Los 30 mejores digitalizador negativos y diapositivas capaces: la mejor revisión sobre digitalizador negativos y diapositivas

Mobile Escaner de Negativos y Diapositivas de 35 mm, digitalizador de diaposistivas y escaner de Fotos, Digitaliza Negativos y Diapositivas con tu Propio Smartphone € 18.99

Amazon.es Features Diseño plegable y que ahorra espacio: este escáner es plegable y no ocupa mucho espacio, se puede plegar fácilmente hasta el tamaño de una caja pequeña, lo que lo hace muy práctico para viajar y para guardarlo sobre la marcha.

Revive viejos recuerdos: compatible con diapositivas y negativos de 35 mm. Fácil de usar, sin complicaciones ni costes elevados.

Sencillo y muy fácil de usar: inserte sus diapositivas o negativos en la bandeja, encienda la retroiluminación LED integrada, coloque el objetivo de su smartphone sobre el orificio y pulse para hacer la foto. Nota: la calidad de las fotos estará limitada por la resolución de la cámara de tu teléfono.

Captura de película JPEG con el teléfono: un escáner de película portátil que convierte películas antiguas y diapositivas de 35 mm con el teléfono inteligente. Este escáner es una gran opción como regalo para padres y amigos.

Aplicación gratuita para escanear, editar y compartir: una aplicación gratuita para editar fotos que le permite escanear, recortar, girar y filtrar; ajustar el color y el contraste; ¡compartir en las redes sociales!

KODAK Slide N SCAN con Gran Pantalla LCD de 5 Pulgadas, conversión de Negativos y Diapositivas en Color, Blanco y Negro 35 mm, 126, 110 Negativos en Fotos Digitales JPEG de 22MP de Alta resolución € 200.00

Amazon.es Features Guarda recuerdos viejos de fotos: escáner de película digital de 14/22 MP que te permite ver, editar y convertir tus negativos de color antiguo y B & W [135, 110, 126 mm] y diapositivas de 50 mm [135, 110, 126 mm] a archivos digitales y guardar directamente en tarjeta SD (no incluida)

Pantalla LCD de 5 pulgadas con modo de galería: cuenta con una pantalla grande y transparente con amplio ángulo de visión para previsualizar y editar fotos instantáneamente, ideal para compartir con amigos y familiares o utilizar como un elegante marco de fotos digital en casa u oficina

Insertos de película fáciles de cargar: la tecnología de bandeja de alimentación rápida permite una acción de carga continua, haciendo que el escaneo sea rápido y sencillo. Incluye soporte deslizante de 50 mm, adaptadores para películas 135, 110 y 126, cepillo de limpieza, cables USB y HDMI

Edición con un solo toque: el software de captura avanzada mejora, reajusta y convierte fotos a través del botón de escaneo fácil, sin pantallas ni configuraciones complejas. | Opciones fáciles que te permiten elegir el tipo de película, ajustar el color/brillo y asignar fecha/hora

Muy elegante. Compatible con UBER: el dispositivo maneja todas tus viejas diapositivas y negativos, soporta tarjetas SD o SDHC (hasta 32 GB) (no incluido) y se conecta a cualquier computadora con USB tipo C | Hermoso diseño combina perfectamente con la decoración de tu hogar

DIGITNOW! Escáner de película para 35mm Negativos y Diapositivas, Escáner de Alta resolución con 2,4" LCD, Convertidor No se Requiere PC y Software € 79.99

Amazon.es Features Con 5 mega píxeles escáner USB, con el toque de un botón puede escanear negativos o diapositivas convertir sus recuerdos en imágenes positivas modernas digitales!

Cargar negativos o diapositivas de edad en los soportes suministrados, deslice en el escáner y vendrán a la vida en la pantalla delante de sus propios ojos en cuestión de segundos.

Portátil y ligero, por qué no descubrir a sus amigos y fotos antiguas de la familia así? Incluye: Adaptador de enchufe, soporte de película negativa, positiva soporte de diapositivas, un cepillo, un cable USB y un cable AV.

Control de la exposición es automática / manual, balance de blancos es automático.

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8 Mac OS.

DIGITNOW! Escáner de negativos y diapositivas con pantalla LCD de 2,4”, alta resolución (3600 ppp), convierte negativos y diapositivas de 35/135 mm en archivos digitales JPEG € 64.99 in stock 2 new from €64.99

Amazon.es Features Garantía: Un año; Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene cualquier problema con el producto y vamos a ocurrir feliz setup una vuelta a un reembolso completo.

5 MP ultra High resolution sensor.

Rápido en dia marcar reforzar SafeSense Dia plana/Rapid Slide Feeder.

Stand Alone escáner con almacenamiento de directamente en tarjeta SD.

Compatible con Mac, PC y iPad, etc.

KLIM K2 Escáner de Negativos y Diapositivas de 35 mm + Nuevo 2023 + Kit digitalizador de diaposistivas y escaner de Fotos + Tu Propio Servicio de digitalización de Negativos en casa con tu móvil € 35.97 in stock 2 new from €35.97

Amazon.es Features GUARDA TUS PRECIOSOS RECUERDOS DIGITALMENTE. ¡Inmortaliza tus negativos y diapositivas antes de que desaparezcan en el ático! Este escáner de diapositivas plegable es fácil de usar y te permite ver, escanear, convertir y digitalizar viejas diapositivas en unos minutos usando tu móvil.

PARA TODAS TUS FOTOS ANTIGUAS. El escáner K2 es la forma más barata y fácil de escanear tus rollos de película y pasarlos al móvil. Es compatible con películas de 35 mm en blanco y negro, positivas a color, negativas y diapositivas. Además, se incluyen baterías, una gamuza de limpieza y una placa magnética para teléfonos más grandes.

