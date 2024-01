Inicio » Juguete Los 30 mejores diseña la moda capaces: la mejor revisión sobre diseña la moda Juguete Los 30 mejores diseña la moda capaces: la mejor revisión sobre diseña la moda 4 Vistas Guardar Saved Removed 0

Colorbaby 46891 - Estudio diseña la moda para niñas, ruleta para diseñar tu moda, rueda de la moda / Juego de diseño de moda para niñas, crea, diseña, juega / Regalos para niñas € 14.03 in stock 4 new from €14.03 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Saca tu lado más talentoso y crea tu propia colección con este estudio de diseño de moda Beauty Fashion Girls!

Incluye: 1 bloc, 1 lápiz, 6 rotuladores de colores, 4 lápices de colores, 1 paquete de tizas negras y 2 porta tizas; cuenta con un compartimento para guardar los materiales y con agujeros para colocar los lápices o rotuladores

Cómo jugar: gira las ruedas para hacer la combincación que más te guste (cabeza - tronco - piernas) y frota la mina sobre la silueta, luego puedes colorear los diseños a tu gusto

Valores: juguete que desarrolla la habilidad manual, la creatividad y la imaginación

Edad: recomendado a partir de 3 años

Canal Toys – Style 4 Ever – Estudio de moda – Diseño de moda – desde 6 años – OFG 276 € 26.21 in stock 3 new from €26.21

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UN ESTUDIO COMPLETO: un estudio de moda con todo lo necesario para dibujar toda una colección de moda hipertendencia! Modelos con formas y estilo moderno.

Muchos accesorios incluidos: en este producto encontrarás tablas de telas adhesivas genuinas, tableros de papel impresos con patrones tejidos, rollos impresos, lápices de colores, fieltro de doble punta, plantillas, tablas de pegatinas, 20 hojas para personalizar (5 siluetas diferentes), diamantes de imitación y pegamento.

Un regalo perfecto: todos los fans de la moda y el dibujo estarán encantados de recibir este producto como regalo. Ofrece una gran cantidad de combinaciones posibles para poder crear una gran cantidad de diferentes atuendos y estilos.

A partir de 6 años. Productos desarrollados en Francia. Dimensiones: 34 x 8 x 31 cm

Buki France 5408 - Professional Studio Mode - Estudio de Moda € 27.90 in stock 5 new from €27.90

5 used from €26.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Elige una silueta, dibuja la ropa con las plantillas y dales volumen gracias a los numerosos accesorios incluidos

Incluye: tela adhesiva, plumas, lentejuelas, fieltro, cintas, rotuladores, lápices de colores acuarelables, tijeras, sacapuntas etc

Inspírate en el portafolio para crear tus propias tendencias

Puedes descargar las siluetas en el sitio web de Buki para dibujar ropa al infinito

Folleto ilustrado de colores. A partir de 7 años

Canal Toys - Style 4 Ever - Fashion Designer Studio - OFG232 € 34.99 in stock 15 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Demuestra tu talento como estilista y crea tu colección con este Fashion Studio!

Los numerosos accesorios incluidos te permitirán hacer muchos conjuntos fácilmente.

Está equipado con todo lo que necesita el diseñador: plantillas, telas, papeles impresos, cintas, pegamentos, tijeras, lápices ...

¡Los modelos siguen la tendencia actual!

4M 404720 My Design Portfolio Fashion Studio Playset, Multi-Colour, 205 x 55 x 280 millimeters, a partir de 8 años. € 18.14 in stock 3 new from €18.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conviértete en un diseñador de moda.

Haz que tus sueños se conviertan en una realidad.

Fácil de dibujar.

Fabulosos diseños.

