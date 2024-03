Inicio » Ropa Los 30 mejores disfraz hippie mujer capaces: la mejor revisión sobre disfraz hippie mujer Ropa Los 30 mejores disfraz hippie mujer capaces: la mejor revisión sobre disfraz hippie mujer 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de disfraz hippie mujer?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ disfraz hippie mujer del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Conjunto de Disfraz Hippie para Mujer, Accesorios Disfraz Hippie Discoteca de Años 60 y 70, Chaleco con Flecos, Pendientes, Diadema, Collar, Gafas de Sol para Hippy Carnaval Mujer (S, hippies-2) € 28.99

Amazon.es Features 【Conjunto de hippie de mujer】: este juego de ropa hippie para mujer. incluye 1 camiseta sin mangas con flecos, 1 diadema bohemia, 1 gafas de sol vintage, 1 par de pendientes, 1 Collar.

【Suave y cómodo】: este chaleco hippie de los años 70 para mujer está bien construido, hecho de tela agradable que se siente como gamuza ligera, es ligero, suave, cómodo cuando lo usas y elegante.

【Aplicación】: Este disfraz hippie para mujeres es perfecto para la fiesta de los años 60, la fiesta de los 70, el disfraz de Halloween, Navidad, festival de octubre, ropa de fiesta para mujer, el accesorio de sesión de fotos, la actuación hippie, el cosplay, el festival de música, la celebración de Woodstock, el baile del día de San Valentín occidental, etc.

【Combina bien con varios atuendos】: este chaleco largo de los años 70 para mujer con diseño de frente abierto puede combinar bien con jeans, camisetas, vestidos largos/cortos, mangas largas, camisas a cuadros, suéteres, etc. añadirá a tu aspecto hippy para las próximas fiestas temáticas de los años 60 o 70 y 80.

【Nota】: Consulta nuestra tabla de tallas en las imágenes de la izquierda. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Atosa disfraz hippie adulto mujer adulto M € 21.47

Amazon.es Features Disfraz con talla adulto para mujer

Contenido: camiseta, cordón y pantalón

Tejidos de alta calidad con costuras reforzadas y dobladillos

Incluye funda y percha para guardarlo en las mejores condiciones

Disfraces para carnaval

Anxicer Disfraz Hippie Mujer Años 70: Conjunto de Disfraz Hippie de los Años 60 y 70 para Mujer - Disfraces Hippies Mujer - Disfraz de Carnaval Halloween Navidad Fiesta (XXL) € 26.95

Amazon.es Features Disfraz de hippie de los años 60 y 70: este disfraz de mujer de los años 60 con estampado floral azul y puños anchos transmite una sensación de amor y paz, generalmente representa la ropa hippie de los años 60 y 70 para mujer. atractivo y cautivador. Perfecto para fiestas de los años 60 y 70.

Disfraz de Hippie para Mujer: Difunde paz y amor con este disfraz de hippie floral de los años 70 para mujer. No podemos retroceder en el tiempo hasta 1975, pero podemos ofrecerte un disfraz que te hará sentir como si estuvieras viviendo en los años 70.

Adecuado para muchas ocasiones: ideal para carnaval, Halloween o el día de San Valentín, fiestas de disfraces, juegos de rol, bailes en línea, fiestas de disfraces, bodas, representaciones teatrales, fiestas de máscaras y mucho más, este conjunto de disfraces hippie para mujer es adecuado para fiestas hippie. promover el amor a la paz para mostrar. Con accesorios hippies femeninos simplemente destacarás.

Lo que obtienes: este paquete incluye 1 par de vestido hippie con chaleco con flecos, 1 par de aretes con el signo de la paz, 1 par de collar con el signo de la paz, 1 par de diademas de flores, 1 par de cubrebotas con flecos y 1 par de gafas de sol vintage. Este conjunto de disfraz de hippie para mujer de los años 60 y 70, de 6 piezas, puede satisfacer sus diferentes necesidades.

Vestido de carnaval de los años 70: este vestido hippie, calcetines y diadema están hechos de poliéster, con diseño de flecos, atractivo y elegante, adecuado para personas de diferentes edades, puedes elegir el tamaño adecuado para ti. Si te gustan menos los accesorios para disfraces de hippie, contáctanos inmediatamente, te daremos la solución más satisfactoria.

Conjunto de disfraz hippie de los años 60 y 70 para mujer, disfraz hippie de los años 70, incluye chaleco de borla, aretes de borla, gafas de sol, tocado de margarita, calcomanías de tatuaje para € 21.16

Amazon.es Features Juego de disfraz hippie: nuestro juego de disfraz de los años 70 incluye un chaleco hippie sin mangas, 1 diadema bohemia de margarita, un par de lentes de sol, un collar bohemio y calcomanías de tatuaje geniales, este elegante juego de accesorios de disfraz hippie te traerá un nuevo glamour de estilo hippie en los años 60 y 70

Materiales de calidad: este conjunto de disfraz de los años 70 para mujer está bien hecho con telas de alta calidad que se sienten como gamuza ligera y son ligeras, suaves y cómodas de llevar. Es elástico y se adapta perfectamente a tu cuerpo. La capa exterior es de piel de ciervo sintética de alta calidad con flecos, que no se arruga fácilmente y recorta la figura, lo que te hace más elegante y encantadora.