APP GRATUITA. Se acabaron los escáneres complicados, las suscripciones de pago y los caros servicios de revelado. Con la app gratuita KLIM Film Scanner tendrás tu propio servicio de revelado en casa para digitalizar tus películas y diapositivas. Incluimos un manual muy fácil de seguir con instrucciones detalladas sobre cómo utilizar nuestra app de escaneo.

FÁCIL DE USAR. Este dispositivo portátil es muy fácil de usar. 1. Despliega el escáner; 2. enciende la luz LED (las baterías están incluidas); 3. Inserta la película o diapositivas en el miniproyector; 4. Coloca el móvil encima; 5. Ejecuta una de las apps recomendadas y sigue los pasos en pantalla.

CONSERVAR TUS RECUERDOS NO TIENE PRECIO. Piensa en ello: ¿cuánto vale el contenido de esas diapositivas? Nos hemos asegurado de que independientemente del número que tengas en la cabeza, sea mucho mayor del precio del escáner K2: una pequeña inversión que bien merece la pena.

Technaxx Germany Slide Scanner Convierte películas negativas y diapositivas a digital JPEG Guarda en tarjeta SD-SDHC con pantalla TFT No requiere ordenador/software DS-02 € 69.99 in stock 3 new from €69.99

Amazon.es Features ¡Nota! Cuando Windows no reconoce el DS-02, la razón puede ser que el problema sea el cable USB o la ranura USB en sí. En ese caso, se recomienda utilizar otro cable USB.

Este dispositivo reconoce todas las tarjetas SD de 4 GB a 32 GB formateadas en FAT32.

Película a JPEG en segundos - potente sensor CMOS de 1/3,2" y 5 megapíxeles. El escáner de película convierte negativos y diapositivas de 135mm, 126, 110, super 8 y 8mm en archivos digitales JPEG. Alta brillantez de color (balance de blancos y compensación de la exposición automáticamente).

Pantalla LCD TFT grande y brillante de 2,4": la pantalla en color integrada de alta definición cuenta con un brillo ajustable y una cómoda inclinación para facilitar el manejo y la visualización de las imágenes.

Adaptador para todo - la unidad viene con múltiples inserciones de película y adaptadores para un funcionamiento rápido y flexible, los grandes botones de un solo toque permiten escanear y guardar en un solo paso. También es compatible con la interfaz USB 2.0 MSDC (alta velocidad). READ Los 30 mejores Godox Tt685 Nikon capaces: la mejor revisión sobre Godox Tt685 Nikon

Mobile Film Scanner, Escaner Negativos y Diapositivas de 35mm, Escaner Negativos y fotográficos, digitalizador de diaposistivas y escaner de Fotos, Escaner películas en casa con tu móvil € 17.99

Amazon.es Features Diseño plegable: este escáner de películas es plegable, por lo que puede reducirse al tamaño de una caja pequeña y guardarlo en la mochila sin ocupar espacio. Es muy fácil de llevar cuando viajas.

Conserva tus preciados recuerdos digitalmente: con este escáner de película fácil de usar, podrás ver, escanear, convertir y digitalizar viejas películas y diapositivas a tu smartphone en sólo unos minutos, compatible con diapositivas de 35 mm y negativos de película. Sin operaciones complicadas ni costes elevados.

Sencillo y súper fácil de manejar: este escáner de negativos te ofrece la forma más asequible y fácil de escanear tus películas antiguas directamente en tu smartphone. Basta con introducir la diapositiva o el negativo en el picoproyector, encender el interruptor de luz LED, colocar la lente del smartphone sobre el orificio, iniciar la aplicación y seguir los pasos que aparecen en pantalla. Nota: La calidad de las fotos estará limitada por la resolución de la cámara de tu teléfono.

Aplicación gratuita para escanear y compartir: Utiliza la aplicación gratuita de Rybozen para capturar, recoger, rotar y filtrar; ajustar el color y el contraste; y compartir en las redes sociales. Se acabaron las suscripciones de pago y los caros servicios de procesado; digitalice sus propias diapositivas en casa.

Nota importante: El escáner de película móvil te permite convertir viejas películas y diapositivas de 35 mm con tu smartphone. Puede ocurrir que las fotos salgan borrosas. Esto suele deberse a problemas de compatibilidad con la aplicación móvil. No te preocupes. En este caso, te recomendamos que pruebes con otra aplicación o que retires la parte superior del dispositivo y acerques el teléfono a la película.

TCNEWCL Escáner de Negativos Diapositivas, 30 x 21 cm Visor de Diapositivas de luz LED Portátil Ultradelgado, para Digitalizador Negativos Diapositivas Fotos € 39.99

Amazon.es Features 【Escáner deslizante LED ultrafino】 Este panel LED ilumina toda una hoja A4, proporcionando una iluminación completa y uniforme para negativos de película, escaneo de diapositivas y mucho más. Revive esos buenos viejos recuerdos.

【Escaneado de diapositivas】 Antes de escanear tus diapositivas y negativos, descarga primero la aplicación de escaneo en tu teléfono. La aplicación viene con un código QR que te permite descargarla gratis para capturar, recortar, rotar y filtrar, ajustar el color y el contraste y compartir en las redes sociales. Si no encuentras el portal de descargas, ponte en contacto con nosotros 🙂

【Brillo ajustable】 Las almohadillas de luz LED con iluminación uniforme con 3 niveles de brillo seleccionables con brillo de 0% a 100%, con un simple botón táctil puede obtener el brillo que necesita.

【Amplio Uso】 El escáner de fotos no sólo puede mostrar diapositivas, negativos y películas, sino que también se puede utilizar en muchos campos diferentes, como la pintura, la copia, la caligrafía, el dibujo, etc 2 imanes (color al azar) se incluyen en el paquete, usted puede fijar fácilmente sus diapositivas, negativos o papel a la placa de luz.

【Fuente de alimentación】 Se incluye un cable USB, puede conectarlo fácilmente a la computadora, computadora portátil, banco de energía, adaptador USB, concentrador USB, etc.