Muestra tu creatividad. READ Los 30 mejores Serpientes De Goma capaces: la mejor revisión sobre Serpientes De Goma

ATOSA c. juego diseño de moda 37x32cms € 12.26 in stock 11 new from €11.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: BigBuy Fun

Edad recomendada: 3+ años

Producto de alta calidad para los mas peques

NY FASHION TOYS Manualidades Rueda Diseño de Moda con Accesorios € 16.73 in stock 1 new from €16.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Otras manualidades

NY FASHION TOYS

COLORBABY Play, Juego de diseño de moda para niñas de Princesas, incluye 10 lápices, hojas, plantillas y un rodillo, diseña la moda, Juguetes para niñas (46421) € 13.95

€ 13.20 in stock 7 new from €13.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseña los buenos vestidos de princesas!

Incluye: 10 lápices de colores, hojas para colorear los dibujos, plantillas intercambiables y combinables y 1 rodillo para marcar las plantillas en el papel

Fomenta la imaginación, la creatividad, la habilidad manual y la concentración

Juguete recomendado a partir de 3 años

Saca la diseñadora de moda que llevas dentro!

Make It Real - Fashion Exchange de Juicy Couture - Kit infantil de diseño de moda - Juego de arte con láminas de raspar, pegatinas, lápices de colores, etc. - Regalos para niñas € 37.98

€ 29.49 in stock 3 new from €29.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EL KIT DE DISEÑO POR EXCELENCIA DE JUICY COUTURE. Nuestro kit de diseñadores de moda para niñas incluye todo lo que necesitan para empezar a diseñar con los diseñadores de moda auténticos de Juicy Couture. Con láminas de diseño, hojas de dibujo, lápices, etc., las niñas podrán crear estilos modernos y únicos.

PONTE A DISEÑAR. Este juguete de moda para niñas incluye láminas de raspar con texturas incorporadas para añadir realistas detalles con facilidad y crear numerosos estilos únicos. La actividad de diseño de moda perfecta para niñas que disfrutan usando la imaginación y haciendo manualidades.

LLÉVATELO DONDEQUIERA QUE VAYAS. En la estilosa caja se pueden guardar de forma ordenada todos los materiales de dibujo y las láminas de frotar y las niñas se lo podrán llevar todo donde vayan. Este juego infantil de diseño de moda también incluye un portfolio para guardar las obras maestras una vez acabadas.

UN REGALO INFANTIL GENIAL. Este es un kit de dibujo que encantará a todo diseñador de moda en ciernes. Este es el regalo de diseño de moda perfecto para que los niños desarrollen sus habilidades de diseño a la vez que exploran un sinfín de posibilidades de moda.

APTO PARA EDADES DE A PARTIR DE 8 AÑOS.

600+ Piezas- Kit De Diseño De Moda Para Niñas con 5 Maniquíes, Kit De Manualidades, Juguetes De Aprendizaje, Kit De Costura Para niños, De Cumpleaños Regalo Niñas Adolescentes 6 7 8 9 10 11 12+ años € 45.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ VERSIÓN ÚNICA ACTUALIZADA para 2024 con 5 MANIQUIES: El nuevo kit de diseño de moda incluye instrucciones detalladas y videos de estilos de ropa como referencia. Especialmente equipado con plantillas de ropa y un mágico bolígrafo soluble en agua que no deja rastro en la tela después de 24 horas. El mejor kit para principiantes que aman el diseño.

★ JUEGO COMPLETO DE HERRAMIENTAS: Más cantidad y variedad. El kit de diseñador de moda satisface todas tus necesidades, con más de 600 piezas de materiales para hacer más de 80 conjuntos diferentes. Incluye 5 maniquíes para vestidos, plantillas de ropa y bolígrafo soluble en agua, cinta métrica, 26 telas, 6 adornos, 6 cintas, tijeras, herramientas de costura, más de 100 hermosas flores y lazos, calcomanías de pedrería y más de 400 otros adornos.

★ MODO SIN COSTURA: Con el diseño de ranura en la parte trasera de los maniquíes, los niños podrán completar los conjuntos fácilmente sin necesidad de coser la ropa. Guarda las agujas y los alfileres, utiliza métodos de atado, cintas y pegamento para crear tus propios trajes de moda de manera segura.