Chaleco hippie con flecos: este cárdigan sin mangas de color caqui cuenta con hermosos flecos largos, que se pueden combinar perfectamente con una variedad de atuendos como camisas, suéteres, mangas largas y jeans. Este chaleco hippie con flecos largos te hará destacar en cualquier fiesta de disfraces

Estilo genial: este disfraz de mujer de los años 60 y 70 puede crear una variedad de estilos para ti, como estilo hippie, estilo urbano, ropa casual, Halloween, Navidad, vacaciones de octubre, ropa de fiesta de mujer, estilo vaquero occidental, etc. Este disfraz hippie para mujer será tu elección perfecta y un regalo perfecto para tus amigos y familiares que aman los disfraces vintage.

Vestido de fiesta perfecto: estos accesorios están inspirados en los años 70 y muestran el estilo de los años 70. Puedes vestirte con tus amigos y disfrutar de la fiesta. El disfraz hippie es adecuado para fiestas temáticas de los años 60 y 70, fiestas temáticas hippy, celebraciones de Woodstock, Halloween, fiestas temáticas retro, fiestas de disfraces, despedidas de soltera, fiestas de discoteca, otras fiestas festivas y mucho más. READ Los 30 mejores Raton Inalámbrico Hp capaces: la mejor revisión sobre Raton Inalámbrico Hp

Atosa disfraz hippie mujer multicolor adulto M € 18.69

Amazon.es Features Modelo adulto. Creaciones exclusivas de Atosa para todas las edades.

Diseño mujer. Contenido: vestido.

Material 100% poliéster, se puede lavar a máquina (temperatura máxima30º).

Talla M-L mujer.

Incluye funda con colgador para mayor protección y facil almacenaje

ZHSIHAI Accesorios Hippie Costume Set 6PCS Disfraz Hippie Mujer Años 70 Hippie Conjunto de Disfraces Señoras Poncho Conjunto Accesorios Hippie Disfraz de Carnaval Disco Mujer (colore) € 30.99
€ 29.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Conjunto de disfraz de hippie para mujer】: Da rienda suelta a tu sentimiento hippie interior con este completo conjunto de discoteca hippie de carnaval de los años 60 y 70 para mujer; Incluye 1 capa, 1 diadema floral bohemia, 1 collar con el signo de la paz, 1 gafas, 1 par de aretes y 1 par de elegantes cubrebotas con flecos.

【Materiales de alta calidad】:Esta ropa para mujer de los años 60 y 70 está hecha de poliéster con alta elasticidad y resistencia, que es suave al tacto, y le brinda una experiencia de uso ligera, cómoda y bien ajustada. Te queda perfecto, ni aprieta ni pica ni calienta. Muy bonito disfraz de mujer de los años 60 y 70, ideal para tu fiesta hippie o para la vida cotidiana.

【Diseño vintage】: con un logotipo hippie retro clásico en colores brillantes y un diseño de signo de la paz, son los elementos clásicos de los años 60 y 70 los que rápidamente te convertirán en el alma de la fiesta. La ropa de mujer hippie es fácil de usar y se integra en Tu propio estilo, adecuado para accesorios fotográficos, es imprescindible para fiestas y se transforma instantáneamente en un estilo hippie. Este conjunto puede convertirte en el centro de atención.

【Fácil de combinar】:Con este colorido y versátil conjunto de disfraz de hippie para mujer tienes numerosas opciones para vestir según tu estilo personal. Ya sea que combine la vibrante capa con elegantes cubrebotas con hermosos flecos o use las sencillas pero versátiles diademas florales con aretes y collares icónicos del signo de la paz, puede crear fácilmente diferentes estilos y atmósferas.

【Ocasiones adecuadas】 Muy bonitos disfraces de mujer de los años 60 y 70, ideales para tu fiesta hippie o para uso diario, también adecuados para disfraces, Halloween, fiestas escolares y otras ocasiones. Obtendrás tu propio estilo y lucirás bien en fiestas, adecuadas para fiestas informales, callejeras, Halloween, disfraces hippies y festivales.

KINBOM Conjunto de Disfraz de Hippie Años 70s para Mujer, Pantalones de Corte de Bota Hippie de Años 70 Vintage Ropa Hippie Bohemio Disfraz Hippie Mujer Accesorios Collar de Cuentas para Mujer(M) € 21.99

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirá un par de pantalones hippies de los 70 para mujeres, un par de aretes bohemios antiguos, un collar de cuentas bohemio, una diadema y un par de gafas de sol en forma de corazón de amor.La colocación perfecta puede satisfacer sus necesidades de aderezo en fiestas temáticas de 60 o 70 años.