JJC - Adaptador de digitalización de película con Juego de Luces LED Convierte película Negativa de 35 mm y Diapositiva a JPEG Digital, lámpara LED USB de 10 Niveles de Brillo € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Amazon.es Features El conjunto de luces LED está especialmente diseñado para copias negativas y convierte películas en archivos digitales. Convertir la película antigua en una imagen digital es más propicio para la restauración del color y la conservación a largo plazo. El conjunto es compatible con microobjetivos y se puede utilizar para fotografiar películas de 35 mm.

La luz LED USB controlada por cable de 1,5 m / 4,9 'cuenta con 42 LED ultrabrillantes incorporados y esos LED están cubiertos con una pantalla para producir una luz suave y uniforme. La diferencia de color se puede reducir de manera efectiva para el índice de reproducción de color de 95+ del LED y la temperatura de color de 6500K. Y el brillo de la luz se puede ajustar en 10 niveles.

Puede insertar el soporte de montaje de diapositivas o el soporte de tiras de película en la ranura de inserción del soporte en el LED para proporcionar una fuente de luz de alta calidad al realizar una copia negativa. El soporte en su parte posterior está diseñado para usarse sobre una superficie plana; la rosca hembra de 1/4"-20 en la parte inferior está diseñada para montarse en un trípode o soporte.

El portador de montaje de diapositivas puede contener dos diapositivas montadas de película de 35 mm. El portador de tiras de película puede contener una tira de seis negativos en una película de 35 mm. Mientras tanto, también son compatibles con el adaptador digitalizador de película Nikon ES-2. El soporte mantiene las películas/diapositivas seguras en su lugar y también permite un flujo de trabajo más rápido para fotografiar películas/diapositivas en rápida sucesión.

El paquete incluye: 1 luz LED, 1 soporte para película negativa de 35 mm, 1 soporte para diapositivas de 35 mm

Mobile Film Scanner, Escáner de Negativos y Diapositivas de 35 mm, Visor de Diapositivas para Transformar Diapositivas Viejas en Imágenes Digitales, Escáner de Película Portátil y Plegable con LED € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.es Features 【Relevar viejos recuerdos】 Compatible con diapositivas de 35 mm y negativos de película. Puede revivir esos viejos recuerdos con solo un teléfono inteligente, no más operaciones complicadas y tarifas costosas.

【Diseño Plegable】 Este escáner de película es plegable y ahorra espacio. Puede doblarlo en el tamaño de una caja pequeña. Es muy conveniente para almacenar y fácil de llevar cuando se viaja.

【Simple de Usar】 Inserte una diapositiva o negativo en la bandeja, active la luz de fondo LED incorporada, coloque la lente de su teléfono inteligente sobre el orificio y luego haga clic para capturar. Nota: la calidad de la foto estará limitada a la resolución de la cámara de su teléfono.

【The Slide to Digital Image】Este escáner de película TCNEWCL le permite convertir viejas diapositivas de película de 35 mm con su teléfono inteligente. Este escáner es un gran regalo para los padres y un juguete interesante para los niños.

【Aplicación gratuita para escanear, editar y compartir】 Utiliza una app gratuita para capturar, cosechar, rotar y filtrar; ajustar el color y el contraste; compartir en las redes sociales. Si no puede encontrar el portal de descarga, póngase en contacto con nosotros 🙂

eyesen Escáner de Película Móvil portátil ultradelgado con Panel de luz LED de 12inch x 9 inch, Convierte Tus Negativos y Diapositivas 35mm en Fotos Digitales con de tu Teléfono Inteligente € 25.99 in stock 2 new from €25.99

Amazon.es Features Retroiluminación con panel LED ultrafino Temperatura de color: Blanco (10.000-12.000K); Este panel de luz proporciona la retroiluminación perfecta para negativos de película, diapositivas escaneadas y mucho más, proporcionando el brillo ideal para capturar y digitalizar sus diapositivas y negativos favoritos; Fácil de transportar con un diseño de interruptor táctil, sólo tiene que tocar el interruptor para encender o apagar la luz.

Software de escaneado móvil: es la caja de luz perfecta para convertir diapositivas y negativos en imágenes digitales JPG; funciona con las aplicaciones SlideScan (para escanear diapositivas) o FilmBox (para escanear negativos de película).

Maximice la eficacia: es ligera, grande y tiene una superficie robusta para obtener una calidad de escaneado óptima con una almohadilla luminosa profesional. Puede contener más negativos al mismo tiempo; sólo tienes que colocar las diapositivas o los negativos de película uno al lado del otro para convertir las diapositivas en fotos digitales, los negativos de película en fotos digitales, y capturar fácilmente varias imágenes a la vez con tu aplicación de escaneado favorita.

Facilidad de uso superior: se puede utilizar como caja de luz para calcar, esbozar, delinear, caligrafiar y mucho más; su sencilla configuración es perfecta para niños y adultos. El marco de panel con escala de medición precisa facilita la visualización de los datos de medición.

Descripción del producto Área de visualización: 12 x 9 pulgadas (tamaño A4: 297 x 210 mm) Tamaño total: L 340 mm x A: 249 mm x 6 mm; Peso neto: 520 g; Potencia: 4,5 vatios, cable USB incluido; Se alimenta mediante un adaptador de corriente de 5 V CC, como un ordenador, un adaptador USB o incluso una fuente de alimentación móvil; NOTA: Este producto es una luz de fondo para escanear, no un dispositivo electrónico.