★ FOMENTAR LA CREATIVIDAD: El estudio de diseño de moda para niñas es el mejor maestro para ayudar a los niños a tener una conciencia preliminar del diseño. Estos kits de diseño ayudan a los niños a desarrollar habilidades motoras finas, estimular la creatividad e imaginación, y construir confianza en sí mismos. Dales un maravilloso tiempo de infancia lleno de diversión durante horas.

★ SÉ UN VERDADERO DISEÑADOR: Primero selecciona las telas que te gusten y sigue las plantillas para marcar con el bolígrafo soluble en agua, luego córtalas. Luego, utiliza accesorios de costura y telas en los maniquíes, añade decoraciones con ornamentos para completar tu propia obra maestra. Ten en cuenta que se requiere supervisión de adultos.

Barbie® Lansay Fashion Show - Taller de Moda a Partir de 6 años € 20.92

€ 12.56 in stock 1 new from €12.56

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Taller de estilismo Barbie Fashion Show

+1000 combinaciones posibles de ropa de moda con tejidos auténticos: vaqueros, piel, lentejuelas, escocés, piel, etc. y pegatinas para reposicionar infinitamente

Diseñar, cortar y pegar desarrolla creatividad y la destreza

Contiene: 9 siluetas, 10 tejidos, 2 tablas de pegatinas, 3 tablas de plantillas, 1 tubo de pegamento, 1 escena de desfile, 1 alfombra de dibujo, 1 tabla de vestir, 1 bolígrafo textil

A partir de 6 años

Canal Toys - Style 4 ever - Fashion Designer Kit - OFG233, a partir de 6 años. € 14.99 in stock 3 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DEMUESTRA TU TALENTO COMO ESTILISTA y crea tu colección con este kit

LOS NUMEROS ACCESORIOS INCLUIDOS te permitirán hacer muchos conjuntos fácilmente.

ELIGE TU ESTILO y crea Los modelos realmente se corresponden con la tendencia actual.

Educa - My Model Doll Design Fantasy World | Crea y diseña tu muñeca, Incluye más de 150 looks, A partir de 6 años, 29.5 x 33.5 x 7.2 cm (18366) € 25.99

€ 23.68 in stock 22 new from €23.56 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con My Model Fantasy World, conviértete en diseñador y estilista, creando looks para tu muñeca; La caja incluye todos los elementos necesarios para crear elegantes conjuntos de fantasía. Necesitará la ayuda de un adulto para el montaje.

Corta la tela siguiendo los patrones impresos; Fácil! Sin hilo ni aguja, la ropa se sujeta a la muñeca; ¡Más de 150 looks diferentes combinando las distintas prendas; ¡Crea diferentes peinados para tu muñeca, cortando el cabello como quieras; Con los numerosos accesorios incluidos, personaliza aún más tu muñeca: zapatos, bolsos, joyas, gafas

¡Crea diferentes peinados para tu muñeca, cortando el cabello como quieras; Con los numerosos accesorios incluidos; La muñeca es articulada en codos, rodillas, hombros y piernas; ¡Juega con ella y deja que pose para la foto.

Contenido: 1 muñeca articulada para montar, tela con patrones preimpresos, accesorios de moda, clips para ropa, lana para pelo, 1 herramienta perforadora, instrucciones y video instrucciones.

Manualidad recomendada para niñas y niños a partir de los 6 años de edad.

Clementoni- Fashion Designer-Juego Dibujo, Pizarra con luz, Pintar y Crear Looks. Incluye bocetos, Accesorios y propuestas para diseñar la Moda a tu Gusto-Juguete 7 años (18776), Multicolor € 29.55 in stock 19 new from €26.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el nuevo libro de moda tendrás la sensación de estar en una auténtica agencia de moda donde podrás crear colecciones exclusivas.

Gracias al nuevo y modernísimo panel luminoso, las pequeñas estilistas podrán calcar fácilmente todas las propuestas de moda.

El kit cuenta con un bolígrafo de tinta china para realizar bocetos ¡como una verdadera diseñadora de moda!