Estilo vintage: impresas varias flores coloridas y pantalones en forma de bootcut, los pantalones de bote hippie son un estilo clásico de ropa para mujeres de los años 60 y 70, que se ven de moda y retro.Serás llamativo a las fiestas temáticas de 60 o 70 años.

Material premium: los pantalones de arranque hippie están hechos de poliéster de calidad, suave y elástico, amigable con la piel, resistente y cómodo de usar.Los disfraz hippie mujer accesorios resistentes son duraderos.La elegante ropa de mujer de los años 60 y 70 es adecuada para el uso diario y para las fiestas.

Consejos cálidos: por favor lave los pantalones con agua fría, luego cuélguelos y se seque naturalmente.Verifique el tamaño cuidadosamente antes de su pedido.Y no blanquear.

Aplicación amplia: este disfraz hippie para mujeres se puede utilizar ampliamente para varias ocasiones y fiestas, como la fiesta de disco hippie, la fiesta de Halloween de los 70, la fiesta temática de los años 60 o 70, la mascarada, la celebración de Woodstock, la fiesta de baile de San Valentín, el disfraces hippie,Fiesta, Festival de Música, fiesta temática bohemia, fiesta en la playa, etc. También regalos ideales para su familia y amigos.

Funidelia | Disfraz de hippie para mujer Años 60, Hippie, Flower power, Décadas - Disfraz para adultos y divertidos accesorios para Fiestas, Carnaval y Halloween - Talla XS € 19.99

Talla: XS. Si es una persona muy alta o corpulenta o si tiene dudas entre dos tallas, le aconsejamos seleccionar la talla superior, puesto que habitualmente queda más holgada.

FUNIDELIA es la tienda online de disfraces más grande de Europa. En FUNIDELIA diseñamos nuestros propios disfraces y accesorios, por lo que controlamos toda la cadena de producción y aseguramos la máxima calidad y el mejor precio en nuestros productos. Además, tenemos acuerdos de colaboración con las licencias más importantes del mundo.

Disfraces Años 60: Movimiento Hippie diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Años 60 & Hippie para disfrutar al máximo como Flower power & Décadas.

El disfraz más original y divertido: ¿Cuál es tu década favorita?. DISFRAZ DE HIPPIE para mujer para convertirte en en personaje de la época que más te gusta. Disfraz color Multicolor. Have fun!

Accesorios Hippies, XCOZU Conjunto de Disfraz Hippies Incluir 1 Artículo Collar Hippie Colgante Hippie y 2 Artículo Aretes, 1 Artículo Rosa Gafas Hippie y Diadema de Girasol Utilizado para Fiestas € 8.89

Amazon.es Features ❀Accesorios hippies completos: ¡este conjunto de accesorios hippies puede satisfacer en gran medida tus necesidades! Incluye 1 pieza de collar con el signo de la paz del arco iris, 1 par de aretes con el signo de la paz, 1 pieza de gafas de sol hippie de círculo rosa y 1 pieza de diadema de girasol. Todos los accesorios son ligeros y fáciles de transportar.

❀Collar y aretes del signo de la paz: Cuentan con un colorido patrón circular de signos de paz con hermosas cuerdas naranjas. La longitud también es ajustable, y su diseño hace que los hippies se vean fáciles. Se puede combinar con camisas de corbata, pantalones anchos, chalecos con borlas, pañuelos en la cabeza, ropa hippie y otras actividades temáticas. Hecho de plástico de alta calidad.

❀Gafas de sol hippie: estas gafas de color rosa muestran el estilo retro de los años 60 y 70. El tamaño de las gafas es estándar, lo que es muy adecuado para accesorios geniales y atrae la atención.

❀Diadema de girasol: hecha de tela duradera, las flores y las hojas se ensamblan cuidadosamente en la diadema. La forma especial de girasol te hará lucir fresca y en movimiento, la cinta elástica ajustable es adecuada para la cabeza de la mayoría de las personas.

❀Adecuado para: este traje hippie es adecuado para todas las personas que les gusta el estilo hippie. ¡Las personas de diferentes edades y géneros pueden jugar diferentes encantos! Estos accesorios hippies son adecuados para fiestas hippies, fiestas retro, fiestas de cumpleaños, eventos temáticos de Halloween, festivales de música y más. Además de estas actividades temáticas, también puede usarlo para fotos, baños de playa o viajes.

Ulikey 5 Piezas Disfraz Hippie Mujer Años 70, Hippie Costume Set, Vestido Hippie de Lentejuelas, Diadema, Collar, Pendientes, Gafas Vintage, Accesorios Hippie Disfraz de Carnaval Disco Mujer (M) € 24.99

Amazon.es Features 【Conjunto de Disfraz Hippie】Este conjunto de disfraz hippie incluye 1 vestido hippie de lentejuelas, 1 diadema pop hippie de lentejuelas, 1 collar, 1 par de aretes y 1 par de anteojos de corazón de amor vintage. Dale sabor a tu look hippie para la próxima fiesta de los años 60 y 70 con este conjunto de disfraces hippie y luce fabulosa en la fiesta. ¡Un punto de atracción absoluto con lentejuelas brillantes!