Kodak Mini escáner Digital de películas y Diapositivas, Color negro € 151.24 in stock 4 new from €139.99

Amazon.es Features MAGNIFICO ESCANNADOR DE FILM Y DIAPOSITIVAS - Este dispositivo todo en uno te permite escanear visualizar modificar y guardar los antiguos negativos y diapositivas de 135 126 110 Super 8 y monocromas convierte tus viejas fotos en archivos JPEG claros en color o negro y blanco

Varios adaptadores para carga rápida – Disfruta de la compatibilidad y la simplicidad máximas de conversión gracias a una multitud de adaptadores diseñados para garantizar una carga rápida y continua mejora la calidad hasta 14/22 MP con posibilidad de ajustar el brillo y el color y la inversión / giro

Interfaz de usuario actualizada con pantalla LCD de 2 4 pulgadas - Botones de escaneo y inicio dedicados para un escaneo fácil con solo pulsar y una navegación más rápida en el menú Visualización y modificación de las fotos actuales en la pantalla a color (memoria interna de hasta 128 MB)

Recuerdos para el próximo milenario - Utiliza cualquier tarjeta SD de hasta 32 GB (no incluida); perfecto para mejorar e imprimir fotos antiguas y compartir películas con formatos antiguos en las redes sociales

ADAPTADOR UNIVERSAL 3 EN 1 Y MÁS ENCORE - enorme pack de accesorios que incluye una fuente de alimentación universal para Estados Unidos la UE y el Reino Unido, una lanza de lavado un C ble USB y un adaptador de alimentación para C ble TV mostrar imágenes grandes pantallas de TV

Rollei PDF-S 240 SE - Escáner múltiple para fotos, diapositivas y negativos, proceso de escaneo en segundos, incl. software de edición de imágenes - negro € 119.99

Amazon.es Features Tamaños de fotos: 9 x 13 cm, 10 x 15 cm y 13 x 18 cm - escanee imágenes sin un ordenador

Monitor en color TFT LCD de 2,4 pulgadas (6,1 cm) y puerto mini USB 2.0

Fácil manejo y escaneo en segundos y ranura para tarjeta de memoria 2 en 1 (SD/SDHC/MMC)

Fotografía con calidad de escaneo: hasta 2.592 x 1.850 (foto de 13 x 18 cm, 1800 ppp) - Diapositiva con calidad de escaneado o negativo: 2.760 x 1.840 (1800 ppp)

El paquete incluye: Rollei Escáner múltiple PDF-S 240 SE para negativos, 1 soporte para diapositivas, soporte de fotos 4 en 1 (13 x 18 cm, 10 x 15 cm y 9 x 13 cm), cable USB, fuente de alimentación USB, software de edición de imágenes (BlazePhoto 2.0)

JJC Escáner de Negativos de Película de 35mm, Adaptador de Digitalización de Películas con Juego de Luces LED, Soporte de Diapositivas y Películas para Copia Negativa. Accesorios de Escáner € 102.99 in stock 1 new from €102.99

Amazon.es Features 【Accesorios completos】El juego de escáner de diapositivas incluye 1 barril, 8 adaptadores, 1 soporte para película de 35 mm (soporte para negativo), 1 soporte para diapositiva de 35 mm (soporte para positivo), 1 luz LED con 42 cuentas y fotos. Funciona de forma independiente, sin computadora u otros accesorios de cámara. Se requiere escáner de película.

【Protección de diapositivas y negativos】Con un soporte de película de tira que puede contener películas de 6 x 35 mm y un soporte de montaje deslizante que puede contener películas de 2 x 35 mm.El soporte está equipado con un sistema de bloqueo y un dispositivo deslizante para proteger la película.

【Luz LED de 10 niveles 6500K】 La luz LED súper brillante con pantalla suave proporciona 10 niveles ajustables Área de visualización grande Iluminación LED de luz diurna ultrabrillante para renderizar imágenes con detalles vivos y cristalinos. La longitud de la línea de control es de 1,5 m, puede controlar el interruptor de luz a voluntad.

【Disparo multidireccional】Con el anillo adaptador incluido y el cilindro del objetivo, puede elegir libremente colocar la película frente al objetivo o colocarla sobre una superficie plana o sobre un trípode. El soporte en la parte posterior está diseñado para usar en una superficie plana, la rosca hembra de 1/4"-20 en la parte inferior está diseñada para montarse en un trípode o soporte.

【Disparo fácil】 Al disparar, coloque el soporte en la bayoneta del soporte de la luz de la película y deslice el soporte para completar varias tomas sin ajustes. En el caso de alimentación ininterrumpida, encender y apagar la luz LED heredará el nivel de brillo anterior . Cuando se enciende por primera vez y se reutiliza después de un corte de energía, tendrá 10 niveles de brillo predeterminados. Preste atención para proteger sus ojos y evitar la exposición directa. READ Los 30 mejores Protector Pantalla Nikon D7100 capaces: la mejor revisión sobre Protector Pantalla Nikon D7100

Escáner de Negativos y Diapositivas Portátil Ultradelgado Mesa de luz, 5600K, Regulable, 30,4 x 21 cm, luz de Fondo para convertir Diapositivas y Negativos en imágenes Digitales € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features Fuente de luz fotográfica ideal: Temperatura de color: 5600K±200k, simula la luz blanca natural para dar a los negativos y diapositivas un tono natural al visualizarlos o fotografiarlos. Color Render Index>95Ra(datos medidos 98.6Ra), el alto CRI ayuda a restaurar el color verdadero de la imagen original. Una herramienta de iluminación perfecta para ver y digitalizar negativos y diapositivas con el teléfono y la cámara

Control de brillo continuo con función de memoria inteligente: Toque el interruptor una vez para encender/apagar la mesa de luz. A continuación, mantenga pulsado el interruptor para ajustar el brillo, el brillo cambiará continuamente (de brillante a oscuro, de oscuro a brillante), y suéltelo hasta obtener el brillo ideal. Esta mesa de luz puede memorizar de forma inteligente el último brillo que utilizaste.