Una gran variedad de looks para calcar y nuevas pegatinas reutilizables.

Concebido, diseñado y desarrollado en Italia

JILERWEAR 460+ Diseño de moda para niñas y niños, diseño de ropa de muñecas, kit de material hecho a mano, regalo para niñas, 8, 9, 10, 12 años € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Más de 460 herramientas para el diseño de ropa hecha a mano para niños, incluyendo 25 piezas de tela, 2 cintas, 8 cintas, 6 puntas, 3 modelos de plástico del cuerpo humano, 4 clips de plástico, collares de accesorios, tijeras, cinta métrica, herramientas de costura, agujas de coser, pegatinas, flores y lazos para decoración, pedrería, cinta de doble cara

La tela de la bolsa de material de bricolaje es delicada y lisa, hecha de telas de alta calidad, suave al tacto, por lo que los niños pueden convertirse en pequeños diseñadores de moda

Diferentes estilos, permiten que los niños desarrollen libremente su creatividad, ejercen las habilidades prácticas de los niños y promuevan la concentración

La operación es simple, diseñe el estilo con anticipación, elija la tela que necesita cortar, realice la costura combinada en el modelo de plástico humano y agregue accesorios para la decoración.

Este conjunto de diseño de moda infantil es adecuado para niños mayores de 8 años que aman el diseño y la creación de ropa de moda. Es la mejor opción para regalos de cumpleaños y Navidad para ellos.

Goliath Colour N Style Pasarela Colorea y Personaliza a Goldie y su Armario-Pasarela de Moda una y Otra Vez Incluye Pegatinas Arts and Crafts, Set de Manualidades. Marcadores Lavables, 920767 € 19.95

€ 16.52 in stock 6 new from €16.52 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conviértete en un diseñador o diseñadora de moda con la Pasarela de Color N Style! Colorea, diseña y personaliza tu muñeca cuerpo, cabello, cara y ropa con los rotuladores de borrado en seco incluidos

Estás preparado para el desfile? Diseña miles de conjuntos pintando y borrando su cuerpo. Colorea y personaliza también el armario con los rotuladores y pegatinas incluidas. Colorea también la pasarela para darle más estilo y que empiece el desfile

Los rotuladores de borrado en seco se limpian fácilmente de la piel y de la mayoría de la ropa infantil lavable. Lávala rápidamente a 30 grados con quitamanchas y detergente. Es posible que se requieran lavados adicionales

Kit de manualidades para niños y niñas a partir de 3 años. Desarrolla la creatividad y descubre tu propio estilo diseñando obras de arte en miles de conjuntos de moda

Tapa los rotuladores correctamente después de su uso. Cuando quieras cambiarla, limpia su cuerpo y rostro con un paño seco y colorea de nuevo. Enjuaga su cabello con agua para quitar el color READ Los 30 mejores Piscina De Bolas Bebe capaces: la mejor revisión sobre Piscina De Bolas Bebe

Make It Real 3202 Blooming Creativity Fashion Design Sketch Book € 14.15 in stock 4 new from €7.16

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Create your own beautiful designs with this fantastic Fashion Design Sketchbook

100+ stickers and stencils

Inspire young creators to make their dreams real

Includes design guides

Hours of creative fun

Educa - My Model Doll Design Fashion Atelier | CREA más de 300 increíbles Looks Distintos. Muñeca articulada, péinala, Corta la Tela y vístela. Incluye maniquí y Armario (19350) € 53.99 in stock 6 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con My Model Fashion Atelier, conviértete en diseñador y estilista, creando looks para tu muñeca; La caja incluye todos los elementos necesarios para crear outfits. Necesitará la ayuda de un adulto para el montaje.