【Diseño de Vestuario de Abba】El vestido hippie con el diseño de vestuario típico de Abba, con lentejuelas brillantes, patrón floral colorido y mangas largas acampanadas, se ve elegante y lindo, brindando una sensación de amor y paz, representando el estilo de la gente de los años 60 y 70. ropa de mujer . Un conjunto de fiesta imprescindible.

【Materiales de Alta Calidad】Hechos de 100% poliéster, estos vestidos hippie son muy elásticos y duraderos, con un tacto suave y un ajuste ligeramente holgado para que te sientas ligera, cómoda y bien vestida. Muy bonita ropa de mujer de los años 60 y 70 para tu fiesta hippie o para el día a día.

【Amplia Aplicación】Este conjunto de disfraces hippie es perfecto para fiestas temáticas retro, como fiestas de los años 60, 70, fiestas temáticas hippie, fiestas de disfraces de Halloween, fiestas de Mardi Gras, fiestas disco hippie, celebración de Woodstock, bailes del Día de San Valentín occidental, desfiles anuales de Halloween y más.

【Garantía de Calidad】Garantizar la satisfacción de todos los clientes es nuestra búsqueda incesante. Haremos todo lo posible para servirle. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le daremos la respuesta más satisfactoria.

VEGCOO Conjunto de disfraz hippie para mujer y hombre, 8 piezas - Accesorios retro estilo Años 60 y 70 - Collar y pendientes con el signo de la paz, diadema, gafas de sol para fiesta € 14.10

Amazon.es Features Set de disfraz hippie: Recibirás 1 diadema floral de colores, 1 diadema de girasol, 1 par de gafas de sol rosas, 1 par de gafas de sol de corazón, 1 collar dorado con el signo de la paz, 1 collar colorido con el signo de la paz y 1 par de pendientes dorados con el signo de la paz. Estos nuevos y divertidos accesorios hippies se adaptarán a tus necesidades de accesorios.

Calidad y durabilidad: la diadema floral es suave y elástica con colores brillantes y resistentes a la decoloración; las gafas de sol vintage son ligeras de llevar y muy duraderas; el collar y los pendientes con el signo de la paz son cómodos de llevar, no irritan la piel y se pueden usar durante mucho tiempo. Este estupendo conjunto de accesorios overlook de estilo hippie es una gran elección.

Tamaño universal: Los accesorios hippies son de talla universal para adultos y niños y son cómodos de llevar sin apretar. Úsalos para crear un look hippie para adultos y niños por igual.

Chic y retro: Este conjunto de accesorios de fiesta hippie vintage es muy elegante y retro pero animado y lindo al mismo tiempo, te lleva de vuelta a los apasionados años 60 y 70 para mostrar tu belleza y glamour.

Varias aplicaciones: Este popular conjunto de accesorios hippie se puede utilizar para fiestas hippies, fiestas de carnaval, Halloween, fiestas de disfraces, fiestas de cumpleaños, fiestas luau, fiestas musicales, fiestas de verano, fiestas temáticas, carnavales y mucho más.

Willow the Hippie Costume (L) € 49.99
€ 28.01

€ 28.01 in stock 9 new from €28.01

Amazon.es Features Incluye Disfraz de chica hippy, Multicolor, con parte de arriba, pantalón, pañuelo para

Busto 40-42" / cintura 32-34" / cadera 425-445" / entrepiernas 33"

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Sternstunde Disfraz Hippie Mujer, Conjunto De Traje Hippie Retro Con Gafas Hippie, Vestido De Flores De Los AñOs 70, Carnaval, Atuendo De Fiesta Para Mujer, Ropa Hippie Para Mujer - L € 19.99

Amazon.es Features ☮【Packing List】Este vestido hippie presenta un llamativo estampado floral y mangas de campana largas para un look elegante y coqueto. Los accesorios que lo acompañan, como el cinturón, la corona de margaritas, el collar, los pendientes y las gafas vintage, completan el look general y hacen que el conjunto sea más auténtico.

☮【Típico disfraz de Abba de los años 60-70】El Conjunto de Disfraz de Hippie Sternstunden te hará lucir glamurosa, elegante y mona para tu fiesta temática de los años 60-70. Muy al estilo de la ropa de mujer de los años 60 y 70, puede expresar plenamente el estilo de vida hippie y su sentimiento de amor y paz.

☮【Tejido suave y elástico】El vestido disco hippie está hecho de 100% poliéster para garantizar una gran elasticidad.El ajuste cómodo y el material suave garantizan que la prenda se pueda llevar durante toda la noche. Muy bonito disfraz 60's 70's para damas, perfecto para fiestas hippies o uso diario.

☮【MúLtiples Ocasiones】El conjunto de disfraz de hippie Sternstunden es perfecto para una gran variedad de ocasiones, como fiestas temáticas hippies, fiestas de disfraces de Halloween, fiestas de carnaval, fiestas disco hippies y celebraciones de Woodstock. Está disponible en 4 tallas diferentes, por lo que hay un ajuste perfecto para todos.