Iluminación superbrillante, uniforme y sin parpadeos: Esta mesa de luz adopta un diseño de luz LED de doble cara, proporcionando una luz más brillante y uniforme que otras cajas de luz de una sola cara. El LED sin parpadeo ayuda a aliviar la fatiga visual en el uso a largo plazo. Brillo máximo: 5490Lux. Vida útil del LED: 50000 horas.

Ultra-delgada con gran área activa: Esta placa de luz es de sólo 0,26 pulgadas de espesor. Área activa 12 "x8,3", la gran área hace que sea más eficiente para que usted pueda convertir negativos, películas y diapositivas en imágenes con el teléfono / cámara (hasta 20 diapositivas a la vez).

Interfaz USB Tipo-C: Esta placa de luz viene con cable USB Tipo-C. Con interfaz USB, usted puede encontrar fácilmente una fuente de alimentación en cualquier lugar, el banco de la energía, su ordenador o con adaptador USB

Pantalla LCD de 4,3", escáner de Diapositivas de Alta resolución de 22 MP, convertir 35 mm, 110 y 126 y Super 8 de la película Slide a JPEG € 89.99 in stock 2 new from €89.99

Amazon.es Features Renueva recuerdos antiguos: el escáner de película DigitNow está diseñado con tecnología de captura instantánea que digitaliza la vista previa y resolución instantáneas, brillo, coloración y edición de tus fotos. El visor de diapositivas convierte 35 mm, 110 películas, 126 KPK y Super 8 negativos positivos y 135/126/110 diapositivas en archivos JPEG digitales de alta resolución de 22 MP.

Pantalla LCD grande de 4.3 pulgadas: pantalla LCD de alta definición integrada de 4.3 pulgadas que te ayuda a operar el escáner negativo, previsualizar y editar imágenes al instante fácilmente. Configuración sencilla para un funcionamiento sin frustraciones para escanear tus fotos sin esfuerzo en menos de 3 segundos cada una con las bandejas de película de carga rápida incluidas.

Bandejas de alimentación rápida y accesorios prácticos: las bandejas de película de fácil carga permiten una carga continua negativa o diapositivas, lo que hace que el escaneo sea eficiente El paquete de película y escáner deslizante incluye un soporte de película positiva, soporte de película 110, soporte de película negativa, clip Super8, soporte de película 135, cable USB, cepillo de limpieza y manual de usuario (idioma español no garantizado).

Múltiples opciones de visualización: no se necesita software de computadora. Simplemente conecta el puerto USB, verás JPEG colorido en la pantalla del PC. El paquete de escáner de película de 35 mm incluye un cable USB para conectar fácilmente a cualquier PC con Windows o Mac, o descargar imágenes o ver en la TV (cable de TV no incluido).

Ranura para tarjeta SD de capacidad de 128 G: todas las imágenes se guardan en su memoria interna o directamente a una tarjeta de memoria SD expandible (128 GB máximo, pero la tarjeta SD no está incluida). Podrás escanear y ahorrar toda una vida de fotos antiguas en digital.

Multiescáner para Fotos, Diapositivas y Negativos, Convierte Fotos negativas de Diapositivas de 35 mm en Formato JPEG Digital, Incluye Software de edición de imágenes y Pantalla LCD de 2,4 Pulgadas € 105.99 in stock 1 new from €105.99

Amazon.es Features Conversor inteligente: Escanee fácilmente fotos, postales, diapositivas y negativos al escáner (128 MB de memoria interna) o a una tarjeta SD (- 4G incluido). No requiere ordenador. Imágenes JPG digitales rápidas y de alta calidad Tecnología de escaneo y captura de 16 megapíxeles digitaliza archivos JPG de alta resolución en segundos

Edición conveniente: Ocr Cd (solo Win): incluye un software de edición y transferencia de imágenes simple y una pantalla a color para mostrar sus imágenes

Más rápido: funcionamiento táctil en 1 a 2 segundos, autónomo, no requiere PC No requiere precalentamiento, calibración o cambio de cabezal de escaneo. Escanea negativos/diapositivas de 35 mm y 135 mm y escanea 3 1/2x5", 4x6" y 5x7" fotos con pantalla a color de 2,4", compatible con Mac y PC

Transmisión USB: las fotos se pueden guardar en una tarjeta de memoria SD. Después de escanear sus fotos, simplemente conecte el escáner a cualquier puerto USB de su PC o Mac y cambie el escáner al modo de transferencia USB para transferir las fotos digitalizadas a su ordenador.

Fácil de usar: este escáner digital todo en uno está diseñado para la persona promedio, por lo que no tienes que ser un genio informático para usarlo. No es necesario instalar ningún software de computadora complicado o controladores. Edite sus fotos al instante con la interfaz plug-and-play fácil de usar.

JJC Soporte de película de 35 mm para escanear fotos negativas, cubierta para escáneres planos con retroiluminación € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Amazon.es Features La máscara de escaneo de película sostiene negativos de 35 mm planos en un soporte de tira y soporta escáneres planos con unidad de retroiluminación/transparencia. El área de escaneo es de 228,5 x 27,9 mm.

Mejora el procedimiento de digitalización tanto con escáneres planos como con cámaras

Aplana considerablemente la película y disminuye eficazmente la entrada de los moires

Fácil apertura y cierre gracias al diseño magnético

Las almohadillas de silicona inferiores son antideslizantes y protegen el escáner de arañazos

Escáner de Negativos y Diapositivas Portátil Ultradelgado, 12 x 9 Pulgadas Panel de luz LED, Visor de Negativos y Diapositivas de película, Convierte Negativos y Diapositivas en Fotos Digitales JPG € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features Ultrafina y extragrande: la placa de luz mide solo 0,5 cm. El área visible es ligeramente más grande que el formato A4. Peso ligero, tamaño grande y superficie robusta para una calidad de escaneo óptima de almohadillas ópticas profesionales! Puede grabar varios negativos al mismo tiempo. Y con 4 imanes, esta placa de luz hace que sea fácil fijar diapositivas y negativos a la luz de fondo, eliminando la molestia de los rodillos negativos planos.