Corta la tela siguiendo los patrones impresos; Fácil! Sin hilo ni aguja, la ropa se sujeta a la muñeca; ¡Más de 300 looks diferentes combinando las distintas prendas; ¡Crea diferentes peinados para tu muñeca, cortando el cabello como quieras; Con los numerosos accesorios incluidos, personaliza aún más tu muñeca: zapatos, bolsos, joyas, gafas

¡Crea diferentes peinados para tu muñeca, cortando el cabello como quieras; Con los numerosos accesorios incluidos; La muñeca es articulada en codos, rodillas, hombros y piernas; ¡Juega con ella y deja que pose para la foto.

Contiene: 1 muñeca articulada para montar, armario para montar y así colocar los outfits y tus diseños favoritos, Además incluye un maniquí para probar diseños que se vayan creando, tira de tela preimpresa, 40 accesorios de moda, clips para ropa, 2 bolsas de lana para el pelo, 1 herramienta para perforar la tela, 1 hoja de adhesivos e instrucciones.

Manualidad recomendada para niñas y niños a partir de los 6 años de edad.

Buki France CM101- Libreta de moda - Vestidos de princesa € 10.90

€ 7.02 in stock 2 new from €7.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Una libreta de moda para crear y dibujar ropa original y única!

Usa las plantillas para dibujar ropa y las pegatinas para añadir accesorios. Gracias a las telas adhesivas, vas a poder dar volumen a tus creaciones.

Se proporcionan numerosos accesorios para personalizar tu ropa: 4 lápices de colores, 4 rotuladores con doble punta y 24 pastillas de pintura incluidos

Libreta de 28 páginas gruesas, entre las cuales 6 páginas de ropa para colorear y 22 páginas con siluetas

3 modelos disponibles: vestidos de princesa, vestidos de noche y look roquero. Edad recomendada: 6 años +

Melissa & Doug - Juego de actividades de diseño de moda (14312) € 54.17 in stock 2 new from €54.17 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un juego de equilibrio excelente para 1 hasta 4 jugadores

Incluye 24 varas, una base de madera, 4 varas para la estructura base, un dado de colores y un conector de madera

Juego divertido para jugar en grupo

Un reto interesante cuando juegas solo

Desarrolla la coordinación mano ojo, las habilidades cognitivas y las habilidades interpersonales

Colmanda Diseña la Moda Kit, Manualidades Niños 6 7 8 9 10 11 12+ Años - Costura con Maniquíes - Accesorios para Regalos, Juguete para Designer € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Kits de diseñador de moda: el paquete de diseño completo incluye cuaderno de bocetos de moda de unicornio * 1, maniquí de plástico * 2, telas * 16, kit de costura * 1 (hilo superior, enhebrador de aguja, aguja para cuentas, clips, etc.) collar * 10, zapatos de muñeca * 10, cuentas de colores, pegatinas de pedrería * 2, borde de encaje * 2, collar de perlas * 2, unicornio, cinta métrica * 1, tijeras de seguridad * 1, adornos * 30 (flores y lazos al azar)

Múltiples formas de jugar: dos maniquíes diferentes, uno se puede usar sin aguja e hilo para completar el diseño con el método de agrupación, y el otro se puede usar para completar el diseño de la pantalla con un alfiler, aguja e hilo, hecho de aguja e hilo, utilícelo bajo la supervisión de un adulto.

Estimule la creatividad: diseñe y cree el suyo propio. Los pequeños diseñadores confían en su propia imaginación y habilidad práctica para crear el trabajo perfecto. Puede mejorar la estética de los niños, la combinación de colores y la capacidad práctica, y mejorar la confianza en sí mismos.

usa y personaliza: dibuja el vestido que quieras, varias telas brillantes, cintas, diamantes, lindos accesorios, con una variedad de herramientas de costura, maniquíes y más para ayudarte a hacer el vestido que quieras, haz un hermoso vestido de encaje para la muñeca.

Regalos para pequeños diseñadores: este es el regalo perfecto para pequeños diseñadores, adecuado para niños de 6 a 12 años, la caja de regalo bellamente diseñada puede ser el regalo perfecto para fiestas de cumpleaños, Navidad, manualidades, celebraciones familiares, Semana Santa, Halloween .