☮【SatisfaccióN Garantizada】Garantizar la satisfacción de todos los clientes es nuestra búsqueda incesante. Si tiene alguna pregunta o no está satisfecho con este producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y resolveremos el problema por usted. READ Los 30 mejores Mono De Trabajo Para Hombre capaces: la mejor revisión sobre Mono De Trabajo Para Hombre

Funidelia | Disfraz de Hippie feliz para mujer Años 60, Hippie, Flower power, Décadas - Disfraz para adultos y divertidos accesorios para Fiestas, Carnaval y Halloween - Talla S - Negro € 24.99

Talla: S. Si es una persona muy alta o corpulenta o si tiene dudas entre dos tallas, le aconsejamos seleccionar la talla superior, puesto que habitualmente queda más holgada.

En FUNIDELIA diseñamos los disfraces más originales para tus fiestas más divertidas. Nuestra marca Made By Funidelia es garantía de exclusividad y calidad. Identificar los productos más demandados por los clientes nos permite fabricarlos rápidamente y de manera exclusiva ofreciendo la mejor relación calidad-precio en los productos de las licencias más importantes del mundo.

Disfraces Años 60: Hippies diferentes y únicos para Carnaval, Halloween, fiestas de disfraces y cumpleaños. Traje Años 60 & Hippie para disfrutar al máximo como Flower power & Décadas.

El disfraz más original y divertido. ¡Derrocha amor y buen rollo con este look!. DISFRAZ DE HIPPIE FELIZ para mujer para convertirte en en todo un hippie de los años 60. Have Fun!

Conjunto de disfraz hippie de los años 60 y 70 para mujer, chaleco con flecos, pendientes con estampado de leopardo, diadema, gafas de sol con corazón (XS) € 19.99

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirá un conjunto de disfraz hippie mujer, que incluye un chaleco de flecos sin mangas, un par de pendientes redondos con estampado de leopardo, una diadema de cristal bohemio y un par de gafas de sol sin borde sin borde.Todos ellos son series de color caqui, y llenos de estilo vintage bohemio.

Tallas de chaleco con flecos: la talla XS se adapta a un busto de 92 cm, la talla S se adapta a un busto de 96 cm, la talla M se adapta a un busto de 100 cm, la talla L se adapta a un busto de 104 cm, la talla XL se adapta a un busto de 108 cm. Comprueba el tamaño cuidadosamente antes de comprar.

Material: El chaleco marginal está hecho de tela de gamuza sintética confiable, suave, resistente y duradero, no fácil de romper.Es muy adecuado para camisetas, jeans y faldas a juego para crear un atuendo bohemio.La diadema de cristal es elástica y hermosa, duradera y reutilizable.Los cristales y las cuentas se cosen firmemente, no son fáciles de caer.Las gafas de sol y los aretes de madera de corazón plástico premium también lo sirven durante mucho tiempo.

Diseño vintage: los pendientes de impresión de leopardo pueden agregar más sensación retro a su chaleco de flecos sin mangas, y mostrar estilo hippie de 60 o 70.Las gafas de sol de corazón sin borde marrón son adecuadas como accesorios para fotos, accesorios de fiesta o decoraciones para mostrar su personalidad genial.La diadema de cristal se puede ajustar en el tamaño adecuado para que coincida con la cabeza.

Versátil: Nuestro juego de disfraces hippie es perfecto para varios festivales, disparos callejeros, fiesta de Halloween, disfraces hippie, fiesta de cosplay, festival de música, fiesta temática bohemia, fiesta en la playa, fiesta temática o de 60 o 70, etc. También regalos ideales para regalos ideales paratu familia y amigos.

Fiestas Guirca Disfraz de Hippie Mujer Adulta Talla M 38-40 € 31.80
€ 24.64

Amazon.es Features Contenido del Disfraz de Hippie: Cinta Cabeza, Camiseta con Chaleco, Pantalón

Dimensiones aproximadas del disfraz: busto 93 - 96 cm, cintura 73 - 75 cm, caderas 99,5 - 102 cm

Guía de Tallas Disfraces : Mujer 38-40

Este disfráz está hecho de Poliester y cumple con los estándares de seguridad

Fiestas Guirca: una gran elección para tu fiesta de disfraces con temática hippie

Smiffy's (34060S) - Disfraz de hippie años 60s para mujer, talla S (36-38) € 21.44

Amazon.es Features Smiffy's - Disfraz Hippie, 60s, femenino, tamaño: S (34060S)

Smiffys

Las fotos son sólo para fines ilustrativos, no todos los accesorios están incluidos

Disfraz Años 70 Mujer, Disfraz Hippie Mujer, Disfraz Carnaval con Diadema, Traje Hippie Mujer, Disfraz Años 60-80s Mujer, Disfraces Hippies Mujer Ropa de Punk Disco Accesorios Carnaval Fiesta (S) € 21.98

Amazon.es Features Ropa hippie para mujer: el conjunto incluye 1 top floral, 1 pantalón acampanado de patchwork y 1 diadema floral. Ya sea que lo uses en una fiesta o en la vida diaria, puedes estar lleno de elegancia y encanto y convertirte en el centro de atención. .