Fuente de luz ideal: la placa de luz de fondo proporciona la luz de fondo perfecta para negativos de películas, diascans y mucho más, y proporciona el brillo ideal para grabar y digitalizar sus diapositivas y negativos favoritos. El diseño portátil y fácil de transportar del interruptor de luz permite encender y apagar la luz con un solo movimiento del interruptor. Brillo ajustable en 3 niveles. Temperatura de color: blanco (10.000-12.000 K)

Aplicación gratuita de escáner de imágenes: viene con software de escaneo gratuito para escanear y editar (ajustar el color y el contraste). Simplemente coloque diapositivas o negativos de película uno al lado del otro, inicie la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para convertir diapositivas o negativos en fotos digitales.

Múltiples opciones de alimentación: se incluye un cable de alimentación USB gratuito para conectar el dispositivo a un ordenador, portátil, adaptador de corriente móvil o cargador USB. Esta placa de luz consume muy poca electricidad y no se calienta.

Práctico: se puede utilizar fácilmente como caja de luz para pausar, pintar, bocetar, caligrafiar y más. La construcción fácil es perfecta para niños y adultos. El marco del panel tiene una escala de medición precisa para una fácil visualización de los datos de medición.

Kodak Digital Escáner de películas negativas para JPEG (35 mm, 126, 110, Super 8 y 8 mm) € 179.99

Amazon.es Features Convierte negativos y diapositivas de 35 mm, 126, 110 y Super 8 y 8 mm en JPEG en segundos, resolución 14/22 megapíxeles.

Grande, brillante de 8,9 cm TFT LCD – Pantalla en color de alta definición integrada Características de brillo ajustable y la inclinación práctica para una operación fácil y visualización de la imagen.

Un adaptador para todo – Lleno del grupo W/varias inserciones de película y tarjetas para un funcionamiento rápido, flexible; las teclas grandes permiten escanear y grabar en un paso.

Interfaz de usuario intuitiva – Incluye una bandeja útil e inserta directorio; fácilmente modificar la imagen RGB y resolución; examinar la galería [scables y bonus incluidos] - Compatible con Mac y PC convertidor viene con cable de alimentación USB, cable HDMI, adaptador de CA, cable de vídeo y una película de limpieza de tarjeta no incluida, soporta hasta 128 GB] y más.

Cables y accesorios incluidos – Compatible con Mac y PC convertidor viene con cable de alimentación USB, cable HDMI, adaptador de corriente, cable de vídeo y película de limpieza gratuita.

Visor de Diapositivas y Negativos de 35 mm, LED Visor de películas con de 3X Aumento, Desktop Film Viewer € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Revive hermosos recuerdos: nuestro visor de diapositivas portátil puede ampliar e iluminar tu vieja película de 35 mm, negativos y diapositivas montadas de 5 x 5 cm en una pantalla de visualización para que puedas disfrutar de esas fotos con amigos y familia.

Ampliación 3X: debido a que su diapositiva y película deslizantes son muy pequeños, nuestro visor de diapositivas puede ampliar las imágenes en 3X, sin distorsión, borrosidad o pérdida de detalles.

Iluminación LED iluminada: nuestra gran pantalla de visualización es una bombilla LED superbrillante detrás de la zona de observación de cristal, que puede iluminar la imagen para mostrar la mayor definición. Tiene una lente de cristal auténtico de alta calidad que es transparente que te permite capturar todo tipo de pequeños detalles en diapositivas y deslizamientos de película.

Visión rápida: nuestro producto tiene una ranura de diapositiva dedicada y una ranura de entrada de película para que puedas obtener una diapositiva, insertarlo en la ranura superior y la imagen aparecerá automáticamente en la pantalla de visualización. A continuación, puedes pulsar el botón para cambiar la otra diapositiva para que sea fácil ver la siguiente.

Diseño ligero y portátil: este mini visor de diapositivas es muy ligero que pesa solo 495 g, y el práctico funcionamiento por USB o pilas te permite ver diapositivas en cualquier lugar del mundo. (Nota: pilas no incluidas, cable USB incluido)

DGODRT Escáner Diapositivas y Negativos, Panel de luz LED Ultrafino, Visor de Diapositivas Antiguas, Convertir Negativos y Diapositivas 35mm en Fotos Digitales € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Visor de Diapositivas - La DGODRT Escáner de Negativos se puede usar de manera eficiente para ver diapositivas y películas negativas. A través de la aplicación de escaneo, puede escanear diapositivas y negativos de alta calidad, guardar y compartir sus recuerdos.

Digitalice sus Diapositivas y Negativos - descargue la aplicación SlideScan (para escanear diapositivas) y la aplicación FilmBox (para escanear negativos) para escanear diapositivas y negativos y convertirlos en imágenes digitales. La aplicación permite editar fotos y compartir en las redes sociales.

Brillo Ajustable - El Escáner de Película proporciona 3 niveles de brillo para ajustar tocando suavemente el interruptor de encendido/apagado. La fuente de luz LED puede distribuir una luz suave y uniforme sin punto caliente ni punto oscuro, para restaurar el efecto real del objeto.

Escáner Diapositivas y Negativos - La almohadilla de luz está hecha de material de placa de guía de luz de alta calidad, con ventajas de ultradelgado y liviano, y el tamaño A4 es lo suficientemente grande como para contener múltiples diapositivas y películas para ver y escanear al mismo tiempo.

Fácil de Usar - 2 imanes (color aleatorio) pueden unir diapositivas y negativos a la almohadilla de luz y resolver el problema de aplanar las películas rodantes. El cable de alimentación USB se puede conectar fácilmente al adaptador de corriente, banco de energía o computadora portátil para su uso.