Clementoni Idea-Fashion Designer, pizarra luminosa, juego de ropa, juego creativo para niña de 6 años, multicolor, soporte plegable, parte superior ligera, dibujos, patrones y bolígrafo € 42.99 in stock 10 new from €29.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑADOR DE FASHION: Con el nuevo libro de moda te parecerá estar en una verdadera Oficina Estilo donde crear colecciones exclusivas

Pizarra brillante: gracias al nuevo y moderno piso luminoso, los aspirantes a estilistas podrán recalcar fácilmente todas las propuestas de moda

CONTENIDO DEL JUEGO: En el kit también un bolígrafo de porcelana para hacer sus propios bocetos como diseñadores de moda reales!

JUEGO MODA NIÑA: Muchos conjuntos para recalcar y nuevos accesorios adhesivos pega-despega.

Características: diseñado, diseñado y desarrollado en Italia. Un juego creativo para niñas a partir de 6 años

Educa - Juego Barbie Fashion Designer | Crea infinitos diseños y combinaciones con la mesa de luz presume de tus looks haciendo desfilar tus figuras Barbie en el desfile de moda. A partir de 5 años. € 29.57 in stock 16 new from €24.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Crea tus diseños de Barbie calcándolos con la mesa de luz, coloréalos y personalízalos con las pegatinas

Los niños podrán desarrollar su creatividad y dar rienda suelta a su imaginación

La mesa de luz permite dibujar, colorear, recortar y vestir a las siluetas con sus propias creaciones; permite crear infinitas combinaciones de prendas, siluetas y escenas

Valor añadido: las siluetas en cartón y el escenario, los niños podrán desfilar sus diseños y sacar fotos.

Manualidad recomendada para niños y niñas a partir de 6 años

Wisplye Fashion Designer Kit de Costura, Juegos Moda Kit De Diseño Manualidades Para Niñas con 4 Maniquíes, Juguetes De Aprendizaje Cumpleaños Regalo Adolescentes Niños 6+ Años € 23.69 in stock 1 new from €23.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Kits de diseño de moda - Este set de diseño de moda para niños tiene todo lo que necesitas para ponerte a trabajar en tu próxima gran idea de moda, incluye 3x maniquíes de plástico para vestidos,25x telas, 1x cinta métrica, 9x adornos, 25x cintas, 1x tijeras, 6x flores hechas a mano, 1 hoja x strass, 25x botones, 100x piedras preciosas, 30x pompones, 10x collares y pendientes, herramientas de costura y otros adornos.

Sea un auténtico diseñador - Primero seleccione las telas que le gusten y siga las plantillas para marcarlas con rotulador soluble en agua, así podrá cortarlas. Después utiliza los accesorios de costura y las telas en los maniquíes, añade algo de decoración con adornos para completar tu propia obra maestra. Tenga en cuenta que se requiere la supervisión de un adulto.

Promueve la relación entre padres e hijos - Nuestro kit de diseño mejora las habilidades de costura de los niños e impulsa su imaginación para convertirla en un tesoro artístico. Pero también mejora las actividades interactivas entre los niños y los padres, dando a los niños un tiempo maravilloso de la infancia.

Maravilloso juguete - Nuestro kit de diseño contiene tela real y herramientas de costura, mejora las habilidades de costura de los niños y aumenta su imaginación en artes preciadas. Pero también mejora las actividades interactivas entre los niños y los padres, dando a los niños un tiempo maravilloso de la infancia.

Regalo para niñas - Cada niña puede tener su sueño de princesa. Este kit de diseño de moda sería un regalo ideal para niñas mayores de 8 años. Pueden diseñar más ropa para sus muñecas y, al mismo tiempo, desarrollar sus habilidades de diseño y su imaginación.