Top floral colorido: el conjunto incluye un top floral colorido con un diseño exquisito y lleno de detalles románticos y naturales, que te convertirán en el centro de atención de la fiesta.

Pantalones acampanados con bloques de color con flores rosadas y coloridas: el traje se combina con un par de pantalones acampanados rojos y con estampado de flores, que son modernos y únicos, muestran tu personalidad y gusto, haciendo que tu atuendo sea más sobresaliente.

Adecuado para personas de diferentes edades: las blusas y pantalones hippie florales de los años 60 y 70, las diademas están hechas de material de poliéster de alta calidad, el diseño floral es hermoso y moderno, adecuado para personas de diferentes edades.

Conviértete en el centro de atención: la ropa hippie de los años 70 presenta colores brillantes y diseños únicos, este conjunto puede mostrar perfectamente el estilo hippie y mostrar tu gusto único.

"HIPPIE WOMAN" (dress with vest, peace sign necklace) - (L) € 31.73

Amazon.es Features Adulto Hippie 2 piezas de traje determinada de la Mujer

Talla L

Contenido: vestido floorlength con el chaleco (100% poliéster), de cadena con signo de la paz

Color: multicolor

Para el carnaval, fiestas temáticas o de otros eventos de disfraces

Morph Disfraz Hippie Mujer, Vestido Hippie Mujer Disfraz, Vestido Años 70,Complementos Disfraz Hippie Mujer,Chaleco Hippie Mujer Disfraz,Ropa De Los 70 Mujeres,Disfraz Mujer Carnaval Talla S € 44.95

Amazon.es Features ✔️Disfraz Hippie Años 70 incluye: Vestido hippie corto, chaleco hippie, cinta para el pelo y calentadores con flecos. Todo lo necesario para tu fiesta de disfraces!.

Disfraz mujer hippie disponible en tallas: S, M, L y XL. Por favor, diríjase a la gráfica incluida en las fotos para más información de las tallas.

Disfraz cómodo de llevar, resistente y de excelente calidad.

Nuestra empresa fue fundada en 2009 por 3 amigos apasionados por los disfraces.Tenemos oficinas en US,UK y Europa.Contamos con cientos de disfraces,diseñados y confeccionados con la más alta calidad.

Perfecto como disfraz Halloween, disfraz carnaval y cosplay. mujer disfraz hippie, disfraz hippy mujer, disfraces hippies, disfraz hippie adulto, disfraz años 60 mujer, hippie disfraz mujer, disfraces carnaval mujer.

"HIPPIE GIRL" (dress with vest, headband, peace sign necklace) - (XXL) € 27.39

Amazon.es Features Disfraz de hippie para mujer.

Contenido: vestido con chaleco, cinta para la cabeza y cadena con símbolo de la paz.

Talla XXL.

Material: poliéster.

Para carnaval y otras ocasiones.

Pianocean Disfraz Hippie Mujer, Disfraz Hippie Adulto años 60 70, Mujer Disfraz Hippie con Pendientes, Collar y Diadema Floral, Carnaval Mujer Disfraz para Fiestas € 32.99
€ 31.99

€ 31.99 in stock 1 new from €31.99

Amazon.es Features 【Disfraz Hippie Mujer Kit】Disfraz mujer hippie incluye chaleco con flecos*1, pantalones de campana vintage*1, bandana*1, diadema con corona de flores*1, collar de la paz*1, pendientes de la paz*1. Comprar todo el carnaval mujer en una sola parada no sólo te ahorra tiempo y esfuerzo, sino que también hace que sea fácil para ti transformarte en una típica de los 70, ¡convirtiéndote en el centro de atención de la fiesta!

【Suave y Cómodo】Este disfraz hippie mujer marrón tiene un diseño abierto, elegante y bien combinado, este disfraz de hippie mujer de los años 70 está hecho de fibra de poliéster 100%, con alta elasticidad y resistencia, suave y cómodo. Ideal para combinar con camisetas, vestidos largos/cortos, mangas largas, jerseys y más, es elegante y glamuroso. Bonito disfraz de discoteca de los años 70 para damas informales habituales y para fiestas especiales.

【Modo Retro】Ya sea la camiseta de tirantes con flecos del acesorios disfraz hippie mujer, los pantalones acampanados, o el tocado y las gafas, todo con un bonito diseño retro, el disfraz hippie mujer imita la moda de la época, y es un conjunto totalmente genial de fransenweste hippie, llevar ropa de los 70 para mujer te hace parecer muy animada, encantadora y llamativa, ¡te transporta a la era retro!

【¡Amor y Paz!】Este disfraz años 60 mujer es adecuado para fiestas hippies para mostrar tu deseo y amor por la paz. disfraces años 70 se puede utilizar para una variedad de ocasiones, y seguramente traerá diversión de fiesta sin igual a tu fiesta rave, fiesta de disfraces, fiesta temática, noche rave, fiesta de verano, o concierto Woodstock revival, ¡y es la mejor opción para asistir a una fiesta!