Escáner Digital de Diapositivas con Gran Pantalla LCD de 5 Pulgadas para convertir Negativos y Diapositivas en Color y en Blanco y Negro de 35 mm, 126, 110 películas a Alta resolución € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Amazon.es Features Conserve recuerdos fotográficos antiguos: el escáner de película digital le permite ver, editar y convertir negativos antiguos en color y en blanco y negro [135, 110, 126 mm] y diapositivas de 50 mm [135, 110, 126 mm] y diapositivas Super 8 en archivos digitales, y guardarlos. directamente al escáner (memoria incorporada de 128 MB) o tarjeta SD (hasta 128 GB en formato FAT32 o EXFAT, no incluida).

Pantalla LCD de 5 pulgadas para disfrute visual: Pantalla grande y clara con amplio ángulo de visión para vista previa y edición instantánea de negativos y diapositivas.

Edite con un solo toque: el software de captura avanzado mejora, cambia el tamaño y convierte las fotos con un simple botón "Escanear", ¡sin necesidad de pantallas ni configuraciones complicadas! | Las opciones simples le permiten seleccionar el tipo de película, ajustar el color/brillo y especificar la fecha/hora.

Salida HDMI: después de escanear y guardar fotos con éxito, conéctese a una computadora (o salida a un televisor) mediante un cable USB tipo C (o cable HDMI) para leer o copiar las fotos y guardarlas en el producto o en la tarjeta SD (HDMI). cable incluido)

Garantía de satisfacción: El paquete incluye: escáner, cable USB, cable HDMI, adaptador de corriente, cepillo de limpieza, soporte para películas positivas, soporte para películas negativas 110, soporte para películas positivas 110, clip Super 8, soporte para películas negativas 135, manual de instrucciones y garantía de 12 meses tarjeta. Brindamos soporte técnico en línea las 24 horas. READ Los 30 mejores Camara Acuatica Niños capaces: la mejor revisión sobre Camara Acuatica Niños

Adaptador de digitalización de película JJC ES-2 con Juego de Luces LED USB de 6500K, escáner de Copia de película Negativa, conversión de Negativos de 35mm a JPEG Digital € 102.99 in stock 2 new from €102.99

Amazon.es Features 【Adaptador de digitalización de películas】 Especialmente diseñado para copiar negativos y convertir películas en archivos digitales, es un accesorio inteligente para volver a fotografiar negativos y diapositivas de 35 mm. Convertir la película antigua en una imagen digital es más propicio para la restauración del color y la conservación a largo plazo.

【Luz LED USB】 La luz suave USB con cable de 1,5 m / 4,9 'tiene 42 perlas de lámpara LED ultrabrillantes incorporadas, admite ajuste de brillo de 10 niveles, CRI 95+ y temperatura de color 6500K, que puede reducir efectivamente la distorsión del color de la imagen mientras proporcionando suficiente luz suave y uniforme.

【Ángulo de disparo flexible】El anillo de ajuste del ángulo de visión en el cilindro de remake puede ajustar el ángulo de visión y el ángulo de inclinación durante el disparo. La parte posterior de la luz de relleno tiene un soporte y la parte inferior tiene un diseño de enchufe de trípode de 1/4"-20, puede usar el dispositivo en una computadora de escritorio o trípode.

【COMPATIBILIDAD】Diseñado para combinarse con micro lentes seleccionados, como Nikon Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED, 40 mm f/2.8G, 60 mm f/2.8D, etc. Ideal para la cámara Nikon D850. El soporte para tiras de película tiene capacidad para una tira de película de 35 mm de seis fotogramas. El soporte para montaje de diapositivas sostiene dos diapositivas montadas de película de 35 mm.

【El paquete incluye】1 adaptador de barril, 5 adaptadores de lente, 1 soporte de película negativa de 35 mm, 1 soporte de diapositivas de 35 mm, 1 luz LED.

DIGITNOW! Visor de Diapositivas y Negativos de 35 mm, Visor de películas de Escritorio con luz Diurna LED con operación de batería de Aumento 3X (Incluidas baterías 4AA) € 29.99 in stock 3 new from €29.99

Amazon.es Features Pantalla de vidrio con aumento de 3x: dado que la mayoría de las diapositivas y películas son súper pequeñas, nuestra lente de aumento incorporada amplía las imágenes en 3X sin distorsión, borrosidad o pérdida de detalle

Portátil: se adapta a diapositivas montadas de 2X2 "y tiras de película de 35 mm y negativos.

CAJA DE LUZ DE RETROILUMINACIÓN súper brillante: área de visualización grande Iluminación LED de luz diurna ultrabrillante para reproducir imágenes con detalles vívidos y cristalinos.

Reproduzca sus viejos recuerdos a la vida: el visor de diapositivas personal brinda una visión del pasado al ampliar e iluminar diapositivas de 35 mm y negativos de película para que todos disfruten.

Conveniente: visor portátil de escritorio, tiene botón de expulsión y bandeja de diapositivas, se usa en el estudio o en el hogar.

KODAK Escáner de película Digital Slide N SCAN MAX 7"- La Pantalla LCD Grande de 7" Convierte los Negativos de Color en 22MP HD b & w JPEG € 234.99 in stock 4 new from €234.99

Amazon.es Features GUARDE RECUERDOS DE FOTOS ANTIGUAS: el escáner de película digital le permite ver, editar y convertir negativos y diapositivas en color y en blanco y negro en archivos digitales y guardarlos directamente en la tarjeta SD (NO INCLUIDA)

PANTALLA LCD DE 7" CON MODO GALERÍA: Cuenta con una gran pantalla nítida con amplio ángulo de visión para obtener una vista previa y editar fotos. Excelente para compartir con amigos y familiares y para usar como marco de fotos digital en su hogar u oficina

INSERTOS DE PELÍCULA CONVENIENTES FÁCILES DE CARGAR: ¡La tecnología de bandeja de alimentación rápida permite una acción de carga continua, lo que hace que el escaneo sea rápido y fácil! Incluye soporte para diapositivas de 50 mm, adaptadores para películas de 135, 110 y 126, cepillo de limpieza y cables USB (el cable HDMI no está incluido)

EDITAR CON UN TOQUE: Mejore, cambie el tamaño y convierta fotos a través del sencillo botón "Escanear", ¡sin pantallas ni configuraciones complejas! | Las opciones sencillas le permiten elegir el tipo de película, ajustar el color y el brillo.