CRAYOLA Creations - Kit de Deseños de Moda, Actividad Creativa y Regalo para Niñas, a partir de 8 años, 04-1178 € 12.99 in stock 7 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CRAYOLA CREATIONS: la línea dedicada a las niñas a partir de 8 años que les permite crear, expresarse y personalizar su mundo de forma original y creativa

CRAYOLA CREATIONS ÁLBUM DE DIBUJO: para crear tu propia colección de moda completando cada modelo con las pegatinas incluidas inventando nuevos estilos y conjuntos de moda

CREA TU COLECCIÓN DE MODA: conviértete en un verdadero estilista; muchas sugerencias para combinar accesorios, colores y estampados

CONTENIDO RICO: ¡Incluye más de 150 pegatinas!

REGALO CREATIVO: ideal como regalo de cumpleaños u otra ocasión especial, para niñas a partir de 8 años

Educa - Monster High Fashion Designer | CREA infinitos diseños y Combinaciones con la Mesa de luz, Presume de Looks desfilando Tus Monster High en el Desfile de Moda. A Partir de 5 años (19826) € 29.99

€ 25.35 in stock 18 new from €25.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Educa - Monster High Fashion Designer, crea infinitos diseños y combinaciones con la mesa de luz, presume de tus looks haciendo desfilar tus figuras de Monster High en el desfile de moda + 5 años

Los niños podrán desarrollar su creatividad y dar rienda suelta a su imaginación.

La mesa de luz permite dibujar, colorear, recortar y vestir a las siluetas con sus propias creaciones; permite crear infinitas combinaciones de prendas, siluetas y escenas.

Valor añadido: las siluetas en cartón y el escenario, los niños podrán desfilar sus diseños y sacar fotos.

Manualidad recomendada para niños y niñas a partir de 6 años.

Clementoni- Desfile de Moda- Fashion Collection, Juego para diseñar Ropa, con maniquí y recortables, a Partir de 7 años (18666), Multicolor € 27.99

€ 24.90 in stock READ Los 30 mejores Varitas Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Varitas Harry Potter 23 new from €19.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿Listas para organizar el desfile de moda del año? Materiales y actividades para convertirse en verdaderas diseñadoras: plantillas de cartón, un maniquí y modelos de tela para una colección muy glam.

Una forma práctica y divertida de acercarse al mundo de la moda, dar rienda suelta a la imaginación y experimentar con la destreza manual.

Ropa, modelos y todo lo necesario para sentirse una diseñadora de moda de verdad, y para aprender que detrás de cada creación hay una fase de diseño, composición y realización.

Presentar las creaciones es tan importante como diseñarlas. Todo debe estar listo para organizar un gran espectáculo y mostrar tu colección.

Además de los adhesivos para pegar directamente en las siluetas de cartón de las Crazy Girls, también hay modelos de tela ya recortados y listos para hilvanar en el maniquí, de forma fácil y guiada.

Herenear 550+ Kit de Diseño de Moda Para Niñas con 4 Maniquíes, Kit de Costura Para Niños, Diseña la Moda Niñas Kit, Juegos Moda Kit de Diseño Manualidades Para Niñas 6-12+ Años Cumpleaños Regalo € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 550+pcs Kits de Diseñador de Moda - Nuestro kit de diseñador de moda cumple con todos sus requisitos, incluye maniquíes, cinta métrica, tela, tijeras, cuaderno, herramientas de costura, collares, pegatinas de diamantes de imitación, etc. Diferentes estilos de personajes y accesorios son suficientes para proporcionar a los niños horas de diversión creativa.

Múltiples Formas de Jugar - Con el diseño de espalda ranurada de los maniquíes, no se necesita un kit de costura para completar los conjuntos. El otro se puede utilizar para terminar el diseño de la pantalla con alfiler y aguja e hilo, Hecho de aguja e hilo, por favor use bajo supervisión de un adulto.

Modo de Diseño - El conjunto de kits de costura numerosas telas y accesorios permiten a los niños crear diferentes estilos de ropa. ¡Pueden elegir su tela favorita, usar la imaginación y hacer un montón de trajes lindos para muñecas para crear ropa hermosa!