【Consejos Cálidos】Este disfraz años 60 mujer está disponible en cinco tamaños diferentes (S-XXL), por favor refiérase a la tabla de tallas para los valores. Al hacer su pedido, por favor seleccione el tamaño que más le convenga. Si recibe este disfraz hippie adulto y encuentra que los flecos del chaleco están enredados, no se preocupe, simplemente peine los flecos con los dedos para mantenerlos rectos. Este producto se lava mejor a mano.

Smiffys , disfraz de hippie Flower Power para mujer, top, pantalones, diadema y cinturón, talla S (36 - 38), 39493 € 49.49
€ 39.50

€ 39.50 in stock 7 new from €36.26

1 used from €25.42

Amazon.es Features Disfraz hippie de Flower Power para mujer, incluye: camiseta, pantalones, diadema y cinturón, ideal para eventos en interiores, perfecto para carnaval, Halloween o fiestas temáticas

Talla S: circunferencia del pecho (88-90 cm), cintura (67-70 cm), circunferencia de la cadera (94-97 cm), material ligero para un ajuste cómodo

Fácil de poner y quitar gracias a la cinturilla elástica

Summer of love, con un elegante disfraz de hippie para hombre, también adecuado como disfraz de pareja, tintorería, 100% poliéster

Contenido del envío: 1 Smiffys Disfraz de hippie de Flower Power para mujer, camiseta, pantalones, diadema y cinturón, no incluye: pendientes, collar, peluca, gafas de sol ni zapatos, color: colorido, talla: S READ Los 30 mejores vestido largo verano capaces: la mejor revisión sobre vestido largo verano

5 Piezas Disfraz Hippie Años 60 70 para Mujer, con Borla Chalec Disfraces Hippies Gafas de Sol Collar Aretes Diadema Tejida con Plumas Accesorios Disfraz de Hippie (XXL) € 23.99

Amazon.es Features Contenido del paquete: obtendrá un juego de traje hippie, que incluye un chaleco de borla, un par de aretes, un collar, una diadema tejida de plumas y un par de gafas de sol antiguas.Estos accesorios hippie lo traerán de regreso a los años 60 y 70 que se alejan, haciéndole disfrutar de la fiesta temática hippie.

Chare Vest: El chaleco marginal está hecho de tela de calidad, diseño especial y detalles de bienestar, lo que hace que sea cómodo de tocar y usar.Se ve más especial cuando la usa con otra ropa, como camisa, suéter, jeans o falda, perfecto para la fiesta de vestir y cualquier fiesta temática.

Accesorios de temas hippie: el collar y los aretes pueden crear un ambiente más retro para su chaleco de flecos sin mangas, que se ajusta al tema de la fiesta de los años 70.Las gafas de sol marrones son adecuadas como accesorios para fotos, accesorios para fiestas o decoraciones para mostrar su personalidad.La diadema tejida de Feather hace que su atuendo sea más completo.

Aplicación amplia: nuestro juego de disfraces hippie es perfecto para mostrar su anhelo y amor por la paz.Son adecuados para todo tipo de festivas y ocasiones, como fiesta de Halloween, disfraces hippie, fiesta de cosplay, festival de música, fiesta en la playa, fiesta temática de los años 60 o 70, etc., etc.

Instrucción de lavado: se recomienda lavar con las manos en agua fría, no use lejía.

1960s Groovy Lady (L) € 24.16

3 used from €17.48

Amazon.es Features Incluye Chica estupenda de los 60, con vestido, chaleco estampado y banda para el pelo

Busto 40-42" / cintura 32-34" / cadera 425-445" / entrepiernas 33"

Nuestro equipo interno de seguridad asegura que todos nuestros productos son manufaturados y rigurosamente testados para cumplir con los estándares y regulamentos europeos y americanos de seguridad

Smiffys es un proveedor líder de disfraces y una empresa familiar con una herencia de 123 años en disfraces, pelucas, maquillaje y accesorios

Tenga en cuenta que todos nuestros productos Smiffys siempre vienen en un empaque completo con la marca Smiffys

Atosa disfraz hippie mujer marrón adulto XXL € 21.40

Amazon.es Features Modelo adulto. Creaciones exclusivas de Atosa para todas las edades.

Diseño mujer. Contenido: vestido.

Material 100% poliéster, se puede lavar a máquina (temperatura máxima30º).

Talla XXL mujer.

Incluye funda con colgador para mayor protección y facil almacenaje

Ulikey 6 Piezas Disfraz Hippie Mujer Años 70, Hippie Costume Set, Vestido Hippie, Diadema, Corona de Flores, Collar, Pendientes, Gafas Vintage, Accesorios Hippie Disfraz de Carnaval Disco Mujer (XL) € 22.99
€ 21.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features 【Conjunto de Disfraz de Hippie】Este set de disfraz hippie incluye 1 vestido hippie, 1 diadema hippie pop, 1 corona de flores de girasol, 1 collar, 1 par de pendientes y 1 par de gafas vintage. Con este set de disfraz de hippie podrás animar tu look hippie para la próxima fiesta de los años 60-70 y estar fabulosa en la fiesta. ¡Muy llamativo!