SUPER ELEGANTE. UBER COMPATIBLE: el dispositivo maneja todas las diapositivas antiguas y admite tarjetas SD o SDHC [hasta 32 GB] (NO INCLUIDAS) y se conecta a computadoras habilitadas para USB Tipo C | El magnífico diseño combina perfectamente con tu decoración.

KODAK - Visor de diapositivas y películas de 35 mm: funciona con pilas, 3 aumentos, visualización con luz LED; para diapositivas de 35 mm y negativos de películas € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Amazon.es Features LOS ANTIGUOS RECUERDOS COBRAN VIDA: el visor de diapositivas personal brinda una perspectiva del pasado ampliando e iluminando diapositivas y negativos de películas de 35 mm para el disfrute de todos

POTENTE CAJA DE LUZ CON RETROILUMINACIÓN: amplio campo visual con iluminación LED ultrabrillante de luz diurna para reproducir imágenes con detalles vívidos y nítidos

3 AUMENTOS: como la mayoría de las diapositivas y películas son súperpequeñas, nuestra lente con aumento incorporada amplía las imágenes por 3 sin crear distorsión, desenfoque ni perder detalles

SOLO TIENE QUE PONER LA DIAPOSITIVA PARA VERLA: la ranura para diapositivas y la entrada para películas exclusivas le permiten cargar y mirar la imagen en un instante; ¡el botón de expulsión rápida retira la diapositiva para que pueda pasar a la siguiente!

SORPRENDENTE PORTABILIDAD: el práctico funcionamiento a base de pilas le permite ver diapositivas antiguas en cualquier parte del mundo (también puede usar una fuente CC, pero los cables CC se venden por separado)

Escáner de Negativos y Diapositivas, 1.4in x 5.3in Digitalizador de Diaposistivas y Escaner de Fotos, Mobile Film Scanner con Luz LED, Aplicación de Edición de Escaneo Gratuita € 38.59 in stock 2 new from €38.59

Amazon.es Features Simple y Súper Fácil de Usar: Inserte una diapositiva o un negativo en la bandeja, encienda la retroiluminación LED incorporada, coloque la lente de su teléfono inteligente sobre el orificio y luego haga clic.

Convierte Películas a JPEG con Tu Teléfono: El escáner de película móvil le permite convertir películas y diapositivas antiguas de 35 mm con su teléfono inteligente.

Aplicación Gratuita para Escanear, Editar y Compartir: Use la aplicación gratuita, recorte, gire y filtre; ajustar el color y el contraste; compartir en las redes sociales!

Revive Esos Viejos Recuerdos: El escáner de película móvil compatible con diapositivas y negativos de película de 35 mm/1,4 pulgadas. No más operaciones complicadas y costosas tarifas.

Diseño Plegable y Que Ahorra Espacio: Este convertidor de fotos digital es plegable y no ocupa mucho espacio, puede doblarlo en el tamaño de una caja pequeña, por lo que es muy conveniente para almacenar y viajar.

JJC Juego de adaptadores de digitalización de película móvil que convierte la diapositiva de película negativa de 35 mm a JPEG digital, adaptador de copia negativa con panel retroiluminado € 99.99 in stock 2 new from €99.99

Amazon.es Features Vuelva a fotografiar películas de 35 mm o 120 con su teléfono inteligente para crear archivos digitales. Compatible con smartphones que van desde 55 a 90 mm de ancho

El soporte de abrazadera ajustable para teléfono soporta movimiento vertical para diferentes distancias focales macro. El soporte de película móvil, el panel y el riel deslizante garantizan una alineación perfecta con las lentes del teléfono.

El panel retroiluminado ofrece once niveles de brillo ajustables para una iluminación óptima.

Base de metal resistente que evita que se vuelque y cuenta con almohadillas de silicona antideslizantes debajo para mayor estabilidad y protección

El control remoto inalámbrico desmontable permite una fácil captura de fotos sin tocar tu smartphone

Escáner de Negativos y Diapositivas, Mobile Film Scanner Convierte Película de 35 mm a Foto Digitales con Smartphone, Apoyar la Edición y Intercambio € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Revive Viejos Recuerdos - Este Escáner de Película permite convertir fácilmente diapositivas y películas antiguas a JPG y almacenarlas con un solo teléfono. No es necesario usar una computadora u otros escáneres costosos.

Varios tipos de películas: El Escáner de Diapositivas y Películas es compatible con negativos de 35 mm en color y en blanco y negro y diapositivas de 35 mm. La luz de fondo LED incorporada puede proporcionar iluminación para hacer que la película y la diapositiva sean más claras y brillantes.

Aplicación para Escanear y Editar - Escanee el código QR en la caja o descargue la aplicación Film-scanner en Apple Store o Google Play Store. Puede usarlo para editar su película, como recortar, rotar, ajustar el color y el contraste, y puede compartirlo en las redes sociales.

Fácil de Operar - Inserte 2 baterías AA (no incluidas), inserte la diapositiva o la película, encienda la retroiluminación LED y coloque la lente de su teléfono inteligente sobre el orificio y luego haga clic para capturar. La calidad de la foto depende de la resolución de la cámara de su teléfono.

Diseño Plegable - El Mobile Film Scanner es plegable y se puede plegar en una caja pequeña sin ocupar mucho espacio. Bueno para viajar y también una buena opción para regalos.