Estimular la Creatividad - Puede mejorar la estética de los niños, la combinación de colores, la capacidad práctica y aumentar la confianza en sí mismos. Los pequeños diseñadores confían en su propia imaginación y habilidades prácticas para crear el trabajo perfecto.

Regalo Perfecto - El kit de diseño de moda es el regalo perfecto para que los niños de 6 a 12 años experimenten con el diseño de moda y descubran su potencial artístico. Perfecto para eventos creativos de bricolaje, regalos de navidad, fiestas de cumpleaños, fiestas de diseño de manualidades y mucho más.

Rainbow High Dream & Design Fashion Studio Playset - Juego de Diseño de Moda con la Muñeca Skyler Bradshaw Azul y Kit de Moda Fácil sin Costuras - Ideal para Niños de 4 a 12 Años y Coleccionistas € 76.49 in stock 22 new from €67.99

1 used from €65.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PURA IMAGINACIÓN INFANTIL: Presentamos a Skyler Bradshaw en el RAINBOW HIGH Dream & Design Fashion Studio Playset con los útiles esenciales y más de 40 accesorios; kit de diseño de moda sin costura para crear más de 300 diseños

4 MANERAS DE JUGAR: Kit de moda sin costuras para practicar el drapeado y la creación de diseños; mesa de trabajo y los accesorios imprescindibles para que cualquier muñeca simule ser una diseñadora de moda; cuaderno de bocetos al agua; muñeca Skyler

KIT DE DISEÑO DE MODA FÁCIL SIN COSTURA: más de 300 formas de diseñar, incluye 5 rollos reales de tela Rainbow High, un maniquí y alfileres de presión para sujetar el diseño

MESA DE TRABAJO Y ACCESORIOS: Simula ser una diseñadora de moda como tu muñeca favorita, Skyler Bradshaw; el set incluye una mesa de trabajo, una máquina de coser que sube y baja, una plancha, tijeras, lápices, chinchetas, una taza de café, tijeras y más

CUADERNO DE BOCETOS AL AGUA: Da vida a los diseños de Skyler con su cuaderno de bocetos de diseño, solo tienes que añadir agua

Tacobear - Kit de costura para niños, regalo de niña, 8 años, kit de costura, kits creativos con maniquí, accesorio de costura, actividad manual, para niños, idea de regalo para niña, 8 9, 10, 11, 12 € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LO QUE USTED OBTIENE - Kit de diseño de moda contiene muestras de tela * 13pzs, cuaderno de bocetos de moda unicornio * 1pzs, cintas * 7pzs, adornos de encaje * 4pzs, maniquí de plástico * 2pzs, clips * 7pzs, tijera de tela * 1pzs, costura * 1pzs, juego de alfileres de costura * 1pzs, cinta métrica de unicornio * 1pzs, flores de mano de estilo aleatorio * 25pzs, hoja de pegatinas de pedrería * 1pzs, zapatos de muñeca * 10pzs, pedrería * 70pzs.

AUMENTA TU IMAGINACIÓN - para los futuros diseñadores, es un fabuloso kit de estudio de moda que puede ayudarlos a identificar su estilo personal dibujando y confeccionando ropa.

MATERIAL DE ALTA CALIDAD - hecho de material de alta calidad, los niños pueden elegir telas coloridas como encaje, tela de malla y tela de flores y cortar sus estilos de ropa favoritos. La actividad creativa de confección de ropa de moda es mejor para el reconocimiento de colores y la coordinación mano-ojo.

PARA SER UN FUTURO DISEÑADOR - mezcla y combina telas, cintas y pedrería en todo momento, creando muchos estilos diferentes. Las tijeras súper seguras no dañarán a sus hijos. El pegamento no está incluido.

REGALO PARA DISEÑADOR DE MODA - un magnífico kit de diseño de moda para niñas y niños es un regalo ideal para actividades creativas, día de Navidad, fiesta de cumpleaños, fiesta de manualidades. Una gratificante experiencia de bricolaje adecuada para niños de 8 años en adelante.