【Abba Costume Design】El vestido hippie con diseño típico de disfraz de Abba con estampado de flores de colores y mangas largas acampanadas se ve elegante y lindo, transmite un sentimiento de amor y paz y representa el estilo de ropa de mujer de los años 60 y 70. Un atuendo de carnaval imprescindible.

【Materiales de Alta Calidad】Hechos de 100% poliéster, estos vestidos hippies son muy elásticos y duraderos, suaves al tacto y tienen un ajuste ligeramente suelto para que te sientas ligera, cómoda y bien vestida. Ropa de mujer de los años 60 70 muy bonita para tu fiesta hippie o para llevar a diario.

【Amplia Aplicación】Este conjunto de disfraz hippie es perfecto para fiestas temáticas retro como fiestas de los años 60 y 70, fiestas temáticas hippies, fiestas de disfraces de Halloween, fiestas de Mardi Gras, fiestas de discoteca hippie, celebraciones de Woodstock, bailes de San Valentín occidentales, desfiles anuales de Halloween y mucho más.

【Quality Assurance】Garantizar la satisfacción de todos los clientes es nuestra búsqueda incesante. Haremos nuestro mejor esfuerzo para servirle. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le daremos la respuesta más satisfactoria.

Churgigi Disfraz Rosa Mujer Cosplay Vestido Rosa Mujer e Niña Disfraz de Rosa para Niñas 70s 80s Vintage Estrella Hippie Rockwear para Halloween Carnaval € 32.99

Amazon.es Features [Disfraz de rosa que incluye]: 1 chaqueta, 1 pantalón de corte de bota, 1 bufanda de seda

[Material]: el vestido rosa para niñas está hecho de fibra de poliéster. Suave, transpirable y cómodo de llevar. También es una buena opción para el uso diario. Lavar a máquina o lavar a mano en agua fría.

[Ocasión]: el atuendo de rosa para niñas y mujeres es muy adecuado para conferencias de dibujos animados, Halloween, carnavales, juegos de rol de Navidad, juegos de rol, fiestas temáticas, disfraces, fiestas de cumpleaños, fotografía, espectáculos, etc.

[Descripción del tamaño]: puede consultar la tabla de tallas para elegir la ropa adecuada para usted y su hijo. Por favor, comprenda que 120, 130, 140, 150 y 160 son tallas para niños y XS, S, M, L, XL y 2XL son tallas para mujeres.

[Servicio perfecto]: si los accesorios de la ropa rosa para niños y adultos faltan o están dañados, contáctenos a tiempo y le daremos una respuesta satisfactoria dentro de las 24 horas.

Rubies Disfraz de Hippie para adultos (mujer), ropa colorida con flores - Talla única ( 15698) € 22.00

Amazon.es Features Contiene: top, chaleco con flecos y pantalón de campana

El disfraz perfecto para convertirte en hippie

Presentación en bolsa y percha

Rubies Costume Co 15698 Flower Power traje adulto

Contiene: top, chaleco con flecos y pantalón de campana

Punvot Disfraz para mujer, estilo hippie de los años 60 y 70, disfraz de discoteca, disfraz hippie de los años 70, disfraz para mujer, disfraz de discoteca, disfraz de carnaval, cosplay, fiesta (C-M) € 25.99

Amazon.es Features Gafas de sol hippie: las gafas de sol hippie clásicas le darán a tu atuendo el último aspecto retro. La forma redonda y las gafas de colores son características de la moda de esta época. Proteja sus ojos del sol y sea elegante al mismo tiempo.

Ropa hippie: el conjunto incluye varios accesorios para hombres y mujeres para crear el atuendo hippie perfecto. Con coloridas diademas, chalecos con flecos y símbolos de la paz en camisas y vestidos, estás directamente en la época del movimiento Flower Power. Sumérgete en el estilo de los años 60 y 70 con nuestra ropa hippie para hombre y mujer

Collar y pendientes con símbolo de la paz: nuestra ropa hippie para hombre y mujer incluye un hermoso collar de símbolo de la paz y pendientes a juego. Estas elegantes joyas son el accesorio perfecto para completar tu look hippie y añadir un toque de paz y amor a tu atuendo.

Alta calidad: la prenda hippie para mujer está fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una comodidad cómoda. Los patrones coloridos y el ajuste holgado son típicos del estilo hippie y te dan un aspecto relajado y moderno.

Perfecto para fiestas temáticas: ya sea para una fiesta de los años 60 o una fiesta temática de Abba, con este juego de disfraz serás el centro de todas las miradas. Añade el toque final a tu atuendo con el collar y los pendientes con el símbolo de la paz y disfruta del estilo único de esta emocionante época.

