock 1 new from €8.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Etiquetas Personalizadas:Haga Clic En "Personalizar" A La Derecha Superior De Esta Página Coloque El Nombre Del Bebé NOMBRE / SOBRENOMBRE Para Contiene 1 Rollo Con 100 Etiquetas Para Ropa Personalizadas Del Mismo Nombre Que Usted Escriba

CONTENIDO DEL PAQUETE:Pack De 100 Unidades Marcador Ropa Niños Todas Las Etiquetas Son Iguales. En El Texto Puede Escribir Todos Los Caracteres Y Números Pero No Se Imprimen Símbolos. Etiquetas De Tela Blanca Con Texto Negro. Cada Etiqueta Mide 6 Cm De Ancho X 2 Cm De Alto.

Marcadores Para Ropa Infantil - Marca Fácilmente La Ropa, Ideal Para Marcar La Ropa De Tus Hijos En La Escuela O Actividades Deportivas Evita Perder Prendas Y Ahorra Tiempo Buscando La Ropa De Tus Hijos

【RESISTENTES A LAVADOS】:Corta El Nombre Del Rollo De Etiquetas, Calienta Tu Plancha A Máxima Potencia. Pon La Etiqueta Encima De La Prenda, Añade Encima Un Trozo De Paño Fino, Y Aplica La Plancha A Máxima Potencia Durante 15-20 Segundos. ¡Así De Fácil, Rápido Y Cómodo!

【RESISTENTES A LAVADOS】Gracias A Un Sofisticado Sistema De Transferencia De Tinta, Garantizamos La Durabilidad De La Impresión Sin Que Se Borre El Texto. Además, Las Etiquetas Llevan Un Pegamento En La Parte Trasera Que Aguanta Lavados Hasta 60ºC Y Secadora.

